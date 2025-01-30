บล็อก ClickUp
10 แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

10 แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

หากมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นมากกว่าไฟล์ที่มีสีสันและรายการตรวจสอบ ก็คือตารางเวลาที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ปฏิทินของเราให้ความรู้สึกของการควบคุมในโลกที่วุ่นวาย และแอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดช่วยให้เราควบคุมปฏิทินของเราได้โดยไม่ต้องจัดทุกอย่างด้วยมือ ?

อย่าเข้าใจเราผิด—เราชอบของทำมือมาก แต่เราไม่ชอบการพิมพ์อีเมลจำนวนมากเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะกับทุกคน

ด้วยแอปจัดตารางเวลา เราสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดประชุมทีมไปจนถึงการให้ลูกค้าจองนัดหมาย และการวางแผนกะการทำงานของพนักงาน และเราสามารถทำได้ในเวลาที่น้อยลง ⏰

นี่คือ 10 แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกประเภท แอปเหล่านี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและจัดการเวลาของคุณได้พร้อมกัน—เอ่อ—ในเวลาเดียวกัน มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดตารางเวลา?

คุณสมบัติบางอย่างที่คุณต้องการในแอปจัดตารางเวลาของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจัดตาราง แต่ขั้นต่ำที่สุด แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กควรมีสิ่งเหล่านี้สามอย่าง:

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ลูกค้า สมาชิกในทีม และลูกค้าของคุณทุกคนจะสามารถนัดหมายเวลาได้ผ่านแอปนี้ เลือกแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน พร้อมฟีเจอร์การนัดหมายที่เข้าใจง่ายและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • การผสานปฏิทิน: แอปจัดตารางเวลาที่ดีจะผสานกับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเพื่อให้คุณสามารถดูการนัดหมายทั้งหมดในที่เดียว แต่แอปที่ดีที่สุดจะให้การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง ดังนั้นคุณสามารถดูการนัดหมายทั้งหมดในสองที่: แอปปฏิทินของคุณ และ แอปจัดตารางเวลาของคุณ ?️
  • การแจ้งเตือน: แอปจัดตารางเวลาของคุณควรแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนจองเวลาไว้กับคุณ นอกจากนี้ควรส่งการแจ้งเตือนไปยังคุณและแขกของคุณก่อนการนัดหมาย ยิ่งดีหากคุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนและเลือกได้ระหว่างอีเมล ข้อความ หรือเตือนในปฏิทิน

10 แอปพลิเคชันนัดหมายที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราได้เลือกแอปจัดตารางเวลา 10 แอปที่โดดเด่นในด้านต่างๆตั้งแต่การจัดการปริมาณงานและการจัดตารางเวลาพนักงาน ไปจนถึงการจัดตารางงานและการจองนัดหมายกับลูกค้ามีแอปที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดตารางประชุม สร้างกำหนดการโครงการ และวางแผนการทำงานเป็นกะ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไป ?

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย โดยรองรับการเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินหลักทุกประเภทและซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่างานใน ClickUp ของคุณจะแสดงในแอปปฏิทินของคุณ และนัดหมายในปฏิทินของคุณก็จะปรากฏใน Workspace ของ ClickUp ด้วยเช่นกัน คุณยังสามารถจัดระเบียบตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณนัดหมายออนไลน์กับทีมหรือลูกค้าเป็นประจำ ให้เชื่อมต่อ ClickUp กับ Zoom เพื่อกำหนดเวลาและจัดการประชุมโดยไม่ต้องออกจากแอป นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์กับ Calendly เพื่อให้ผู้คนเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

ด้วยมุมมองหลายแบบ คุณสามารถมองเห็นงานของคุณได้บนปฏิทิน ในสมุดวางแผนรายวัน หรือบนไทม์ไลน์

แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด: เริ่มการประชุมด้วยการผสาน Zoom ของ ClickUp
เริ่มและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากงานของคุณด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองปฏิทิน ClickUp พร้อมการซิงค์สองทางอัตโนมัติกับ Google Calendar, Outlook และ Apple Calendar
  • ความสามารถในการปรับตารางงานของงานที่ขึ้นต่อกันใหม่เพื่อปรับตารางโครงการพร้อมกัน พร้อมการเชื่อมต่อกับ Zapier สำหรับการจัดตารางงานแบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ก็ทำสิ่งนั้น"
  • เทมเพลตฟรีสำหรับกำหนดตารางงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตารางโครงการ, กะการทำงานของพนักงาน,ปฏิทินเนื้อหา,และกระบวนการจัดการเวลา
  • คุณสมบัติการจัดการเวลาเพิ่มเติม รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเวลา, ใบบันทึกเวลา, และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการออกบิลที่ง่ายดาย
  • การฝึกอบรมฟรีและการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์และการเชื่อมต่อมากมาย จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • คุณสมบัติบนแอปมือถือ ClickUp ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับในแอปเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. นัดหมาย.ly

ตัวอย่างผู้สร้างตารางนัดหมาย
ผ่านAppoint.ly

ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับ Appoint.ly และนั่นคือส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของเครื่องมือจัดตารางเวลานี้ มันช่วยให้คุณกำหนดตารางเวลาของคุณและแชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่คุณสามารถส่งให้ใครก็ได้

ซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล ทีมงานที่กระจายอยู่หลายแห่ง และทีมขาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีลูกค้าอยู่ในหลายเขตเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appoint.ly

  • คุณสมบัติการจัดตารางเวลาออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถแชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่คุณสามารถแชร์ผ่านข้อความ, อีเมล, หรือเว็บไซต์ของคุณ
  • การซิงโครไนซ์เขตเวลาช่วยให้การวางแผนการประชุมกับผู้คนทั่วโลกง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงของการไม่มาประชุม
  • การผสานรวมกับ Google Calendar, iCloud, Outlook, Office 365 และ Exchange

ข้อจำกัดของ Appoint.ly

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองนัดหมายใหม่ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องตรวจสอบปฏิทินของตนเป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
  • แอปนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการประมวลผลการชำระเงิน

ราคาของ Appoint.ly

  • แผนพื้นฐาน: ฟรี
  • แผน Pro: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Appoint.ly คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 12+ รายการ)
  • Capterra: 3. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

3. ฮันนีบุ๊ค

แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด: HoneyBook
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBook พร้อมให้บริการสำหรับฟรีแลนซ์และบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้วยข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้—และกาแฟมากมาย ☕️

แม้ว่า HoneyBook จะไม่สามารถจัดหาคาเฟอีนประจำวันให้คุณได้ แต่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจส่วนที่เหลือได้อย่างราบรื่น ใช่ มันเป็นแอปจัดตารางเวลา แต่มันไม่ใช่แค่แอปจัดตารางเวลาเท่านั้น

คุณสามารถโฆษณาบริการของคุณ, นัดหมายการประชุมกับลูกค้า, จัดการเอกสารโครงการของคุณ (เช่น ข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้), และเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตได้ในที่เดียว. คุณยังสามารถส่งแบบฟอร์มและแบบสอบถามที่มีแบรนด์ของคุณได้. โดยสรุป, คุณสามารถทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยการรวบรวมการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • แชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่อนุญาตให้ลูกค้าจองการประชุม
  • ตั้งค่าประเภทการนัดหมายหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าของคุณจองบริการที่เหมาะสมและระยะเวลาที่เหมาะสม
  • กำหนดตาราง, ออกใบแจ้งหนี้, และรับชำระเงินได้ภายในแอปเดียว
  • สร้างแบรนด์ให้กับระบบตารางนัดหมาย สัญญา ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลการชำระเงินของคุณ เพื่อให้ลูกค้าทราบแน่ชัดว่ากำลังติดต่อกับธุรกิจที่ถูกต้อง

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่ามีความยากลำบากในการตั้งค่าและพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเริ่มใช้งานฟีเจอร์ของ HoneyBook
  • แม้ว่าคุณสามารถใช้ HoneyBook สำหรับการจัดตารางเวลาและการประมวลผลการชำระเงินได้ แต่ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการประมวลผลการชำระเงินค่อนข้างช้า

ราคาของ HoneyBook

  • เริ่มต้น: $8 ต่อเดือน
  • สิ่งจำเป็น: $16 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $33 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (135+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (580+ รีวิว)

4. Calendly

แดชบอร์ด Calendly
ผ่านCalendly

แอปจัดตารางเวลาที่รู้จักกันดีที่สุด Calendly เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการจองออนไลน์ แผนทั้งหมดของ Calendly ช่วยให้คุณแชร์ตารางเวลาของคุณผ่านลิงก์ได้—เพราะการแบ่งปันคือการใส่ใจ ?

เมื่อคุณแชร์ลิงก์ของคุณแล้ว ผู้คนสามารถเห็นเวลาว่างของคุณและจองเวลาได้กับคุณ Calendly เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเล็กและใหญ่เช่นกัน

ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถตั้งค่าประเภทการนัดหมายได้ตั้งแต่หนึ่งประเภท (เช่น การประชุม 30 นาที) ไปจนถึงไม่จำกัดจำนวนประเภท (เช่น การพูดคุยสบาย ๆ 15 นาที, การสัมภาษณ์ 40 นาที, และการปฐมนิเทศหนึ่งชั่วโมง)

หากคุณมีแผนชำระเงิน คุณสามารถใช้ Calendly เพื่อจัดการประชุมที่ซับซ้อนได้—เช่น การประชุมทางโทรศัพท์หรือการสนทนาแบบหมุนเวียน—โดยไม่ต้องกลับไปกลับมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานกับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • จองออนไลน์ได้ง่ายด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนและติดตามผลแบบส่วนตัว
  • ความสามารถในการฝังลิงก์ Calendly ของคุณบนเว็บไซต์หรือในลายเซ็นอีเมลของคุณเพื่อทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การผสานรวมกับแอปปฏิทินหลายตัว ระบบจุดขาย ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Calendly

  • คุณสมบัติมีจำกัดมากในแผนฟรี โดยอนุญาตให้คุณตั้งค่าการนัดหมายฟรีได้เพียงหนึ่งประเภทของกิจกรรม และการเชื่อมต่อปฏิทินเพียงหนึ่งระบบ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องในการผสานปฏิทินที่ส่งผลให้เกิดการจองซ้ำหรือไม่สามารถอัปเดตและแสดงช่วงเวลาว่างเพิ่มเติมหลังจากการยกเลิกได้

ราคาของ Calendly

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: 8 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ทีม: $16 ต่อคนต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (1,895+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)

5. การนัดหมายแบบสแควร์

แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด: Square Appointments
ผ่านSquare Appointments

หากคุณกำลังมองหาแอปนัดหมายที่ดีที่สุดสำหรับร้านเสริมสวย, สปา, สตูดิโอโยคะ, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, และบริการที่ต้องนัดหมายอื่น ๆ, แอปนัดหมายของ Square แน่นอนว่าคุณต้องไม่พลาด. ?‍♀️

แอปนี้สร้างโดยบริษัทเดียวกับที่สร้าง Square ซึ่งเป็นระบบจุดขายที่ได้รับความนิยม สำหรับธุรกิจที่ใช้ Square ในการประมวลผลการชำระเงินอยู่แล้ว โปรแกรมการจัดตารางเวลานี้จะเข้ากันได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments

  • ให้ลูกค้าจองนัดหมายหรือคลาสเรียนจากเว็บไซต์ของคุณ
  • ส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ
  • กำหนดนโยบายการยกเลิกของคุณเองและเพิ่มค่าธรรมเนียมการไม่มา
  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าและอนุญาตให้ลูกค้าเก็บบัตรไว้ในระบบ
  • ใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซเพื่อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมจากบริการนัดหมายของคุณ

ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square

  • เวลาการนัดหมายจะปรากฏอยู่ในเขตเวลาของเจ้าของกิจการเสมอ ไม่มีการอัปเดตเป็นเวลาของผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตเวลาต่างกันเกิดความสับสนได้
  • แอปมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม การจัดหมวดหมู่บริการของคุณ การโพสต์นโยบาย และการเพิ่มแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้น

ราคาการนัดหมายของ Square

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $29 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Square Appointments

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 175 รายการ)

6. เวลาที่เลือก

เวลาที่เลือก
ผ่านทางPicktime

Picktime ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดตารางสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการนัดหมาย

บางทีคุณอาจบริหารร้านเสริมสวยที่ช่างทำผมแต่ละคนต้องจองเวลาบนเก้าอี้เมื่อเลือกช่วงเวลาว่างของตัวเอง หรือคุณอาจจัดคลาสเรียนต่อเนื่องและต้องจองห้องเรียนพร้อมโปรเจ็กเตอร์ หรือคุณอาจทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีห้องประชุมจำกัด—และการแข่งขันเพื่อจองห้องประชุมอาจดุเดือดมาก! ?‍♀️

Picktime จะไม่เพียงช่วยคุณนัดหมายกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณวางแผนทุกรายละเอียดเล็ก ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้การประชุมของคุณประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติเด่นของ Picktime

  • วิดเจ็ตการจองบนเว็บไซต์ของคุณช่วยให้ลูกค้าสามารถจองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • แบบฟอร์มการจองช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณก่อนนัดหมายครั้งแรก
  • การนัดหมายที่เกิดขึ้นซ้ำในสมุดวางแผนดิจิทัลของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดการประชุมประจำกับคุณได้
  • อีเมลและข้อความเตือนทาง SMS ช่วยลดการไม่มาตามนัด
  • คุณสมบัติการจัดการทีมจะเพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินส่วนตัวของสมาชิกในทีมของคุณเมื่อคุณมอบหมายงานให้พวกเขา
  • การผสานการทำงานกับ Stripe และ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินจากลูกค้าเมื่อพวกเขาทำการจองนัดหมาย

ข้อจำกัดเวลาในการรับสินค้า

  • การคัดลอกตารางเวลาและข้อมูลอื่น ๆ เป็นเรื่องยาก ดังนั้นคุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง
  • คุณต้องส่งการแจ้งเตือนออกไปเป็นรายบุคคล เนื่องจากไม่มีวิธีที่จะแจ้งเตือนทุกคนพร้อมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือสถานที่

ราคาตามเวลาที่เลือก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $2.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Picktime

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (45+ รีวิว)

7. Setmore

แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด: Setmore
ผ่านทางSetmore

แอปจัดตารางเวลาอีกตัวที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Setmore มีฟีเจอร์สำหรับความงาม สุขภาพ การดูแลสุขภาพ บริการสร้างสรรค์ บริการมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า

แอปนี้มีรายการฟังก์ชันที่เราอธิบายได้ว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปสำหรับธุรกิจท้องถิ่นส่วนใหญ่ ด้วยแอปนี้ ลูกค้าของคุณสามารถจองและชำระเงินออนไลน์ได้ และถึงแม้ว่าแอปนี้จะทำเพียงเท่านี้ แต่มันอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore

  • หน้าจองออนไลน์พร้อมเมนูบริการช่วยให้ลูกค้าจองนัดหมายที่ถูกต้อง
  • รีวิวจากลูกค้าจะแสดงบนหน้าการจองของคุณเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ทำการนัดหมาย
  • การยืนยันอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และการแจ้งเตือนทางข้อความ ช่วยลดการไม่มาตามนัด
  • การผสานการทำงานกับ Square และ Stripe ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินได้โดยตรงจากหน้าการจองของคุณ

ข้อจำกัดของ Setmore

  • แทนที่ระบบนัดหมายจะปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ ลูกค้าจะต้องผ่าน URL ของ Setmore เพื่อทำการนัดหมาย
  • คุณไม่สามารถสร้างรูปแบบหลายรูปแบบสำหรับอีเมลติดตามผลได้ ดังนั้นลูกค้าจะเห็นคำแนะนำเดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะจองนัดหมายประเภทใดก็ตาม

ราคาของ Setmore

  • ฟรี
  • ข้อดี: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Setmore

  • G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)

8. สามารถวางแผนได้

คุณสมบัติเนื้อหาสากลใน Planable
ผ่านทางPlanable

อันนี้สำหรับราชาและราชินีแห่งคอนเทนต์ของเรา ?

Planable เป็นแอปจัดตารางเนื้อหาที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา จัดรูปแบบให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และขออนุมัติได้ในที่เดียว เป็นทั้งแอปจัดตารางและแอปจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ทีมงาน และเอเจนซี่

เนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างใน Planable จะถูกจัดวางเหมือนกับในรูปแบบสุดท้ายที่เผยแพร่จริง เนื้อหาเป็นภาพ ผู้สร้างเนื้อหาก็เห็นภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณก็ต้องการเห็นภาพอย่างแน่นอน ?

แอปนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการมองเห็นโพสต์ของคุณไปสู่การอนุมัติและกำหนดเวลาโพสต์ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้

  • แสดงความคิดเห็นและอนุมัติได้ตรงข้างโพสต์
  • กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาตามฤดูกาลและเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอดปีโดยอัตโนมัติ
  • โพสต์ไปยัง Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn และ Google My Business

ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้

  • การแก้ไขรูปภาพในแอปมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจะต้องแก้ไขและปรับขนาดรูปภาพของคุณสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก่อนที่คุณจะอัปโหลดไปยังตัวจัดตารางโพสต์ของคุณ
  • การคัดลอกเป้าหมายและแท็กจากโพสต์ก่อนหน้าอาจทำได้ยาก คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้ง

ราคาที่สามารถวางแผนได้

  • แผนฟรี
  • แผนพื้นฐาน: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผน Pro: $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้

  • G2: 4. 6/5 (585+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 305 รายการ)

9. รอง

เครื่องมือจัดตารางงานรอง
ผ่านทางรอง

แอปจัดตารางกะนี้ช่วยให้คุณดูความพร้อมของพนักงาน สร้างตารางกะ และแชร์ออนไลน์ได้ หากคุณมีกะที่ว่าง คุณสามารถโพสต์และให้สมาชิกในทีมจองได้ หรือคุณสามารถให้พนักงานสลับกะกับใครก็ตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทุกอย่างทำผ่านแอปนี้

เมื่อมีการเรียกงานเข้ามา คุณสามารถจัดการตารางงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายแรงงานของคุณได้อย่างชัดเจน และยังสามารถใช้ AI เพื่อสร้างตารางงานอัจฉริยะได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของรอง

  • สร้างและแชร์ตารางกะงานของพนักงานของคุณออนไลน์
  • กรอกกะและจัดการการเรียกตัวแบบเรียลไทม์
  • ติดตามบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
  • ผสานรวมกับระบบเงินเดือน, ระบบขายหน้าร้าน, หรือระบบทรัพยากรบุคคลของคุณ

ข้อจำกัดของรอง

  • การคัดลอกแม่แบบตารางเวลาที่กำหนดเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย และระบบจะไม่จดจำความพร้อมของพนักงานจากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่ง ดังนั้นคุณอาจพบว่าต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำทุกครั้งที่ต้องจัดตารางเวลา
  • แอปนี้ทำงานได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์ iOS หากคุณใช้ Microsoft, Linux หรือ Android คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้

ราคาสำรอง

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของรอง

  • G2: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 685+ รายการ)

10. ระบบนัดหมาย Acuity

ระบบนัดหมาย Acuity
ผ่านทางAcuity Scheduling

Acuity Scheduling เป็นอีกหนึ่งแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับร้านเสริมสวย ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพ สตูดิโอออกกำลังกาย โค้ชชีวิต และบริษัทที่รับนัดหมายทั้งแบบพบตัวและออนไลน์

จัดการตารางเวลาสำหรับหลายสถานที่และพนักงาน และให้ลูกค้าของคุณจองนัดหมายออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง Acuity Scheduling ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมืออาชีพที่ทำธุรกิจทั้งหมดผ่านการประชุมออนไลน์

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับหน้าจองของคุณ, อีเมลแจ้งเตือน, และ SMS แจ้งเตือน สร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์
  • การปรับเวลาอัตโนมัติสำหรับเขตเวลาต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นตารางเวลาของคุณในเวลาท้องถิ่นของพวกเขา
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอทำให้การเข้าร่วมการนัดหมายออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
  • แบบฟอร์มการรับข้อมูลช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า ก่อนนัดหมายครั้งแรก
  • การผสานการทำงานกับ Stripe, Square และ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินเมื่อลูกค้าทำการจอง

ข้อจำกัดของระบบการจัดตารางนัดหมาย Acuity

  • ไม่มีตัวเลือกการเลือกรายการปฏิทินหลายทีม ดังนั้นนี่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน
  • เนื่องจากไม่มีแผนฟรี แอปนี้อาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจใหม่

ราคาของ Acuity Scheduling

  • กำลังพัฒนา: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • การเติบโต: $27 ต่อเดือน
  • พาวเวอร์เฮาส์: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (รีวิว 395+ รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,450+ รีวิว)

เวลาคือทุกสิ่ง

แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดช่วยให้คุณวางแผนงาน นัดหมาย และการประชุมในเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน เพียงระบุเวลาที่คุณว่าง แล้วให้ลูกค้าและสมาชิกในทีมเลือกเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนตรงกัน

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจกำลังวุ่นวายกับการจัดตารางงานประจำวัน กำหนดเวลาโครงการ การประชุมทีม การประชุมกับลูกค้า และการเปลี่ยนกะของพนักงาน นั่นหมายความว่าไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่านี้ในการสมัครใช้ ClickUp

เริ่มใช้แพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp ฟรี และดูว่าการจัดตารางที่เป็นระเบียบช่วยเพิ่มเวลาว่างในแต่ละวันของคุณได้อย่างไร! ?