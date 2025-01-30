10 แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

หากมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นมากกว่าไฟล์ที่มีสีสันและรายการตรวจสอบ ก็คือตารางเวลาที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ปฏิทินของเราให้ความรู้สึกของการควบคุมในโลกที่วุ่นวาย และแอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดช่วยให้เราควบคุมปฏิทินของเราได้โดยไม่ต้องจัดทุกอย่างด้วยมือ ?
อย่าเข้าใจเราผิด—เราชอบของทำมือมาก แต่เราไม่ชอบการพิมพ์อีเมลจำนวนมากเพื่อหาเวลาประชุมที่เหมาะกับทุกคน
ด้วยแอปจัดตารางเวลา เราสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดประชุมทีมไปจนถึงการให้ลูกค้าจองนัดหมาย และการวางแผนกะการทำงานของพนักงาน และเราสามารถทำได้ในเวลาที่น้อยลง ⏰
นี่คือ 10 แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกประเภท แอปเหล่านี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและจัดการเวลาของคุณได้พร้อมกัน—เอ่อ—ในเวลาเดียวกัน มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดตารางเวลา?
คุณสมบัติบางอย่างที่คุณต้องการในแอปจัดตารางเวลาของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจัดตาราง แต่ขั้นต่ำที่สุด แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กควรมีสิ่งเหล่านี้สามอย่าง:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: ลูกค้า สมาชิกในทีม และลูกค้าของคุณทุกคนจะสามารถนัดหมายเวลาได้ผ่านแอปนี้ เลือกแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน พร้อมฟีเจอร์การนัดหมายที่เข้าใจง่ายและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- การผสานปฏิทิน: แอปจัดตารางเวลาที่ดีจะผสานกับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเพื่อให้คุณสามารถดูการนัดหมายทั้งหมดในที่เดียว แต่แอปที่ดีที่สุดจะให้การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง ดังนั้นคุณสามารถดูการนัดหมายทั้งหมดในสองที่: แอปปฏิทินของคุณ และ แอปจัดตารางเวลาของคุณ ?️
- การแจ้งเตือน: แอปจัดตารางเวลาของคุณควรแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนจองเวลาไว้กับคุณ นอกจากนี้ควรส่งการแจ้งเตือนไปยังคุณและแขกของคุณก่อนการนัดหมาย ยิ่งดีหากคุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนและเลือกได้ระหว่างอีเมล ข้อความ หรือเตือนในปฏิทิน
10 แอปพลิเคชันนัดหมายที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้เลือกแอปจัดตารางเวลา 10 แอปที่โดดเด่นในด้านต่างๆตั้งแต่การจัดการปริมาณงานและการจัดตารางเวลาพนักงาน ไปจนถึงการจัดตารางงานและการจองนัดหมายกับลูกค้ามีแอปที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
1.คลิกอัพ
สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดตารางประชุม สร้างกำหนดการโครงการ และวางแผนการทำงานเป็นกะ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไป ?
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย โดยรองรับการเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินหลักทุกประเภทและซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่างานใน ClickUp ของคุณจะแสดงในแอปปฏิทินของคุณ และนัดหมายในปฏิทินของคุณก็จะปรากฏใน Workspace ของ ClickUp ด้วยเช่นกัน คุณยังสามารถจัดระเบียบตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณนัดหมายออนไลน์กับทีมหรือลูกค้าเป็นประจำ ให้เชื่อมต่อ ClickUp กับ Zoom เพื่อกำหนดเวลาและจัดการประชุมโดยไม่ต้องออกจากแอป นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์กับ Calendly เพื่อให้ผู้คนเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณได้อีกด้วย
ด้วยมุมมองหลายแบบ คุณสามารถมองเห็นงานของคุณได้บนปฏิทิน ในสมุดวางแผนรายวัน หรือบนไทม์ไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทิน ClickUp พร้อมการซิงค์สองทางอัตโนมัติกับ Google Calendar, Outlook และ Apple Calendar
- ความสามารถในการปรับตารางงานของงานที่ขึ้นต่อกันใหม่เพื่อปรับตารางโครงการพร้อมกัน พร้อมการเชื่อมต่อกับ Zapier สำหรับการจัดตารางงานแบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ก็ทำสิ่งนั้น"
- เทมเพลตฟรีสำหรับกำหนดตารางงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตารางโครงการ, กะการทำงานของพนักงาน,ปฏิทินเนื้อหา,และกระบวนการจัดการเวลา
- คุณสมบัติการจัดการเวลาเพิ่มเติม รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเวลา, ใบบันทึกเวลา, และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการออกบิลที่ง่ายดาย
- การฝึกอบรมฟรีและการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์และการเชื่อมต่อมากมาย จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
- คุณสมบัติบนแอปมือถือ ClickUp ไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับในแอปเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. นัดหมาย.ly
ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับ Appoint.ly และนั่นคือส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของเครื่องมือจัดตารางเวลานี้ มันช่วยให้คุณกำหนดตารางเวลาของคุณและแชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่คุณสามารถส่งให้ใครก็ได้
ซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล ทีมงานที่กระจายอยู่หลายแห่ง และทีมขาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีลูกค้าอยู่ในหลายเขตเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appoint.ly
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถแชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่คุณสามารถแชร์ผ่านข้อความ, อีเมล, หรือเว็บไซต์ของคุณ
- การซิงโครไนซ์เขตเวลาช่วยให้การวางแผนการประชุมกับผู้คนทั่วโลกง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงของการไม่มาประชุม
- การผสานรวมกับ Google Calendar, iCloud, Outlook, Office 365 และ Exchange
ข้อจำกัดของ Appoint.ly
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจองนัดหมายใหม่ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องตรวจสอบปฏิทินของตนเป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
- แอปนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการประมวลผลการชำระเงิน
ราคาของ Appoint.ly
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- แผน Pro: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Appoint.ly คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 12+ รายการ)
- Capterra: 3. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
3. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBook พร้อมให้บริการสำหรับฟรีแลนซ์และบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้วยข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้—และกาแฟมากมาย ☕️
แม้ว่า HoneyBook จะไม่สามารถจัดหาคาเฟอีนประจำวันให้คุณได้ แต่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจส่วนที่เหลือได้อย่างราบรื่น ใช่ มันเป็นแอปจัดตารางเวลา แต่มันไม่ใช่แค่แอปจัดตารางเวลาเท่านั้น
คุณสามารถโฆษณาบริการของคุณ, นัดหมายการประชุมกับลูกค้า, จัดการเอกสารโครงการของคุณ (เช่น ข้อเสนอ, สัญญา, และใบแจ้งหนี้), และเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตได้ในที่เดียว. คุณยังสามารถส่งแบบฟอร์มและแบบสอบถามที่มีแบรนด์ของคุณได้. โดยสรุป, คุณสามารถทำให้กระบวนการจัดการลูกค้าของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยการรวบรวมการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- แชร์เวลาว่างของคุณผ่านลิงก์ที่อนุญาตให้ลูกค้าจองการประชุม
- ตั้งค่าประเภทการนัดหมายหลายประเภทเพื่อให้ลูกค้าของคุณจองบริการที่เหมาะสมและระยะเวลาที่เหมาะสม
- กำหนดตาราง, ออกใบแจ้งหนี้, และรับชำระเงินได้ภายในแอปเดียว
- สร้างแบรนด์ให้กับระบบตารางนัดหมาย สัญญา ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลการชำระเงินของคุณ เพื่อให้ลูกค้าทราบแน่ชัดว่ากำลังติดต่อกับธุรกิจที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่ามีความยากลำบากในการตั้งค่าและพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเริ่มใช้งานฟีเจอร์ของ HoneyBook
- แม้ว่าคุณสามารถใช้ HoneyBook สำหรับการจัดตารางเวลาและการประมวลผลการชำระเงินได้ แต่ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการประมวลผลการชำระเงินค่อนข้างช้า
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $8 ต่อเดือน
- สิ่งจำเป็น: $16 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $33 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (135+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (580+ รีวิว)
4. Calendly
แอปจัดตารางเวลาที่รู้จักกันดีที่สุด Calendly เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการจองออนไลน์ แผนทั้งหมดของ Calendly ช่วยให้คุณแชร์ตารางเวลาของคุณผ่านลิงก์ได้—เพราะการแบ่งปันคือการใส่ใจ ?
เมื่อคุณแชร์ลิงก์ของคุณแล้ว ผู้คนสามารถเห็นเวลาว่างของคุณและจองเวลาได้กับคุณ Calendly เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเล็กและใหญ่เช่นกัน
ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถตั้งค่าประเภทการนัดหมายได้ตั้งแต่หนึ่งประเภท (เช่น การประชุม 30 นาที) ไปจนถึงไม่จำกัดจำนวนประเภท (เช่น การพูดคุยสบาย ๆ 15 นาที, การสัมภาษณ์ 40 นาที, และการปฐมนิเทศหนึ่งชั่วโมง)
หากคุณมีแผนชำระเงิน คุณสามารถใช้ Calendly เพื่อจัดการประชุมที่ซับซ้อนได้—เช่น การประชุมทางโทรศัพท์หรือการสนทนาแบบหมุนเวียน—โดยไม่ต้องกลับไปกลับมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานกับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- จองออนไลน์ได้ง่ายด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนและติดตามผลแบบส่วนตัว
- ความสามารถในการฝังลิงก์ Calendly ของคุณบนเว็บไซต์หรือในลายเซ็นอีเมลของคุณเพื่อทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานรวมกับแอปปฏิทินหลายตัว ระบบจุดขาย ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Calendly
- คุณสมบัติมีจำกัดมากในแผนฟรี โดยอนุญาตให้คุณตั้งค่าการนัดหมายฟรีได้เพียงหนึ่งประเภทของกิจกรรม และการเชื่อมต่อปฏิทินเพียงหนึ่งระบบ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องในการผสานปฏิทินที่ส่งผลให้เกิดการจองซ้ำหรือไม่สามารถอัปเดตและแสดงช่วงเวลาว่างเพิ่มเติมหลังจากการยกเลิกได้
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: 8 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ทีม: $16 ต่อคนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,895+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
5. การนัดหมายแบบสแควร์
หากคุณกำลังมองหาแอปนัดหมายที่ดีที่สุดสำหรับร้านเสริมสวย, สปา, สตูดิโอโยคะ, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, และบริการที่ต้องนัดหมายอื่น ๆ, แอปนัดหมายของ Square แน่นอนว่าคุณต้องไม่พลาด. ?♀️
แอปนี้สร้างโดยบริษัทเดียวกับที่สร้าง Square ซึ่งเป็นระบบจุดขายที่ได้รับความนิยม สำหรับธุรกิจที่ใช้ Square ในการประมวลผลการชำระเงินอยู่แล้ว โปรแกรมการจัดตารางเวลานี้จะเข้ากันได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Square Appointments
- ให้ลูกค้าจองนัดหมายหรือคลาสเรียนจากเว็บไซต์ของคุณ
- ส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ
- กำหนดนโยบายการยกเลิกของคุณเองและเพิ่มค่าธรรมเนียมการไม่มา
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าและอนุญาตให้ลูกค้าเก็บบัตรไว้ในระบบ
- ใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซเพื่อขายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมจากบริการนัดหมายของคุณ
ข้อจำกัดของนัดหมายในแอป Square
- เวลาการนัดหมายจะปรากฏอยู่ในเขตเวลาของเจ้าของกิจการเสมอ ไม่มีการอัปเดตเป็นเวลาของผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตเวลาต่างกันเกิดความสับสนได้
- แอปมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม การจัดหมวดหมู่บริการของคุณ การโพสต์นโยบาย และการเพิ่มแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้น
ราคาการนัดหมายของ Square
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $29 ต่อเดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Square Appointments
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 175 รายการ)
6. เวลาที่เลือก
Picktime ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดตารางสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการนัดหมาย
บางทีคุณอาจบริหารร้านเสริมสวยที่ช่างทำผมแต่ละคนต้องจองเวลาบนเก้าอี้เมื่อเลือกช่วงเวลาว่างของตัวเอง หรือคุณอาจจัดคลาสเรียนต่อเนื่องและต้องจองห้องเรียนพร้อมโปรเจ็กเตอร์ หรือคุณอาจทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีห้องประชุมจำกัด—และการแข่งขันเพื่อจองห้องประชุมอาจดุเดือดมาก! ?♀️
Picktime จะไม่เพียงช่วยคุณนัดหมายกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณวางแผนทุกรายละเอียดเล็ก ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้การประชุมของคุณประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Picktime
- วิดเจ็ตการจองบนเว็บไซต์ของคุณช่วยให้ลูกค้าสามารถจองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- แบบฟอร์มการจองช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณก่อนนัดหมายครั้งแรก
- การนัดหมายที่เกิดขึ้นซ้ำในสมุดวางแผนดิจิทัลของคุณเพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดการประชุมประจำกับคุณได้
- อีเมลและข้อความเตือนทาง SMS ช่วยลดการไม่มาตามนัด
- คุณสมบัติการจัดการทีมจะเพิ่มการนัดหมายลงในปฏิทินส่วนตัวของสมาชิกในทีมของคุณเมื่อคุณมอบหมายงานให้พวกเขา
- การผสานการทำงานกับ Stripe และ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินจากลูกค้าเมื่อพวกเขาทำการจองนัดหมาย
ข้อจำกัดเวลาในการรับสินค้า
- การคัดลอกตารางเวลาและข้อมูลอื่น ๆ เป็นเรื่องยาก ดังนั้นคุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง
- คุณต้องส่งการแจ้งเตือนออกไปเป็นรายบุคคล เนื่องจากไม่มีวิธีที่จะแจ้งเตือนทุกคนพร้อมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือสถานที่
ราคาตามเวลาที่เลือก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $2.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Picktime
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (45+ รีวิว)
7. Setmore
แอปจัดตารางเวลาอีกตัวที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Setmore มีฟีเจอร์สำหรับความงาม สุขภาพ การดูแลสุขภาพ บริการสร้างสรรค์ บริการมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
แอปนี้มีรายการฟังก์ชันที่เราอธิบายได้ว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปสำหรับธุรกิจท้องถิ่นส่วนใหญ่ ด้วยแอปนี้ ลูกค้าของคุณสามารถจองและชำระเงินออนไลน์ได้ และถึงแม้ว่าแอปนี้จะทำเพียงเท่านี้ แต่มันอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore
- หน้าจองออนไลน์พร้อมเมนูบริการช่วยให้ลูกค้าจองนัดหมายที่ถูกต้อง
- รีวิวจากลูกค้าจะแสดงบนหน้าการจองของคุณเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ทำการนัดหมาย
- การยืนยันอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และการแจ้งเตือนทางข้อความ ช่วยลดการไม่มาตามนัด
- การผสานการทำงานกับ Square และ Stripe ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินได้โดยตรงจากหน้าการจองของคุณ
ข้อจำกัดของ Setmore
- แทนที่ระบบนัดหมายจะปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ ลูกค้าจะต้องผ่าน URL ของ Setmore เพื่อทำการนัดหมาย
- คุณไม่สามารถสร้างรูปแบบหลายรูปแบบสำหรับอีเมลติดตามผลได้ ดังนั้นลูกค้าจะเห็นคำแนะนำเดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะจองนัดหมายประเภทใดก็ตาม
ราคาของ Setmore
- ฟรี
- ข้อดี: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Setmore
- G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
8. สามารถวางแผนได้
อันนี้สำหรับราชาและราชินีแห่งคอนเทนต์ของเรา ?
Planable เป็นแอปจัดตารางเนื้อหาที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา จัดรูปแบบให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และขออนุมัติได้ในที่เดียว เป็นทั้งแอปจัดตารางและแอปจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ทีมงาน และเอเจนซี่
เนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างใน Planable จะถูกจัดวางเหมือนกับในรูปแบบสุดท้ายที่เผยแพร่จริง เนื้อหาเป็นภาพ ผู้สร้างเนื้อหาก็เห็นภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณก็ต้องการเห็นภาพอย่างแน่นอน ?
แอปนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการมองเห็นโพสต์ของคุณไปสู่การอนุมัติและกำหนดเวลาโพสต์ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- แสดงความคิดเห็นและอนุมัติได้ตรงข้างโพสต์
- กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาตามฤดูกาลและเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอดปีโดยอัตโนมัติ
- โพสต์ไปยัง Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn และ Google My Business
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- การแก้ไขรูปภาพในแอปมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจะต้องแก้ไขและปรับขนาดรูปภาพของคุณสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก่อนที่คุณจะอัปโหลดไปยังตัวจัดตารางโพสต์ของคุณ
- การคัดลอกเป้าหมายและแท็กจากโพสต์ก่อนหน้าอาจทำได้ยาก คุณอาจต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้ง
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- แผนฟรี
- แผนพื้นฐาน: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผน Pro: $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 305 รายการ)
9. รอง
แอปจัดตารางกะนี้ช่วยให้คุณดูความพร้อมของพนักงาน สร้างตารางกะ และแชร์ออนไลน์ได้ หากคุณมีกะที่ว่าง คุณสามารถโพสต์และให้สมาชิกในทีมจองได้ หรือคุณสามารถให้พนักงานสลับกะกับใครก็ตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทุกอย่างทำผ่านแอปนี้
เมื่อมีการเรียกงานเข้ามา คุณสามารถจัดการตารางงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายแรงงานของคุณได้อย่างชัดเจน และยังสามารถใช้ AI เพื่อสร้างตารางงานอัจฉริยะได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของรอง
- สร้างและแชร์ตารางกะงานของพนักงานของคุณออนไลน์
- กรอกกะและจัดการการเรียกตัวแบบเรียลไทม์
- ติดตามบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
- ผสานรวมกับระบบเงินเดือน, ระบบขายหน้าร้าน, หรือระบบทรัพยากรบุคคลของคุณ
ข้อจำกัดของรอง
- การคัดลอกแม่แบบตารางเวลาที่กำหนดเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย และระบบจะไม่จดจำความพร้อมของพนักงานจากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่ง ดังนั้นคุณอาจพบว่าต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำทุกครั้งที่ต้องจัดตารางเวลา
- แอปนี้ทำงานได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์ iOS หากคุณใช้ Microsoft, Linux หรือ Android คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้
ราคาสำรอง
- ฟรี
- พรีเมียม: $4.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของรอง
- G2: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 685+ รายการ)
10. ระบบนัดหมาย Acuity
Acuity Scheduling เป็นอีกหนึ่งแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับร้านเสริมสวย ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพ สตูดิโอออกกำลังกาย โค้ชชีวิต และบริษัทที่รับนัดหมายทั้งแบบพบตัวและออนไลน์
จัดการตารางเวลาสำหรับหลายสถานที่และพนักงาน และให้ลูกค้าของคุณจองนัดหมายออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง Acuity Scheduling ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมืออาชีพที่ทำธุรกิจทั้งหมดผ่านการประชุมออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับหน้าจองของคุณ, อีเมลแจ้งเตือน, และ SMS แจ้งเตือน สร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์
- การปรับเวลาอัตโนมัติสำหรับเขตเวลาต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นตารางเวลาของคุณในเวลาท้องถิ่นของพวกเขา
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอทำให้การเข้าร่วมการนัดหมายออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
- แบบฟอร์มการรับข้อมูลช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า ก่อนนัดหมายครั้งแรก
- การผสานการทำงานกับ Stripe, Square และ PayPal ช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินเมื่อลูกค้าทำการจอง
ข้อจำกัดของระบบการจัดตารางนัดหมาย Acuity
- ไม่มีตัวเลือกการเลือกรายการปฏิทินหลายทีม ดังนั้นนี่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน
- เนื่องจากไม่มีแผนฟรี แอปนี้อาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจใหม่
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังพัฒนา: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
- การเติบโต: $27 ต่อเดือน
- พาวเวอร์เฮาส์: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 395+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5,450+ รีวิว)
เวลาคือทุกสิ่ง
แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดช่วยให้คุณวางแผนงาน นัดหมาย และการประชุมในเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน เพียงระบุเวลาที่คุณว่าง แล้วให้ลูกค้าและสมาชิกในทีมเลือกเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนตรงกัน
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจกำลังวุ่นวายกับการจัดตารางงานประจำวัน กำหนดเวลาโครงการ การประชุมทีม การประชุมกับลูกค้า และการเปลี่ยนกะของพนักงาน นั่นหมายความว่าไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่านี้ในการสมัครใช้ ClickUp
เริ่มใช้แพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp ฟรี และดูว่าการจัดตารางที่เป็นระเบียบช่วยเพิ่มเวลาว่างในแต่ละวันของคุณได้อย่างไร! ?