บล็อก ClickUp

13 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
31 มีนาคม 2568

สำหรับหลายๆ คน ปฏิทินเป็นมากกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลา มันคือผู้ช่วยจัดการที่มีตัวเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นที่เก็บความทรงจำสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา นั่นคือเหตุผลที่เราใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกปฏิทินดิจิทัล—เพราะเราต้องการบางสิ่งที่ทำให้การวางแผนสนุก และ มีประสิทธิภาพ!

ดังนั้น คุณสมบัติใดบ้างที่เราควรค้นหาในแอปปฏิทินเพื่อช่วยในการจัดการตารางเวลาของเรา? พิจารณา:

  • การแชร์เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัว เพื่อน และสมาชิกในทีมของเรา
  • การปรับแต่งเพื่อทำให้เครื่องมือเป็นส่วนตัวด้วยการกำหนดรหัสสีและการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์
  • การใช้งานที่ง่ายสำหรับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สอดคล้องกับสัญชาตญาณ และเรียนรู้ได้ง่าย
  • การซิงค์ข้อมูลแบบสากลในทุกอุปกรณ์ของเรา (เดสก์ท็อป, มือถือ, และแท็บเล็ต)

เราได้รวบรวมแอปที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองเป้าหมายปฏิทินส่วนตัวและอาชีพของคุณ ตั้งแต่แอปปฏิทินแบบเรียบง่ายไปจนถึงแบบก้าวหน้า มีบางสิ่งในรายการนี้สำหรับทุกคน! 📅

มุมมองปฏิทิน ClickUp บล็อก CTA

แอปปฏิทินที่ดีที่สุด 13 แอปคืออะไร?

1. คลิกอัพ

ใช้การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ภายใน ClickUp Calendar เพื่อวางแผนวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่สมบูรณ์แบบตามงาน กิจกรรม และเป้าหมายของคุณ
เริ่มใช้ปฏิทิน ClickUp
ใช้การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ภายใน ClickUp Calendar เพื่อวางแผนวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่สมบูรณ์แบบตามงาน กิจกรรม และเป้าหมายของคุณ

ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีที่มีฟีเจอร์ปฏิทินประหยัดเวลาบนเว็บและแอปมือถือเท่านั้น แต่ยังทำให้แม้แต่ภารกิจที่น่าเบื่อที่สุดก็สนุกที่จะเพิ่มเข้าไป! ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาปฏิทินชีวิตการทำงานหรือต้องการแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับบันทึกความคิดและคำเตือน ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ทุกแบบในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับงานและเอกสารต่างๆ ใน ClickUp

ด้วยClickUp Calendar คุณสามารถ:

  • ใช้การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI เพื่อบล็อกเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ช่วยปกป้องเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง
  • เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการกระทำด้วยบันทึกอัตโนมัติ, บทถอดเสียง, และความสามารถในการเปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย.ClickUp AI Notetakerทำงานร่วมกับ Clickup Calendar ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน—ด้วยการซิงค์ปฏิทิน Google แบบสองทางของ ClickUp, การแจ้งเตือนบนแถบเครื่องมือ และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้

ไม่ว่าคุณต้องการปฏิทินการทำงานที่ครอบคลุมหรือระบบง่าย ๆ สำหรับความคิดและการแจ้งเตือน ClickUp Calendar สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณได้

มุมมองปฏิทินของ ClickUp: การประชุมประจำ
ดูและจัดการปฏิทิน Google ของคุณใน ClickUp Calendar ด้วยการซิงค์แบบสองทางระหว่างสองแอป

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้จริงใช้ประโยชน์จาก ClickUp Calendar อย่างเต็มที่:

"ปัญหาหลักที่ฉันแก้ไขได้ด้วยการใช้ ClickUp คือการขาดความชัดเจน ClickUp ช่วยให้ฉันรู้ว่าควรทำงานอะไรและเมื่อไหร่ ด้วยตัวกรองและมุมมองที่หลากหลายฟีเจอร์ LineUp™️ และหน้าแรกที่มีปฏิทิน ฉันไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ฉันเสียเวลาน้อยลงและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น"

"ปัญหาหลักที่ฉันแก้ไขได้ด้วยการใช้ ClickUp คือการขาดความชัดเจน ClickUp ช่วยให้ฉันรู้ว่าควรทำอะไรและเมื่อไหร่ ด้วยตัวกรองและมุมมองที่หลากหลาย,คุณสมบัติ LineUp™️, และหน้าแรกที่มีปฏิทิน ฉันไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ฉันเสียเวลาไปกับการทำงานน้อยลงและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น"

"ตอนนี้ ClickUp ดูแลชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน (ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว) ในด้านอาชีพ ฉันใช้มันเพื่อจัดระเบียบและวางแผนโครงการต่าง ๆและนำเข้าสู่ปฏิทินออนไลน์ของฉันพร้อมข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องในด้านส่วนตัว ฉันใช้มันเพื่อจัดการบ้านของฉัน และด้วยคุณสมบัติที่นั่งแขกฟรี ฉันให้คู่ครองของฉันทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน ผู้รับเหมา การสนทนา กับผู้ให้บริการ และอื่น ๆ"

"ตอนนี้ ClickUp ดูแลชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน (ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว) ในด้านอาชีพ ฉันใช้มันเพื่อจัดระเบียบและวางแผนโครงการต่าง ๆและนำเข้าสู่ปฏิทินออนไลน์ของฉันพร้อมข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องในด้านส่วนตัว ฉันใช้มันเพื่อจัดการบ้านของฉัน และด้วยคุณสมบัติที่นั่งแขกฟรี ฉันให้คู่ครองของฉันทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน ผู้รับเหมา การสนทนา กับผู้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น"

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเรียบง่ายในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานสูงสุด มันมีมุมมองที่หลากหลาย—ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, รายการ, รายการย่อย, การอัปโหลด, การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่ในรายละเอียดที่มาก ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยลองใช้ไม่ได้ให้รายละเอียดของการโต้ตอบที่ฉันต้องการเพื่อสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและข้อมูลและงานย่อย/ข้อมูลย่อย

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเรียบง่ายในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานสูงสุด มีมุมมองที่หลากหลาย—ปฏิทิน แผนงานแบบแกนต์ รายการ รายการย่อย อัปโหลด การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่ในรายละเอียดที่มาก ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยลองใช้ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบที่ฉันต้องการเพื่อสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา ข้อมูล และงานย่อย/ข้อมูลย่อย

แผนฟรีของ ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นออกแบบวันของคุณให้เหมาะกับวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด ไม่มีเงื่อนไขให้คุณต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน เพราะ ClickUp ให้บริการฟรีตลอดไป! ในบรรดาคุณสมบัติทรงพลังหลายร้อยอย่างที่ ClickUp มีให้คุณ นี่คือสามอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ทันที:

👤 โหมดของฉัน: จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการแสดงเฉพาะงาน รายการย่อย รายการตรวจสอบ และความคิดเห็นที่มอบหมายให้คุณใน ClickUp Workspace

🗓 ซิงค์สองทาง: เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ Apple ของคุณ

🎨 การตั้งค่าการ์ดงาน: ปรับแต่งรูปแบบการ์ดงานของคุณให้แสดงในมุมมองปฏิทินตามที่คุณต้องการ (แสดงผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, งานย่อย, ประมาณเวลา, เวลาที่ติดตาม, แท็ก)

ข้อดีของปฏิทิน ClickUp

  • ผู้ใช้สามารถเลือกจากการผสานการทำงานแบบเนทีฟ 100 รายการพร้อมด้วยอีกหลายพันรายการที่มีให้ผ่าน Zapier และ Integromat
  • ผู้ใช้สามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อวางแผน จัดการ และบรรลุเป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส และรายปี

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด

ราคาของ ClickUp

💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,880+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)

2. ปฏิทิน Google

แอปปฏิทินกูเกิล
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendarเป็นเครื่องมือจัดการงานและตารางเวลาที่สมดุลอย่างลงตัว เป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่คุ้นเคยและได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ การไม่อยู่ที่ทำงาน งานที่ต้องทำ และช่วงเวลาสำหรับการนัดหมายได้ นอกจากนี้ การจัดตารางใน Google Calendar ยังทำได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออฟฟิศหรือยืนต่อแถวที่ Starbucks!

ข้อดีของ Google Calendar

  • ผู้ใช้สามารถเพิ่มสี HEX ใหม่เพื่อปรับแต่งพื้นหลังของปฏิทินได้
  • ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเขตเวลาหลักและเขตเวลาสำรองสำหรับปฏิทินทั้งหมดได้
  • เทมเพลต Google Calendarเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อเสียของ Google Calendar

  • แอปปฏิทินนี้ไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อปบน macOS หรือ Windows 10

ราคาของ Google Calendar

  • Google Calendar ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือกับบัญชีธุรกิจแบบชำระเงิน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Calendar

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)

3. Calendly

calendly ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินหลายปฏิทินเพื่อจัดการกิจกรรม
ผ่านCalendly

Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ช่วยทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยากโดยอัตโนมัติ ด้วยการจองการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินขององค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google, Outlook หรือ iCal เพื่อประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยากทั้งสำหรับผู้จัดและผู้เข้าร่วม

ข้อดีของ Calendly

  • ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Calendly ลงในเว็บไซต์หรืออีเมลของตนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดตารางเวลา
  • ผู้ใช้สามารถทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติได้ทั้งก่อนและหลังการประชุม
  • Calendly มีการเชื่อมต่อมากมายเช่น ClickUp, Linkedin และ Slack

ข้อเสียของ Calendly

  • แอปปฏิทินนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Zoom และ Zapier ได้ แต่สำหรับผู้รับเชิญอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ง่าย หากต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนในการเชื่อมต่อ

ราคาของ Calendly

  • Calendly มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)

4. บาลู

แอปปฏิทิน baluu
ผ่านทางBaluu

อันดับที่ 4 ในรายการของเราคือBaluu ระบบจองและสร้างเว็บไซต์ที่ครบวงจรนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรับการจองออนไลน์ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารหรือ Stripe เพื่อรับชำระเงินและขายสินค้าได้ด้วยฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซของพวกเขา

ข้อดีของ Baluu

  • สร้างเว็บไซต์จองที่ใช้งานได้ทันทีภายในไม่กี่นาที และเริ่มรับการชำระเงินและการจองออนไลน์ได้เลย
  • ผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้ทุกประเภทในรูปแบบ iframe
  • ซิงค์กับแพลตฟอร์มปฏิทินหลักทั้งหมด (Google, Outlook ฯลฯ)

ข้อเสียของ Baluu

  • ยังไม่มีแอป Baluu

ราคาของ Baluu

  • Baluu มีแผนให้บริการฟรี (จำกัดการจอง 50 ครั้งต่อเดือน) และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Baluu

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)

5. SavvyCal

แอปปฏิทินที่ชาญฉลาด
ผ่านทางSavvyCal

SavvyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างปฏิทินของพวกเขาและรายการช่วงเวลาของคุณได้ ฟีเจอร์ซ้อนทับนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาช่วงเวลาที่สะดวกร่วมกันได้อย่างง่ายดาย SavvyCal สามารถซิงค์กับปฏิทินยอดนิยมและเครื่องมือจัดการตารางเวลาอื่น ๆ เพื่อสร้างกิจกรรมและตรวจสอบเวลาได้แม้ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่

ผู้เชี่ยวชาญ SavvyCal

  • ผู้ใช้สามารถแสดงหน้าต่างความพร้อมใช้งานแบบจัดอันดับเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดจำนวนการจองการประชุมต่อวัน, ต่อสัปดาห์, หรือต่อเดือนได้ เพื่อสำรองเวลาไว้สำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง

ข้อเสียของ SavvyCal

  • แอปปฏิทินนี้ไม่มีแผนฟรี

การกำหนดราคาของ SavvyCal

  • SavvyCal มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SavvyCal

  • G2: 5/5 (7 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. ใดๆ. ทำ

แอปปฏิทิน any.do
ผ่านทางAny.do

ฟีเจอร์ปฏิทินของ Any.doมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมวัน สัปดาห์ และเดือนของตนด้วยเหตุการณ์และงานต่างๆ ในมุมมองเดียว อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับปฏิทินอื่นๆ เช่น Google Calendar, iCloud และ Outlook ได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม Any.do ไม่มีแผนบริการฟรีในขณะนี้

Any. do pros

  • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความ WhatsApp ให้เป็นงานและตัวเตือนได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ
  • ผู้ใช้สามารถเลือกธีมและพื้นหลังที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับสไตล์ที่ต้องการ

ข้อเสียหรือข้อควรระวัง

Any. การกำหนดราคา

  • Any.do มีแผนบริการฟรี กรุณาสอบถาม Any.do สำหรับข้อมูลราคา

การให้คะแนนลูกค้า

  • G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

7. ปฏิทิน Apple

ปฏิทินแอปเปิลเป็นแอปปฏิทินฟรีบนอุปกรณ์แอปเปิลทั้งหมด
ผ่านปฏิทิน Apple

หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple คุณจะทราบว่า Apple Calendar ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ iOS และ macOS ทุกเครื่อง (รวมถึง Apple Watch) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีปฏิทินของตนได้ในที่เดียว แม้ว่าแอปปฏิทินพื้นฐานนี้จะสามารถรองรับความต้องการในการจัดตารางเวลาและการตั้งค่าเหตุการณ์อย่างรวดเร็วได้ แต่ก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติมไม่เพียงพอ

ข้อดีของปฏิทิน Apple

  • ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะปฏิทินที่ต้องการในหน้าต่างเดียว
  • ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่สถานที่จัดงานเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ควรออกเดินทาง โดยอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดหมายปลายทาง

ข้อเสียของปฏิทิน Apple

  • แอปปฏิทินนี้ป้องกันไม่ให้เชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมหากอีเมลของพวกเขาไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ

ราคาปฏิทิน Apple

  • ปฏิทิน Apple ฟรีบนทุกอุปกรณ์ Apple

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Apple Calendar

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac

8. ปฏิทิน Microsoft Outlook

แอปปฏิทิน Microsoft Outlook
ผ่านทางปฏิทิน Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar ทำหน้าที่เป็นทั้งปฏิทินและเครื่องมือจัดตารางเวลาเพื่อติดตามเหตุการณ์ส่วนตัวและงาน ด้วยฟีเจอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเข้าถึงปฏิทินของเพื่อนร่วมทีมและจัดการตารางเวลาของพวกเขาได้

ข้อดีของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินที่แสดงตารางเวลาของกลุ่มคนได้
  • ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินหลายปฏิทินได้พร้อมกัน

ข้อเสียของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • แอปปฏิทินนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย

ราคาของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • Microsoft Outlook Calendar มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามรายละเอียดราคาจาก Microsoft 365

การให้คะแนนของลูกค้าสำหรับปฏิทิน Microsoft Outlook

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Outlook เหล่านี้!

9. DigiCal

digical เป็นหนึ่งในแอปปฏิทินยอดนิยมที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ผ่านทางDigiCal

DigiCal สามารถซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ปฏิทินทั้งหมดที่รองรับบนแพลตฟอร์ม Android ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างเต็มที่ด้วยธีมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือใช้ตัวเลือกสีและแบบอักษรเพื่อสร้างธีมของตนเอง นอกจากนี้ DigiCal ยังมีฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งที่ตั้งในตัวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อสถานที่ และระบบจะกรอกที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ

ข้อดีของ DigiCal

  • ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินเจ็ดแบบที่แตกต่างกันในธีมสว่างหรือธีมมืดตามความชอบของพวกเขา
  • ผู้ใช้สามารถเลือกวิดเจ็ตเพื่อดูกำหนดการของตนอย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้

ข้อเสียของ DigiCal

  • แอปปฏิทินนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย

ราคา DigiCal

  • DigiCal มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ XXX ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า DigiCal

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ระบบนัดหมาย Acuity

ระบบการจัดตารางเวลาของ acuity ทำงานร่วมกับปฏิทินเริ่มต้นของผู้ใช้เพื่อแสดงเวลาว่างให้กับลูกค้า
ผ่านทางAcuity Scheduling

คล้ายกับ Calendly และ SavvyCal, Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ Squarespace ลูกค้าจะเริ่มกระบวนการจองโดยการเลือกประเภทการนัดหมายที่ต้องการ หากคุณกำลังจัดคลาสกลุ่ม เช่น การเขียนพู่กันหรือโยคะ ฟีเจอร์ Class จะช่วยให้หลายคนสามารถจองบริการในเวลาเดียวกันได้

ข้อดีของระบบนัดหมาย Acuity

  • ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขประเภทการนัดหมายได้ตามต้องการ
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดการกำหนดเวลาเพื่อเลือกว่าลูกค้าสามารถจอง แก้ไข หรือยกเลิกนัดหมายได้หรือไม่และเมื่อใด

ข้อเสียของ Acuity Scheduling

  • คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ Squarespace และไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน

ราคาของ Acuity Scheduling

  • สอบถาม Squarespace เกี่ยวกับราคา

คะแนนการให้คะแนนของลูกค้า Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)

11. น่าอัศจรรย์

fantastical เป็นแอปปฏิทินยอดนิยมที่เหมาะสำหรับการจัดการกิจกรรมในปฏิทิน
ผ่านทางFantastical

ถัดไปในรายชื่อแอปปฏิทินที่ดีที่สุดของเราคือ Fantastical แอปนี้ซิงค์เทมเพลตที่คุณกำหนดเอง การแจ้งเตือน การตั้งค่าสภาพอากาศ และอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดของรายการปฏิทินทั้งหมดของคุณได้อย่างครบถ้วน ด้วยการคลิกหรือแตะเพียงครั้งเดียว Fantastical จะสร้างการประชุมทางโทรศัพท์และเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อดีที่น่าอัศจรรย์

  • ผู้ใช้สามารถเพิ่มการโทรผ่าน Zoom, Google Meet, Webex และ Microsoft Teams ได้
  • ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสมัครสมาชิกปฏิทินที่น่าสนใจได้ รวมถึงกีฬา รายการทีวี วันหยุด และอื่นๆ

การหลอกลวงที่เกินจริง

  • แอปนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนความต้องการในการจัดตารางงานที่เรียบง่าย

ราคาที่เกินจริง

  • Fantastical มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ XXX/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนลูกค้าที่น่าอัศจรรย์

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

12. ปฏิทินธุรกิจ 2

ปฏิทินธุรกิจ แอปปฏิทิน 2
ผ่านปฏิทินธุรกิจ 2

Business Calendar 2 เป็นแอปปฏิทินสำหรับโทรศัพท์ Android ที่มีฟีเจอร์ลากและวางที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบและกำหนดตารางงาน ไม่ว่าจะเป็นธีม สี หรือจำนวนวันที่คุณต้องการดู คุณสามารถปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ต่างจากแอปปฏิทินส่วนใหญ่ Business Calendar 2 ไม่มีเวอร์ชันเว็บ

ปฏิทินธุรกิจ 2 ข้อดี

  • ผู้ใช้สามารถแนบรูปภาพและบันทึกเสียงกับเหตุการณ์ได้
  • ผู้ใช้สามารถแสดงเหตุการณ์และงานในเขตเวลาบ้านของตนเมื่อเดินทาง

ปฏิทินธุรกิจ 2 ข้อเสีย

  • แอปเวอร์ชันโปรนี้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินบนมือถือที่ไม่มีฟีเจอร์เว็บหรือรองรับ iOS

ราคา Business Calendar 2

  • Business Calendar 2 มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถาม Business Calendar 2 สำหรับข้อมูลราคา

ปฏิทินธุรกิจ 2 คะแนนจากลูกค้า

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

13. แวนเทจ

แอปปฏิทิน vantage
ผ่านทางVantage

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในรายชื่อแอปปฏิทินที่ดีที่สุดของเราคือ Vantage แอปปฏิทินนี้มีชุดของสัญญาณภาพเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า Stacks ช่วยลดความยุ่งเหยิงเพื่อแสดงภาพว่ามีสิ่งต่าง ๆ มากมายเพียงใดในตารางของคุณ ยิ่งมีเหตุการณ์และงานที่วางแผนไว้สำหรับวันใดวันหนึ่งมากเท่าไร กองก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ข้อดีของ Vantage

  • ผู้ใช้สามารถลากและวางเพื่อทำรายการและกำหนดวันครบกำหนดได้
  • ผู้ใช้สามารถเลือกชุดสีต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ของปฏิทินได้ตามต้องการ

ข้อเสียของ Vantage

  • แอปปฏิทินนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพเฉพาะเจาะจง

การกำหนดราคาแบบ Vantage

  • Vantage มีเวอร์ชันฟรีพร้อมการซื้อในแอป

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Vantage

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ClickUp คือโซลูชันสากลสำหรับความต้องการแอปปฏิทินของคุณ

ให้ ClickUp ช่วยลดความเครียดในการวางแผน เพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการพักผ่อนหรือทำสิ่งที่คุณรัก หากคุณกำลังสลับไปมาระหว่าง Google และแอปปฏิทินอื่นๆ นี่คือสัญญาณให้คุณลองใช้ClickUp Calendar วันนี้! 🗓