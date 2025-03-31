13 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

สำหรับหลายๆ คน ปฏิทินเป็นมากกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลา มันคือผู้ช่วยจัดการที่มีตัวเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นที่เก็บความทรงจำสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา นั่นคือเหตุผลที่เราใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกปฏิทินดิจิทัล—เพราะเราต้องการบางสิ่งที่ทำให้การวางแผนสนุก และ มีประสิทธิภาพ!
ดังนั้น คุณสมบัติใดบ้างที่เราควรค้นหาในแอปปฏิทินเพื่อช่วยในการจัดการตารางเวลาของเรา? พิจารณา:
- การแชร์เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัว เพื่อน และสมาชิกในทีมของเรา
- การปรับแต่งเพื่อทำให้เครื่องมือเป็นส่วนตัวด้วยการกำหนดรหัสสีและการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์
- การใช้งานที่ง่ายสำหรับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สอดคล้องกับสัญชาตญาณ และเรียนรู้ได้ง่าย
- การซิงค์ข้อมูลแบบสากลในทุกอุปกรณ์ของเรา (เดสก์ท็อป, มือถือ, และแท็บเล็ต)
เราได้รวบรวมแอปที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองเป้าหมายปฏิทินส่วนตัวและอาชีพของคุณ ตั้งแต่แอปปฏิทินแบบเรียบง่ายไปจนถึงแบบก้าวหน้า มีบางสิ่งในรายการนี้สำหรับทุกคน! 📅
แอปปฏิทินที่ดีที่สุด 13 แอปคืออะไร?
1. คลิกอัพ
ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีที่มีฟีเจอร์ปฏิทินประหยัดเวลาบนเว็บและแอปมือถือเท่านั้น แต่ยังทำให้แม้แต่ภารกิจที่น่าเบื่อที่สุดก็สนุกที่จะเพิ่มเข้าไป! ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาปฏิทินชีวิตการทำงานหรือต้องการแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับบันทึกความคิดและคำเตือน ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ทุกแบบในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับงานและเอกสารต่างๆ ใน ClickUp
ด้วยClickUp Calendar คุณสามารถ:
- ใช้การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI เพื่อบล็อกเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญ ช่วยปกป้องเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง
- เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการกระทำด้วยบันทึกอัตโนมัติ, บทถอดเสียง, และความสามารถในการเปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย.ClickUp AI Notetakerทำงานร่วมกับ Clickup Calendar ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน—ด้วยการซิงค์ปฏิทิน Google แบบสองทางของ ClickUp, การแจ้งเตือนบนแถบเครื่องมือ และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ไม่ว่าคุณต้องการปฏิทินการทำงานที่ครอบคลุมหรือระบบง่าย ๆ สำหรับความคิดและการแจ้งเตือน ClickUp Calendar สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้จริงใช้ประโยชน์จาก ClickUp Calendar อย่างเต็มที่:
"ปัญหาหลักที่ฉันแก้ไขได้ด้วยการใช้ ClickUp คือการขาดความชัดเจน ClickUp ช่วยให้ฉันรู้ว่าควรทำงานอะไรและเมื่อไหร่ ด้วยตัวกรองและมุมมองที่หลากหลายฟีเจอร์ LineUp™️ และหน้าแรกที่มีปฏิทิน ฉันไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ฉันเสียเวลาน้อยลงและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น"
"ปัญหาหลักที่ฉันแก้ไขได้ด้วยการใช้ ClickUp คือการขาดความชัดเจน ClickUp ช่วยให้ฉันรู้ว่าควรทำอะไรและเมื่อไหร่ ด้วยตัวกรองและมุมมองที่หลากหลาย,คุณสมบัติ LineUp™️, และหน้าแรกที่มีปฏิทิน ฉันไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ฉันเสียเวลาไปกับการทำงานน้อยลงและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น"
"ตอนนี้ ClickUp ดูแลชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน (ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว) ในด้านอาชีพ ฉันใช้มันเพื่อจัดระเบียบและวางแผนโครงการต่าง ๆและนำเข้าสู่ปฏิทินออนไลน์ของฉันพร้อมข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องในด้านส่วนตัว ฉันใช้มันเพื่อจัดการบ้านของฉัน และด้วยคุณสมบัติที่นั่งแขกฟรี ฉันให้คู่ครองของฉันทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน ผู้รับเหมา การสนทนา กับผู้ให้บริการ และอื่น ๆ"
"ตอนนี้ ClickUp ดูแลชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน (ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว) ในด้านอาชีพ ฉันใช้มันเพื่อจัดระเบียบและวางแผนโครงการต่าง ๆและนำเข้าสู่ปฏิทินออนไลน์ของฉันพร้อมข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องในด้านส่วนตัว ฉันใช้มันเพื่อจัดการบ้านของฉัน และด้วยคุณสมบัติที่นั่งแขกฟรี ฉันให้คู่ครองของฉันทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน ผู้รับเหมา การสนทนา กับผู้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น"
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเรียบง่ายในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานสูงสุด มันมีมุมมองที่หลากหลาย—ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, รายการ, รายการย่อย, การอัปโหลด, การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่ในรายละเอียดที่มาก ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยลองใช้ไม่ได้ให้รายละเอียดของการโต้ตอบที่ฉันต้องการเพื่อสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและข้อมูลและงานย่อย/ข้อมูลย่อย
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเรียบง่ายในขณะที่มอบฟังก์ชันการทำงานสูงสุด มีมุมมองที่หลากหลาย—ปฏิทิน แผนงานแบบแกนต์ รายการ รายการย่อย อัปโหลด การทำงานเป็นทีม ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่ในรายละเอียดที่มาก ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยลองใช้ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบที่ฉันต้องการเพื่อสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา ข้อมูล และงานย่อย/ข้อมูลย่อย
แผนฟรีของ ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นออกแบบวันของคุณให้เหมาะกับวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด ไม่มีเงื่อนไขให้คุณต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน เพราะ ClickUp ให้บริการฟรีตลอดไป! ในบรรดาคุณสมบัติทรงพลังหลายร้อยอย่างที่ ClickUp มีให้คุณ นี่คือสามอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ทันที:
👤 โหมดของฉัน: จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการแสดงเฉพาะงาน รายการย่อย รายการตรวจสอบ และความคิดเห็นที่มอบหมายให้คุณใน ClickUp Workspace
🗓 ซิงค์สองทาง: เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ Apple ของคุณ
🎨 การตั้งค่าการ์ดงาน: ปรับแต่งรูปแบบการ์ดงานของคุณให้แสดงในมุมมองปฏิทินตามที่คุณต้องการ (แสดงผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, งานย่อย, ประมาณเวลา, เวลาที่ติดตาม, แท็ก)
ข้อดีของปฏิทิน ClickUp
- ผู้ใช้สามารถเลือกจากการผสานการทำงานแบบเนทีฟ 100 รายการพร้อมด้วยอีกหลายพันรายการที่มีให้ผ่าน Zapier และ Integromat
- ผู้ใช้สามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อวางแผน จัดการ และบรรลุเป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส และรายปี
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด
ราคาของ ClickUp
💬คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,880+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,480+ รีวิว)
2. ปฏิทิน Google
Google Calendarเป็นเครื่องมือจัดการงานและตารางเวลาที่สมดุลอย่างลงตัว เป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่คุ้นเคยและได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ การไม่อยู่ที่ทำงาน งานที่ต้องทำ และช่วงเวลาสำหรับการนัดหมายได้ นอกจากนี้ การจัดตารางใน Google Calendar ยังทำได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออฟฟิศหรือยืนต่อแถวที่ Starbucks!
ข้อดีของ Google Calendar
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มสี HEX ใหม่เพื่อปรับแต่งพื้นหลังของปฏิทินได้
- ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเขตเวลาหลักและเขตเวลาสำรองสำหรับปฏิทินทั้งหมดได้
- เทมเพลต Google Calendarเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อเสียของ Google Calendar
- แอปปฏิทินนี้ไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อปบน macOS หรือ Windows 10
ราคาของ Google Calendar
- Google Calendar ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือกับบัญชีธุรกิจแบบชำระเงิน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Calendar
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
3. Calendly
Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ช่วยทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยากโดยอัตโนมัติ ด้วยการจองการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินขององค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google, Outlook หรือ iCal เพื่อประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยากทั้งสำหรับผู้จัดและผู้เข้าร่วม
ข้อดีของ Calendly
- ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Calendly ลงในเว็บไซต์หรืออีเมลของตนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดตารางเวลา
- ผู้ใช้สามารถทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติได้ทั้งก่อนและหลังการประชุม
- Calendly มีการเชื่อมต่อมากมายเช่น ClickUp, Linkedin และ Slack
ข้อเสียของ Calendly
- แอปปฏิทินนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Zoom และ Zapier ได้ แต่สำหรับผู้รับเชิญอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ง่าย หากต้องผ่านขั้นตอนซับซ้อนในการเชื่อมต่อ
ราคาของ Calendly
- Calendly มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
4. บาลู
อันดับที่ 4 ในรายการของเราคือBaluu ระบบจองและสร้างเว็บไซต์ที่ครบวงจรนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรับการจองออนไลน์ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารหรือ Stripe เพื่อรับชำระเงินและขายสินค้าได้ด้วยฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซของพวกเขา
ข้อดีของ Baluu
- สร้างเว็บไซต์จองที่ใช้งานได้ทันทีภายในไม่กี่นาที และเริ่มรับการชำระเงินและการจองออนไลน์ได้เลย
- ผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้ทุกประเภทในรูปแบบ iframe
- ซิงค์กับแพลตฟอร์มปฏิทินหลักทั้งหมด (Google, Outlook ฯลฯ)
ข้อเสียของ Baluu
- ยังไม่มีแอป Baluu
ราคาของ Baluu
- Baluu มีแผนให้บริการฟรี (จำกัดการจอง 50 ครั้งต่อเดือน) และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Baluu
- G2: 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
5. SavvyCal
SavvyCal เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างปฏิทินของพวกเขาและรายการช่วงเวลาของคุณได้ ฟีเจอร์ซ้อนทับนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาช่วงเวลาที่สะดวกร่วมกันได้อย่างง่ายดาย SavvyCal สามารถซิงค์กับปฏิทินยอดนิยมและเครื่องมือจัดการตารางเวลาอื่น ๆ เพื่อสร้างกิจกรรมและตรวจสอบเวลาได้แม้ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่
ผู้เชี่ยวชาญ SavvyCal
- ผู้ใช้สามารถแสดงหน้าต่างความพร้อมใช้งานแบบจัดอันดับเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดจำนวนการจองการประชุมต่อวัน, ต่อสัปดาห์, หรือต่อเดือนได้ เพื่อสำรองเวลาไว้สำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง
ข้อเสียของ SavvyCal
- แอปปฏิทินนี้ไม่มีแผนฟรี
การกำหนดราคาของ SavvyCal
- SavvyCal มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SavvyCal
- G2: 5/5 (7 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ใดๆ. ทำ
ฟีเจอร์ปฏิทินของ Any.doมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมวัน สัปดาห์ และเดือนของตนด้วยเหตุการณ์และงานต่างๆ ในมุมมองเดียว อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับปฏิทินอื่นๆ เช่น Google Calendar, iCloud และ Outlook ได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม Any.do ไม่มีแผนบริการฟรีในขณะนี้
Any. do pros
- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความ WhatsApp ให้เป็นงานและตัวเตือนได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- ผู้ใช้สามารถเลือกธีมและพื้นหลังที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับสไตล์ที่ต้องการ
ข้อเสียหรือข้อควรระวัง
- ฟังก์ชันการจัดการงานของแอปปฏิทินนี้มีข้อจำกัดเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น
Any. การกำหนดราคา
- Any.do มีแผนบริการฟรี กรุณาสอบถาม Any.do สำหรับข้อมูลราคา
การให้คะแนนลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
7. ปฏิทิน Apple
หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple คุณจะทราบว่า Apple Calendar ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ iOS และ macOS ทุกเครื่อง (รวมถึง Apple Watch) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีปฏิทินของตนได้ในที่เดียว แม้ว่าแอปปฏิทินพื้นฐานนี้จะสามารถรองรับความต้องการในการจัดตารางเวลาและการตั้งค่าเหตุการณ์อย่างรวดเร็วได้ แต่ก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติมไม่เพียงพอ
ข้อดีของปฏิทิน Apple
- ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะปฏิทินที่ต้องการในหน้าต่างเดียว
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มที่อยู่สถานที่จัดงานเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ควรออกเดินทาง โดยอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดหมายปลายทาง
ข้อเสียของปฏิทิน Apple
- แอปปฏิทินนี้ป้องกันไม่ให้เชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมหากอีเมลของพวกเขาไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ
ราคาปฏิทิน Apple
- ปฏิทิน Apple ฟรีบนทุกอุปกรณ์ Apple
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Apple Calendar
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac
8. ปฏิทิน Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Calendar ทำหน้าที่เป็นทั้งปฏิทินและเครื่องมือจัดตารางเวลาเพื่อติดตามเหตุการณ์ส่วนตัวและงาน ด้วยฟีเจอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเข้าถึงปฏิทินของเพื่อนร่วมทีมและจัดการตารางเวลาของพวกเขาได้
ข้อดีของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินที่แสดงตารางเวลาของกลุ่มคนได้
- ผู้ใช้สามารถดูปฏิทินหลายปฏิทินได้พร้อมกัน
ข้อเสียของปฏิทิน Microsoft Outlook
- แอปปฏิทินนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย
ราคาของปฏิทิน Microsoft Outlook
- Microsoft Outlook Calendar มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามรายละเอียดราคาจาก Microsoft 365
การให้คะแนนของลูกค้าสำหรับปฏิทิน Microsoft Outlook
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Outlook เหล่านี้!
9. DigiCal
DigiCal สามารถซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ปฏิทินทั้งหมดที่รองรับบนแพลตฟอร์ม Android ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างเต็มที่ด้วยธีมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือใช้ตัวเลือกสีและแบบอักษรเพื่อสร้างธีมของตนเอง นอกจากนี้ DigiCal ยังมีฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งที่ตั้งในตัวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อสถานที่ และระบบจะกรอกที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ
ข้อดีของ DigiCal
- ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินเจ็ดแบบที่แตกต่างกันในธีมสว่างหรือธีมมืดตามความชอบของพวกเขา
- ผู้ใช้สามารถเลือกวิดเจ็ตเพื่อดูกำหนดการของตนอย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้
ข้อเสียของ DigiCal
- แอปปฏิทินนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย
ราคา DigiCal
- DigiCal มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ XXX ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า DigiCal
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ระบบนัดหมาย Acuity
คล้ายกับ Calendly และ SavvyCal, Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ Squarespace ลูกค้าจะเริ่มกระบวนการจองโดยการเลือกประเภทการนัดหมายที่ต้องการ หากคุณกำลังจัดคลาสกลุ่ม เช่น การเขียนพู่กันหรือโยคะ ฟีเจอร์ Class จะช่วยให้หลายคนสามารถจองบริการในเวลาเดียวกันได้
ข้อดีของระบบนัดหมาย Acuity
- ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขประเภทการนัดหมายได้ตามต้องการ
- ผู้ใช้สามารถกำหนดขีดจำกัดการกำหนดเวลาเพื่อเลือกว่าลูกค้าสามารถจอง แก้ไข หรือยกเลิกนัดหมายได้หรือไม่และเมื่อใด
ข้อเสียของ Acuity Scheduling
- คุณสมบัตินี้เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ Squarespace และไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Acuity Scheduling
- สอบถาม Squarespace เกี่ยวกับราคา
คะแนนการให้คะแนนของลูกค้า Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
11. น่าอัศจรรย์
ถัดไปในรายชื่อแอปปฏิทินที่ดีที่สุดของเราคือ Fantastical แอปนี้ซิงค์เทมเพลตที่คุณกำหนดเอง การแจ้งเตือน การตั้งค่าสภาพอากาศ และอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดของรายการปฏิทินทั้งหมดของคุณได้อย่างครบถ้วน ด้วยการคลิกหรือแตะเพียงครั้งเดียว Fantastical จะสร้างการประชุมทางโทรศัพท์และเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อดีที่น่าอัศจรรย์
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มการโทรผ่าน Zoom, Google Meet, Webex และ Microsoft Teams ได้
- ผู้ใช้สามารถเรียกดูและสมัครสมาชิกปฏิทินที่น่าสนใจได้ รวมถึงกีฬา รายการทีวี วันหยุด และอื่นๆ
การหลอกลวงที่เกินจริง
- แอปนี้มีฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปจนอาจรบกวนความต้องการในการจัดตารางงานที่เรียบง่าย
ราคาที่เกินจริง
- Fantastical มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ XXX/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนลูกค้าที่น่าอัศจรรย์
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
12. ปฏิทินธุรกิจ 2
Business Calendar 2 เป็นแอปปฏิทินสำหรับโทรศัพท์ Android ที่มีฟีเจอร์ลากและวางที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบและกำหนดตารางงาน ไม่ว่าจะเป็นธีม สี หรือจำนวนวันที่คุณต้องการดู คุณสามารถปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ต่างจากแอปปฏิทินส่วนใหญ่ Business Calendar 2 ไม่มีเวอร์ชันเว็บ
ปฏิทินธุรกิจ 2 ข้อดี
- ผู้ใช้สามารถแนบรูปภาพและบันทึกเสียงกับเหตุการณ์ได้
- ผู้ใช้สามารถแสดงเหตุการณ์และงานในเขตเวลาบ้านของตนเมื่อเดินทาง
ปฏิทินธุรกิจ 2 ข้อเสีย
- แอปเวอร์ชันโปรนี้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินบนมือถือที่ไม่มีฟีเจอร์เว็บหรือรองรับ iOS
ราคา Business Calendar 2
- Business Calendar 2 มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถาม Business Calendar 2 สำหรับข้อมูลราคา
ปฏิทินธุรกิจ 2 คะแนนจากลูกค้า
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
13. แวนเทจ
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในรายชื่อแอปปฏิทินที่ดีที่สุดของเราคือ Vantage แอปปฏิทินนี้มีชุดของสัญญาณภาพเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า Stacks ช่วยลดความยุ่งเหยิงเพื่อแสดงภาพว่ามีสิ่งต่าง ๆ มากมายเพียงใดในตารางของคุณ ยิ่งมีเหตุการณ์และงานที่วางแผนไว้สำหรับวันใดวันหนึ่งมากเท่าไร กองก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ข้อดีของ Vantage
- ผู้ใช้สามารถลากและวางเพื่อทำรายการและกำหนดวันครบกำหนดได้
- ผู้ใช้สามารถเลือกชุดสีต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ของปฏิทินได้ตามต้องการ
ข้อเสียของ Vantage
- แอปปฏิทินนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่มีความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพเฉพาะเจาะจง
การกำหนดราคาแบบ Vantage
- Vantage มีเวอร์ชันฟรีพร้อมการซื้อในแอป
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Vantage
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ClickUp คือโซลูชันสากลสำหรับความต้องการแอปปฏิทินของคุณ
ให้ ClickUp ช่วยลดความเครียดในการวางแผน เพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการพักผ่อนหรือทำสิ่งที่คุณรัก หากคุณกำลังสลับไปมาระหว่าง Google และแอปปฏิทินอื่นๆ นี่คือสัญญาณให้คุณลองใช้ClickUp Calendar วันนี้! 🗓