เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Outlook ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

อีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบ กล่องขาเข้าล้นทะลัก และปฏิทินที่เต็มไปด้วยกิจกรรม—ทั้งหมดนี้มากพอที่จะทำให้ใครหลายคนอยากกลับไปใช้พิราบสื่อสารเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เครื่องมือจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพถือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากกว่า
ระบบการจัดการอีเมลสามารถช่วยจัดระเบียบและลดความวุ่นวายจากอีเมลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในกล่องจดหมายของคุณ คุณอาจเคยใช้ Microsoft Outlook สำหรับเรื่องนี้
แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายคน โดยเฉพาะผู้ใช้ Microsoft Office แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ ผู้ใช้ Outlook พบว่าอินเทอร์เฟซของมันยากต่อการใช้งาน และบางครั้งอาจเกิดการล่าช้าและล่ม ซึ่งอาจทำให้การผลิตภาพถูกขัดจังหวะได้ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการค้นหาของมันมักไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่าที่ควร
ฉันรู้ว่าคุณกำลังมองหาตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นฉันจึงทำส่วนที่ยากแล้วและสร้างรายการที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของคุณ
สำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกของเราสำหรับ Outlook ตั้งแต่คุณสมบัติ ราคา ไปจนถึงรีวิว ฉันได้ครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมอีเมลที่ช่วยให้การจัดการอีเมลของคุณง่ายขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ Microsoft Outlook
- ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมล
- Thunderbird – เครื่องมืออีเมลโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับหลายบัญชีอีเมล
- BlueMail – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Outlook สำหรับอีเมลข้ามแพลตฟอร์ม
- Mailspring – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ IMAP และ Office 365
- Helpwise – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
- Mailbird – เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์
- Shift – แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ดีที่สุด
- โปรตอนเมล – เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- Gmail – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
- หน้าหลัก – กล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Outlook?
สงสัยว่าจะมองหาอะไรในระบบจัดการอีเมล? นี่คือคุณสมบัติเด่นที่ควรพิจารณา ก่อนเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่เหมาะสม:
- กล่องจดหมายรวม: เครื่องมือควรรวมอีเมลจากทุกบัญชีของคุณและจัดหมวดหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้: ควรให้คุณสร้างข้อความตอบกลับสำเร็จรูปสำหรับอีเมลที่ช่วยประหยัดเวลาและเร่งการตอบกลับลูกค้า ข้อความเหล่านี้ช่วยรักษาความเป็นเอกภาพของข้อความในระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การหยุดให้บริการชั่วคราวและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือที่จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติแทนการติดแท็กอีเมลหรือมอบหมายการสนทนาด้วยตนเอง ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โปรไฟล์ลูกค้า: เครื่องมือควรให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ส่งอีเมลเพื่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ที่รองรับการผสานรวมกับแอปเพิ่มเติมช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ กับสมาชิกในทีมหลายคนได้
- เครื่องมือ AI: เครื่องมือจัดการอีเมลที่ช่วยในการสะกดคำ ไวยากรณ์ การแปล และแม้แต่การร่างคำตอบเบื้องต้น ช่วยลดภาระงานของคุณ ฟีเจอร์อย่างกล่องจดหมายอัจฉริยะหรือกล่องจดหมายแยกส่วนก็เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม
- ความปลอดภัย: การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการโจมตีแบบฟิชชิงและภัยคุกคามอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทางเลือกแทน Microsoft Outlook
- การจัดการงาน: เครื่องมือควรสร้าง ติดตาม และจัดการงานด้วยตัวจัดการงานในตัว
- การจัดการปฏิทิน: ควรจัดตารางนัดหมายตั้งการแจ้งเตือน และช่วยให้คุณดูตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Microsoft Outlook ที่ควรใช้ในปี 2024
นี่คือรายชื่อที่เราคัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Outlook ที่คุณสามารถใช้จัดการการสื่อสารทางอีเมลของคุณได้
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมล
ได้รับความไว้วางใจจากทีมทั่วโลกClickUp Emailsคือแอปพลิเคชันอีเมลบนแพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานร่วมกันของ ClickUp
แนบไฟล์และรายการที่ต้องทำ เชื่อมโยงอีเมลกับงาน และจัดโครงสร้างการสนทนาของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการอัตโนมัติอีเมลและงานต่าง ๆผ่านการตั้งค่าทริกเกอร์ที่กำหนดเองตามฟิลด์, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์ของงาน สร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากอีเมลของลูกค้า, ตั๋ว, บัก, และอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของทุกคน
ClickUp ไม่ใช่แค่กล่องจดหมาย; มันคือเครื่องมือจัดการอีเมลที่ครอบคลุม มันสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมอีเมลหลักๆ เช่น Gmail, Office 365 และ IMAP และมาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อติดตามและจัดระเบียบข้อความทั้งหมดของคุณ
หากคุณรู้สึกสะดวกกับเทมเพลตมากขึ้น ลองใช้เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpเพื่อการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น คุณสามารถพึ่งพาเทมเพลตนี้ในการกำหนดเวลาข้อความ อัตโนมัติอีเมล และติดตามความคืบหน้าได้
และหากคุณกำลังมองหาการสร้างแคมเปญอีเมลแม่แบบแคมเปญอีเมลของ ClickUpจะช่วยทำงานส่วนใหญ่ให้คุณ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ ดูประสิทธิภาพของอีเมลของคุณ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยการมอบดีไซน์สำเร็จรูปสำหรับแคมเปญอีเมลของคุณ เพียงเพิ่มและอัปเดตเนื้อหา คุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที
และหากคุณไม่ต้องการเสียเวลาในการร่างและพิมพ์เนื้อหาอีเมล ให้ClickUpAI ช่วยทำงานหนักและสร้างอีเมลและคำตอบให้คุณโดยอัตโนมัติ ทำให้การสร้างอีเมลของคุณเป็นไปอย่างอัตโนมัติและสร้างสรุป โครงร่าง หัวข้ออีเมล และเนื้อหาอื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
ClickUp AI จะช่วยคุณด้วยไอเดียการตลาดทางอีเมลสำหรับแคมเปญครั้งต่อไปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ (รวมถึงมุมมองตารางใน ClickUp) เพื่อติดตามและจัดระเบียบงานของคุณ
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคนได้โดยตรงจากอีเมล และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้ดีขึ้น
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตอีเมลและการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สร้างสรุป, บันทึกการประชุม และเนื้อหาอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปอีเมลที่คุณชื่นชอบ เช่น Gmail, IMAP และ Office 365
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง
- ผู้ใช้อาจประสบกับความล่าช้าทางเทคนิคเป็นครั้งคราวกับบางฟีเจอร์
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Thunderbird – เครื่องมืออีเมลโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับหลายบัญชีอีเมล
Thunderbird เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลฟรีและเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Outlook พัฒนาโดยมูลนิธิ Mozilla เป็นโปรแกรมอีเมลแบบโอเพนซอร์สที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้จัดการอีเมลด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกรองและการติดป้ายกำกับ รองรับหลายบัญชี และมีปฏิทินในตัว
Thunderbird มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น การเข้ารหัสและเครื่องมือป้องกันการฟิชชิง คุณยังสามารถปรับแต่งด้วยส่วนเสริมเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้อีกด้วย
ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกับโปรแกรมอีเมลยอดนิยม เช่น Gmail และ Yahoo ทำให้มีประโยชน์สำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Thunderbird
- ผสานเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ปฏิทิน การจัดการงาน และการแชท ภายในอีเมล
- สลับแท็บได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค้นหาอีเมลที่คุณต้องการอย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือกรองและไทม์ไลน์ที่ทรงพลัง
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างและใช้เทมเพลตอีเมล
- รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในกว่า 40 ภาษา
ข้อจำกัดของ Thunderbird
- จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับระบบอีเมลบนคลาวด์
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารยอดนิยม เช่น Slack
- ใช้เวลานานและทำให้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช้าลง
ราคาของ Thunderbird
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Thunderbird
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. BlueMail – ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Outlook สำหรับอีเมลข้ามแพลตฟอร์ม
BlueMail เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Outlook ที่เป็นแอปพลิเคชันอีเมลและปฏิทินแบบข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถจัดการบัญชีอีเมลได้ไม่จำกัดโดยการรวมเข้าด้วยกันในโฟลเดอร์แบบรวม
มันมาพร้อมกับ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT, กลุ่มสำหรับจัดหมวดหมู่จดหมาย, และปฏิทินที่ผสานรวมเพื่อรักษากล่องจดหมายให้สะอาดและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์การซิงค์ของมันช่วยให้การสำรองข้อมูล การกู้คืน และการโอนย้ายบัญชีและการตั้งค่าระหว่างอุปกรณ์ใหม่และเก่าทำได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlueMail
- รวมอีเมลจากหลายบัญชีเข้าด้วยกันในกล่องจดหมายรวมที่จัดการได้ง่าย
- จัดระเบียบอีเมลตามผู้ส่ง สร้างมุมมองที่เน้นบุคคลเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
- กำหนดตารางกิจกรรมได้โดยตรงบนปฏิทินอีเมล
- จัดลำดับความสำคัญของอีเมลด้วยบอร์ด Later และปรับปรุงการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ BlueMail
- บางครั้งอีเมลอาจติดอยู่ในกล่องส่งและไม่สามารถส่งได้
- ไม่มีระบบติดตามอีเมลและใบตอบรับการอ่าน
ราคาของ BlueMail
- มาตรฐาน: ฟรี
- BlueMail Plus: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว BlueMail
- G2: 4. 3/45 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Mailspring – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ IMAP และ Office 365
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Outlook ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งรวมบัญชี IMAP และ Office 365 ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว Mailspring จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันเพิ่มฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น ทางลัด การติดตามลิงก์ และใบตอบรับการอ่าน แม้ว่าบัญชีของคุณจะขาดการรองรับในตัวก็ตาม
แตกต่างจากทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Outlook, Mailspring ให้ความสำคัญกับการรวมอีเมลให้เป็นหนึ่งเดียว โดยนำเสนอเครื่องมือในการจัดระเบียบกล่องขาเข้าของคุณ รวมถึงเทมเพลตการตอบกลับอย่างรวดเร็วและโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่มีรายละเอียดตามประวัติการสื่อสาร
Mailspring ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมอีเมลของคุณผ่านแท็บกิจกรรม โดยแยกแยะอีเมลที่ได้รับและแสดงช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด รวมถึงอัตราการคลิกและเปิดสำหรับข้อความที่มีการติดตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailspring
- จัดการหลายบัญชีอีเมลและกล่องขาเข้าได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
- ใช้ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของ Mailspring เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณด้วยการตรวจสะกดอัตโนมัติ การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในกว่า 60 ภาษา และการแปลภาษาอัตโนมัติ
- ติดตามเมื่อข้อความของคุณถูกอ่านเพื่อการติดตามผลที่ทันเวลา
ข้อจำกัดของ Mailspring
- ปัญหาการซิงค์บ่อยครั้งทำให้เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อลบอีเมล
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปที่เกี่ยวข้องกับอีเมล
ราคาของ Mailspring
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailspring
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Helpwise – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
ในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ใช้งานง่าย Helpwise ช่วยรวบรวมคำถามของลูกค้าไว้ในที่เดียวผ่านกล่องข้อความสากล. คุณสมบัติการอัตโนมัติและการร่วมมือของมันจะปรับปรุงวิธีการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ.
แพลตฟอร์มการจัดการอีเมลนี้ช่วยให้ทีมสนับสนุน, ทีมขาย, และทีมบริการลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันบนอีเมลที่แชร์ได้ ทำให้การจัดการการสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในฐานะทางเลือกที่มีมุมมองที่แข็งแกร่ง มันนำเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ศูนย์ช่วยเหลือตนเองเพื่อลดคำถามที่เข้ามา บอทแชทสำหรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็ว และการตอบกลับที่บันทึกไว้สำหรับการจัดการคำถามที่ซ้ำกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise
- ส่งอีเมลในเวลาที่คุณต้องการผ่านการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น
- จัดการแชทสดควบคู่กับคำถามอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเดียว
- กำหนดการสนทนาให้กับทีมของคุณโดยอัตโนมัติด้วยระบบกำหนดอัจฉริยะ
- อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Helpwise
- ออกแบบมาเพื่อบริการลูกค้าเป็นหลัก อาจไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันการค้นหา
ราคาของ Helpwise
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Helpwise
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 155 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. Mailbird – เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์
Mailbird เป็นโปรแกรมอีเมลสำหรับ Windows ที่ช่วยจัดการหลายบัญชีอีเมลและแอปมือถือ ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วย Mailbird คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานโดยรวมบัญชีอีเมลจากผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Gmail, Yahoo Mail และ Office 365 นอกจากนี้ยังรวมถึงแอปโซเชียลมีเดียและแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Outlook สำหรับฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการบัญชีงานหรือช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
Mailbird ยังแนะนำการเขียนอีเมลด้วย AI โดยใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการสร้างข้อความขาออก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailbird
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ ความรู้สึก และการจัดระเบียบของ Mailbird ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ค้นหาอีเมล ไฟล์แนบ และผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันค้นหา
- ติดตามเมื่อผู้รับเปิดอีเมลของคุณ
- เชื่อมต่ออีเมลของคุณกับบริการยอดนิยม เช่น Google Calendar และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Mailbird
- ผู้ใช้รายงานว่าเวอร์ชันล่าสุดมีข้อบกพร่องและมีราคาแพง
- การใช้งาน CPU ที่ใช้ทรัพยากรมากอาจทำให้เกิดการหยุดทำงานแบบสุ่ม
ราคาของ Mailbird
- เวอร์ชันพื้นฐาน: ใช้ฟรี
- ส่วนบุคคล: $49. 50 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บครั้งเดียว)
- ธุรกิจ: $99.75 ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บครั้งเดียว)
- ส่วนบุคคล: $2. 28/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $4.03/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Mailbird
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
7. Shift – แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ดีที่สุด
ไม่เหมือนกับคู่แข่งรายอื่น Shift เป็นทางเลือกสำหรับ Outlook บนเดสก์ท็อปที่จัดระเบียบแท็บ แอป และบุ๊กมาร์กที่สำคัญของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
คุณสมบัติอีเมลของ Shift เป็นเหตุผลที่ทำให้มันได้คะแนนสูงในรายการของเรา มันรวมอีเมลทั้งหมดของคุณและเชื่อมต่อบัญชีต่าง ๆ เช่น Gmail, Outlook และ Office 365 นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ iCloud และ Yahoo Mail ได้อีกด้วย คุณสามารถเข้าถึงบัญชี Mail, Google Calendar และ Google Drive ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละกล่องจดหมายได้ตามที่คุณต้องการ และ Shift จะทำให้ทุกอย่างซิงค์กันในทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณสำหรับแต่ละกล่องจดหมายตามที่คุณต้องการ
- จัดระเบียบแท็บ แอป และบุ๊กมาร์กทั้งหมดของคุณในที่ทำงานเดียว
- ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งต่าง ๆ ในอีเมล ปฏิทิน และบัญชีไดรฟ์ของคุณ
- สลับใช้งานระหว่างหลายแอปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบซ้ำๆ
ข้อจำกัดในการเปลี่ยน
- ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- การใช้หน่วยความจำมากเกินไปซึ่งทำให้ CPU ช้าลง
การปรับราคาตามช่วงเวลา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $149/ปี
- ทีม: $149/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเปลี่ยนกะ
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. Proton Mail – เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
โปรตอนเมล เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอีเมล โปรตอนเมล เป็นบริการอีเมลที่มีความปลอดภัยสูง ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส ซึ่งมอบการควบคุมข้อมูลของคุณได้มากขึ้น
บริการนี้เน้นความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน โดยมีระบบนำทางที่ง่ายและคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น โดเมนที่กำหนดเอง, บริการ VPN และปฏิทิน มุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยปฏิบัติตามนโยบายไม่เก็บบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้มงวด
สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณสามารถใช้โปรตอนเมลได้จากทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรตอนเมล
- ใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและ VPN เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของอีเมลของคุณ
- ปรับแต่งและทำให้กล่องจดหมายของคุณเป็นอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ
- ปกป้องตัวเองจากการโจมตีแบบฟิชชิงและการเฝ้าระวังในวงกว้าง
- บล็อกบริษัทจากการติดตามกิจกรรมอีเมลด้วยตัวติดตามที่มองไม่เห็น
- ยกเลิกการรับจดหมายข่าวด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- กำหนดตารางกิจกรรมด้วยปฏิทินแบบบูรณาการของ Proton
ข้อจำกัดของโปรตอนเมล
- ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ SMTP/IMAP สำหรับโดเมนที่กำหนดเอง
- ไม่มีการกรองอีเมลส่งเสริมการขายไปยังแท็บแยกโดยอัตโนมัติ
ราคา Proton Mail (สำหรับธุรกิจ)
- Mail Essentials: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Proton Mail
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. Gmail – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
Gmail ระบบจัดการอีเมลของ Google เป็นโซลูชันที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยสูง โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้ Gmail ได้เพียงลำพังหรือเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ซึ่งมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ
Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แผนธุรกิจเริ่มต้นของเรารับประกันเวลาทำงาน 99.9% และมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การตอบกลับอัจฉริยะและการเขียนอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบทางอีเมล
ผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Google Calendar และ Google Docs ความนิยมของ Gmail เกิดจากการเข้าถึงได้ฟรีและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น การติดป้ายกำกับ, ตัวกรองสแปม, การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การแชร์ไฟล์ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการแชท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gmail
- โฮสต์อีเมลของบริษัทคุณโดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่
- จัดระเบียบอีเมลของคุณอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการจัดกลุ่มการสนทนาใน Gmail
- เพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัสเมื่อ Gmail เน้นข้อความสำคัญโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึงอีเมลของบริษัทได้อย่างง่ายดายในแอป Gmail ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google
- สัมผัสประสบการณ์พื้นที่จัดเก็บ 2 เท่า, ไม่มีโฆษณา, รองรับการเข้าถึง และอีเมลกลุ่มไม่จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Gmail
- เครื่องมือกรองอาจจัดประเภทข้อความสำคัญผิดว่าเป็นสแปมและย้ายข้อความดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์สแปมโดยอัตโนมัติ
- การซิงค์อีเมลกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Gmail
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Gmail
- G2: 4. 6/5 (เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace, รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (11,700+ รีวิว)
10. หน้าหลัก – กล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุด
Front ออกแบบการจัดการอีเมลใหม่โดยผสมผสานประสิทธิภาพของระบบช่วยเหลือเข้ากับความคุ้นเคยของอีเมล ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า เพิ่มการรักษาลูกค้า และส่งเสริมการเติบโตของลูกค้า
Front รวมกล่องจดหมายร่วมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว เป้าหมายหลักคือการรวบรวมข้อความที่เข้ามาทั้งหมด รวมถึงการโทร อีเมลจากหลายบัญชี โซเชียลมีเดีย และข้อความตัวอักษร
คุณยังสามารถแท็กสมาชิกเฉพาะได้, จัดส่งข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ, และติดตามการตอบกลับและการสนทนาเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าและการสื่อสาร
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack ผ่านการผสานการทำงานกว่า 50 รายการ
- ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- รวมศูนย์ช่องทางการสื่อสารและเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญและวัดประสิทธิภาพผ่านข้อมูลเชิงลึกของ Front
ข้อจำกัดด้านหน้า
- ประสิทธิภาพของแอปช้าลงพร้อมกับการสนทนาจำนวนมาก
- แผนเริ่มต้นขาดการเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ เช่น ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ราคาหน้า
- ผู้เริ่มต้น: $19/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี รวม 2 ถึง 10 ที่นั่ง)
- การเติบโต: $59/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี โดยมีขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- ขนาด: $99/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี โดยขั้นต่ำ 20 ที่นั่ง)
- พรีเมียร์: $229/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปีขั้นต่ำ 50 ที่นั่ง)
- ส่วนเสริม: มีให้บริการสำหรับทุกแผนโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
เปลี่ยนประสบการณ์อีเมลของคุณด้วยทางเลือกอื่นของ Outlook
อีเมลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านหลายพันฉบับในกล่องจดหมายของเราทุกวัน การมีระบบการจัดการอีเมลที่ให้ความมั่นใจแทนที่จะสร้างความกังวลจึงเป็นสิ่งจำเป็น
และไม่มีใครเหมาะสมไปกว่า ClickUp—แอปครบวงจรที่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่ อีเมล ไปจนถึง โครงการ และ งาน ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ClickUp สามารถรองรับธุรกิจทุกประเภทได้อย่างราบรื่น
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ฟรี และไปถึง Inbox Zero ได้เร็วขึ้นมาก!