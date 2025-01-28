15 โปรแกรมจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ปี 2025

แม้ว่าการต่อสู้อันยาวนานระหว่าง Apple กับอุปกรณ์อัจฉริยะทุกชนิดจะสงบลงเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังมีเครื่องมือหลายอย่างที่ใช้บน Mac ได้ดีกว่า—หากไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ
ด้วยจำนวนแอปพลิเคชันมากกว่าสองล้านรายการใน App Store ของ Appleการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ Mac ใหม่ของคุณอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่ แม้ว่าไม่ใช่ทุกตัวเลือกเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก็มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งอาจเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย 😳
ข้อดีคืออะไร? เครื่องมือของคุณพร้อมใช้งานแล้ว! ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องยอมลดทอนฟีเจอร์ในรายการที่ต้องการหรือทุ่มงบประมาณทั้งหมดเพียงเพื่อได้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการทั่วไป แต่ข้อเสียล่ะ? ก็คือคุณอาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและทดลองตัวเลือกต่าง ๆ อยู่พอสมควร ก่อนจะเจอโซลูชันบริหารโครงการที่ตอบโจทย์ในฝันของคุณจริง ๆ
ก่อนที่คุณจะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาคำแนะนำที่น่าสนใจใน App Store ให้เริ่มต้นด้วยคู่มือที่ครอบคลุมนี้ก่อน การจัดการโครงการคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ และเราได้ทำทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว! เปิดแอปบันทึกที่คุณชื่นชอบขึ้นมา และอ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราพาคุณไปรู้จักกับทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 ตัวสำหรับ Mac
คุณทราบถึงประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการและสิ่งที่ควรมองหาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ Mac ของคุณแล้ว แต่แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองหลงทางใน App Store ลองก้าวไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเริ่มต้นด้วยคู่มือฉบับละเอียดนี้
เราใช้ชีวิตและหายใจอยู่กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งชั้นนำในตลาดเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับ Mac นี่คือ 15 ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในการจัดการโครงการ
1.คลิกอัพ
ผู้ที่ชื่นชอบ Mac และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้และคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ Apple จะหลงรักClickUp— แอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ClickUp มีโซลูชันครบวงจรในการจัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, และทรัพยากร ทำให้เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
นำ ClickUp ไปกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือและ Apple Watch ของคุณ ตั้งแต่อัปเดตงานประจำวันไปจนถึงการแจ้งเตือนงานใหม่ คุณสามารถจัดการงานทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ของ ClickUp!
คุณสมบัติของ ClickUp
- แอป ClickUp บน Apple Watch รองรับการสร้างงานและเตือนความจำ
- 100+ แม่แบบสำเร็จรูปหรือสร้างของคุณเองสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- ลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ทีมไปจนถึงโครงการ
- เครื่องบันทึกหน้าจอในแอปเพื่อบันทึกวิดีโอ Workspace จากเบราว์เซอร์ของคุณ
ข้อดีของ ClickUp
- เป้าหมายส่วนตัวที่มอบหมายให้กับตัวเองเพื่อติดตามการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ
- ประสบการณ์ที่ราบรื่นระหว่างเว็บและแอปเดสก์ท็อป
- ทำงานแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่
ข้อเสียของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Monday.com
Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ การติดตาม และการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงาน กระบวนการทำงานที่กำหนดเองแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผ่านการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive ทีมงานสามารถติดตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้Monday
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยมอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมแผนภูมิแกนต์ แผนที่ กระดานติดตามงาน มุมมองแบบคัมบัง และอื่นๆ อีกมากมาย
- รายงานและการวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกในทีมและสร้างรายงานแบบเรียลไทม์
ข้อดีของวันจันทร์
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- ดึงดูดสายตา
- มุ่งเน้นการร่วมมือ
ข้อเสียของวันจันทร์
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. รังผึ้ง
Hiveเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ติดต่อสื่อสารกันได้ดีขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Hive มอบชุดฟีเจอร์ที่ช่วยให้การติดตามโครงการ การจัดการงาน และการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายได้ ในขณะที่การวิเคราะห์โครงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
คุณสมบัติของ Hive
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
- ลำดับชั้นโครงการที่ยืดหยุ่นพร้อมงานย่อยและขั้นตอนย่อย
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์โครงการ
- รายการงานและการติดตามโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง
- การสนับสนุนลูกค้าที่เหนือกว่า
- การผสานรวมมากมาย
- ปรับแต่งได้ง่าย
ข้อเสียของกลุ่ม
- แม้ว่าคุณสามารถปิดเสียงพวกเขาได้ การแจ้งเตือนอาจทำให้คุณเสียสมาธิได้เพราะพวกมันจะปรากฏเป็นป๊อปอัป
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
ราคาของฮีฟ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Hive เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Hive
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. สมาร์ทชีต
Smartsheetเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและทำงานให้สำเร็จได้ โดยให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามโครงการ การจัดการงาน การรายงาน การแชร์ไฟล์ แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้Smartsheetยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติของ Smartsheet
- มุมมองแบบไดนามิก
- ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
- สะพาน, แอปปฏิทิน, และแอปหมุน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต
- ปรับแต่งได้สูง
- แข็งแกร่งและทรงพลัง
- ความสามารถในการปกป้องข้อมูลขั้นสูง
- ความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ระดับสูงสุด
ข้อเสียของ Smartsheet
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การจัดการทรัพยากรต้องการส่วนเสริม
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Smartsheet เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังเพียงพอสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติที่หลากหลายของมันรวมกับความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ทำให้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตที่สูง
แอปพลิเคชันมือถือของทีมเวิร์คเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงการอัปเดตโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
คุณสมบัติการทำงานเป็นทีม
- ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลโครงการ
- การนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดเรียงงานเป็นสปรินต์และคุณค่า
- กระดานสำหรับเลือกงานหลายงานและจัดวางในคอลัมน์
- รายงานงานเพื่อสร้างรายงานภาพตามข้อมูลโครงการ
มืออาชีพในการทำงานเป็นทีม
- การมีอยู่ของแอปทีมเวิร์กที่ติดตั้งมาในตัว
- รายงานสามารถแชร์เป็นเอกสาร Excel, CSV หรือ PDF
ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่การปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นจริง
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- แผนฟรีตลอดไป: รองรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน/แผน
- แผนเริ่มต้น: $5. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนการส่งมอบ: $9.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนการเติบโต: $19.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนผังสเกล: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
6. TeamGantt
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและวางแผนโครงการของตนได้ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์ มอบหมายงาน ติดตามประสิทธิภาพ และตรวจสอบความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร การแชร์ไฟล์ และการสนทนา
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนประเภทต่างๆ เช่น วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด หรืองานที่ค้างอยู่ รวมถึงสร้างรายงานต่างๆ ในรูปแบบ PDF หรือ Excel ได้
คุณสมบัติของ TeamGantt
- แผนภูมิไทม์ไลน์กานต์, รายการงาน, ปฏิทินทีมที่แชร์, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และบอร์ด
- กล่องข้อความสนทนาและความคิดเห็นในภารกิจเพื่อแบ่งปันเอกสารและทำงานร่วมกัน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาเมนู แดชบอร์ดทีม และแผนภูมิแกนต์
- รายงานงานภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อดีของ TeamGantt
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด
- การแชร์ไฟล์ที่ง่ายดายและมอบมากกว่าการจัดการโครงการ
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสียของ TeamGantt
- การขาดการติดตามเวลาสามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงการล้มเหลวสำหรับผู้จัดการโครงการ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ TeamGantt
- จำกัด ฟรี แผน
- ไลท์: 19 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. OmniPlan
OmniPlan เป็นแอปพลิเคชันการวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา และการจัดการขั้นสูงสำหรับ macOS ให้ผู้ใช้เข้าถึงแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ดหลายโครงการการปรับระดับทรัพยากร และแผนผังเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำงานร่วมกันและประเมินเป้าหมายสำคัญตลอดทั้งโครงการได้อย่างสะดวก
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่สะดวก OmniPlan ทำให้การวางแผนโครงการที่ซับซ้อนล่วงหน้าและจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น iCloud Drive และ Dropbox เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติของ OmniPlan
- ฟีเจอร์การส่งออกและนำเข้าไฟล์ไปยัง MS Project
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สำหรับอุปกรณ์ Mac
- การวางแผนโครงการขั้นสูง
ข้อดีของ OmniPlan
- สามารถส่งออกและนำเข้าไฟล์ MS Project ได้
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างง่าย
ข้อเสียของ OmniPlan
- ซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac อื่น ๆ ในรายการนี้
- การนำเข้าและส่งออกข้อมูลโครงการผ่าน MS Project อาจมีปัญหาในบางครั้ง
ราคา OmniPlan
- ใบอนุญาตแบบดั้งเดิม: $399. 99
- OmniPlan Pro: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
OmniPlan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 10+ รายการ)
8. Wrike
Wrikeเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ที่ดำเนินงานทั้งในสำนักงานและทีมระยะไกล เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการและงานต่าง ๆจากตำแหน่งศูนย์กลางได้ ที่จริงแล้วWrikeมีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการมอบหมายงาน การติดตามเวลา การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
แอปนี้ช่วยให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น, ควบคุมได้ดีกว่า, มีความเข้ากันได้, และมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการพื้นฐานอื่น ๆ
คุณสมบัติของ Wrike
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- หลายแดชบอร์ดเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกในทีม
- การจัดการงาน
- การผสานรวมในแอปและบนคลาวด์มากกว่า 400 รายการ
ข้อดีของ Wrike
- แผนฟรีให้คุณสร้างโปรเจ็กต์ได้ไม่จำกัด
- คุณสามารถสร้างการปรับแต่งที่ง่ายสำหรับแผนกการตลาดและแผนกสร้างสรรค์ของคุณ
ข้อเสียของ Wrike
- คุณสามารถดูแผนภูมิแกนต์ได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
- คุณสามารถเข้าถึงตัวติดตามเวลาในแอปได้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
9. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่พัฒนาโดย Atlassian ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบนกรอบแนวคิด Kanban และช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการโดยใช้รูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำ
คุณยังสามารถแชร์บอร์ดและบัตรกับสมาชิกทีมบน Trello ได้อีกด้วย คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดคือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการเพิ่มการควบคุมการบริหารจัดการเพิ่มเติมผ่านเวอร์ชันมาตรฐาน, พรีเมียม, และองค์กร
คุณสมบัติของ Trello
- คีย์ลัดสำหรับการนำทางภายในแอปอย่างราบรื่น
- การแสดงผลที่สวยงาม เช่น บัตรและปกบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
- รายการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีม ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้แดชบอร์ดรก
- ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานของโครงการ
ข้อดีของ Trello
- อินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย
- คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้
- คุณสามารถผสานรวมการอัปเกรดและการปรับแต่งจากบุคคลที่สามได้
ข้อเสียของ Trello
- ส่วนใหญ่ของฟีเจอร์ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
- มีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
- ชั้นงานสามารถสะสมได้ง่ายเมื่อคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
10. อาสนะ
Asanaเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์สำคัญครบถ้วน เช่น แดชบอร์ดเสมือนจริงที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ความสามารถในการสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ฟีเจอร์การสื่อสาร กระดานงาน ไทม์ไลน์ และรายการต่างๆ สำหรับการจัดการงานAsanaทำงานได้ดีในรายการนี้ แต่อาจไม่มีชุดฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครบถ้วนตามที่คุณต้องการเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ที่กล่าวถึง
คุณสมบัติของอาสนะ
- Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Android และการเชื่อมต่ออื่นๆ ที่มีให้บริการ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและงานได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การจัดการคำขอบริการ
ข้อดีของอาสนะ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยง
- เวอร์ชันฟรีให้สิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติหลักบางส่วน
ข้อเสียของอาสนะ
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การไม่มีระบบติดตามเวลาทำให้การบริหารโครงการยากขึ้น
- สมาชิกทีมสามารถส่งออกไฟล์ได้เฉพาะในรูปแบบ CSV และ JSON เท่านั้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
11. พรูฟฮับ
Proofhub เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบ ร่วมมือ และบริหารโครงการของตนได้ดีขึ้น ช่วยให้องค์กรควบคุมโครงการของตนได้มากขึ้นโดยการรวบรวมผู้คน งาน การสนทนา และไฟล์ต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติของ Proofhub
- มุมมองตารางเพื่อจัดระเบียบโครงการตามสิ่งที่สำคัญสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ
- มุมมองของคณะกรรมการเพื่อระบุและดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการ
- แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงความคืบหน้าของงาน
- มุมมองปฏิทินเพื่อดูความคืบหน้าของงานและเป้าหมายสำคัญแบบเรียลไทม์
ผู้เชี่ยวชาญ Proofhub
- ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายแล้ว คุณสามารถรองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัด
- แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
ข้อเสียของ Proofhub
- ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้
- ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การจัดทำงบประมาณ
ราคาของ Proofhub
- จำเป็น: ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $89/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Proofhub
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
12. NiftyPM
NiftyPMเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน วางแผน และดำเนินโครงการได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามงานของตนได้ตลอดเวลา รวมถึงติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ด้วย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ NiftyPM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ NiftyPM
- เป้าหมายและกรอบเวลา เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารโครงการ
- เหตุการณ์สำคัญ สำหรับติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการในแผนภูมิแกนต์
- การรายงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมและงานที่ได้รับมอบหมาย
- พอร์ตโฟลิโอโครงการ เพื่อดูโครงการหลายโครงการในที่เดียว
ข้อดีของ NiftyPM
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าดึงดูด
- ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลโครงการจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ เช่นMicrosoft Projectและ ClickUp
- แม่แบบสำหรับการวางแผนโครงการ
ข้อเสียของ NiftyPM
- จำนวนการเชื่อมต่อแบบฝังตัวที่มีอยู่น้อย
- ไม่แข็งแกร่งเท่ากับแอปจัดการโครงการอื่น ๆ สำหรับ Mac ในรายการนี้
ราคาของ NiftyPM
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ NiftyPM เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ NiftyPM
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
13. จิรา
Jiraเป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้โดยทีมที่ทำงานแบบ Agile เป็นหลักในการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและติดตามปัญหา งาน และฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงวางแผนสปรินต์และทำงานร่วมกันในโค้ดได้Jiraยังมีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ทีมวัดความคืบหน้าของโครงการได้อีกด้วย
คุณสมบัติของ Jira
- กระดานสครัมเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมลดความซับซ้อนของงานที่ยุ่งยาก
- แผนที่นำทางเพื่อติดตามความก้าวหน้า ซึ่งทำให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- รายงานและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงานที่ดึงดูดสายตา
- Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Calendar และการเชื่อมต่ออื่นๆ อีกมากมาย
ข้อดีของ Jira
- ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและพัฒนาข้อมูลเชิงลึก
- การผสานรวมหลายระบบ
- การอัปเดตเป็นประจำ
ข้อเสียของ Jira
- ไม่สามารถส่งข้อความด่วนได้
- ผู้ใช้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายของโครงการได้ ทำให้การบริหารโครงการซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป สำหรับ 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
14. nTask
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถัดไปสำหรับ Mac คือ nTask เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย nTask คุณสามารถจัดการงาน โครงการ และสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตโครงการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แผงควบคุมจะแสดงภาพรวมของโครงการและงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
คุณสมบัติของ nTask
- ความคืบหน้าของโครงการที่มองเห็นได้ด้วยแผนภูมิแกนต์และหมุดหมายงาน
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสารตามความต้องการ
- โครงการที่มีรหัสสีพร้อมรหัสฮEX
- มุมมองท่าเทียบเรือเพื่อสลับระหว่างโครงการหลายโครงการ
ข้อดีของ nTask
- การจัดการโครงการที่ง่ายดาย
- การติดตามงานอย่างรวดเร็ว
- ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ง่าย
ข้อเสียของ nTask
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนเท่านั้น
การกำหนดราคา nTask
- ฟรี: เป็นเวลา 7 วัน
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา
nTask ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)
15. เบสแคมป์
Basecampเป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปพลิเคชันนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 และกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในวงการการจัดการโครงการ
Basecampมอบคุณสมบัติหลากหลายให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของเบสแคมป์
- รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างและมอบหมายงาน
- ฟังก์ชันแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- รายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหา
- กล่องข้อความเข้าแยกสำหรับการแจ้งเตือนช่วยลดความรกรุงรังบนหน้าจอ
ข้อดีของเบสแคมป์
- เหมาะสำหรับโครงการที่ง่าย
- คุณสามารถค้นหาโครงการ ไฟล์ หรืองานโดยใช้คำสำคัญ
- แอปมีความปลอดภัยสูงและรักษาความเป็นส่วนตัว
ข้อเสียของ Basecamp
- มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ผู้ใช้ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- การขาดการติดตามเวลา
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์ต่อผู้ใช้: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำให้เป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับทุกคน—ไม่ใช่แค่ผู้จัดการโครงการเท่านั้น
ด้วยคุณสมบัติสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานทั้งหมด การดูแลงาน การทำงานร่วมกับทีมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมายซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดช่วยให้สมาชิกทุกคนสามารถจัดการกับปริมาณงานของตนได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์จะมีคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประเมินความสามารถที่จำเป็นก่อนตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์
นอกจากนี้ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับอุปกรณ์ Mac แทนที่จะเป็นแบรนด์อื่น ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
นี่คือห้าสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังสำหรับ Mac:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI): อุปกรณ์ Mac ขึ้นชื่อในเรื่องการออกแบบที่ทันสมัย และเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณก็ไม่ควรแตกต่างออกไป ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งได้ และมีความเป็นธรรมชาติในการใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนในทีมเรียนรู้ซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น และทำให้เครื่องมือมีคุณค่ามากขึ้นในระยะยาว
- การกำหนดราคา: รู้งบประมาณของคุณ ก่อน ที่คุณจะซื้อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังดูอยู่นั้นแยกแยะอย่างชัดเจนว่าคุณจะได้รับอะไรในแต่ละแผนราคา เครื่องมือบางอย่างซ่อนฟีเจอร์สำคัญไว้เบื้องหลังส่วนเสริมที่ต้องจ่ายเงินหรือขีดจำกัดรายเดือน—คุณไม่ควรต้องต่อสู้กับกำแพงการจ่ายเงินทุกครั้งที่คุณดำเนินการกระบวนการง่ายๆ
- คุณสมบัติ: ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การรายงานและการวิเคราะห์การจัดการงาน การจัดตารางเวลา ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและแชท การจัดสรรทรัพยากร และการทำงานร่วมกัน
- การผสานรวม: อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้งานอยู่ สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ขยายฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณใช้ แต่ยังทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับทีมอีกด้วย
- ความพึงพอใจและการสนับสนุนลูกค้า: ผู้ใช้พูดถึงอย่างไร? ปรึกษาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อรับรีวิวที่เป็นกลางเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังพิจารณา ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกสำหรับอุปกรณ์ Mac ของคุณไม่ควรเพียงแค่ทำตามคำสัญญาที่ระบุไว้บนหน้าแรกเท่านั้น แต่ยังควรมีการสนับสนุนลูกค้าในรูปแบบของเว็บสัมมนา เอกสารช่วยเหลือ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย
กฎง่ายๆ ที่ควรจำ? เก็บรายการตรวจสอบนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังพิจารณานั้นครอบคลุมพื้นฐาน (และมากกว่านั้น) เพื่อจัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, ทีมงาน, และประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
แม้ว่า 15 อาจฟังดูเหมือนการทดลองและผิดพลาดมากมายในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac แต่ก็ยังน้อยนิดเมื่อเทียบกับหลายร้อยตัวที่ท่วมตลาดอยู่
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ ให้เริ่มต้นจากจุดสูงสุดของรายการ—ด้วยClickUp 🙂
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเดียว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งบนApple Watch— เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Mac ที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของ Apple เป็นหลัก!
ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย, ไลบรารีเทมเพลตที่กว้างขวาง,และการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ, ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในทุกอุตสาหกรรม. ทีมทุกขนาดไว้วางใจ ClickUp ในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำประจำวันไปจนถึงกระบวนการทำงานระดับองค์กร โดยไม่ต้องเปิดแท็บอื่นเลย—ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่าย.
เข้าถึงมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่นได้หลากหลาย งานไม่จำกัด สมาชิกไม่จำกัด และอื่นๆ อีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp และรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติมด้วยตัวเลือกแบบชำระเงินเริ่มต้นเพียง $5
ยกระดับการทำงานบน Mac ของคุณไปอีกขั้นเมื่อสมัครใช้ ClickUp วันนี้ 🙌🏼