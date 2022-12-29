การปรับสมดุลทรัพยากร: วิธีส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Resource Leveling คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดสรรทรัพยากรเป็นเทคนิคการจัดการโครงการที่ใช้ในการบริหารเวลาและความพร้อมใช้งานจากพนักงานภายในองค์กร ผู้ร่วมงานภายนอกเช่นเอเจนซีและฟรีแลนซ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาและงบประมาณที่ตกลงกันไว้" } } ] }
คุณกำลังรับงานเพิ่มเพราะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่?
หรือคุณกำลังพบว่าคุณต้องเผชิญกับปัญหาการขัดแย้งของทรัพยากรจากการมอบหมายงานให้กับทีมมากเกินไปอยู่บ่อยครั้ง?
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของงานสำหรับผู้นำทีมทุกคนอีกด้วย เมื่อทำได้อย่างถูกต้องเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรแบบสมดุล(Resource Leveling) จะช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการกระจายงานอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนในทีม
บ่อยครั้งที่คุณไม่จำเป็นต้อง ต้องการ ทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น พนักงานและซอฟต์แวร์ แต่คุณต้องแก้ไขความขัดแย้งของทรัพยากรในขั้นตอนการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น
หากคุณสงสัยเกี่ยวกับการปรับระดับทรัพยากรและต้องการทราบวิธีการทำ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เราจะอธิบายว่าการปรับระดับทรัพยากรคืออะไร ทำงานอย่างไร และเคล็ดลับที่คุณสามารถใช้เพื่อเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
มาเริ่มกันเลย
การปรับสมดุลทรัพยากรคืออะไร?
การปรับสมดุลทรัพยากรเป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ใช้ในการจัดการเวลาและความพร้อมใช้งานจากพนักงานภายในองค์กร ผู้ร่วมงานภายนอก เช่น เอเจนซี่และฟรีแลนซ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาและงบประมาณที่ตกลงกันไว้
เป้าหมายของการปรับสมดุลทรัพยากรคือการทำงานให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง โดยทั่วไป การปรับสมดุลทรัพยากรจะถูกควบคุมโดยผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมที่ต้องการลดความล่าช้าที่เกิดจากความขัดแย้งของลำดับความสำคัญหรือความต้องการทรัพยากรเดียวกันในเวลาเดียวกัน
คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "การปรับระดับทรัพยากร" หรือ "การจัดสรรทรัพยากร" หรือ "การจัดการภาระงาน" หรือ "การจัดการการพึ่งพาทรัพยากร" ซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึงสิ่งเดียวกันและมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ป้องกันความขัดแย้งของทรัพยากร และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่ถูกใช้งานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป
ทรัพยากรถูกกำหนดไว้อย่างไร
ในการบริหารโครงการ ทรัพยากรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภท:
- ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้: ทรัพย์สินทางปัญญา, กระบวนการ, ทักษะ, ความคิด, และเวลา
- ทรัพยากรที่จับต้องได้: ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงิน, ซอฟต์แวร์,วัสดุ, อสังหาริมทรัพย์
ไม่ใช่ทุกทีมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรประเภทเดียวกันทุกประการ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะร่วมกันที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกทีม ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ จริงๆ แล้ว กำลังบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น:
- ชั่วโมงทำงาน: จำนวนชั่วโมงที่มีอยู่หรือใช้ไปในการทำงานให้เสร็จสิ้นทั้งงานและโครงการทั้งหมด
- ทักษะและชุดทักษะ: ใช้ทักษะที่ทราบของทีมหรือบุคคลเพื่อทำโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น
- กำลังคน: จำนวนสมาชิกในทีมและชั่วโมงการทำงานที่มีอยู่เพื่อทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
- งบประมาณ: เงินทุนที่มีอยู่หรือใช้ไปแล้วสำหรับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
- วัสดุ: จำนวนวัสดุที่มีอยู่หรือใช้ในโครงการ (ซึ่งมักเป็นแง่มุมที่สำคัญของการจัดการก่อสร้าง)
ประโยชน์ของการปรับสมดุลทรัพยากร
ประโยชน์ของการปรับสมดุลทรัพยากรขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพยากรและข้อจำกัดของโครงการโดยรวมหากไม่มีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คุณจะพบกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งจากสองสถานการณ์ต่อไปนี้:
- การจัดสรรเกิน: การมอบทรัพยากรให้กับโครงการมากกว่าที่ทีมของคุณมีอยู่
- การจัดสรรไม่เพียงพอ: ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
หากคุณจัดสรรทรัพยากรน้อยเกินไปหรือมากเกินไป แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้ทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรลดลงโดยอัตโนมัติ และทำให้ต้นทุนโครงการของคุณเพิ่มขึ้น
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โครงการของคุณไม่เพียงแต่เสร็จเร็วขึ้น แต่ยังเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย และประสิทธิภาพเหล่านี้มีข้อได้เปรียบ:
- ลดความเครียดในทีม: การปรับสมดุลทรัพยากรช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปหรือการใช้ทรัพยากรในทีมไม่เต็มที่ เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าและรักษาสมดุลและความยุติธรรมในทีม ซึ่งช่วยให้สามารถระบุจุดที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมได้ พร้อมทั้งเข้าใจขีดความสามารถของทีมในการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม
- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น: การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ลดการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาหรือเงินเพิ่มเติมในการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา
- ความเสี่ยงและการมองข้ามที่จำกัด: สมาชิกในทีมที่ทำงานหนักเกินไปมีแนวโน้มที่จะผลิตงานที่มีข้อผิดพลาดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการ เกิดคอขวด และอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการทั้งหมด
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรจะสร้างความชัดเจนในปริมาณงาน ซึ่งจะเพิ่มการโปร่งใสการสื่อสารในทีม และความไว้วางใจในผู้นำ
เทคนิคการปรับระดับทรัพยากรที่พบบ่อยที่สุดและตัวอย่าง
ดังนั้นคุณทราบแล้วว่าอะไรคือการปรับระดับทรัพยากร และทำไมมันถึงมีความสำคัญ แต่แล้วมันถูกทำอย่างไรล่ะ?
ก่อนอื่น ควรทำความเข้าใจเทคนิคการเพิ่มระดับทรัพยากรแต่ละแบบให้ดีก่อน เพื่อให้คุณรู้ว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดกับขั้นตอนการทำงานของคุณ! 💡
เร่งรัด
การเร่งรัดในโครงการคือการที่งานเสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาว่างในไทม์ไลน์ของโครงการได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การล่ม
การชนเกิดขึ้นเมื่อคุณลดระยะเวลาของงานโดยการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้นหรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานของทีม นี่เป็นวิธีที่ดีในการลดเวลาจากโครงการเมื่อมีกำหนดเวลาที่แน่นอน
วิธีเส้นทางวิกฤต
วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM)เป็นเทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการซึ่งช่วยให้คุณทราบว่างานใดจำเป็นต้องทำก่อน การรู้เส้นทางวิกฤตจะระบุได้ว่างานใดสามารถเลื่อนออกไปได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ เส้นทางวิกฤตคือจำนวนงานขั้นต่ำที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อที่จะทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
การปรับสมดุลทรัพยากร
การปรับสมดุลทรัพยากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแทนที่จะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม. เทคนิคการปรับระดับทรัพยากรนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงการให้สมาชิกในทีมทำงานหนักเกินไป และทำให้แน่ใจว่าแต่ละภารกิจจะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ.
การปรับสมดุลทรัพยากรยังเหมาะที่จะใช้เมื่อสมาชิกในทีมทุกคนมีงานมากเกินไป
5 เคล็ดลับสำคัญสำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณเป็นมืออาชีพในการปรับสมดุลทรัพยากรแล้วในตอนนี้! แต่การรู้วิธีจัดการกับความต้องการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหัวหน้าทีม มาดูห้าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรกัน!
1. ประมาณการความต้องการทรัพยากรของโครงการอย่างสมเหตุสมผล
ก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการ ให้ทำการประเมินอย่างสมจริงว่าโครงการของคุณอาจต้องการทรัพยากรมากน้อยเพียงใด แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เทคนิคการปรับสมดุลทรัพยากรในภายหลังได้ แต่การเตรียมตัวให้พร้อมเกินไปสำหรับโครงการของคุณนั้นย่อมดีกว่าเสมอ
อย่าคาดเดาการมีอยู่ของทรัพยากรและความสามารถของทีมอย่างไม่มีหลักการ คุณต้องวางแผนสำหรับปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือภารกิจที่เข้ามาในนาทีสุดท้ายซึ่งอาจทำให้กำหนดการโครงการของคุณเสียหายได้ ยิ่งคุณมีความเป็นจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของทรัพยากรมากเท่าไร คุณก็จะสามารถทำให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลาได้ดีขึ้นเท่านั้น
โบนัส:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรการตลาด
2. ระบุช่องว่างของทรัพยากรโครงการที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของคุณ
ช่องว่างของทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มต้นโครงการ ซึ่งอาจทำให้กำหนดการของโครงการล่าช้าได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังบริหารทีมนักเขียนในช่วงเดือนที่มีงานยุ่ง คุณอาจพบว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดหากสมาชิกในทีมหลายคนลาหยุดในวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีมที่จะวางแผนล่วงหน้าสำหรับช่องว่างของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ การปรับสมดุลทรัพยากรไม่ได้เป็นเพียงการกระจายปริมาณงานให้เท่ากันเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการที่คุณได้พิจารณาช่องว่างของทรัพยากรไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการเบื้องต้นหรือไม่
เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างเหล่านี้ได้ดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อที่คุณจะไม่ติดอยู่กับสมาชิกทีมเพียงสองคนเมื่อวางแผนไว้ว่าจะมีหกคนในการทำโครงการให้เสร็จ การป้องกันช่องว่างของทรัพยากรทั้งหมดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่การเตรียมตัวและการทบทวนเพียงเล็กน้อยสามารถช่วยได้มาก
โบนัส:แม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่าง!
3. สร้างรายการงานที่มีความสำคัญลำดับแรก
สร้างรายการลำดับความสำคัญของงานและทรัพยากรทุกครั้งเมื่อจัดการโครงการของคุณ นี่เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรควรได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือข้อจำกัดใดๆ 📄
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สองโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และต้องการสมาชิกทีมเพิ่มอีกหนึ่งคน—โครงการแรกมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นได้ ส่วนอีกโครงการมีกำหนดส่งงานที่เข้มงวด ปัญหาคือคุณมีนักพัฒนาเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น
คุณจะมอบหมายโครงการใดให้กับนักพัฒนาคนนั้น?
คุณควรมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับโครงการที่สองโดยกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน แม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างการปรับสมดุลทรัพยากรอย่างง่าย แต่การให้ความสำคัญกับงานแต่ละอย่างจะช่วยให้คุณทราบว่างานใดต้องการความสนใจมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของกำหนดการโครงการ!
เรียนรู้การจัดการทรัพยากรด้วยปฏิทินทรัพยากร!
4. ดำเนินการจัดตั้งผู้จัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ
หากคุณยังไม่เดาได้จนถึงตอนนี้ การจัดการทรัพยากรของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันใช้เวลามากและเกี่ยวข้องกับตัวแปรมากมาย
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรพยายามมีผู้จัดการทรัพยากรที่ทุ่มเทโดยเฉพาะ ซึ่งดูแลความต้องการในการปรับระดับทรัพยากรทั้งหมด บุคคลนี้จะทุ่มเทเวลาเพื่อเชี่ยวชาญเส้นทางที่สำคัญที่สุดและจัดการโครงการหลายโครงการให้อยู่ในขีดจำกัดของทรัพยากร
เมื่อมีบุคคลเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบกระบวนการนี้ คุณจะรวมศูนย์ความรับผิดชอบ ทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นไปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณจะไม่ต้องเพิ่มภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรให้กับทีมของคุณ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่ปริมาณงานของโครงการจริง
5. ติดตามทุกสิ่งที่คุณจัดสรรใหม่
อาจดูเหมือนง่ายที่จะย้ายงานไม่กี่อย่างไปมา, ช่วยปรับสมดุลทรัพยากร, หรือย้ายโปรเจ็กต์ไปยังทรัพยากรเพิ่มเติมของคุณ. อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างจำเป็นต้องถูกติดตาม. คุณต้องรู้ว่างานของคุณถูกมอบหมายไว้ที่ใดในตอนแรก มิฉะนั้นคุณอาจเสี่ยงต่อปัญหาใหญ่ในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของคุณ.
ทำไม?
หากไม่มีการติดตาม คุณเสี่ยงต่อการมอบหมายงานซ้ำซ้อน ข้ามขั้นตอนในไทม์ไลน์ของโครงการ หรือพลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป หากคุณไม่ติดตามทรัพยากรทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดและติดตามว่ามีการมอบหมายใหม่ไปที่ใด โครงการของคุณจะต้องประสบกับปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างแน่นอน 📈
เครื่องมือจัดสรรทรัพยากรสามารถติดตามงานทั้งหมดของคุณได้ และสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile คุณสามารถใช้แผนภูมิการเผาไหม้ (burndown chart) เพื่อวัดผลผลิตของคุณเทียบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายไว้ในตอนแรก จุดประสงค์ทั้งหมดนี้คือเพื่อจะบอกว่า—คุณ จำเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้และรวมศูนย์ความพยายามของทีมคุณไว้ที่เดียว
แม่แบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความสำเร็จในการบริหารโครงการแบบครบวงจร
ต้องการจัดสรรทรัพยากรของคุณให้เร็วขึ้นขนาดนั้นหรือ? เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเลย!
เรามีเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุด 5 แบบให้คุณใช้ได้ฟรีอย่างแท้จริง เพื่อเริ่มต้นจัดการปริมาณงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องรู้ว่าทรัพยากรของคุณถูกนำไปใช้ที่ไหน
เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับสมดุลทรัพยากร นั่นเป็นเพราะมันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าทรัพยากรของคุณถูกนำไปใช้ที่ไหนบ้าง และสิ่งใดที่อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดสรรใหม่
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ และชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ใช้มุมมองรายการเพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่มอบหมายให้กับทีมของคุณและวิธีที่สอดคล้องกับกำหนดการของโครงการ
2. แม่แบบการวางแผนทรัพยากร ClickUp
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับสมดุลทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรอย่างราบรื่น โดยใช้มุมมองแบบคัมบังพร้อมฟังก์ชันลากและวางสำหรับการจัดสรรใหม่
เทมเพลตนี้ยังช่วยระบุทรัพยากรที่มีอยู่ ผู้ที่ครอบครอง และช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้จัดการสามารถระบุและแก้ไขข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าด้วยเทมเพลตนี้
คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่เหมาะสมพร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
แผนภูมิแกนต์ ( Gantt charts ) เป็นการนำเสนอภาพรวมของงานโครงการ ทรัพยากร และระยะเวลาในรูปแบบที่ชัดเจน แม่แบบแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุได้ว่าทรัพยากรควรถูกจัดสรรไปที่ใด ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาหรือความล่าช้าได้
ด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณผ่านไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถ:
- มองเห็นความคืบหน้าของงานในทีมของคุณในมุมมอง Gantt ของ ClickUpและทราบได้ทันทีว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
- แยกย่อยและเรียนรู้ว่างานแต่ละส่วนเชื่อมโยงกับเป้าหมายโดยรวมและความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไรเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
4. แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
คุณคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรทั้งหมดเท่าไร?แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาข้อมูลนี้
นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาและภายในงบประมาณที่เสนอไว้ได้ แบบฟอร์มนี้มาพร้อมกับสถานะ 5 แบบ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 6 ช่อง, และประเภทการดู 7 แบบ
5. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp
สำหรับการวิเคราะห์รายละเอียดและภาพรวมของปริมาณงานของสมาชิกในทีมแต่ละคนอย่างละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นแม่แบบปริมาณงานพนักงานของ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็น แม่แบบนี้ยังสามารถดูปริมาณงานโดยรวมของทีมได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่จัดการกลุ่มหรือหลายทีม
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทราบว่ามีใครสามารถรับงานเพิ่มเติมหรือโครงการใหม่ได้บ้าง ดูภาพรวมว่างานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคลหรือทั้งทีมมีปริมาณเท่าใด และไม่ว่าคุณจะต้องการใช้การประมาณเวลา ปริมาณงาน จุดสปรินต์ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามปริมาณงาน เทมเพลตนี้สามารถจัดการได้ทั้งหมด
เริ่มต้นกระบวนการปรับระดับทรัพยากรของคุณด้วย ClickUp
การจัดสรรทรัพยากรไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่ากลัวในตัวเอง คุณเพียงแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตาม วัดผล เปรียบเทียบมาตรฐาน และจัดระเบียบงานของคุณในแดชบอร์ดแบบภาพ
โชคดีที่คุณสามารถจัดการกระบวนการปรับสมดุลทรัพยากรตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำของโลก
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดตารางโครงการ การปรับระดับอัตโนมัติ หรือการกำหนดตารางงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร—ClickUp พร้อมดูแลคุณ! และแตกต่างจากเครื่องมือบริหารโครงการอื่น ๆ ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการปรับระดับทรัพยากรของทีมคุณ ไม่ใช่ให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ
มีความยืดหยุ่นสูงมาก คุณจึงไม่ถูกจำกัดอยู่ในสาขาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแดชบอร์ดที่จำกัดการใช้งาน ใช้เทมเพลตฟรีของ ClickUp เพื่อปรับใช้กลยุทธ์การปรับสมดุลทรัพยากรของคุณเอง!