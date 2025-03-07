20 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

ในฐานะผู้จัดการโครงการ การเข้าใจโครงสร้างโดยรวมและระยะเวลาของโครงการของคุณคือกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ นี่คือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วย
เครื่องมือภาพที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของไทม์ไลน์โครงการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า
อย่างไรก็ตามการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคหากคุณเป็นมือใหม่ในเกมนี้
เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวมตัวอย่างแผนภูมิแกนต์จำนวน 20 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมโครงการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจยิ่งขึ้น เราได้ผสานข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าไว้ด้วย เพื่อช่วยคุณใช้ประโยชน์จากพลังของแผนภูมิแกนต์สำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราสำรวจตัวอย่างและเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ต่าง ๆ และดูว่าพวกมันสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงการที่โปร่งใสและเป็นระเบียบได้อย่างไร
แผนภูมิแกนต์คืออะไร?
แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม เมื่อมองแวบแรก อาจดูน่ากลัว
เป็น แผนภูมิแท่งแนวนอน ที่มีเส้นหรือไม่? หรือเป็น แผนภูมิแท่งซ้อน ที่แสดงตามเวลา?
โดยพื้นฐานแล้ว แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)คือไทม์ไลน์โครงการที่เรียบง่ายในรูปแบบของแผนภูมิแท่งส่วนบนจะแสดงกรอบเวลา และด้านซ้ายของแผนภูมิจะแสดงรายการงานและกิจกรรมของโครงการ
วัตถุประสงค์ของแผนภูมิแกนต์คือเพื่อช่วยคุณ:
- ทำให้การวางแผนโครงการและการจัดตารางงานง่ายขึ้น
- วางแผนการทำงานเป็นสปรินต์
- มองเห็นภาพว่าโครงการและงานต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- ร่วมมือกับทีมของคุณและมอบหมายงาน
- เปรียบเทียบแผนงานกับระยะเวลาจริง
- ติดตามและจัดการทรัพยากร,จุดสำคัญ,และการพึ่งพา
คุณสามารถแสดงแผนภูมิแท่งแนวนอนบนนี้สำหรับงานแต่ละรายการ เหตุการณ์ ผลลัพธ์ และความคืบหน้าทั้งหมดในโครงการของคุณได้
ใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากแผนภูมิแกนต์?
แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, ซีอีโอ, ซีทีโอ, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการทั่วไป, ทีมการตลาด, และอื่น ๆ
พูดตามตรง ใครก็ตามที่ต้องการภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการแบบทันที สามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์
กรณีการใช้งานทั่วไปของแผนภูมิแกนต์
นี่คือบางวิธีในการใช้แผนภูมิแกนต์ในอุตสาหกรรมและหน้าที่ต่างๆ
- การจัดตารางโครงการ: แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวางแผนและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ ช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดสรรงาน กำหนดเส้นตาย และจัดระเบียบทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพึ่งพาของงาน: โดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน แผนภูมิแกนต์จะเน้นให้เห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ต้องทำตามลำดับจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
- การจัดสรรทรัพยากร: แผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น สมาชิกในทีม เครื่องมือ หรือ งบประมาณ ไปยังงานต่างๆ ได้โดยไม่ให้เกิดการเกินกำลัง
- การติดตามความคืบหน้า: ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเสร็จสิ้นงานและเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถระบุความล่าช้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- การทำงานเป็นทีม: แผนภูมิแกนต์ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น โดยให้แผนภาพที่ทุกคนสามารถมองเห็นร่วมกันได้สำหรับทั้งทีม ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์: สำหรับโครงการหรือการริเริ่มระยะยาว แผนภูมิแกนต์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนหลัก จุดสำคัญ และกรอบเวลาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- การวางแผนงาน: แผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานต่างๆ เช่น การประชุมหรือแคมเปญการตลาด โดยการจัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และกำหนดเส้นตาย
- การจัดการโครงการแบบ Agile: แม้ว่าแผนภูมิ Gantt จะถูกใช้ในโครงการแบบ Waterfall เป็นหลัก แต่ก็สามารถสนับสนุนวิธีการแบบ Agile ได้เช่นกัน โดยการวางแผนสปรินท์ อีปิค และการปล่อยเวอร์ชัน
- การศึกษาและการวางแผนทางวิชาการ: ครูและนักเรียนใช้แผนภูมิแกนต์ในการวางแผนการเรียน, โครงการวิจัย, หรือตารางการศึกษา, เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะบรรลุผล.
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ทีมใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อวางแผนและจัดการวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นและออกแบบไปจนถึงการทดสอบและการนำไปใช้งาน
องค์ประกอบของแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) โดยพื้นฐานแล้วจะแสดงงานทั้งหมดของโครงการพร้อมด้วยไทม์ไลน์โดยใช้แกนสองแกน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของส่วนต่างๆ ในแผนภูมิแกนต์ ส่วนประกอบเหล่านี้จะคงที่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
- รายการงาน: รายการงานทั้งหมดจะแสดงเป็นรายการแนวตั้งทางด้านซ้ายของแผนภูมิแกนต์ งานแต่ละรายการมักจะถูกกำหนดสีไว้เพื่อช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น
- ไทม์ไลน์: นี่คือกรอบเวลาที่แผนภูมิแกนต์ของคุณครอบคลุมอยู่ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและระดับของรายละเอียดที่ต้องการ แผนภูมิอาจแสดงเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี
- แถบ: แถบแนวนอนแสดงงาน ระยะเวลา และความคืบหน้าของงาน แถบแต่ละอันมีความยาวที่บ่งบอกถึงระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาอย่างรวดเร็ว เมื่องานคืบหน้า แถบจะค่อยๆ ถูกเติมสีมากขึ้น
- ลูกศร: ลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและบ่งบอกถึงลำดับที่งานเฉพาะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ: แสดงเป็นรูปเพชร ซึ่งบ่งชี้ถึงความสำเร็จที่สำคัญหรือจุดวิกฤตในโครงการ เช่น การเสร็จสิ้นของระยะสำคัญ
- ผู้รับมอบหมาย: ในเครื่องมือการจัดการโครงการหลาย ๆ ตัว คุณจะเห็นภาพเล็ก ๆ หรือตัวอักษรย่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ แสดงอยู่ใกล้กับแถบภารกิจ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการปริมาณงานโปร่งใสขึ้น
- เส้นวันที่: เส้นแนวตั้งที่เน้นวันที่ปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถระบุงานและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
- แถบความคืบหน้า: ตั้งอยู่ระหว่างแถบไทม์ไลน์และแถบงาน แถบแนวนอนนี้ใช้แสดงความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ
- เส้นทางวิกฤต: ลำดับงานที่ยาวที่สุดซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
20 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์
นี่คือ 20 ตัวอย่างของแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ในการบริหารโครงการสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
1. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
แผนภูมิแกนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริหารโครงการทุกประเภท มันสามารถเป็นภาพที่ช่วยให้คุณแยกแยะแผนโครงการและกิจกรรมของคุณเป็นรายวันได้
คุณสามารถ:
- วางแผนลำดับงาน
- วางแผนไทม์ไลน์การบริหารโครงการ
- กำหนดตารางเวลาโครงการ
- มอบหมายงานหลายอย่างและจัดการทรัพยากร
- แสดงการพึ่งพาของงานในกราฟ
และเนื่องจากทุกอย่างถูกวางแผนไว้บนแผนภูมิแล้ว ทั้งทีมของคุณและลูกค้าไม่จำเป็นต้องขอให้คุณอัปเดตโครงการ
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการโครงการแบบง่ายของ ClickUpเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ งาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
เทมเพลตนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดลำดับความสำคัญ และเพิ่มการพึ่งพาได้ ผู้ใช้ยังสามารถปรับไทม์ไลน์และทรัพยากรได้ตามความจำเป็น พร้อมให้การอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้าง
"ห้องน้ำจะพร้อมในหนึ่งสัปดาห์" "การก่อสร้างจะเริ่มในสามสัปดาห์"
เราทุกคนเคยได้ยินผู้จัดการไซต์หรือวิศวกรพูดเช่นนี้
และในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หากคำตอบเหล่านี้ทำให้คุณหัวเราะเยาะ คุณก็คงทราบดีว่าโครงการก่อสร้างมักไม่สามารถทำตาม กำหนดเวลา ได้
โชคดีที่แผนภูมิแกนต์แบบง่าย ๆ นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างให้อยู่ในกำหนดเวลาและทำให้สมาชิกทีมงาน, ลูกค้า, และผู้รับเหมาช่วงอยู่ในความรับรู้
เพียงแค่ถามเจนนิเฟอร์ โวลเบรชท์ ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP และที่ปรึกษาหลักที่JVC
เราใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเน้นงานที่สำคัญและใช้การมองล่วงหน้าสามสัปดาห์เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงในโครงการก่อสร้างของเรา แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และชิ้นส่วนต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง
ฉันส่งแผนภูมิแกนต์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมสถานะ เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบ และทุกคนมาประชุมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพวกเขา
ลองดูเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างของ ClickUpสำหรับโครงการก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณ
3. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ด้านทรัพยากรบุคคล
การคัดกรองประวัติย่อจำนวนมาก จัดการการปฐมนิเทศ อัปเดตนโยบายปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์... การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนภูมิแกนต์ที่คุณสามารถใช้ได้ คุณจะมีความสามารถในการจัดการกับงานด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
ใช้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครในกระบวนการจ้างงาน
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านอัตราการเต้นของหัวใจ
- กำหนดการสัมภาษณ์
- ติดตามการอัปเดตและปัญหาของพนักงานปัจจุบัน
- จัดการกระบวนการปฐมนิเทศ
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpประกอบด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) เพื่อช่วยคุณวางแผนไทม์ไลน์ของกระบวนการปฐมนิเทศและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน สร้างส่วนและงานสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการแต่ละงานร่วมกับพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างง่ายดาย
สร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณเองบน ClickUp!เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับงานทรัพยากรบุคคลของเรา
4. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของโครงการไอที
แผนที่ทาง IT (IT Roadmap) ใช้เพื่อสร้างและสื่อสารแผนกลยุทธ์สำหรับโครงการด้าน IT ขององค์กร. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตาม, ตรวจสอบ, และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ IT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ดังนี้:
- กำหนดตารางโครงการและงาน
- บริหารจัดการทรัพยากร
- กำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อกำหนดผลงานหลัก
เทมเพลตแผนงาน Gantt สำหรับแผนงาน IT ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพแผนงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
5. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การตลาด
คุณเป็นนักการตลาดที่ทำงานเสร็จแล้วเสร็จอีก แต่กลับพบว่ามีงานในรายการที่ต้องทำเพิ่มขึ้นอยู่เสมอหรือไม่?
คุณต้องการแผนภูมิแกนต์
ใช้เพื่อวางแผนแคมเปญการตลาด, สร้างภาพกลยุทธ์ของคุณ, กำหนดเป้าหมายการตลาดและเป้าหมายย่อย, เป็นต้น, และสังเกตว่าคุณสามารถประหยัดเวลาในการวางแผนได้มากเพียงใด
คุณยังประหยัดเวลาในการสื่อสารได้ด้วยการแชร์แผนภูมิแกนต์ให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณและทีมของคุณสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดเช่นClickUp มีแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
นี่คือตัวอย่าง:
6. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
แผนงานผลิตภัณฑ์และแผนภูมิแกนต์ก็เหมือนวันอาทิตย์กับบรันช์ เป็นคู่ที่ลงตัว เพียงแต่ไม่มีมิโมซา
และด้วยแผนภูมิแกนต์ ไม่มีที่ไหนดีไปกว่านี้ในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเปิดตัว และการผลิตของคุณ
คุณสามารถติดตาม:
- การวิจัย
- งบประมาณโครงการ
- ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบアジล
- งานค้างในผลิตภัณฑ์
- วันวางจำหน่าย
แผนภูมิแกนต์เป็นพรที่แท้จริงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยหลายทีมและหลายแผนก
นี่คือตัวอย่างของแผนที่นำทางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์:
แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย ClickUpช่วยให้กิจกรรมและเป้าหมายของคุณเป็นไปตามแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แผนภูมิแกนต์นี้เพื่อติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
7. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สื่อ
ไฟพร้อม กล้องพร้อม แผนกานต์พร้อม!
ใช่แม้แต่ทีมสื่อก็สามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์
คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- กำหนดเวลาการประชุมระดมความคิดสำหรับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
- มอบหมายงานก่อนการผลิต, ระหว่างการผลิต, และหลังการผลิต
- วางแผนและกำหนดวันปล่อย
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องเผยแพร่ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน
- ติดตามความคืบหน้าที่ทำโดยแผนกต่างๆ เช่น ดนตรี, การคัดเลือกนักแสดง, การเขียน,การตัดต่อวิดีโอ, เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube หรือภาพยนตร์ การสร้างแผนภูมิแกนต์แบบง่าย ๆ ก็สามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จได้
นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการผลิตวิดีโอแบบง่าย:
8. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์
โซเชียลมีเดียคือ...ออกซิเจนแห่งยุคสมัยใหม่?
พวกเราหลายคนใช้ชีวิตและหายใจไปกับมัน
และบางคนในพวกเรายังสร้างอาชีพจากสิ่งนี้ด้วย ซึ่งรวมถึงการติดตามโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เนื้อหาการมีส่วนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่คุณจะทำได้ทั้งหมดนั้นได้อย่างไรโดยไม่หลงไปกับการเลื่อนหน้าจออย่างบ้าคลั่ง?
สร้างแผนผังโซเชียลมีเดียในรูปแบบแผนงานกานต์ต์ (Gantt chart) เพื่อวางแผนแคมเปญ ประสานงานกับทีมโซเชียลมีเดีย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณโพสต์ตามกำหนดเวลา
คุณสามารถร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียทั้งหมดพร้อมรายละเอียดของ:
- โพสต์อะไรดี
- เวลาที่ควรโพสต์
- โพสต์ที่ไหน
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบโพสต์นี้ เป็นต้น
นี่คือตัวอย่าง:
9. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนกิจกรรม
ผู้วางแผนงานมีรายละเอียดมากมายที่ต้องจัดการเพื่อให้แน่ใจว่างานจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
และเมื่อยอดขายบัตรเพิ่มขึ้นล่ะ?
คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณสามารถหาได้
นั่นคือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วย ใช้เพื่อแยกแผนงานอีเวนต์ของคุณออกเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของการวางแผนหรือผู้จัดจำหน่ายได้อีกด้วย
เทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์แบบเฉพาะของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนงานอีเวนต์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือการใช้งานส่วนตัว ภายในเทมเพลตประกอบด้วยการจัดการการตอบรับเข้าร่วมงาน การคัดเลือกผู้จัดหา การจัดทำงบประมาณ และการจัดการงานที่ต้องทำ
สร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและจัดตารางงานบนไทม์ไลน์เพื่อสร้างกระแสความตื่นเต้นที่คุณต้องการสำหรับงานเปิดตัวของคุณ
ทำให้ผู้คนมาที่สถานที่ที่คุณต่อสู้เพื่อมัน!
10. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับที่ปรึกษา
มาดูตัวอย่างกัน: ลูกค้าของคุณได้แต่งตั้งให้คุณช่วยพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นลูกค้าใหม่และต้องการความมั่นใจจากคุณ (ที่ปรึกษา) เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้า
ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จด้วยแผนภูมิแกนต์
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การวางแผนบัญชีของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับการจัดตั้งงาน, การมอบหมายทรัพยากร, และการติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
แบ่งงานทั้งหมดระหว่างทีมของคุณและทีมของลูกค้า คุณสามารถอ้างอิงแผนภูมิได้อีกครั้งในระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
11. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการออกแบบ
แปลกใจที่เห็นสิ่งนี้ในรายการ ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ ใช่ไหม?
ดีแล้ว นักออกแบบและทีมสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ได้เช่นกัน
ตั้งแต่การวางแผนการออกแบบและวาดแบบไปจนถึงการอนุมัติแบบสุดท้ายและการนำเสนอให้โลกได้เห็น แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยได้ตลอดเวลาในกระบวนการทำงานของการออกแบบ คุณยังสามารถวางแผนการเปิดตัวการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามการจองได้
และใครจะรู้ วิธีแบบแกนต์อาจพาคุณไปอยู่บนรันเวย์มิลานก็ได้
นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการออกแบบทั่วไป:
12. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่สร้างเว็บไซต์หรือบริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันให้ผู้อื่น แผนภูมิแกนต์ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ของคุณ
ใช้เพื่อจัดวางและแสดงภาพขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา สามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบรูปลักษณ์ของแอปไปจนถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
เนื่องจากคุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้คนต่าง ๆ แผนกต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำให้สำเร็จอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้นได้
เทมเพลตกราฟแกนต์สำหรับหน้าเว็บโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและหน้าเว็บโดยเฉพาะ จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพัฒนา พร้อมทั้งแสดงภาพไทม์ไลน์และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
มาร์คوس อิซาอาส ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP จากบริษัท Claroได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือว่า:
การมีการฝึกซ้อมร่วมกันบนแผนภูมิแกนต์กับทีม มักทำให้เราค้นพบงานที่ไม่คาดคิดและการตรวจสอบที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นสำหรับการมีแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ การฝึกซ้อมนี้ช่วยให้เราสามารถระบุงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหากไม่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เราอาจวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ (QA) สำหรับซอฟต์แวร์ แต่ลืมทำเช่นเดียวกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรองรับซอฟต์แวร์นั้น
13. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการตลาดทางอีเมล
วางแผนและดำเนินการด้วยแผนภูมิแกนต์ ติดตามสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ เวลา ผู้ติดต่อ หัวข้อ ฯลฯ
คุณสามารถจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอีเมล, รายชื่อผู้ติดต่อ, และลูกค้าเป้าหมายของคุณได้บนแผนภูมิเดียว, คุณจะไม่พลาดโอกาสทางการขายหรือเสียเวลา
เทมเพลตแกนท์สำหรับการทดสอบ A/B ของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบและดำเนินการตามเป้าหมายการทดสอบ A/B ของคุณเพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายการงานที่ละเอียด การติดตามการจัดสรรทรัพยากร และการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
14. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
เมื่อพูดถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภูมิแกนต์ก็เหมือนกับที่ตัดเค้ก มันสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการของคุณได้โดยการแบ่งมันออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่เล็กกว่า ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ง่าย
เทมเพลตการจัดการแบบ Waterfall ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ เอกสาร และติดตามขั้นตอนของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง 27 แบบ เช่น ปิดแล้ว เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ และอื่นๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในโครงการใช้แผนภูมิ Gantt ใน ClickUpเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด
แผนภูมิแกนต์ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ 🐛
แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งรายงานข้อบกพร่องและติดตาม ปัญหาต่างๆ ได้ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรแก้ไขข้อบกพร่องใดก่อน
15. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การตลาดดิจิทัล
หากคุณต้องการให้ผู้คน—โดยเฉพาะคนที่ใช่—ค้นหาคุณเจอ การตลาดดิจิทัลต้องเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก อาจเป็นการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย, SEO, การตลาดผ่านอีเมล, เป็นต้น
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด งบประมาณ งาน และงานย่อยทั้งหมดสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณได้
เทมเพลตกานท์การจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp ช่วยให้การวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองได้ 11 ประเภท เช่น ช่องทางกลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, วันที่ร่าง, วันที่เปิดตัว, และประเภทงานการตลาด เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญและการส่งเสริมการขายของคุณ
มุมมองแแกนต์จะช่วยคุณมองเห็นความคืบหน้าของงานและติดตามระยะเวลาของงานได้
16. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การศึกษา
จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนการศึกษาเป็นเรื่องของห้องเรียน ห้องสมุด กระดานไวท์บอร์ด และการเตรียมตัวสอบในนาทีสุดท้าย? เอาล่ะ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ ยกเว้นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่เข้ามาแทนที่
กระดานไวท์บอร์ดเป็นแบบดิจิทัล ห้องสมุดอยู่ห่างออกไปเพียงการค้นหาใน Google และการวางแผนภาคเรียนเกิดขึ้นบนแผนภูมิแกนต์ ครูและนักเรียนสามารถติดตามภาคเรียน โปรแกรม และวันที่สอบของพวกเขาได้บนกระดานเหล่านี้
สร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการศึกษาของคุณเองบน ClickUp และดูเทมเพลตสำหรับนักเรียนของเรา!
ลองใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excel นี้เพื่อจัดโครงสร้างโครงการการศึกษาทั้งใหญ่และเล็กสำหรับชั้นเรียนของคุณ มันใช้การแสดงผลแบบภาพที่เรียบง่ายเพื่อแสดงวิธีการจัดการโครงการตลอดระยะเวลา
17. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การขาย
หากคุณอยู่ในทีมขาย คุณต้องรู้:
- อะไรกำลังขาย
- อะไรที่ขายไม่ได้
- ใครกำลังทำยอดขายดี
- ใครบ้างที่ไม่บรรลุเป้าหมายยอดขาย
และอีกมากมาย
ไม่ต้องกังวล แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสทำเงินเหล่านี้ คุณสามารถติดตามยอดขายทั้งหมด ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า ความคืบหน้าของดีล และอื่นๆ ได้
ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้เพราะแผนภูมินี้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ครบถ้วน
ตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องกังวลคือการรอให้ลูกค้าที่สนใจโทรกลับมาหาคุณ
18. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การเงิน
แน่นอนว่าเงินอาจทำให้โลกหมุนไป แต่ไม่ควรทำให้หัวคุณหมุนตาม
และนั่นคือเหตุผลที่สถาบันการเงินและธนาคารหลายแห่งใช้แผนภูมิแกนต์
ผู้จัดการธนาคารเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่สามารถติดตามงาน วางแผน บริการลูกค้า ประสิทธิภาพของทีม ฯลฯ บนแผนภูมิแกนต์
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น สินเชื่อ เงินฝาก และบัตรเครดิตได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการแคมเปญการตลาดในธนาคาร
นี่คือตัวอย่าง:
19. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการเนื้อหา
หากคุณอยู่ในทีมที่เผยแพร่เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง กำหนดเวลาส่งงานจะคอยกดดันคุณอยู่เสมอ
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับกำหนดเวลาเสมอ ใช้เป็นปฏิทินบรรณาธิการเพื่อดูว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในตารางถัดไป
เทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUpทำให้การรวบรวมไอเดีย โพสต์ และไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่ใส่เนื้อหาของคุณแล้วเริ่มใช้งานได้เลย!
รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยจัดระเบียบโพสต์และทรัพยากรต่าง ๆ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองจะรวบรวมวันครบกำหนด, URL และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว! คุณสามารถจัดกลุ่มงานเฉพาะตามเดือนและบทความ รวมถึงกำหนดหมุดหมายสำคัญเพื่อติดตามการอนุมัติขั้นสุดท้ายและวันที่ "พร้อมใช้งาน" ได้อีกด้วย
20. แผนภูมิแกนต์ไทม์ไลน์สำหรับผู้จัดการโครงการ
แผนภูมิแกนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนและติดตามโครงการ. พวกมันช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงาน, ระยะเวลา, และการพึ่งพาอาศัยกันได้ในที่เดียวเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น.
เทมเพลตไทม์ไลน์กานต์ของ ClickUpออกแบบมาเพื่อให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น คุณสามารถเปิดมุมมองต่าง ๆ ได้เช่น รายเดือน, รายปี, และรายสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่าย ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 3 แบบ เช่น การเสร็จสิ้น, ระยะเวลา, และระยะ เพื่อช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ได้ชัดเจนและจัดการงานได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์หลักของแผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการ
- การมองเห็นไทม์ไลน์อย่างชัดเจน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้อย่างชัดเจน แสดงงาน ระยะเวลา และกำหนดส่งงานทั้งหมดในคราวเดียว
- การจัดการงานที่ดีขึ้น: ช่วยในการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น แผนภูมิแกนต์จะก้าวไปอีกขั้นโดยบอกคุณถึงเส้นทางวิกฤต สำหรับกำหนดการโครงการของคุณ นี่คือชุดงานขั้นต่ำที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ
- เน้นความเชื่อมโยงของงาน: แผนภูมิแกนต์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจว่างานหนึ่งส่งผลกระทบต่องานอื่นอย่างไร
- การจัดการทรัพยากร: พวกเขาช่วยในการติดตามการจัดสรรทรัพยากรและหลีกเลี่ยงการจัดสรรเกินหรือการใช้ประโยชน์น้อยเกินไป
- การสื่อสารทีมที่ดียิ่งขึ้น: ด้วยการให้ข้อมูลอ้างอิงที่มองเห็นร่วมกัน แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถอัปเดตและแชร์แผนภูมิแกนต์กับทีมโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนเห็นได้ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์เดียวกัน
- การติดตามความคืบหน้า: ช่วยให้สามารถติดตามการเสร็จสิ้นของงานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุความล่าช้าหรือพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมของแต่ละเฟสและเป้าหมายสำคัญของโครงการ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนในระดับสูงและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความยืดหยุ่นในทุกอุตสาหกรรม: แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ การวางแผนงานอีเวนต์ หรือการศึกษ
สรุปแล้ว การมีแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการของคุณก็สำคัญไม่ต่างจากการพกแผนที่ในการเดินทางของคุณ
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์
คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ในMicrosoft Word,Excel, PowerPoint,Google Sheets และอื่นๆ ได้
แต่ถ้าคุณไม่อยากรู้สึกหงุดหงิดเพราะ "สัญญาณไวไฟอ่อน" คุณควรทำเหมือนที่คนฉลาดทำ
สร้างแผนภูมิแกนต์โดยใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ!
โดยปกติแล้ว ด้วยเครื่องมือประเภทนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างรายการงานและเพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเครื่องมือจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงงานในโครงการของคุณตามลำดับเวลาในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ที่เข้าใจง่าย
เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราจะให้คุณคำตอบที่นี่เลย
เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ออนไลน์เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการคือ ClickUp. มันคือหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในโลก โดยทีมในหลายบริษัททั่วโลกใช้.
คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ที่เรียบง่าย (และสวยงาม!) ได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpใน สามขั้นตอนง่ายๆ:
- คลิกที่สัญลักษณ์ + ในรายการ, โฟลเดอร์, หรือ พื้นที่
- เลือก Gantt
- ตั้งชื่อ
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยใช้เมนูด้านข้างที่สามารถขยายและยุบได้
คุณสามารถใช้แผนภูมิเพื่อ:
- วางแผนเวลาและจัดตารางงาน
- บริหารจัดการทรัพยากร
- มองเห็นการพึ่งพาของทุกงาน
- คำนวณเส้นทางวิกฤตและเวลาสำรอง
การจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ง่ายขึ้นใน ClickUp
ตามที่ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์เหล่านี้ได้แสดงให้คุณเห็นแล้ว แผนภูมิแกนต์สามารถยกระดับโครงการ อุตสาหกรรม หรือทีมใด ๆ ไปสู่ขั้นต่อไปได้
คุณสามารถสร้างได้ใน PowerPoint, ใช้แผนภูมิแกนต์ใน Excel, หรือดาวน์โหลดเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ได้
แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์แบบสามขั้นตอนของ ClickUp
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จัดการทรัพยากร ความพึ่งพา และอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์นี้ยังสามารถทำได้มากกว่าแผนภูมิแกนต์ มันสามารถเป็นเครื่องติดตามเวลา ผู้จัดการงาน ผู้สร้างแผนผัง ผู้ตรวจสอบงาน... เพียงแค่บอกมา
เข้าร่วม ClickUp ฟรีเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการหรืออุตสาหกรรมใดก็ได้