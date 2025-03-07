บล็อก ClickUp
Gantt Charts

20 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

PMO Team
7 มีนาคม 2568

ในฐานะผู้จัดการโครงการ การเข้าใจโครงสร้างโดยรวมและระยะเวลาของโครงการของคุณคือกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ นี่คือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วย

เครื่องมือภาพที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของไทม์ไลน์โครงการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้า

อย่างไรก็ตามการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคหากคุณเป็นมือใหม่ในเกมนี้

เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวมตัวอย่างแผนภูมิแกนต์จำนวน 20 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมโครงการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจยิ่งขึ้น เราได้ผสานข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าไว้ด้วย เพื่อช่วยคุณใช้ประโยชน์จากพลังของแผนภูมิแกนต์สำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ

ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราสำรวจตัวอย่างและเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ต่าง ๆ และดูว่าพวกมันสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงการที่โปร่งใสและเป็นระเบียบได้อย่างไร

แผนภูมิแกนต์คืออะไร?

แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม เมื่อมองแวบแรก อาจดูน่ากลัว

เป็น แผนภูมิแท่งแนวนอน ที่มีเส้นหรือไม่? หรือเป็น แผนภูมิแท่งซ้อน ที่แสดงตามเวลา?

โดยพื้นฐานแล้ว แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)คือไทม์ไลน์โครงการที่เรียบง่ายในรูปแบบของแผนภูมิแท่งส่วนบนจะแสดงกรอบเวลา และด้านซ้ายของแผนภูมิจะแสดงรายการงานและกิจกรรมของโครงการ

อ่านบทความของเราเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์เทียบกับไทม์ไลน์หากคุณต้องการทราบความแตกต่าง

วัตถุประสงค์ของแผนภูมิแกนต์คือเพื่อช่วยคุณ:

คุณสามารถแสดงแผนภูมิแท่งแนวนอนบนนี้สำหรับงานแต่ละรายการ เหตุการณ์ ผลลัพธ์ และความคืบหน้าทั้งหมดในโครงการของคุณได้

ใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากแผนภูมิแกนต์?

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, ซีอีโอ, ซีทีโอ, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการทั่วไป, ทีมการตลาด, และอื่น ๆ

พูดตามตรง ใครก็ตามที่ต้องการภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการแบบทันที สามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์

กรณีการใช้งานทั่วไปของแผนภูมิแกนต์

นี่คือบางวิธีในการใช้แผนภูมิแกนต์ในอุตสาหกรรมและหน้าที่ต่างๆ

  • การจัดตารางโครงการ: แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวางแผนและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ ช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดสรรงาน กำหนดเส้นตาย และจัดระเบียบทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพึ่งพาของงาน: โดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน แผนภูมิแกนต์จะเน้นให้เห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ต้องทำตามลำดับจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
  • การจัดสรรทรัพยากร: แผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น สมาชิกในทีม เครื่องมือ หรือ งบประมาณ ไปยังงานต่างๆ ได้โดยไม่ให้เกิดการเกินกำลัง
  • การติดตามความคืบหน้า: ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเสร็จสิ้นงานและเป้าหมายของโครงการได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถระบุความล่าช้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
  • การทำงานเป็นทีม: แผนภูมิแกนต์ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น โดยให้แผนภาพที่ทุกคนสามารถมองเห็นร่วมกันได้สำหรับทั้งทีม ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์: สำหรับโครงการหรือการริเริ่มระยะยาว แผนภูมิแกนต์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนหลัก จุดสำคัญ และกรอบเวลาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • การวางแผนงาน: แผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานต่างๆ เช่น การประชุมหรือแคมเปญการตลาด โดยการจัดทำแผนงาน กำหนดเวลา ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และกำหนดเส้นตาย
  • การจัดการโครงการแบบ Agile: แม้ว่าแผนภูมิ Gantt จะถูกใช้ในโครงการแบบ Waterfall เป็นหลัก แต่ก็สามารถสนับสนุนวิธีการแบบ Agile ได้เช่นกัน โดยการวางแผนสปรินท์ อีปิค และการปล่อยเวอร์ชัน
  • การศึกษาและการวางแผนทางวิชาการ: ครูและนักเรียนใช้แผนภูมิแกนต์ในการวางแผนการเรียน, โครงการวิจัย, หรือตารางการศึกษา, เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะบรรลุผล.
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ทีมใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อวางแผนและจัดการวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นและออกแบบไปจนถึงการทดสอบและการนำไปใช้งาน

องค์ประกอบของแผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) โดยพื้นฐานแล้วจะแสดงงานทั้งหมดของโครงการพร้อมด้วยไทม์ไลน์โดยใช้แกนสองแกน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของส่วนต่างๆ ในแผนภูมิแกนต์ ส่วนประกอบเหล่านี้จะคงที่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

  • รายการงาน: รายการงานทั้งหมดจะแสดงเป็นรายการแนวตั้งทางด้านซ้ายของแผนภูมิแกนต์ งานแต่ละรายการมักจะถูกกำหนดสีไว้เพื่อช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น
  • ไทม์ไลน์: นี่คือกรอบเวลาที่แผนภูมิแกนต์ของคุณครอบคลุมอยู่ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและระดับของรายละเอียดที่ต้องการ แผนภูมิอาจแสดงเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี
  • แถบ: แถบแนวนอนแสดงงาน ระยะเวลา และความคืบหน้าของงาน แถบแต่ละอันมีความยาวที่บ่งบอกถึงระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาอย่างรวดเร็ว เมื่องานคืบหน้า แถบจะค่อยๆ ถูกเติมสีมากขึ้น
  • ลูกศร: ลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและบ่งบอกถึงลำดับที่งานเฉพาะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
  • ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ: แสดงเป็นรูปเพชร ซึ่งบ่งชี้ถึงความสำเร็จที่สำคัญหรือจุดวิกฤตในโครงการ เช่น การเสร็จสิ้นของระยะสำคัญ
  • ผู้รับมอบหมาย: ในเครื่องมือการจัดการโครงการหลาย ๆ ตัว คุณจะเห็นภาพเล็ก ๆ หรือตัวอักษรย่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ แสดงอยู่ใกล้กับแถบภารกิจ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการปริมาณงานโปร่งใสขึ้น
  • เส้นวันที่: เส้นแนวตั้งที่เน้นวันที่ปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถระบุงานและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
  • แถบความคืบหน้า: ตั้งอยู่ระหว่างแถบไทม์ไลน์และแถบงาน แถบแนวนอนนี้ใช้แสดงความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ
  • เส้นทางวิกฤต: ลำดับงานที่ยาวที่สุดซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

20 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์

นี่คือ 20 ตัวอย่างของแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ในการบริหารโครงการสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

1. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

แผนภูมิแกนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริหารโครงการทุกประเภท มันสามารถเป็นภาพที่ช่วยให้คุณแยกแยะแผนโครงการและกิจกรรมของคุณเป็นรายวันได้

คุณสามารถ:

และเนื่องจากทุกอย่างถูกวางแผนไว้บนแผนภูมิแล้ว ทั้งทีมของคุณและลูกค้าไม่จำเป็นต้องขอให้คุณอัปเดตโครงการ

ใช้คุณสมบัติการลากและวางในเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp เพื่อจัดสรรงานใหม่และเข้าใจว่างานเชื่อมโยงกับเป้าหมายและความพึ่งพาอย่างไร
ใช้คุณสมบัติการลากและวางในเทมเพลตแผนงานกานท์แบบง่ายของ ClickUp เพื่อจัดสรรงานใหม่และเข้าใจว่างานต่างๆ เชื่อมโยงกับเป้าหมายและความพึ่งพาอย่างไร

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การจัดการโครงการแบบง่ายของ ClickUpเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ งาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ

เทมเพลตนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดลำดับความสำคัญ และเพิ่มการพึ่งพาได้ ผู้ใช้ยังสามารถปรับไทม์ไลน์และทรัพยากรได้ตามความจำเป็น พร้อมให้การอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

2. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้าง

"ห้องน้ำจะพร้อมในหนึ่งสัปดาห์" "การก่อสร้างจะเริ่มในสามสัปดาห์"

เราทุกคนเคยได้ยินผู้จัดการไซต์หรือวิศวกรพูดเช่นนี้

และในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้าง หากคำตอบเหล่านี้ทำให้คุณหัวเราะเยาะ คุณก็คงทราบดีว่าโครงการก่อสร้างมักไม่สามารถทำตาม กำหนดเวลา ได้

โชคดีที่แผนภูมิแกนต์แบบง่าย ๆ นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างให้อยู่ในกำหนดเวลาและทำให้สมาชิกทีมงาน, ลูกค้า, และผู้รับเหมาช่วงอยู่ในความรับรู้

เพียงแค่ถามเจนนิเฟอร์ โวลเบรชท์ ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP และที่ปรึกษาหลักที่JVC

เราใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเน้นงานที่สำคัญและใช้การมองล่วงหน้าสามสัปดาห์เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงในโครงการก่อสร้างของเรา แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และชิ้นส่วนต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง

ฉันส่งแผนภูมิแกนต์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมสถานะ เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบ และทุกคนมาประชุมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพวกเขา

เราใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อเน้นงานที่สำคัญและใช้การมองล่วงหน้าสามสัปดาห์เพื่อสื่อสารเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงในโครงการก่อสร้างของเรา แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของหลายส่วนที่เคลื่อนไหว ในระหว่างการก่อสร้าง

ฉันส่งแผนภูมิแกนต์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคนล่วงหน้าสองสามวันก่อนการประชุมสถานะ เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบ และทุกคนมาประชุมพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพวกเขา

ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันโดยใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างที่เรียบง่ายนี้ เพื่อติดตามหมุดหมายสำคัญและส่งมอบโครงการตรงเวลา
ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันโดยใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างที่เรียบง่ายนี้ เพื่อติดตามหมุดหมายสำคัญและส่งมอบโครงการตรงเวลา

ลองดูเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างของ ClickUpสำหรับโครงการก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณ

3. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ด้านทรัพยากรบุคคล

การคัดกรองประวัติย่อจำนวนมาก จัดการการปฐมนิเทศ อัปเดตนโยบายปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์... การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนภูมิแกนต์ที่คุณสามารถใช้ได้ คุณจะมีความสามารถในการจัดการกับงานด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

ใช้เพื่อ:

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานแบบครบวงจรด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpประกอบด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) เพื่อช่วยคุณวางแผนไทม์ไลน์ของกระบวนการปฐมนิเทศและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน สร้างส่วนและงานสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการแต่ละงานร่วมกับพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างง่ายดาย

สร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณเองบน ClickUp!เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับงานทรัพยากรบุคคลของเรา

4. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของโครงการไอที

แผนที่ทาง IT (IT Roadmap) ใช้เพื่อสร้างและสื่อสารแผนกลยุทธ์สำหรับโครงการด้าน IT ขององค์กร. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตาม, ตรวจสอบ, และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ IT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.

ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ดังนี้:

  • กำหนดตารางโครงการและงาน
  • บริหารจัดการทรัพยากร
  • กำหนดเป้าหมายสำคัญเพื่อกำหนดผลงานหลัก

เทมเพลตแผนงาน Gantt สำหรับแผนงาน IT ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพแผนงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบแผนที่เส้นทางไอทีโดย ClickUp
ก้าวไปข้างหน้าด้วยโครงการใด ๆ โดยมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนด้วยแม่แบบแผนที่นำทางด้านไอทีโดย ClickUp

5. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การตลาด

คุณเป็นนักการตลาดที่ทำงานเสร็จแล้วเสร็จอีก แต่กลับพบว่ามีงานในรายการที่ต้องทำเพิ่มขึ้นอยู่เสมอหรือไม่?

คุณต้องการแผนภูมิแกนต์

ใช้เพื่อวางแผนแคมเปญการตลาด, สร้างภาพกลยุทธ์ของคุณ, กำหนดเป้าหมายการตลาดและเป้าหมายย่อย, เป็นต้น, และสังเกตว่าคุณสามารถประหยัดเวลาในการวางแผนได้มากเพียงใด

คุณยังประหยัดเวลาในการสื่อสารได้ด้วยการแชร์แผนภูมิแกนต์ให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

คุณและทีมของคุณสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดเช่นClickUp มีแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

นี่คือตัวอย่าง:

แผนภูมิแกนต์การตลาด
ผ่านทางทีมสไลด์

6. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์

แผนงานผลิตภัณฑ์และแผนภูมิแกนต์ก็เหมือนวันอาทิตย์กับบรันช์ เป็นคู่ที่ลงตัว เพียงแต่ไม่มีมิโมซา

และด้วยแผนภูมิแกนต์ ไม่มีที่ไหนดีไปกว่านี้ในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเปิดตัว และการผลิตของคุณ

คุณสามารถติดตาม:

แผนภูมิแกนต์เป็นพรที่แท้จริงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยหลายทีมและหลายแผนก

นี่คือตัวอย่างของแผนที่นำทางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์:

การจัดการงาน
ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อดูกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดย ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย ClickUpช่วยให้กิจกรรมและเป้าหมายของคุณเป็นไปตามแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แผนภูมิแกนต์นี้เพื่อติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ

7. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สื่อ

ไฟพร้อม กล้องพร้อม แผนกานต์พร้อม!

ใช่แม้แต่ทีมสื่อก็สามารถได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์

คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:

  • กำหนดเวลาการประชุมระดมความคิดสำหรับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
  • มอบหมายงานก่อนการผลิต, ระหว่างการผลิต, และหลังการผลิต
  • วางแผนและกำหนดวันปล่อย
  • สร้างไทม์ไลน์สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องเผยแพร่ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน
  • ติดตามความคืบหน้าที่ทำโดยแผนกต่างๆ เช่น ดนตรี, การคัดเลือกนักแสดง, การเขียน,การตัดต่อวิดีโอ, เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube หรือภาพยนตร์ การสร้างแผนภูมิแกนต์แบบง่าย ๆ ก็สามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จได้

นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการผลิตวิดีโอแบบง่าย:

แผนภูมิแกนต์สื่อ
ผ่านทางStudiobinder

8. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์

โซเชียลมีเดียคือ...ออกซิเจนแห่งยุคสมัยใหม่?

พวกเราหลายคนใช้ชีวิตและหายใจไปกับมัน

และบางคนในพวกเรายังสร้างอาชีพจากสิ่งนี้ด้วย ซึ่งรวมถึงการติดตามโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เนื้อหาการมีส่วนร่วม และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่คุณจะทำได้ทั้งหมดนั้นได้อย่างไรโดยไม่หลงไปกับการเลื่อนหน้าจออย่างบ้าคลั่ง?

สร้างแผนผังโซเชียลมีเดียในรูปแบบแผนงานกานต์ต์ (Gantt chart) เพื่อวางแผนแคมเปญ ประสานงานกับทีมโซเชียลมีเดีย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณโพสต์ตามกำหนดเวลา

คุณสามารถร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียทั้งหมดพร้อมรายละเอียดของ:

  • โพสต์อะไรดี
  • เวลาที่ควรโพสต์
  • โพสต์ที่ไหน
  • ใครเป็นผู้รับผิดชอบโพสต์นี้ เป็นต้น

ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอถ้าอยากสร้างกระแสให้โลกออนไลน์แตกใช่ไหมล่ะ?

นี่คือตัวอย่าง:

แผนภูมิแกนต์สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางทีมสไลด์

9. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนกิจกรรม

ผู้วางแผนงานมีรายละเอียดมากมายที่ต้องจัดการเพื่อให้แน่ใจว่างานจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

และเมื่อยอดขายบัตรเพิ่มขึ้นล่ะ?

คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณสามารถหาได้

นั่นคือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วย ใช้เพื่อแยกแผนงานอีเวนต์ของคุณออกเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของการวางแผนหรือผู้จัดจำหน่ายได้อีกด้วย

เทมเพลตการวางแผนกิจกรรม ClickUp
เข้าถึงรายละเอียดงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น คำอธิบาย รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น เพียงคลิกปุ่มเดียวด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์แบบเฉพาะของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนงานอีเวนต์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือการใช้งานส่วนตัว ภายในเทมเพลตประกอบด้วยการจัดการการตอบรับเข้าร่วมงาน การคัดเลือกผู้จัดหา การจัดทำงบประมาณ และการจัดการงานที่ต้องทำ

เกร็ดความรู้: คุณสามารถโปรโมตกิจกรรมของคุณได้ด้วยแผนภูมิแกนต์

สร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและจัดตารางงานบนไทม์ไลน์เพื่อสร้างกระแสความตื่นเต้นที่คุณต้องการสำหรับงานเปิดตัวของคุณ

ทำให้ผู้คนมาที่สถานที่ที่คุณต่อสู้เพื่อมัน!

10. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับที่ปรึกษา

มาดูตัวอย่างกัน: ลูกค้าของคุณได้แต่งตั้งให้คุณช่วยพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นลูกค้าใหม่และต้องการความมั่นใจจากคุณ (ที่ปรึกษา) เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้า

ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จด้วยแผนภูมิแกนต์

กำกับดูแลทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่และที่กำลังจะมาถึงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยใช้แม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับการวางแผนบัญชีโดย ClickUp
กำกับดูแลทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่และที่กำลังจะมาถึงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยใช้แม่แบบแผนงาน Gantt สำหรับการวางแผนบัญชีโดย ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์การวางแผนบัญชีของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับการจัดตั้งงาน, การมอบหมายทรัพยากร, และการติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา

แบ่งงานทั้งหมดระหว่างทีมของคุณและทีมของลูกค้า คุณสามารถอ้างอิงแผนภูมิได้อีกครั้งในระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน

11. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการออกแบบ

แปลกใจที่เห็นสิ่งนี้ในรายการ ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ ใช่ไหม?

ดีแล้ว นักออกแบบและทีมสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ได้เช่นกัน

ตั้งแต่การวางแผนการออกแบบและวาดแบบไปจนถึงการอนุมัติแบบสุดท้ายและการนำเสนอให้โลกได้เห็น แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยได้ตลอดเวลาในกระบวนการทำงานของการออกแบบ คุณยังสามารถวางแผนการเปิดตัวการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามการจองได้

และใครจะรู้ วิธีแบบแกนต์อาจพาคุณไปอยู่บนรันเวย์มิลานก็ได้

นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการออกแบบทั่วไป:

ออกแบบแผนภูมิแกนต์
ผ่านทางSmartdraw

12. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่สร้างเว็บไซต์หรือบริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันให้ผู้อื่น แผนภูมิแกนต์ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ของคุณ

ใช้เพื่อจัดวางและแสดงภาพขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา สามารถรวมทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบรูปลักษณ์ของแอปไปจนถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น:

การพัฒนาแอปพลิเคชัน แผนกานต์

เนื่องจากคุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้คนต่าง ๆ แผนกต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย แผนภูมิแกนต์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำให้สำเร็จอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้นได้

แม่แบบแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บช่วยให้การจัดการโครงการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันง่ายขึ้น
แม่แบบแกนต์สำหรับสร้างหน้าเว็บช่วยให้การจัดการโครงการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันง่ายขึ้น

เทมเพลตกราฟแกนต์สำหรับหน้าเว็บโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและหน้าเว็บโดยเฉพาะ จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพัฒนา พร้อมทั้งแสดงภาพไทม์ไลน์และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

การเปิดตัวประสบความสำเร็จแล้ว เราไปกันเถอะ!

มาร์คوس อิซาอาส ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP จากบริษัท Claroได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือว่า:

การมีการฝึกซ้อมร่วมกันบนแผนภูมิแกนต์กับทีม มักทำให้เราค้นพบงานที่ไม่คาดคิดและการตรวจสอบที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นสำหรับการมีแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ การฝึกซ้อมนี้ช่วยให้เราสามารถระบุงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหากไม่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เราอาจวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ (QA) สำหรับซอฟต์แวร์ แต่ลืมทำเช่นเดียวกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรองรับซอฟต์แวร์นั้น

การมีการฝึกซ้อมร่วมกันบนแผนภูมิแกนต์กับทีม มักทำให้เราค้นพบงานที่ไม่คาดคิดและการตรวจสอบที่ขาดหายไปซึ่งจำเป็นสำหรับการมีแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ การฝึกซ้อมนี้ช่วยให้เราสามารถระบุงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหากไม่ถูกวางแผนไว้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เราอาจวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ (QA) สำหรับซอฟต์แวร์ แต่ลืมทำเช่นเดียวกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่จะรองรับซอฟต์แวร์นั้น

‍13. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการตลาดทางอีเมล

วางแผนและดำเนินการด้วยแผนภูมิแกนต์ ติดตามสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ เวลา ผู้ติดต่อ หัวข้อ ฯลฯ

คุณสามารถจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอีเมล, รายชื่อผู้ติดต่อ, และลูกค้าเป้าหมายของคุณได้บนแผนภูมิเดียว, คุณจะไม่พลาดโอกาสทางการขายหรือเสียเวลา

เทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp
ติดตามตารางเวลาแคมเปญของคุณ ทดสอบเวอร์ชันต่างๆ และอัตราการแปลงด้วยเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp

เทมเพลตแกนท์สำหรับการทดสอบ A/B ของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบและดำเนินการตามเป้าหมายการทดสอบ A/B ของคุณเพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายการงานที่ละเอียด การติดตามการจัดสรรทรัพยากร และการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างง่ายดาย

14. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

เมื่อพูดถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภูมิแกนต์ก็เหมือนกับที่ตัดเค้ก มันสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการของคุณได้โดยการแบ่งมันออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่เล็กกว่า ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ง่าย

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบวอเตอร์ฟอลล์ของ ClickUp
จัดการไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในโครงการ Waterfall ของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ Waterfall ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการแบบ Waterfall ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพ เอกสาร และติดตามขั้นตอนของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง 27 แบบ เช่น ปิดแล้ว เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ และอื่นๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในโครงการใช้แผนภูมิ Gantt ใน ClickUpเพื่อติดตามระยะเวลาและความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด

แผนภูมิแกนต์ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ 🐛

แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งรายงานข้อบกพร่องและติดตาม ปัญหาต่างๆ ได้ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรแก้ไขข้อบกพร่องใดก่อน

15. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การตลาดดิจิทัล

หากคุณต้องการให้ผู้คน—โดยเฉพาะคนที่ใช่—ค้นหาคุณเจอ การตลาดดิจิทัลต้องเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก อาจเป็นการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย, SEO, การตลาดผ่านอีเมล, เป็นต้น

ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด งบประมาณ งาน และงานย่อยทั้งหมดสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณได้

เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขาย ClickUp
เทมเพลต Gantt สำหรับการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp มอบกระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับคำขอไปจนถึงการวางแผนและดำเนินการแคมเปญ

เทมเพลตกานท์การจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp ช่วยให้การวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว ใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองได้ 11 ประเภท เช่น ช่องทางกลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, วันที่ร่าง, วันที่เปิดตัว, และประเภทงานการตลาด เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญและการส่งเสริมการขายของคุณ

มุมมองแแกนต์จะช่วยคุณมองเห็นความคืบหน้าของงานและติดตามระยะเวลาของงานได้

16. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การศึกษา

จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนการศึกษาเป็นเรื่องของห้องเรียน ห้องสมุด กระดานไวท์บอร์ด และการเตรียมตัวสอบในนาทีสุดท้าย? เอาล่ะ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ ยกเว้นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่เข้ามาแทนที่

กระดานไวท์บอร์ดเป็นแบบดิจิทัล ห้องสมุดอยู่ห่างออกไปเพียงการค้นหาใน Google และการวางแผนภาคเรียนเกิดขึ้นบนแผนภูมิแกนต์ ครูและนักเรียนสามารถติดตามภาคเรียน โปรแกรม และวันที่สอบของพวกเขาได้บนกระดานเหล่านี้

คำแนะนำสำหรับครูสอนประวัติศาสตร์: แผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพของเส้นเวลาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

สร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการศึกษาของคุณเองบน ClickUp และดูเทมเพลตสำหรับนักเรียนของเรา!

ลองใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excel นี้เพื่อจัดโครงสร้างโครงการการศึกษาทั้งใหญ่และเล็กสำหรับชั้นเรียนของคุณ มันใช้การแสดงผลแบบภาพที่เรียบง่ายเพื่อแสดงวิธีการจัดการโครงการตลอดระยะเวลา

ผ่านทางไมโครซอฟต์

17. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การขาย

หากคุณอยู่ในทีมขาย คุณต้องรู้:

  • อะไรกำลังขาย
  • อะไรที่ขายไม่ได้
  • ใครกำลังทำยอดขายดี
  • ใครบ้างที่ไม่บรรลุเป้าหมายยอดขาย

และอีกมากมาย

‍ไม่ต้องกังวล แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสทำเงินเหล่านี้ คุณสามารถติดตามยอดขายทั้งหมด ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า ความคืบหน้าของดีล และอื่นๆ ได้

แผนภูมิแกนต์การขาย
ผ่านทางทีมสไลด์

ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้เพราะแผนภูมินี้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ครบถ้วน

ตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องกังวลคือการรอให้ลูกค้าที่สนใจโทรกลับมาหาคุณ

(ขอโทษด้วย แม้แต่แผนภูมิแกนต์ก็ช่วยคุณไม่ได้ในเรื่องนี้)

18. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์การเงิน

แน่นอนว่าเงินอาจทำให้โลกหมุนไป แต่ไม่ควรทำให้หัวคุณหมุนตาม

และนั่นคือเหตุผลที่สถาบันการเงินและธนาคารหลายแห่งใช้แผนภูมิแกนต์

ผู้จัดการธนาคารเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่สามารถติดตามงาน วางแผน บริการลูกค้า ประสิทธิภาพของทีม ฯลฯ บนแผนภูมิแกนต์

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น สินเชื่อ เงินฝาก และบัตรเครดิตได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการแคมเปญการตลาดในธนาคาร

นี่คือตัวอย่าง:

แผนภูมิแกนต์การเงิน
ผ่านทางInvestopedia

19. ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการเนื้อหา

หากคุณอยู่ในทีมที่เผยแพร่เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง กำหนดเวลาส่งงานจะคอยกดดันคุณอยู่เสมอ

ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับกำหนดเวลาเสมอ ใช้เป็นปฏิทินบรรณาธิการเพื่อดูว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในตารางถัดไป

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการบล็อก ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโพสต์และหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดบนไทม์ไลน์แบบไดนามิกด้วยเทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUpทำให้การรวบรวมไอเดีย โพสต์ และไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่ใส่เนื้อหาของคุณแล้วเริ่มใช้งานได้เลย!

รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยจัดระเบียบโพสต์และทรัพยากรต่าง ๆ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองจะรวบรวมวันครบกำหนด, URL และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว! คุณสามารถจัดกลุ่มงานเฉพาะตามเดือนและบทความ รวมถึงกำหนดหมุดหมายสำคัญเพื่อติดตามการอนุมัติขั้นสุดท้ายและวันที่ "พร้อมใช้งาน" ได้อีกด้วย

20. แผนภูมิแกนต์ไทม์ไลน์สำหรับผู้จัดการโครงการ

แผนภูมิแกนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนและติดตามโครงการ. พวกมันช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงาน, ระยะเวลา, และการพึ่งพาอาศัยกันได้ในที่เดียวเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น.

เทมเพลตไทม์ไลน์กานต์ของ ClickUpออกแบบมาเพื่อให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น คุณสามารถเปิดมุมมองต่าง ๆ ได้เช่น รายเดือน, รายปี, และรายสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่าย ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 3 แบบ เช่น การเสร็จสิ้น, ระยะเวลา, และระยะ เพื่อช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ได้ชัดเจนและจัดการงานได้ง่ายขึ้น

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบแกนต์ของ ClickUp
กำหนดเป้าหมายสำคัญและติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบแกนต์ของ ClickUp

ประโยชน์หลักของแผนภูมิแกนต์ในการบริหารโครงการ

  • การมองเห็นไทม์ไลน์อย่างชัดเจน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้อย่างชัดเจน แสดงงาน ระยะเวลา และกำหนดส่งงานทั้งหมดในคราวเดียว
  • การจัดการงานที่ดีขึ้น: ช่วยในการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย ทำให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น แผนภูมิแกนต์จะก้าวไปอีกขั้นโดยบอกคุณถึงเส้นทางวิกฤต สำหรับกำหนดการโครงการของคุณ นี่คือชุดงานขั้นต่ำที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ
  • เน้นความเชื่อมโยงของงาน: แผนภูมิแกนต์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจว่างานหนึ่งส่งผลกระทบต่องานอื่นอย่างไร
  • การจัดการทรัพยากร: พวกเขาช่วยในการติดตามการจัดสรรทรัพยากรและหลีกเลี่ยงการจัดสรรเกินหรือการใช้ประโยชน์น้อยเกินไป
  • การสื่อสารทีมที่ดียิ่งขึ้น: ด้วยการให้ข้อมูลอ้างอิงที่มองเห็นร่วมกัน แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถอัปเดตและแชร์แผนภูมิแกนต์กับทีมโครงการได้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนเห็นได้ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์เดียวกัน
  • การติดตามความคืบหน้า: ช่วยให้สามารถติดตามการเสร็จสิ้นของงานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุความล่าช้าหรือพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
  • สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมของแต่ละเฟสและเป้าหมายสำคัญของโครงการ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนในระดับสูงและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความยืดหยุ่นในทุกอุตสาหกรรม: แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ การวางแผนงานอีเวนต์ หรือการศึกษ

สรุปแล้ว การมีแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการของคุณก็สำคัญไม่ต่างจากการพกแผนที่ในการเดินทางของคุณ

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์

คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ในMicrosoft Word,Excel, PowerPoint,Google Sheets และอื่นๆ ได้

แต่ถ้าคุณไม่อยากรู้สึกหงุดหงิดเพราะ "สัญญาณไวไฟอ่อน" คุณควรทำเหมือนที่คนฉลาดทำ

สร้างแผนภูมิแกนต์โดยใช้ เครื่องมือจัดการโครงการ!

โดยปกติแล้ว ด้วยเครื่องมือประเภทนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างรายการงานและเพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเครื่องมือจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงงานในโครงการของคุณตามลำดับเวลาในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ที่เข้าใจง่าย

แต่คุณควรใช้เครื่องมือใด? สำรวจ 13 ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ที่ดีที่สุด เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม.

เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราจะให้คุณคำตอบที่นี่เลย

เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ออนไลน์เพียงตัวเดียวที่คุณต้องการคือ ClickUp. มันคือหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในโลก โดยทีมในหลายบริษัททั่วโลกใช้.

คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ที่เรียบง่าย (และสวยงาม!) ได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpใน สามขั้นตอนง่ายๆ:

  • คลิกที่สัญลักษณ์ + ในรายการ, โฟลเดอร์, หรือ พื้นที่
  • เลือก Gantt
  • ตั้งชื่อ
คลิกอัพ ขยายแผนภูมิแกนต์
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยใช้เมนูด้านข้างที่สามารถขยายและยุบได้

ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยใช้เมนูด้านข้างที่สามารถขยายและยุบได้

คุณสามารถใช้แผนภูมิเพื่อ:

การจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ง่ายขึ้นใน ClickUp

ตามที่ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์เหล่านี้ได้แสดงให้คุณเห็นแล้ว แผนภูมิแกนต์สามารถยกระดับโครงการ อุตสาหกรรม หรือทีมใด ๆ ไปสู่ขั้นต่อไปได้

คุณสามารถสร้างได้ใน PowerPoint, ใช้แผนภูมิแกนต์ใน Excel, หรือดาวน์โหลดเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ได้

แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์แบบสามขั้นตอนของ ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จัดการทรัพยากร ความพึ่งพา และอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์นี้ยังสามารถทำได้มากกว่าแผนภูมิแกนต์ มันสามารถเป็นเครื่องติดตามเวลา ผู้จัดการงาน ผู้สร้างแผนผัง ผู้ตรวจสอบงาน... เพียงแค่บอกมา

เข้าร่วม ClickUp ฟรีเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการหรืออุตสาหกรรมใดก็ได้