10 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฟรีสำหรับงบประมาณใน Excel และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
13 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อคุณกำลังมองหาเทมเพลตข้อเสนอที่ประหยัดเพื่อขอเงินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นักลงทุน, ผู้ให้ทุน, หรือแหล่งเงินทุนภายใน, เทมเพลตที่ดีจะช่วยให้คุณทำได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก.

เรามีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่นี่ในบทวิจารณ์ของเราเกี่ยวกับเทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณฟรี 10 แบบ เช็คคำแนะนำของเราด้านล่าง!

อะไรคือแบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณ?

แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณคือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณสร้างการนำเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อขอเงินทุนหรือการอนุมัติสำหรับการพัฒนาโครงการหรือธุรกิจการนำเสนอเหล่านี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้, การประมาณการรายได้, และทรัพยากรที่จำเป็น

แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงบประมาณอย่างละเอียดช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นักลงทุน, หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอด้านงบประมาณช่วยในการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณที่ดี?

ข้อเสนอด้านงบประมาณที่ดีควรมีการจัดระเบียบอย่างดี สามารถปรับแต่งได้ง่าย และอนุญาตให้มีการตรวจสอบและแก้ไขได้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันก็มีประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับทีม

นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในแม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณ:

  • ความชัดเจน: แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณควรถูกจัดเตรียมไว้ในลักษณะที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเป้าหมายของโครงการ ขอบเขต งบประมาณ และค่าใช้จ่ายโดยตรง (หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม) ได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งได้ง่าย: เลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณและประเภทของข้อมูลทางการเงินที่คุณต้องการบันทึก
  • ครอบคลุม: อย่าละเลยรายละเอียดสำคัญเมื่อต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ มองหาแม่แบบที่สามารถครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของโครงการเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมและทางตรงสำหรับตัวอย่างการเสนอแผนงบประมาณของคุณ
  • การแก้ไขและการทบทวน: แบบฟอร์มข้อเสนอทางงบประมาณที่ดีควรมีการแก้ไขและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์
  • ฟรีหรือราคาถูก: ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับเทมเพลตการเสนอราคาประหยัด เมื่อมีเทมเพลตคุณภาพสูงให้เลือกมากมาย?

โดยการนำองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการนำเสนอแผนการเงินที่มีโครงสร้างดีและน่าสนใจ

10 แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณที่พร้อมใช้งาน

การสร้างข้อเสนอด้านงบประมาณจะง่ายขึ้นมากด้วยแม่แบบธุรกิจที่เหมาะสม นี่คือแม่แบบข้อเสนอด้านงบประมาณฟรี 10 แบบที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!

1. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอด้านงบประมาณของ ClickUp
แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUp

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบประมาณที่ยอดเยี่ยมโดย ClickUpคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการในอนาคต พร้อมทั้งสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนที่มีศักยภาพ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะพบทุกอย่างจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มต้นด้วยหน้า "สรุปบุคลากร" ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรม

ถัดไป หน้า "วัสดุและอุปกรณ์" จะดูแลวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแผนงานโครงการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

แน่นอนว่าเราไม่สามารถลืมเรื่อง "โลจิสติกส์" ได้! มันจัดการค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด เพื่อให้ทุกอย่างไปถึงที่ที่ต้องการได้ คุณจึงทราบถึงค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หน้า "กิจกรรม" ติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการของกิจกรรมจริง!

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เรามีหน้า "สรุป" นี่คือที่ที่ทุกสิ่งมารวมกันอย่างมีเสน่ห์ พร้อมการแจกแจงงบประมาณในรูปแบบแผนภูมิวงกลมที่สวยงาม นอกจากนี้ คุณจะพบ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" และ "ผู้มีอำนาจลงนาม" สำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้าย!

ด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณฟรีจาก ClickUp การนำเสนอและการเสนอโครงการงบประมาณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน ผู้บริจาค และผู้มีอำนาจตัดสินใจของคุณยิ้มได้เลย! ?

2. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp

บันทึกและแบ่งปันรายได้และค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp ซึ่งเป็นเทมเพลตฟรีที่ช่วยให้คุณจัดการงบประมาณอย่างง่ายได้

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยคุณประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณรายเดือนและรายปี

เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายสามารถใช้สำหรับจดหมายเสนอโครงการได้หลายวิธี:

  • การจัดการค่าใช้จ่าย: บันทึกค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการหรือข้อเสนอทางธุรกิจของคุณ แยกประเภทค่าใช้จ่ายให้เป็นระเบียบ และรักษาแผนงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ
  • การคาดการณ์รายได้: คาดการณ์รายได้ที่เป็นไปได้จากการนำเสนอข้อเสนอของคุณต่อผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การร่วมมือ: ผู้ใช้หลายคนสามารถอัปเดตและติดตามงบประมาณได้แบบเรียลไทม์ หรือเรียนรู้วิธีการมอบหมายงานโดยใช้เครื่องมือการร่วมมือ
  • การอัปเดตสถานะ: ติดตามสถานะของงานต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและมั่นใจว่าคุณอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับรายได้และค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการของข้อเสนอทางธุรกิจของคุณได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ตามความจำเป็น

ในการใช้งาน คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลของคุณลงในช่องที่เกี่ยวข้องในเทมเพลต นอกจากนี้ยังสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน

3. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp

เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน จัดการ และติดตามค่าใช้จ่ายกิจกรรมของคุณ
เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน จัดการ และติดตามค่าใช้จ่ายกิจกรรมของคุณ

แม่แบบงบประมาณกิจกรรมโดย ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะจัดงานเล็ก ๆ หรือการประชุมใหญ่ระดับใหญ่ แม่แบบนี้พร้อมช่วยคุณ! ?

ด้วยเทมเพลตงบประมาณกิจกรรม คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดตกหล่นไป เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณประมาณการและจัดสรรงบประมาณสำหรับด้านต่างๆ ของกิจกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง ค่าการตลาด ค่าความบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สูงนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่มีรายละเอียดและน่าเชื่อถือได้ คุณสามารถนำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายงาน รายได้ และความเป็นไปได้โดยรวมให้กับนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติหรือเงินทุน

4. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUp

ต้องการควบคุมบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณหรือไม่?ด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp คุณจะเชี่ยวชาญศิลปะการจัดการเงินได้อย่างง่ายดาย!

ค้นพบพลังของการวางแผนงบประมาณที่ดีเมื่อคุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของคุณ, เก็บเงินไว้สำหรับอนาคต, และตัดสินใจทางการเงินที่ดีขึ้น. เทมเพลตที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกรายได้, ค่าใช้จ่าย, และการออมของคุณได้อย่างง่ายดาย, ทำให้การวางแผนงบประมาณกลายเป็นเรื่องง่าย.

ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ของเราเพื่อสร้างงบประมาณส่วนตัวของคุณ จัดสรรเงินอย่างชาญฉลาด และปรับแต่งตามความต้องการ ด้วยระบบติดตามแบบเรียลไทม์ คุณจะควบคุมการเงินของคุณได้เหมือนมืออาชีพ!

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทำงบประมาณที่พบบ่อยโดยการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง ติดตามการใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ และสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉิน

แม้ว่าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อเสนอทางธุรกิจ แต่เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp สามารถปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่การเงินส่วนบุคคลและธุรกิจอาจเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

5. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอ ข้อเสนอ และคำขอเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณฟรีที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงนี้ ให้ภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย รายได้ที่คาดการณ์ไว้ การประมาณการ และกำไรที่คาดการณ์ไว้อย่างครบถ้วน

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจประกอบด้วยมุมมองคณะกรรมการหลายแบบ, โฟลเดอร์, และรายการเพื่อช่วยคุณบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามงบประมาณโดยรวมของคุณได้ด้วย "โฟลเดอร์งบประมาณธุรกิจ" ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง "งบประมาณโดยรวม" และ "ตัวติดตามงบประมาณตามร้านค้า" เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และเพิ่มผลกำไรสูงสุด

โฟลเดอร์ "รายการขาย" ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของยอดขายของบริษัทคุณ โดยแบ่งตามประเภทสินค้าและร้านค้า "ต้นทุนขาย" ช่วยคุณจัดการแรงงานโดยตรง วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณจะไม่มีปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินเดือนพนักงานของคุณให้อยู่ในขอบเขต ด้วยมุมมอง "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน" และ "รายการเงินเดือน"!

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและสามารถเป็นเครื่องมือฟรีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยคุณเตรียมข้อเสนอทางธุรกิจ!

6. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp

สร้างข้อเสนอแนะงบประมาณที่ชัดเจนและกระชับด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณจาก ClickUp. ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหลายช่องที่คุณสามารถใช้เพื่อสรุปงบประมาณที่คุณเสนอ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร. นอกจากนี้ เทมเพลตยังอนุญาตให้คุณปรับแต่งช่องข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของข้อเสนอของคุณได้.

แบบรายงานงบประมาณสามารถช่วยคุณติดตามงบประมาณของคุณตลอดเวลาได้เช่นกัน คุณสามารถสาธิตให้ลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีศักยภาพเห็นได้ว่าธุรกิจของคุณมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีแผนการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณไว้แล้ว

สุดท้ายนี้ แม่แบบข้อเสนอสามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการงบประมาณเป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่ทำให้แน่ใจว่างบประมาณของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพจะชื่นชมการจัดระเบียบและความชัดเจนที่คุณมอบให้ ด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณจาก ClickUp

7. แม่แบบงบประมาณภาพยนตร์ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณภาพยนตร์ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณภาพยนตร์ของ ClickUp

เมื่อคุณพร้อมที่จะขอทุนสำหรับภาพยนตร์ของคุณ,แม่แบบงบประมาณภาพยนตร์โดย ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการงบประมาณโครงการและสร้างข้อเสนอที่ละเอียดได้

แบบฟอร์มงบประมาณภาพยนตร์สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และให้คุณรวมค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของคุณได้ เช่น ค่าจ้าง, ค่าธรรมเนียมเซิร์ฟเวอร์, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าแรงงาน, ชุดแต่งกาย, ค่าอาหาร, ค่าฉาก, และค่าเดินทาง

แตะค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเปิดมุมมองรายละเอียดที่คุณสามารถเพิ่มงานและงานย่อย รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบเป็นเอกสารประกอบได้

เมื่อข้อเสนอของคุณได้รับการอนุมัติแล้วซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการงานผลลัพธ์ของโครงการ บุคลากร งบประมาณ ข้อเสนอ และโครงการสำหรับภาพยนตร์ของคุณ

สำหรับภาพยนตร์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก, แบบฟอร์มงบประมาณภาพยนตร์ฟรีจะช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของคุณและแบ่งปันกับผู้ตัดสินใจได้

8. แม่แบบงบประมาณรายเดือนแบบง่ายโดย Microsoft Excel

เทมเพลตงบประมาณรายเดือนแบบง่ายโดย Microsoft Excel
เทมเพลตงบประมาณรายเดือนที่เรียบง่ายนี้ใช้พลังของ Excel เพื่อเปรียบเทียบรายได้รายเดือนของคุณกับค่าใช้จ่ายรายเดือน และช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าทั้งสองส่วนเป็นอย่างไร

เทมเพลตงบประมาณรายเดือนแบบง่ายฟรีโดย Microsoftให้การเปรียบเทียบแบบภาพระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ

นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเงินเกือบทุกประเภทได้ และยังสามารถปรับแต่งข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ

เทมเพลตที่สนุกสนานและเป็นมิตรนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยคลังภาพ กราฟิก และแบบอักษรมากมายที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในงบประมาณของคุณได้

กำลังสร้างงานนำเสนอหรือข้อเสนออยู่หรือไม่? ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบที่น่าสนใจ เช่น แอนิเมชัน การเปลี่ยนฉาก หรือวิดีโอ เพื่อทำให้การนำเสนอของคุณน่าดึงดูดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการแชร์ที่รวดเร็วช่วยให้คุณสามารถแชร์และเผยแพร่การวางแผนทางการเงินของคุณไปยังหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

9. แผ่นงานงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล โดย Vertex42

แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลโดย Vertex42
ปรับใช้ได้กับ Google Sheets, Excel และ Open Office, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามและเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ

แฟน ๆ ของ Google Sheets อาจชื่นชอบเทมเพลตงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลฟรีจาก Vertex42

ปรับใช้ได้กับ Google Sheets, Excel และ Open Office, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามและเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเตรียมข้อเสนอหรือการนำเสนอสำหรับเหตุผลส่วนตัว ในรูปแบบใดก็ได้ที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว

10. แม่แบบงบประมาณธุรกิจรายเดือน โดย Vertex42

เทมเพลตงบประมาณธุรกิจรายเดือน โดย Vertex42
เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายรายไตรมาสและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะของปี

เมื่อคุณได้วางแผนงบประมาณส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งเพื่อจัดระเบียบการเงินธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณธุรกิจจากVertex42

เทมเพลตง่าย ๆ นี้ช่วยให้คุณสามารถทำรายการรายได้และค่าใช้จ่ายได้ จากนั้นคำนวณรายได้สุทธิของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทราบสถานะทางการเงินของคุณ

Vertex42 มีเวิร์กชีตสำหรับผู้ให้บริการและสำหรับผู้ค้าปลีก ดังนั้นจึงจัดระเบียบตามความต้องการของบริษัทของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

โบนัส: เครื่องมือจัดการข้อเสนอ&แม่แบบงบประมาณ Excel

การเลือกเทมเพลตข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! 10 แบบฟอร์มข้อเสนอฟรีใน Excel และ ClickUp ให้คุณเลือกใช้งาน

การนำเสนอหรือข้อเสนอที่ดีจำเป็นต้องมีการนำเสนอทางการเงินที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนั่นคือจุดที่เทมเพลตข้อเสนอประมาณการงบประมาณฟรีมีประโยชน์ มันครอบคลุมทุกองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถจินตนาการได้ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายโดยตรง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อบันทึกและแสดงค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง

เมื่อเลือกเทมเพลตงบประมาณที่ดีที่สุดสำหรับงบประมาณโครงการของคุณ ให้มองหาเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สูงและอนุญาตให้มีการตรวจสอบและแก้ไขได้หลายครั้ง

หากคุณกำลังทำงานกับทีมขนาดใหญ่ คุณอาจต้องการค้นหาเทมเพลตที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และคุณสมบัติการร่วมมือของทีมที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เทมเพลตการวางแผนบัญชี,เทมเพลตแผนการดำเนินงาน,และซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรมีไว้ในชุดเครื่องมือของคุณเมื่อสร้างข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพ

การจัดทำงบประมาณที่เสนอเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp และยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้จากแพลตฟอร์มเดียวกัน

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการเสนอแผนงบประมาณของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

เพื่อเริ่มต้นการปรับปรุงกระบวนการเสนอแผนงบประมาณของคุณ ให้ไปที่แพลตฟอร์มของ ClickUp และสำรวจตัวเลือกมากมายของเทมเพลตงบประมาณของเรา

