10 แม่แบบแผนปฏิบัติการฟรีใน Excel & Word

ทุกธุรกิจเริ่มต้นจากความคิด แต่การทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงได้ต้องอาศัยการดำเนินการอย่างมีวินัย นั่นคือเหตุผลที่แผนการดำเนินงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง—แผนเหล่านี้บังคับให้คุณต้องคิดถึงขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง เมื่อคุณเขียนกระบวนการเหล่านี้ลงไป คุณได้สร้างแผนที่นำทางสำหรับองค์กรของคุณและเสริมสร้างศักยภาพให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
มีองค์ประกอบมากมายที่ประกอบกันเป็นแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เป้าหมายทางธุรกิจและการวิเคราะห์ตลาด ไปจนถึงกลยุทธ์การดำเนินงานและงบประมาณคุณจำเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจน งานที่ต้องทำ และการมอบหมายงานเพื่อให้แผนของคุณมีประโยชน์
ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดและจัดการกิจกรรมและกระบวนการประจำวันของธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความสามารถในการทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แม่แบบ Word หรือ ClickUp ธุรกิจทุกขนาดสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 แม่แบบแผนปฏิบัติการที่สามารถปรับแต่งได้และเรียบง่าย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แม่แบบที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ:
- เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตแผนที่เส้นทางธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตแผนโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
- เทมเพลตแผนสำรอง ClickUp
- เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp
- แม่แบบแผนปฏิบัติการธุรกิจ Microsoft Word
แผนปฏิบัติการคืออะไร?
แบบแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณให้กลายเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้. แบบแผนนี้ประกอบด้วยหน้าเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, รายการ, และตารางที่คุณสามารถกรอกข้อมูลได้ เช่น:
- การดำเนินงานประจำวันซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- สิ่งที่คุณต้องการในแง่ของพื้นที่, ทรัพยากรมนุษย์, และอุปกรณ์
- บทบาท, หน้าที่, และขอบเขตของงาน
- งบประมาณการดำเนินงานและข้อจำกัดทางการเงิน
- กำหนดการโครงการ
- ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)สำหรับความสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตขององค์กรของคุณ แผนการดำเนินงานอาจมีความซับซ้อนและยาวแตกต่างกันไป นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องหาเทมเพลตที่ให้ความยืดหยุ่นในการปรับให้เป็นของคุณเอง—และเราพร้อมที่จะช่วยคุณทำเช่นนั้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการปฏิบัติการที่ดี?
แม่แบบแผนปฏิบัติการที่ดีสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ มันเสนอวิธีการหลายแบบให้คุณในการดู จัดเรียง และจัดระเบียบข้อมูลของคุณ และทำให้ง่ายต่อการติดตามความรับผิดชอบและความคืบหน้า มันให้สัญญาณภาพและคำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับวิธีการกรอกแต่ละส่วนและหน้า
แม่แบบแผนปฏิบัติการที่ดีที่สุดมอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ทุกคนที่ใช้งานเป็นครั้งแรกสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย ลองนึกถึงวิธีที่ผู้คนในองค์กรของคุณจะใช้แผนนี้: พวกเขาต้องการเห็นความคืบหน้าของคุณในภาพรวมหรือไม่? พวกเขาจำเป็นต้องเห็นการกระจายงานในทีมของคุณหรือไม่? เลือกแม่แบบที่มีคุณสมบัติที่รองรับความต้องการเหล่านั้น
คุณยังต้องการให้เทมเพลตแผนปฏิบัติการของคุณสามารถปรับขนาดได้พร้อมกับองค์กรของคุณเมื่อคุณเติบโต เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับและอัปเดตแผนของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
10 แม่แบบแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำปีหรือเครื่องมือติดตามโครงการแบบง่าย ๆ ก็มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้ ที่นี่เราได้รวบรวม 10 เทมเพลตที่ดีที่สุดใน Word และ ClickUp ที่คุณสามารถนำไปใช้สร้างแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพได้
1. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการโดย ClickUpช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์โดยระบุขั้นตอนกระบวนการต่างๆ กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวในการเริ่มต้นธุรกิจ
ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp นี้ คุณจะได้รับตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย ใช้มุมมองรายการ (List view) เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการจัดกลุ่มและจัดเรียงงาน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน
สลับไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อตรวจสอบเฟสของแผน: การวางแผน, การดำเนินการ, การติดตาม, และการจัดการ ใช้มุมมองอื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และปริมาณงาน เพื่อแสดงการพึ่งพา, ติดตามตารางเวลา, และกระจายงานไปยังทีมของคุณ
ทำมากขึ้นด้วยเทมเพลตนี้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณมอบหมายความรับผิดชอบให้กับทีม เพิ่มข้อมูลและทรัพยากรให้กับงาน และอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ
2. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการในการเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การเปิดตัวธุรกิจ เริ่มต้นการบันทึกกลยุทธ์ธุรกิจของคุณโดยผ่านหัวข้อต่างๆ ที่มีอยู่ในมุมมองรายการหัวข้อ เพิ่มบันทึก ไฟล์ และงานในส่วนต่างๆ เกี่ยวกับประวัติบริษัท การวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การขายและการตลาด กลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายสำคัญ
แต่ละส่วนมีงานที่กรอกไว้ล่วงหน้าพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณเติมรายละเอียดของแผนธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น ในส่วนประวัติบริษัท คุณมี "งาน" สี่รายการที่ต้องกรอก ได้แก่ ทีมงาน ภาพรวม พันธกิจ และวิสัยทัศน์
การเริ่มต้นธุรกิจอาจวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นให้ใช้มุมมองบอร์ดและไทม์ไลน์เพื่อติดตามงานและกำหนดเวลา และเมื่อคุณพร้อมที่จะมองภาพรวมและดูสิ่งที่คุณได้เขียนไว้ ให้ไปที่มุมมองเอกสารแผนธุรกิจ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ของแต่ละส่วนและงานในรูปแบบเอกสารที่สะอาดและเป็นมืออาชีพ
3. แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp
แม่แบบข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUpระบุขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโซลูชันปลายทางเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมองหาเอเจนซี่เพื่อช่วยคุณสร้างแอปพลิเคชัน คุณจะใช้เอกสารความต้องการทางธุรกิจ (BRD) เพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการ ทำไมคุณต้องการมัน และวิธีที่เอเจนซี่สามารถช่วยคุณได้ นี่จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ตัดสินใจในบริษัทของคุณ กำหนดขอบเขตของโครงการ และทำให้ทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันในเรื่องของระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย และความคาดหวัง
เทมเพลตความต้องการทางธุรกิจที่มีประโยชน์นี้เริ่มต้นด้วยรายการหน้าย่อย และแต่ละหน้ามีคำแนะนำสั้น ๆ สำหรับการกรอกข้อมูล ตัวอย่างเช่นหน้าย่อยวัตถุประสงค์ของโครงการมีหมายเหตุให้คุณระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ กระบวนการปัจจุบัน ความท้าทาย และเหตุผลในการดำเนินการ
แนะนำให้ใช้รูปแบบเป้าหมาย SMART(เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ เป็นจริงได้ และมีกรอบเวลา) หน้าย่อยอื่นๆ ยังมีตารางที่คุณสามารถกรอกได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่มีแผนรับมือ แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงการวางแผนขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าดับ การโจมตีทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ (และโชคร้าย)
เทมเพลตนี้ครอบคลุมส่วนหลักของระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ—ลำดับความสำคัญ, ขอบเขตความต่อเนื่อง, และหลักการชี้นำ สำรวจรายละเอียดของแผนของคุณด้วยมุมมองรายการลำดับความสำคัญ, มุมมองรายการรวม, และมุมมองคณะกรรมการ ค้นหางานต่างๆ ในหมวดหมู่และขั้นตอนความคืบหน้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้รหัสสีที่ชัดเจน
ด้วยเทมเพลตที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนและทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถผ่านพ้นพายุไปได้ (ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือตามตัวอักษร!)
5. แม่แบบแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUp
ติดตามเป้าหมายธุรกิจระยะสั้นและระยะยาวของคุณด้วย เทมเพลตแผนพัฒนาธุรกิจ ClickUpสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ เทมเพลตนี้จัดสรรหน้าย่อยสำหรับแต่ละด้าน ได้แก่ การดำเนินงาน การตลาด การเงิน และบุคลากรรวมถึงบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แต่ละหน้าย่อยจะให้โครงสร้างเพื่อช่วยคุณในการเขียนแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น หน้าย่อยการดำเนินงานมาพร้อมกับตารางสำหรับค่าใช้จ่ายด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ และยังให้ตัวอย่างแผนผังกระบวนการอีกด้วย หน้าย่อยแผนการเงินจะให้แม่แบบสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด การพยากรณ์งบดุล และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับคุณ ไม่ว่าคุณจะวางแผนสำหรับเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจระยะสั้นหรือระยะยาว
6. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp
หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของ กลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนโดยการบันทึกแผนที่ทางธุรกิจของคุณ ใช้เทมเพลตแผนที่ทางธุรกิจของ ClickUpนี้เพื่อบันทึกกลยุทธ์ของคุณ มุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักของคุณ และปฏิเสธกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเอกสารกลยุทธ์ระดับสูงที่สื่อสารเป้าหมายของคุณและวิธีที่คุณวางแผนจะไปถึงเป้าหมายนั้น มันกำหนดความคาดหวังสำหรับทุกทีมในธุรกิจของคุณและวางแผนโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ ทีมของคุณสามารถร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ ได้ในมุมมองรายการ, แผนภูมิแกนต์, และไทม์ไลน์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
เมื่อคุณพร้อมที่จะลงลึกในรายละเอียดของแผนงานของคุณ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มคำอธิบายข้อความยาวและอัปโหลดไฟล์ และทุกครั้งที่คุณทำภารกิจย่อย รายการตรวจสอบ หรือความคิดเห็นเสร็จสิ้น เทมเพลตจะอัปเดตแถบความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ แสดงให้คุณเห็นว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายมากเพียงใด
7.แม่แบบแผนโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ClickUp
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของอุตสาหกรรมรวมถึงการติดตามเอกสารและงานจำนวนมากแม่แบบแผนโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ClickUpนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปขณะที่คุณทำงานในโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ
แม่แบบนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูล เริ่มต้นโดยใช้แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามต่าง ๆ คุณสามารถใช้คำถามที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในแบบฟอร์มและเพิ่มหรือลบรายการได้ตามต้องการ คำตอบจะแสดงในมุมมองรายการ ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่ม เรียงลำดับ อธิบาย และกำหนดแต่ละข้อกำหนดได้ ติดตามลำดับความสำคัญ สถานะงาน ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดในมุมมองคณะกรรมการในขณะที่โครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณดำเนินไป
เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมแก่แต่ละข้อกำหนด ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกรอกรายละเอียด เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลกระทบที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด. เทมเพลตยังมีฟิลด์แบบดรอปดาวน์ที่มีตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้า—ตัวอย่างเช่น ฟิลด์สำหรับหมวดหมู่ภัยคุกคามทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
8. แม่แบบแผนสำรองของ ClickUp
ไม่มีโครงการใดที่ดำเนินไปอย่างที่คุณจินตนาการไว้ทุกประการ แม้ว่าคุณจะทำตามแผนอย่างเคร่งครัดก็ตาม พนักงานลาออกกะทันหัน เว็บไซต์ล่ม และ WiFi หยุดทำงาน ในช่วงเวลาเช่นนี้ คุณต้องมีแผนสำรอง และคุณสามารถสร้างมันได้โดยใช้แม่แบบแผนสำรองของ ClickUp
เทมเพลตแผนสำรองของClickUp มีมุมมองสามแบบที่ช่วยให้คุณระบุเหตุการณ์ต่างๆ จัดลำดับความสำคัญตามระดับความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของการวางแผน เมื่อคุณเพิ่มงาน เทมเพลตจะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ เช่น ระดับความเสี่ยง ความเป็นไปได้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟิลด์สำหรับอธิบายการเตรียมการที่คุณได้ทำเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร และให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตอบสนองของคุณ
โบนัส:แม่แบบแผนสำรอง!
9. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp เป็นเทมเพลตไวท์บอร์ดสีสันสดใสสำหรับการทบทวนแผนปฏิบัติการรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส คุณสามารถเพิ่มไฟล์จากภายใน ClickUp หรือจากอุปกรณ์ของคุณ หรือนำเข้าจาก G Suite หรือ Figma ได้ นอกจากนี้ยังสามารถฝังวิดีโอ YouTube และงาน ClickUp ได้ ทำให้เทมเพลตนี้มีความโต้ตอบได้ สามารถทำงานร่วมกันได้ และไม่น่าเบื่อเลย!
เทมเพลตที่เต็มไปด้วยสื่อนี้มอบพื้นที่และความยืดหยุ่นที่คุณต้องการสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่มาพร้อมกับข้อมูลบริบทมากมาย คุณสามารถซูมออกเพื่อดูภาพรวมของความคืบหน้าของคุณหรือซูมเข้าไปเพื่อแยกแผนปฏิบัติการออกเป็นขั้นตอนเล็กๆคุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการนี้เพื่อมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และเพิ่มบันทึกได้อีกด้วย
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการธุรกิจ Microsoft Word
สร้างเอกสารมืออาชีพด้วยแม่แบบแผนปฏิบัติการของ Microsoft Word เช่นแม่แบบแผนธุรกิจนี้ที่ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างแผนที่ครอบคลุม มาพร้อมกับข้อความที่จัดรูปแบบและเค้าโครงที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้มากกว่าการนำเสนอ
หากคุณต้องการควบคุมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉาก รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และกราฟิกได้อีกด้วย เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์และเผยแพร่เอกสารได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการดำเนินงานประจำปีให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของคุณด้วยการสร้างแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณติดตามกระบวนการวางแผนการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราหวังว่ารายการ 10 แบบแผนการดำเนินงานที่ง่ายของเราได้ช่วยคุณหาแบบแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณแล้ว!
