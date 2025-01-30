65+ ตัวอย่างและเทมเพลตตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)

คุณกระตุ้นให้ทีมของคุณคิดเกี่ยวกับและบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไร? ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณ
คุณอาจกังวลว่า KPIจะทำให้ทีมมีแรงจูงใจในช่วงสองสามเดือนแรก จากนั้นจะหายไปในอีเมลยาวๆ และถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในวันก่อนการประชุมสำคัญกับผู้บริหารระดับสูง
อย่างไรก็ตาม KPI ที่ออกแบบมาอย่างดี จะช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ, กำจัดคำขอที่กินเวลา, และจัดให้งานและโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งหมด นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้คุณและทีมของคุณได้รับ ดังนั้นเราได้รวบรวมแคตตาล็อกของตัวอย่าง KPI และเทมเพลตเพื่อตอบคำถามของคุณ:
เมตริกจะกลายเป็น KPI ได้ในสภาพใด? ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา KPI? ฉันควรติดตามความก้าวหน้าของ KPI ที่ไหน? ฉันจะขับเคลื่อนการดำเนินการและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของฉันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างไร?
เราจะครอบคลุมทุกประเด็นข้างต้น—และมากกว่านั้น—เพราะ KPI คืออาวุธลับของกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ และ ทุกคน มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับภารกิจนี้
KPI คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือKPI คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง KPI ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร: บุคลากร
ทุกคน—พนักงานแนวหน้า ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง—มีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นในฐานะผู้นำทีม คุณมีความรับผิดชอบในการมอบKPI ที่มีความคิดรอบคอบ เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ให้กับผู้คน
องค์ประกอบห้าประการของ KPI
เพื่อให้ KPI มีประสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบหลักห้าประการดังต่อไปนี้:
- เป้าหมายที่ชัดเจน: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเพิ่มรายได้ การปรับปรุงการรักษาลูกค้า หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- วัดผลได้: KPI ต้องสามารถวัดได้เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ ตัวอย่างเช่น "เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 20% ในไตรมาสหน้า" สามารถวัดได้ ในขณะที่ "ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของเว็บไซต์" นั้นไม่ชัดเจน
- แหล่งข้อมูล: ทีมควรมีการเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตและเกี่ยวข้องเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ที่ได้ระบุไว้
- เจ้าของ: ทุก KPI ต้องมีเจ้าของ ทีมต้องรู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรลุ KPI และใครจะเป็นผู้ติดตามและรายงาน
- กรอบเวลาการรายงาน: ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการติดตามและรายงาน KPI แต่ละตัวที่คุณได้ลงชื่อเข้าร่วมไว้ ขึ้นอยู่กับความริเริ่มและ KPI ที่กำหนด คุณอาจติดตามเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามความเหมาะสม
หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าผ่านภาพ ลองดูวิดีโอบล็อกนี้เกี่ยวกับการตั้ง KPI!
วิธีกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากคู่มือนี้ ขอให้เป็นสิ่งนี้: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ธุรกิจควรมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อความยั่งยืนของตน เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่โครงการ เครื่องมือ และระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน คุณกำลังสร้างแผนที่ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความเร็วในการเติบโตของรายได้ของคุณ
ดังนั้นนี่คือรายการตรวจสอบแบบขั้นตอนเพื่อช่วยคุณวางแผน KPI ของคุณอย่างถูกต้อง:
1. ระบุตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ
เริ่มต้นด้วยความเข้าใจพื้นฐานว่าKPI ด้านการขายจะแตกต่างจาก KPI ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากKPI ด้านการเงิน ถามคำถามเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจ ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรและจะวัด ความสำเร็จ อย่างไร
- ปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขในกระบวนการ/ทีม/องค์กรของคุณคืออะไร?
- ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคืออะไร?
- คุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร?
- คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณได้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว?
อย่างไรก็ตาม หากตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักไม่ส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจ ก็ต้องตัดทิ้งไป!
โบนัส:แม่แบบเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
2. เขียนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
เมื่อคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แล้ว ให้จัดระเบียบตัวชี้วัดออกเป็นสองประเภท: ตัวชี้วัดล่วงหน้าและตัวชี้วัดตามหลัง
- ตัวชี้วัดนำ เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้า พวกมันจะแจ้งให้ทีมทราบหากจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนหรือปรับกลยุทธ์ เพื่อให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ อัตราการคืนสินค้าอาจเป็นตัวชี้วัดนำที่บ่งบอกว่าควรให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า
- ตัวบ่งชี้ล่าช้า คือสิ่งที่ตรงกันข้าม ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักเหล่านี้จะกำหนดว่า กระบวนการและการอัปเดตต่างๆ ดำเนินการได้ดีเพียงใดในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ในตัวอย่างของร้านค้าปลีกออนไลน์ การลดลงของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือการลดลงของความสามารถในการทำกำไรจะเป็นตัวบ่งชี้ล่าช้าของคุณภาพสินค้าที่ไม่ดี
3. บันทึก KPI ในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและติดตามความคืบหน้า
เราขอพูดตรงๆ:รายงาน KPIไม่ใช่สิ่งที่สร้างแล้วตื่นเต้นที่สุด
มันเป็นงานที่ทำเกือบทุกวัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้. มากขนาดนี้ รายงาน KPI มักมีอายุการใช้งานสั้นหลังจากส่งถึงกล่องข้อความในไม่กี่เหตุผล:
- รายงานล้าสมัยภายในสิ้นวันเนื่องจากข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมง
- รายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel อาจปรากฏแตกต่างกันบนหน้าจอที่แตกต่างกัน
- รายงานที่ส่งผ่านทางอีเมลไม่ปลอดภัย
การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้คนต้องการเข้าถึง KPI บนสมาร์ทโฟน เดสก์ท็อป และแม้กระทั่งบนหน้าจอขนาดใหญ่ที่สำนักงาน หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือแดชบอร์ดฟรีเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ลองใช้ ClickUp!
ตัวอย่างและเทมเพลต KPI กว่า 65 รายการ เพื่อวัดความก้าวหน้า
ที่ ClickUp เราเป็นแฟนตัวยงของ KPI และคุณ ดังนั้นทีมงานของเราจึงได้ลงมือทำงานและรวบรวมรายการตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเทมเพลตฟรีที่จัดเรียงตามแผนกหรืออุตสาหกรรม
ตัวอย่าง KPI การขาย
1. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) วัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด เช่น การโฆษณา เงินเดือน และเครื่องมือซอฟต์แวร์
ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้ธุรกิจประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าและกำหนดความสามารถในการทำกำไร ค่า CAC ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ค่า CAC ที่ต่ำบ่งชี้ถึงการเติบโตที่คุ้มค่า
CAC = ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดทั้งหมด/จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา
ตัวอย่าง: หากบริษัทใช้เงิน 50,000 ดอลลาร์ในการตลาดและการขายในเดือนหนึ่ง และได้รับลูกค้าใหม่ 500 ราย ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ (CAC) จะเท่ากับ 100 ดอลลาร์
2. กิจกรรมการขายต่อตัวแทน
กิจกรรมการขายต่อตัวแทนติดตามจำนวนงานทั้งหมดที่พนักงานขายทำเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น การโทร อีเมล การประชุม และการติดตามผล KPI นี้ช่วยประเมินผลผลิตและประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายรายได้
กิจกรรมการขายต่อพนักงานขาย=กิจกรรมการขายทั้งหมด/จำนวนพนักงานขาย
ตัวอย่าง: หากทีมขาย 5 คน ทำการโทร 1,000 ครั้ง และส่งอีเมล 500 ฉบับ ในหนึ่งเดือน กิจกรรมขายต่อคนคือ 300 ครั้ง
3. นำไปสู่อัตราการสนทนากับลูกค้า
KPI ด้านการขายนี้วัดเปอร์เซ็นต์ของลีดที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ช่วยธุรกิจเข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำอาจบ่งชี้ถึงช่องว่างในกระบวนการขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจากผู้สนใจ=(จำนวนลูกค้าใหม่/จำนวนผู้สนใจทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากธุรกิจได้รับลูกค้าเป้าหมาย 2,000 รายในเดือนหนึ่ง และมี 200 รายที่กลายเป็นลูกค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจะอยู่ที่ 10%
4. รายได้จากการขายทั้งหมด
รายได้จากการขายทั้งหมดคือรายได้รวมที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประเมินการเติบโตของธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายทั้งหมด = ราคาต่อหน่วย × ปริมาณที่ขาย
ตัวอย่าง: หากบริษัทขายสินค้า 500 หน่วย ในราคา 50 ดอลลาร์ต่อหน่วย รายได้จากการขายทั้งหมดคือ 25,000 ดอลลาร์
5. ระยะเวลาของวงจรการขาย
ระยะเวลาของวงจรการขาย หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
วงจรการขายที่สั้นกว่ามักบ่งชี้ถึงกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่วงจรที่ยาวนานกว่าอาจจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
ระยะเวลาวงจรการขาย = จำนวนวันในการปิดการขาย/จำนวนการปิดการขายทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากบริษัทปิดการขายได้ 10 รายการในเดือนหนึ่ง โดยใช้เวลาทั้งหมด 600 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายคือ 60 วัน
6. รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU)
ARPU วัดรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หนึ่งรายในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยธุรกิจประเมินความสามารถในการทำกำไรต่อผู้ใช้และระบุแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า
ARPU=รายได้รวม/จำนวนลูกค้าทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากบริษัท SaaS มีรายได้ 100,000 ดอลลาร์จากลูกค้า 2,000 ราย ARPU จะเท่ากับ 50 ดอลลาร์ต่อลูกค้าหนึ่งราย
7. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
CLV ประมาณการรายได้รวมที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับจากลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมด ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณสำหรับการหาลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าไว้
CLV=มูลค่าการซื้อเฉลี่ย×ความถี่ในการซื้อ×อายุการใช้งานของลูกค้า
ตัวอย่าง: หากลูกค้าโดยทั่วไปใช้จ่าย $200 ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ซื้อสองครั้งต่อปี และอยู่กับบริษัทเป็นเวลา 5 ปี CLV คือ $2,000 ต่อลูกค้าหนึ่งคน
8. อัตราการสูญเสียลูกค้า
อัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn rate) วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูงอาจบ่งชี้ถึงความไม่พอใจของลูกค้าหรือคู่แข่งที่ดีกว่า
อัตราการสูญเสียลูกค้า=(ลูกค้าที่สูญเสีย/ลูกค้าทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้น)×100
ตัวอย่าง: หากบริการสมัครสมาชิกเริ่มต้นด้วยลูกค้า 1,000 ราย และสูญเสียลูกค้าไป 50 รายในหนึ่งเดือน อัตราการสูญเสียลูกค้าจะเท่ากับ 5%
ลองใช้เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp ฟรี
ตัวอย่าง KPI การดำเนินงาน
9. ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา
ชั่วโมงล่วงเวลาเป็นการวัดจำนวนชั่วโมงเพิ่มเติมที่พนักงานทำงานเกินเวลาที่กำหนดไว้ KPI นี้ช่วยให้ธุรกิจติดตามการกระจายภาระงาน ประเมินความเสี่ยงของการเหนื่อยล้า และประเมินประสิทธิภาพของการจัดสรรบุคลากร
ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาสูงอาจบ่งชี้ถึงการขาดแคลนบุคลากร ขณะที่การทำงานล่วงเวลาต่ำอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงการจัดการตารางเวลาที่เหมาะสม
ชั่วโมงล่วงเวลา = จำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด – จำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้
ตัวอย่าง: หากพนักงานมีกำหนดทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ทำงาน 50 ชั่วโมง พวกเขาจะมีชั่วโมงทำงานล่วงเวลา 10 ชั่วโมงในสัปดาห์นั้น
10. กระบวนการที่พัฒนาขึ้น
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามจำนวนของกระบวนการปฏิบัติการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด ช่วยวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพ การนวัตกรรม และความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร
จำนวนกระบวนการที่พัฒนาแล้วที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เชิงรุก
11. ต้นทุนสินค้าคงคลัง
ต้นทุนสินค้าคงคลังหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การจัดการ และการดูแลรักษาสินค้าที่ยังไม่ได้ขาย KPI นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ลดของเสีย และปรับปรุงกระแสเงินสด
ต้นทุนสินค้าคงคลัง = ต้นทุนค่าเก็บรักษา + ต้นทุนค่าเสื่อมราคา + ค่าประกันภัย + ต้นทุนค่าขนส่งและจัดการ
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 5,000 ดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคา 1,500 ดอลลาร์ และค่าขนส่ง 500 ดอลลาร์ ต้นทุนสินค้าคงเหลือทั้งหมดคือ 7,000 ดอลลาร์
12. การใช้พื้นที่สำนักงาน
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำนักงานที่ถูกใช้งานโดยพนักงานอย่างจริงจัง. มันช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน.
การใช้พื้นที่สำนักงาน=(พื้นที่ที่มีการใช้งาน/พื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่)×100
ตัวอย่าง: หากสำนักงานมีพื้นที่ 10,000 ตารางฟุต และมีการใช้พื้นที่ 7,500 ตารางฟุต อย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้พื้นที่สำนักงานคือ 75%
13. การใช้สิทธิประโยชน์ของบริษัท
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามเปอร์เซ็นต์ของสวัสดิการพนักงานที่ถูกใช้งาน เช่น โปรแกรมสุขภาพ การเป็นสมาชิกฟิตเนส หรือเงินสนับสนุนการเรียนรู้
เปอร์เซ็นต์ที่สูงบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าสิทธิประโยชน์อาจไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับการสื่อสารอย่างดี
การใช้บริการสวัสดิการของบริษัท=(พนักงานที่ใช้สวัสดิการ/จำนวนพนักงานทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากพนักงาน 250 คน จาก 500 คน ใช้สมาชิกฟิตเนสที่บริษัทสนับสนุน อัตราการใช้งานคือ 50%
14. อัตราการลาออกของพนักงาน
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามจำนวนพนักงานที่ลาออกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงความไม่พึงพอใจในงานหรือกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่อ่อนแอ
อัตราการลาออก=(พนักงานที่ลาออก/จำนวนพนักงานทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีพนักงาน 500 คน และมีพนักงานลาออก 25 คนในหนึ่งปี อัตราการลาออกของพนักงานคือ 5%
15. ระยะเวลาการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
เวลาการดำเนินการตามคำสั่งซื้อวัดระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง. เวลาที่สั้นกว่าบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพ.
เวลาดำเนินการตามคำสั่งซื้อ = วันจัดส่ง − วันสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: หากมีการสั่งซื้อในวันที่ 1 มกราคม และได้รับการจัดส่งในวันที่ 5 มกราคม เวลาเฉลี่ยในการจัดส่งสินค้าคือ 4 วัน
16. การแก้ไขปัญหาในการโทรครั้งแรก (FCR)
FCR วัดเปอร์เซ็นต์ของปัญหาการบริการลูกค้าที่แก้ไขได้ในการติดต่อครั้งแรก ซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจ
FCR=(ปัญหาที่แก้ไขได้ในครั้งแรก/จำนวนปัญหาทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากทีมสนับสนุนลูกค้าแก้ไขปัญหาได้ 150 กรณี จาก 200 กรณี ในการติดต่อครั้งแรก อัตราการแก้ไขปัญหาในการติดต่อครั้งแรกจะเท่ากับ 75%
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI การเงิน
17. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถสร้างกำไรจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลงอาจบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพหรือการพึ่งพาหนี้สินมากเกินไป
ROE=(กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น)×100
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีกำไรสุทธิ 500,000 ดอลลาร์ และมีทุนผู้ถือหุ้น 2,000,000 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นคือ 25%
18. อัตรากำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลือเป็นกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิที่สูงแสดงว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรากำไรสุทธิ=(กำไรสุทธิ/รายได้รวม)×100
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีรายได้ 1,000,000 ดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 200,000 ดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานสุทธิคือ 20%
19. ต้นทุนขาย (COGS)
ต้นทุนขาย (COGS) หมายถึงต้นทุนโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบและแรงงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายหรือการตลาด
ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + สินค้าซื้อมา − สินค้าคงเหลือปลายงวด
ตัวอย่าง: หากบริษัทเริ่มต้นด้วยสินค้าคงคลัง $50,000 ซื้อวัตถุดิบ $30,000 และสิ้นสุดด้วยสินค้าคงคลัง $20,000 ต้นทุนขายคือ $60,000
20. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบหนี้สินรวมของบริษัทกับส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้หนี้สินมากเพียงใดในการดำเนินงาน อัตราส่วนที่สูงบ่งชี้ถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีหนี้สินรวม 3,000,000 ดอลลาร์ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000,000 ดอลลาร์ บริษัทจะมีหนี้สิน 1.50 ดอลลาร์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 ดอลลาร์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.5
21. กระแสเงินสดอิสระ
กระแสเงินสดอิสระ (FCF) คือเงินสดที่มีอยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการลงทุน ขยายกิจการ หรือคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
FCF=กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน−รายจ่ายลงทุน
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงาน 500,000 ดอลลาร์ และใช้จ่ายเงินลงทุน 200,000 ดอลลาร์ เงินสดอิสระจะเป็น 300,000 ดอลลาร์
22. อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรขั้นต้นแสดงถึงรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากหักต้นทุนการผลิตโดยตรงแล้ว
อัตรากำไรขั้นต้น=[(รายได้−ต้นทุนขาย)/รายได้]×100
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีรายได้ 500,000 ดอลลาร์ และมีต้นทุนขาย 200,000 ดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นคือ 60%
23. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามความเร็วที่บริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้. อัตราส่วนที่สูงขึ้นหมายถึงการเก็บเงินได้รวดเร็วขึ้น.
ART=Net ยอดขายเครดิต/บัญชีลูกหนี้เฉลี่ย
ตัวอย่าง: หากยอดขายเครดิตสุทธิคือ $1,000,000 และยอดลูกหนี้การค้าเฉลี่ยคือ $250,000 บริษัทจะเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า 4 ครั้งต่อปี
24. อัตราการเผาผลาญ
อัตราการเผาผลาญแสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงินสดเร็วเพียงใดก่อนที่จะถึงจุดคุ้มทุน
อัตราการเผาผลาญ=[ยอดเงินสดเริ่มต้น−ยอดเงินสดสิ้นสุด]/จำนวนเดือน
ตัวอย่าง: หากสตาร์ทอัพมีเงินสดอยู่ $500,000 และใช้จ่ายจนเหลือ $400,000 ภายในระยะเวลา 5 เดือน อัตราการเผาผลาญเงินสด (burn rate) คือ $20,000 ต่อเดือน
ลองใช้เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp
สำรวจเทมเพลตการเงิน ทั้งหมดของClickUp
ตัวอย่าง KPI การตลาด
25. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROMI)
ROMI วัดความสามารถในการทำกำไรของการตลาด ช่วยธุรกิจประเมินว่าแคมเปญใดสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ROMI=(รายได้จากการตลาด−ต้นทุนการตลาด)/ต้นทุนการตลาด)×100
ตัวอย่าง: หากแคมเปญสร้างรายได้ $50,000 จากค่าใช้จ่ายทางการตลาด $10,000 ROMI คือ 400%
26. อัตราตีกลับ (การตลาดทางอีเมล)
อัตราการตีกลับหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ไม่สามารถส่งถึงกล่องจดหมายของผู้รับได้เนื่องจากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องหรือกล่องจดหมายเต็ม
อัตราการตีกลับ=(อีเมลที่ตีกลับ/อีเมลทั้งหมดที่ส่ง)×100
ตัวอย่าง: หากอีเมล 50 ฉบับถูกตีกลับจากทั้งหมด 1,000 ฉบับ อัตราการตีกลับคือ 5%
27. อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
CTR วัดจำนวนผู้รับที่คลิกที่ลิงก์ภายในอีเมลหรือโฆษณาเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่เห็น
CTR=(จำนวนคลิก/จำนวนการแสดงผลทั้งหมดหรือจำนวนอีเมลที่ส่ง)×100
ตัวอย่าง: หากมีผู้คลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ 5,000 คน จำนวน 200 คน อัตราการคลิกผ่าน (CTR) จะเท่ากับ 4%
28. การแสดงผลแบบออร์แกนิก
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามความถี่ที่เนื้อหาปรากฏในฟีดของผู้ใช้โดยไม่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย
29. จำนวนผู้สมัครสมาชิก
จำนวนผู้สมัครสมาชิกติดตามจำนวนคนที่ได้เลือกเข้าร่วมในรายชื่ออีเมลหรือบริการ
30. อัตราการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดว่าลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหามากน้อยเพียงใด
อัตราการมีส่วนร่วม = [(จำนวนการกดไลค์ + จำนวนการแชร์ + จำนวนความคิดเห็น) / จำนวนผู้ติดตามทั้งหมด] × 100
ตัวอย่าง: หากแบรนด์มีผู้ติดตาม 10,000 คน และมีการโต้ตอบทั้งหมด 500 ครั้ง อัตราการมีส่วนร่วมคือ 5%
31. ต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย (CPL)
CPL วัดว่าบริษัทใช้จ่ายเท่าไรในการได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมาย
CPL=ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด/จำนวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่ได้มา
ตัวอย่าง: หากแคมเปญมีค่าใช้จ่าย $5,000 และสร้างลูกค้าเป้าหมายได้ 250 ราย CPL คือ $20 ต่อลูกค้าเป้าหมายหนึ่งราย
32. อัตราการเปลี่ยนแปลง
KPI นี้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมที่ทำตามการกระทำที่ต้องการ (เช่น การลงทะเบียนหรือการซื้อ)
อัตราการเปลี่ยนแปลง= (จำนวนการแปลง/จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด) × 100
ตัวอย่าง: หากมีผู้ลงทะเบียน 200 คน จากผู้เข้าชม 5,000 คน อัตราการแปลงเป็น 4%
ดำดิ่งสู่ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI การตลาด และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายของคุณ!
เทมเพลตการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI เว็บไซต์
33. อัตราส่วนการเข้าชมที่นำไปสู่ MQL (ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด)
นี่วัดประสิทธิภาพของการจราจรบนเว็บไซต์ในการสร้างผู้ติดต่อที่มีคุณภาพ
อัตราส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ต่อ MQL = (ผู้มุ่งหวังทางการตลาด/จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด) × 100
ตัวอย่าง: หากเว็บไซต์มีผู้เข้าชม 50,000 คน และมี MQL 500 ราย อัตราส่วนการเข้าชมต่อ MQL คือ 1%
34. ข้อผิดพลาดในการคลาน
ข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลบ่งชี้จำนวน URL ที่เครื่องมือค้นหาไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งส่งผลต่อ SEO
35. อัตราการตีกลับ (เว็บไซต์)
นี่คือตัวชี้วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมที่ออกจากเว็บไซต์โดยไม่มีการโต้ตอบเพิ่มเติม
อัตราการตีกลับ=(การเข้าชมหน้าเดียว/การเข้าชมทั้งหมด)×100
36. เวลาในการโหลดหน้า
นี่วัดความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ
เวลาในการโหลดหน้าเว็บ=เวลาในการโหลดทั้งหมด/จำนวนครั้งที่ดูหน้าเว็บทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากเว็บไซต์มีเวลาโหลดทั้งหมด 300 วินาที สำหรับการดูหน้าเว็บ 100 ครั้ง เวลาโหลดหน้าเว็บเฉลี่ยคือ 3 วินาที
37. การเข้าชมจากการแนะนำ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อ้างอิงอื่น ๆ
เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUp
อ่านเพิ่มเติม:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวอย่าง KPI การออกแบบ
38. อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
นี่คือการวัดผลความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับโครงการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์
อัตราการพึงพอใจของลูกค้า=(คำตอบเชิงบวก/จำนวนคำตอบทั้งหมด)×100
39. ระยะเวลาการผลิต
นี่คือตัวติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาการผลิต = วันสิ้นสุด − วันเริ่มต้น
40. อัตราการอนุมัติการออกแบบ
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดจำนวนการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติโดยไม่ต้องแก้ไขครั้งใหญ่
อัตราการอนุมัติ=(แบบที่ได้รับการอนุมัติ/จำนวนแบบที่ส่งทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากมี 80 ผลงานจาก 100 ผลงานที่ส่งมาได้รับการอนุมัติ อัตราการอนุมัติคือ 80%
41. การปฏิบัติตามมาตรฐาน
จำนวนเฉลี่ยของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์, กระบวนการ, หรือขั้นตอน
42. เวลาตอบสนอง
เวลาเฉลี่ยที่ผู้ตรวจสอบโครงการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการใช้ในการตอบกลับคำถาม ความคิดเห็น และคำขอ
43. เวลาทบทวน:
จำนวนรอบเฉลี่ยหรือเวลาที่ใช้ในการออกแบบขั้นสุดท้าย
เทมเพลตการออกแบบกราฟิกของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI สำหรับสตาร์ทอัพ
44. ทางวิ่ง
รันเวย์ หมายถึง จำนวนเดือนที่สตาร์ทอัพสามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะหมดเงินสด โดยสมมติว่าไม่มีรายได้หรือเงินทุนใหม่เข้ามา รันเวย์ที่ยาวนานขึ้นจะช่วยให้สตาร์ทอัพมีเวลามากขึ้นในการทำกำไรหรือระดมทุนเพิ่มเติม
รันเวย์ = อัตราการใช้เงินสดรายเดือน / ยอดเงินสดคงเหลือ
ตัวอย่าง: หากสตาร์ทอัพมีเงินสดอยู่ $300,000 และใช้จ่าย $30,000 ต่อเดือน สตาร์ทอัพจะมีระยะเวลาดำเนินงานได้ 10 เดือน
45. รายได้ประจำเดือน (MRR)
MRR ติดตามรายได้ที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากการสมัครสมาชิกที่สตาร์ทอัพสร้างขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SaaS และธุรกิจที่พึ่งพาการสมัครสมาชิก
MRR=จำนวนสมาชิกทั้งหมด×รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU)
ตัวอย่าง: หากสตาร์ทอัพ SaaS มีลูกค้า 1,000 รายที่จ่ายค่าบริการรายเดือนรายละ 50 ดอลลาร์ MRR จะเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์
46. อัตราการเปิดใช้งาน
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมหลักใด ๆ ในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์
47. การเผาผลาญรายเดือน
จำนวนเงินสดที่ใช้ต่อเดือน
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI ของผลิตภัณฑ์
48. คะแนนแนะนำสุทธิ (NPS)
ตัวเลขนี้แสดงว่าผู้ใช้ของคุณพร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับเพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, เป็นต้น
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ = ร้อยละของผู้ส่งเสริมทั้งหมด – ร้อยละของผู้คัดค้านทั้งหมด
49. อัตราการยอมรับฟีเจอร์
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดจำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์หลังจากเปิดตัวแล้ว
อัตราการนำฟีเจอร์ไปใช้=(ผู้ใช้ที่ใช้ฟีเจอร์/ผู้ใช้ทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากผู้ใช้ 5,000 คน จาก 50,000 คน ทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ อัตราการยอมรับฟีเจอร์คือ 10%
50. ความเร็วในการสปรินต์
ความเร็วในการสปรินต์วัดปริมาณงานเฉลี่ยที่ทีมพัฒนาสามารถทำสำเร็จในแต่ละสปรินต์ ซึ่งช่วยในการประมาณความจุของงานในอนาคต
ความเร็วในการวิ่ง=คะแนนเรื่องราวทั้งหมดที่เสร็จสิ้น/จำนวนสปรินต์
ตัวอย่าง: หากทีมทำคะแนนเรื่องราวได้ 120 คะแนนตลอด 6 สปรินต์ ความเร็วเฉลี่ยต่อสปรินต์คือ 20 คะแนนเรื่องราวต่อสปรินต์
51. ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตัวชี้วัด KPI นี้ติดตามความเร็วในการแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ถูกรายงาน
เวลาแก้ไขบั๊ก=เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการแก้ไขบั๊ก/จำนวนบั๊กที่แก้ไขทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากทีมแก้ไขบั๊ก 50 รายการในเวลา 500 ชั่วโมง เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขบั๊กคือ 10 ชั่วโมงต่อบั๊ก
52. จำนวนตั๋วการสนับสนุนลูกค้าต่อการปล่อยเวอร์ชัน
ตัวชี้วัดนี้ติดตามจำนวนคำขอความช่วยเหลือหลังจากการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ จำนวนที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาด้านคุณภาพ
จำนวนตั๋วสนับสนุนต่อหนึ่งการปล่อย=จำนวนตั๋วที่เปิดทั้งหมด/จำนวนการปล่อยทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากมีการเปิดตั๋วสนับสนุน 300 รายการหลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 5 ครั้ง แสดงว่ามีตั๋วสนับสนุน 60 รายการต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 1 ครั้ง
53. การยกระดับการร้องเรียนผ่านระบบสนับสนุน
จำนวนตั๋วที่ถูกย้ายไปยังผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในระดับที่สูงขึ้นเพื่อแก้ไข
54. อัตราการพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
อัตราส่วนของประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพนักงานของบริษัท
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI ของ SaaS
55. คะแนนแนะนำบอกต่อ (Net Promoter Score - NPS): ตัวเลขที่บ่งชี้ว่าผู้ใช้ของคุณพร้อมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับเพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, เป็นต้น 56. อัตราการเติบโตของรายได้ประจำเดือนต่อเดือน (Month Over Month - MoM) ของรายได้ประจำเดือน (Monthly Recurring Revenue - MRR): อัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ MRR สุทธิจากเดือนหนึ่งไปยังเดือนถัดไป 57. รายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นซ้ำ (ARR): จำนวนรายได้ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับจากลูกค้าปัจจุบันในแต่ละปี58. อัตราการสูญเสียลูกค้า: อัตราส่วนร้อยละของลูกค้าที่ออกจากธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด59. กระบวนการที่พัฒนา: จำนวนการปรับปรุงที่ทำกับกระบวนการดำเนินงานปัจจุบัน60. อัตราการเร่งความเร็วของโอกาส: จำนวนการทดสอบทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติทั้งหมดที่ดำเนินการ
เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp
ตัวอย่าง KPI ของทรัพยากรบุคคล
61. อัตราการลาออกของพนักงาน
นี่คือการวัดเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน การบริหารจัดการ หรือค่าตอบแทน
อัตราการลาออก=(พนักงานที่ลาออก/จำนวนพนักงานทั้งหมด)×100
ตัวอย่าง: หากบริษัทมีพนักงาน 500 คน และมีพนักงานลาออก 25 คนในหนึ่งปี อัตราการลาออกคือ 5%
62. เวลาในการเติม
เวลาในการสรรหาติดตามจำนวนวันที่ใช้ในการจ้างพนักงานใหม่ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานจนถึงการตอบรับข้อเสนองาน เวลาในการสรรหาที่ยาวนานอาจบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหา
เวลาที่ใช้ในการบรรจุ=จำนวนวันทั้งหมดในการจ้างพนักงานทั้งหมด/จำนวนตำแหน่งที่บรรจุทั้งหมด
ตัวอย่าง: หากบริษัทหนึ่งตำแหน่งงาน 10 ตำแหน่ง ใช้เวลาทั้งหมด 300 วัน ค่าเฉลี่ยเวลาในการบรรจุคือ 30 วันต่อคน
63. ประสิทธิผลของการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด KPI นี้วัดว่าพนักงานสามารถเก็บรักษาและนำไปใช้ทักษะใหม่ ๆ ได้ดีเพียงใดภายหลังการฝึกอบรม
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม=(คะแนนผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม/คะแนนผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม)×100
ตัวอย่าง: หากพนักงานได้คะแนน 60% ก่อนการฝึกอบรม และ 90% หลังการฝึกอบรม ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 150%
64. อัตราการขาดงาน
อัตราการขาดงานวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการขาดงานที่ไม่มีการวางแผนในแรงงาน การขาดงานสูงอาจบ่งชี้ถึงความไม่พอใจของพนักงานหรือภาวะหมดไฟ
อัตราการขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต=(จำนวนการขาดงานที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด/จำนวนวันทำงานทั้งหมดที่มี)×100
ตัวอย่าง: หากพนักงานขาดงาน 200 วัน จากจำนวนวันทำงานทั้งหมด 10,000 วัน อัตราการขาดงานคือ 2%
65. อัตราการเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครทั้งหมดที่คุณดำเนินการ (ติดตามด้วยระบบ ATS!)
66. ต้นทุนต่อการจ้างงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้างพนักงานแต่ละคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน การฝึกอบรม หรือการปฐมนิเทศ และKPI ของ HRอื่น ๆ)
67. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย
จำนวนเงินที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เทมเพลตการรับสมัครผู้สมัครงานของ ClickUp
รับเทมเพลตเพิ่มเติมสำหรับงานทุกประเภทของคุณได้จากศูนย์เทมเพลตของเรา!
เมื่อคุณได้รวบรวมและวัดข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นี่คือจุดที่โซลูชันครบวงจรอย่าง ClickUp เข้ามาช่วยมอบเครื่องมือการแสดงผลที่ดีที่สุด!
อ่านเพิ่มเติม:KPI และตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าที่ควรติดตาม
ทำไมเราจึงต้องมี KPI ในการทำงาน?
KPIs มีความจำเป็นในที่ทำงานเพราะ:
- ให้ทิศทาง: KPI ช่วยให้บุคคลและทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ สำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ
- วัดผลการดำเนินงาน: KPI ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินได้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่
- เปิดใช้งานการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของ KPI บริษัทสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากร
- ปรับปรุงความรับผิดชอบ: พนักงานและทีมสามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองได้เมื่อมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ชัดเจน
- เพิ่มแรงจูงใจ: การติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
วิธีเขียน KPI
ก่อนที่คุณจะสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้ คุณต้องรู้วิธีเขียน KPI ที่แข็งแกร่งและมีผลกระทบ นี่คือทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้ว จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ นี่คือวิธีการสร้าง KPI ที่แท้จริงสามารถวัดประสิทธิภาพและความสามารถของทีมคุณได้อย่างแท้จริง
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณให้ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะสามารถวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจได้ คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน
สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ แต่เป้าหมายทั่วไปรวมถึงการเพิ่มยอดขาย การบรรลุความมั่นคงทางการเงิน การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. ระบุพื้นที่สำคัญในธุรกิจของคุณ
ไม่ใช่ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณที่ต้องการ KPI ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการระบุพื้นที่สำคัญของธุรกิจของคุณที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของคุณรวมถึงเสถียรภาพทางการเงิน แผนกการเงินอาจเป็นพื้นที่สำคัญที่ควรเฝ้าระวัง
3. เลือก KPI ที่เหมาะสม
ตอนนี้คุณทราบวัตถุประสงค์และพื้นที่สำคัญแล้ว ถึงเวลาที่จะเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เหมาะสม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ดีควรสามารถวัดได้ เชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักของคุณ และมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรของคุณ
เลือกตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมที่กว้างขวางในขณะที่ยังคงเน้นรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
4. ทำให้สามารถวัดได้
KPI ที่มีประสิทธิภาพคือการวัดที่สามารถคำนวณได้และติดตามได้ง่าย. ท้ายที่สุด คุณไม่สามารถบริหารสิ่งที่คุณไม่สามารถวัดได้. ให้ยึดติดกับจำนวนที่จำกัดของตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงซึ่งให้ข้อมูลที่ชี้ชัดถึงประสิทธิภาพของคุณ.
5. ระบุกรอบเวลา
การระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของคุณอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ให้ระบุด้วยว่าเป้าหมายของคุณคาดว่าจะบรรลุภายในหนึ่งไตรมาส หกเดือน หรือทั้งปีงบประมาณ
6. ตรวจสอบเป็นประจำ
โปรดจำไว้ว่า KPI ไม่ใช่สิ่งที่คงที่ พวกมันมีความเคลื่อนไหวและต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
การทบทวนอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้สามารถระบุได้ว่า KPI ได้รับการบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และหากมีการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นต้องทำ
7. สื่อสาร
สุดท้ายนี้ ให้สื่อสาร KPI ของคุณกับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน KPI ที่กำหนดไว้อย่างดีมักจะเป็นสิ่งที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย และสามารถบรรลุได้
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
ตามการวิจัยโดย ClickUp การสื่อสารที่กระจัดกระจาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อความที่กระจัดกระจาย ในหลายช่องทาง เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน
📥 ดาวน์โหลด รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม—และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดช่องว่างเหล่านั้น
โปรดจำไว้ว่าการเขียน KPI นั้นเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ คุณจำเป็นต้องปรับและกำหนด KPI อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? เราพร้อมช่วยเหลือคุณเทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งค่า ติดตาม และแสดงผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
มุมมอง OKR ของแผนกจะช่วยให้คุณติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักระหว่างแผนกต่างๆ ได้ ในขณะที่มุมมองความคืบหน้าจะให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละ KPI โดยละเอียด
ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อวางแผนเหตุการณ์สำคัญและติดตามกำหนดเวลา
วิธีวัด KPI
เมื่อคุณมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเทมเพลตพร้อมสำหรับการติดตามแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันในโซลูชันดิจิทัลอย่าง ClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิผลไปสู่ขีดสุด!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมทีมต่างๆ ถึงชื่นชอบการใช้ ClickUpเป็นศูนย์กลางการติดตามเป้าหมายและแดชบอร์ดวิเคราะห์ KPI:
จัดให้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KPI สอดคล้องกับเป้าหมายใน ClickUp
เป้าหมายใน ClickUpเป็นภาชนะระดับสูงที่แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อย เมื่อคุณดำเนินการกับเป้าหมายแล้ว ให้คลิกที่ชื่อเป้าหมายเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณใช้ เป้าหมายของคุณจะมีตัวเลือกการติดตามที่แตกต่างกัน:
- หมายเลข: สร้างช่วงของตัวเลขและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างตัวเลขเหล่านั้น
- จริง/เท็จ: ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "ทำแล้ว/ยังไม่ได้ทำ" เพื่อระบุว่าเป้าหมายของคุณเสร็จสมบูรณ์
- สกุลเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- งาน: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียวหรือรายการทั้งหมด (เครื่องหมายจะปรากฏในรายละเอียดของงานพร้อมชื่อของเป้าหมายที่แนบไว้!)
ใช้ประโยชน์จากการรายงาน KPI ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดใน ClickUpจะมาแทนที่รายงานประจำสัปดาห์ที่กองอยู่ในกล่องจดหมายของผู้จัดการของคุณ สร้าง แสดง และโต้ตอบจากแหล่งข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องแม่นยำ พร้อมด้วย KPI ทั้งหมดอยู่ตรงหน้าคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างแดชบอร์ดในClickUp! ด้วยฟังก์ชันลากและวาง คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงภาพการทำงานในพื้นที่ทำงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ
ติดตามความก้าวหน้าด้วย KPI ที่สามารถวัดผลได้
ทีมกำลังประชุม, เกินเป้าหมาย, หรือไม่มีความคืบหน้าใน KPI ที่ไหน?ด้วยซอฟต์แวร์ KPI, กำหนดเวลา KPI และการรายงานจะอยู่ในที่เดียว, ทำให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและต้องการไปที่ไหน
การจมอยู่กับข้อมูลเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อสร้างรายงาน KPI เพียงหน้าเดียวเป็นเรื่องง่าย นั่นคือวิธีการทำงานแบบเก่า
ซอฟต์แวร์ KPIที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการรายงานง่ายขึ้น และให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การหารือเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการต่าง ๆ
ขี่คลื่นการเติบโตต่อไป และหากคุณต้องการเครื่องมือนำทางที่ไร้ที่ติ ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณ!
ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KPI
ประโยชน์ของการติดตาม KPI เป็นทีมคืออะไร?
KPI ช่วยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้สำหรับความสำเร็จ ทำให้ทีมสามารถทำงานเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ในขณะที่วัดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมอบทิศทาง ความมุ่งมั่น และเป้าหมายให้กับทีม ซึ่งสามารถนำไปสู่การมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้น
คุณเลือกตัวชี้วัด KPI สำหรับทีมอย่างไร?
การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป้าหมายของทีม แม้ว่าจะไม่มีแนวทางที่เหมาะกับทุกกรณี แต่ทีมสามารถระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้โดยการพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีต และพิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวม
หากทีมของฉันไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย KPI ได้ ฉันควรทำอย่างไร?
หากทีมของคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย KPI ได้ คุณควรพยายามระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทรัพยากร และการสนับสนุนแก่สมาชิกในทีม นอกจากนี้ คุณควรทบทวนและปรับปรุง KPI ให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีความเป็นจริง