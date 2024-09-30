การรายงาน KPI อธิบาย: คู่มือการสร้างรายงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

เราทุกคนคุ้นเคยกับการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเราเมื่อเทียบกับเป้าหมายตลอดเวลา ผู้จัดการของคุณอาจติดตาม KPIs ของคุณ หรือคุณอาจเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด KPIs สำหรับทีมของคุณ
ข้อมูลทั้งหมดนี้มีประโยชน์อะไรหากคุณไม่ทำอะไรกับมันเลย?
นั่นคือจุดที่รายงาน KPI เข้ามาช่วย ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน KPI คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ ควรติดตามตัวชี้วัดใดบ้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย มาเริ่มกันเลยและสำรวจทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการรายงาน KPI 🙌
รายงาน KPI คืออะไร?
รายงาน KPI คือไฟล์ทางกายภาพหรือดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพจากทุก KPI ที่คุณกำลังติดตามอยู่ในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้ว รายงานนี้คือศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูล KPI ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน—ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบแดชบอร์ดKPI—เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจข้อมูลและประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้ง่ายขึ้น
รายงาน KPI มักจะมีลักษณะที่เน้นภาพเป็นหลัก เพื่อให้คุณและสมาชิกในทีมสามารถตีความข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อระบุแนวโน้มหรือความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเป้าหมายทางธุรกิจ
หลายทีมใช้แดชบอร์ด KPI เป็นอินเทอร์เฟซแบบภาพสำหรับการติดตาม KPI โดยมีรายงานอยู่เบื้องหลังซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมการติดตามและรายงาน KPI จึงมีความสำคัญ?
การรายงาน KPI ให้คุณมีวิธีในการเข้าใจประสิทธิภาพของคุณเมื่อเทียบกับ KPI ที่มีค่าที่สุดทั้งหมดของคุณในที่เดียว. เพียงเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้ว แต่การลงทุนในวิธีที่คุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักยังมอบประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณ.
รายงาน KPI ที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณด้วยสายตา (อีกครั้ง โดยปกติจากแดชบอร์ด KPI แบบภาพ)
- ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายสำหรับอนาคต
- ปรับแต่งและระบุตัวชี้วัด KPI แนวโน้ม และรูปแบบ
- ระบุจุดคอขวด ปัญหา และข้อจำกัดของโครงการ
- แสดงให้คุณค่าหรือความก้าวหน้าของคุณให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลประสิทธิภาพอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ
รายงาน KPI ไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการแสดงข้อมูล—แต่ยังช่วยนำทางคุณไปสู่เป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของคุณจนถึงปัจจุบัน 🏆
เมตริกส์ vs. KPI: อะไรที่ทำให้พวกมันต่างกัน
แม้ว่า KPI และตัวชี้วัดทางธุรกิจจะดูคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่หนึ่งประการ นี่คือวิธีที่คุณสามารถแยกแยะระหว่าง KPI และตัวชี้วัดทางธุรกิจได้:
- หากตัวชี้วัดติดตามประสิทธิภาพของคุณเหนือเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ นั่นคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- หากตัวชี้วัดใดติดตามผลการดำเนินงานของคุณต่อเป้าหมายทางธุรกิจ (หลัก/รอง) ใด ๆ ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดทางธุรกิจ
คิดถึง KPI ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดทางธุรกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักภายในทีมขายอาจเป็น ยอดขายรวม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทั้งทีมสามารถวัดและติดตามได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้ยังส่งผลต่อส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินงานของคุณด้วย—เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการตลาด
ตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือ อัตราการหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลจากจำนวนหรือปริมาณการขาย แต่มีขอบเขตที่กว้างกว่ามาก ✅
ตัวชี้วัดที่คุณอาจต้องการรวมไว้ในรายงาน KPI
แม้ว่า KPI และตัวชี้วัดจะแตกต่างกัน แต่ทั้งสองก็มีบทบาทสำคัญในแดชบอร์ด KPI ของคุณ เมื่อคุณรายงานความคืบหน้าของคุณตาม KPI แต่ละตัว การแสดงผลเหล่านี้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางธุรกิจโดยรวมของคุณ—ตัวเลขที่กำหนดความสำเร็จของคุณตามเป้าหมาย—จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
บางบริษัทอาจมองว่าตัวชี้วัดเป็นเพียงไฮไลท์หลักเท่านั้น ในขณะที่บางบริษัทใช้ตัวชี้วัดและ KPI อย่างสลับกันมากขึ้นตัวชี้วัด KPIที่สำคัญสำหรับคุณขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและบทบาทของคุณ แต่ตัวชี้วัดทั่วไปที่ควรมีในรายงาน KPI ได้แก่:
- ยอดขายรวม
- การรักษาลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ส่วนแบ่งทางการตลาด
- ความสุขของพนักงาน
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
- ผลตอบแทนจากการลงทุน
- อัตราการสูญเสียลูกค้า
- อัตรากำไรสุทธิ
- การเติบโตของรายได้
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- กระแสเงินสด
พิจารณาว่าตัวชี้วัดทางธุรกิจและตัวอย่าง KPIใดที่สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคุณมากที่สุด และนำเสนอในกระบวนการรายงาน KPI ของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า KPI แต่ละตัวของคุณเชื่อมโยงกับความสำเร็จในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างไร
รายงาน KPI ที่คุณควรรู้ 3 ประเภท
รายงาน KPI ของธุรกิจส่วนใหญ่มีความครอบคลุมอย่างเหลือเชื่อ และสามารถจัดการกับข้อมูลประสิทธิภาพทุกประเภทได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานที่แตกต่างกันสามประเภทที่คุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:
1. รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานการปฏิบัติการมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานจริงของคุณในระหว่างการทำงานประจำวันของธุรกิจของคุณ ข้อมูลในรายงานการปฏิบัติการจะถูกติดตามเป็นประจำเพื่อประเมินการปฏิบัติงานจริงของคุณในระหว่างกิจกรรมที่ทำซ้ำทุกวัน และเป้าหมายทางธุรกิจ 💰
ตัวอย่างของรายงานการปฏิบัติการ ได้แก่:
- ยอดขาย (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี)
- กระแสเงินสด
- ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
การติดตามตัวชี้วัดและ KPI เหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนตามอุปสรรค ความท้าทาย หรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทีมงานที่ติดตามยอดขายหรือกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจะมีโอกาสดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีปัญหาน้อยลงและเติบโตมากขึ้น
2. รายงานการวิเคราะห์
รายงานเหล่านี้มุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวชี้วัดหลักของคุณ โดยปกติจะเน้นแนวโน้มของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ 🌻
ตัวอย่างของรายงานการวิเคราะห์ ได้แก่:
- การเติบโตของยอดขายแบบปีต่อปีหรือรายไตรมาส
- อัตราการรักษาลูกค้า
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
รายงานวิเคราะห์ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มีประโยชน์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ, ที่ที่คุณเคยอยู่, และอนาคตของคุณอาจเป็นอย่างไร. ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ได้ผลดี, และระบุพื้นที่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคต.
3. รายงานเชิงกลยุทธ์
รายงานเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของกลยุทธ์ทางธุรกิจ สุขภาพของธุรกิจ และทิศทางที่ธุรกิจกำลังมุ่งหน้าไป ผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้รายงานเหล่านี้เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับการเติบโตในอนาคต 📈
ตัวอย่างของรายงานเชิงกลยุทธ์ ได้แก่:
- เปอร์เซ็นต์ของยอดขายจากผลิตภัณฑ์เฉพาะ แคมเปญการตลาด หรือภูมิภาค
- ส่วนแบ่งตลาดตามช่วงเวลา
- โครงการที่กำลังจะมาถึง
รายงานเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มอบข้อมูลที่มีคุณค่าให้แก่ผู้ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนที่สุด การระบุการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแนวโน้มจากแคมเปญการตลาดหนึ่ง ๆ หมายความว่าคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายและปรับแคมเปญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
การติดตามรายการโครงการที่กำลังเข้ามาช่วยให้คุณมั่นใจว่าระยะเวลาการทำงานของคุณมีความมั่นคง หรือเป็นแรงจูงใจในการเริ่มต้นดีลใหม่ๆ
วิธีสร้างรายงาน KPI ที่เชื่อถือได้และมีข้อมูลเชิงลึก
คุณเข้าใจตัวชี้วัดทางธุรกิจโดยรวมและ KPI ทั้งหมดของคุณ หวังว่าคุณจะเห็นคุณค่าของแดชบอร์ดหรือรายงาน KPI ที่จะช่วยปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแท้จริง
ตอนนี้ มาดูวิธีสร้างรายงาน KPI ของคุณเองเพื่อวางแผน สร้าง และแบ่งปันตัวชี้วัดของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ KPI
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ตัดสินใจว่าคุณต้องการบรรลุอะไรด้วยรายงาน KPI ของคุณ ยืนยันวัตถุประสงค์ของรายงาน วิธีการใช้งาน กลุ่มเป้าหมายหลัก และวิธีการที่คุณจะแบ่งปันรายงานนี้
เกณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยกำหนดแนวทางในการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานของรายงานเองอีกด้วย 🎯
2. ตัดสินใจเลือก KPI ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตาม
มีตัวอย่างการรายงาน KPI หลายร้อยตัวอย่างที่คุณสามารถติดตามได้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทั้งหมด ให้ตัดสินใจว่า KPI ใดที่มีคุณค่ามากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของคุณ และเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการแสดงผล
ตรวจสอบบันทึกภายในของคุณเพื่อดูว่าคุณได้ติดตาม KPI นี้อยู่แล้วหรือยัง หรือจำเป็นต้องตั้งระบบใหม่หรือไม่ พิจารณาว่าแหล่งข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูล และขั้นตอนใดบ้างที่คุณต้องดำเนินการก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในรายงานได้
KPI ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับมูลค่าทางการเงินหรือตัวเลขการผลิตเสมอไป บาง KPI ที่คุณอาจต้องการพิจารณาอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา
นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์เวลาแบบหมุนเวียนของ ClickUpในแดชบอร์ดเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามงานต่างๆ ในหลายพื้นที่และภายในกรอบเวลาที่กำหนด
3. เลือกวิธีการแสดงผล KPI ของคุณ
KPI ดิบมักอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือข้อความ และไม่ง่ายที่จะเข้าใจได้ในครั้งแรกที่เห็น. เพื่อให้รายงาน KPI ของคุณมีประโยชน์ คุณจำเป็นต้องใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเพื่อสื่อสารประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณในทางที่มีความหมายมากขึ้น.
ตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอข้อมูลของคุณ จากนั้นออกแบบแผนภูมิ กราฟและไดอะแกรมด้วยเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลแบบภาพ ให้การนำเสนอของคุณเรียบง่าย
เป้าหมายคือการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มอย่างรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการสามารถเจาะลึกตัวอย่างรายงาน KPI ของคุณได้เสมอหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 📊
4. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างรายงาน KPI
การสร้างรายงาน KPI ของคุณเองด้วยตนเองนั้นใช้เวลามากและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ มีวิธีที่ดีกว่ามากในการสร้างและติดตามรายงาน KPI ของคุณ—นั่นคือการใช้ClickUp Goals
ClickUp Goals แนะนำวิธีใหม่สำหรับทีมของคุณในการติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)และเป้าหมาย แพลตฟอร์มที่มีความเป็นภาพสูงของเราช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลาที่ใช้งานง่าย และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
เพิ่มเป้าหมาย, ตัวชี้วัด, หรือ KPI ของคุณเอง และปรับแต่งให้สมบูรณ์ตามต้องการ ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, หรือเป้าหมายงาน แสดงข้อมูลนี้ในรูปแบบแดชบอร์ดรายงาน KPI ที่มีความสวยงามและสามารถมองเห็นความคืบหน้าของคุณต่อ KPI หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน
การสร้างรายงาน KPI ของคุณเองเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Goals แต่ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายกว่านี้ เราก็มีให้คุณเช่นกันเทมเพลต KPI โดย ClickUpถูกตั้งค่าและพร้อมใช้งานแล้วด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามเมตริกและ KPI ของคุณ—สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มข้อมูลเหล่านั้นลงในเทมเพลต
5. แบ่งปันรายงาน KPI ของคุณ
เมื่อคุณได้สร้างรายงาน KPI ของคุณเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถเริ่มแบ่งปันรายงานนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำในการตัดสินใจ สมาชิกในทีม และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสนใจในความก้าวหน้าของคุณได้
หากคุณใช้ClickUpสำหรับการรายงาน KPI ของคุณ คุณสามารถแชร์รายงานของคุณกับใครก็ได้ในเวลาใดก็ได้ การร่วมมือและการสื่อสารจะช่วยให้กระบวนการของคุณดีขึ้นเสมอ ทำให้คุณมีกลยุทธ์การรายงาน KPI ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
ใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการแบ่งปันเพื่อปรับแต่งว่าใครสามารถเข้าถึงเป้าหมายใดได้บ้าง และติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามอิทธิพลส่วนบุคคลของตนต่อเป้าหมายและเป้าหมายเฉพาะได้ 💬
9 ตัวอย่างและเทมเพลตรายงาน KPI เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
คุณสามารถสร้างรายงาน KPI ได้จากเมตริกหรือ KPI ใด ๆ ในทีมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมขาย, ทีมปฏิบัติการ, ทีมทรัพยากรบุคคล, หรือทีมการตลาด. คุณสามารถหาแรงบันดาลใจจากตัวอย่างรายงาน KPI เหล่านี้เพื่อค้นหาวิธีใหม่ในการติดตามและนำเสนอข้อมูลของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์รายงานKPIและแอปพลิเคชันติดตามเป้าหมายที่เราชื่นชอบ คือ ClickUp.
1. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ด Balanced Scorecard ของ ClickUp
เทมเพลต Balanced Scorecard โดย ClickUpเป็นหนึ่งในวิธีที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในการติดตามข้อมูลและดูความคืบหน้าในหลาย KPI รวมถึง KPI ด้านการปฏิบัติการ, KPI ด้านการตลาด และ KPI ด้านการเงิน
เชิญชวนสมาชิกในทีมวิเคราะห์ข้อมูล ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า กำหนดเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าของ KPIที่แตกต่างกันด้วยเทมเพลตสมดุลแบบร่วมมือนี้
2. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
ทุกบริษัทมี OKRs, เป้าหมาย, และเป้าหมายที่ต้องการติดตาม.แบบฟอร์ม OKRs และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUpนำเสนอวิธีง่าย ๆ ให้คุณทำเช่นนั้นได้ภายในซอฟต์แวร์ OKRที่ดีที่สุดในปัจจุบัน.
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเฉพาะและทำให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายเดียวกัน
3. แม่แบบโครงการการเรียนรู้และการพัฒนาของ ClickUp
สำหรับหลายองค์กร การติดตามการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานได้กลายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญใช้แม่แบบโครงการการเรียนรู้และการพัฒนาของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการการเรียนรู้ครั้งต่อไปของคุณ จากนั้นติดตามความก้าวหน้าของ KPI ตลอดโครงการเพื่อให้คุณสามารถรายงานผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. แม่แบบรายงานสถานะธุรกิจรายเดือนของ ClickUp
หากคุณจำเป็นต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าประจำเดือนหรือรายงานสถานะโครงการสำหรับทีมหรือแผนกของคุณแบบฟอร์มรายงานสถานะธุรกิจประจำเดือนโดยClickUp เป็นตัวอย่างรายงาน KPI ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณ
รายงานในรูปแบบบันทึกนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและแสดงภาพข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มสรุปและบริบทประกอบไว้ข้างเคียงในรูปแบบของรายงาน
5. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
การติดตาม OKR ของทั้งบริษัทอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นหากคุณไม่มีระบบที่ทำงานได้ดีใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR โดย ClickUpเพื่อแนะนำกระบวนการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย SMARTและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้
6. แม่แบบการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสของ ClickUp
การตรวจสอบความคืบหน้าของคุณทุกไตรมาสกลายเป็นนิสัยที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ ใช้แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสโดย ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและนำเสนอความคืบหน้าของ KPI ของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
7. แม่แบบแดชบอร์ด KPI การขายของ ClickUp
KPI ด้านการขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมขายที่มีประสิทธิภาพทุกทีมใช้เทมเพลต KPI ด้านการขายโดย ClickUpเพื่อกระตุ้นทีมของคุณให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ด้วยการออกแบบที่ช่วยให้ทุกคนเห็น KPI ที่มีคุณค่ามากที่สุดและความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างจนถึงขณะนี้
เทมเพลตแดชบอร์ด KPI คลังข้อมูล ClickUp
เช่นเดียวกับทีมขาย ทีมคลังสินค้าก็ถูกขับเคลื่อนด้วย KPI อย่างมากเช่นกัน.แบบฟอร์ม KPI คลังสินค้าโดย ClickUpได้ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคลังสินค้า พร้อมระบบติดตาม KPI, การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์, และข้อมูลเชิงลึกทางการดำเนินงานที่สำคัญ.
9. แม่แบบรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของ ClickUp
หากคุณกำลังรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน การรายงานประจำสัปดาห์ให้กับทีมของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทุกคนทราบข้อมูลและกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันใช้แบบรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อสื่อสารความคืบหน้าของคุณจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
