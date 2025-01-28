10 ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในการติดตามวัตถุประสงค์ในปี 2025

ในฐานะผู้นำของสตาร์ทอัพ คุณทราบดีว่าข้อมูลและการตั้งเป้าหมายมีความสำคัญเพียงใดต่อธุรกิจของคุณที่อาจยังเล็กอยู่ในวันนี้ แต่หากคุณมีตัวชี้วัดและกระบวนการที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง คุณจะสามารถเติบโตเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ในเวลาไม่นาน
เงินทุนและบุคลากรมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่คุณยังต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อวัดเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณด้วย เครื่องมือ OKR ที่เหมาะสมจะติดตามเป้าหมายของบริษัท เมตริกประสิทธิภาพ และสถิติต่าง ๆ เพื่อให้คุณรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม
แต่ซอฟต์แวร์ OKR และการจัดการประสิทธิภาพใดที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของสตาร์ทอัพ? คุณคือเดวิดที่กำลังเผชิญหน้ากับโกลิอัทมากมาย ดังนั้นคุณต้องใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ต้องกังวล—เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ OKRสำหรับสตาร์ทอัพ รวมถึงซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ OKR?
OKR คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่สนับสนุนเป้าหมายเชิงคุณภาพด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเครื่องมือ OKR มากมายในตลาดสำหรับการวัดข้อมูลนี้—แต่เครื่องมือ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพคืออะไร?
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ แต่ตามความคิดของเราอย่างสุภาพเครื่องมือ OKR ที่ดีควรมี:
- ประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่าย: ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณไม่มีเวลาหรือทรัพยากรมากพอที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OKR คุณต้องการสิ่งที่สามารถสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น มองหาซอฟต์แวร์ OKR ที่มีช่วงทดลองใช้ฟรี เพื่อให้คุณได้ประเมินว่าใช้งานง่ายจริงหรือไม่ ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: สตาร์ทอัพต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเครื่องมือ OKR แบบเรียลไทม์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ควรเลือกเครื่องมือ OKR ที่สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งโดยไม่มีความล่าช้า
- การผสานการทำงานที่เป็นประโยชน์: มีความเป็นไปได้สูงที่สตาร์ทอัพของคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นAsana หรือ Jira และเครื่องมือแชทเช่น Slack หรือ Microsoft Teams ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ OKR ที่สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย
10 อันดับซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ซอฟต์แวร์ OKR ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กได้เปรียบที่จำเป็นอย่างยิ่ง การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมช่วยให้ทีมสตาร์ทอัพขนาดเล็กสามารถรวมตัวกันและดำเนินการตามเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของพวกเขาได้
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม นี่คือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแบบไดนามิก จึงหมดกังวลเรื่องการป้อนข้อมูลซ้ำหรือการทำงานซ้ำซ้อน ทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ใน Workspace ของคุณ ทีมของคุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูล และใช้เวลาไปกับการทำงานที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง
สตาร์ทอัพมีความคล่องตัว ซึ่งหมายความว่าคุณต้องการทุกข้อได้เปรียบที่สามารถหาได้ แทนที่จะขอให้สมาชิกในทีมสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการ เอกสาร แม่แบบ และ OKR นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียวกันด้วยClickUp Goals
ClickUp Goals เชื่อมต่อกับงานของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบยังจัดกลุ่มเป้าหมายและแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าในมุมมองเดียว หากคุณต้องการมุมมองเดียวที่แสดงว่าสตาร์ทอัพของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใด ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ ติดตามประสิทธิภาพในแง่ของตัวเลข ผลประกอบการทางการเงิน และแม้แต่เป้าหมายของงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายสำหรับกำหนดเวลา สปรินท์ และยอดขายรายสัปดาห์ ClickUp ติดตามทุกอย่างให้คุณ ?
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหลายร้อยอย่างสำหรับการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ,ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่,และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการเพื่อทำให้กระบวนการใด ๆ ราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลต ClickUp: เทมเพลต ClickUp ช่วยให้การสร้างเอกสารและรายงานเป็นเรื่องง่ายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีคัดลอกเทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUpเพื่อสร้างเป้าหมายทั่วไปร่วมกับทีมของคุณใช้เทมเพลตรายงานสถานะของ ClickUpเพื่อสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าของคุณหรือใช้เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUpเพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR
- การติดตามเป้าหมายแบบบูรณาการ: ClickUp เป็นแอปติดตามเป้าหมายที่แข็งแกร่งสำหรับสตาร์ทอัพด้วยการติดตามเป้าหมายแบบบูรณาการ ดึงเป้าหมายทั้งหมดขององค์กรมาไว้ในที่เดียวด้วยโฟลเดอร์สำหรับติดตาม OKRs, คะแนนประเมินพนักงาน, รอบการทำงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ระบบ CRM ในตัว: ClickUpเชื่อมต่อซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของสตาร์ทอัพของคุณกับOKR ของคุณ หากคุณมีส่วนร่วมอย่างมากในด้านการขาย เครื่องมือและกระบวนการทำงานที่ผสานรวมของ ClickUp จะทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่างของ ClickUp มีให้เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายรวมอยู่ในตัว อาจมีช่วงที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ปริมาณ
Quantive ได้เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม OKR ที่เคยรู้จักกันในชื่อ Koan ซึ่งได้ผสานรวม OKR เข้ากับชุดเครื่องมืออันน่าประทับใจของ Quantive ที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ใช้ Quantive อยู่แล้ว เครื่องมือ OKR ของ Quantive ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องลังเล
ซอฟต์แวร์ OKR ที่เน้นภาพสำหรับสตาร์ทอัพนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ดังนั้นหากคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจำกัด OKR ต่อเจ้าของหรือการกำหนดเพดานความคืบหน้าของผลลัพธ์สำคัญ Quantive มีให้คุณครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเชิงปริมาณ
- ติดตามโครงการและงานต่าง ๆ ในแดชบอร์ดรูปแบบกระดานคัมบัง
- เชื่อมโยงงานแต่ละรายการกับ OKR ระดับองค์กร
- สร้างรายงานความคืบหน้า OKR อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดเชิงปริมาณ
- Quantive ไม่มีบริการตรวจสอบแบบตัวต่อตัว
- ทีมและมุมมองของบริษัทมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นผู้ใช้บางคนจึงพบว่าแพลตฟอร์มนี้สับสน
การกำหนดราคาเชิงปริมาณ
- สิ่งจำเป็น: ฟรี
- ขนาด: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนเชิงปริมาณและบทวิจารณ์
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
3. เพย์คอร์
ตามชื่อที่บ่งบอก Paycor เหมาะกับการเงินและการจัดการเงินมากกว่า แต่ก็มีคุณสมบัติ OKR ด้วย ธุรกิจขนาดเล็กใช้ Paycor สำหรับ:
- การประมวลผลเงินเดือน
- ทรัพยากรบุคคล
- การสรรหาบุคลากร
- การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน
- การจัดการค่าใช้จ่าย
- การติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
นี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากคุณมีพนักงานประจำแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดการเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ และภาษีด้วยตนเองอย่างไร
สำหรับวัตถุประสงค์ของ OKR คุณสมบัติการจัดการกำลังคนของ Paycor ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และจัดการตารางเวลาของทุกคน ไม่เพียงแต่คุณสามารถใช้ Paycor สำหรับการติดตามเวลาเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรแรงงานอีกด้วย
Paycor ยังรวมถึงการตั้งเป้าหมายขององค์กรและการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล—พร้อมแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการในการติดตามทุกอย่าง—จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการจัดการข้อมูลการทำงานและเป้าหมายในที่เดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- รวมถึงการติดตามเวลาและการเข้าออกงาน รวมถึงการจัดตารางการทำงานของพนักงาน
- คุณสมบัติของประสบการณ์พนักงานประกอบด้วยแบบสำรวจขวัญกำลังใจและระบบการจัดการการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Paycor
- Paycor ให้ความสำคัญกับงานทรัพยากรบุคคล แรงงาน และการเงิน มากกว่าระบบ OKR แบบดั้งเดิม
- คุณยังคงต้องการระบบการจัดการงานแยกต่างหากสำหรับการดำเนินงาน
- คุณต้องติดต่อ Paycor สำหรับข้อมูลราคา
ราคาของ Paycor
- พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- จำเป็น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แกนหลัก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เสร็จสมบูรณ์: ติดต่อเพื่อขอราคา
Paycor ratings and reviews
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ!
4. Microsoft Viva Goals
ไมโครซอฟท์ได้เข้าซื้อกิจการ Ally.io และเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Viva Goals ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยของเครื่องมือ Microsoft Viva นี่เป็นซอฟต์แวร์ OKR ที่มั่นคงสำหรับสตาร์ทอัพที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์อยู่แล้ว
Viva Goals มีกระบวนการติดตาม OKR ที่เรียบง่ายในสามขั้นตอน: จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กำหนดงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น และผสานการทำงานของ Viva Goals เข้ากับเครื่องมือ Microsoft อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
Viva Goals ช่วยให้รายงานความคืบหน้า การตรวจสอบ และการแจ้งเตือนง่ายขึ้นผ่านMicrosoft Teams นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต OKRสำหรับรายงานความคืบหน้าของทีมต่อผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของคุณหรือทีมนักลงทุน
คุณสมบัติเด่นของ Viva Goals
- หากคุณมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365, Viva Goals ได้รวมอยู่ด้วยแล้ว
- Viva Goals ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Viva Goals
- คุณต้องสมัครสมาชิกแบบอัปเกรดเพื่อเข้าถึง Viva Insights, Viva Topics และ Viva Learning
ราคาของ Viva Goals
- Microsoft Viva ใน Microsoft 365: รวมอยู่ด้วย
- Microsoft Viva Goals: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Suite: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Viva Goals
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 1/5 (8+ รีวิว)
5. Weekdone
Weekdone เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ป้อนเป้าหมายขององค์กรของคุณ Weekdone จะสร้างกรอบการทำงานสำหรับการดำเนินการให้โดยอัตโนมัติ
ระบบจะสร้างรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องคอยติดตามทีมเพื่อขออัปเดตโครงการอยู่ตลอดเวลา Weekdone ยังรวมงานและโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการติดตามโครงการและการมีส่วนร่วมของทีม
ราคาของ Weekdone ก็เหมาะกับสตาร์ทอัพเช่นกัน ทุกบัญชีจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงจ่ายตามจำนวนที่นั่งที่ต้องการ เนื่องจากธุรกิจของคุณอาจไม่มีผู้ใช้จำนวนมาก นี่จึงช่วยให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต่ำและเหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- Weekdone รองรับการจัดการ OKR อย่างต่อเนื่องพร้อมตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัว
- สร้างแบบสำรวจแบบรวดเร็วเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีม
- เชื่อมโยง OKRs กับ KPI, โครงการ, และกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Weekdone
- แอป Weekdone อาจทำงานช้าเล็กน้อย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าทำงานช้าหรือไม่มีการตอบสนอง
ราคาของ Weekdone
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- แพ็กเกจสำหรับ 15 ผู้ใช้: $9.07/เดือนต่อผู้ใช้ สูงสุด 15 ผู้ใช้
- แพ็กเกจ 30 ผู้ใช้: $9.60/เดือน ต่อผู้ใช้ สูงสุด 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
6. สร้างแรงบันดาลใจ
Inspire เป็นซอฟต์แวร์ OKR ที่ผสมผสานเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มการพัฒนาผู้นำอย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการติดตามเป้าหมาย จัดการทีมแบบ Agile หรือโค้ชผู้จัดการ
Inspire มี UX ที่เรียบง่ายไม่มีลูกเล่น แต่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก ใช้ OKR Builderเพื่อออกแบบ OKR ที่สำคัญที่สุดของบริษัทคุณ แพลตฟอร์มนี้รองรับการสนทนาโค้ชชิ่ง OKR รวมถึงการเรียนรู้ตามความต้องการสำหรับ OKR จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการคำติชมเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
สร้างแรงบันดาลใจในคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Inspire เชื่อมโยง OKR ของคุณเข้ากับการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (CPM) เพื่อให้ผู้จัดการสามารถติดตามความรับผิดชอบของพนักงานต่อผลลัพธ์ได้
- Inspire มีความสัมพันธ์กับ OKRs Training ซึ่งฝึกอบรมผู้นำเกี่ยวกับวิธีการจัดการ OKR
สร้างแรงบันดาลใจให้ข้อจำกัด
- Inspire มีรีวิวน้อยมาก จึงยังไม่มีหลักฐานยืนยันมากนัก
- Inspire เสนอเฉพาะสัญญาแบบรายปีแทนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน
แรงบันดาลใจในการกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
7. Hirebook
Hirebook รวบรวมงาน การจัดการเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถสร้าง OKR และสร้างงานภายในนั้น หรือแปลงกิจกรรมประจำวันให้เป็นผลลัพธ์หลักได้
Hirebook เข้าใจว่าผู้จัดการมีงานยุ่ง จึงทำให้การรับผิดชอบ OKR เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับคุณ ระบบจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความคืบหน้าของ OKR ของพวกเขา ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเตือนทุกคนเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญของพนักงานเพื่อให้คุณไม่ลืมที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ของทีม
นอกจากนี้ Hirebook ยังมีนโยบายราคาที่เป็นธรรม ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างราคาที่เรียบง่ายและคุ้มค่า เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นอย่างยิ่ง หากธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นในอนาคต Hirebook ยังมีแผนการสมัครสมาชิกแบบองค์กรที่มอบความสามารถที่มากขึ้นให้คุณอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Hirebook
- Hirebook สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบ ตั้งแต่ Excel ไปจนถึง Jira และ Salesforce
- ดูความคืบหน้าของเป้าหมายบริษัทในแดชบอร์ด OKRเดียวผ่านแดชบอร์ด Hirebook, แอปมือถือ หรืออีเมล
ข้อจำกัดของ Hirebook
- แพลตฟอร์มอาจมีบั๊กเล็กน้อยและโหลดช้า
- Hirebook มีการอัปเดตแพลตฟอร์มเป็นประจำ ดังนั้นคุณอาจต้องรอคุณสมบัติสำคัญบางอย่างที่ถือเป็นมาตรฐานในซอฟต์แวร์ OKR อื่น ๆ
ราคาของ Hirebook
- ธุรกิจ: สมัครสมาชิก $10/เดือน บวกกับ $15/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hirebook
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
8. ตาข่าย
บริษัทที่ทำงานทางไกลทั้งหมดพึ่งพา Lattice ในการจัดการพนักงานทางไกลในขณะที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ Lattice มีฟีเจอร์มากมาย แต่เครื่องมือ OKRs & Goals ของ Lattice ผสานวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ
อย่าส่งข้อความ Slack จำนวนมากถึงทีมของคุณเพื่อขอรายงานความคืบหน้าอีกต่อไป เพียงเข้าสู่ระบบ Lattice เพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมและวิธีที่มันส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร แทนที่จะตั้งเป้าหมายแล้วลืม Lattice มีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นซึ่งทำให้ง่ายต่อการแนะนำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- Lattice สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ดังนั้นคุณสามารถซื้อเพียงซอฟต์แวร์ OKR หรืออัปเกรดบัญชีของคุณเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
- Lattice ผสานการทำงานกับ Salesforce เพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อมูล OKR ของคุณ
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- Lattice ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรี
- Lattice มีเทมเพลต OKR จำกัด
- มันไม่รวมเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แชท ดังนั้นคุณยังต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อทำงานของคุณ
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน + OKRs & เป้าหมาย: $11/คน ต่อเดือน
- การมีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อคน
- เติบโต: 4 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- ค่าตอบแทน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. บรรลุเป้าหมาย
AchieveIt ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ในสองด้าน: การตั้งเป้าหมายขององค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงาน. กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนง่าย ๆ สามขั้นตอน: ตั้งเป้าหมาย OKR, ติดตามความคืบหน้า, และประเมินประสิทธิภาพ.
สร้างพื้นที่การมุ่งเน้นที่แตกต่างกันสำหรับทุกทีมของคุณ (หรือเพียงทีมเดียว หากคุณยังเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กมาก) และเริ่มรวบรวมการอัปเดตสถานะ AchieveIt จะดึงข้อมูลการอัปเดตจากทีมของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างรายงาน และสร้างแดชบอร์ด เพียงตั้งค่าครั้งเดียวและดูข้อมูลเชิงลึกไหลเข้ามา
คุณสมบัติเด่นของ AchieveIt
- AchieveIt เป็นหนึ่งในระบบ OKR ที่มีการทำงานอัตโนมัติมากที่สุดในตลาด ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
- AchieveIt มาพร้อมกับหลายสไตล์และเทมเพลต
- สำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AchieveIt ให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และ OKRs
ข้อจำกัดของ AchieveIt
- คุณต้องติดต่อ AchieveIt เพื่อสอบถามราคา
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและการฝึกอบรมในสถานที่ มีให้เฉพาะในแผนที่อัปเกรดเท่านั้น
ราคาของ AchieveIt
- แกนหลัก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ AchieveIt
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. 15Five
15Five ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ OKR: มันยังเป็นเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานสำหรับสตาร์ทอัพอีกด้วย มันติดตาม OKRs, เป้าหมายของพนักงาน, งาน, โครงการ, และข้อมูลการมีส่วนร่วม
ใช้ 15Five เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของงาน และแม้แต่ปรับจุดแข็งของทีมให้สอดคล้องกับงานของพวกเขา หากคุณกำลังพยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่น่าประทับใจ 15Five มีข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
สำหรับ OKRs, 15Five จะส่งรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติในแดชบอร์ดหรือผ่านการเชื่อมต่อกับ Slack, Salesforce และ Jira ระบุวัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัทและเป้าหมายเฉพาะของพนักงาน วัดกรอบเวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการภายในแดชบอร์ดที่เรียบง่าย
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณด้วย OKR แบบผู้ปกครอง-บุตร และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- กำหนดเป้าหมายขององค์กร ทีม และบุคคล
- ตรวจสอบความคืบหน้าของ OKR ทั้งหมดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ 15Five
- หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ 15Five คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Total Platform
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ผู้ดูแลระบบมีอำนาจมากขึ้น และมีคุณสมบัติสำหรับการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพนักงาน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ดำเนินการ: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- จุดเน้น: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $14/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
15Five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (880+ รีวิว)
ติดตามความคืบหน้าด้วยซอฟต์แวร์การจัดการแบบครบวงจร
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ ตัวเลือกทั้ง 10 ในรายการนี้ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แต่มีปัญหาเล็กน้อยอยู่หนึ่งอย่าง
โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยติดตามประสิทธิภาพของทีม แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถจับคู่ภารกิจและโครงการกับ OKR ของบริษัทคุณได้ และยิ่งมีน้อยกว่านั้นที่สามารถผสานเทมเพลตที่แข็งแกร่งและทรงพลังเข้ากับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ของคุณได้
เมื่อถึงเวลาที่จะทำให้สตาร์ทอัพของคุณมีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งทำทุกอย่างได้ ให้เลือก ClickUpประหยัดเวลาด้วยการนำงานและข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเดียวกัน
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต