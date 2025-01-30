วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR (พร้อมเทมเพลต)

ต่างจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) มักจะเป็นเชิงคุณภาพและอาจติดตามได้ยาก ซึ่งทำให้การนำทางผ่านงานจำนวนมากและมั่นใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นเรื่องยาก โชคดีที่คุณสามารถใช้แดชบอร์ด OKR ที่ดีเป็นเข็มทิศของคุณได้ 🧭
แดชบอร์ดที่สร้างอย่างดีจะมอบภาพรวมที่ละเอียดของความสำเร็จและประสิทธิภาพของคุณให้คุณ ทำให้คุณสามารถรักษาทีมทั้งหมดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานแทนที่จะตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
ในคู่มือนี้ เราจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ แดชบอร์ด OKR และสอนคุณวิธีสร้างแดชบอร์ดจากศูนย์ เราจะแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและซอฟต์แวร์ OKRที่จะไม่ทำให้คุณเสียเงินมากมายในขณะที่ยังคงทำให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานได้ทันที
อะไรคือแดชบอร์ด OKR?
แดชบอร์ด OKR เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่าน กราฟ, แผนภูมิ, และองค์ประกอบแบบไดนามิกที่คล้ายกัน วัตถุประสงค์หลักของมันคือการใช้ระเบียบวิธี OKR เพื่อสรุปข้อมูลจำนวนมากให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อให้บริษัทของคุณก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้ 🎯
แม้ว่าแดชบอร์ดนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์และผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก แต่ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกระดับได้เช่นกัน มันช่วยให้คุณแยกย่อย OKRs ออกมาเป็น โครงการริเริ่มที่คุณสามารถติดตามได้ เพื่อให้โครงการเข้าใจง่ายขึ้นและทำให้ทุกคนชัดเจนในบทบาทและการมีส่วนร่วมของตนเอง
นอกจากนี้ แดชบอร์ด OKR ไม่ได้ครอบคลุมโครงการและวัตถุประสงค์ในระดับบริษัททั้งหมดเสมอไป คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดส่วนบุคคลเพื่อติดตาม OKR ส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจและทำให้คุณรู้จักพวกเขาดีขึ้น
ไม่ว่าจะนำไปใช้ในลักษณะใด แดชบอร์ดที่พัฒนาอย่างดีจะช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตและเอกสารจำนวนมากเพื่อทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของโครงการและประสิทธิภาพของทีม ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะถูกนำเสนออย่างชัดเจนและดึงดูดสายตา ทำให้คุณมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจ
คุณสมบัติหลักของแดชบอร์ด OKR
เพื่อให้การรายงานง่ายขึ้นและช่วยให้การตัดสินใจตามข้อมูลเป็นไปได้ดีขึ้น แผงควบคุม OKR ควรมีองค์ประกอบหลักต่อไปนี้:
- เครื่องมือการมองเห็น—เป้าหมายอาจไม่ชัดเจนในบางครั้ง เนื่องจากจะถูกทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านผลลัพธ์หลักและกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนั้นแดชบอร์ด OKR ของคุณจึงต้องมีองค์ประกอบทางภาพที่รองรับสิ่งนี้ หากมันไม่ไปไกลกว่าแผนภูมิวงกลมพื้นฐานและเป้าหมายเชิงตัวเลข คุณอาจไม่สามารถมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างถูกต้อง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—ดังที่กล่าวไว้ แดชบอร์ด OKR สามารถให้บริการกับทุกคนในองค์กรของคุณ ดังนั้นจึงควรใช้งานง่ายไม่ว่าจะมีความสามารถด้านเทคโนโลยีในระดับใดก็ตาม ข้อมูลสำคัญทั้งหมดควรถูกจัดวางอย่างชัดเจนเพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล OKR ที่ต้องการ ในอุดมคติ แดชบอร์ดของคุณควรรองรับการใช้งานบนมือถือเพื่อให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์—คุณไม่สามารถเห็นภาพที่แม่นยำของความคืบหน้าที่คุณทำได้หากแดชบอร์ดของคุณไม่ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ (หรืออย่างน้อยก็บ่อยพอที่จะครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งหมด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและแอปอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น
- เป้าหมายสำคัญและกรอบเวลา—เป้าหมายบางอย่างอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการบรรลุ ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายสำคัญจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นขวัญกำลังใจของทีมหากเริ่มตกต่ำลงในช่วงกลางโครงการ กรอบเวลาก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะช่วยให้ทุกคนมีแผนงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง—ในอุดมคติ แดชบอร์ดของคุณควรสามารถปรับให้เข้ากับทีมต่างๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่รบกวนสมาธิของสมาชิกทีมด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างแดชบอร์ดหลายชุดสำหรับ OKR เดียวกัน
ประโยชน์ของแดชบอร์ด OKR คืออะไร?
หากคุณสร้างแดชบอร์ดที่ตรวจสอบทุกข้อข้างต้นได้ คุณจะได้รับประโยชน์มากมาย มาดู ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด กันเถอะ 🌟
การสื่อสารเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) อย่างมีประสิทธิภาพ
OKRs มักจะมีความทะเยอทะยานและเกี่ยวข้องกับหลายทีมทั่วทั้งบริษัท หากไม่มีระบบกลางสำหรับการแสดงภาพ OKRs คุณเสี่ยงต่อการสื่อสารที่ผิดพลาดและอาจทำให้เกิดการแยกส่วนของโครงการ
แดชบอร์ด OKR รวบรวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อ สร้างความชัดเจนและภาพรวมที่ครอบคลุม ของทุกโครงการที่จำเป็น ส่งผลให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่างานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร และได้รับบริบทที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มแดชบอร์ดแบบครบวงจรอาจมาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม สิ่งนี้สามารถ รวมศูนย์การทำงานของคุณ และขจัดความไร้ประสิทธิภาพที่กินเวลา
การติดตามกิจกรรมที่ง่ายดาย
ขณะที่ทีมของคุณกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์สำคัญ คุณต้องการที่จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แดชบอร์ด OKR สามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมหรือการตรวจสอบมากมาย คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า งานได้ถูกทำไปมากน้อยเพียงใดในจุดใด ๆ ที่คุณต้องการ และมีการอัปเดตที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมให้คุณเห็นได้ในทันที
โปรดทราบว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อซอฟต์แวร์แดชบอร์ดของคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดตารางเวลาที่รองรับการติดตามงานแบบเรียลไทม์เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ทุกโซลูชันจะมีฟีเจอร์นี้ ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ค้นหาแอปที่เชื่อมต่อกับแอปที่มีอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ
- เลือกแพลตฟอร์มที่มีความแข็งแกร่งมากกว่า ซึ่งสามารถทำได้มากกว่าการรายงานและแสดงผลแบบ OKR อย่างง่าย
โอกาสในการใช้เกมมิฟิเคชัน
แดชบอร์ด OKR ไม่ได้ใช้เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น—ยังช่วยให้คุณเพิ่มความสนุกสนานให้กับกระบวนการทำงานและรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน ผ่านการใช้เกมมิฟิเคชันอีกด้วยจากผลสำรวจพบว่า การทำเช่นนี้เป็นความคิดที่ชาญฉลาด เพราะ 89% ของพนักงานกล่าวว่าเกมมิฟิเคชันช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 88% รายงานว่าระดับความสุขในที่ทำงานเพิ่มขึ้น
มีตัวเลือกการนำเกมมาใช้มากมายให้คุณได้สำรวจ และแดชบอร์ด OKR ของคุณมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ คุณสามารถ ตั้งค่าระบบการให้รางวัล ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้, โครงการ, และผลลัพธ์ที่สำคัญเพื่อทำให้พนักงานของคุณรู้สึกตื่นเต้นและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ 🥇
คุณยังสามารถเพิ่มการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพเข้าไปได้ด้วยการเพิ่มระบบคะแนน, กระดานผู้นำ, และองค์ประกอบที่คล้ายกัน อย่าทำเกินไป เพราะคุณไม่ต้องการให้การแข่งขันมาทำลายความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและความรับผิดชอบ
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน แดชบอร์ด OKR ขจัดอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมหลายประการ เช่น:
- งานที่ไม่ชัดเจน
- คอขวดในการสื่อสาร
- ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้
นอกจาก OKRs แล้ว พวกเขามักจะแสดง โครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบของทุกคนถูกวางไว้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยขจัดความสับสนและให้คุณเชื่อมโยงแต่ละโครงการกับสมาชิกในทีมและระบุแหล่งที่มาของประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว 🔍
แดชบอร์ดยังช่วยให้เกิดความ โปร่งใสอย่างสมบูรณ์, ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในการสร้างความไว้วางใจภายในบริษัทของคุณนอกจากนี้ยังเป็นข้อดีเพิ่มเติมที่พนักงานอาจได้รับการกระตุ้นให้แบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากทุกคนสามารถมองเห็นงานของเพื่อนร่วมทีมได้
วิธีสร้างแดชบอร์ด OKR
การสร้างแดชบอร์ด OKR ที่แข็งแกร่งไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน—คุณต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ และปรึกษาผู้ตัดสินใจหลายคนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน คุณยังต้องค้นหา ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่เหมาะสม ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่เราได้หารือไว้ในคู่มือนี้ และมีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือก
เพื่อย่นระยะเวลาการค้นหาของคุณ ให้เราแนะนำ ClickUp— โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานของคุณได้ตลอดเวลา และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย 🤩
ด้วยแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด OKR ในอุดมคติของคุณที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ ให้เราแสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียดถึงวิธีการทำสิ่งนี้ในขณะที่เราผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างแดชบอร์ด
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเป้าหมายของคุณ
แดชบอร์ด OKR สามารถมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์พร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั่วทั้งธุรกิจหรือวัตถุประสงค์เฉพาะของพนักงานได้ด้วย ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับแดชบอร์ดอาจเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างเหมาะสม เนื่องจากจะส่งผลต่อขั้นตอนในอนาคตทั้งหมด
หากคุณต้องการจุดเริ่มต้นในการกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ให้เริ่มต้นด้วย พันธกิจและวิสัยทัศน์ ของบริษัทของคุณ OKR ควรมีความทะเยอทะยานและสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะตั้งเป้าหมายให้สูง 💯
เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องระบุเป็นตัวเลข จึงไม่ต้องกังวลหากวัตถุประสงค์ดูคลุมเครือ "เพิ่มการรับรู้แบรนด์" เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง แม้ว่าอาจดูคลุมเครือในแวบแรกก็ตาม คุณจะแยกย่อยวัตถุประสงค์นี้ออกเป็นผลลัพธ์หลักและโครงการต่างๆ ในภายหลัง ดังนั้นคุณจึงยังมีวิธีวัดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
เมื่อคุณได้พิจารณาวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงได้ ด้วยตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย คุณสามารถค้นหาแผนภูมิที่เหมาะสมกับทุกประเภทของวัตถุประสงค์ได้
ClickUp มี ตัวเลือกการแชร์เป้าหมายที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณมอบภาพรวมของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องให้กับแต่ละทีมได้โดยไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ไว้ในโฟลเดอร์เพื่อเพิ่มความชัดเจนได้อีกด้วย
การติดตามความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับข้อมูลที่ล่าช้า ทุกครั้งที่คุณมองไปที่แดชบอร์ด คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายมากเพียงใด
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดผลลัพธ์สำคัญและโครงการริเริ่ม
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว ถึงเวลาที่จะ ลงรายละเอียดมากขึ้น และดูว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจำเป็นต้องกำหนดผลลัพธ์หลักและโครงการที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์หลักสองถึงห้าข้อต่อวัตถุประสงค์คือจุดที่เหมาะสมที่สุด แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ตายตัว สิ่งที่สำคัญคือการเชื่อมโยงผลลัพธ์หลักกับวัตถุประสงค์และสร้างแผนที่ชัดเจนให้ทีมของคุณปฏิบัติตาม
หากเราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างการรับรู้แบรนด์ ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็น:
- เขียนและเผยแพร่บทความรับเชิญ 30 บทความภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
- จัดตั้งความร่วมมือห้าประการกับผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1
- สร้างพอดแคสต์ 40 ตอนภายในสิ้นปีนี้
ผลลัพธ์สำคัญแต่ละข้อสามารถแบ่งย่อยออกเป็นโครงการเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น โครงการสำหรับการเขียนบทความรับเชิญ 30 บทความอาจประกอบด้วย:
- สร้างหัวข้อและโครงร่างสำหรับบทความทั้ง 30 บทความให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน
- เขียนบทความสามบทความต่อสัปดาห์
- ระบุเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 15 แห่งเพื่อเผยแพร่บทความรับเชิญ
สิ่งสำคัญคือผลลัพธ์และโครงการสำคัญเหล่านี้ควรอยู่ในศูนย์กลางเดียว มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Tasksช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 🗓️
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถใช้หลายมุมมองเพื่อให้ได้ภาพรวมของขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
ClickUp ยังมีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ งานที่ทำซ้ำได้ และฟีเจอร์ที่คล้ายกันซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มเวลาสำหรับการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเค้าโครงของแดชบอร์ด
หลังจากระบุ OKRs และโครงการริเริ่มแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกวิธีการจัดโครงสร้างในแดชบอร์ดของคุณ ไม่มีขีดจำกัดที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ประโยชน์จาก วิดเจ็ตกว่า 50 รายการของ ClickUp และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรคุณสามารถใช้เทมเพลตแดชบอร์ด OKRเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลต ClickUp OKRมาพร้อมกับองค์ประกอบทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบ OKR ของคุณตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รับ ห้าฟิลด์ที่กำหนดเองและประเภทการดู พร้อมกับสถานะเจ็ดแบบสำหรับการติดตาม OKR ด้วยความแม่นยำสูง
นอกจากเทมเพลต OKR ทั่วไปแล้ว คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเฉพาะทาง เช่นเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp ซึ่งมีฟิลด์และองค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะสำหรับการวางแผนการตลาด ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพได้โดยใช้แรงงานน้อยที่สุด
สุดท้ายนี้คุณสามารถดูตัวอย่างแดชบอร์ดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแดชบอร์ด OKR ของคุณให้เหมาะสม ทุกองค์ประกอบในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้สอดคล้องกับ OKR และรายละเอียดเฉพาะของคุณ
เมื่อออกแบบเลย์เอาต์ของแดชบอร์ดของคุณ ให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถนำทางในแดชบอร์ดได้อย่างราบรื่น คุณจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างรูปแบบและการใช้งาน ดังนั้นลองทดลองกับการออกแบบที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาว่าอะไรที่ทำงานได้ดีที่สุด 🧪
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
ไม่ใช่ทุกความก้าวหน้าของ OKR ที่สามารถติดตามได้ผ่านโครงการเฉพาะและการเสร็จสิ้นของโครงการเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินคลินิกและตั้งเป้าหมายหลักไว้ที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย การบรรลุค่าเฉลี่ยเวลาการรอคอยที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นหนึ่งในผลลัพธ์หลัก ในกรณีนี้ แดชบอร์ด OKR ของคุณควรเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่วัดเวลาการรอคอยเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณน่าจะมีกระบวนการทำงานที่จัดตั้งไว้แล้ว และแดชบอร์ดของคุณต้องสามารถเข้ากับกระบวนการนั้นได้ แทนที่จะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีโซลูชันแดชบอร์ดที่สามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลสำคัญของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้สามวิธี:
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟ(Slack, Everhour, Front และอื่นๆ อีกมากมาย)
- การผสานการทำงานกับ Zapier ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปเพิ่มเติมได้หลายร้อยแอป
- ClickUp API, ซึ่งช่วยให้คุณสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง
คุณจะได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับความต้องการของคุณ และมั่นใจได้ว่าแดชบอร์ดของคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว 🪨
แน่นอนว่า แผงควบคุมสามารถดึงข้อมูลจากโซลูชันอื่น ๆ ของ ClickUp ได้เช่นกัน (งาน, เป้าหมาย, เป็นต้น) ทำให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนและปรับแต่งแดชบอร์ด OKR ของคุณ
เพียงเพราะแดชบอร์ดของคุณทำงานได้แล้ว ไม่ได้หมายความว่างานของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่คุณติดตาม OKR ของคุณ คุณอาจสังเกตเห็น พื้นที่ที่ควรปรับปรุง ที่ควรให้ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางคนอาจพบว่ามันไม่ตรงตามสัญชาตญาณหรือสังเกตเห็นข้อมูลสำคัญที่ขาดหายไป
OKR ของคุณจะพัฒนาไปมากตามเวลา ดังนั้นการทบทวนและปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณมี OKR ระยะยาว การทบทวนทุกไตรมาสก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม หากใช้แดชบอร์ดสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือการติดตามพนักงานรายบุคคล อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบบ่อยขึ้น
โลกธุรกิจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า คุณจึงควรเปิดรับความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน OKR หรือจัดลำดับความสำคัญใหม่ ในทุกกรณี อย่าตั้งแล้วลืมแดชบอร์ดของคุณ แต่ให้อัปเดตตามความจำเป็น
สุดท้ายนี้ ใช้แดชบอร์ดของคุณเพื่อ เฉลิมฉลองความสำเร็จและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ การให้กำลังใจเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างความสุขให้กับพนักงานได้มาก และแดชบอร์ดของคุณจะบอกคุณได้ว่าใครสมควรได้รับมันมากที่สุด 🤓
สร้างแดชบอร์ด OKR ระดับแนวหน้าด้วย ClickUp
หากไม่มีเทมเพลตแดชบอร์ด OKR การตั้งค่าแดชบอร์ด OKR อาจต้องใช้ความพยายามบ้าง แต่เป็น องค์ประกอบสำคัญ ในความพยายามในการรายงานของคุณ คุณจะยังคงควบคุม OKR ของทีมได้อย่างสมบูรณ์และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ทีมของคุณจะชื่นชอบแดชบอร์ดนี้เช่นกัน เพราะพวกเขาสามารถใช้มันเพื่อติดตามการทำงานของตนได้ตลอดเวลา และหากต้องการแรงบันดาลใจ ก็สามารถได้รับแรงบันดาลใจจากมันได้เช่นกัน 💨
ClickUp ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ข้างต้นพร้อมด้วยข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย ถือเป็นหนึ่งในวิธี ที่ใช้งานง่ายที่สุดและคุ้มค่าที่สุด ในการสร้างแดชบอร์ด OKR ที่แข็งแกร่งและบริหารโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานและสัมผัสพลังของข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างเต็มมือสร้างบัญชี ClickUp วันนี้