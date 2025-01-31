10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

จากการศึกษาพบว่า สมองของมนุษย์สามารถประมวลผลข้อมูลทางสายตาได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า ที่จริงแล้ว ข้อมูลที่เราได้รับถึง 90% มักจะเป็นข้อมูลทางสายตา
การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการรู้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ผู้จัดการโครงการต้องจัดการกับชุดข้อมูลและตารางข้อมูลที่น่าเบื่อไปพร้อม ๆ กัน และมันก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่สมองจะหยุดดูดซับข้อมูล นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพเพื่อยกระดับพื้นที่ทำงานของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้การนำเสนอภาพ เช่นแผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด กราฟ และแผนภูมิ เพื่อวางแผนกระบวนการของคุณและบรรลุประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม 10ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด ที่รับประกันว่าจะช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพ?
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพ ช่วยให้สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น. มันใช้ประโยชน์จากอินโฟกราฟิกเพื่อช่วยคุณวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามโครงการโดยไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากข้อมูล. ?
เมื่อเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ให้ความสนใจกับแง่มุมต่อไปนี้:
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: ต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบลากและวางเพื่อจัดระเบียบบอร์ดงานได้อย่างชัดเจน
- การสื่อสาร: เครื่องมือควรช่วยให้สามารถสื่อสารและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การรายงานและการวิเคราะห์: เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณได้ในทันที
- การจัดการงานด้วยภาพ: คุณควรมีแดชบอร์ดสำหรับการจัดการงานด้วยภาพที่มีคุณสมบัติเช่น การติดตามความคืบหน้าและการใช้รหัสสีสำหรับงานเพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ
- การแสดงภาพกระบวนการทำงาน: เครื่องมือต้องนำเสนอปฏิทินและไทม์ไลน์ เพื่อให้สามารถแสดงการเชื่อมโยงงานระหว่างกันได้ช่วยในการบริหารจัดการกำหนดการโครงการและปริมาณงาน
- เครื่องมือสร้างแผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ: มีไวท์บอร์ดในตัว แผนผังงาน และรองรับสื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการระดมความคิด วางแผน และจัดทำโครงร่างกระบวนการส่งมอบโครงการให้ง่ายขึ้น
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้วยภาพที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้เลือก 10 เครื่องมือจัดการโครงการด้วยภาพที่ดีที่สุด สำหรับคุณ! ไม่ว่าคุณจะทำงานในโครงการเดียวหรือจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ เรามีตัวเลือกในทุกขนาด มาดูรีวิวของพวกเขาด้านล่างนี้เลย ?
1.ClickUp
ใช้ ClickUp, โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มองเห็นภาพได้, เพื่อจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
รับมุมมองแบบ 360° ของกระบวนการทำงานในโครงการของคุณด้วยClickUp Dashboards พื้นที่ที่ปรับแต่งและขยายได้ตามต้องการ พร้อมด้วย สถานะที่ปรับแต่งได้ ตาราง และเครื่องมือรายงานคุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ เช่น กราฟเวลาที่ติดตามและความเร็วของสปรินท์และเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพสูงสุด!
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรและการติดตามความคืบหน้าด้วย 15+ มุมมอง ClickUpที่สามารถกำหนดสีได้ ใช้มุมมองกระดานแบบ Kanbanเพื่อ จัดระเบียบงานในรูปแบบการ์ดแบบลากและวาง นอกจากนี้คุณยังสามารถสำรวจมุมมองแผนภูมิ Gantt, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน เพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์พร้อมจุดสำคัญและลำดับความสำคัญของโครงการ
เริ่มต้นโครงการใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp โครงสร้างสำเร็จรูปและตัวชี้วัดในตัวช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะงาน ความคืบหน้าของโครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ดูง่ายของเทมเพลตนี้มาพร้อมกับการจัดแสดงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับ:
- การจัดตารางงาน
- ติดตามไทม์ไลน์และประสิทธิภาพของโครงการ
- การร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม
เพิ่มพลังให้กับทีมของคุณด้วยClickUp Whiteboards ที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบ พร้อมด้วยกราฟ, แผนภูมิ,โน้ตติดผนังและสื่ออื่นๆ ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อวาดกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลและเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดงาน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การร่วมมือทางภาพที่สามารถปรับขนาดได้ และการจัดการโครงการ
- 1,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้เต็มที่
- ผสานการทำงานกับแอปทำงานยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ
- แดชบอร์ดพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ สำหรับการมองเห็นแบบ 360°
- ไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดเส้นทางวิกฤต
- แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แท้
- ปฏิทินสำหรับติดตามเหตุการณ์สำคัญและตารางเวลา
- ฟีเจอร์แชทเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ
- พร้อมใช้งานบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์ทำให้เส้นโค้งการเรียนรู้ในช่วงแรกสูง
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Toggl
Toggl เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก—ผลิตภัณฑ์ Toggl Plan ของมันเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง มันรวมไทม์ไลน์เพื่อจัดการทีมและตารางเวลาโครงการในขณะที่ยังมีกระดาน Kanbanสำหรับติดตามความคืบหน้าของงาน
กระดานคัมบังของ Toggl ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการได้ กำหนดเวลาและมอบหมายงานโครงการ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโดยใช้ป้ายกำกับที่มีรหัสสี ย้ายงานแต่ละรายการไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ตามสถานะ: กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น หรือ ยังไม่ได้มอบหมาย
สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับโครงการได้ โดยสามารถสังเกตเห็นความสอดคล้องของไทม์ไลน์ขณะที่คุณเพิ่มหรืออัปเดตงานต่าง ๆ ด้วยระบบการทำงานที่มองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถป้องกันภาระงานที่ไม่สมดุลหรือภาวะหมดไฟของทีมได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl
- หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสี
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- การจัดตารางงานด้วยภาพ
ข้อจำกัดของ Toggl
- การนำทางอาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
- อาจเกิดปัญหาการซิงค์เมื่อเปลี่ยนจากเดสก์ท็อปไปยังสมาร์ทโฟน
ราคาของ Toggl
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
3. GanttPro
GanttPRO คือโซลูชันการจัดการโครงการแบบภาพสำหรับการติดตามงาน การจัดการความเชื่อมโยงของงาน และการจัดสรรทรัพยากร
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การมอบ เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการเป็นหลัก ตัวสร้างแผนภูมิแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณไปพร้อมกัน ?
เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ ใช้ประโยชน์จากมุมมองบอร์ดเพื่อแสดงงานในรูปแบบการ์ดหรือมุมมองตาราง ซึ่งช่วยให้คุณเห็นข้อมูลสำคัญของงาน เช่น ลำดับความสำคัญ ค่าใช้จ่าย สถานะ และระยะเวลา
ซอฟต์แวร์ยังมีเครื่องมือติดตามเวลา, นำเข้า/ส่งออกเอกสาร, และติดตามงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่ง่าย
- การจัดตารางโครงการอัตโนมัติ
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การวางแผนทรัพยากรและการประมาณต้นทุน
- มุมมองหลายแบบเพื่อการมองเห็นโครงการที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การนำเข้างานและไฟล์อาจมีความซับซ้อน
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
4. ความคิด
Notion เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงพร้อมชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม สร้างกระบวนการทำงานที่ไร้ที่ติโดยใช้เครื่องมือเชื่อมต่อแบบภาพของแพลตฟอร์ม ด้วยแท็กสถานะที่สะดวกและป้ายกำกับความสำคัญ คุณสามารถกำหนดลำดับชั้นของงานที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณได้
คุณจะได้รับตารางที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจพื้นฐานไปจนถึง ระบบการจัดการโครงการที่ซับซ้อน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น รายงานข้อผิดพลาดและการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อประหยัดเวลาของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้ยังมาพร้อมกับเทมเพลตมากมายสำหรับการตลาด การวางแผนแบบ Agile และการออกแบบ ช่วยให้คุณนำเสนอแนวคิดต่อทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
Notion มี มุมมองฐานข้อมูลหลายแบบ เปิดมุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมของโครงการของคุณ จัดการการพึ่งพา และวางแผนการดำเนินการเพื่อให้ทันกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้าของงานผ่านสถานะที่กำหนดเอง หรือเปิดมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบวันที่ครบกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- มุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมเอกสารและตาราง
- มีแผนผังความคิดให้บริการ
- แม่แบบการจัดการโครงการ
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการ
- การผสานรวมแอปพลิเคชันหลายตัว
ข้อจำกัดของ Notion
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถใช้วิดเจ็ตได้มากขึ้น
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
5. Trello
Trello เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้ผ่านมุมมองและเทมเพลตที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ บอร์ด, รายการ, และ การ์ด เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานในทุกขนาด
บอร์ดช่วยจัดระเบียบงานของคุณตามสถานะ เช่น ต้องทำ กำลังทำ และทำเสร็จแล้ว หากต้องการให้งานแสดงเป็นรายการที่ติดตามได้ง่าย ให้สลับไปที่รายการ ใช้การ์ดเพื่อเพิ่มบันทึกและตัวเตือนสำหรับงานของคุณ
ส่งเสริมการวางแผนโครงการข้ามทีมด้วยมุมมอง Workspace Table ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงการ์ดจากบอร์ดต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณในรูปแบบตารางสเปรดชีต ทำให้มองเห็นงานที่กระจัดกระจายได้อย่างกระชับ คุณสามารถกรองและจัดระเบียบการ์ด Trello ใน Workspace Table ได้ตามรายการ ป้ายกำกับ สมาชิก และวันที่ครบกำหนด
Trello ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำอย่าง ClickUp ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานในบอร์ด รายการ และบัตร
- ผสานการทำงานกับแอปมากมาย
- ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- แม่แบบที่ใช้งานง่ายสำหรับโครงการออกแบบและการตลาด
ข้อจำกัดของ Trello
- รายงานและการวิเคราะห์ในตัวที่มีจำกัด
- ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการไทม์ไลน์ในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
6. Kissflow Project
Kissflow Project นำเสนอ แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับกระดาน Kanban ที่มีความเป็นภาพอยู่แล้ว โดยการเพิ่มการจัดหมวดหมู่ในแต่ละคอลัมน์ เจ๋งใช่ไหม? ✔️
ติดตามงานของทีมโดยใช้แท็ก "ค้างอยู่", "กำลังดำเนินการ", และ "เสร็จแล้ว" ซึ่งช่วยให้การจัดวางบอร์ดง่ายขึ้น ลดความจำเป็นในการใช้คอลัมน์จำนวนมากที่อาจทำให้ผู้ชมรู้สึกเหนื่อยล้า
ด้วย Kissflow Project คุณสามารถสร้างรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญของงานให้กับสมาชิกในทีมทุกคน ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดต เพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมส่งมอบงานตามกำหนดเวลา
เช่นเดียวกับคู่แข่ง ซอฟต์แวร์นี้ยังมาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุจุดคอขวดในการดำเนินงานผ่านเครื่องมือภาพที่เข้าใจง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow Project
- การสร้างภาพที่เข้าใจง่ายด้วยกระดานคัมบัง
- แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การจัดลำดับความสำคัญของงานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
- อินเทอร์เฟซที่ลื่นไหล
- ฟีเจอร์สร้างแอป
ข้อจำกัดของ Kissflow Project
- การจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสูงเป็นเรื่องท้าทาย
- ไม่สามารถแปลงตารางเป็น PDF ได้โดยตรง
ราคาของ Kissflow Project
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1500/เดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow Project
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. มิโร
Miro เป็น แพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่มีห้องสมุดเทมเพลตมากกว่า 2,000 แบบ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ รวมถึงแผนที่ แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง แผนผังงาน และกระดานวิจัย
ควบคุมการนำเสนอไอเดียด้วยไวท์บอร์ด Miro! ใช้เพื่อระดมความคิดหรือแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนโดยใช้แผนภาพ, ภาพวาด, และโน้ตติด ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการออกแบบ เพิ่มรูปภาพ, GIF, เอกสาร, แผ่นงาน, และ PDF เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับผลงานของคุณ
เปลี่ยนจากการระดมความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การจัดการงานอย่างเป็นระบบได้อย่างราบรื่น ด้วยการแปลงโน้ตติดผนังหรือกล่องข้อความใด ๆ ให้กลายเป็นบัตรงานใน Miro พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น ผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง
ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสานบัตร Miro เข้ากับกระดาน Kanban ที่ยืดหยุ่นได้ คุณยังสามารถส่งเสริมการร่วมมือระหว่างแผนกได้โดยการสร้างแผนที่การพึ่งพาซึ่งกันและกันผ่านตัวเชื่อมต่อ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- กระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้เต็มที่
- แม่แบบที่มีกรณีการใช้งานหลากหลาย
- รองรับสื่อหลากหลายประเภท เช่น กราฟและแผนภูมิ
- ฟังก์ชันการจัดการงานที่ได้รับการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Miro
- มีการล่าช้าเป็นครั้งคราว
- อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะแชร์หน้าจอ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
8. บิสิเนสแมป
สร้าง กระดานคัมบังแบบหลายชั้น ด้วย Businessmap และรวมข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถขยายกระดานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพิ่มมิติใหม่ในการมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณ ?️?️
ใช้แผนภาพเลนว่ายน้ำเพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยการแบ่งกระดานออกเป็นส่วนๆ ด้วยเส้นแนวนอนเพื่อการแบ่งงานที่ชัดเจน สำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น แยกขั้นตอนของกระบวนการ ออกเป็นหลายคอลัมน์ย่อย
นอกเหนือจากการมอบการมองเห็นงานที่ราบรื่นแล้ว แพลตฟอร์มยังทำนายความคืบหน้า, อุปสรรค, และความเสี่ยงได้อีกด้วยแดชบอร์ดโครงการของBusinessmap ช่วยให้คุณเปรียบเทียบเป้าหมายของคุณกับความคืบหน้าของงานในปัจจุบัน หรือแสดงข้อมูลของคุณผ่านทีมต่าง ๆ ได้ผ่านแผนภูมิสีสันสวยงาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Businessmap
- บอร์ดที่สามารถปรับขนาดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
- แดชบอร์ดเพื่อดูโครงการ ผลลัพธ์ และสรุปประสิทธิภาพ
- พื้นที่ทำงานของทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสของโครงการ
- การคาดการณ์โครงการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Businessmap
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) จำเป็นต้องปรับปรุง
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ทำงานได้ดีเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Businessmap
- มาตรฐาน: $179/เดือน ต่อ 15 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
9. งานค้าง
Backlog ผสานการจัดการโครงการและโค้ด เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยและเน้นภาพ มันตอบสนองความต้องการเฉพาะของการจัดการโครงการทางวิศวกรรมด้วยคุณสมบัติสำหรับการติดตามปัญหาและบั๊ก การสนับสนุนการทำงานระยะไกล และพื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ ?
Backlog มีคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณคาดหวังในผลิตภัณฑ์การจัดการโครงการแบบภาพ เช่น เครื่องมือสื่อสาร การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และแผนภูมิ Burndown และ Gantt แสดงความคืบหน้าของทีมคุณในทุกขั้นตอนด้วยกระดาน Kanban ที่สามารถแก้ไขได้
ใช้การควบคุมเวอร์ชันเพื่อเพิ่มผู้ตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขของพวกเขาก่อนการผลิต ด้วยคลังโค้ดในตัวและการแชร์แบบลากและวาง คุณสามารถเก็บเอกสารความรู้ของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง
- การติดตามข้อบกพร่องและปัญหา
- ที่เก็บโค้ดในตัว
- กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้
- มีแผนภูมิแกนต์และแผนภูมิการเผาไหม้
ข้อจำกัดของงานค้าง
- คุณสมบัติที่จำเป็นหลายอย่างถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังระบบชำระเงิน
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
การตั้งราคาสำหรับงานค้าง
- ฟรี
- เริ่มต้น: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 35 คน
- มาตรฐาน: $100/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- พรีเมียม: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้และโปรเจกต์ไม่จำกัด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวค้างสะสม
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
10. Microsoft Planner
Microsoft Planner ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ Kanbanแบบภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมและปรับปรุงการจัดการงานแบบภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของงานได้โดยอัตโนมัติผ่านแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่ง โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ติดตามทุกขั้นตอนความคืบหน้าของโครงการของคุณผ่าน แผนภูมิสถานะ หรือดู แผนภูมิถัง เพื่อดูถังที่มีรหัสสีแสดงงานที่ล่าช้า อยู่ในเส้นทาง หรือมีความเสี่ยง
สมาชิกแต่ละทีมสามารถเข้าถึง Planner Hub เพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย พวกเขายังสามารถดูความคืบหน้าของตนเองในแผนที่ปักหมุดไว้ ช่วยให้การทำงานเสร็จสิ้นและมีพัฒนาการในการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Microsoft รวมถึง Excel, Word, Teams และ PowerPoint
- แผนภูมิที่ปรับแต่งได้สำหรับงาน
- การติดตามงานอย่างง่ายผ่าน Planner Hub
- ป้ายกำกับที่มีรหัสสี
ข้อจำกัดของ Microsoft Planner
- ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขความคิดเห็นของบัตรหลังจากโพสต์แล้ว
- เครื่องมือวางแผนอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของ Microsoft Planner
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
ฝัน, มองเห็นภาพ, และบรรลุเป้าหมายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพที่ดีที่สุดที่เราได้กล่าวถึง
ไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกไหนดี?ลองใช้ ClickUp ดูสิ!! คุณสมบัติที่หลากหลายของมันเหมาะสำหรับธุรกิจและโปรเจ็กต์สร้างสรรค์. ใช้ประโยชน์จากกราฟ, แผนภูมิ, กระดาน Kanban, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือภาพอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มเพื่อพาทีมของคุณไปสู่ระดับใหม่! ?