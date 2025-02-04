10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Kissflow ในปี 2025

ในโลกธุรกิจที่เรียบง่ายและสมจริง มีตัวย่อหนึ่งที่มีเสียงฟังดูโรแมนติก: KISS
มันย่อมาจาก การรักษาความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา—หลักการที่ Kissflow ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจแบบใช้โค้ดต่ำ (BPM) นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือภาพที่ใช้งานง่าย ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อย คุณสามารถใช้ Kissflow เพื่อตั้งค่าแอปพลิเคชันธุรกิจอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
แต่พวกเราชาวมนุษย์ก็มักจะมองหาปลาตัวอื่นในทะเลอยู่เสมอ ?
มีเหตุผลสองสามประการที่ควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Kissflow— ตัวอย่างเช่น คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายกว่าสำหรับการใช้งานส่วนตัว ควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด หรืออาจเป็นโซลูชันที่คุ้มค่ากว่า
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการค้นหา ตรวจสอบ 10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Kissflow ของเรา—เราจะพูดถึงข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างลงตัว ?
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Kissflow?
ทางเลือกชั้นยอดสำหรับ Kissflow ควรทำทุกอย่างให้คุณได้—เรากำลังพูดถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรที่ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุดและช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย และรองรับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ คุณไม่ควรต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
- การอัตโนมัติกระบวนการ: ควรช่วยให้คุณทำการอัตโนมัติงานและกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานของคุณมากขึ้น
- ความหลากหลายในการใช้งาน: ควรมีคุณสมบัติมากมายสำหรับการพัฒนาขั้นตอนและการประยุกต์ใช้งาน การตรวจสอบ และการทำงานร่วมกัน
- รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้: ควรอนุญาตให้พนักงานหลายคนใช้งานได้โดยไม่มีการกระตุกหรือขัดข้อง การมอบหมายและติดตามงานข้ามกระบวนการควรเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานรวม: คุณควรสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมือและโปรแกรมที่มีคุณค่าอื่น ๆ ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว
- ความปลอดภัย: แพลตฟอร์มควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Kissflow ที่ควรใช้
รักษาการทำงานของคุณให้ราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 10 อันดับทางเลือก Kissflow ที่ดีที่สุด ตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือกเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ ✌️?
1. ClickUp
ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อกำหนดสำหรับทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของ Kissflow เป็นแพลตฟอร์มที่รวมกระบวนการ การทำงานและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องเขียนโค้ดและปรับขนาดได้ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ?
เช่นเดียวกับ Kissflow, ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือและการควบคุมแบบครบวงจร ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันหลายตัวที่มีฟังก์ชันซ้ำซ้อน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือทางการมองเห็นและการวิเคราะห์เพียงพอที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อนและสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ
คุณสามารถเล่นกับเลย์เอาต์ (มุมมอง) มากกว่า 15 แบบเพื่อวางแผนกลยุทธ์, มอบหมายงาน, และตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้ มุมมองรายการ ที่หลากหลายเพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ, มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา, หรือ มุมมองบอร์ด แบบคานบันเพื่อแนวทางที่มองเห็นได้มากขึ้น
ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงาน—ง่ายขนาดนี้! คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้ตามต้องการด้วยฟีเจอร์ ClickApps
สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามคำแนะนำทางภาพ เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ เช่น:
- ClickUp อัตโนมัติ
- ส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- ทำงานกับงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนแบบเรียลไทม์
- การสร้างประมาณเวลาที่ละเอียดเพื่อเร่งความเร็วของงานทั่วทั้งทีม
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความหลากหลายของเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการสร้างกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ในขณะที่ Kissflow มีเทมเพลตประมาณ 200+ แบบ ClickUp มาพร้อมกับ มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อรองรับกระบวนการย่อยทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างแผนผังความคิดใน ClickUp การรายงานข้อบกพร่อง ไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
โอ้ เราได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีแพ็กเกจฟรีที่ใจป้ำมาก? ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบภาพ
- ใช้งานได้กับอุปกรณ์Mac, Windows, Linux, iOS และ Android
- การผสานการทำงานกับแอปและโปรแกรมยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ
- ปรับแต่งได้สำหรับทุกพื้นที่ทำงานด้วย ClickApps
- ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ราบรื่น
- 1,000+ แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณการปรับแต่งที่มีอยู่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Microsoft Flow
Microsoft Power Automate (เดิมชื่อ Microsoft Flow) เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจที่ติดขัดกับงานธุรการซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรโดยการ สร้าง "โฟลว์" ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด และใช้ภาษาธรรมชาติเป็นข้อมูลนำเข้า
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างไร หรือมีปัญหาในการมองเห็นภาพรวม คุณจะต้องชื่นชอบ ฟีเจอร์ที่ปรึกษาด้านกระบวนการ ของแพลตฟอร์มนี้อย่างแน่นอน ฟีเจอร์นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดคอขวดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และยังแนะนำส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการที่ควรนำไปอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีมอีกด้วย
Power Automate เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ แต่อาจมีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ—เนื่องจากเวิร์กโฟลว์เดียวบนแพลตฟอร์มนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 500 ขั้นตอนเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Flow
- รองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- ความพร้อมใช้งานของแม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การผสานรวมแอปพลิเคชันหลายร้อยรายการ
- สามารถเข้าถึงได้บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- คำแนะนำสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft Flow
- อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าและมีอาการหน่วง
ราคาของ Microsoft Flow
แผนการสมัครสมาชิก
- แผนรายผู้ใช้: $15/เดือน
- แผนรายผู้ใช้พร้อม RPA แบบมีผู้ดูแล: $40/เดือน
- แผนต่อฟลัวส์: $100/ต่อฟลัวส์/เดือน (จำนวนการซื้อขั้นต่ำคือห้าฟลัวส์)
แผนการชำระเงินตามการใช้งาน
- ใบอนุญาตตามการรันโฟลว์: $0. 60/การรันบนคลาวด์
- ใบอนุญาตตามการรันโฟลว์: $0. 60/การรันโฟลว์บนเดสก์ท็อป (โหมดมีผู้ควบคุม)
- ใบอนุญาตตามการใช้งานแบบไหล: $3.00/การใช้งานแบบเดสก์ท็อป (โหมดไม่มีผู้ดูแล)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Flow
- G2: 4. 60/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 40/5 (100+ รีวิว)
3. แพลตฟอร์ม Mendix
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการทำงานอัตโนมัติหรือกำลังมองหาวิธีอัจฉริยะเพื่อยกระดับการทำงานของคุณ Mendix สามารถช่วยคุณได้ แพลตฟอร์ม low-code นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้ทันสมัยและสร้างโซลูชันการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน
หนึ่งในวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นระบบอัตโนมัติด้วย Mendix คือ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือแบบภาพของแพลตฟอร์มนี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการสร้างแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันเว็บ และไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันแต่ละตัวที่คุณสร้างใน Mendix จะมีแท็บ Home เฉพาะภายในแพลตฟอร์ม ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ DevOps และการจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย
หากคุณเป็นนักพัฒนา คุณอาจต้องการลองใช้ Mendix Studio Pro และใช้ทักษะ CSS, Java, และ JavaScript ของคุณเพื่อพัฒนาหรือขยายแอป Mendix ที่ปรับแต่งได้สูง ??
แพลตฟอร์มนี้มีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วย หากคุณไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนัก การลองใช้ Kissflow แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม Mendix
- เหมาะสำหรับการสร้างและจัดการแอปพลิเคชัน
- คุณสมบัติพื้นฐานค่อนข้างง่ายต่อการเรียนรู้
- ปรับขนาดได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
- การPLOYแอปพลิเคชันเพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Mendix
- แผนการชำระเงินอาจไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางงบประมาณ
- App Store มีองค์ประกอบที่ล้าสมัยอยู่บางส่วน
ราคาของแพลตฟอร์ม Mendix
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: 60 ดอลลาร์
- มาตรฐาน: $950
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม Mendix
- G2: 4. 40/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 80/5 (15+ รีวิว)
4. Airtable
คุณพร้อมที่จะเลิกใช้สเปรดชีต Excel และก้าวไปสู่สิ่งที่ล้ำหน้ากว่าหรือไม่? ถ้าใช่ Airtable คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา อย่าให้ดีไซน์ที่เรียบง่ายของซอฟต์แวร์หลอกคุณ—ลองเจาะลึกลงไป แล้วคุณจะค้นพบความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของมัน ✨
แพลตฟอร์มนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานเป็นทีม แตกต่างจากสเปรดชีตทั่วไปที่เพียงแค่เก็บข้อมูล Airtable ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตารางต่างๆ ได้ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถกรองข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ต้องการและ สร้างมุมมองที่แตกต่างกัน ด้วยมุมมองปฏิทิน, คันบัน และแกลเลอรี
Airtable ใช้มุมมองตาราง (Grid view) เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งผู้ใช้หลายคนพบว่าน่าสนใจเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต
เช่นเดียวกับ Kissflow, Airtable มีการผสานรวมกับแอปและเครื่องมือมากมายหลายสิบตัว คุณยังได้รับส่วนขยายมากมายสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงข้อมูล การรายงาน การเขียนสคริปต์ การติดตามเวลา และการปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาต่างๆ ⌚
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดคล้ายกับ Microsoft Excel
- การตั้งค่าที่สะดวกสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- มุมมองโครงการต่างๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันยอดนิยม
- การร่วมมือข้ามทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- สายต่อพ่วงอเนกประสงค์
ข้อจำกัดของ Airtable
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนอุปกรณ์มือถือ
- ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์กับฐานข้อมูลจะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
ราคาของ Airtable
- ฟรี: $0
- บวก: $10 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 60/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 70/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
5. การสร้าง
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร, วิเคราะห์หรือติดตามแนวโน้มและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, Creatio ก็สามารถทำได้. แพลตฟอร์มนี้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองส่วน:
- Studio Creatio: สำหรับการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การสร้างการตลาด, การขาย, และการบริการ: สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน CRM
หากใช้แพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง แอปพลิเคชัน CRM ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มสามารถมอบการควบคุมที่คุณต้องการเหนือลูกค้าของคุณได้—ค้นหาลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีอยู่ของคุณให้ดีขึ้น Creatio ยังมีตลาดของเครื่องมือ, ปลั๊กอิน, ตัวเชื่อมต่อ, และเทมเพลตที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ด้วย Creatio คุณสามารถเพลิดเพลินกับการตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการปรับแต่งแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มนี้ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอาจเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญและอัตราการขายของคุณได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบครบวงจร
- การสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตลาดที่อุดมไปด้วยส่วนเสริมและเทมเพลต
- แอปพลิเคชันที่เน้นระบบ CRM
- การติดตามกระบวนการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Creatio
- ขาดคู่มือและวิดีโอสอนที่อัปเดตสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ระบบอาจมีความซับซ้อนในบางครั้ง และอาจต้องการความเร็วในการค้นหาที่ดีขึ้น
ราคาของ Creatio
- ผู้ออกแบบกระบวนการ: $0
- สตูดิโอ เอ็นเตอร์ไพรส์: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
6. Pipefy
กำลังมองหาวิธีอัตโนมัติงานและควบคุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกอื่นๆอยู่หรือไม่? Pipefy อาจเป็นเครื่องมือที่คุณกำลังมองหา! แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบ low-code นี้ช่วยให้คุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำๆ ได้ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
Pipefy เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณสามารถสำรวจห้องสมุดที่น่าประทับใจของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง:
- การสนับสนุนลูกค้า
- กระบวนการขาย
- ขั้นตอนการซื้อ
- การจัดการการทำงานทางไกล
- การตลาดเชิงเนื้อหา
ด้วย Pipefy คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างรายงาน—แพลตฟอร์มจะสร้างรายงานให้คุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในบริษัทได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- การอัตโนมัติและการปรับใช้กระบวนการอย่างรวดเร็ว
- รายงานอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดกิจกรรมเชิงสัญชาตญาณ
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- ความสามารถในการผสานรวมที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Pipefy
- เวอร์ชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัดและอาจใช้งานได้ไม่สะดวก
- คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: $0
- ธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $32 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. แอปเปียน
Appian คือไพ่เด็ดในมือคุณสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะทำให้กระบวนการทำงานใดเป็นอัตโนมัติ ด้วย Process Miningที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Appian จะวิเคราะห์การดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ของ Appian เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พลิกโฉมวงการที่ควรค่าแก่การสำรวจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและสกัดข้อมูลที่มีคุณค่าจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้เกือบเหมือนมนุษย์ ?
มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง Appian นำเสนอคลังเครื่องมือ low-code สำหรับออกแบบแอปพลิเคชัน ที่ตรงกับสไตล์ของบริษัทคุณ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการผสานรวมแบบ API อย่างราบรื่นและฟีเจอร์การรายงานที่มีประโยชน์ ใช้แดชบอร์ดแบบกราฟิกและตารางเพื่อดูภาพรวมของธุรกิจของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Appian
- คุณสมบัติที่ใช้ AI/ML
- การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและปรับแต่งได้สูง
- แดชบอร์ดรายงานแบบครบวงจร
- การผสานรวม API
ข้อจำกัดของแอปเปียน
- อาจใช้งานยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากขาดคู่มืออธิบาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามันอาจจะเป็นระบบที่ใช้โค้ดน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ราคาของแอปเปียน
- ฟรี: $0
- การสมัคร: มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ ไม่บ่อย: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ แบบป้อนข้อมูลเท่านั้น: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่บ่อยนัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- เฉพาะการป้อนข้อมูล: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่บ่อยนัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- เฉพาะการป้อนข้อมูล: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของแอปเปียน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
8. Process Street
การจัดการกระบวนการอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เว้นแต่คุณจะอยู่บน Process Street! แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทุกกระบวนการ ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
ด้วย Process Street คุณสามารถ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์โดยใช้ตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้เวิร์กโฟลว์สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานอื่น ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม ข้อมูลจากมนุษย์ และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
นอกจากจะช่วยให้คุณออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ชาญฉลาดแล้ว Process Street ยังให้คุณเฝ้าติดตามขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างใกล้ชิดเสมือนเหยี่ยว! ?
แพลตฟอร์มนี้เสนอตัวเลือกการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการรายงานเชิงลึก—ติดตาม KPI, ระบุจุดติดขัด, และปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
รู้สึกไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? Process Street มีห้องสมุดเทมเพลตสำเร็จรูปที่น่าประทับใจสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการงานประจำวันไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- รองรับการทำงานที่ต้องการตรรกะเงื่อนไข
- การตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์
- แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Process Street
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าเลย์เอาต์ของเว็บแอปนั้นสับสน
- ขาดการผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ราคาของ Process Street
- เริ่มต้น: $100 ต่อเดือน/$1,000 ต่อปี
- ข้อดี: $415 ต่อเดือน/$5,000 ต่อปี
- องค์กรธุรกิจ: $1,660 ต่อเดือน/$1,660 ต่อปี
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
9. OutSystems
แพลตฟอร์มแบบ low-code สามารถมอบประสิทธิภาพสูงได้หรือไม่? แน่นอน และ OutSystems ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว! แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code นี้มอบ การควบคุมแอปพลิเคชันตลอดวงจรชีวิตของมัน ให้กับคุณ ♻️
ด้วย OutSystems คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและนำไปใช้งานพร้อมกันบนแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว หรือแบบไฮบริดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเก็บแอปพลิเคชันไว้ใช้ภายในองค์กรหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น App Store และ Google Play
การปรับใช้มีประสิทธิภาพสูงมาก—คุณสามารถ สร้างระบบทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจของคุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเวลาในการส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญ ต้องการเพิ่มนวัตกรรม? อัปเดตแอปได้ทุกที่ทุกเวลา! ⏫
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OutSystems
- ความเร็วในการปรับใช้ที่ยอดเยี่ยม
- การอัปเดตแอปที่สะดวกสบายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม
- ความสามารถในการปรับขนาดสูง
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ OutSystems
- การผสานระบบอาจซับซ้อนและอาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- เคาน์เตอร์บริการลูกค้าอาจตอบสนองช้า
ราคาของ OutSystems
- แอปเดียว: $0
- หลายแอป: เริ่มต้นที่ $1,513 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชันขนาดใหญ่: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ OutSystems
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
10. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นแพลตฟอร์ม BPA ที่เชื่อถือได้สำหรับการ ปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่และออกแบบขั้นตอนใหม่ สามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและช่วยให้คุณสร้างระบบที่เชื่อมต่อกันได้ดีพร้อมฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง ?
ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ProcessMaker มีอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยภาพเพื่อช่วยให้คุณสร้างโซลูชันเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับบริษัทของคุณตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างแผนผังที่มีอยู่เพื่อระบุกระบวนการย่อยที่สำคัญภายในเวิร์กโฟลว์
โปรดทราบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่างต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้หลายคน
ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งของ ProcessMaker ช่วยให้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจของคุณได้ พนักงานจาก แผนกต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกับข้อมูลที่แชร์ ได้ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการขยายสูงสุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ดี
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตอาจสูง
- การสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนต้องการทักษะการเขียนโปรแกรม
ราคาของ ProcessMaker
ProcessMaker มีราคาที่สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นจึงควรติดต่อแพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ดินแดนที่อยู่ไกลเกินกว่า Kissflow
การสำรวจคู่แข่งของ Kissflow เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ รายการนี้ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณ
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาดำดิ่งสู่ตัวเลือกที่ไม่ใช่ Kissflow สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ และค้นหาตัวเลือกที่จะพาคุณไปสู่การเดินทางสู่ระบบการทำงานดิจิทัลที่ง่ายและราบรื่นสำหรับงานประจำทั้งหมดของคุณ! ?