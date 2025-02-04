บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Kissflow ในปี 2025

PMO Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ในโลกธุรกิจที่เรียบง่ายและสมจริง มีตัวย่อหนึ่งที่มีเสียงฟังดูโรแมนติก: KISS

มันย่อมาจาก การรักษาความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา—หลักการที่ Kissflow ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจแบบใช้โค้ดต่ำ (BPM) นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือภาพที่ใช้งานง่าย ด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อย คุณสามารถใช้ Kissflow เพื่อตั้งค่าแอปพลิเคชันธุรกิจอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

แต่พวกเราชาวมนุษย์ก็มักจะมองหาปลาตัวอื่นในทะเลอยู่เสมอ ?

มีเหตุผลสองสามประการที่ควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Kissflow— ตัวอย่างเช่น คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายกว่าสำหรับการใช้งานส่วนตัว ควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ด หรืออาจเป็นโซลูชันที่คุ้มค่ากว่า

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใด เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการค้นหา ตรวจสอบ 10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Kissflow ของเรา—เราจะพูดถึงข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างลงตัว ?

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Kissflow?

ทางเลือกชั้นยอดสำหรับ Kissflow ควรทำทุกอย่างให้คุณได้—เรากำลังพูดถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรที่ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุดและช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย และรองรับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ คุณไม่ควรต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
  2. การอัตโนมัติกระบวนการ: ควรช่วยให้คุณทำการอัตโนมัติงานและกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานของคุณมากขึ้น
  3. ความหลากหลายในการใช้งาน: ควรมีคุณสมบัติมากมายสำหรับการพัฒนาขั้นตอนและการประยุกต์ใช้งาน การตรวจสอบ และการทำงานร่วมกัน
  4. รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้: ควรอนุญาตให้พนักงานหลายคนใช้งานได้โดยไม่มีการกระตุกหรือขัดข้อง การมอบหมายและติดตามงานข้ามกระบวนการควรเป็นไปอย่างราบรื่น
  5. การผสานรวม: คุณควรสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมือและโปรแกรมที่มีคุณค่าอื่น ๆ ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว
  6. ความปลอดภัย: แพลตฟอร์มควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Kissflow ที่ควรใช้

รักษาการทำงานของคุณให้ราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 10 อันดับทางเลือก Kissflow ที่ดีที่สุด ตรวจสอบข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือกเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ ✌️?

1. ClickUp

มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อกำหนดสำหรับทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของ Kissflow เป็นแพลตฟอร์มที่รวมกระบวนการ การทำงานและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องเขียนโค้ดและปรับขนาดได้ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ?

เช่นเดียวกับ Kissflow, ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือและการควบคุมแบบครบวงจร ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันหลายตัวที่มีฟังก์ชันซ้ำซ้อน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือทางการมองเห็นและการวิเคราะห์เพียงพอที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อนและสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ

คุณสามารถเล่นกับเลย์เอาต์ (มุมมอง) มากกว่า 15 แบบเพื่อวางแผนกลยุทธ์, มอบหมายงาน, และตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองใช้ มุมมองรายการ ที่หลากหลายเพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ, มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา, หรือ มุมมองบอร์ด แบบคานบันเพื่อแนวทางที่มองเห็นได้มากขึ้น

ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงาน—ง่ายขนาดนี้! คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้ตามต้องการด้วยฟีเจอร์ ClickApps

สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามคำแนะนำทางภาพ เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ เช่น:

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความหลากหลายของเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการสร้างกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ในขณะที่ Kissflow มีเทมเพลตประมาณ 200+ แบบ ClickUp มาพร้อมกับ มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อรองรับกระบวนการย่อยทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างแผนผังความคิดใน ClickUp การรายงานข้อบกพร่อง ไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

โอ้ เราได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีแพ็กเกจฟรีที่ใจป้ำมาก? ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบภาพ
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์Mac, Windows, Linux, iOS และ Android
  • การผสานการทำงานกับแอปและโปรแกรมยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ
  • ปรับแต่งได้สำหรับทุกพื้นที่ทำงานด้วย ClickApps
  • ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ราบรื่น
  • 1,000+ แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณการปรับแต่งที่มีอยู่

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Microsoft Flow

การทำงานอัตโนมัติของงานด้วย Microsoft Flow
ผ่านPower Automate

Microsoft Power Automate (เดิมชื่อ Microsoft Flow) เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจที่ติดขัดกับงานธุรการซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรโดยการ สร้าง "โฟลว์" ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด และใช้ภาษาธรรมชาติเป็นข้อมูลนำเข้า

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างไร หรือมีปัญหาในการมองเห็นภาพรวม คุณจะต้องชื่นชอบ ฟีเจอร์ที่ปรึกษาด้านกระบวนการ ของแพลตฟอร์มนี้อย่างแน่นอน ฟีเจอร์นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดคอขวดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และยังแนะนำส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการที่ควรนำไปอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีมอีกด้วย

Power Automate เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ แต่อาจมีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ—เนื่องจากเวิร์กโฟลว์เดียวบนแพลตฟอร์มนี้ถูกจำกัดไว้ที่ 500 ขั้นตอนเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Flow

  • รองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ความพร้อมใช้งานของแม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันหลายร้อยรายการ
  • สามารถเข้าถึงได้บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • คำแนะนำสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Microsoft Flow

  • อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าและมีอาการหน่วง

ราคาของ Microsoft Flow

แผนการสมัครสมาชิก

  • แผนรายผู้ใช้: $15/เดือน
  • แผนรายผู้ใช้พร้อม RPA แบบมีผู้ดูแล: $40/เดือน
  • แผนต่อฟลัวส์: $100/ต่อฟลัวส์/เดือน (จำนวนการซื้อขั้นต่ำคือห้าฟลัวส์)

แผนการชำระเงินตามการใช้งาน

  • ใบอนุญาตตามการรันโฟลว์: $0. 60/การรันบนคลาวด์
  • ใบอนุญาตตามการรันโฟลว์: $0. 60/การรันโฟลว์บนเดสก์ท็อป (โหมดมีผู้ควบคุม)
  • ใบอนุญาตตามการใช้งานแบบไหล: $3.00/การใช้งานแบบเดสก์ท็อป (โหมดไม่มีผู้ดูแล)

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Flow

  • G2: 4. 60/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 40/5 (100+ รีวิว)

3. แพลตฟอร์ม Mendix

ภาพหน้าจอของ Mendix Process Automation
ผ่านทางMendix

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการทำงานอัตโนมัติหรือกำลังมองหาวิธีอัจฉริยะเพื่อยกระดับการทำงานของคุณ Mendix สามารถช่วยคุณได้ แพลตฟอร์ม low-code นี้ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้ทันสมัยและสร้างโซลูชันการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน

หนึ่งในวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นระบบอัตโนมัติด้วย Mendix คือ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือแบบภาพของแพลตฟอร์มนี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการสร้างแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันเว็บ และไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันแต่ละตัวที่คุณสร้างใน Mendix จะมีแท็บ Home เฉพาะภายในแพลตฟอร์ม ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ DevOps และการจัดการงานค้างได้อย่างง่ายดาย

หากคุณเป็นนักพัฒนา คุณอาจต้องการลองใช้ Mendix Studio Pro และใช้ทักษะ CSS, Java, และ JavaScript ของคุณเพื่อพัฒนาหรือขยายแอป Mendix ที่ปรับแต่งได้สูง ?‍?

แพลตฟอร์มนี้มีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วย หากคุณไม่ถนัดเทคโนโลยีมากนัก การลองใช้ Kissflow แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม Mendix

  • เหมาะสำหรับการสร้างและจัดการแอปพลิเคชัน
  • คุณสมบัติพื้นฐานค่อนข้างง่ายต่อการเรียนรู้
  • ปรับขนาดได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
  • การPLOYแอปพลิเคชันเพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Mendix

  • แผนการชำระเงินอาจไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางงบประมาณ
  • App Store มีองค์ประกอบที่ล้าสมัยอยู่บางส่วน

ราคาของแพลตฟอร์ม Mendix

  • ฟรี: $0
  • พื้นฐาน: 60 ดอลลาร์
  • มาตรฐาน: $950
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม Mendix

  • G2: 4. 40/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 80/5 (15+ รีวิว)

4. Airtable

การรายงานใน Airtable
ผ่านทางAirtable

คุณพร้อมที่จะเลิกใช้สเปรดชีต Excel และก้าวไปสู่สิ่งที่ล้ำหน้ากว่าหรือไม่? ถ้าใช่ Airtable คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา อย่าให้ดีไซน์ที่เรียบง่ายของซอฟต์แวร์หลอกคุณ—ลองเจาะลึกลงไป แล้วคุณจะค้นพบความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของมัน ✨

แพลตฟอร์มนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานเป็นทีม แตกต่างจากสเปรดชีตทั่วไปที่เพียงแค่เก็บข้อมูล Airtable ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตารางต่างๆ ได้ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถกรองข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ต้องการและ สร้างมุมมองที่แตกต่างกัน ด้วยมุมมองปฏิทิน, คันบัน และแกลเลอรี

Airtable ใช้มุมมองตาราง (Grid view) เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งผู้ใช้หลายคนพบว่าน่าสนใจเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต

เช่นเดียวกับ Kissflow, Airtable มีการผสานรวมกับแอปและเครื่องมือมากมายหลายสิบตัว คุณยังได้รับส่วนขยายมากมายสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงข้อมูล การรายงาน การเขียนสคริปต์ การติดตามเวลา และการปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาต่างๆ ⌚

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนอุปกรณ์มือถือ
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์กับฐานข้อมูลจะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก

ราคาของ Airtable

  • ฟรี: $0
  • บวก: $10 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ข้อดี: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 60/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 70/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

5. การสร้าง

หน้าแรกของ Creatio
ผ่านทางCreatio

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร, วิเคราะห์หรือติดตามแนวโน้มและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), หรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, Creatio ก็สามารถทำได้. แพลตฟอร์มนี้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นสองส่วน:

  1. Studio Creatio: สำหรับการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  2. การสร้างการตลาด, การขาย, และการบริการ: สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน CRM

หากใช้แพลตฟอร์มอย่างถูกต้อง แอปพลิเคชัน CRM ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มสามารถมอบการควบคุมที่คุณต้องการเหนือลูกค้าของคุณได้—ค้นหาลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีอยู่ของคุณให้ดีขึ้น Creatio ยังมีตลาดของเครื่องมือ, ปลั๊กอิน, ตัวเชื่อมต่อ, และเทมเพลตที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ด้วย Creatio คุณสามารถเพลิดเพลินกับการตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการปรับแต่งแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มนี้ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอาจเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญและอัตราการขายของคุณได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบครบวงจร
  • การสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ตลาดที่อุดมไปด้วยส่วนเสริมและเทมเพลต
  • แอปพลิเคชันที่เน้นระบบ CRM
  • การติดตามกระบวนการแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ขาดคู่มือและวิดีโอสอนที่อัปเดตสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ระบบอาจมีความซับซ้อนในบางครั้ง และอาจต้องการความเร็วในการค้นหาที่ดีขึ้น

ราคาของ Creatio

  • ผู้ออกแบบกระบวนการ: $0
  • สตูดิโอ เอ็นเตอร์ไพรส์: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

6. Pipefy

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Pipefy
ผ่านทางPipefy

กำลังมองหาวิธีอัตโนมัติงานและควบคุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกอื่นๆอยู่หรือไม่? Pipefy อาจเป็นเครื่องมือที่คุณกำลังมองหา! แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบ low-code นี้ช่วยให้คุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำๆ ได้ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

Pipefy เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณสามารถสำรวจห้องสมุดที่น่าประทับใจของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง:

  1. การสนับสนุนลูกค้า
  2. กระบวนการขาย
  3. ขั้นตอนการซื้อ
  4. การจัดการการทำงานทางไกล
  5. การตลาดเชิงเนื้อหา

ด้วย Pipefy คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างรายงาน—แพลตฟอร์มจะสร้างรายงานให้คุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในบริษัทได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของ Pipefy

  • การอัตโนมัติและการปรับใช้กระบวนการอย่างรวดเร็ว
  • รายงานอัตโนมัติ
  • แดชบอร์ดกิจกรรมเชิงสัญชาตญาณ
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ความสามารถในการผสานรวมที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Pipefy

  • เวอร์ชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัดและอาจใช้งานได้ไม่สะดวก
  • คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ Pipefy

  • เริ่มต้น: $0
  • ธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $32 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Pipefy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. แอปเปียน

ระบบอัตโนมัติกระบวนการของแอปเปียน
ผ่านทางแอปเปียน

Appian คือไพ่เด็ดในมือคุณสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจนี้ยังสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะทำให้กระบวนการทำงานใดเป็นอัตโนมัติ ด้วย Process Miningที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ Appian จะวิเคราะห์การดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) ของ Appian เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พลิกโฉมวงการที่ควรค่าแก่การสำรวจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและสกัดข้อมูลที่มีคุณค่าจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้เกือบเหมือนมนุษย์ ?

มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง Appian นำเสนอคลังเครื่องมือ low-code สำหรับออกแบบแอปพลิเคชัน ที่ตรงกับสไตล์ของบริษัทคุณ แพลตฟอร์มนี้ยังมีการผสานรวมแบบ API อย่างราบรื่นและฟีเจอร์การรายงานที่มีประโยชน์ ใช้แดชบอร์ดแบบกราฟิกและตารางเพื่อดูภาพรวมของธุรกิจของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Appian

  • คุณสมบัติที่ใช้ AI/ML
  • การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
  • การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและปรับแต่งได้สูง
  • แดชบอร์ดรายงานแบบครบวงจร
  • การผสานรวม API

ข้อจำกัดของแอปเปียน

  • อาจใช้งานยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากขาดคู่มืออธิบาย
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามันอาจจะเป็นระบบที่ใช้โค้ดน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ราคาของแอปเปียน

  • ฟรี: $0
  • การสมัคร: มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ ไม่บ่อย: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ แบบป้อนข้อมูลเท่านั้น: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่บ่อยนัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เฉพาะการป้อนข้อมูล: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
  • ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
  • มาตรฐาน: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่บ่อยนัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เฉพาะการป้อนข้อมูล: $2/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของแอปเปียน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

8. Process Street

กระบวนการทำงานสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ Process Street
ผ่านทางProcess Street

การจัดการกระบวนการอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เว้นแต่คุณจะอยู่บน Process Street! แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทุกกระบวนการ ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

ด้วย Process Street คุณสามารถ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์โดยใช้ตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้เวิร์กโฟลว์สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานอื่น ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม ข้อมูลจากมนุษย์ และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

นอกจากจะช่วยให้คุณออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ชาญฉลาดแล้ว Process Street ยังให้คุณเฝ้าติดตามขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างใกล้ชิดเสมือนเหยี่ยว! ?

แพลตฟอร์มนี้เสนอตัวเลือกการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการรายงานเชิงลึก—ติดตาม KPI, ระบุจุดติดขัด, และปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา

รู้สึกไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? Process Street มีห้องสมุดเทมเพลตสำเร็จรูปที่น่าประทับใจสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการงานประจำวันไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • รองรับการทำงานที่ต้องการตรรกะเงื่อนไข
  • การตรวจสอบกระบวนการแบบเรียลไทม์
  • แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Process Street

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าเลย์เอาต์ของเว็บแอปนั้นสับสน
  • ขาดการผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

ราคาของ Process Street

  • เริ่มต้น: $100 ต่อเดือน/$1,000 ต่อปี
  • ข้อดี: $415 ต่อเดือน/$5,000 ต่อปี
  • องค์กรธุรกิจ: $1,660 ต่อเดือน/$1,660 ต่อปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)

9. OutSystems

กระบวนการของ OutSystems
ผ่านทางOutSystems

แพลตฟอร์มแบบ low-code สามารถมอบประสิทธิภาพสูงได้หรือไม่? แน่นอน และ OutSystems ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว! แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code นี้มอบ การควบคุมแอปพลิเคชันตลอดวงจรชีวิตของมัน ให้กับคุณ ♻️

ด้วย OutSystems คุณสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและนำไปใช้งานพร้อมกันบนแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว หรือแบบไฮบริดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเก็บแอปพลิเคชันไว้ใช้ภายในองค์กรหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น App Store และ Google Play

การปรับใช้มีประสิทธิภาพสูงมาก—คุณสามารถ สร้างระบบทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจของคุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเวลาในการส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญ ต้องการเพิ่มนวัตกรรม? อัปเดตแอปได้ทุกที่ทุกเวลา! ⏫

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OutSystems

  • ความเร็วในการปรับใช้ที่ยอดเยี่ยม
  • การอัปเดตแอปที่สะดวกสบายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม
  • ความสามารถในการปรับขนาดสูง
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ OutSystems

  • การผสานระบบอาจซับซ้อนและอาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • เคาน์เตอร์บริการลูกค้าอาจตอบสนองช้า

ราคาของ OutSystems

  • แอปเดียว: $0
  • หลายแอป: เริ่มต้นที่ $1,513 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชันขนาดใหญ่: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ OutSystems

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

10. ProcessMaker

การออกแบบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนใน ProcessMaker
ผ่านทางProcessMaker

ProcessMaker เป็นแพลตฟอร์ม BPA ที่เชื่อถือได้สำหรับการ ปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่และออกแบบขั้นตอนใหม่ สามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและช่วยให้คุณสร้างระบบที่เชื่อมต่อกันได้ดีพร้อมฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง ?

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ProcessMaker มีอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยภาพเพื่อช่วยให้คุณสร้างโซลูชันเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับบริษัทของคุณตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างแผนผังที่มีอยู่เพื่อระบุกระบวนการย่อยที่สำคัญภายในเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่างต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้หลายคน

ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งของ ProcessMaker ช่วยให้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจของคุณได้ พนักงานจาก แผนกต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกับข้อมูลที่แชร์ ได้ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker

  • การผสานรวมที่แข็งแกร่ง
  • ความสามารถในการขยายสูงสุด
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • รองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ดี

ข้อจำกัดของ ProcessMaker

  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตอาจสูง
  • การสร้างกระบวนการที่ซับซ้อนต้องการทักษะการเขียนโปรแกรม

ราคาของ ProcessMaker

ProcessMaker มีราคาที่สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นจึงควรติดต่อแพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ

คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ดินแดนที่อยู่ไกลเกินกว่า Kissflow

การสำรวจคู่แข่งของ Kissflow เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ รายการนี้ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณ

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาดำดิ่งสู่ตัวเลือกที่ไม่ใช่ Kissflow สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ และค้นหาตัวเลือกที่จะพาคุณไปสู่การเดินทางสู่ระบบการทำงานดิจิทัลที่ง่ายและราบรื่นสำหรับงานประจำทั้งหมดของคุณ! ?