15 แอปเวิร์กโฟลว์ชั้นนำเพื่อการจัดการกระบวนการที่ดีขึ้นในปี 2025

คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังค้นหาไฟล์แนบในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือกำลังพยายามหาสาเหตุว่าทำไมถึงพลาดกำหนดส่งงาน?
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง
และแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์คือทางออก พวกมันเปลี่ยนความวุ่นวายในที่ทำงานให้กลายเป็นงานที่มีขั้นตอนชัดเจน ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และใช้งานง่ายกว่าที่เคย รองรับทั้งมืออาชีพ ทีมงาน และบุคคลทั่วไป
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแอปเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด 15 แอป เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารให้เป็นระบบอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานแบบภาพด้วยบอร์ด
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ดึงดูดสายตา
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนแบบโต้ตอบ
- Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและการติดตามโครงการ
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่าย
- Nifty: เหมาะที่สุดสำหรับงานแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน
- Lucidchart: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและแผนผังการทำงานร่วมกัน
- Teamwork.com: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- Kintone: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
- ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
- สมาร์ทชีต: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในรูปแบบสเปรดชีต
- Workflowy: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบมินิมอลและการทำโครงร่าง
แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์คืออะไร?
แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยกำหนดเส้นทางงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ ได้รับการประสานงานและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์มอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างให้กับองค์กร เพื่อใช้แผนภาพกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และทำให้กิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการสร้างภาพแสดงกระบวนการทำงาน ช่วยให้ทีมสามารถระบุการพึ่งพาและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์
เมื่อเลือกแอปเวิร์กโฟลว์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการร่วมมือให้ราบรื่น
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต:
- การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด: เลือกเครื่องมือที่มีตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อน
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ครอบคลุม: เลือกแอปพลิเคชันที่มีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริบทและการดำเนินการ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการแบบร่วมมือ รวมถึงคุณสมบัติสำหรับการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้า
- การรายงานและการวิเคราะห์: ลงทุนในเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุแนวโน้ม ปรับปรุงกระบวนการตามข้อมูลในอดีต และสร้างรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นงานและประสิทธิภาพของทีม
- ระบบแจ้งเตือนแบบไดนามิก: เลือกเครื่องมือที่มีระบบแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
แอปเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด 15 อันดับ
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าฟีเจอร์หลักใดบ้างที่ไม่สามารถต่อรองได้ในแอปเวิร์กโฟลว์ ต่อไปนี้คือคำแนะนำยอดนิยมของเราที่ตอบโจทย์เกือบทุกข้อ—หรืออาจครบถ้วนทุกข้อ—ในรายการนี้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
อันดับแรกในรายการคือClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน
ทำไมต้องแอปทุกอย่าง คุณถาม? เพราะมันรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการจัดการโครงการที่ทรงพลังทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิต
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
แผนผังความคิดClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน Workspace ของ ClickUp สำหรับการวางแผนและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการวางแผนเป้าหมายระยะยาว Mind Maps ช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นภาพงานและงานย่อยที่เชื่อมโยงกันเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนแคมเปญสามารถใช้แผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อแบ่งแคมเปญออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การระดมความคิด การสร้างเนื้อหา และการกระจายเนื้อหา แต่ละขั้นตอนสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สามารถดำเนินการได้ ขยายแผนผังความคิดเพื่อดูรายละเอียดที่ละเอียดขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดเวลา
คุณยังสามารถแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ
ในขณะที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpเหมาะสำหรับการติดตามไทม์ไลน์แผงคัมบังของ ClickUpช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของงานง่ายขึ้นผ่านขั้นตอนที่กำหนดเอง เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
แต่ละมุมมองสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—งานสามารถจัดเรียง, คัดกรอง, หรือจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, หรือสมาชิกทีมได้
ตัวอย่างเช่น ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาจใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าของฟีเจอร์ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบได้ตรงเวลา
เมื่อคุณกำลังมองหาพื้นที่ดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกัน, ClickUp Whiteboardsช่วยรวบรวมทีมเพื่อการหารือ, การคิดค้น, และการวางแผนโครงการ. ทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบดิจิทัล, พวกมันให้คุณสามารถมองเห็นความคิด, วางแผนกลยุทธ์, และเปลี่ยนการหารือให้กลายเป็นงานใน ClickUp, ทั้งหมดนี้อยู่ในระบบนิเวศของ ClickUp.
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการวางแผนการไหลของโครงการด้วยไวท์บอร์ดใน ClickUp:
สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มโน้ตแบบติด, วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด, และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานโดยตรงไปยังบอร์ด, ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้งานซ้ำๆ ง่ายขึ้นด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเองสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Automations
- ใช้ระบบเครือข่ายประสาทเทียม AI ที่ผสานรวมของ ClickUp,ClickUp Brain, เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำตามบริบทจากกิจกรรมและการสนทนาในอดีต เพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
- ออกแบบเวิร์กโฟลว์เฉพาะบุคคลได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUpกว่า 1,000 แบบ
- ร่วมมือ จัดระเบียบ และแบ่งปันไอเดียและเอกสารได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวจริงๆ บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันเคยใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่นๆ ทั้งหมดบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ใน 10 องค์กรที่แตกต่างกัน ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับแอปนี้เลย
2. Trello (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยภาพผ่านบอร์ด)
หนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม Trello ใช้แนวทางแบบ Kanban ด้วยบอร์ด, รายการ, และการ์ดเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและสถานะของงาน คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดด้วยพื้นหลัง, ป้ายกำกับ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองเฉพาะเช่น ปฏิทินและไทม์ไลน์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะ
ฟังก์ชันการลากและวางของมันทำให้การเพิ่มไฟล์ลงบนการ์ดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้พร้อมกันเพื่อการอัปเดตแบบสด การแสดงความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการแท็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายการ์ดไปยัง 'เสร็จแล้ว' ด้วย *Butler, เครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AIแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Trello
- แยกงานออกเป็นงานย่อยพร้อมรายการตรวจสอบที่ระบุวันที่กำหนดและผู้ที่รับผิดชอบเพื่อการติดตามอย่างละเอียด
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย Power-Ups สำหรับการผสานรวมกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Jira, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถปรับแต่งบอร์ดให้ทำงานเป็น CRM, ระบบตั๋วงาน หรือปฏิทินบรรณาธิการได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของ Trello
- Trello ทำงานได้ดีสำหรับโปรเจ็กต์ที่ง่าย แต่ความง่ายของมันอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนหรือทีมใหญ่ที่จัดการกับงานหลายอย่าง
- คุณสมบัติเช่นการรายงานอย่างละเอียด, การติดตามเวลา, และการวิเคราะห์ต้องการการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Trello
- ฟรี สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นทางสายตาของ Trello คือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด มันง่ายมากในการจัดระเบียบงาน ย้ายงานข้ามขั้นตอนต่าง ๆ และทำงานร่วมกับทีมของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการทำเนื้อหาบล็อก วิดีโอ YouTube หรือโครงการการตลาดอื่น ๆ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ดึงดูดสายตา)
Monday.com มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโครงการของคุณเป็นคอลัมน์ รายการ และกลุ่มต่างๆ ได้
สำหรับบริบทแบบรวมศูนย์ คุณสามารถสื่อสารโดยตรงภายในงานผ่านความคิดเห็น การกล่าวถึง (@mentions) และการแนบไฟล์ มีแบบฟอร์ม 'การสร้างรายการ' ที่ปรับแต่งได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างจากทีมหรือลูกค้า นอกจากนี้ วิดเจ็ต 'แผนภูมิกรวย' ยังแสดงภาพความคืบหน้าของดีลในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้ทีมวิเคราะห์กระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยคอลัมน์มากกว่า 30 ประเภทและวิดเจ็ต 25 แบบ เพื่อให้มั่นใจในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามสถานะโครงการในมุมมอง Kanban, Gantt และปฏิทิน
- เลือกจากหลากหลายสูตรอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขและขั้นตอนการทำงาน เพื่อตอบสนองรูปแบบการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ความสามารถในการขยายระบบอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อจำกัดของจำนวนรายการ (10,000 รายการต่อบอร์ด) และข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไปและรบกวน โดยไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่ง ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้สองคน
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
Monday.com ให้บริการแดชบอร์ดแบบภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ฉันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากผู้จัดการโครงการ
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการขั้นสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่)
ผ่านการตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Wrike ช่วยให้คุณสามารถออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณด้วยประเภทรายการที่กำหนดเองและกฎการทำงานอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีการติดตามเวลาขั้นสูง รายงานประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การปฏิบัติตามงบประมาณ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น แคมเปญการตลาด จะสร้างงาน กำหนดเวลา และการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้ 'Wrike Work Intelligence' สำหรับคำแนะนำอัจฉริยะ การคาดการณ์ความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของงาน การสร้างคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติ และการสรุปความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- รับแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิกเพื่อรวบรวมรายละเอียดโครงการ ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น สร้างงาน กำหนดเส้นตาย และการมอบหมายงาน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ล่าช้า, กำหนดการสำคัญที่กำลังจะมาถึง, หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้ได้รายงานความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีไฟล์จำนวนมาก รวมถึงการเกิดข้อขัดข้องหรือการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานเป็นครั้งคราว
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันจัดการงานมาก่อน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
Wrike เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่ได้ในที่เดียว โปรแกรมนี้ช่วยให้พื้นที่ของคุณเป็นระเบียบ ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงาน แบบฟอร์มคำขอ และเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร
🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดของระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์คาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่33.33%ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าจะมีรายได้คาดการณ์ถึง 86,631.2 ล้านดอลลาร์
5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนแบบโต้ตอบ)
Miro, เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile, ให้บริการการวางแผนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง คุณสามารถมอบหมายงาน, ประมาณค่าสตอรี่พอยต์, และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้, วิดเจ็ตไทม์ไลน์ใหม่ของมันยังช่วยให้คุณปรับขอบเขตโครงการได้แบบเรียลไทม์โดยตรงภายใน 'Miro Canvas'
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ 'Miro AI' เพื่อสร้างแผนภาพจากคำอธิบายภาษาธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างแผนภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างร่างแผนภาพตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เริ่มต้นโครงการและรักษาความสอดคล้องกับเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการ Agile และการออกแบบ UX
- สร้างแผนภาพที่ละเอียดและซับซ้อนด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง เช่น กล่องอัจฉริยะ การจัดวางอัตโนมัติ และรูปร่างที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Miro
- กระดานขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบมากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ทำให้ยากที่จะมีสมาธิและนำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บอร์ดที่มีปริมาณองค์ประกอบสูง เช่น รูปภาพและโน้ตติดหน้าจอ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ออกแบบกระบวนการทำงานให้เป็นขั้นตอนที่ไม่เป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหยุดชะงัก
6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและการติดตามโครงการ)
Airtable เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับความสามารถขั้นสูงของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ด้วยมุมมองแบบตาราง, ปฏิทิน, แกลเลอรี, คันบัน และแกนต์ คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ต้องการได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สีสันสดใส และฟีเจอร์ลากและวาง ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้
แพลตฟอร์มนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงาน แสดงความคิดเห็น และติดแท็กข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกันได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์มผ่าน API รวมถึง Google Drive, Slack และ Asana
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ใช้ความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมต่อตารางต่าง ๆ และจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ซ้ำข้อมูล
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อความ, ตัวเลข, ไฟล์แนบ, กล่องกาเครื่องหมาย, และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์เพื่อการจัดการข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- สร้างและแชร์อินเทอร์เฟซแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย Interface Designer
ข้อจำกัดของ Airtable
- ขาดความสามารถในการขยายขนาด; การเพิ่มจำนวนผู้ใช้, การเพิ่มคุณสมบัติการบริหารจัดการ, และคุณสมบัติขั้นสูงเช่น พอร์ทัล กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
- ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงภายในฟิลด์และตาราง เช่น การเพิ่มสี
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ระดับองค์กร: ราคาตามตกลง
- Airtable AI: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
7. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานง่าย ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพ)
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ Todoist อาจเป็นตัวเลือกที่ดี. คุณสมบัติ 'เพิ่มอย่างรวดเร็ว' ช่วยให้คุณสามารถป้อนงานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ช่วย AI ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการงาน.
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ 'งานที่ทำซ้ำ' ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาให้งานทำซ้ำได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดเอง—รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานประจำที่ต้องทำ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แม่แบบแผนงานเพื่อตั้งค่าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุม การทำงานบัญชี และการวางแผนงานอีเวนต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- สร้างงานโดยการพิมพ์วลีภาษาธรรมชาติ เช่น 'ส่งรายงานภายในวันศุกร์' ระบบจะกำหนดวันที่ครบกำหนดและโครงการให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบงานด้วยป้ายกำกับและตัวกรองที่ปรับแต่งได้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วย Todoist Karma, ระบบเกมมิฟิเคชันที่ให้รางวัลคุณเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นและกระตุ้นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Todoist
- แม้ว่า Todoist จะรองรับการทำงานร่วมกัน แต่ไม่ได้มีฟีเจอร์การสื่อสารภายในทีมและการจัดการโครงการในระดับเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ จึงอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือความต้องการในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การรายงานโครงการโดยละเอียดและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเฉพาะ ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ยืดหยุ่นในการจัดการกำหนดเวลา แม้แต่กำหนดเวลาที่ระบุชั่วโมงอย่างชัดเจน สามารถแชร์รายการงาน แสดงความคิดเห็น และอัปเดตสถานะได้แบบเรียลไทม์...คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความมีความถูกต้อง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้คอมโพเนนต์หลักและคอมโพเนนต์ย่อยเพื่อแบ่งกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เวิร์กโฟลว์หลักอาจเป็น 'เปิดตัวแคมเปญการตลาด' ในขณะที่เวิร์กโฟลว์ย่อยคือ 'การสร้างเนื้อหา' 'การกำหนดเวลาบนโซเชียลมีเดีย' และ 'การติดตามประสิทธิภาพโฆษณา' อย่าลืมว่าเวิร์กโฟลว์ย่อยจะทำงานอย่างอิสระ โดยมี ID ของอินสแตนซ์ ประวัติ และสถานะของตัวเอง
8. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับงานแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกัน)
Nifty ให้การจัดการงานที่ยืดหยุ่นผ่านทั้งมุมมอง Kanban และรายการ ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถกำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการและทำงานให้เสร็จในลำดับที่ถูกต้อง
เพื่อเสริมการจัดการงาน ฟีเจอร์ 'Milestone' ของ Nifty ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายโครงการและติดตามความคืบหน้าได้ด้วยการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ ความสามารถในการรายงานขั้นสูงของมันยังมีประโยชน์ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและประสิทธิผลของทีมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- บันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานโดยตรงภายในงานนั้น ๆ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ผสานรวมไว้
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสนทนาเป็นกลุ่มหรือข้อความแบบตัวต่อตัวด้วยคุณสมบัติการแชทแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงข้อความแชทให้เป็นงานได้ด้วย 'Nifty Orbit AI'
- รับมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมของทุกโครงการและไทม์ไลน์ด้วย 'Nifty Overview'
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- การเชื่อมต่อโดยตรง/แบบเนทีฟที่จำกัดและการพึ่งพา Zapier อย่างมากในการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม แม้ว่า Zapier จะขยายการเชื่อมต่อ แต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนให้กับทีมที่จัดการการเชื่อมต่อหลายรายการ
- ฟีเจอร์การแท็กถูกจำกัดเพื่อระบุสมาชิกในทีมเท่านั้น และไม่มีตัวเลือกการแจ้งเตือนซ้ำหรือกำหนดวันครบกำหนด
- ผู้ใช้ที่จัดการโครงการหลายโครงการอาจพบว่าปริมาณการแจ้งเตือนมีมากเกินไปและการนำทางภายในแพลตฟอร์มนั้นท้าทาย
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 20 คน
- ธุรกิจ: $149/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $499/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและแผนผังการทำงานร่วมกัน)
Lucidchart เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและแผนผังกระบวนการทำงานที่ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณสร้างแผนผังการทำงาน แผนผังเครือข่าย และแดชบอร์ดโครงการเพื่อดูความคืบหน้าและเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถเน้นข้อมูลสำคัญหรือแนวโน้มภายในแผนภาพของคุณเพื่อให้เห็นรูปแบบและข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนได้ สำหรับนักพัฒนาและทีมเทคนิค Lucidchart อนุญาตให้สร้างแผนภาพผ่านโค้ด โดยเฉพาะการเขียนโค้ดด้วย Mermaid
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- สร้างแผนผังงานและแผนผังกระบวนการทำงานโดยใช้ AI และข้อความคำสั่งง่ายๆ เพื่อเร่งกระบวนการสร้าง
- ซ้อนทับเมตริกที่สำคัญบนแผนภาพที่มีอยู่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลหรือใช้การมองเห็นอัตโนมัติเพื่อสร้างแผนผังองค์กร, ERDs และอื่น ๆ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแผนภาพด้วยคุณสมบัติประวัติการแก้ไขที่ครอบคลุม คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในโหมดออฟไลน์
- ความสามารถในการจัดเก็บไฟล์ที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
เราใช้สิ่งนี้ที่ builder.ai สำหรับการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้าและทีม มันมีประโยชน์มากในการตรวจจับงานที่ต้องทำจริง ช่วยในการกำหนดเป้าหมายสำคัญ เราใช้มันในการประชุมสครัมของเรา
10. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม)
Teamwork.com เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจที่จัดการงานลูกค้า เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ช่วยเร่งการส่งมอบโครงการ 'Milestones' ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบสำคัญภายในไทม์ไลน์ของโครงการ และช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และรักษาความสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์ 'การจัดทำงบประมาณ' เพื่อสร้างงบประมาณที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการ ติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้จ่ายเข้าใกล้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- รวมศูนย์การต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยระบบที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน
- จัดระเบียบและทำงานร่วมกันในเอกสารกระบวนการทำงานในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว เพื่อการแบ่งปันและแก้ไขทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- จัดการความสามารถในการทำงานประจำวันของทีมคุณ หรือวางแผนและคาดการณ์ทรัพยากรสำหรับโครงการในอนาคต ด้วยความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- เมื่อทีมและโครงการเติบโตขึ้น ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงสร้างงานที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการแก้ไขแบบกลุ่มที่จำกัด; เมื่อแก้ไขงานจำนวนมาก คุณต้องโหลดงานทั้งหมดบนหน้าจอเสียก่อน
Teamwork.com ราคา
- ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?
ในการทำงานเป็นทีม ไม่มีอะไรที่ตายตัว คุณสามารถตั้งค่าและติดตามโครงการและงานต่างๆ ได้ตามที่คุณต้องการ การปรับแต่งในระดับนี้หมายความว่า Teamwork สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของทีมได้อย่างง่ายดาย
11. Kintone (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ)
Kintone ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อจัดการงานและขั้นตอนการทำงาน โดยอาศัยฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล
นอกจากนี้ยังมีตัวกรองการค้นหาขั้นสูง รายงานแบบไดนามิก และการแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านกราฟและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายดาย อีกทั้งอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Kintone ยังช่วยให้คุณปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- ปรับแต่งแอป Kintone สำหรับงานที่แตกต่างกันโดยการตั้งค่าจากหน้าจอเบราว์เซอร์ด้วย 'Kintone Custom'
- ติดตามข้อมูลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพรวมของวงจรการขายของคุณอย่างชัดเจน; ตั้งค่าตัวกรองเพื่อดูสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย, เวลาปิดการขายเฉลี่ย, การส่งต่อระหว่างแผนกหลังการขาย, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติการจัดการลูกค้าเป้าหมาย คุณสมบัติ
- ติดตามการสอบถามใหม่และที่เปิดอยู่ บันทึกข้อมูลสำคัญ มอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อติดตามผล และตรวจสอบการอัปเดตสถานะเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์การจัดการการสอบถาม
ข้อจำกัดของ Kintone
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าการสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- Kintone มีข้อจำกัดในตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง รวมถึงการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมอง รายงาน และการส่งออก และการขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเลย์เอาต์ของฟิลด์
ราคาของ Kintone
- มืออาชีพ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แบบกำหนดเอง: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
12. ProofHub (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)
ProofHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อย เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนได้ รองรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติได้ รวมถึงกระบวนการที่ทำซ้ำๆ และรักษาความสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ยังให้รายงาน ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นงาน การติดตามเวลา และสถานะโครงการโดยรวม ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล แพลตฟอร์มหลายภาษาให้คุณเลือกอินเทอร์เฟซในภาษาใดก็ได้ รวมถึงภาษาฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- แชร์แบบ, ให้คำแนะนำด้วยเครื่องมือมาร์กอัป, และอนุมัติไฟล์ภายในแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือตรวจสอบ
- ใช้ฟีเจอร์ 'กำหนดการประจำวัน' เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและรักษาความเป็นระเบียบ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมที่สมัครรับข้อมูล, การกล่าวถึง @, ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์และเอกสาร
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับบางฟีเจอร์ โดยเฉพาะในส่วนของการรายงาน
- ไม่มีฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้; คุณต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น เช่น QuickBooks สำหรับความต้องการด้านการเรียกเก็บเงิน
- มันไม่ให้คุณกรองการแจ้งเตือนเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: เฮนรี ลอเรนซ์ แกนต์ วิศวกรชาวอเมริกันเป็นผู้คิดค้นแผนภูมิแกนต์ เขาเริ่มใช้วิธี 'ฮาร์โมโนแกรม' ซึ่งเป็นรูปแบบก่อนหน้าของแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของกระบวนการผลิต
13. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์)
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติผ่านฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายดาย Slack สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น JIRA, Salesforce และ Google Sheets ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมกำหนดวันครบกำหนด, แท็ก, และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน ยังช่วยให้คุณสามารถประกาศเพื่อแจ้งให้สมาชิกทีมทราบเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการและข่าวสารของบริษัท *
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- รวมการสนทนาไว้รอบหัวข้อเฉพาะ โครงการ หรือทีม ด้วย ช่องทาง สาธารณะและส่วนตัว
- สรุปหัวข้อ, ช่องทาง, และไฟล์ที่แชร์เพื่อติดตามข้อมูลสำคัญด้วยความสามารถของ AI
- ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อความและส่งการแจ้งเตือนที่ตรงเป้าหมายไปยังบุคคลเฉพาะด้วยฟังก์ชัน กลุ่มผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมด ไม่รบกวน เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนและมุ่งเน้นได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Slack
- จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกวันหากแล็ปท็อปถูกปิดเครื่อง ซึ่งสร้างความไม่สะดวก
- มันไม่มีความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ และไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มตารางข้อมูลลงในข้อความ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/เดือนต่อผู้ใช้
- Business+Pro: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
14. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในรูปแบบสเปรดชีต)
Smartsheet ผสานโครงสร้างที่คุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการจัดการโครงการ หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือ 'WorkApps' ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะทางธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีตัวเลือกการรายงานที่แข็งแกร่งและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทีมเกี่ยวกับสถานะของโครงการ, ตัวชี้วัดที่สำคัญ, และประสิทธิภาพโดยรวม ระบบสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกได้มากมาย เช่น Microsoft Office, Google Workspace, และ Slack ทำให้การเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสารสำหรับการอัปเดตที่สำคัญหรือกำหนดเวลา
- จัดการกระบวนการอนุมัติโดยการส่งเอกสารและคำขอไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- สร้างสูตรและข้อความโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้งานซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาของ AI
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและต้องการการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคมีความท้าทายในการกำหนดค่า
- Smartsheet มีฟีเจอร์การรายงานและการแจ้งเตือนพื้นฐานพร้อมความสามารถในการปรับขนาดและการมองเห็นที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
Smartsheet เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและค่อนข้างง่ายในการตั้งค่าตารางพื้นฐาน รายงาน และแม้แต่แดชบอร์ดระดับสูง แม้ว่าจะมีบางส่วนที่อาจซับซ้อนได้หากคุณต้องการ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Smartsheet ทำงานให้คุณ
15. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและร่างโครงร่างแบบมินิมอล)
Workflowy เป็นเครื่องมือจดบันทึกและจัดระเบียบอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ทีมจัดการงาน บันทึก และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างหลักของมันอิงตามระบบรายการที่สามารถซ้อนกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาแนวคิดที่ซับซ้อนได้โดยไม่สูญเสียบริบท
คุณสามารถเพิ่มไฟล์และรูปภาพลงในรายการได้โดยตรงผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยให้การบันทึกโน้ตของคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- สร้างสำเนาสดของรายการหัวข้อย่อยใด ๆ ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกกรณีการใช้งาน ช่วยให้สามารถอ้างอิงและแก้ไขได้อย่างราบรื่นโดยไม่ซ้ำซ้อน ด้วยฟังก์ชัน Mirrors
- สร้างรายการซ้อนได้ไม่จำกัดสำหรับการจัดระเบียบแบบลำดับชั้น; คุณยังสามารถสร้าง ลิงก์ย้อนกลับ ระหว่างส่วนต่างๆ ของรายการของคุณเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและงานต่างๆ สำหรับประสิทธิภาพการทำงานแบบโต้ตอบ
- ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่, คัดกรอง, และค้นหาภารกิจและรายการที่เกี่ยวข้องภายในเอกสารที่กว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Workflowy
- Workflowy ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นหลัก จึงขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่แข็งแกร่ง เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงานขั้นสูง หรือการเข้าถึงตามบทบาท ทำให้ทีมขนาดใหญ่มีความท้าทายในการจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่เหมือนกับแอปเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงอื่น ๆ Workflowy ไม่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Slack, Google Workspace หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ)
ราคาของ Workflowy
- ฟรี
- ข้อดี: 8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workflowy อย่างไรบ้าง?
การออกแบบที่เรียบง่ายหมายความว่าเว็บไซต์จะโหลดได้อย่างรวดเร็วบนเดสก์ท็อปหรือมือถือและซิงค์โดยไม่มีปัญหาใดๆ ไม่มีสิ่งใดที่จะรบกวนคุณในแอป มีเพียงบันทึกและไอเดียของคุณและวิธีการต่างๆ ในการจัดเรียงและกรองมุมมอง
🤝 หมายเหตุเตือน: กำหนดเวลาประเมินการทำงานของคุณเป็นระยะเพื่อระบุจุดติดขัด ความซ้ำซ้อน หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เปิดรับความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การทำงานของคุณไหลลื่นอย่างไร้ความพยายามด้วย ClickUp
ตอนนี้เราได้สำรวจแอปเวิร์กโฟลว์ยอดนิยม 15 อันดับแรกแล้ว เห็นได้ชัดว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของคุณและทีมได้อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าแอปทุกตัวในรายการนี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp ซึ่งเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทีมยุคใหม่
คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูง, การผสานระบบที่แข็งแกร่ง, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรม
