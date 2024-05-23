บล็อก ClickUp
วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการในเจ็ดขั้นตอน

PMO Team
23 พฤษภาคม 2567

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดูแลหลายโครงการ คุณอาจกังวลว่าคุณไม่ได้รับการอัปเดตอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

ความกังวลเหล่านี้จะตามหลอกหลอนคุณมากขึ้นไปอีก หากคุณบริหารโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ซึ่งหากไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ผลงานที่ด้อยคุณภาพ กำหนดส่งงานล่าช้า และงบประมาณบานปลาย

อย่างไรก็ตาม ทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือการสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ. กระบวนการทำงานของโครงการช่วยให้คุณมีการมองเห็นและการควบคุมที่ดีขึ้นเหนือทุกภารกิจ, ทรัพยากร, ผลงาน, และเป้าหมายของโครงการ.

มันสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณและระบุปัญหาที่ติดขัดก่อนที่มันจะลุกลาม

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าอะไรและทำไมถึงต้องมีการจัดการเวิร์กโฟลว์ของงานโครงการ เราจะพิจารณาการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการโครงการของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการที่จะช่วยคุณ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการ

อะไรคือกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ?

กระบวนการทำงานการจัดการโครงการคือลำดับขั้นตอนที่มีเหตุผลซึ่งกำหนดวิธีการที่โครงการควรดำเนินไปตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น กระบวนการนี้รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินโครงการ และแยกกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้

กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการจะกำหนดความรับผิดชอบของทุกคนอย่างชัดเจน วิธีการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน และเครื่องมือที่จะใช้

ความสำคัญของกระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการ

กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการจะกำหนดแผนที่ชัดเจนที่บอกทีมว่าจะดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร กระบวนการเหล่านี้ช่วย:

  • เพิ่มความโปร่งใส: กระบวนการทำงานของโครงการแสดงขั้นตอนและความสัมพันธ์ของงานในกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นงาน กระบวนการ และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับปรุงการสื่อสาร: กระบวนการทำงานในการบริหารโครงการกำหนดโปรโตคอลการสื่อสาร ดังนั้น สมาชิกในทีมจะทราบว่าควรแบ่งปันข้อมูลโครงการที่ไหนและอย่างไร ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ทำงานร่วมกัน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • ปรับปรุงความรับผิดชอบ: กระบวนการทำงานกำหนดงานและความรับผิดชอบที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาสำหรับงานที่ต้องส่งมอบ ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าทุกงานมีเจ้าของที่รับผิดชอบและไม่ตกหล่น

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการกับการบริหารกระบวนการทำงาน

มาดูกันว่า การบริหารโครงการแตกต่างจากการจัดการกระบวนการทำงานอย่างไร

ลักษณะการจัดการโครงการการจัดการกระบวนการทำงาน
คำนิยามการบริหารโครงการครอบคลุมการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นของโครงการการจัดการเวิร์กโฟลว์เป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบหลักการเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม การควบคุม และการปิดงานกำหนดข้อมูลนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการ
วัตถุประสงค์รับประกันการส่งมอบโครงการอย่างทันเวลา โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางงบประมาณ, มาตรฐานคุณภาพ, และเป้าหมายของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, ส่งเสริมการร่วมมือ, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ

องค์ประกอบหลักของกระบวนการทำงานการจัดการโครงการคืออะไร

1. ข้อมูลนำเข้า

นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ที่คุณจะต้องระบุข้อมูลนำเข้าทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงทรัพยากร วัสดุ และข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการอย่างราบรื่น ในระหว่างการกำหนดข้อมูลนำเข้า คุณจะต้องรวบรวมสิ่งต่อไปนี้:

  • แผนโครงการ ข้อกำหนด การวิจัย และข้อมูลจำเพาะเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ในกระบวนการทำงาน
  • ทรัพยากรทางกายภาพ, ทรัพยากรมนุษย์, และทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
  • แนวทางและคำแนะนำในการดำเนินงานและกิจกรรมที่จำเป็น
  • ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อดำเนินโครงการ
  • ความคาดหวังและความต้องการที่ระบุโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กระบวนการ

หลังจากเข้าใจข้อมูลที่ป้อนเข้าแล้ว ให้ร่างกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินโครงการ คุณต้องแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็นงานย่อยแต่ละงานและจัดลำดับให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจความคาดหวังของตนเองอย่างชัดเจน กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงานและระบุความเชื่อมโยงหรือข้อจำกัดในการทำงานแต่ละงานให้ครบถ้วน

ต่อไป ให้ทำแผนผังการไหลของกระบวนการโดยใช้แผนผังการไหลงาน (workflow diagram) แสดงให้เห็นว่างานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร และเพิ่มจุดสำคัญ (key milestones) และผลลัพธ์ที่ต้องการ (deliverables) สำหรับทุกระยะของโครงการ

3. ผลลัพธ์

ผลลัพธ์คือองค์ประกอบสุดท้ายของกระบวนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำงาน และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของแต่ละงานภายในกระบวนการทำงาน

ผลลัพธ์ในกระบวนการทำงานของคุณสามารถประกอบด้วย:

  • งานและกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ เช่น รายงานสถานะ รายงานการทดสอบ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
  • เอกสาร, แบบจำลอง, แบบแปลน, และอื่น ๆ
  • รายงาน, ข้อค้นพบสำคัญ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับโครงการทั้งหมดและกระบวนการทำงาน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 💡: แทนที่จะสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการตั้งแต่ต้น ให้ใช้ เทมเพลตกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณและมองเห็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการได้ชัดเจนขึ้น

ความสำคัญของกระบวนการทำงานการจัดการโครงการในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

เวิร์กโฟลว์ช่วยในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายในงบประมาณ อีกทั้งยังมีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) BPM คือกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งองค์กรซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

นี่คือเหตุผลที่กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการมีความสำคัญใน BPM:

1. การจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

เวิร์กโฟลว์ให้กรอบมาตรฐานสำหรับการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งช่วยลดความไม่สอดคล้องกันและทำให้การดำเนินกระบวนการง่ายขึ้น

เรามาดูตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของโครงการกันที่นี่ขั้นตอนการทำงานสามารถทำให้กระบวนการสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการตั๋ว เช่น การคัดแยก การมอบหมาย การวิจัย การแก้ไข การติดตามผล และการปิดงาน ขั้นตอนการทำงานนี้จะบอกเจ้าหน้าที่วิธีการจัดการคำขอสนับสนุนที่แตกต่างกัน ลดข้อผิดพลาดและความสับสน และรับประกันการบริการลูกค้าที่สม่ำเสมอ

ใช้เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpเพื่อสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าของคุณ และช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการของคุณได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งช่วยลดคำขอการบริการลูกค้า

ใช้เทมเพลตการแนะนำลูกค้าสำหรับผู้เริ่มต้นของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการแนะนำลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการแนะนำลูกค้าสำหรับผู้เริ่มต้นของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการแนะนำลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา

2. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณวิเคราะห์กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่แตกต่างกันและนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานที่ซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์ ทำให้พนักงานมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

3. การมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจ

เนื่องจากเวิร์กโฟลว์แสดงขั้นตอน กิจกรรม และงานต่าง ๆ ของกระบวนการในรูปแบบที่มองเห็นได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงสามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการ ไหลของงาน หลักสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การโต้ตอบ และการส่งต่องานได้

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาขั้นตอนการทำงานของการจัดซื้อในบริษัทการผลิต ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขอจัดซื้อ การอนุมัติ การยืนยันจากผู้จัดจำหน่าย และการจัดซื้อ ขั้นตอนการทำงานนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามสถานะของคำขอจัดซื้อต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและมั่นใจว่าอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด

บทบาทของกระบวนการทำงานการจัดการโครงการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานของการจัดการโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนการแนะนำผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานจะระบุงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น แคมเปญการตลาด การจัดจำหน่าย และการรับข้อเสนอแนะ เมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นตอนการเติบโต กระบวนการทำงานจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลกำไรและรายได้

คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ

จากขอบเขตของโครงการ ขนาดของทีม และงบประมาณที่มีอยู่ มีหลายวิธีในการสร้างกระบวนการทำงาน แต่ที่นี่มีแนวทางง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ สร้างกระบวนการทำงานในการจัดการโครงการ และนำไปปฏิบัติได้:

1. กำหนดเป้าหมายของโครงการ

เริ่มต้นด้วยการระบุผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการให้กว้าง ๆ ให้ชัดเจน สามารถวัดได้ และเป็นไปได้จริง เพื่อให้สามารถช่วยในการวางแผนต่อไปและการตัดสินใจได้

ตัวอย่างของเป้าหมายโครงการ ได้แก่:

  • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
  • เพิ่มขนาดเฉลี่ยของดีล
  • ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
  • ลดต้นทุนการผลิต
  • เปิดตัวสินค้าใหม่

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับโครงการของคุณแล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านั้นถูกแบ่งย่อยออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม

ใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย

เป้าหมาย ClickUp
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals

เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายของโครงการของคุณ และตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของทีมขายของคุณคือการเพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ย เป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับพนักงานขายจะเป็น:

  • ปิดการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนที่กำหนด (เช่น สูงกว่า $50,000 ต่อลูกค้าต่อปี)
  • การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายรายการไว้ในสัญญาแบบรายปี

เมื่อพนักงานขายมีความก้าวหน้า พวกเขาสามารถอัปเดตเป้าหมายใน ClickUp ได้

ส่วนที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp คำนวณความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpจัดระเบียบเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบที่จัดการได้ง่ายและสนับสนุนการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันของคุณ เทมเพลตนี้แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) แสดงความคืบหน้า และแยกงานออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและสามารถทำได้จริง

ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบที่จัดการได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างและปรับปรุงกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบที่จัดการได้ง่าย

2. ระบุขอบเขตของโครงการและจัดทำรายการงานที่ต้องดำเนินการ

เมื่อคุณเข้าใจผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุขอบเขต ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ ทรัพยากร และงานของโครงการ

จากนั้นคุณสามารถรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตครอบคลุมและชัดเจน

เคล็ดลับที่ดีที่สุดคือการใช้ClickUp Docsเพื่อกำหนดขอบเขต เป้าหมาย การแจ้งเตือน งาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกันในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานโครงการได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกันกับสมาชิกทีมในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการแบบเรียลไทม์

นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบ ClickUp Docs:

  • แปลงข้อความจาก Clickup Docs เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมโดยการแท็กหรือกล่าวถึงพวกเขา
  • ทุกคนสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้โดยไม่ทับซ้อนกัน และการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลแบบเรียลไทม์

3. สร้างแผนที่เส้นทางโครงการ

ต่อไป สร้างแผนที่นำทางโดยวางเป้าหมายและจุดสำคัญเหล่านี้บนไทม์ไลน์ของโครงการ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจทิศทางโดยรวม

คุณสามารถแสดงแผนงานในรูปแบบที่มองเห็นได้โดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpภายในเครื่องมือจัดการโครงการ

เทคนิคการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ งานที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ บนไทม์ไลน์แบบไดนามิก คุณสามารถติดตามกำหนดส่งงานและระบุจุดที่อาจเป็นอุปสรรคหรือทำให้โครงการล่าช้าได้

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ทำให้การติดตามความคืบหน้าของงานง่ายขึ้นและระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมอง Gantt บน ClickUp

4. มอบหมายและมอบหมายงานตามความพร้อมของทรัพยากร

กำหนดบทบาทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณและจัดสรรทรัพยากรสำหรับแต่ละงาน เช่น การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา และการอนุมัติ เมื่อคุณจำกัดขอบเขตของผู้ที่รับผิดชอบแต่ละงานได้แล้ว ให้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่ระบุไว้

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp แสดง การจัดสรรงานของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อระบุและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
ระบุขีดความสามารถและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินและขาดแคลนด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

5. สร้างภาพแสดงกระบวนการทำงาน

การสร้างภาพแสดงกระบวนการทำงานของโครงการช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจแผนงานและเห็นภาพรวมของบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่มีต่องานส่วนอื่น ๆ ภายในโครงการ

ใช้ ClickUp สองวิธีเพื่อแสดงกระบวนการทำงานของคุณ: ClickUp Mindmap และ ClickUp Whiteboard.

แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของคุณแบบทีละขั้นตอน โดยให้คุณสร้างงานและเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ต้องพึ่งพาในรูปแบบการแตกแขนงในมุมมองเดียว คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานจากแผนผังความคิดและแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณได้

ตัวอย่างกระบวนการทำงานของระบบสนับสนุนในแผนที่ความคิดของ ClickUp
การนำเสนอขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างเป็นลำดับ Mind Maps ของ ClickUp

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboard เพื่อนำเสนอ ขั้นตอนการทำงานให้กับทีมของคุณ เชื่อมโยงแนวคิดของคุณกับงาน ไฟล์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มบริบท

กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
ใช้พลังสร้างสรรค์ของกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡: ClickUp มีเทมเพลตไวท์บอร์ดหลายแบบเพื่อช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนที่สุดง่ายขึ้น

6. ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยการสร้างแผนผังการไหล

แผนผังการไหลในโครงการจัดการมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกระบวนการของโครงการ รวมถึงงานย่อยและจุดตัดสินใจต่างๆ มันช่วยให้คุณเข้าใจลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผลและระบุพื้นที่ที่อาจเกิดความไม่มีประสิทธิภาพหรือความล่าช้า

เมื่อมีปัญหา คุณสามารถย้อนรอยขั้นตอนได้อย่างง่ายดายผ่านแผนผังขั้นตอนเพื่อระบุแหล่งที่มาของปัญหา และค้นหาวิธีแก้ไขโดยใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp

ผู้จัดการโครงการใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUpเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการที่ง่ายต่อการติดตาม บันทึกทุกขั้นตอนในกระบวนการ และแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

มาตรฐานและบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณ และแผนภาพกระบวนการของคุณ ด้วยเทมเพลตแผนภาพกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มาตรฐานและเอกสารกระบวนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

7. ทดสอบและเปิดตัว

ก่อนดำเนินการโครงการ ให้ทดสอบกระบวนการทำงานของคุณเพื่อระบุช่องว่างหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานในโครงการร่วมกับคุณมีส่วนร่วมในการระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น

ใช้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเปิดตัวมัน

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ

คุณต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณออกแบบกระบวนการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การติดตามตัวชี้วัดเช่น การแก้ไขปัญหาครั้งแรก, CSAT, ปริมาณตั๋ว, และอัตราการแก้ไขปัญหา สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการได้

เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการและทีมสามารถติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมทั้งปรับทิศทางของทุกคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้

ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. กำหนดระเบียบการสื่อสารที่ชัดเจน

การมีโปรโตคอลการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ โปรโตคอลเหล่านี้จะกำหนดว่าทีมควรให้ข้อมูลอัปเดตบ่อยเพียงใด ควรแจ้งใครเมื่อเกิดปัญหา และควรดำเนินการตามขั้นตอนใดเมื่อต้องยกระดับปัญหา

คุณต้องกำหนดช่องทางการสื่อสารหรือสื่อที่ต้องการด้วย

ตัวอย่างเช่น อีเมลจะถูกใช้สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ และการประกาศอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารแบบเรียลไทม์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมืออย่างรวดเร็วClickUp Chatช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและแบ่งปันการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมในบทสนทนาแชทได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที

คลิกอัพ แชท
มอบหมายงาน, ใช้การกล่าวถึง, แทรกลิงก์, แชร์เอกสาร, และโต้ตอบด้วยอีโมจิใน ClickUp Chat

2. รักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ความคืบหน้า ความท้าทาย และข้อกำหนดในโครงการอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีมและให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องลำดับความสำคัญและความคาดหวัง สิ่งนี้ช่วยในการตัดสินใจและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการโครงการที่ราบรื่น

3. กำหนดเวลาสำหรับการติดตามผลและอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโครงการของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าสมาชิกทีมติดขัดหรือเผชิญกับปัญหาใด และดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที

4. รายงานอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ทำให้การจัดการโครงการเป็นอัตโนมัติเช่น การรายงานและข้อมูลเชิงลึก ด้วย ClickUp Dashboards

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ, กำหนดเวลา, งานที่ต้องทำ, และผู้รับผิดชอบได้จากศูนย์ควบคุมเพียงแห่งเดียว รับรายงานละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ และระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณ

แดชบอร์ดของ ClickUp
ดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ สร้างรายงานเชิงลึก และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Dashboards

5. ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงาน

ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สามารถทำให้โครงการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างกระบวนการที่ปรับแต่งตามความต้องการและทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงาน ออกแบบเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการ และรวบรวมรายงานอย่างละเอียดได้ClickUp Automationsจะทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ เช่น การตั้งวันครบกำหนดใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ คุณยังสามารถใช้การผสานการทำงานอัตโนมัติได้หากการอัตโนมัติของคุณเกี่ยวข้องกับแอปอื่น ๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ClickUp อัตโนมัติ
เพิ่มเวลาว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้นด้วยการปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบด้วย ClickUp Automations

สร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การสร้างกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการลดความวุ่นวายในโครงการที่ซับซ้อนที่สุด แม้แต่การจัดการกระบวนการทำงานสำหรับหลายโครงการหรือโครงการเดียว คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อติดตามทุกอย่างและมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ งานที่ต้องส่งมอบ กำหนดเวลา หรืองบประมาณ

โชคดีที่ ClickUp มีคุณสมบัติและเทมเพลตทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการClickUp สำหรับการจัดการโครงการคือศูนย์ควบคุมกลางสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน การจัดการทรัพยากร และการติดตามประสิทธิภาพ มันช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานการจัดการโครงการ และช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการและลำดับความสำคัญของคุณ

ลงทะเบียนฟรีที่ ClickUp เพื่อ สร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. อะไรคือกระบวนการทำงานของการจัดการโครงการ?

กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการคือลำดับขั้นตอนที่มีโครงสร้างชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผลของงาน กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการจะกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ พร้อมทั้งระบุข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ งบประมาณ และบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ

ขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้กระบวนการทำงานการจัดการโครงการเพื่อให้ได้ภาพรวมของความคืบหน้าและผลลัพธ์ของโครงการ ผู้จัดการโครงการใช้กระบวนการนี้เพื่อระบุจุดติดขัดหรือความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไขอย่างริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

2. ขั้นตอนของกระบวนการทำงานมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนทั้งห้าของกระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการคือ:

  • กำหนดขอบเขตของโครงการ: ระบุเป้าหมายและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ขอบเขตของโครงการช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจว่าโครงการประกอบด้วยอะไรบ้างและคาดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
  • แยกงานออกเป็นชิ้นย่อย: เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าโครงการต้องการบรรลุอะไร ให้แยกงานออกเป็นงานหลักหลาย ๆ งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าโครงการควรดำเนินไปอย่างไรในแต่ละขั้นตอน
  • สร้างไทม์ไลน์: กำหนดเส้นตายที่เป็นไปได้จริงให้กับทุกงาน
  • มอบหมายงาน: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามความสามารถและปริมาณงานของพวกเขา
  • ทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง จากนั้นนำไปใช้และติดตามผลเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

3. ทำไมเวิร์กโฟลว์จึงมีความสำคัญต่อการบริหารโครงการ?

เวิร์กโฟลว์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยการจัดตั้งกระบวนการที่มีโครงสร้างสำหรับการทำภารกิจและกิจกรรมให้เสร็จสิ้น การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดข้อผิดพลาด และการลดความไม่มีประสิทธิภาพ