วิธีสร้างกระบวนการทำงาน: คู่มือทีละขั้นตอนพร้อมเทมเพลต

ทีมของคุณกำลังคึกคักไปด้วยกิจกรรม โครงการต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ ทีมต่าง ๆ กำลังร่วมมือกันข้ามแผนก และกำหนดส่งงานกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว
หากไม่มีแผนที่ชัดเจน การจัดการงานเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ นี่คือจุดที่เวิร์กโฟลว์เข้ามามีบทบาท โดยให้แผนที่โครงสร้างเป็นแนวทางในการนำทุกงานไปสู่ความสำเร็จ
ดังนั้น มันทำงานอย่างไร และคุณสร้างกระบวนการทำงานดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน!
เวิร์กโฟลว์คืออะไร?
คุณอาจคิดว่าเวิร์กโฟลว์เป็นเพียงรายการตรวจสอบที่หรูหราหรือคู่มือการใช้งาน แต่ความจริงนั้นแตกต่างออกไปมาก
เวิร์กโฟลว์คือการจัดระเบียบงานที่แน่นอนซึ่งต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง โดยปกติแล้วจะมีชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าควบคุมการทำงานเหล่านี้
มาดูตัวอย่างกัน
พิจารณาขั้นตอนการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัทของคุณ กระบวนการทำงานทางธุรกิจนี้อาจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น:
- การได้รับใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบข้อกล่าวหา
- อนุมัติการชำระเงิน
- และสุดท้าย การเบิกจ่ายเงิน
สำหรับธุรกิจ การสร้างกระบวนการทำงานเช่นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น (แม้ว่าจะมีความละเอียดมากขึ้นก็ตาม) สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมาก (อ่านว่า: หลีกเลี่ยงค่าปรับจากการไม่ชำระค่าไฟฟ้าตรงเวลา) และได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้ (อ่านว่า: ระบุจุดที่สามารถประหยัดพลังงานได้)
🌈 คุณรู้หรือไม่: คำว่า "เวิร์กโฟลว์" สามารถย้อนกลับไปได้ถึงปี 1921 เมื่อมีการกล่าวถึงครั้งแรกในวารสารวิศวกรรมรถไฟ
บทบาทของกระบวนการทำงานในโครงการ
ในขณะที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้เน้นที่กระบวนการทางธุรกิจทั่วไป แนวคิดของเวิร์กโฟลว์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการจัดการโครงการ
ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทโดยเฉลี่ยสูญเสียทรัพยากรทั้งหมดไป 11.4%เนื่องจากการบริหารโครงการที่ไม่ดี และประสิทธิภาพที่ต่ำนี้มีส่วนทำให้ธุรกิจมากกว่าครึ่งใช้งบประมาณโครงการเกินเป็นประจำ
การมีลำดับงานที่ชัดเจนภายในกระบวนการทำงานของการจัดการโครงการสามารถเป็นพลังพิเศษของธุรกิจได้ ด้วยการกำหนดขั้นตอนของกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน คุณสามารถ:
- ประหยัดเวลา
- ปรับปรุงผลลัพธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
นี่คือเหตุผลที่71% ของผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแนะนำมันเหตุผลของพวกเขาคืออะไร? เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้ทีมติดตามสถานะที่แน่นอนของโครงการภายในกระบวนการทำงานของพวกเขาและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
มาดูคู่มือทีละขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใน 9 ขั้นตอนง่ายๆ
การสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ของคุณนั้นง่ายมาก! นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
1. ระบุเป้าหมายและงานของคุณ
กระบวนการทำงานที่ดีจะไม่สมบูรณ์หากขาดภาพรวมแบบ 360 องศาของงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ
ก่อนที่คุณจะสร้างเวิร์กโฟลว์ คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมงานที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนนี้ โปรดคำนึงถึงงานที่ต้องทำตามลำดับหรือขนานกัน โดยบางงานจะต้องทำเงื่อนไขให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้
นี่คือตัวอย่างการใช้งานอย่างง่าย
ในกระบวนการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้อมูลค่าใช้จ่ายจะถูกเก็บรวบรวมจากพนักงานหรือผู้ขายที่ส่งใบแจ้งหนี้เข้ามา จากนั้นผู้จัดการจะทำการตรวจสอบ และหากได้รับการอนุมัติ ทีมการเงินจะดำเนินการในที่สุด
หากไม่เข้าใจโครงสร้างงานเหล่านี้ กระบวนการทำงานของคุณจะสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ไข
2. กำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน
แม้ว่าเราได้ระบุภารกิจแล้วก็ตาม ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะกระตุ้นให้คุณเลือกงานที่เหมาะสม และช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดกระบวนการ วิธีที่ดีที่สุดคือการตั้งเป้าหมายและแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของทีมขายของคุณคือการเพิ่มขนาดดีลเฉลี่ย คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่น:
- ปิดการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนที่กำหนด (เช่น สูงกว่า $50,000 ต่อลูกค้าต่อปี)
- การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายรายการเข้าไว้ในสัญญาแบบรายปี
ในสถานะนี้ การใช้เครื่องมือเช่นClickUp Goalsจะช่วยคุณแยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยได้ เมื่อสมาชิกในทีมทำผลงานได้สำเร็จ พวกเขาสามารถอัปเดตเป้าหมายของตนใน ClickUp ได้ ซึ่งจะทำให้ สมาชิกทีมที่เหลือได้รับข้อมูลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนที่ดีที่สุด? ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ของ ClickUpสามารถคำนวณความคืบหน้าของโครงการของคุณได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและช่วยในการจัดการกำหนดเวลา
3. จินตนาการกระบวนการ
เมื่อมีการวางรากฐานไว้แล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสร้างแผนผังกระบวนการทำงานเพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด
นี่คือเหตุผลที่แผนภาพช่วยได้: แผนภาพให้การแทนที่ชัดเจนของกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถระบุจุดติดขัดได้ง่ายขึ้นแม้ในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุด
ในขั้นตอนนี้ คุณควรเลือกใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้สามารถสร้างแผนภาพเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง ClickUp โดดเด่นในด้านนี้ ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
ผู้จัดการโครงการทั่วโลกใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้สามารถสร้างแผนผังที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับการนำเสนอ และช่วยให้ผู้จัดการโครงการ ดูแลความคืบหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ เร่งการส่งมอบโครงการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและโครงสร้างของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งหมด
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น
แต่ยังมีเหตุผลอื่นอีกที่ทำให้ผู้จัดการโครงการให้ความสำคัญกับไวท์บอร์ดของ ClickUp
แต่ยังมีเหตุผลอื่นอีกที่ทำให้ผู้จัดการโครงการให้ความสำคัญกับไวท์บอร์ดของ ClickUp
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์, เชื่อมโยงวัตถุ, และสร้างแผนที่หรือกระบวนการทำงานได้โดยตรงบนไวท์บอร์ดช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน (อย่างแท้จริง)
นอกจากนี้ คุณสมบัตินี้ยังมอบการร่วมมือแบบเรียลไทม์ให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าใครกำลังดูและช่วยเหลือบนบอร์ดของคุณ ซึ่งช่วยลดการทับซ้อนและความสับสน
เมื่อถึงเวลาที่ต้องขออนุมัติจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพียงส่งลิงก์สาธารณะเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงการดูข้อมูล ง่ายและมีประสิทธิภาพ ใช่ไหม?
4. ระบุจุดคอขวด
ก่อนที่จะดำเนินการมอบหมายความรับผิดชอบภายในกระบวนการทำงานของคุณ ให้ถอยกลับมาและระบุจุดที่อาจเป็นคอขวดของกระบวนการ นี่คือตัวชี้วัดสำคัญบางประการที่บ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
- เวลารอที่เพิ่มขึ้น: หากคุณสังเกตเห็นว่าเวลารอในกระบวนการทำงานของคุณเริ่มเกินขอบเขตที่คาดไว้ มักจะเป็นสัญญาณชัดเจนของจุดคอขวด เวลารอที่ยาวนานส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและทำให้เกิดความล่าช้าในการเสร็จสิ้นโครงการ
- ปริมาณงานที่ไม่สมดุล: ประเมินปริมาณงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ—ดูว่าแต่ละขั้นตอนสามารถจัดการงานได้มากเพียงใดเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้รับจริง เมื่อขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้รับงานมากกว่าที่มันสามารถจัดการได้อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสัญญาณของคอขวดที่อาจทำให้กระบวนการทั้งหมดของคุณช้าลง
- งานค้างสะสมเพิ่มขึ้น: งานค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพ เมื่องานสะสมอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นั่นหมายความว่าขั้นตอนนั้นได้รับงานมากกว่าที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหยุดชะงัก
การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. มอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสม
ต่อไป ถึงเวลาที่จะกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานและมอบหมายเจ้าของกระบวนการ
ตามที่ได้หารือไว้ในตัวอย่างกระบวนการทำงานของเราในครั้งก่อน ๆ บางงานอาจดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ขณะที่บางงานอาจต้องการการอนุมัติหรือการตรวจสอบ
ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการจัดการการลา พนักงานจะเริ่มคำขอลา ผู้จัดการจะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ และทีมทรัพยากรบุคคลหรือการเงินอาจต้องการดูเพียงสถานะเท่านั้น
นี่คือจุดที่เทมเพลตอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้น
เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUp
เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUp เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่วินาที ช่วยให้ทีมจัดระเบียบและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตนี้:
- วางแผนและจัดการงาน
- สื่อสารบทบาทอย่างชัดเจน
- ให้แน่ใจว่าทุกคนยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผน RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีหน้าที่, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) ของ ClickUpเหมาะสำหรับ ทีมที่ต้องการความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ เป็นเอกสารที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ซึ่งช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดโดยการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
แบบแผนการวางแผน RACI ช่วยให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนในโครงการ. ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือและการรับผิดชอบ และทำให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น.
6. กำหนดขั้นตอนและเป้าหมายสำคัญ
คุณเคยประสบปัญหาในการรักษาความสอดคล้องและแรงจูงใจของทีมโครงการหรือไม่? การตั้งเป้าหมายสำคัญอาจเป็นทางออก
เป้าหมายสำคัญของโครงการช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและสอดคล้องกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมบริหารโครงการนับพันเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ ของพวกเขาด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp มาดูกันว่าพวกเขานำมันไปใช้อย่างไร:
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น การเปิดตัวแคมเปญการตลาดหรือการอัปเดตการพัฒนาซอฟต์แวร์
การแสดงผลในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา แผนภูมิแกนต์ทยังให้เส้นทางที่ชัดเจนไปยังวันที่เริ่มใช้งานจริง และอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
ในทำนองเดียวกัน สำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายสำคัญ เช่น การเปิดตัวเวอร์ชันเบต้า
สิ่งนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางเวลาและการติดตามงานที่จำเป็นสำหรับการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติในระหว่างช่วงเบต้า
7. ดำเนินการและทดสอบกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าเวิร์กโฟลว์จะดูดีเพียงใด ประสิทธิภาพของมันสามารถตรวจพบได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเท่านั้น (สิ่งที่ไม่อาจทำลายคุณได้ จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น!)
ดังนั้น ก่อนที่จะนำเวิร์กโฟลว์ใหม่ไปใช้งานจริง ควรให้ผู้ที่ต้องใช้งานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการทดสอบนี้ด้วย อย่าลืมว่าคุณต้องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ความคิดเห็นของพวกเขาคือกุญแจสำคัญในการระบุข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่น
เมื่อคุณได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้สมบูรณ์แบบแล้ว ให้ใช้ClickUp Automationsเพื่อเรียกใช้กระบวนการทำงานเหล่านี้แบบอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองหรือเลือกจากไลบรารีของเทมเพลตกระบวนการทำงานเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตความสำคัญของงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่องานเสร็จสิ้น การทำงานอัตโนมัติที่อิงตามเงื่อนไขเหล่านี้ช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าของทุกกิจกรรมอยู่เสมอ
8. ฝึกอบรมทีมของคุณ
แม้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็จะไม่ประสบความสำเร็จหากทีมงานของคุณไม่ร่วมมือ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการฝึกอบรมจึงมีความจำเป็น. มันจะช่วยให้แน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจและรู้สึกสบายใจในการใช้กระบวนการทำงานใหม่. วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการใช้ClickUp Docs.
ClickUp Docs ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน วิกิ หรือฐานความรู้ คุณสามารถสร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนกัน ใช้งานเทมเพลตที่หลากหลายและสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงปรับแต่งเอกสารของคุณได้ตามความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการนำกระบวนการทางธุรกิจใหม่มาใช้ คุณสามารถสร้างเอกสารการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยแผนผังกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการสร้างกระบวนการทำงาน และโครงร่างที่ชัดเจนของงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ClickUp Docs คุณสามารถร่วมมือกันคิดไอเดียกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ติดแท็กสมาชิกทีมด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแม้กระทั่งแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้ทุกคนติดตามความคืบหน้าของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดอบรมที่อธิบายกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์และแชร์แผนผังเวิร์กโฟลว์กับทีมของคุณ จากนั้นทีมของคุณสามารถกลับมาดูแผนผังเหล่านี้ได้เมื่อมีข้อสงสัยในอนาคต
9. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสม
หลังจากการทดสอบและการฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จแล้ว ถึงเวลาที่จะนำเวิร์กโฟลว์ของคุณไปใช้งานจริง
เริ่มต้นด้วยการ ปล่อยให้ทีมขนาดเล็กทดสอบและติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ จากผลลัพธ์ที่ได้รับ คุณสามารถตัดสินใจขยายการใช้งานไปทั่วทั้งองค์กรหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม
โปรดจำไว้ว่า: กระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่น และคุณสามารถสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้เสมอเมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลง
ในการทำการอัปเดตเหล่านี้ คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเวลาจริง นี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsสามารถช่วยคุณได้
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจตัวชี้วัดสำคัญ และระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณมีการพัฒนาให้ปรับปรุงและทำให้แดชบอร์ดของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับ KPI ที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของทีม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน
เคยเลื่อนดู Netflix แล้วสงสัยไหมว่าแอปนี้รู้ได้อย่างไรว่าควรแนะนำอะไรให้คุณ? น่าแปลกใจใช่ไหม—ความลับนั้นอยู่ที่กระบวนการทำงานของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นNetflix ใช้ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดระเบียบและดำเนินการท่อข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้สามารถแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับแต่ละผู้ใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
ไม่ว่าบริษัทของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด การสร้างกระบวนการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ในการตั้งค่าให้สมบูรณ์แบบ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเหล่านี้:
1. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจน
การศึกษาของโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดพบว่าองค์กรที่มีกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีพนักงานที่มีความผูกพันสูงขึ้นและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เพื่อเชี่ยวชาญองค์ประกอบของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ ให้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้
|ส่วนประกอบ
|คำอธิบาย
|การฟังอย่างตั้งใจ
|การให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการสนทนา
|ความชัดเจน
|การสื่อสารความคิดอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลที่กระชับ
|สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด
|การใช้ภาษากายและสีหน้าในการสื่อสาร
|ข้อเสนอแนะ
|การเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และขอคำชี้แจง
|ความฉลาดทางอารมณ์
|การรับรู้และจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
2. รักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ส่วนสำคัญของการบริหารโครงการคือการจัดการความคาดหวัง ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายหากทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ
ดังนั้น โปร่งใสเมื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคืบหน้า ความท้าทาย และข้อกำหนดต่างๆ นี่คือตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดสำหรับความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
3. กำหนดเวลาตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโครงการของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถระบุได้ว่าสมาชิกในทีมอาจติดขัดหรือเผชิญกับปัญหาใดบ้าง
สิ่งนี้จะส่งผลให้ปัญหาใด ๆ ได้รับการแก้ไขในทันที และนำไปสู่ความสำเร็จโดยรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ
4. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแสดงภาพและจัดการเวิร์กโฟลว์
คุณจำได้ไหมว่า ClickUp Docs สามารถช่วยในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างไร? คุณยังสามารถใช้ ClickUp Whiteboards หรือClickUp Mind Mapsเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วย!
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการสร้างแผนผังกระบวนการทำงาน สองตัวเลือกนี้มอบเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างและทำงานร่วมกันบนเวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์
เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว ให้ไปที่ + ดู และเลือก Whiteboard เพื่อเริ่มออกแบบแผนภาพของคุณจากศูนย์
จากนั้นคุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมให้ร่วมมือกันได้ ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ขณะที่คุณสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงงาน และติดป้ายกำกับแต่ละขั้นตอน
ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการทำแผนผังลำดับขั้นตอน สมาชิกในทีมหรือผู้บังคับบัญชาของคุณจะได้รับการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสื่อสารและการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอย่างและแม่แบบของกระบวนการทำงาน
เพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ClickUp มีคลังแม่แบบเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ของคุณ
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่สามารถช่วยคุณได้
เวิร์กโฟลว์ 1: การดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์
- การเริ่มต้นโครงการ: กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และระยะเวลาของโครงการ
- การวางแผน: สร้างแผนโครงการโดยละเอียด รวมถึงงาน ทรัพยากร และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- การดำเนินการ: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- การติดตามและควบคุม: ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับแผน และทำการปรับปรุงตามความจำเป็น
- การปิดโครงการ: ดำเนินการโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ประเมินผลลัพธ์ และบันทึกบทเรียนที่ได้รับ
เวิร์กโฟลว์ 2: การแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า
- การรับเรื่องร้องเรียน: รับและบันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้า
- การสืบสวน: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและประเมินความถูกต้องของปัญหา
- การแก้ไข: กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับข้อร้องเรียน เช่น การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า หรือการขอโทษ
- การสื่อสาร: แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดตามผลที่จำเป็น
- เอกสาร: บันทึกการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ไม่ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร ClickUp มีเทมเพลตที่พร้อมช่วยเหลือคุณ
แม่แบบกระบวนการทำงานแบบแผนผังความคิดอย่างง่าย
แม่แบบเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสำรวจแนวคิดและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักผ่านแผนผังความคิดแบบภาพ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสองโหมด—โหมดงานสำหรับการจัดการงาน และโหมดว่างสำหรับการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น:
- การจัดการงาน: แปลงหัวข้อในแผนผังความคิดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตาย
- การร่วมมือ: ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนผังความคิดของคุณ
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผนผังความคิดของคุณด้วยสี รูปร่าง และสไตล์ที่หลากหลาย
เทมเพลตขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิก
เทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUpเหมาะสำหรับการจัดการโครงการออกแบบกราฟิกที่มีหลายขั้นตอน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเอง 25 สถานะ, ช่องที่กำหนดเอง 5 ช่อง, และมุมมองการทำงานเพื่อตอบสนองกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองรายการ: สร้างรายการงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการออกแบบของคุณ
- มุมมองแบบฝัง: ผสานงานออกแบบของคุณจากเครื่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เข้ากับ ClickUp ได้อย่างราบรื่น
- มุมมองแแกนต์: มองเห็นไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยแผนภูมิแแกนต์แบบไดนามิก ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและจัดการกำหนดเวลา
⚡️คลังแม่แบบ: คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบนี้เพิ่มเติมได้ เช่นแม่แบบการจัดการเนื้อหาโดย ClickUp และแม่แบบกระบวนการคำสั่งซื้อโดย ClickUpได้ที่ห้องสมุดแม่แบบของ ClickUp
ประโยชน์ของการสร้างกระบวนการทำงาน
ก่อนที่เราจะสรุปประเด็นทั้งหมด ขอสรุปสั้น ๆ ว่าเวิร์กโฟลว์สามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้นได้อย่างไร:
- ความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการดำเนินงาน: การทำแผนผังกระบวนการทำงานช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจอย่างชัดเจน—ซึ่งส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การระบุข้อผิดพลาด: ข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงานช่วยให้สามารถระบุและกำจัดงานที่ซ้ำซ้อนได้—ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่สำคัญกว่า
- ลดการควบคุมงานอย่างละเอียด: การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนจะระบุงานที่ต้องทำ กำหนดเวลาส่งมอบ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจในงาน และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: กระบวนการทำงานที่โปร่งใสช่วยส่งเสริมการสื่อสาร ลดความเข้าใจผิด ลดความขัดแย้ง และทำให้การดำเนินงานประจำวันราบรื่นขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในทีม
เพิ่มการไหลที่เหมาะสมให้กับงานของคุณด้วย ClickUp
เวิร์กโฟลว์มอบประโยชน์ที่สำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และยกระดับผลผลิตโดยรวม
โชคดีที่คุณสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้ด้วย ClickUp นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการโครงการแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์การติดตามที่ยอดเยี่ยมเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลบนแดชบอร์ดที่รวมศูนย์ไว้ให้คุณได้เริ่มต้นกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม
ยังไม่มั่นใจใช่ไหม?สร้างบัญชีฟรีบน ClickUpวันนี้และสัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยตัวคุณเอง