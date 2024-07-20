10 แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp

เมื่อพูดถึงการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก—เริ่มต้นด้วยเทมเพลต
ฉันหมายถึง คุณคงไม่วาดวงกลมทุกวงในแป้งคุกกี้น้ำตาลด้วยมือเปล่าใช่ไหม? ไม่!
คุณใช้ที่ตัดคุกกี้ 👩🏼🍳
แม่แบบมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน และแม่แบบที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติหลักสองประการ:
- พวกเขาสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- และฟรี 100%
พูดถึงการได้ทั้งเค้กและกินเค้กด้วย ใช่ไหมล่ะ?! 🍪
เทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ โดยช่วยแบ่งเบาภาระ ตลอดกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ตอนที่คุณกำลังวางแผนขั้นตอนเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังไม่มีขาดแคลนเมื่อพูดถึงเทมเพลต! ส่วนที่ยากที่สุดคือการค้นหาเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีคุณค่าที่สุดตามกรณีการใช้งานของคุณ, รูปแบบการทำงานที่คุณชื่นชอบ, ขนาดทีม, และความซับซ้อนของโครงการ.
แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณด้วย 10แบบเทมเพลตการจัดการโครงการที่เราชื่นชอบสำหรับกระบวนการทำงาน, รูปแบบการทำงาน, และระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกใหม่ในทีมหรือผู้จัดการที่ทุกคนชื่นชอบ แบบเทมเพลตกระบวนการทำงานฟรี 10 แบบนี้เหมาะสำหรับคุณ
10 แม่แบบกระบวนการทำงานการจัดการโครงการใน Excel & ClickUp
การจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับทีมและธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม—เพื่อวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า โครงสร้างองค์กร การปฐมนิเทศพนักงาน กระบวนการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ รวมถึงสถานะงานที่ปรับแต่งได้ มุมมองโครงการหลากหลาย โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
ฟังดูเหมือนมีฟีเจอร์เยอะใช่ไหม? นั่นก็เพราะว่าการวางแผนขั้นตอนการทำงานอาจซับซ้อน แต่การใช้เทมเพลตสามารถทำให้ภารกิจที่น่ากลัวนี้ง่ายขึ้นอย่างมาก ✨
นี่คือ 10 แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมและกระบวนการแทบทุกประเภท—และที่สำคัญ ฟรีทั้งหมด! 😎💸
1. แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายโดย ClickUp
หากคุณเป็นมือใหม่ในกระบวนการทำงานหรือแผนภาพการจัดการโครงการโดยทั่วไป ให้เริ่มต้นด้วยแผนผังความคิด!
ทบทวนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแผนผังความคิด: แผนผังความคิดซึ่งมักใช้ร่วมกับการระดมความคิด เป็นวิธีที่เน้นภาพและสร้างสรรค์ในการสำรวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักหรือเป้าหมายสุดท้าย คล้ายกับกิ่งก้านของต้นไม้ครอบครัวหรือเส้นใยของใยแมงมุม แผนผังความคิดจะแสดงลำดับขั้นตอนตามธรรมชาติของกระบวนการผ่านงานหรือจุดที่เกิดตามลำดับเฉพาะ ♻️
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์—แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนผังความคิดที่ได้รับมอบหมายจากทีมก็ตาม
ด้วยสถานะที่กำหนดเองสองสถานะและมุมมองสามแบบที่นำมาใช้โดยอัตโนมัติกับ Workspace ของคุณ เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณในการเริ่มต้นสร้างแผนผังความคิดใน ClickUpด้วยสองวิธี:
- โหมดงาน: การแสดงภาพของงานในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อระบุรายละเอียดงานย่อยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน และแสดงสถานะของงาน
- โหมดว่าง: วิธีการสร้างแผนผังความคิดที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นอันดับแรก โดยใช้โหนดที่เชื่อมโยงความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่ง และสามารถแปลงเป็นงานได้ในภายหลัง
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 💨
เมื่อคุณได้สร้างจุดเริ่มต้นในทั้งสองรูปแบบไว้แล้ว คุณสามารถปรับใช้เทมเพลตแผนผังความคิดนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการทำงานได้ทุกประเภท
2. แผนผังกระบวนการทำงานแบบ Swimlane โดย ClickUp
ต้องการอิสระมากขึ้นกับเทมเพลตการทำงานของคุณหรือไม่? วางแผนมันบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง!ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือการระดมความคิดที่มีภาพประกอบสูงและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งสามารถนำโครงการของคุณจากขั้นตอนการคิดไอเดียไปสู่การดำเนินการได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือนำเสนอแผนผังขั้นตอนการทำงานของคุณ แม่แบบแผนผัง Swimlane โดย ClickUpช่วยให้คุณวาด ย้าย ติดป้ายกำกับ และเชื่อมต่อแนวคิดต่างๆ บนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ป.ล. กระดานไวท์บอร์ดสามแผ่นแรกของคุณใน ClickUp ใช้ได้ฟรี!
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards หรือไม่? ดื่มด่ำกับพลังแห่งการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ในฟีเจอร์โปรดใหม่ล่าสุดของ ClickUp
3. แม่แบบกระบวนการทำงานแผนผังแนวคิดโดยClickUp
หากคุณชอบเทมเพลตแผนผัง Swimlaneแล้วล่ะก็ คุณจะต้อง หลงรักเทมเพลตแผนผังแนวคิดโดย ClickUp! อย่างแน่นอน!
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตำนานรหัสสี คำอธิบายในแต่ละการเชื่อมต่อ และเอกสารClickUp Doc ที่ละเอียดเพื่อช่วยนำทางเครื่องมือ Whiteboard ใหม่ทั้งหมดของคุณ เทมเพลตนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางแผนการไหลของผู้ใช้และการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิด
เพิ่มรูปทรงและย้ายตำแหน่งได้อย่างง่ายดายบนไวท์บอร์ดของคุณ เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และบรรยากาศของกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานแต่ละชิ้น เพียงแค่คุณเลือกปรับสี ข้อความ หรือสื่อที่เชื่อมโยงกับบอร์ดได้ตามต้องการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนเข้าใจบริบทของขั้นตอนการทำงานได้อย่างครบถ้วน!
นำเสนอแผนผังแนวคิดบนไวท์บอร์ดของคุณในการประชุมหรือแชร์ผ่านลิงก์ง่ายๆ เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้เทมเพลตนี้มีความร่วมมือและปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
4. แม่แบบกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกโดย ClickUp
เมื่อพูดถึงการจัดการกระบวนการออกแบบกราฟิกที่มีหลายขั้นตอน โครงสร้างที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเทมเพลตการออกแบบกราฟิกโดย ClickUpนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน จัดระเบียบไฟล์ และจัดลำดับความสำคัญของกำหนดเวลาของคุณในโฟลเดอร์ที่ยืดหยุ่น
และเมื่อเราบอกว่า อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์—เราหมายความตามนั้นจริงๆ
เป้าหมายของเทมเพลตการออกแบบกราฟิกนี้คือการทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและติดตามความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือนักออกแบบเต็มเวลาเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 25 สถานะ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 5 ช่อง, มุมมองการทำงาน 5 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติ 1 ระบบ เพื่อให้คุณตามทันทุกคำขอออกแบบ 🤩
และด้วยโครงสร้างลำดับชั้นของ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้จะใช้งานได้ง่ายมาก! เริ่มต้นด้วยการกรอกรายการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ คำขอใหม่, คำขอที่กำลังดำเนินการ และ ลูกค้า—จากนั้นปล่อยให้เทมเพลตของคุณจัดการขั้นตอนต่อไป
5. แม่แบบการจัดการเนื้อหาโดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเป็นสิ่งที่ทีมเนื้อหาของคุณต้องมีสำหรับกระบวนการทำงาน ช่วยติดตามเป้าหมายเนื้อหาของคุณ ค้นหาช่องว่างในเนื้อหาระบุจุดติดขัด และทำงานร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม
ด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการจัดการเนื้อหาทั้งหมดขององค์กรได้อย่างง่ายดาย มันจะช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้าง อนุมัติ เผยแพร่ และบำรุงรักษาเนื้อหาในหลายช่องทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นเนื้อหาได้เมื่อต้องการ
และพูดตามตรง จากนักเขียนบล็อกคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่ง—คุณจะชอบเทมเพลตนี้มาก
6. แม่แบบกระบวนการทำงาน Getting Things Done โดย ClickUp
ตามวิธีการ GTD ของเดวิด อัลเลนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลเทมเพลต Getting Things Done โดย ClickUpคือโฟลเดอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
มีหลายสิ่งในเทมเพลตทรงพลังนี้ รวมถึงคู่มือช่วยเหลือที่เป็นมิตรกับคุณเพื่อเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติที่ต้องมี และรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเจ็ดรายการ—หนึ่งรายการสำหรับแต่ละขั้นตอนในวิธีการ GTD 🙂
ด้วยความหลากหลายในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาไปจนถึงการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลต GTD ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น มุมมองรายการ (List) กระดาน (Board) เอกสาร (Docs) หรือปฏิทิน (Calendar) ของ ClickUp
ประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของเทมเพลต GTD นี้ คุณจะมีระบบอัตโนมัติสี่ระบบที่ช่วยให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นงาน วันที่ครบกำหนด และฟิลด์ที่กำหนดเอง
เหตุผลใหญ่ที่สุดที่เราชอบเทมเพลตนี้คืออะไร? ไม่ใช่แค่การทำให้งานเสร็จ—แต่คือการทำให้งานเสร็จ อย่างดีเยี่ยม
7. แม่แบบสเปรดชีตแผนผังกระบวนการทำงานใน Excel
แผนผังกระบวนการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม ในการวางแผนหรือปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ สิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตแผนผังกระบวนการสำหรับMicrosoft Excel นี้คือ มันสามารถแสดงข้อมูลกระบวนการของคุณในรูปแบบแผนผังโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เห็นภาพขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการของคุณได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบันทึกขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ แม่แบบแผนผังขั้นตอนการทำงานนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพว่ากระบวนการของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง เพราะต้องยอมรับว่าบางครั้งไอเดียใหญ่ ๆ ของเราก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป แต่การได้เห็นตาราง Excel ของคุณถูกแปลงเป็นแผนผังขั้นตอน จะช่วยให้คุณคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้แผนผังกระบวนการ แบบแผนนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของแผนผังการทำงาน ความหมายของแต่ละรูปทรง และความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเหล่านั้นในคู่มือแบบทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถอ่านหรือสร้างแผนผังที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
8. แผนผังกระบวนการทำงานในรูปแบบเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ใน Excel
เทมเพลตแผนผังงานพื้นฐานนี้มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับเทมเพลตของ Microsoft อื่นที่แสดงอยู่ด้านบน
เช่นเดียวกับเทมเพลตแผนภูมิการจัดการเวิร์กโฟลว์Excel แบบเดิม เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ครอบคลุมนี้จะสร้างแผนผังให้คุณโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่เพิ่มในสเปรดชีตของคุณ คุณยังจะพบการแยกย่อยคำถามที่พบบ่อยและเคล็ดลับเกี่ยวกับแผนผังขั้นตอนแบบทีละขั้นตอนเช่นเดียวกับเทมเพลตด้านบน แต่ต่างจากเทมเพลตแผนผังกระบวนการ ทรัพยากรนี้ให้ตัวเลือกเค้าโครงแผนผังเพิ่มเติมสำหรับทีมข้ามสายงาน แผนผังองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจพื้นฐาน
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสถาปนิก
9. แม่แบบแผนผังการทำงาน SmartArt ใน Excel
เทมเพลตแผนผังการไหล SmartArt โดย Microsoft Excel นั้นไม่ใช่เทมเพลตแบบสำเร็จรูป แต่เป็นรายการคำแนะนำในรูปแบบกราฟิกที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปใน Excel ได้
สามารถเข้าถึงได้บนแท็บ แทรก รูปแบบ SmartArt ช่วยให้คุณวางแผนลำดับการทำงานด้วยกราฟิกที่มีรหัสสีซึ่งสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปร่าง และการจัดรูปแบบต่างๆ ได้ขณะสร้างแผนผังของคุณในMicrosoft Excel
10. แม่แบบกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
คุณต้องการประสานงานแคมเปญและโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณหรือไม่?ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUp คุณสามารถติดตามงาน ตอบคำถามลูกค้า และตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับรายการตรวจสอบในตัว การแจ้งเตือน วันกำหนดส่ง และการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ
ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ คุณสามารถปรับปรุงเวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ลองใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้วันนี้เพื่อปรับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
วิธีสร้างกระบวนการทำงานแบบโฟลว์
คุณเข้าใจแล้ว—แม่แบบเวิร์กโฟลว์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก! แต่แม่แบบของคุณจะมีประสิทธิภาพได้เพียงเท่าที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่นำไปใช้เท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่การค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบมีความสำคัญพอๆ กับการหาแม่แบบที่เหมาะสม
และการค้นหานั้นสิ้นสุดลงที่ClickUp 🏆
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวบรวมงานของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว พร้อมเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการวางแผน, การมองเห็นภาพ, และการร่วมมือในกระบวนการทำงานของคุณ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่หลากหลายแล้ว ClickUpยังมีการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ มากกว่า 1,000 ระบบ และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลายร้อยแบบเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และทำให้กระบวนการทำงานใด ๆ ราบรื่นขึ้น
หนึ่งในเครื่องมือวางแผนโครงการชั้นนำของพวกเขา? ClickUp Whiteboards และ Mind Maps!
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ ClickUp คุณสามารถปรับและจัดเรียงโหนดบนแผนผังความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อแสดงการพึ่งพาของงาน ความสัมพันธ์ และลำดับขั้นตอนหลายขั้นตอน
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ ClickUp Mind Maps มีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการวางแผนการทำงานคือตัวเลือกโหมดงาน (Task Mode) หรือโหมดว่างเปล่า (Blank Mode)สำหรับการระดมความคิดใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการวาดภาพความคิดของคุณบนกระดาษเปล่า โหมดว่างเปล่าให้ผิวหน้าที่สะอาดเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มขั้นตอน ความคิด และข้อความลงในแผนภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อหรือแปลงเป็นงานได้ในภายหลัง
แต่แผนผังความคิด (Mind Maps) ไม่ใช่เพียงวิธีเดียวในการสร้างแผนผังการทำงานใน ClickUp—คุณยังสามารถวางแผนกระบวนการใด ๆ ได้โดยใช้ไวท์บอร์ดใน ClickUp!
ในขณะที่เครื่องมือจัดการโครงการฟรีอื่นๆ มีการผสานการทำงานสำหรับฟังก์ชันไวท์บอร์ด ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่รายที่สร้างแพลตฟอร์ม Whiteboards ของตัวเองภายในองค์กร ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการผสานการทำงาน เสริม หรืออัปเกรดเพิ่มเติม 🙌🏼
ไวท์บอร์ดใน ClickUp เป็นวิธีที่รวดเร็ว ง่ายที่สุด และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดในการดำเนินการตามความคิดของคุณทันทีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับเกือบทุกสิ่ง—ตั้งแต่ลิงก์ไปจนถึงรูปภาพ สื่อที่ฝังไว้ งาน เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย และที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถแปลงรูปทรงใดๆ บนบอร์ดของคุณให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
โบนัส:เครื่องมือแผนผังงาน
ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agileขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น หรือกำลังปรับปรุงกระบวนการอนุมัติของคุณอยู่ก็ตาม แม่แบบการจัดการโครงการคือแหล่งข้อมูลที่คุณควรเลือกใช้เพื่อประหยัดเวลาและครอบคลุมทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
เทมเพลตทั้ง 10 นี้จะไม่เพียงแค่เริ่มต้นกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณส่งมอบผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย และหากคุณกำลังมองหาความได้เปรียบเพิ่มเติมเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณไปอีกขั้น? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล เพราะ ClickUp คือคำตอบ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเข้าถึงงานไม่จำกัด, ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย