10 แม่แบบแผนผังเลนว่ายน้ำและแผนผังกระบวนการฟรี

ยิ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมากเท่าไร บทบาทต่างๆ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะผสมผสานกันและทำให้ความรับผิดชอบสับสนมากขึ้นเท่านั้น แผนภาพ Swimlane หรือแผนผังขั้นตอนสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนได้ โดยแสดงงานของแต่ละสมาชิกในทีมในรูปแบบที่มองเห็นได้ เช่น เลนขนานกันในสระว่ายน้ำ 🏊
ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะสามารถเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบงานหรืองานย่อยใดและคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและความไม่มีประสิทธิภาพของโครงการได้โดยการแบ่งขั้นตอนของกระบวนการออกเป็นส่วน ๆ นี่คือวิธีการสร้างแผนผังการไหลแบบสวิมเลนที่ยอดเยี่ยมของคุณเองโดยใช้หนึ่งใน 10 แม่แบบสวิมเลนฟรีจาก ClickUp
อะไรคือเทมเพลตสวิมเลน?
แผนภาพเลนว่ายน้ำเป็นแผนผังประเภทหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์รูปสระว่ายน้ำเป็นตัวแทนภาพของโครงการหรือกระบวนการทางธุรกิจ โครงการจะถูกแบ่งออกเป็น "เลน" ในแนวตั้งหรือแนวนอนสำหรับแต่ละทีมหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
เช่นเดียวกับนักว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่อยู่ในเลนของตัวเอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้จัดการโครงการก็มีเลนของตัวเองในแผนภูมิเลนว่ายน้ำ แม่แบบแผนภูมิเลนว่ายน้ำมีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการและทีม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในกรณีการใช้งานอื่นๆ ที่แผนกต่างๆ หรือสมาชิกในทีมมีบทบาทที่ต้องทำ
แต่ละคนสามารถเห็นภาพแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้แผนภาพสวิมเลนหรือแผนผังการไหลที่แสดงตัวอย่างนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "แผนผังการไหลข้ามสายงาน" และสามารถเป็นทรัพยากรที่ดีสำหรับทีมข้ามสายงาน
แล้วแผนภาพ swimlane คืออะไร? มันคือแผนผังการไหลแบบว่างเปล่าหรือแบบที่สามารถแก้ไขได้เพื่อแสดงกระบวนการและกระบวนการย่อยของคุณเอง—มักใช้เส้นแนวนอนหรือแนวตั้งที่ชัดเจน
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์แผนผังงานเพื่อสร้างแผนผังแบบเลนว่ายน้ำจากเทมเพลตแผนผังแบบเลนว่ายน้ำที่มีอยู่แล้วได้ เทมเพลตแผนผังแบบเลนว่ายน้ำ 10 แบบนี้โดย ClickUp มีกล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งและทำให้เป็นของคุณเองได้ 🛠️
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของเส้นทางการว่ายน้ำดี?
แม่แบบเลนการว่ายน้ำที่ดีควรเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก แม้ว่าโครงการของคุณอาจมีความซับซ้อน แต่แม่แบบของคุณไม่ควรซับซ้อนตามไปด้วย
แผนภาพเลนว่ายน้ำที่ดีเปรียบเสมือนอินโฟกราฟิก โดยใช้รูปทรงและสีเพื่อแสดงว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร แผนภาพเลนว่ายน้ำของคุณควรแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการทำงาน รวมถึงแต่ละงานและจุดตัดสินใจตลอดเส้นทาง
ต่างจากสระว่ายน้ำจริงที่นักว่ายน้ำแข่งขันกันอย่างเป็นอิสระ แผนผังเลนว่ายน้ำอาจมีความเชื่อมโยงหรือการส่งต่อระหว่างแผนกหรือสมาชิกทีมต่างๆ ซึ่งหมายความว่าแผนผังการไหลของคุณอาจแสดงทั้งการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง และ แนวนอน
ตัวอย่างเช่น เลน B อาจมีเพียงเป้าหมายเดียวที่ต้องทำให้เสร็จในระหว่างกระบวนการ คุณสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงว่างานใดในเลน A ที่เป็นตัวกระตุ้นงานในเลน B และขั้นตอนใดในกระบวนการที่ตามมาหลังจากนั้น
คุณสามารถใช้แผนภาพการไหลของเลนการว่ายน้ำของคุณร่วมกับแผนที่เส้นทางโครงการหรือแผนผังกระบวนการเพื่อแสดงหลายมิติของโครงการได้
10 แม่แบบแผนผังเลนว่ายน้ำฟรี
1. แม่แบบ Swimlane ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Swimlaneนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติหลักทั้งหมดของแผนผัง Swimlane โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป
มีเลนแนวนอนสี่เลนสำหรับบุคคลหรือทีม (กำหนดเป็น A, B, C และ D) และสัญลักษณ์สี่ตัวเพื่อแสดงถึงส่วนต่างๆ ของกระบวนการ:
- วงกลมสำหรับเทอร์มินัลหรือจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด
- ช่องสำหรับงาน กิจกรรม หรือกระบวนการ
- เพชรสำหรับการตัดสินใจหรือจุดตรวจสอบ
- ลูกศรเพื่อแสดงการไหลของกระบวนการ
แต่ละเลนมีรหัสสี และคุณควรใช้สีเดียวกันสำหรับสัญลักษณ์แต่ละตัวในเลนนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับงานหรือการตัดสินใจแต่ละอย่าง 👀
ช่องแนวนอนหรือแนวตั้งในเทมเพลตของคุณสามารถปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงานได้ โดยช่วยให้คุณทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในกระบวนการในวิธีที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
2. แม่แบบเลนการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Agile Scrum Management Swimlaneเป็นไวท์บอร์ดขั้นสูงสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ รองรับการจัดระเบียบงานค้าง (backlog grooming)และการวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนสปรินต์ ขั้นตอนกระบวนการ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถเลือกจากสถานะที่แบ่งตามสีได้ 30 แบบ รวมถึง กำลังพัฒนา, พร้อมสำหรับการใช้งาน, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ กำลังทดสอบ. กระบวนการทำงานสามารถเริ่มต้นด้วย ไอเดียผลิตภัณฑ์ หรือ พบข้อบกพร่อง และสิ้นสุดด้วยสถานะเช่น ไม่ใช่ข้อบกพร่อง หรือ ไม่สามารถทำซ้ำได้.
คุณยังสามารถใช้ ClickApps ได้ถึง 13 แบบ รวมถึงการติดตามเวลา, การประมาณเวลา, จุดสำคัญ, การเตือนการพึ่งพา, และการมอบหมายงานให้หลายคน
ดูแผนผังของคุณในรูปแบบบอร์ด, กระบวนการ, รายการ หรือหนึ่งในหลายรูปแบบการดูอื่น ๆ ได้เลย เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับClickUp Spacesได้อีกด้วย เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงและมอบสิทธิ์การใช้งานแก่สมาชิกในกลุ่มงานของคุณได้อย่างครอบคลุม
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับการติดตามข้อบกพร่อง, สปรินต์, การทดสอบ, และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์, ทีมวิศวกรรม, และทีมประกันคุณภาพของคุณ
3. แผ่นงาน ClickUp Board พร้อมเทมเพลต Swimlanes
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามภาพรวมคือการใช้ClickUp Board พร้อมเทมเพลต Swimlanes ซึ่งมีตัวเลือกสถานะห้าแบบ เช่น ติดขัด, รอตรวจสอบ, และ กำลังดำเนินการ
กระดานสไตล์คัมบังนี้เป็นตัวเลือกเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแผนภูมิสวิมเลนคือการเพิ่มสวิมเลนในมุมมองกระดาน ตัวอย่างเช่น หากงานของคุณถูกจัดเรียงเป็นคอลัมน์ คุณสามารถจัดกลุ่มตามสถานะ วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ
เปิดใช้งานฟีเจอร์ swimlanes เพื่อสร้างแถวเพิ่มเติมจากคอลัมน์ ซึ่งคุณสามารถจัดกลุ่มตามฟิลด์ใดก็ได้ที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ เมื่อคุณมี swimlanes ที่ต้องการแล้ว คุณสามารถสร้างงานใหม่จากภายใน swimlane ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องย้ายงานเหล่านั้นในภายหลัง
คุณสมบัติของ swimlane ในมุมมอง Board นั้นฟรีสำหรับทุกแผนของ ClickUp และทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบอร์ดสามารถเพิ่ม swimlanes ได้
4. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลต ClickUp User Flowเป็นแผนผังกระบวนการที่แสดงสิ่งที่ผู้ใช้จะได้สัมผัสเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ
คุณสามารถแทรกภาพหน้าจอหรือภาพจำลองของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการได้ เช่น ผู้ใช้เข้าชมหน้าแรกของคุณหรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ใช้เส้นแบ่งเพื่อแสดงรูปแบบการไหลของผู้ใช้ที่หลากหลาย เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นหากแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์
เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ Whiteboardsใน ClickUp คุณสามารถลากเอกสาร รูปภาพ และข้อมูลอ้างอิงอื่นๆเข้าไปในเครื่องมือสร้างแผนผังได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทีมของคุณมีภาพแสดงกระบวนการที่สะดวกต่อการใช้งาน 🤩
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp ใช้สัญลักษณ์ตัวเชื่อมต่อเดียวกันกับเทมเพลตแผนผังแบบเลนว่ายน้ำอื่น ๆ รวมถึงจุดเริ่มต้นและจุดตัดสินใจ ดังนั้นคุณสามารถใช้ภาษาภาพเดียวกันในแผนผังและแผนผังการไหลทั้งหมดของคุณได้
5. แม่แบบแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUpมีช่องทางแนวตั้งที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในกระบวนการ
แม่แบบตัวอย่างใช้ตัวอย่างของผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้สมัครงาน ซึ่งแต่ละคนมีความรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
แน่นอน ความสวยงามของการใช้เทมเพลตคือคุณสามารถปรับแต่งมันด้วยงานและผู้รับผิดชอบของคุณเองได้
เช่นเดียวกับเทมเพลต swimlane ใด ๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สี, แบบอักษร, และสัญลักษณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นกระบวนการที่ซับซ้อน
นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้สำหรับการจัดการโครงการ, ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา, วิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกรณีการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย
6. แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp
เทมเพลตแผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUpนี้สามารถใช้เพื่อติดตามวิธีการที่ข้อมูลเคลื่อนที่ภายในระบบ ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลจะเคลื่อนที่ระหว่างที่เก็บข้อมูลสองแห่งและหน่วยงานภายนอกสองแห่งในลำดับของการไหลและกระบวนการต่างๆ
แม้ว่าสัญลักษณ์สำหรับแผนภาพการไหลของข้อมูล (DFD) จะแตกต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ ในรายการของเรา แต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน: แสดงตำแหน่งที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ กระบวนการใดเกิดขึ้นในลำดับใด และอื่น ๆ
คุณสามารถใช้ป้ายข้อความและลูกศรเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การไหลของข้อมูลหลายทิศทาง หรือการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสองระบบที่แตกต่างกัน
แผนภาพการไหลของข้อมูลนี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ได้ คุณจึงสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆสำหรับการวางแผนกระบวนการ การวางแผน และการระดมความคิดได้ 🧠
7. แม่แบบกระบวนการทำงาน ClickUp
เทมเพลตกระบวนการทำงานแบบคลิกอัพ (ClickUp Process Flow Template) เป็นแผนผังกระบวนการทำงานแบบสวิมเลน (swimlaneprocess map) ที่แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวได้อย่างไร
ตัวอย่างเทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล แต่คุณสามารถปรับแต่งด้วยป้ายกำกับของคุณเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการเฉพาะของคุณได้
แบบแผนการไหลของกระบวนการเหมาะที่สุดสำหรับการให้ภาพรวมในระดับสูง แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ และขั้นตอนกลาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
คุณอาจต้องการเทมเพลตเพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกในรายละเอียดของกระบวนการของคุณ แต่นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสร้างแผนผังกระบวนการอย่าง ClickUp: คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบได้ในทุกแผนราคา และเทมเพลตที่ดีที่สุดหลายรายการยังฟรีอีกด้วย!
ใช้คุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUp เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลล่าสุดและปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมที่กระจายอยู่หรือพนักงานที่ทำงานทางไกล
8. แม่แบบ ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้รูปแบบเลนว่ายน้ำกับกระบวนการทำงานแบบ Kanban เพื่อการมองเห็นที่ง่ายขึ้นของโครงการที่ซับซ้อน
คุณสามารถใช้กระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบความคิดและคำขอผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ บุคคลสามารถส่งความคิดของตนเองได้โดยใช้แบบฟอร์มคำขอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบ
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อ ให้เปลี่ยนสถานะของงานเป็น ต้องทำ และงานนั้นจะถูกย้ายไปยังกระดานคัมบังโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าขีดจำกัด WIP (งานที่กำลังดำเนินการ) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่รับงานมากเกินไปกว่าที่จะสามารถจัดการได้
เทมเพลตระดับกลางนี้มอบสถานะ 7 แบบ, ช่องข้อมูลกำหนดเอง 4 ช่อง, ประเภทการดู 4 แบบ, และระบบอัตโนมัติ 1 ระบบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Agile
9. แม่แบบสไลด์ PowerPoint แสดงกระบวนการทำงานแบบข้ามสายงาน (Cross-Functional Process Swimlane) โดย SlideTeam
เทมเพลต Microsoft PowerPoint นี้โดย SlideTeam เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและกระบวนการทำงานแบบข้ามสายงานประกอบด้วยเลนงาน 4 เลนที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทีมหรือผู้รับผิดชอบแต่ละคนได้ พร้อมช่องกรอกข้อความที่สามารถแก้ไขได้สำหรับงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไป สำหรับการตัดสินใจที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งอย่าง คุณสามารถใช้ลูกศรแยกทางเพื่อแสดงแต่ละเส้นทางที่เริ่มต้นจากจุดตัดสินใจเดียวกัน
ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวในเทมเพลตนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวา แต่คุณก็สามารถใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งสำหรับงานที่เคลื่อนไหวจากสวิมเลนหนึ่งไปยังสวิมเลนอื่นได้เช่นกัน
นอกจากไอคอนพื้นฐานสำหรับงานและจุดตัดสินใจแล้ว เทมเพลตนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม เช่น เทปกระดาษ ความล่าช้า การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
10. แม่แบบแผนผังเลนว่ายน้ำ PowerPoint โดย SlideTeam
ตัวอย่างแผนผังเลนการว่ายน้ำโดย SlideTeam นี้คล้ายกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ แต่มีพื้นที่แนวตั้งในแต่ละเลนน้อยกว่าเพื่อให้แผนผังดูไม่รกตา
คุณยังคงได้รับสี่เลนสำหรับว่ายน้ำ, ช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้, และรูปร่างมากมายให้เลือกใช้. ใช้ลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามทิศทางการเคลื่อนไหว, แม้เมื่อสิ่งต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องซับซ้อนเล็กน้อย!
เช่นเดียวกับเทมเพลต PowerPoint ทั่วไป คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดตัวอักษรให้สอดคล้องกับสไตล์ภาพลักษณ์ของบริษัทคุณได้ เทมเพลตนี้ยังมีให้เลือกสองอัตราส่วนขนาด คือ 16:9 และ 4:3 เพื่อให้คุณสามารถส่งออกสำหรับการนำเสนอครั้งต่อไปได้อย่างง่ายดาย
วางแผนกระบวนการด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane
เทมเพลตแผนผัง Swimlane เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมข้ามสายงาน เนื่องจากคุณสามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกระดับของการบริหารโครงการ
แผนภาพเลนว่ายน้ำพื้นฐานสามารถช่วยให้แผนกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับโครงการหรือกระบวนการได้ง่ายขึ้น แต่คุณยังสามารถนำเลนว่ายน้ำไปรวมไว้ในกระดานคัมบัง แผนภาพการไหลของข้อมูล และอื่นๆ ได้อีกด้วย
เมื่อคุณเลือกเทมเพลตได้แล้ว ให้แชร์กับสมาชิกในทีมทุกคนโดยใช้ ClickUp Spaces หรือ ClickUp Whiteboard เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
ใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ และตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขแผนภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มหรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ลองดูศูนย์เทมเพลต ClickUpเพื่อดูไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังสวิมเลน!