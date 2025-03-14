10 แม่แบบแผนผังงานแบบฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่แบบแผนผังงานดี?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "เทมเพลตแผนผังงานที่ดีนั้นปรับแต่งได้ง่ายและแสดงกระบวนการที่ซับซ้อนในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตา" } } ] }
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ การทำภารกิจหลักในลำดับที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และเมื่อมีสมาชิกทีมหลายคนเกี่ยวข้องในกระบวนการ สิ่งต่าง ๆ ก็สามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
แผนผังขั้นตอนช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและทำให้ติดตามได้ง่ายขึ้นแผนผังขั้นตอนสามารถช่วยระบุจุดติดขัด ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในหลากหลายอุตสาหกรรม
โดยการใช้เทมเพลตแผนผังงาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้อง และได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการนำเสนอขั้นตอนการทำงานของคุณในรูปแบบแผนภูมิหรืออินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย
เริ่มต้นใช้งานผังงานได้ง่าย ๆ เพียงเลือกดูรายการเทมเพลตผังงานฟรี 10 แบบของเรา!
แม่แบบแผนผังงานสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร
แผนผังการไหล (Flowchart) คือการนำเสนอภาพของกระบวนการหรือโครงสร้างทางธุรกิจที่ใช้สัญลักษณ์เช่นกล่องและลูกศรเพื่อแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
แผนผังการไหลแบบง่ายอาจแสดงกระบวนการเชิงเส้น เช่นแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์หรือแผนที่การเดินทางของลูกค้า ในขณะที่แผนผังการไหลที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจรวมถึงเส้นทางหรือสาขาหลายทางเพื่อแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นหากเงื่อนไขบางอย่างถูกหรือไม่ได้ถูกปฏิบัติตาม
เทมเพลตแผนผังงานที่ว่างเปล่าคือแผนผังงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในกรณีเฉพาะ คุณสามารถกรอกรายละเอียดโครงการของคุณเองลงไปในแผนผังงานนี้ได้
มีหลายประเภทให้เลือก เช่น แม่แบบแผนผังการไหลขององค์กร หรือแม่แบบแผนผังการไหลแบบวงกลม แผนผังการไหลของข้อมูลจะแสดงวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในบริษัทของคุณในขณะที่แผนผังโครงสร้างองค์กรจะแสดงโครงสร้างขององค์กร และแผนผังกระบวนการทำงานจะแสดงขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด
คุณสามารถใช้แผนผังงานเพื่อช่วยในการระดมความคิดหรือการตัดสินใจหรือใช้เป็นแม่แบบแผนผังกระบวนการจ้างงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่และอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 แม่แบบแผนผังงานฟรี
การสร้างแผนผังกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นอาจต้องใช้ความพยายามมาก ดังนั้นเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการพื้นฐานแล้วค่อยๆ พัฒนาต่อจากตรงนั้น นี่คือเทมเพลตแผนผังกระบวนการฟรี 10 แบบให้เลือกใช้ ซึ่งครอบคลุมการไหลของข้อมูล การไหลของผู้ใช้การทำแผนที่กระบวนการ และอื่นๆ อีกมากมาย
1. แม่แบบแผนผังการเชื่อมโยงโครงการ ClickUp
แผนที่โครงการเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยการแสดงเป้าหมาย, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบบนแผนที่โครงการที่เรียบง่าย คุณสามารถลดโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อมโยงกันทั้งหมดได้ 🛠️
เทมเพลตแผนผังการแมปโครงการโดย ClickUpนี้ใช้ไอคอนเพื่อแสดงพื้นที่โครงการ เช่น ตัวชี้วัดและการดำเนินงาน ผ่านซอฟต์แวร์แผนผัง เช่นMind Maps
แผนที่โครงการเป็นเพียงหนึ่งในประเภทของแผนที่ความคิดที่คุณสามารถใช้เพื่อระดมความคิดจัดการสมาชิกในทีมหรือแสดงขอบเขตของงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแผนผังการทำงาน
ลองใช้ซอฟต์แวร์แผนผังงานสำหรับ Mac!
เรียนรู้วิธีสร้างแผนผังงานใน Google Docs!
2. แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp
การเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในองค์กรของคุณมักไม่ใช่กระบวนการที่ง่าย คุณจำเป็นต้องติดตามว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบและออกจากระบบที่ใด ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และถูกส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบอย่างไร นี่คือจุดที่เทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูลมีประโยชน์!
เทมเพลตแผนผังข้อมูล ClickUpนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพกระบวนการนี้โดยใช้รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปทรงแผนผังอื่นๆ ที่ใช้รหัสสี จัดเรียงรูปทรงใหม่และเพิ่มป้ายกำกับลงในเทมเพลตแผนผังพื้นฐานเพื่อปรับให้เป็นของคุณเอง
แม่แบบแผนผังการไหลของข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้เข้าใจ วิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงระบบและกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ง่ายขึ้น แม่แบบนี้ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ตรวจพบข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น และมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ 📚
3. แม่แบบกระบวนการทำงาน ClickUp
เทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUpนี้ใช้ช่องสี่เหลี่ยมที่มีรหัสสีเพื่อแสดงขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของแผนผังกระบวนการทำงานคือมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้สามารถระบุจุดติดขัด ความไม่มีประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่าแม่แบบแผนผังงานเช่นนี้จะช่วยให้เรียบง่ายแต่คุณสามารถค้นหาแม่แบบแผนผังกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับClickUp, Excel และ Word สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องการแผนผังการทำงานที่มีรายละเอียดเพื่อแสดงกระบวนการให้เห็นภาพได้
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะมองเห็นภาพกระบวนการสรรหาบุคลากร, กระบวนการขาย, หรือสิ่งอื่น ๆ, การใช้แบบแผนการไหลของกระบวนการเช่นนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม.
4. แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
เทมเพลตแผนผังความคิดแบบลำดับขั้นตอนของ ClickUpนี้เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนในระยะเริ่มต้น รูปแบบแผนผังความคิดที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้แยกแนวคิดใหญ่ออกเป็นแนวคิดย่อย และมองเห็นได้ว่าแนวคิดใดนำไปสู่ผลลัพธ์ใด
เทมเพลตแผนผังงานเช่นนี้ใช้คุณสมบัติ Whiteboards ของ ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงในแผนผังได้ ฝังเอกสาร Word และแม้กระทั่งวาดภาพ ใช้สำหรับการออกแบบแผนผังงานที่สร้างสรรค์เพื่อให้คุณสร้างคำอธิบายภาพที่น่าสนใจของแนวคิดที่คุณมีในใจ
โบนัส:แม่แบบแผนผังบริบท!
5. แม่แบบแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp
เทมเพลตแผนผัง Swimlane นี้โดย ClickUpใช้แผนภาพ Swimlane เพื่อแสดงชุดของงานที่ต้องดำเนินการโดยหลายแผนกหรือสมาชิกในทีม
เทมเพลต swimlane คืออะไร? มันคือเทมเพลตแผนภาพที่แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างเรียงกันเป็นแถวขนาน คล้ายกับเลนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของแผนภาพการไหลแบบเลนคือการสามารถแสดงการโต้ตอบและความรับผิดชอบระหว่างบุคคล ทีมงาน หรือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการได้อย่างง่ายดาย สามารถมองเห็นได้ง่ายว่างานใดสามารถเริ่มพร้อมกันได้ และงานใดที่ต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มงานถัดไป คุณสามารถใช้สัญลักษณ์แผนภาพการไหลที่แตกต่างกันเพื่อแสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด รวมถึงงานที่ต้องตัดสินใจและจุดตรวจสอบ
6. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpเพื่อแสดงกระบวนการทางธุรกิจเกือบทุกประเภทได้ แผนผังกระบวนการจ้างงานนี้เหมาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล โดยมีคอลัมน์แยกสำหรับผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายการจ้างงาน และผู้สมัครงาน แต่คุณยังสามารถนำไปใช้กับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กระบวนการลาออก หรือโครงสร้างองค์กรหรือแผนผังกระบวนการอื่นๆ ได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้แสดงภาพกระบวนการหรือแผนผังการไหล โดยลูกศรจะแสดงลำดับและทิศทางของงาน ในขณะที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแสดงงานสำคัญ เช่น "ส่งอีเมลปฏิเสธ" หรือ "กำหนดการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย"
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังงานแบบนี้ใน ClickUp เพื่อปรับแต่งแผนผังกระบวนการทำงานของคุณได้
7. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
แม่แบบแผนผังการไหลของผู้ใช้ช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการแสดงภาพสิ่งที่ผู้ใช้พบเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือใช้แอปของคุณ
คุณต้องการให้พวกเขาลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลของคุณหรือซื้อสินค้าหรือไม่? จัดวางขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าต้องใช้การกระทำกี่ขั้นตอนจึงจะไปถึงจุดนั้นด้วยแผนผังการทำงานแบบภาพ
การมองเห็นการไหลของผู้ใช้ช่วยให้เข้าใจการเดินทางของลูกค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัดทางธุรกิจ (KPIs) ได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมโดยการให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ใช้
คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp User Flowนี้เพื่อเริ่มต้นได้ แทนที่รูปภาพด้วยภาพหน้าจอของเว็บไซต์ของคุณเองหรือแบบร่างเพื่อแสดงภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ในเทมเพลตแผนผังกระบวนการของคุณ
8. แม่แบบแผนผังงานแบบง่ายสำหรับ PowerPoint โดย SlideModel
หากคุณต้องการเทมเพลตแผนผังงานที่พร้อมสำหรับการนำเสนอใน Microsoft PowerPoint เทมเพลตแผนผังงานแบบเรียบง่ายสำหรับ PowerPoint โดย SlideModel นี้อาจตอบโจทย์ของคุณได้ รูปแบบนี้ทำงานในสไตล์ของเทมเพลตแผนผังกระบวนการจัดการ โดยใช้รูปทรงและสีที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างแนวคิดต่างๆ และลูกศรได้ชัดเจน ทำให้คุณสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนได้
เพียงแทนที่ข้อความด้วยความคิดของคุณเองและรูปภาพด้วยเทมเพลตแผนผังที่ออกแบบมาสำหรับ PowerPoint
แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตผังงานแบบฟรีในรูปแบบ PowerPoint แต่คุณจะต้องชำระเงินสำหรับ Microsoft PowerPoint เพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน เมื่อคุณชำระเงินแล้ว คุณก็จะสามารถเข้าถึงคลังรูปภาพได้ และคุณสามารถเลือกจากแอนิเมชันและทรานซิชันที่ดึงดูดสายตาได้
9. แม่แบบแผนผังงาน Excel โดย Infinity Excel
แม้ว่า Excel จะมีชื่อเสียงในด้านการประมวลผลตัวเลข แต่ก็มีแม่แบบแผนผังงานหลากหลายรูปแบบที่คุณสามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้เช่นกัน
หากคุณไม่รู้วิธีสร้างแผนผังงานใน Excel ให้ใช้เทมเพลตแผนผังงาน Excel นี้จาก Infinity Excel เพื่อเริ่มต้น มันจะแสดงวิธีสร้างรูปร่างใหม่ เส้นเชื่อมต่อ และจุดยึด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสเปรดชีต Excel ของคุณ ✨
10. แม่แบบแผนผังงาน Microsoft Word โดย Template.net
Microsoft Work อาจเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเป็นหลัก แต่การรู้วิธีสร้างแผนผังงานใน Microsoft Wordก็มีประโยชน์เช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถนำแผนผังงานจากมืออาชีพมาใส่ในเอกสารของคุณได้
เทมเพลตผังงาน Microsoft Word นี้โดย Template.net มีให้เลือกหลายขนาด คุณสามารถพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังงานดี?
แม่แบบแผนผังงานที่ดีควรปรับแต่งได้ง่ายและแสดงกระบวนการที่ซับซ้อนในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตา นั่นคือจุดประสงค์หลักของการใช้แผนผังงาน! ที่จริงแล้ว แม่แบบแผนผังงานที่รก ใช้รูปร่างหรือสีของแผนผังงานที่ไม่ปกติ หรือมีสัญลักษณ์ที่เข้าใจยาก จะไม่สามารถทำหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้ได้
การเลือกเทมเพลตแผนผังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละกรณีการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะนำไปใช้ร่วมกับสมาชิกทีมใหม่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เพิ่งได้รับข้อมูลนี้เป็นครั้งแรก พวกเขาควรสามารถเข้าใจแผนผังงานของคุณได้ทันที
คุณอาจต้องการค้นหาซอฟต์แวร์แผนผังงานที่สามารถผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้ว และอนุญาตให้คุณฝังหรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตผังงานฟรี
เทมเพลตแผนผังงานฟรีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับการนำเสนอของคุณเท่านั้น เมื่อคุณบันทึกขั้นตอนการทำงานลงในแผนผังงาน คุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ เครื่องมือช่วยภาพที่สะดวกเหล่านี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น และทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ร่วมงานทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตผังงานฟรี 10 แบบนี้ หรือไปที่ศูนย์เทมเพลตของ ClickUp ซึ่งคุณจะพบกับเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายที่จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ