<strong>การจัดการผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทมเพลตและตัวอย่าง</strong>

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "บทความ", "เกี่ยวกับ": [{"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "โครงสร้างการแบ่งงาน", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/โครงสร้างการแบ่งงาน", {"@type": "สิ่ง", "name": "โครงสร้างการแบ่งงาน", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q918141", {"@type": "สิ่ง", "name": "โครงการ", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/โครงการ"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "โครงการ", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q170584"}, {"@type": "Thing", "name": "การจัดการการกำหนดค่า", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/การจัดการการกำหนดค่า", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q1153495"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Project_Management_Professional"}, {"@type": "Thing", "name": "Project Management Professional", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1192593"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ความพึงพอใจของลูกค้า", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_satisfaction"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ความพึงพอใจของลูกค้า", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q999278"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ข้อกำหนด", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Requirement"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ข้อกำหนด", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2648051"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ธุรกิจอัจฉริยะ", "sameAs": "https://en. wikipedia.org/wiki/Business_intelligence"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ธุรกิจอัจฉริยะ", "เหมือนกับ": "http://www. wikidata. org/entity/Q3353185"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "แผนการตลาด", "เหมือนกับ": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing_plan"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "แผนการตลาด", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q580529"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การตลาด", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "การตลาด", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q39809"}, {"@type": "Thing", "name": "การศึกษาความเป็นไปได้", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Feasibility_study"}, {"@type": "Thing", "name": "การศึกษาความเป็นไปได้", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q755009"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิจัย", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/การวิจัย"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิจัย", "sameAs": "http://www.wikidata. org/entity/Q42240"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "ต้นแบบ", "sameAs": "https://en. wikipedia.org/wiki/Prototype"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "ต้นแบบ", "sameAs": "http://www. wikidata.org/entity/Q207977"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Specification (technical standard)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Specification_(technical_standard)"}, {"@type": "Thing", "name": "Specification (technical standard)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q20819677"}, {"@type": "Thing", "name": "Statement of work", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Statement_of_work"}, {"@type": "Thing", "name": "Statement of work", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1815887"}, {"@type": "Thing", "name": "คุณภาพ (ธุรกิจ)", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/คุณภาพ_(ธุรกิจ)",}, {"@type": "Thing", "name": "คุณภาพ (ธุรกิจ)", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/None",}, {"@type": "Thing", "name": "Google Workspace", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Workspace"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Workspace", "sameAs": "http://www.wikidata. org/entity/Q509284"}, {"@type": "Thing", "name": "HTTP cookie", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/HTTP_cookie"}, {"@type": "Thing", "name": "HTTP cookie", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q178995"}, {"@type": "Thing", "name": "Product (business)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Product_(business)"}, {"@type": "Thing", "name": "Product (business)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "การประกันคุณภาพ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Quality_assurance"}, {"@type": "Thing", "name": "การประกันคุณภาพ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q836575"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การโฆษณา", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "การโฆษณา", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37038"}, {"@type": "Thing", "name": "การปฏิบัติตามกฎระเบียบ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Regulatory_compliance"}, {"@type": "Thing", "name": "การปฏิบัติตามกฎระเบียบ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q626741"}, {"@type": "Thing", "name": "ข้อมูล", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data"}, {"@type": "Thing", "name": "Data", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q42848"}, {"@type": "Thing", "name": "เว็บไซต์", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website"}, {"@type": "Thing", "name": "เว็บไซต์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q35127"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์ข้อมูล", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์ข้อมูล", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1988917"}, {"@type": "Thing", "name": "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/General_Data_Protection_Regulation"}, {"@type": "Thing", "name": "General Data Protection Regulation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1172506"}, {"@type": "Thing", "name": "การมาตรฐาน", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/การมาตรฐาน"}, {"@type": "Thing", "name": "การมาตรฐาน", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q369577"}, {"@type": "Thing", "name": "การบัญชีต้นทุน", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cost_accounting"}, {"@type": "Thing", "name": "การบัญชีต้นทุน", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1077518"}, {"@type": "Thing", "name": "การประเมินความเสี่ยง", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk_assessment"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การประเมินความเสี่ยง", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1058438"}] }
ทุกวันนี้ ทีมงานมักจะใช้คำว่า "ผลลัพธ์ของโครงการ" กันอย่างพร่ำเพรื่อเหมือนแจกขนมในงานพาเหรด บางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจว่าลูกค้าหรือสมาชิกในทีมของคุณหมายถึงอะไรเมื่อพวกเขาใช้คำนี้
และยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีกหากคุณไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการกำหนดและจัดการผลลัพธ์ของโครงการ หากไม่มีการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ระบุว่า67% ของโครงการจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้จัดการโครงการของคุณอาจรู้สึกไม่สบายท้องทุกครั้งที่มีใครเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบเข้าไปในโครงการที่วางแผนไว้ไม่ดีอยู่แล้ว
อย่ากลัวเลย! เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!
เราจะช่วยคุณค้นหาวิธีที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการขอบเขตและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
คู่มือนี้อธิบายวิธีการปรับทีมภายในและภายนอกให้สอดคล้องกันในผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้คุณรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ดี
อะไรคือผลลัพธ์ของโครงการ?
ผลลัพธ์ของโครงการคืองานแต่ละชิ้นที่ตอบสนองขอบเขตทั้งหมดของโครงการและมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่นเดียวกับโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว คุณไม่สามารถทำโครงการให้สำเร็จได้หากไม่มีการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในแผนโครงการของคุณ
ประเภทของเอกสารส่งมอบโครงการ
ประเภทของเอกสารหรือผลงานที่ส่งมอบจะถูกกำหนดโดยหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมที่รับผิดชอบในการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น:
ภายในกับภายนอก
ผลลัพธ์ที่ส่งมอบไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นแนวทางให้ทีมภายในของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ผลงานภายในอาจเป็นร่างบล็อกที่นักเขียนเนื้อหาส่งให้ทีมแก้ไขของคุณ ส่วนผลงานภายนอกอาจเป็นร่างบล็อกฉบับสุดท้ายที่นักเขียนเนื้อหาส่งให้ลูกค้า
กระบวนการกับผลลัพธ์
ผลลัพธ์ของกระบวนการ คืองานตามขั้นตอนที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปข้างหน้า (เช่น รายการตรวจสอบการตรวจสอบแบรนด์) ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริการที่อธิบายไว้ในขอบเขตของโครงการ(เช่น คู่มือการสร้างแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์)
ใหญ่ vs. เล็ก
การแบ่งงานที่ต้องส่งมอบตามขนาดหรือผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้คุณสามารถประมาณปริมาณงานได้อย่างถูกต้องและจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น งานที่ต้องส่งมอบขนาดใหญ่สำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์คือการสร้างฐานข้อมูลแคตตาล็อกสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์
ในทางกลับกัน งานส่งมอบขนาดเล็กอาจเป็นการสร้างแม่แบบสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
รูปธรรมกับนามธรรม
องค์ประกอบของโครงการบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ สิ่งนี้จะหมายถึงผลลัพธ์ของโครงการที่จับต้องไม่ได้
ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของโปรแกรมการแนะนำและฝึกอบรมลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมถึงการส่งมอบเอกสารทางกายภาพ
ผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือส่วนหนึ่งของโครงการที่มีรูปแบบและเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือคู่มือการฝึกอบรม
ตัวอย่างของเอกสารส่งมอบโครงการสำหรับทีมต่าง ๆ
ผลลัพธ์ของโครงการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ของโครงการได้ดียิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ของโครงการจากสี่ทีม:
ทีมการตลาด:
- ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- แคมเปญการตลาดทางอีเมล
- แนวทางการสื่อสารแบรนด์
ทีมออกแบบ:
- แบบจำลองการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
- การออกแบบโลโก้
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
ทีมผลิตภัณฑ์:
- แผนที่ทางผลิตภัณฑ์
- เรื่องราวของผู้ใช้
- รายละเอียดคุณลักษณะ
ทีมทรัพยากรบุคคล:
- โปรแกรมการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
- ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนปฏิบัติการ
- คู่มือวัฒนธรรมองค์กร
อะไร ไม่ใช่ ผลลัพธ์ของโครงการ?
ในทุกถุงขนมขบเคี้ยวสำหรับงานพาเหรด อาจมีขนมที่แฝงตัวเป็นขนมจริงอยู่สองสามชิ้น (มองตรงมาที่คุณเลย Tootsie Rolls) ในทำนองเดียวกัน บางครั้งผู้คนก็แยกแยะระหว่างผลลัพธ์ของโครงการกับส่วนอื่นๆ ของโครงการได้ยาก เช่น:
- เป้าหมายสำคัญของโครงการ: เหล่านี้เป็นขั้นตอนของโครงการแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ส่งมอบจริงผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงการสามารถมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น คู่มือการสร้างแบรนด์ (ผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงการ) อาจบ่งชี้ถึงการเสร็จสิ้นของ "การพัฒนาสินทรัพย์แบรนด์" (เป้าหมายสำคัญ) ในโครงการการสร้างแบรนด์และการตลาด
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ: เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นการวัดจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นผ่านการทำงานของทีมคุณ อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่ใช่สิ่งที่คุณใช้เพื่อไปถึงที่นั่น เป้าหมายของโครงการอาจเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อที่เข้ามา (inbound leads) ขึ้น 20% ในขณะที่เนื้อหา SEO อาจเป็นผลลัพธ์ของโครงการที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของตัวชี้วัดทางธุรกิจ (KPI) นั้น
- ผลิตภัณฑ์สุดท้าย: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ช่วยกันสร้างขึ้น (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ) แต่ไม่เหมือนกับชิ้นส่วนเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจเป็นแอปที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่ส่งมอบหลักที่ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้นคือโครงร่าง UI องค์ประกอบการออกแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
แง่มุมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ—เพียงแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่โครงการต้องส่งมอบ
วิธีเลือกผลลัพธ์ของโครงการสำหรับทีมของคุณ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าอะไรที่เข้าเกณฑ์สำหรับผลลัพธ์ของโครงการภายในและภายนอกของคุณ คุณอาจสงสัยว่าจะเลือกผลลัพธ์สำหรับโครงการที่กำหนดได้อย่างไร
ประการแรก ไม่มีจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับเอกสารส่งมอบของโครงการ จำนวนเอกสารส่งมอบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโครงการ,ระยะเวลาของโครงการ, งบประมาณ, และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบภายใต้ลำดับชั้นของโครงการของคุณ(หรือที่เรียกว่าโครงสร้างการแบ่งงานหรือ WBS) ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อระบุเอกสารส่งมอบของโครงการ
สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมภายในของคุณรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานระหว่างโครงการต่างๆ
เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับโครงการของลูกค้าให้แยกงานออกเป็นงานย่อยๆ ที่จัดการได้ เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าเป้าหมายของโครงการคืออะไรและผลิตภัณฑ์ของคุณมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร
จากนั้นให้ดูว่ามีงานใน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้อะไรบ้างซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นและบรรลุเป้าหมายของโครงการ งานที่สามารถดำเนินการได้เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการของคุณ
สมมติว่าลูกค้าได้นำทีมของคุณมาร่วมงานในแคมเปญการตลาดบน Instagram ผ่านการสนทนากับลูกค้า คุณตกลงว่าขอบเขตของงานจะรวมถึงโพสต์แบบคงที่ 10 โพสต์และรีลเพื่อบรรลุเป้าหมายของแคมเปญของพวกเขา
สำหรับนักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ และผู้ผลิตวิดีโอของคุณ จะมีภาพนิ่ง 10 ภาพ คำบรรยาย และคลิปวิดีโอ รายการรายละเอียดงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณเข้าใจงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน—ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร อยู่ในขอบเขตและงบประมาณที่กำหนด และส่งมอบงานได้ตรงเวลา
ขั้นตอนในการจัดการผลลัพธ์ของโครงการ
หากคุณเคยทำงานกับลูกค้า คุณจะรู้ว่างานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา ในความเป็นจริงคู่มือการจัดการโครงการของ Rebelพบว่า 59% ของผู้จัดการโครงการกล่าวว่าพวกเขาจัดการโครงการระหว่างสองถึงห้าโครงการในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น คุณหรือผู้จัดการโครงการของคุณจัดการกับงานที่ต้องส่งมอบของโครงการอย่างไรเมื่อต้องจัดการกับโครงการของลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน? กำหนดลำดับความสำคัญและเจ้าของงานให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและมอบหมายงานที่ซ้ำซากให้AI ทำแทน
1. กำหนดขอบเขตของงานและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่าปล่อยให้โครงการของคุณเป็นไปตามโชคชะตา เริ่มต้นทุกโครงการด้วยการกำหนดขอบเขตความต้องการร่วมกับลูกค้าในการประชุมเริ่มต้น กำหนดประเภทของโครงการ ลำดับความสำคัญ ชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้ และงบประมาณของแต่ละงาน
เมื่อคุณกำหนดผลลัพธ์ของโครงการแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโครงการต้องเห็นพ้องต้องกันและลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร(หรือที่เรียกว่าโครงการกฎบัตร)
เอกสารนี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องหากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้นระหว่างทาง และรวมคุณและลูกค้าของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโครงสร้างโครงการจะระบุความคาดหวังและอำนาจการอนุมัติ และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
การลงนามในข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าโครงการของคุณจะไม่สามารถพัฒนาได้; มันเพียงอนุญาตให้คุณกลับมาทบทวนขอบเขตของงานในโครงการและปกป้องทีมของคุณจากการทำงานหนักเกินไปและได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป
2. กำหนดขอบเขตการทำงานของทีมและจัดสรรงานให้เหมาะสม
กระจายงานตามทักษะและความสามารถของแต่ละคนในทีม รวมถึงขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ตรวจสอบว่าทีมและบุคคลใดกำลังทำงานอะไรอยู่ ความต้องการของแต่ละโครงการ และลำดับความสำคัญของทีมเพื่อให้สามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึง
พูดง่ายกว่าทำเมื่อต้องจมอยู่กับโปรเจกต์มากมาย! แต่ด้วยมุมมองการจัดการปริมาณงานของClickUp มันง่ายเหมือนการเปิดแดชบอร์ดของคุณ
ClickUpทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการติดตามปริมาณงานในตัวชี้วัดการผลิตเฉพาะของทีมคุณแทนที่จะเป็นการวัดผลผลิตทั่วไป. คุณสมบัติการติดตามปริมาณงานที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ของ ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อให้คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีมในวิธีที่เหมาะสมกับพลวัตของทีมคุณและกระบวนการส่งมอบงานได้.
บางทีมอาจชอบวัดปริมาณงานเป็นคะแนนสปรินต์ ในขณะที่บางทีมอาจวัดปริมาณงานเป็นจำนวนงานหรือประมาณเวลา การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะวัดปริมาณงานของทีมอย่างไร
ตัวอย่างเช่น93% ของพนักงานที่STANLEY Security กล่าวว่า การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ 72% ของพนักงานรายงานว่ามีการลดภาระงานและความเครียด
3. อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากเพื่อเพิ่มสมาธิกับกิจกรรมที่สำคัญ
คุณภาพของโครงการอาจลดลงได้ง่ายเมื่อคุณต้องจมอยู่กับงานธุรการของลูกค้าและการสื่อสารภายในทีม ข่าวดีก็คือระบบอัตโนมัติสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ยุ่งยากเหล่านี้ให้คุณได้
ใน ClickUp ทีมสามารถใช้แท็กเพื่อแจ้งเตือนผู้อื่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีงานภายในหรือภายนอกที่พร้อมใช้งาน และช่วยให้เป้าหมายของโครงการดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แท็กอัตโนมัติยังทิ้งร่องรอยการตรวจสอบที่ชัดเจนพร้อมลิงก์โดยตรงไปยังงานที่ส่งมอบ ช่วยลดความจำเป็นในการสอบถามความคืบหน้าของโครงการไปมาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทที่ใช้ ClickUp บอกเราว่าพวกเขามีพื้นที่มากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงด้วยเครื่องมือของเรา อันที่จริง การศึกษาของ STANLEY Security พบว่า 86% ของพนักงานใช้เวลาในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสำคัญระดับสูงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของระบบอัตโนมัติของ ClickUp และ 80% เห็นการปรับปรุงในการทำงานเป็นทีม
ผลกระทบของระบบอัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเล่าของพนักงานเท่านั้น รายงานจาก McKinsey พบว่าสองในสามของบริษัทเห็นประโยชน์หลายประการจากการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
4. ลดปัญหาของโครงการก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ
ผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลงานของโครงการ. อย่างไรก็ตาม แนวทางที่เป็นการป้องกันล่วงหน้าเช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้หากคุณไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม.
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้มุมมองที่ครอบคลุมสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างใกล้ชิดผ่านหลายตัวชี้วัด เพื่อลดความล่าช้าก่อนที่ทีมจะพลาดเป้าหมายในกำหนดการโครงการหรือใช้งบประมาณเกิน ก่อน ที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
เมื่อคุณสามารถเห็นได้ว่าโครงการกำลังไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้ในทันที ClickUp ทำให้คุณสามารถเข้ามาช่วยเหลือด้วยแผนการไกล่เกลี่ยขอบเขตของโครงการก่อนที่มันจะเกินการควบคุมของคุณได้ ในความเป็นจริง คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการได้ตามงบประมาณที่เหลืออยู่ ชั่วโมงที่เหลืออยู่ สถานะ และอื่น ๆ อีกมากมาย
7 แบบฟอร์มผลลัพธ์โครงการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ต้องการจัดการงานทั้งหมดของโครงการให้เร็วขึ้นหรือไม่? เราครอบคลุมขอบเขตของโครงการคุณแล้ว
ใช้หนึ่ง (หรือหลาย!) จากแม่แบบผลลัพธ์โครงการหลักทั้งเจ็ดของเราเพื่อดูการทำงานของ ClickUp หากคุณใช้แพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว?
ไม่เป็นไร!
เราได้ทำให้การนำเข้าโปรเจกต์และงานของคุณไปยัง ClickUp เป็นเรื่องง่ายแล้ว เพียงเลือกเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด แล้วคุณจะไม่ต้องหันกลับไปใช้แบบเดิมอีกเลย!
1. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
ต้องการมุมมองระดับสูงของงานของคุณตามประเภทโครงการ สถานะ ผู้รับผิดชอบ อัตราการเสร็จสิ้น หรือตามงบประมาณที่เหลืออยู่หรือไม่? คุณจะหลงรักแม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยงานและงานย่อยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อดูว่างบประมาณโครงการของคุณสามารถจัดการได้อย่างไรใน ClickUp
2. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
คุณมีผลลัพธ์ของโครงการใดที่รออยู่ พร้อมที่จะทำ กำหนดเวลาไว้แล้ว หรือมอบหมายให้ผู้อื่นแล้วบ้าง?แม่แบบ ClickUp Getting Things Done (GTD) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากระบบ GTD ของ David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการและงานทั้งหมดของคุณโดยการบันทึกและแบ่งงานออกเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดาย:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบงาน
- การจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา, ความพยายาม, งบประมาณ, เวลา, และอื่น ๆ
- ให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณ
3. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายามของ ClickUp
ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันก่อนที่จะเริ่มโครงการ โดยพิจารณาถึงคุณค่าและความเสี่ยงของงานในเทมเพลตรายการนี้ของ ClickUp.เทมเพลต ClickUp Impact Effort Matrixทำงานเป็นรายการแบบภาพเพื่อแสดงระดับของ "อำนาจหน้าที่" ที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมต่อไป ก่อนที่คุณจะสามารถเสร็จสิ้นโครงการได้.
มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและการตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการกับงานภายนอกหรือภายในองค์กรก็ตาม
4. แม่แบบกฎบัตรโครงการ ClickUp
เทมเพลตโครงการของ ClickUpเป็นทางออกที่ง่ายสำหรับคุณในการบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ในเอกสาร ClickUp นี้ คุณสามารถจัดการขอบเขตของโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการ:
- มอบหมายความคิดเห็นในเอกสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- ทำงานพร้อมกันบนเอกสารเดียวกัน
- ให้สิทธิ์การเข้าถึงลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
5. แม่แบบทีม PMO ของ ClickUp
กำลังมองหาการแนะนำอย่างง่ายในการจัดการโครงการภายในแพลตฟอร์มการจัดการงานอยู่หรือไม่? ใช้แม่แบบทีม PMO ของ ClickUpเพื่อดูงานของคุณในแต่ละเฟสพร้อมวันที่ครบกำหนด ระดับความสำคัญ ทีมที่ได้รับมอบหมายและผู้มีส่วนร่วมรวมถึงงบประมาณของโครงการ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย:
- มุมมองแบบรวดเร็วของงานย่อย
- ผู้รับมอบหมายงานหลายงาน
- มุมมองเต็มของขั้นตอนโครงการ(ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ)
- คุณสมบัติการลากและวางอย่างง่ายเพื่อปรับและวางแผนงาน
6. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp
หากคุณต้องการเร่งกระบวนการติดตามปริมาณงานของพนักงานให้รวดเร็วขึ้นแม่แบบปริมาณงานพนักงานของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มสมาชิกในทีม มอบหมายโครงการ เพิ่มประมาณเวลา ใช้ปริมาณงาน หรือติดตามโดยใช้คะแนนสปรินต์ เพื่อให้ทราบได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
คุณสมบัติการจัดการปริมาณงานของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการทรัพยากรของทีมและปริมาณงานได้ทำให้คุณสามารถวางแผนโครงการใหม่และจัดสรรงานหรือโครงการตามความสามารถของทีมได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้คุณจะมีมุมมองแบบภาพรวมของผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน ทำให้คุณทราบว่ามีงานถูกมอบหมายออกไปมากเพียงใด
7. แม่แบบไวท์บอร์ดการแบ่งงานClickUp
รับภาพรวมที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วการใช้เทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์ภายนอกหรือภายในสำหรับแต่ละขั้นตอนและระยะของทีมที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งในขั้นตอนเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใน ClickUp คือการแบ่งขอบเขตทั้งหมดออกเป็นงานย่อยที่สามารถส่งมอบได้ในแต่ละโครงการ
โบนัส:ซอฟต์แวร์ WBS
บริหารจัดการผลลัพธ์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ClickUp คือแอปเดียวที่แทนที่แอปทั้งหมดได้ งาน เอกสาร แชท และอื่นๆ ถูกนำมารวมไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเดียว ที่มีการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทุกทีมในระบบเดียวสร้างความโปร่งใสที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทีมของคุณระบุขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ววางแผนโครงการโดยรวมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนผลลัพธ์ของโครงการอย่างแท้จริง แทนที่จะเพียงแค่ติดตามความคืบหน้า
คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวรายงานความคืบหน้าสำหรับลูกค้าของคุณอีกต่อไป สัมผัสประสบการณ์การบริหารจัดการงานโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย แทนที่จะต้องให้โครงการเป็นผู้ควบคุมคุณ
เลือกจากเทมเพลตการจัดการโครงการมากมายในคลังของเราและเริ่มใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานโครงการของคุณวันนี้!