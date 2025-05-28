<strong>การจัดการผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทมเพลตและตัวอย่าง</strong>

บล็อก ClickUp

การจัดการผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทมเพลตและตัวอย่าง

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 พฤษภาคม 2568

ทุกวันนี้ ทีมงานมักจะใช้คำว่า "ผลลัพธ์ของโครงการ" กันอย่างพร่ำเพรื่อเหมือนแจกขนมในงานพาเหรด บางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจว่าลูกค้าหรือสมาชิกในทีมของคุณหมายถึงอะไรเมื่อพวกเขาใช้คำนี้

และยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีกหากคุณไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการกำหนดและจัดการผลลัพธ์ของโครงการ หากไม่มีการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ระบุว่า67% ของโครงการจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้จัดการโครงการของคุณอาจรู้สึกไม่สบายท้องทุกครั้งที่มีใครเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบเข้าไปในโครงการที่วางแผนไว้ไม่ดีอยู่แล้ว

อย่ากลัวเลย! เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!

เราจะช่วยคุณค้นหาวิธีที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการขอบเขตและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

คู่มือนี้อธิบายวิธีการปรับทีมภายในและภายนอกให้สอดคล้องกันในผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้คุณรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ดี

อะไรคือผลลัพธ์ของโครงการ?

ผลลัพธ์ของโครงการคืองานแต่ละชิ้นที่ตอบสนองขอบเขตทั้งหมดของโครงการและมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

เช่นเดียวกับโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว คุณไม่สามารถทำโครงการให้สำเร็จได้หากไม่มีการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในแผนโครงการของคุณ

ประเภทของเอกสารส่งมอบโครงการ

ประเภทของเอกสารหรือผลงานที่ส่งมอบจะถูกกำหนดโดยหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมที่รับผิดชอบในการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น:

ภายในกับภายนอก

การจัดกลุ่มงานในมุมมองบอร์ดใน ClickUp
จัดกลุ่มงานบนกระดานคัมบังของคุณตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ ในมุมมองกระดานของ ClickUp

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นแนวทางให้ทีมภายในของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ผลงานภายในอาจเป็นร่างบล็อกที่นักเขียนเนื้อหาส่งให้ทีมแก้ไขของคุณ ส่วนผลงานภายนอกอาจเป็นร่างบล็อกฉบับสุดท้ายที่นักเขียนเนื้อหาส่งให้ลูกค้า

กระบวนการกับผลลัพธ์

จัดระเบียบรายการตรวจสอบใน ClickUp ใหม่
จัดระเบียบรายการในรายการตรวจสอบ ClickUp ของคุณใหม่โดยการลากและวางรายการของคุณ

ผลลัพธ์ของกระบวนการ คืองานตามขั้นตอนที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปข้างหน้า (เช่น รายการตรวจสอบการตรวจสอบแบรนด์) ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริการที่อธิบายไว้ในขอบเขตของโครงการ(เช่น คู่มือการสร้างแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์)

ใหญ่ vs. เล็ก

มุมมองปริมาณงาน ClickUp
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกของโครงการเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว

การแบ่งงานที่ต้องส่งมอบตามขนาดหรือผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้คุณสามารถประมาณปริมาณงานได้อย่างถูกต้องและจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น งานที่ต้องส่งมอบขนาดใหญ่สำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์คือการสร้างฐานข้อมูลแคตตาล็อกสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์

ในทางกลับกัน งานส่งมอบขนาดเล็กอาจเป็นการสร้างแม่แบบสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

รูปธรรมกับนามธรรม

การเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้น ระดับกลาง ขั้นสูง Scratch ใน ClickUp
การทำให้ทีมของคุณเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มใหม่เช่น ClickUp อาจเป็นผลลัพธ์ของโครงการที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องทำให้สำเร็จ

องค์ประกอบของโครงการบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ สิ่งนี้จะหมายถึงผลลัพธ์ของโครงการที่จับต้องไม่ได้

ตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของโปรแกรมการแนะนำและฝึกอบรมลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมถึงการส่งมอบเอกสารทางกายภาพ

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือส่วนหนึ่งของโครงการที่มีรูปแบบและเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือคู่มือการฝึกอบรม

ตัวอย่างของเอกสารส่งมอบโครงการสำหรับทีมต่าง ๆ

ผลลัพธ์ของโครงการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ของโครงการได้ดียิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ของโครงการจากสี่ทีม:

ทีมการตลาด:

  • ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
  • แคมเปญการตลาดทางอีเมล
  • แนวทางการสื่อสารแบรนด์

ทีมออกแบบ:

  • แบบจำลองการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
  • การออกแบบโลโก้
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

ทีมผลิตภัณฑ์:

  • แผนที่ทางผลิตภัณฑ์
  • เรื่องราวของผู้ใช้
  • รายละเอียดคุณลักษณะ

ทีมทรัพยากรบุคคล:

  • โปรแกรมการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
  • ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนปฏิบัติการ
  • คู่มือวัฒนธรรมองค์กร

อะไร ไม่ใช่ ผลลัพธ์ของโครงการ?

ในทุกถุงขนมขบเคี้ยวสำหรับงานพาเหรด อาจมีขนมที่แฝงตัวเป็นขนมจริงอยู่สองสามชิ้น (มองตรงมาที่คุณเลย Tootsie Rolls) ในทำนองเดียวกัน บางครั้งผู้คนก็แยกแยะระหว่างผลลัพธ์ของโครงการกับส่วนอื่นๆ ของโครงการได้ยาก เช่น:

  • เป้าหมายสำคัญของโครงการ: เหล่านี้เป็นขั้นตอนของโครงการแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ส่งมอบจริงผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงการสามารถมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น คู่มือการสร้างแบรนด์ (ผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงการ) อาจบ่งชี้ถึงการเสร็จสิ้นของ "การพัฒนาสินทรัพย์แบรนด์" (เป้าหมายสำคัญ) ในโครงการการสร้างแบรนด์และการตลาด
  • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ: เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นการวัดจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นผ่านการทำงานของทีมคุณ อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่ใช่สิ่งที่คุณใช้เพื่อไปถึงที่นั่น เป้าหมายของโครงการอาจเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อที่เข้ามา (inbound leads) ขึ้น 20% ในขณะที่เนื้อหา SEO อาจเป็นผลลัพธ์ของโครงการที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของตัวชี้วัดทางธุรกิจ (KPI) นั้น
  • ผลิตภัณฑ์สุดท้าย: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ช่วยกันสร้างขึ้น (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ) แต่ไม่เหมือนกับชิ้นส่วนเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจเป็นแอปที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่ส่งมอบหลักที่ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้นคือโครงร่าง UI องค์ประกอบการออกแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

แง่มุมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ—เพียงแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่โครงการต้องส่งมอบ

วิธีเลือกผลลัพธ์ของโครงการสำหรับทีมของคุณ

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าอะไรที่เข้าเกณฑ์สำหรับผลลัพธ์ของโครงการภายในและภายนอกของคุณ คุณอาจสงสัยว่าจะเลือกผลลัพธ์สำหรับโครงการที่กำหนดได้อย่างไร

ประการแรก ไม่มีจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับเอกสารส่งมอบของโครงการ จำนวนเอกสารส่งมอบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโครงการ,ระยะเวลาของโครงการ, งบประมาณ, และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบภายใต้ลำดับชั้นของโครงการของคุณ(หรือที่เรียกว่าโครงสร้างการแบ่งงานหรือ WBS) ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อระบุเอกสารส่งมอบของโครงการ

ลำดับชั้นของ ClickUp
ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการจัดระเบียบทีมทุกขนาด

สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมภายในของคุณรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานระหว่างโครงการต่างๆ

เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับโครงการของลูกค้าให้แยกงานออกเป็นงานย่อยๆ ที่จัดการได้ เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าเป้าหมายของโครงการคืออะไรและผลิตภัณฑ์ของคุณมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร

จากนั้นให้ดูว่ามีงานใน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้อะไรบ้างซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นและบรรลุเป้าหมายของโครงการ งานที่สามารถดำเนินการได้เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการของคุณ

มุมมองรายการ ClickUp
เข้าใจสถานะงานทั้งหมดของคุณได้ในพริบตาด้วยการจัดระเบียบงานด้วยตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่นในมุมมองรายการของ ClickUp

สมมติว่าลูกค้าได้นำทีมของคุณมาร่วมงานในแคมเปญการตลาดบน Instagram ผ่านการสนทนากับลูกค้า คุณตกลงว่าขอบเขตของงานจะรวมถึงโพสต์แบบคงที่ 10 โพสต์และรีลเพื่อบรรลุเป้าหมายของแคมเปญของพวกเขา

สำหรับนักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ และผู้ผลิตวิดีโอของคุณ จะมีภาพนิ่ง 10 ภาพ คำบรรยาย และคลิปวิดีโอ รายการรายละเอียดงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณเข้าใจงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน—ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร อยู่ในขอบเขตและงบประมาณที่กำหนด และส่งมอบงานได้ตรงเวลา

ขั้นตอนในการจัดการผลลัพธ์ของโครงการ

หากคุณเคยทำงานกับลูกค้า คุณจะรู้ว่างานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา ในความเป็นจริงคู่มือการจัดการโครงการของ Rebelพบว่า 59% ของผู้จัดการโครงการกล่าวว่าพวกเขาจัดการโครงการระหว่างสองถึงห้าโครงการในเวลาเดียวกัน

รายงาน RGPM เกี่ยวกับโครงการที่บริหารจัดการในแต่ละช่วงเวลา
ผ่านทาง RGPM

ดังนั้น คุณหรือผู้จัดการโครงการของคุณจัดการกับงานที่ต้องส่งมอบของโครงการอย่างไรเมื่อต้องจัดการกับโครงการของลูกค้าหลายโครงการพร้อมกัน? กำหนดลำดับความสำคัญและเจ้าของงานให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและมอบหมายงานที่ซ้ำซากให้AI ทำแทน

1. กำหนดขอบเขตของงานและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อย่าปล่อยให้โครงการของคุณเป็นไปตามโชคชะตา เริ่มต้นทุกโครงการด้วยการกำหนดขอบเขตความต้องการร่วมกับลูกค้าในการประชุมเริ่มต้น กำหนดประเภทของโครงการ ลำดับความสำคัญ ชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้ และงบประมาณของแต่ละงาน

เมื่อคุณกำหนดผลลัพธ์ของโครงการแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโครงการต้องเห็นพ้องต้องกันและลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร(หรือที่เรียกว่าโครงการกฎบัตร)

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอกสารนี้เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องหากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้นระหว่างทาง และรวมคุณและลูกค้าของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโครงสร้างโครงการจะระบุความคาดหวังและอำนาจการอนุมัติ และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

การลงนามในข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าโครงการของคุณจะไม่สามารถพัฒนาได้; มันเพียงอนุญาตให้คุณกลับมาทบทวนขอบเขตของงานในโครงการและปกป้องทีมของคุณจากการทำงานหนักเกินไปและได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป

2. กำหนดขอบเขตการทำงานของทีมและจัดสรรงานให้เหมาะสม

กระจายงานตามทักษะและความสามารถของแต่ละคนในทีม รวมถึงขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ตรวจสอบว่าทีมและบุคคลใดกำลังทำงานอะไรอยู่ ความต้องการของแต่ละโครงการ และลำดับความสำคัญของทีมเพื่อให้สามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึง

พูดง่ายกว่าทำเมื่อต้องจมอยู่กับโปรเจกต์มากมาย! แต่ด้วยมุมมองการจัดการปริมาณงานของClickUp มันง่ายเหมือนการเปิดแดชบอร์ดของคุณ

มุมมองปริมาณงาน clickup
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อดูว่าใครทำงานนำหน้าหรือล้าหลัง และสามารถลากและวางงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ClickUpทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการติดตามปริมาณงานในตัวชี้วัดการผลิตเฉพาะของทีมคุณแทนที่จะเป็นการวัดผลผลิตทั่วไป. คุณสมบัติการติดตามปริมาณงานที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ของ ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อให้คุณสามารถติดตามปริมาณงานของทีมในวิธีที่เหมาะสมกับพลวัตของทีมคุณและกระบวนการส่งมอบงานได้.

บางทีมอาจชอบวัดปริมาณงานเป็นคะแนนสปรินต์ ในขณะที่บางทีมอาจวัดปริมาณงานเป็นจำนวนงานหรือประมาณเวลา การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะวัดปริมาณงานของทีมอย่างไร

ตัวอย่างเช่น93% ของพนักงานที่STANLEY Security กล่าวว่า การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ 72% ของพนักงานรายงานว่ามีการลดภาระงานและความเครียด

คำกล่าวของเคที คาเมรอน จากสแตนลีย์ ซีเคียวริตี้

3. อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากเพื่อเพิ่มสมาธิกับกิจกรรมที่สำคัญ

คุณภาพของโครงการอาจลดลงได้ง่ายเมื่อคุณต้องจมอยู่กับงานธุรการของลูกค้าและการสื่อสารภายในทีม ข่าวดีก็คือระบบอัตโนมัติสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ยุ่งยากเหล่านี้ให้คุณได้

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ใน ClickUp ทีมสามารถใช้แท็กเพื่อแจ้งเตือนผู้อื่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีงานภายในหรือภายนอกที่พร้อมใช้งาน และช่วยให้เป้าหมายของโครงการดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แท็กอัตโนมัติยังทิ้งร่องรอยการตรวจสอบที่ชัดเจนพร้อมลิงก์โดยตรงไปยังงานที่ส่งมอบ ช่วยลดความจำเป็นในการสอบถามความคืบหน้าของโครงการไปมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทที่ใช้ ClickUp บอกเราว่าพวกเขามีพื้นที่มากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงด้วยเครื่องมือของเรา อันที่จริง การศึกษาของ STANLEY Security พบว่า 86% ของพนักงานใช้เวลาในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสำคัญระดับสูงมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของระบบอัตโนมัติของ ClickUp และ 80% เห็นการปรับปรุงในการทำงานเป็นทีม

แบบสำรวจภายในของ Stanley Security สำหรับ ClickUp
STANLEY Security ได้ทำการสำรวจพนักงานภายในองค์กรเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของ ClickUp

ผลกระทบของระบบอัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเล่าของพนักงานเท่านั้น รายงานจาก McKinsey พบว่าสองในสามของบริษัทเห็นประโยชน์หลายประการจากการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

4. ลดปัญหาของโครงการก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลงานของโครงการ. อย่างไรก็ตาม แนวทางที่เป็นการป้องกันล่วงหน้าเช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้หากคุณไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม.

รับภาพรวมระดับสูงของความก้าวหน้าของคุณในแดชบอร์ด ClickUp
ดึงความคืบหน้าได้ทันทีตามเป้าหมาย, งาน, เวลา, กิจกรรม และอื่น ๆ

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้มุมมองที่ครอบคลุมสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างใกล้ชิดผ่านหลายตัวชี้วัด เพื่อลดความล่าช้าก่อนที่ทีมจะพลาดเป้าหมายในกำหนดการโครงการหรือใช้งบประมาณเกิน ก่อน ที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

เมื่อคุณสามารถเห็นได้ว่าโครงการกำลังไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้ในทันที ClickUp ทำให้คุณสามารถเข้ามาช่วยเหลือด้วยแผนการไกล่เกลี่ยขอบเขตของโครงการก่อนที่มันจะเกินการควบคุมของคุณได้ ในความเป็นจริง คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการได้ตามงบประมาณที่เหลืออยู่ ชั่วโมงที่เหลืออยู่ สถานะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

7 แบบฟอร์มผลลัพธ์โครงการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ต้องการจัดการงานทั้งหมดของโครงการให้เร็วขึ้นหรือไม่? เราครอบคลุมขอบเขตของโครงการคุณแล้ว

ใช้หนึ่ง (หรือหลาย!) จากแม่แบบผลลัพธ์โครงการหลักทั้งเจ็ดของเราเพื่อดูการทำงานของ ClickUp หากคุณใช้แพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว?

ไม่เป็นไร!

เราได้ทำให้การนำเข้าโปรเจกต์และงานของคุณไปยัง ClickUp เป็นเรื่องง่ายแล้ว เพียงเลือกเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด แล้วคุณจะไม่ต้องหันกลับไปใช้แบบเดิมอีกเลย!

1. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงของงบประมาณโครงการของคุณ พร้อมจัดการงานและสถานะต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้

ต้องการมุมมองระดับสูงของงานของคุณตามประเภทโครงการ สถานะ ผู้รับผิดชอบ อัตราการเสร็จสิ้น หรือตามงบประมาณที่เหลืออยู่หรือไม่? คุณจะหลงรักแม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณที่ใช้งานง่ายของ ClickUp

เริ่มต้นด้วยงานและงานย่อยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อดูว่างบประมาณโครงการของคุณสามารถจัดการได้อย่างไรใน ClickUp

2. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done

เทมเพลต Getting Things Done โดย ClickUp
ให้ทีมเดินหน้าต่อไปด้วยวิธีการ GTD ที่เชื่อถือได้ผ่านเทมเพลต Getting Things Done จาก ClickUp. ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม? ตรวจสอบรายการทั้งหมดของเทมเพลต GTDของเรา!

คุณมีผลลัพธ์ของโครงการใดที่รออยู่ พร้อมที่จะทำ กำหนดเวลาไว้แล้ว หรือมอบหมายให้ผู้อื่นแล้วบ้าง?แม่แบบ ClickUp Getting Things Done (GTD) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากระบบ GTD ของ David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการและงานทั้งหมดของคุณโดยการบันทึกและแบ่งงานออกเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดาย:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา, ความพยายาม, งบประมาณ, เวลา, และอื่น ๆ
  • ให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณ

3. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายามของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ความพยายามและผลกระทบของ ClickUp อัปเดตแล้ว
การใช้เมทริกซ์ความพยายามเชิงผลกระทบช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละฟีเจอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทรัพยากรได้ดีขึ้น

ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันก่อนที่จะเริ่มโครงการ โดยพิจารณาถึงคุณค่าและความเสี่ยงของงานในเทมเพลตรายการนี้ของ ClickUp.เทมเพลต ClickUp Impact Effort Matrixทำงานเป็นรายการแบบภาพเพื่อแสดงระดับของ "อำนาจหน้าที่" ที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมต่อไป ก่อนที่คุณจะสามารถเสร็จสิ้นโครงการได้.

มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและการตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการกับงานภายนอกหรือภายในองค์กรก็ตาม

4. แม่แบบกฎบัตรโครงการ ClickUp

เทมเพลตกฎบัตรโครงการ ClickUp
จัดทำเอกสารและอนุมัติโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดโครงการ

เทมเพลตโครงการของ ClickUpเป็นทางออกที่ง่ายสำหรับคุณในการบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ในเอกสาร ClickUp นี้ คุณสามารถจัดการขอบเขตของโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการ:

  • มอบหมายความคิดเห็นในเอกสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
  • ทำงานพร้อมกันบนเอกสารเดียวกัน
  • ให้สิทธิ์การเข้าถึงลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

5. แม่แบบทีม PMO ของ ClickUp

เทมเพลตทีม PMO ของ ClickUp
แม่แบบทีม PMO ของ ClickUp ช่วยให้การจัดการโครงการการจัดการโปรแกรม และการจัดการพอร์ตโฟลิโอง่ายขึ้น โดยทำลายกำแพงและช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

กำลังมองหาการแนะนำอย่างง่ายในการจัดการโครงการภายในแพลตฟอร์มการจัดการงานอยู่หรือไม่? ใช้แม่แบบทีม PMO ของ ClickUpเพื่อดูงานของคุณในแต่ละเฟสพร้อมวันที่ครบกำหนด ระดับความสำคัญ ทีมที่ได้รับมอบหมายและผู้มีส่วนร่วมรวมถึงงบประมาณของโครงการ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย:

  • มุมมองแบบรวดเร็วของงานย่อย
  • ผู้รับมอบหมายงานหลายงาน
  • มุมมองเต็มของขั้นตอนโครงการ(ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ)
  • คุณสมบัติการลากและวางอย่างง่ายเพื่อปรับและวางแผนงาน

6. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp

แบบฟอร์มปริมาณงานของพนักงาน โดย ClickUp
เข้าใจมุมมองปริมาณงานหลักและคุณสมบัติต่างๆ โดยใช้เทมเพลตปริมาณงานพนักงานด้วย ClickUp

หากคุณต้องการเร่งกระบวนการติดตามปริมาณงานของพนักงานให้รวดเร็วขึ้นแม่แบบปริมาณงานพนักงานของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มสมาชิกในทีม มอบหมายโครงการ เพิ่มประมาณเวลา ใช้ปริมาณงาน หรือติดตามโดยใช้คะแนนสปรินต์ เพื่อให้ทราบได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

คุณสมบัติการจัดการปริมาณงานของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการทรัพยากรของทีมและปริมาณงานได้ทำให้คุณสามารถวางแผนโครงการใหม่และจัดสรรงานหรือโครงการตามความสามารถของทีมได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้คุณจะมีมุมมองแบบภาพรวมของผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน ทำให้คุณทราบว่ามีงานถูกมอบหมายออกไปมากเพียงใด

7. แม่แบบไวท์บอร์ดการแบ่งงานClickUp

โครงสร้างการแบ่งงานใน ClickUp Whiteboards
แบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถส่งมอบได้ และติดตามงานที่ส่งมอบในแต่ละขั้นตอนและแต่ละเฟสของทีมที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Whiteboards

รับภาพรวมที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วการใช้เทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณติดตามผลลัพธ์ภายนอกหรือภายในสำหรับแต่ละขั้นตอนและระยะของทีมที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในขั้นตอนเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใน ClickUp คือการแบ่งขอบเขตทั้งหมดออกเป็นงานย่อยที่สามารถส่งมอบได้ในแต่ละโครงการ

โบนัส:ซอฟต์แวร์ WBS

บริหารจัดการผลลัพธ์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ClickUp คือแอปเดียวที่แทนที่แอปทั้งหมดได้ งาน เอกสาร แชท และอื่นๆ ถูกนำมารวมไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเดียว ที่มีการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทุกทีมในระบบเดียวสร้างความโปร่งใสที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทีมของคุณระบุขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ววางแผนโครงการโดยรวมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนผลลัพธ์ของโครงการอย่างแท้จริง แทนที่จะเพียงแค่ติดตามความคืบหน้า

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวรายงานความคืบหน้าสำหรับลูกค้าของคุณอีกต่อไป สัมผัสประสบการณ์การบริหารจัดการงานโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย แทนที่จะต้องให้โครงการเป็นผู้ควบคุมคุณ

เลือกจากเทมเพลตการจัดการโครงการมากมายในคลังของเราและเริ่มใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานโครงการของคุณวันนี้!