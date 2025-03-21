11 แบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจและตัวอย่างสัญญา (+ดาวน์โหลด)

ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด ทุกบริษัท (น่าเสียดาย) จำเป็นต้องจัดการเอกสารเสมอ บ่อยครั้งสิ่งนี้กลายเป็นภูเขาของสัญญาและข้อตกลงกับผู้ขายและพันธมิตรที่คุณทำงานด้วย
โชคดีที่ไม่มีเหตุผลใดที่คุณต้องเขียนข้อตกลงทุกฉบับด้วยมือ คุณสามารถพึ่งพาแม่แบบข้อตกลงทางธุรกิจที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อทำงานส่วนใหญ่แทนคุณได้
เพื่อช่วยคุณในการทำงาน เราได้สร้างรายการนี้ของเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีที่สุด 11 แบบ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณโดยมอบข้อตกลงที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งาน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่
ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถมุ่งเน้นเวลาของทีมไปที่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และลดเวลาที่ต้องใช้ไปกับการทำข้อตกลงทางกฎหมายที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธุรกิจสมัยใหม่
อะไรคือแบบสัญญาธุรกิจ?
แบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจเป็นแบบฟอร์มเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถเขียนสัญญาสำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างง่ายดายแบบฟอร์มเหล่านี้สามารถครอบคลุมข้อตกลงที่หลากหลาย รวมถึงข้อตกลงการให้บริการ การยกเลิกสัญญา และข้อตกลงความร่วมมือ
แบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ขาดความเชี่ยวชาญภายในองค์กรในการเริ่มต้นร่างสัญญา แม้แต่การรู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน แบบฟอร์มจะช่วยประหยัดเวลาของคุณและยังช่วยให้คุณไม่ลืมข้อกำหนดมาตรฐานที่อาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาธุรกิจดี?
เมื่อเลือกเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ามันครอบคลุมและครบถ้วนทุกประเด็น คุณไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่จะทำให้คุณเสียใจในภายหลัง
คุณยังต้องการให้ข้อตกลงทางธุรกิจของคุณชัดเจนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและการจัดวางที่มีเหตุผลจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น การทำให้ข้อตกลงของคุณชัดเจนในตอนนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดในอนาคต
ในที่สุด, แบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีควรมีลักษณะเป็นมืออาชีพและทำอย่างดี. แบบฟอร์มนี้ควรสามารถปรับแต่งได้และง่ายต่อการสร้างตามเงื่อนไขของคุณเพื่อให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ.
ข้อตกลงทางธุรกิจของคุณจำเป็นต้องดูดี เพราะสัญญาเหล่านี้คือแบรนด์ของคุณ และเป็นตัวแทนทุกสิ่งที่คุณทำ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการให้ข้อตกลงการให้บริการใด ๆ ที่บริษัทของคุณสร้างขึ้นและลงนามไว้ รักษาคุณภาพเดียวกับที่คุณใส่ลงไปในสินค้าหรือบริการของคุณ
11 แบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจเพื่อเร่งการดำเนินงานขององค์กร
แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเทมเพลตนับพันของเรา เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจ 11 แบบใน ClickUp ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก ตั้งแต่การจัดการสัญญา ข้อตกลงการทำงาน ไปจนถึงสัญญาจ้างงาน ที่นี่มีทุกสิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ
1. แม่แบบข้อตกลงธุรกิจ ClickUp
สัมผัสประสบการณ์การร่างและจัดการข้อตกลงทางธุรกิจทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจของ ClickUp ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นกับสัญญาทางกฎหมายอย่างไร? เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด ตั้งแต่ข้อตกลงการให้บริการไปจนถึงการยกเลิกสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือ
ด้วยรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์และความรู้สึกที่เป็นมืออาชีพ อยู่ใน ClickUp Docs เพื่อความสะดวกของคุณ เทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจนี้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการร่างข้อตกลงทางธุรกิจที่ปราศจากข้อผิดพลาด ชัดเจน และละเอียดครบถ้วน ค้นพบวิธีที่ง่ายและชาญฉลาดในการจัดการข้อตกลงทางธุรกิจของคุณวันนี้
2. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าล่าสุดหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบริการหรูหราที่สุด คุณจะต้องมีแบบสัญญาธุรกิจทุกครั้งที่คุณขายให้กับบริษัทอื่น
เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การเขียนสัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดทั้งหมดที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้คุณสามารถร่างข้อตกลงการให้บริการได้อย่างง่ายดายและจัดวางขอบเขตโครงการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
คุณสามารถรวมบริการที่เสนอ ราคา การยกเลิก การรับประกัน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารนี้ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือปรับแต่งเทมเพลตให้เป็นของคุณเองโดยการกรอกข้อมูลในช่องว่าง
มันไม่สามารถง่ายไปกว่านี้ได้แล้ว
ดังนั้นอย่าปล่อยให้การขายล่าสุดของคุณยืดเยื้อเพียงเพราะคุณต้องร่างสัญญา ใช้เทมเพลตนี้วันนี้และเตรียมพร้อมที่จะเปิดแชมเปญฉลองความสำเร็จล่าสุดของบริษัทคุณ
3. แม่แบบข้อตกลงหุ้นส่วน 50/50 ของ ClickUp
ข้อตกลงความร่วมมือมักถูกมองข้าม แต่ไม่ควรประเมินค่าต่ำเกินไป การปกป้องทั้งธุรกิจของคุณและตัวคุณเองจากข้อพิพาทในอนาคตโดยการกำหนดเงื่อนไขของความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือ 50/50ของClickUpช่วยคุณในการจัดทำข้อตกลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น. แบบฟอร์มนี้ครอบคลุมหัวข้อเช่น:
- จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการถอนตัวออกจากข้อตกลง?
- การอนุญาโตตุลาการระหว่างหุ้นส่วนจะดำเนินการอย่างไร?
- หากมีการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ จะเกิดอะไรขึ้น?
แบบสัญญาหุ้นส่วนของเราได้ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการสัญญาหุ้นส่วนมาตรฐานแบบ 50/50 ที่พร้อมใช้งานได้ทันที งานส่วนใหญ่ได้ถูกทำไว้ให้คุณแล้ว นอกจากนี้ หากคุณต้องการให้สัญญาหุ้นส่วนของคุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แบบสัญญานี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นตัวอย่างให้คุณนำไปปรับใช้เมื่อต้องการจัดทำสัญญาของคุณเอง
การวางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นอย่าลืมเริ่มต้นจัดทำข้อตกลงความร่วมมือที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันนี้
4. แม่แบบข้อตกลงการดำเนินงานทางกฎหมายสำหรับบริษัท 50/50 LLC ของ ClickUp
ข้อตกลงการดำเนินงานของบริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) แบบ 50/50 คือการจัดการสำหรับการดำเนินงานร่วมกันของกิจการระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ข้อตกลงประเภทนี้จะกำหนดทุกแง่มุมของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงวิธีการแบ่งผลกำไรและขาดทุน สิทธิตามข้อตกลงทางกฎหมายของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
เป้าหมายของเทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงาน LLC แบบ 50/50 ของ ClickUpคือการทำให้การร่างเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณควรจะสามารถร่างข้อตกลงที่สรุปกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงข้อผูกพันและสิทธิของคุณในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมาก ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลย แม้ว่าคุณจะไม่เคยร่างข้อตกลง LLC มาก่อนก็ตาม มันได้ถูกกรอกข้อมูลล่วงหน้าในส่วนต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหุ้นส่วนคนหนึ่งเกษียณหรือต้องการซื้อหุ้นของหุ้นส่วนอีกคน
การกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกิจการร่วมค้าของคุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ง่ายขึ้นมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงการดำเนินงานของ LLC ของคุณมีความละเอียดและครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ในอนาคต
เริ่มต้นสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด 50/50 ของคุณให้เป็นจริงด้วยเทมเพลตด้านล่างนี้
5. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
การจัดการสัญญาเป็นปัญหาใหญ่ในทุกธุรกิจ นั่นคือเหตุผลที่มีอุตสาหกรรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นเพื่อออกแบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่สามารถจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการเพื่อดำเนินการได้
สัญญาและเอกสารมีความสำคัญต่อธุรกิจ. ทำไม?
พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไร และบริการหรือสินค้าที่คุณมอบให้ควรถูกสร้างขึ้นและส่งมอบอย่างไร แต่เมื่อเอกสารข้อตกลงของคุณกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์และฐานข้อมูลมากมาย มันอาจกลายเป็นความวุ่นวายที่ควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจขัดขวางความสามารถของคุณในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เร่งด่วนที่สุดของคุณ
ในความเป็นจริงการสำรวจล่าสุดพบว่าคนใช้เวลาเฉลี่ย 45 นาทีในการค้นหาสัญญาเฉพาะในฐานข้อมูลของบริษัท นั่นคือ 45 นาทีที่สามารถนำไปใช้ทำสิ่งอื่นที่ดีกว่าได้เกือบทุกอย่าง
โชคดีที่แม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวได้ โดยพื้นฐานแล้ว แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการหลักที่แท้จริงสำหรับสัญญาและข้อตกลงทั้งหมดของบริษัทได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค้นหาสัญญาทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
คุณยังสามารถปรับแต่งรายการหลักของคุณได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเอกสารแต่ละฉบับตามประเภทได้ ดังนั้นหากคุณต้องการค้นหาเอกสารโครงการใด ๆ ก็ตาม ก็จะง่ายขึ้นมาก
ด้วยการจัดระเบียบที่ดีขนาดนี้ คุณจะสามารถเตรียมสัญญาของคุณให้พร้อมได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยใช้ไป ดังนั้น จัดระเบียบด้วยเทมเพลตนี้ในวันนี้ และอย่าให้สัญญาของคุณหลุดลอยไปอีกเลย
6. แม่แบบข้อตกลงการทำงานของ ClickUp
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเปิดกว้างสำหรับทีมในการทำงานและร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร แต่สิ่งนี้มักต้องการข้อตกลงที่ระบุวิธีการที่กลุ่มควรทำงานร่วมกัน สภาพแวดล้อมการทำงานที่พวกเขาต้องการ และสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากกันและกัน
เทมเพลตข้อตกลงการทำงานของ ClickUpช่วยให้การสร้างข้อตกลงประเภทนี้เป็นเรื่องง่าย ด้วยกระดานไวท์บอร์ดที่ให้ทีมสามารถร่างเงื่อนไขการทำงานของตนเองได้ วิธีนี้ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ว่าแซมมี่ไม่ชอบให้ส่งข้อความในตอนเช้า หรืออาจจะเป็นโดร่าที่ชอบให้ติดต่อทางอีเมลมากกว่าข้อความ ข้อควรสังเกตเหล่านี้ควรเรียนรู้และยอมรับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกคนในทีม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดและช่วยเหลือให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้
สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ BPM ของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อคุณในระยะยาว ดังนั้นเริ่มใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้วันนี้และเตรียมพร้อมที่จะเห็นระดับการทำงานร่วมกันและตัวชี้วัดทางธุรกิจอื่นๆของคุณพุ่งสูงขึ้น
7. แม่แบบข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp
ทุกคนต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแห่ง สำหรับพนักงานใหม่ นั่นมักจะเป็นเอกสารข้อตกลงการจ้างงาน มันอาจไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนัก แต่จริงๆ แล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการทำงานให้ถูกต้อง
การมีสัญญาจ้างงานที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน สัญญาดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิและบทบาทของพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อพนักงานในการแลกเปลี่ยนกับบริการและความเชี่ยวชาญของพวกเขา
แบบฟอร์มสัญญาการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้การสร้างเอกสารนี้เป็นเรื่องง่าย โดยให้คุณใช้แบบฟอร์มที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นไว้แล้ว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ นอกจากนี้ยังมีส่วนให้คุณระบุความคาดหวัง ค่านิยมทางวัฒนธรรม และสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่พิเศษในการทำงาน
ดังนั้นไปที่แม่แบบด้านล่าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ของคุณได้รับการดูแลตั้งแต่วันแรก
8. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ ClickUp
การได้รับยอดขายใหม่สำหรับสินค้าของคุณนั้นน่าตื่นเต้นเสมอ แต่การตกลงด้วยวาจาและการจับมือทางดิจิทัลอย่างมั่นคงไม่ได้หมายความว่าเป็น "ภารกิจสำเร็จ" เสมอไป คุณจำเป็นต้องมีเอกสารข้อตกลงการให้บริการที่มั่นคงเพื่อปิดการขายอย่างแท้จริง
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างข้อตกลงบริการที่มืออาชีพและครอบคลุมได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. เทมเพลตชั้นยอดนี้มาพร้อมกับสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเพื่อเขียนข้อตกลงที่มีผลผูกพัน เช่น รายละเอียดการชำระเงิน (เพื่อให้มีข้อตกลงการชำระเงินที่โปร่งใส) และกรรมสิทธิ์ของผลงานที่ผลิตขึ้น.
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงพื้นที่ทั่วไปอื่น ๆ เช่น การรับประกันและความรับผิด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเริ่มต้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้รวมอยู่ในข้อตกลงการให้บริการของคุณ เทมเพลตนี้จะให้ตัวอย่างที่ดีในการทำอย่างถูกต้อง
9. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
ไม่ใช่ทุกงานและความเชี่ยวชาญจะสามารถดำเนินการภายในองค์กรได้ เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงเล็กน้อย ฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการพอดี
ในกรณีเหล่านี้การสร้างข้อตกลงการให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอโครงการเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน.แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถร่างข้อตกลงทางกฎหมายได้อย่างง่ายดาย โดยระบุถึงวิธีการชำระเงินให้กับผู้ให้คำปรึกษา ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างขึ้น และบริการประเภทใดที่พวกเขาจะมอบให้.
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสิ่งที่คุณต้องการสำหรับสัญญาของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น มีช่องให้คุณระบุประเด็นเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายขอบเขตของงาน และข้อกำหนดในการลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและที่ปรึกษาของคุณได้รับการคุ้มครองตลอดระยะเวลาโครงการ อย่าเสี่ยงเมื่อต้องจ้างที่ปรึกษา—จัดการทุกอย่างให้รัดกุมก่อนเริ่มต้นความร่วมมือด้วยสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ClickUp
โบนัส:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา!
10. แม่แบบสัญญาเช่าธุรกิจ ClickUp
การเช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจของคุณสามารถเป็นการลงทุนที่น่าตื่นเต้นและทำกำไรได้—หากคุณทำอย่างถูกต้อง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีสัญญาเช่าที่มั่นคงจึงมีความสำคัญมาก คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการเช่าทั้งหมดถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง
เทมเพลตสัญญาเช่าธุรกิจ ClickUpมอบเอกสารแบบครบวงจรสำหรับการจัดการสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ทุกประเภทให้กับคุณ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น ค่าเช่า เงินประกันความเสียหาย และประกันภัย—เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะลืมรายละเอียดสำคัญใดๆ
อย่าชะลอแผนการขยายธุรกิจเพียงเพื่อจัดการเอกสารการเช่า ให้ใช้เทมเพลตสัญญาเช่าธุรกิจของเราแทน เพื่อเริ่มต้นย้ายเข้าและขยายธุรกิจของคุณ
11. แม่แบบสัญญาการเลิกจ้าง ClickUp
มันเป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่บางครั้งแม้แต่ความร่วมมือที่มีแนวโน้มดีที่สุดก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในกรณีเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์กับมันต่อไป เพียงแค่ใช้เทมเพลตสัญญาเลิกจ้างเพื่อทำให้ความร่วมมือนี้เป็นเพียงอดีตอย่างแท้จริง
ด้วยเทมเพลตสัญญาการยกเลิกของ ClickUp คุณสามารถร่างจดหมายเพื่อยุติข้อตกลงเกือบทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ เอกสารนี้ยังถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณเกือบทั้งหมดแล้ว—คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มรายละเอียด เช่น วันที่ยกเลิกและเหตุผลที่คุณตัดสินใจยุติความร่วมมือเท่านั้น
นี่ทำให้คุณทราบว่าการตกลงได้สิ้นสุดอย่างเป็นทางการแล้ว และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระผูกพันหรือความเข้าใจผิดใด ๆ ที่อาจเหลืออยู่กับคู่ค้าเก่าของคุณ
อย่าเสียเวลาไปกับหุ้นส่วนที่ไม่เป็นผลดีต่อคุณ—ร่างเอกสารยกเลิก, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์, แล้วก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ที่เดียวสำหรับทุกความต้องการด้านข้อตกลงทางธุรกิจของคุณ
ไม่ว่าคุณต้องการจะจัดทำข้อตกลงประเภทใดก็ตาม เราได้เตรียมเทมเพลต ClickUp ไว้ให้คุณแล้ว พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ ด้วยเทมเพลตเอกสารที่เขียนไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อตกลงต่าง ๆ คุณจะสามารถสร้างสัญญาทางกฎหมายที่คุ้มครองทั้งธุรกิจของคุณและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาไม่นาน
อย่ารอช้า—สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มร่างข้อตกลงและสัญญาทุกฉบับที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ