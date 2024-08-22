การจัดการลำดับความสำคัญ: วิธีการสร้างระบบเพื่อจัดการลำดับความสำคัญ

จินตนาการถึงโลกที่เวลาและทรัพยากรไม่มีขีดจำกัด คุณสามารถไล่ตามความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด รับมือกับโครงการที่ทะเยอทะยาน ผลักดันนวัตกรรม และทำทุกอย่างได้อย่างไร้ความเครียด 🙌
น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่วิธีที่สิ่งต่างๆ ดำเนินไป ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็ว คุณต้องเผชิญกับข้อจำกัดบางประเภทอยู่เสมอ คุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดการลำดับความสำคัญ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนากระบวนการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
การจัดการลำดับความสำคัญคืออะไร?
การจัดการลำดับความสำคัญหรือการจัดลำดับความสำคัญเป็นวิธีการ จัดระเบียบงานเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดก่อน 🥇
การปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างลำดับความสำคัญของงาน และตัดสินใจว่างานใดควรทำทันที เป็นทักษะที่มีประโยชน์ทั้งในการบริหารโครงการอย่างเป็นทางการและในชีวิตประจำวัน
เมื่อคุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการและงานต่าง ๆคุณกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานที่อยู่ข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายคือการบรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลาของโครงการพร้อมทั้งวางรากฐานสู่ความสำเร็จของคุณเอง 🏆
ทำไมการจัดการลำดับความสำคัญจึงมีความสำคัญ?
การมีกระบวนการจัดการลำดับความสำคัญที่ชัดเจนเป็นวิธีที่ทีมสามารถรักษาความมุ่งเน้นต่อภารกิจทั้งเก่าและใหม่ ปรับทรัพยากรให้เหมาะสม และระบุสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดในโครงการที่มีมูลค่าสูง ประโยชน์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่:
- ใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุด: เนื่องจากคุณรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรในแต่ละวัน คุณสามารถเริ่มทำงานและทำภารกิจเฉพาะเจาะจงได้ทันทีโดยไม่ลังเล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณ
- ปรับปรุงคุณภาพของงาน: แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างด้วยความสนใจที่กระจัดกระจาย ทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญเพียงไม่กี่อย่างในแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
- ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับกิจกรรมส่วนตัวและความบันเทิง
- จัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม และธุรกิจ: เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามภาพรวมเมื่อคุณถูกครอบงำด้วยลำดับความสำคัญของตัวเอง ขณะที่คุณจัดการและปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท—กระบวนการจัดการลำดับความสำคัญที่มั่นคงจะช่วยป้องกันความยากลำบากเหล่านั้น
- ลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน: การมอบหมายงานที่มีความหมายช่วยให้พนักงานของคุณสามารถจัดการกับงานที่ได้รับด้วยความมั่นใจมากขึ้นและลดความกดดัน
- ส่งเสริมความยืดหยุ่น: ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่เสียทิศทาง
- ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ: การรู้ว่าอะไรมีความสำคัญเป็นอันดับแรกจะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ
วิธีการนำระบบการจัดการลำดับความสำคัญมาใช้สำหรับทีมของคุณ
ทำตามคำแนะนำ 6 ข้อต่อไปนี้เพื่อสร้างและเปิดตัวกลยุทธ์การจัดการลำดับความสำคัญที่ประสบความสำเร็จ:
- กำหนดเป้าหมาย: เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์หลักในการจัดลำดับความสำคัญของคุณกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให้คุณสามารถวางแผนรายละเอียดที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้
- เริ่มต้นด้วยภาพรวม: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำหลัก จากนั้นเมื่อคุณประเมินและมอบหมายงาน ให้แบ่งรายการเหล่านั้นออกเป็นลำดับความสำคัญรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน
- ประเมินต้นทุน/ความพยายามและผลตอบแทน: เปรียบเทียบต้นทุนหรือความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จกับคุณค่าที่ได้รับ หากเป็นไปได้ ให้ปฏิบัติตามกฎของพาเรโต—ให้ความสำคัญกับ 20% ของงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์ 80%
- พิจารณาความสามารถและจุดแข็งของทีม: เพื่อมอบหมายงานอย่างสมเหตุสมผล คุณจำเป็นต้องระบุความสามารถ ระดับการผลิต ความยากของงาน และระดับความเสี่ยงของสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อจัดการเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงาน: เก็บงานที่สำคัญและซับซ้อนไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูง แต่ไม่ควรให้พวกเขารับภาระมากเกินไป มอบหมายงานที่มีผลกระทบไม่มากนักให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะ เติบโต และมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งใหม่ ๆ
- ยืดหยุ่น: คุณไม่สามารถสร้างลำดับชั้นของงานแล้วจบวันได้ คุณควรจัดระเบียบ ประเมินผล และเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการของคุณ
การทำทุกอย่างด้วยตนเองคงเป็นเรื่องทรมาน โชคดีที่มีแอปอย่าง ClickUpที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและพัฒนาระบบการจัดการลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นได้ เริ่มต้นด้วยแม่แบบ Priority Matrix ของ ClickUp!
เทคนิคการจัดการลำดับความสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เมื่อจัดการลำดับความสำคัญ ให้ใช้เกณฑ์และเทคนิคการประเมินที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรได้ผลสำหรับทีมของคุณ อ่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้านล่าง:
รายการหลัก
รายการหลักไม่ใช่เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นอิสระมากนัก แต่เป็นพื้นฐานสำหรับเทคนิคอื่นๆ ทั้งหมด ก่อนที่จะจัดลำดับความสำคัญ ให้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำขนาดใหญ่ที่มีงานทั้งหมดที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ จากนั้นคุณสามารถแบ่งและจัดหมวดหมู่ได้ตามต้องการ
วิธีทั่วไปคือการใช้ หมวดหมู่ช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามเวลาที่คุณต้องการให้เสร็จสิ้น—วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้, เป็นต้น
เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของไอเซนฮาวร์
แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นวิธีนี้ แต่ชื่อของมันถูกตั้งขึ้นตามชื่อของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เนื่องจากเขาต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบสูงหลายเรื่องในแต่ละวัน
เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของไอเซนฮาวร์เปรียบเทียบต้นทุนหรือความพยายามที่ต้องใช้ในการทำงานกับคุณค่าที่งานนั้นนำมา
ในการใช้วิธีนี้ ให้วาดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บนกระดาษหรือในแอปที่คุณเลือก ทำการแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นสี่ส่วนตามสองแกน—ความเร่งด่วนและความสำคัญ คุณจะได้สี่หมวดหมู่:
- ด่วนและสำคัญ: ทำทันที ❗
- เร่งด่วนและไม่สำคัญ: กำหนดเวลาไว้ 📅
- ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ: มอบหมายให้ผู้อื่น 👥
- ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: ลบออก ❌
จัดงานให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสมที่สุดและเริ่มทำงานให้เสร็จ โดยเริ่มจากงานที่เร่งด่วนและสำคัญในมุมขวาบน
ไม่อยากวาดรูปใช่ไหม?ใช้แม่แบบ ClickUp Priority Matrixสีสันสดใสและเริ่มจัดลำดับความสำคัญได้ในไม่กี่นาที ฟรี!
รายการงานที่สำคัญที่สุด (MIT)
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่เป็น ง่าย, ใช้งานได้จริง, และนำไปใช้ได้ไม่ยาก ลองใช้รายการ MIT ดูสิ มันแนะนำให้ระบุงานที่สำคัญเพียงหนึ่งถึงสามอย่างในแต่ละวัน คุณไม่ควรสนใจงานอื่นใดจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานจากรายการนี้แล้ว
เมื่อคุณรู้สึกท่วมท้นกับงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณกลับสู่พื้นฐานและหลุดออกจากความซ้ำซาก
วิธี ABCDE
วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ ABCDE ต้องการให้คุณจัดเรียงงานออกเป็นห้าประเภท:
- งานที่จำเป็น
- งานสำคัญ
- งานที่อยากทำ
- งานที่ต้องมอบหมาย
- งานที่ต้องยกเลิก
ประเมินและจัดประเภทงานตามความ รุนแรงของผลกระทบหากไม่ทำงานนั้นให้เสร็จ ให้อยู่ในระดับสูง เก็บรายการ A ให้สั้น มีเพียงหนึ่งหรือสองงานเท่านั้น
แนะนำการจัดอันดับอีกระดับหนึ่งโดยการระบุแต่ละงาน งานที่สำคัญที่สุดของวันจะถูกกำหนดเป็น A1 ในขณะที่งานที่ทำได้ถ้าสะดวกจะถูกกำหนดเป็น C1, C2, C3 และต่อไป
กินกบก่อน
วิธีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำคมอันชาญฉลาดของมาร์ก ทเวน: "ถ้าคุณต้องกินกบทั้งตัว ยังมีชีวิตอยู่ อย่าเสียเวลาไปนั่งจ้องมันอยู่นาน!" 🐸
"กินกบก่อน"หมายถึง คุณควรทำสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดก่อน ทำให้สิ่งอื่น ๆ ดูไม่น่ากลัวอีกต่อไป. มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณมีงานหลายอย่างที่มีความเร่งด่วนและความสำคัญใกล้เคียงกัน และคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มทำจากอะไรก่อน.
กฎ 1-3-5
ตามวิธีนี้ รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณควรประกอบด้วย:
- งานใหญ่ หนึ่ง 🐘
- งานขนาด กลาง สามงาน 🐅
- งาน เล็กน้อย ห้างาน 🐁
สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ตามความจุและความต้องการของคุณ
วิธีการของวอร์เรน บัฟเฟตต์
"ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกเรื่อง"
นี่คือคำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งได้คิดค้นรูปแบบการจัดลำดับความสำคัญที่เรียกว่า "สองรายการ"
วิธีนี้ต้องการให้คุณ เขียนรายการงานที่สำคัญที่สุด 25 รายการ และวงกลม 5 รายการที่สำคัญที่สุด คุณควรทำ 5 รายการแรกให้เสร็จก่อน และที่สำคัญกว่านั้นคือ ให้ละเว้นงานอีก 20 รายการเพื่อรักษาสมาธิของคุณ
วิธีใช้เครื่องมือสร้างระบบการจัดการลำดับความสำคัญ
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของการจัดลำดับความสำคัญของงานตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการ ด้วยโครงร่างมากกว่า 10 แบบ (มุมมอง) และฟีเจอร์พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งนับร้อย คุณสามารถปรับให้เข้ากับบริบทต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
ในส่วนต่อไปนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึง สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและวิธีปลดล็อกศักยภาพของมันทีละขั้นตอน 🔓
1. กำหนดและมองเห็นเป้าหมายระดับสูง
ก่อนที่จะจัดการกับงานแต่ละอย่าง ให้ถอยกลับมาสักก้าวและนึกถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า นั่นจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณ 🛣️
ด้วยเป้าหมายที่สูงขึ้นในใจ ให้ประเมินความเกี่ยวข้องและผลกระทบของแต่ละงานใหม่ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณกำลังลงทุนเวลาและพลังงานของคุณในกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของคุณ
ใช้ ClickUp เพื่อ พัฒนาและมองเห็นกลยุทธ์ แผนงาน และกระบวนการทำงาน ได้อย่างชัดเจน โหมดWhiteboard Viewของแพลตฟอร์มนี้มอบผืนผ้าใบเปล่าและเครื่องมือหลากหลายให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกใช้เทมเพลต Whiteboard ที่เตรียมไว้มากมายก็ได้
ในมุมมองไวท์บอร์ด คุณสามารถ:
- สร้างกระบวนการทำงานเพื่อระบุปัญหาการพึ่งพาหรือจุดคอขวด
- เขียนและแก้ไขข้อความ หรือมอบหมายความคิดเห็นหรืองาน
- เพิ่มรูปร่าง, โน้ตติด, และตัวเชื่อมระหว่างพวกมัน
- ฝังรูปภาพ วิดีโอ การ์ดเว็บไซต์ และเอกสาร
ClickUp ยังมีฟีเจอร์Mind Map View ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนผังลำดับชั้นที่ดึงดูดสายตาได้ ใช้เพื่อกำหนดระดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
เลือกระหว่างแผนที่แบบโหนดและแผนที่แบบงาน โดยใช้ภารกิจแบบโต้ตอบแทนโหนด
2. สร้างรายการหลักของงานทั้งหมด
รวบรวมรายการงานหลักเพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของงานที่คุณกำลังจัดการ จากนั้นเริ่มแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละส่วน
มุมมองรายการของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั้น มันให้ ภาพรวมของงานทั้งหมด งานย่อย และความสัมพันธ์ระหว่างงาน การจัดเรียงใหม่ทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวาง 👆
คอลัมน์ของรายการจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับความสำคัญของงาน คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์เหล่านี้ได้ โดยเลือกจากประเภทฟิลด์มากกว่า 20 ประเภท รวมถึง:
- ดรอปดาวน์
- การจัดอันดับ
- ช่องทำเครื่องหมาย
- ป้ายกำกับ
- อีเมล
- สูตร
- แถบความคืบหน้า
นี่คือมุมมองที่ยืดหยุ่นที่สุดของ ClickUp ซึ่งให้คุณทดลองใช้ตัวเลือกการจัดระเบียบต่างๆ ได้ตามต้องการ เมื่อคุณจัดเรียงงานเสร็จแล้ว ให้จัดกลุ่มหรือกรองงานตามความสำคัญเพื่อแยกงานที่เร่งด่วนที่สุดออกมา
คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ด Agileเพื่อการแสดงงานทั้งหมดในรูปแบบที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณจัดการลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองบอร์ดที่ชัดเจน
ในมุมมองส่วนใหญ่ของ ClickUp คุณสามารถคลิกที่งานเพื่อเปิด ถาดงาน ซึ่งจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมและตัวเลือกต่างๆ คุณและทีมของคุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น เพิ่มความคิดเห็น แนบไฟล์ และดูบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มุมมอง Gantt และ Timelineช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการเวลาได้ การจัดการเวลา มุมมอง Timeline จะให้ภาพรวมของตารางเวลาในเส้นเดียว ในขณะที่แผนภูมิ Gantt เป็นแบบสองมิติและช่วยให้คุณเข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยของโครงการได้
มุมมองปฏิทินช่วยให้การจัดตารางกิจกรรมต่างๆ เช่นสปรินท์และการประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นเรื่องง่ายคุณเพียงแค่ลากและวางงานลงในช่องที่เหมาะสม แล้วทุกอย่างก็พร้อมใช้งานทันที
3. ประเมินและมอบหมายงาน
หลังจากพิจารณาความเร่งด่วน ผลกระทบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในคอลัมน์ของมุมมองรายการได้ จัดอันดับงาน แนะนำระบบการให้คะแนนพร้อมสูตรคำนวณ และคำนวณต้นทุน
เพื่อ กำหนดแท็กความสำคัญให้กับงาน ให้คลิกที่ไอคอนธงและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากเมนูแบบเลื่อนลง ป้ายกำกับมีตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับเร่งด่วน และมีการใช้สีเพื่อแยกแยะได้ง่ายขึ้น
เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่างานใดควรทำก่อน ก็ถึงเวลาที่จะมอบหมายงานเหล่านั้น ทำได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp!
ประมาณระดับความพยายาม ที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ กำหนดและดูความสามารถเฉลี่ยของสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีงานทำอยู่เสมอแต่ไม่ทำงานหนักเกินไป โดยการดูสีต่างๆ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานที่แต่ละคนมีอยู่ในมือ 🍽️
เมื่อคุณมอบหมายงานแล้ว งานจะถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามวันที่ครบกำหนดที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
มุมมองสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างตั้งแต่ตัวกรองและไทม์ไลน์ที่แสดง (วัน, สัปดาห์, เดือน) ไปจนถึงองค์ประกอบแต่ละอย่างและสีสัน
4. ติดตามความก้าวหน้าและทำงานร่วมกัน
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น แถบความคืบหน้าในมุมมองรายการจะอัปเดตให้คุณเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของภารกิจและเพิ่มหมวดหมู่ที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานของคุณได้
การแนะนำระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดให้ราบรื่นขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปเดตสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" โดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำทุกงานย่อยเสร็จสิ้น อีกแนวคิดหนึ่งคือการเปลี่ยนป้ายกำกับความสำคัญเมื่องานใดล่าช้ากว่ากำหนด
ใน ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการจัดลำดับความสำคัญ เชิญทีมของคุณเข้าร่วมและใช้แพลตฟอร์มนี้เป็น ศูนย์กลางการวางแผนและการทำงานร่วมกัน ของคุณ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมผ่านแชทในตัว, หารือเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะในความคิดเห็นของงาน, และดูประวัติการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละงาน. คุณและทีมของคุณยังสามารถติดตามเวลาในแอปได้, ซึ่งช่วยอย่างมากในการจัดสรรงานและการเรียกเก็บเงิน.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการลำดับความสำคัญ
ยังมีคำถามเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญอยู่หรือไม่? คุณอาจพบคำตอบของคุณด้านล่างนี้:
ความแตกต่างระหว่างการจัดการลำดับความสำคัญกับการบริหารเวลาคืออะไร?
การจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การจัดลำดับความสำคัญมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ การจัดการเวลาเป็น คำที่กว้างกว่าซึ่งหมายถึงวิธีที่คุณใช้เวลาที่มีอยู่ ⌛
ตัวอย่างเช่น คนที่บริหารเวลาจะจัดสรรช่วงเวลาให้กับงานต่างๆ แต่คนที่จัดลำดับความสำคัญจะเลือกงานที่สำคัญที่สุดและจัดสรรเวลาให้กับงานเหล่านั้นมากขึ้น
การจัดการลำดับความสำคัญพึ่งพาการจัดการเวลา ทั้งสองอย่างต้องการทักษะเช่นการแก้ปัญหาและการคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการเวลาประกอบด้วยทักษะย่อยอื่น ๆ เช่นการลดการเสียสมาธิและการจัดหมวดหมู่ของงาน
ทั้งสองทักษะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้านของชีวิต. การจัดการเวลาอาจเป็นที่รู้จักมากกว่า แต่การจัดลำดับความสำคัญเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับงานที่ต้องการผลลัพธ์.
ความท้าทายทั่วไปในการจัดการลำดับความสำคัญมีอะไรบ้าง และฉันจะเอาชนะได้อย่างไร?
แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว การดำเนินโครงการก็อาจไม่ราบรื่นอย่างที่คุณหวังไว้ อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างยังไม่สูญเปล่า ด้วยแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะความท้าทายส่วนใหญ่และกลับมาสู่เส้นทางได้อย่างรวดเร็ว
ด้านล่างนี้ คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับปัญหาการจัดลำดับความสำคัญที่พบบ่อยและวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น:
สถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
ประการแรก คุณควรยอมรับว่าแผนการต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
แทนที่จะวางแผนเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่ดีที่สุด คุณควร พิจารณาทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการกำหนดเส้นตายที่เข้มงวด และให้ประมาณเวลาที่หลวมแทน โดยเหลือพื้นที่ให้ยืดหยุ่นบ้าง
ทรัพยากรที่จำกัดและแข่งขันกัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ คุณอาจจำเป็นต้องทบทวนการเลือกการจัดการทรัพยากรของคุณใหม่หากคุณพบปัญหาความขัดแย้ง ประเมินเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญใหม่ วิเคราะห์งานอย่างละเอียดและแนะนำปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อแยกแยะงานที่มีความสำคัญในระดับเดียวกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณอาจจำเป็นต้อง ทบทวนระบบการจัดลำดับความสำคัญทั้งหมดของคุณใหม่ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในอุดมคติ คุณควรใช้แอปอย่าง ClickUp ซึ่งจะอัปเดตงานและกำหนดเวลาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนร่วมทีมเสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็น
ปัญหาหลายอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการสื่อสารที่สม่ำเสมอและซื่อสัตย์ กำหนดความคาดหวังและเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น และทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและพนักงานของคุณเมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่นอกขอบเขตความเชี่ยวชาญหรือความรับผิดชอบของพวกเขา
การเสียสมาธิ, การผัดวันประกันพรุ่ง, และการล่าช้า
มาพูดกันตามตรง—ไม่มีใครมีประสิทธิภาพ 100% ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากคุณสังเกตเห็นว่าพนักงานคนหนึ่งมีปัญหาในการตามงานอยู่เสมอ อาจถึงเวลาที่ต้องดำเนินการบางอย่างแล้ว
แทนที่จะกดดันหรือลงโทษพวกเขา ให้ความช่วยเหลือแทน จัดหาทรัพยากรและการฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของแต่ละบุคคล
การสลับระหว่างงานต่างๆ
การทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ มันสร้างความเครียด เหนื่อยล้า และมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด รวมถึงคุณภาพงานโดยรวมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
แทนที่จะมอบหมายงานหลากหลายให้กับพนักงาน ให้จำกัดงานของพวกเขาไว้เพียงหนึ่งโครงการในแต่ละครั้ง กำหนดความเชื่อมโยงของงานและเส้นทางสำคัญ เพื่อให้การทำงานมีสมาธิและราบรื่น ⛵
การทำงานหนักเกินไปและการหมดไฟ
หากคุณเป็นพนักงานและรู้สึกหนักใจกับงาน อย่าลังเลที่จะปฏิเสธ การเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนของการหมดไฟอาจส่งผลร้ายแรงได้ ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย โปรดสื่อสารความพร้อมและปริมาณงานสูงสุดที่คุณสามารถรับผิดชอบต่อวันให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อที่พวกเขาจะได้วางแผนงานได้อย่างเหมาะสม
ด้วยปริมาณงานที่สมเหตุสมผลมากขึ้น คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับตารางการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น ปกป้องสุขภาพของคุณ และมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ 💪
ปลดปล่อยศักยภาพของคุณด้วยการบริหารจัดการลำดับความสำคัญ
การจัดการลำดับความสำคัญไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบงานส่วนตัวหรืองานของทีมก็ตาม มันสามารถให้ทิศทางแก่คุณเมื่อคุณรู้สึกหลงทางท่ามกลางเส้นทางที่คดเคี้ยวของงานต่างๆ
ด้วยเครื่องมือที่สะดวกอย่าง ClickUp คุณสามารถ แฮ็กทางไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานได้ในเวลาไม่นาน! ⏩