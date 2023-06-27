การจัดการโครงการเว็บไซต์: คู่มือสำหรับเอเจนซี่พร้อมเทมเพลต

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดการโครงการเว็บไซต์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดการโครงการเว็บไซต์คือกระบวนการวางแผน สร้าง และติดตามความยืดหยุ่นและความสำเร็จของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่ (หรือปรับปรุงใหม่) หน้า landing page หรือฟีเจอร์ของเว็บไซต์" } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "บทความ", "เกี่ยวกับ": [{"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q775811"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "คัมบัง (การพัฒนา)", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Kanban_(development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (development)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Systems development life cycle", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "วงจรชีวิตการพัฒนาของระบบ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การออกแบบเว็บไซต์", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "การออกแบบเว็บ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "แบบน้ำตก", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Waterfall model", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "เว็บไซต์ wireframe", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Website wireframe", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "หน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "หน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": "Thing", "name": "การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q180711"}, {"@type": "Thing", "name": "การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย." org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Extreme programming", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209711"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การออกแบบกราฟิก", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การออกแบบกราฟิก", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q185925"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Google Search", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Search", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "การทดสอบซอฟต์แวร์", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "การทดสอบซอฟต์แวร์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }
การสร้างและดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าในฐานะเอเจนซี่นั้นเปรียบเสมือนการบริหารจัดการหลายอย่างพร้อมกัน คุณต้องจัดการข้อมูลจากทั้งลูกค้าและสมาชิกในทีมภายใน เช่น นักพัฒนา นักออกแบบ และนักเขียนเนื้อหา การติดตามงานจากหลายกลุ่มอาจรู้สึกหนักหน่วงหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
การล่มสลายมักเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการทำงานของแต่ละทีมถูกขัดจังหวะโดยการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องระหว่างเครื่องมือต่าง ๆเพื่อทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ และสำหรับผู้จัดการโครงการ การระบุปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องยาก
มันเป็นเรื่องท้าทายที่จะเข้าใจถึงความคืบหน้าของโครงการ เพราะแต่ละส่วนถูกแยกไว้ในเครื่องมือของแต่ละแผนก
ข่าวดีคืออะไร?
มีวิธีที่จะทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบเพื่อให้สามารถส่งมอบงานเว็บไซต์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ด้วยการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในคู่มือนี้ คุณจะพบเครื่องมือ, แม่แบบ, และคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณส่งมอบโครงการเว็บไซต์ให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ—และ โดยไม่ต้องรู้สึกอยากดึงผมตัวเองออกมา
การจัดการโครงการเว็บไซต์คืออะไร?
การจัดการโครงการเว็บไซต์คือกระบวนการวางแผน สร้าง และติดตามความยืดหยุ่นและความสำเร็จของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่ (หรือปรับปรุงใหม่) หน้าแลนดิ้ง หรือฟีเจอร์ของเว็บไซต์
เช่นเดียวกับการทำงานให้กับลูกค้าประเภทอื่น การบริหารโครงการเว็บไซต์ต้องอาศัยการจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ผู้จัดการโครงการที่ดีจะจัดสมดุลงานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่นการตรวจสอบ SEO กระบวนการควบคุมคุณภาพและการตรวจหาข้อผิดพลาดให้แก่สมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดทำงานหนักเกินไปหรือน้อยเกินไป
การจัดการโครงการออกแบบเว็บไซต์ยังต้องการให้ผู้จัดการโครงการขยายงบประมาณของโครงการไปยังงานต่างๆ และเหลือพื้นที่สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วย หน่วยงานทั่วไปจะรวมบริการจัดการโครงการเว็บไซต์ของพวกเขาไว้ดังนี้:
- กลยุทธ์ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)
- การออกแบบที่สร้างสรรค์
- การพัฒนา (ดูส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนา)
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
- การทดสอบคุณภาพ
วิธีการบริหารโครงการเว็บไซต์
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำโครงการเว็บไซต์ให้กับลูกค้า คุณและสมาชิกทีมในเอเจนซี่ของคุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการจะทำงานอย่างไร เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทำงานได้ง่ายขึ้น การใช้แนวทางการจัดการโครงการที่เหมาะกับทีมของคุณและลูกค้าของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการที่จะร่วมมือกันบ่อยครั้งพร้อมการปรับเปลี่ยนในสถานที่ หรือคุณต้องการที่จะทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลาของโครงการที่ชัดเจนพร้อมการให้ข้อมูลเป็นครั้งคราว?
ค้นหาวิธีการบริหารโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมและลูกค้าของคุณโดยพิจารณาจากกระบวนการทั่วไปสองขั้นตอนต่อไปนี้:
วิธีการแบบน้ำตก
วิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตก ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะที่ปรากฏเมื่อจัดเรียงในรูปแบบแผนภูมิแกนต์เป็นแนวทางดั้งเดิมในการบริหารโครงการเว็บไซต์ โดยเป็นกระบวนการบริหารโครงการแบบเชิงเส้นตรงที่สมาชิกในทีมจะทำงานทีละส่วนของโครงการจนเสร็จสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการเว็บไซต์ที่ปฏิบัติตามวิธีการบริหารโครงการนี้จะทำงานเพื่อให้งานของตนสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะส่งมอบให้กับทีมถัดไปหรือลูกค้า เมื่องานหรือโครงการย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป ทีมงานโครงการจะปิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า
ในแง่ของวิธีการบริหารโครงการ วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับลูกค้าที่เข้าใจเป้าหมายของตนอย่างชัดเจนและมีวิสัยทัศน์สำหรับสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ. หน่วยงานและลูกค้ามีการตกลงเกี่ยวกับงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและระยะเวลา ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น ซึ่งทำให้มีพื้นที่น้อยสำหรับการปรับเปลี่ยนในระหว่างทาง.
ทีมบริหารโครงการพัฒนาเว็บไซต์มักจะทำงานส่วนใหญ่เสร็จก่อนที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทำให้มีพื้นที่น้อยมากสำหรับการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม
เนื่องจากแต่ละทีมจะปรับปรุงงานของตนให้สมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน แทนที่จะวนกลับไปมาเพื่อพัฒนาแนวคิด โครงการเว็บไซต์แบบวอเตอร์ฟอลล์จึงอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ บางคนอาจโต้แย้งว่าวิธีการนี้ไม่สมจริงเพราะโครงการสร้างสรรค์มักมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการ ทีมที่ชอบแนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่ามักจะใช้วิธีการแบบアジล
โบนัส:เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์
วิธีการแบบอไจล์สำหรับการบริหารโครงการเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Agile คือการเน้นความยืดหยุ่นสำหรับทีมโครงการและผู้จัดการโครงการ ทีมของเอเจนซี่ที่ใช้วิธีนี้จะทำงานพร้อมกันในรอบสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินท์ พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อย ๆ และรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าในแต่ละรอบเพื่อนำไปปรับปรุงในสปรินท์ถัดไป
การพัฒนาแบบอไจล์มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แทนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เดียวที่สมบูรณ์ก่อนการเผยแพร่ วิธีการบริหารโครงการนี้ช่วยให้ทีมสามารถผลิตการอัปเดตได้ทันเวลาและยังคงเกี่ยวข้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในตลาด
สปรินท์มักจะใช้เวลาอยู่ระหว่างสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน และวิธีการบริหารโครงการนี้อาจฟังดูบ้าบอหากคุณคุ้นเคยกับโครงการเว็บไซต์ที่ใช้เวลาถึง 6 ถึง 12 เดือน
อย่างไรก็ตาม มีทีมที่มีความคล่องตัวมากมายที่ชื่นชอบวิธีการนี้เพราะมันไม่สนับสนุนการยึดติดกับแนวคิดใด ๆ นอกจากนี้ยังผลักดันให้ทีมโครงการค้นหาแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นต้นฉบับ ทีมที่ทำงานแบบคล่องตัวมักจะใช้แม่แบบที่คล่องตัวสำหรับการทำสปรินต์ ซึ่งให้ฐานที่มั่นคงในการทำงานและทำให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการ
Agile ยังคงเป็นระบบการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม
วิธีการแบบอไจล์ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในหมู่ทีมบริหารโครงการพัฒนาเว็บและนักพัฒนาทั่วไปตั้งแต่มีการบัญญัติขึ้นในปี 2001 ในAgile Manifesto อันที่จริง รายงานจาก Digital. ai แสดงให้เห็นว่า94% ของนักพัฒนาใช้วิธีการแบบอไจล์
สิ่งเหล่านี้ใช้กับกรอบการพัฒนาแบบดั้งเดิมหลายประเภท เช่นScrum,Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal และอื่นๆ ในรายงานเดียวกัน 54% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าทีมส่วนใหญ่หรือทั้งหมด—รวมถึงการพัฒนาเว็บ—ทั่วทั้งองค์กรของพวกเขาใช้ Agile
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์นี้พึ่งพาการให้ข้อมูลจากลูกค้าและการทดลองอย่างมาก. Agile มักจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ.
ทีมและผู้จัดการโครงการมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือเชิงแนวคิดเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะ
9 ขั้นตอนการบริหารโครงการเว็บไซต์สำหรับลูกค้า
ไม่ว่าจะใช้วิธีใด การจัดการโครงการเว็บไซต์สำหรับลูกค้าโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 9 ขั้นตอน แบ่งปันขั้นตอนเหล่านี้กับทีมพัฒนาเว็บไซต์ภายในของคุณและลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตลอดทั้งโครงการ
การทำงานร่วมกันในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานและผู้จัดการโครงการในการทำให้โครงการเว็บไซต์ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1. การวิจัยการออกแบบเว็บไซต์
การวิจัยการออกแบบเว็บไซต์เริ่มต้นด้วยการเป็นนักเรียนของผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของลูกค้าของคุณ แต่ละแผนกอาจมีความสนใจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตนในระยะนี้ แต่ทีมการตลาดของคุณจำเป็นต้องเป็นผู้นำการวิจัย
ตัวอย่างบางส่วนของการวิจัยโครงการเว็บไซต์ ได้แก่:
- สัมภาษณ์สมาชิกทีมของลูกค้าที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์: ถามพวกเขาว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์คืออะไร เพื่อให้คุณทราบว่าควรติดต่อใครสำหรับแต่ละส่วนของโครงการ ถามเกี่ยวกับความท้าทายที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ในอดีต เพื่อทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- การสัมภาษณ์ลูกค้าปัจจุบันของลูกค้าของคุณ: ถามพวกเขาว่าพวกเขาชื่นชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้าคุณ เพื่อให้คุณทราบว่าจะเน้นอะไรในเนื้อหาเว็บไซต์ของพวกเขา รับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของลูกค้าด้วย – ด้านใดของเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และด้านใดที่ยากต่อการนำทาง ข้อมูลนี้ช่วยกำหนดกระบวนการจัดการโครงการออกแบบเว็บและประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของคุณเพื่อให้คุณพบช่องว่างในความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
- อ่านจดหมายข่าวและเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของลูกค้า: การวิจัยนี้ช่วยระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและคุณสมบัติที่นักเขียนคำโฆษณาของคุณต้องเน้นในเว็บไซต์ของลูกค้า
เมื่อคุณรวบรวมงานวิจัยนี้แล้ว ให้ผู้จัดการโครงการของคุณช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นรายงานฉบับเดียวที่กระชับ เอกสารนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในขณะที่คุณดำเนินกระบวนการบริหารจัดการโครงการเว็บไซต์และทีมงานทั้งหมดพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับโครงการนี้
รายงานนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดฟังก์ชันหลักผลลัพธ์ของโครงการ และงบประมาณสำหรับโครงการเว็บไซต์ของลูกค้าได้
2. สร้างข้อเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติจากลูกค้า
จากการวิจัยของคุณ ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทีมออกแบบเว็บไซต์ของคุณเพื่อร่างข้อเสนอโครงการเว็บไซต์ เอกสารนี้ควรรวมถึงการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ ระยะเวลากำหนดการสำหรับแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา และงบประมาณที่จำเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
การรวมบอร์ดอารมณ์การออกแบบไว้ในงานนำเสนอของคุณก็มีประโยชน์เช่นกัน เพื่อปรับให้สอดคล้องกับลูกค้าในทิศทางสร้างสรรค์และเทคนิค บอร์ดอารมณ์ควรมีตัวอย่างธีมเว็บไซต์ สี และองค์ประกอบของการออกแบบ
ลูกค้าจะอนุมัติคำแนะนำและงบประมาณของคุณ—แต่พูดตามตรง ยังไงก็ต้องมีการพูดคุยกลับไปกลับมาเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอยู่ดีสร้างความไว้วางใจในคำแนะนำของคุณโดยสนับสนุนข้อเสนอโครงการด้วยข้อมูลการวิจัยของคุณ
ผู้จัดการโครงการต้องบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาของคุณด้วย สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการเว็บไซต์ เพราะมันทำหน้าที่เป็นบันทึกเพื่อลดการขยายขอบเขตของโครงการเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทีมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน
เมื่อคุณได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้กำหนดงบประมาณและบุคคลภายในที่รับผิดชอบสำหรับแต่ละงานส่งมอบในการบริหารโครงการเว็บไซต์ เมื่อทุกอย่างเริ่มดำเนินการแล้ว หน่วยงานของคุณต้องปฏิบัติตามแผนโดยใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
มีตัวเลือกมากมายสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของทีมที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อทุกคนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ส่งมอบผลงานร่วมกัน เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการงาน แดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ การติดตามเวลา การจัดสรรงบประมาณ เอกสารแบ่งปันความรู้ และแม้กระทั่งฟีเจอร์ลากและวาง เพื่อทำให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง
3. สร้างโครงสร้างเว็บไซต์และออกแบบ
ตอนนี้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับเว็บไซต์แล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างเว็บไซต์ให้กับลูกค้าของคุณ! ทีม User Interface (UI) และทีม User Experience (UX) ของเอเจนซี่ของคุณจะเริ่มต้นกระบวนการด้วยการสร้างโครงสร้างและการออกแบบของเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
เช่นเดียวกับที่การก่อสร้างบ้านเริ่มต้นด้วยแบบแปลนที่กำหนดผังโครงสร้าง เว็บไซต์ก็เริ่มต้นด้วยแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap) เช่นกัน วิศวกร UI ของเอเจนซี่ของคุณจะสร้างแผนผังนี้ โดยวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของการนำทางเว็บไซต์และลำดับชั้นของข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมบริหารโครงการเว็บไซต์ส่วนอื่น ๆ สามารถดำเนินการต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนผังเว็บไซต์จะกำหนดการเชื่อมต่อของหน้าเว็บไซต์และเนื้อหาของลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น แผนผังเว็บไซต์อาจแสดงว่าหน้าแรกมีแท็บนำทางหลักที่นำไปยังส่วน "เกี่ยวกับเรา" อย่างไร
นอกจากนี้ อาจกำหนดด้วยว่าหน้าย่อยใดบ้างที่ส่วน "เกี่ยวกับ" จะรวมอยู่ด้วย เช่น หน้าย่อยสำหรับประวัติขององค์กร โปรไฟล์พนักงาน และหน้าติดต่อ แต่ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าวิศวกรและนักออกแบบทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
จินตนาการเป็นทีม ไวท์บอร์ด เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารโครงการเว็บไซต์ในการร่วมมือกัน รายละเอียด และมองเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ร่วมกัน สามารถมอบหมายงาน ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือทำงานพร้อมกันได้อย่างง่ายดายในClickUp Whiteboards
ไวร์เฟรม
หากแผนผังเว็บไซต์เป็นพิมพ์เขียวโครงสร้างแล้ว แบบร่างโครงสร้างหน้าเว็บก็เปรียบเสมือนแบบจำลองของนักออกแบบภายในนักออกแบบ UX ของเอเจนซี่ของคุณจะเป็นผู้คัดสรรและดูแลแบบจำลองการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้
เว็บไซต์ไวร์เฟรมกำหนดการจัดวางและออกแบบทางสายตาของเว็บไซต์ตลอดจนฟังก์ชันการทำงานหลักของมัน ตัวอย่างเช่น ไวร์เฟรมดีไซน์จะระบุตำแหน่งที่ปุ่มนำทางและปุ่มกระตุ้นการกระทำ (CTA) จะถูกวางไว้ สีที่ใช้ และลักษณะของเมนูแบบเลื่อนลง (drop-down menus)
Wireframes ช่วยผู้คนจำนวนมากตลอดกระบวนการบริหารจัดการและสร้างเว็บไซต์:
- ทีมบริหารโครงการพัฒนาเว็บไซต์: มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของผลลัพธ์สุดท้าย
- ทีมบริหารโครงการออกแบบเว็บไซต์: รวบรวมสื่อภาพสำหรับเว็บไซต์และกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์
- ลูกค้า: เห็นว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีลักษณะอย่างไรและระบุองค์ประกอบของการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพวกเขา
ต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเสมอก่อนที่โครงการออกแบบเว็บไซต์จะผ่านขั้นตอนการวาดโครงสร้าง (wireframe) เพื่อไม่ให้ทีมต้องเสียเวลาทำงานที่ไม่จำเป็น
4. ทบทวนโครงสร้างและการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับลูกค้า
การประชุมทบทวนงานกับลูกค้าเป็นโอกาสของคุณในการนำเสนอแผนผังเว็บไซต์และแบบร่างโครงสร้างให้กับลูกค้า และยืนยันว่าทีมของคุณได้ตีความผลลัพธ์ของโครงการอย่างถูกต้อง การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ทุกขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกัน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาของคุณ ลูกค้าอาจขอรอบการแก้ไขและตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ ทีมโครงการจะต้องกลับไปสู่ขั้นตอนที่สาม (หรืออาจจะเป็นขั้นตอนที่สองหากการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขออยู่นอกขอบเขตของโครงการ)
หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงตามคำขอแล้ว กรุณาแสดงโครงสร้างเว็บไซต์และแบบร่างหน้าจอ (wireframes) ให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติอีกครั้ง
บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการตรวจสอบเสมือนว่ามันเกือบจะเป็นข้อเสนอโครงการใหม่ทั้งหมด
ผู้จัดการโครงการต้องระบุสิ่งต่าง ๆ ในขั้นตอนการตรวจสอบและทำข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อให้สมาชิกในทีมไม่ต้องแก้ไขโครงการเว็บอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหลีกเลี่ยงการออกนอกขอบเขตของโครงการหรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณที่วางแผนไว้
หากคำขออยู่นอกขอบเขตโครงการเดิมของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของคำขอนั้นให้เห็นชัดเจน แสดงให้ลูกค้าเห็นด้วยภาพว่าคำขอจะ (หรือได้) ทำให้ตารางโครงการคลาดเคลื่อนไปจากเดิมอย่างไร โดยใช้เครื่องมือบริหารโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน
5. สร้างการออกแบบและคัดลอกองค์ประกอบ
เมื่อโครงสร้างหลักถูกจัดวางเรียบร้อยแล้ว สมาชิกทีมออกแบบกราฟิกและเขียนข้อความสามารถเติมเต็มองค์ประกอบสร้างสรรค์ของแบบร่างโครงร่างได้ การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากข้อกำหนดที่ชัดเจนและละเอียดสำหรับโครงการเว็บที่ซับซ้อน
สมาชิกทีมออกแบบกราฟิกต้องสร้างองค์ประกอบภาพที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ เช่น:
- แอนิเมชัน
- รูปภาพ
- ภาพประกอบกราฟิก
- ตัวอักษร
- ไอคอน
- พื้นผิว
- กรอบ
ปัจจัยสำคัญที่ทุกองค์ประกอบของการออกแบบควรพิจารณาคือกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์และตัวตนของแบรนด์ องค์ประกอบของการออกแบบมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการสื่อสารข้อความของแบรนด์เช่นเดียวกับคำที่ใช้
องค์ประกอบทางภาพต้องชัดเจนและดึงดูดสายตาเพื่อให้ผู้ใช้หยุดและพิจารณาที่จะมีส่วนร่วมกับเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้มือถือที่เลื่อนดูอย่างรวดเร็ว กระบวนการจัดการโครงการเว็บไซต์ของคุณควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการใส่คำอธิบายประกอบหรือการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบการออกแบบเฉพาะเหล่านี้
ให้ผู้ออกแบบเว็บไซต์สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายผ่านการบันทึกคำอธิบาย, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเว็บไซต์ของ ClickUp ช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความเครียดจากการสงสัยว่าใครได้ขออะไรไว้โดยเฉพาะ.
ถัดไปคือทีมเขียนข้อความโฆษณา ซึ่งจะตรวจสอบโครงร่างการออกแบบและเติมข้อความสำหรับแต่ละองค์ประกอบ เช่น กล่องข้อความและปุ่มต่างๆ ผู้จัดการโครงการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมเขียนข้อความใช้โทนเสียงและน้ำเสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO บนหน้าเว็บสิ่งนี้จะช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถจัดทำดัชนีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเครื่องมือค้นหาสามารถจัดทำดัชนีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์นั้นจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะติดอันดับต้น ๆ บนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERP) สำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
6. พัฒนาเว็บไซต์
ตอนนี้โครงสร้างและการออกแบบได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ทีมพัฒนาของหน่วยงานของคุณสามารถเริ่มทำงานเพื่อทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นจริงได้ในที่สุด! คุณกำลังเห็นกระบวนการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพกำลังเกิดขึ้นจริงหรือไม่?
เราหวังเช่นนั้น! เพราะตอนนี้ทีมพัฒนา ซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม สามารถเชี่ยวชาญในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์ : มักสร้างส่วนที่ใช้งานได้จริงของเว็บไซต์ เช่น การติดตามการวิเคราะห์หรือโค้ดสคีมา SCHEMAและริชสแนปเพ็ตเพื่อปรับปรุง SEO
- นักพัฒนาส่วนหน้า (Front-end developers): โดยทั่วไปจะสร้างส่วนที่มองเห็นได้ของเว็บไซต์ เช่น สีและแบบอักษร พร้อมทั้งใส่ส่วนประกอบของการออกแบบและข้อความบนเว็บไซต์
หรือหากคุณมีทีมขนาดเล็ก คุณอาจมีนักพัฒนาที่ทำได้ทุกอย่าง ซึ่งเรียกว่า "นักพัฒนาเต็มรูปแบบ" ที่จะสร้างทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของเว็บไซต์
ทีมพัฒนาจะเริ่มสร้างเว็บไซต์ในสิ่งที่เรียกว่า "สภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์" ทีมพัฒนาสามารถทดลองใช้ปลั๊กอินต่างๆการผสานรวมซอฟต์แวร์ และองค์ประกอบที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาและฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุด
เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทีมบริหารโครงการเว็บไซต์ของคุณจำเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบงานสำหรับแต่ละด้านของโครงการ นอกจากนี้ งานแต่ละงานและผู้รับผิดชอบงานควรถูกกำหนดโดยผู้จัดการโครงการในเครื่องมือบริหารโครงการที่รวมการสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลาง
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามงบประมาณ, วันครบกำหนด, และสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับกระบวนการบริหารจัดการโครงการเว็บไซต์ทั้งหมด
7. ทดสอบเว็บไซต์
เมื่อเว็บไซต์อยู่ในเวอร์ชันสุดท้ายแล้ว ก็พร้อมที่จะย้ายไปยังเว็บไซต์ทดสอบที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในสภาพแวดล้อมทดสอบนี้ ทีมพัฒนาสามารถทดสอบฟังก์ชันหลักได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ที่ใช้งานจริง
ผู้จัดการโครงการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมพัฒนาของพวกเขาทำการทดสอบลิงก์, ทดสอบข้อบกพร่องข้ามเบราว์เซอร์, และการทดสอบความปลอดภัยก่อน จากนั้นทีม UX สามารถทำการทดสอบของพวกเขา เช่น:
- การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา
- แบบสำรวจการใช้งาน
- คลิกและเลื่อนแผนที่ความร้อน
- การทดสอบความเร็ว
การทดสอบเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนในการดำเนินการ คุณอาจจำเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสนับสนุนแต่ยังคงสามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบได้
การทดสอบสำหรับนักพัฒนาและ UX เหล่านี้จะช่วยให้เอเจนซี่ของคุณระบุวิธีในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเว็บไซต์ของลูกค้าและตั้งค่าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ผู้จัดการโครงการควรสนับสนุนให้มีการทดสอบความเร็วเพื่อดูว่าจำเป็นต้องบีบอัดไฟล์รูปภาพบางไฟล์หรือไม่ การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาอาจเผยให้เห็นว่าปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ควรย้ายไปยังส่วนอื่นของหน้าเว็บ
8. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยลูกค้า
เมื่อทีมภายในของคุณได้จัดทำเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ถึงเวลาที่ผู้จัดการโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากลูกค้า ก่อนที่จะนัดพบกับลูกค้า ให้ส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์เวอร์ชันทดสอบเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและจัดทำรายการคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขามี
จากนั้นพบกับลูกค้าเพื่ออธิบายคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังแต่ละองค์ประกอบของเว็บไซต์ และตอบคำถามใด ๆ ที่พวกเขามี หากลูกค้าขอให้แก้ไข ให้ทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งกลับไปยังลูกค้าเพื่อการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
เมื่อลูกค้าอนุมัติเวอร์ชันสุดท้ายแล้ว ให้ตกลงวันเปิดตัว
การปรับปรุงแผนที่สำหรับการตรวจสอบแผนที่ความคิดใน ClickUpช่วยทีมออกแบบและพัฒนาในการจัดระเบียบและวางแผนโครงการเว็บไซต์, ไอเดีย, หรือภารกิจที่มีอยู่ให้อยู่ในไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดที่สุด สามารถวาดความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อส่งมอบเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิม
9. เปิดเว็บไซต์!
เมื่อเว็บไซต์ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากลูกค้าของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว! เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายไม่กี่อย่างสำหรับทีมพัฒนาและผู้จัดการโครงการที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดตัว:
- อัปโหลดเว็บไซต์ไปยังแพลตฟอร์มโฮสติ้งของลูกค้าและเชื่อมต่อกับระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ของพวกเขา
- ลงทะเบียนโดเมนของเว็บไซต์กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้า (ISP) หากยังไม่ได้ดำเนินการ
- อัปโหลดแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google Search Console เพื่อให้เว็บไซต์ถูกจัดทำดัชนีและแสดงบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
- คลิกเผยแพร่!
และเพียงเท่านี้ คุณก็ได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
7 แม่แบบการจัดการโครงการเว็บไซต์ฟรีและมีประโยชน์
ผู้จัดการโครงการมักต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเว็บและลูกค้าได้ดีขึ้นอยู่เสมอ แล้วทำไมไม่ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อเร่งกระบวนการจัดระเบียบและวางแผนล่ะ?
นี่คือเทมเพลตการจัดการโครงการเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบทั้งเจ็ด:
1. แม่แบบการจัดการเนื้อหา ClickUp
ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายคำขอเนื้อหาทุกชิ้นไปยังกระบวนการที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเจ้าของงานของคุณไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องแบ่งงานเนื้อหาให้กับทีมงานต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ
นอกจากนี้แม่แบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUpยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการบันทึกทุกอย่างเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดและวางแผนสำหรับการขยายขอบเขตเมื่อมีคำขอใหม่ ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้มุมมองแบบภาพรวมผ่านฟีเจอร์มุมมองปฏิทิน เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
2. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์ ClickUp
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การสร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนั้นยากเพียงใด และหนึ่งในแง่มุมที่ยากที่สุดของการบริหารโครงการเว็บไซต์ก็คือ การทำความเข้าใจและ—ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น—การวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์หรือไซต์แมป
ใช้เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ของ ClickUpเป็นแนวทางในการจัดระเบียบหน้าแลนดิ้งเพจ ประสบการณ์ของผู้ใช้ และหัวข้อของเว็บไซต์ที่คุณจำเป็นต้องรวมไว้ อย่าเริ่มสร้างแผนผังเว็บไซต์จากหน้าจอเปล่า—แต่ให้ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนผ่านฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ที่เรียบง่ายและแสดงผลได้อย่างชัดเจน
3. แม่แบบทีม PMO ของ ClickUp
แม่แบบทีม PMOช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแบ่งโครงการออกเป็นสถานะที่ปรับแต่งได้ 14 สถานะ และมุมมองที่แตกต่างกัน 6 มุมมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระบวนการจัดการโครงการเว็บไซต์ของคุณ
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ สถานะ และขอบเขตโดยรวมของโครงการ เพื่อติดตามและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp – มุมมองกระดานไวท์บอร์ด
สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile ที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน เทมเพลตนี้เป็นก้าวแรกที่สมบูรณ์แบบ มอบทรัพยากรให้กับทีมของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึก ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของโครงการเว็บเฉพาะของคุณ
นี่คือข่าวดีเกี่ยวกับเทมเพลตนี้—เราทำให้การนำกระบวนการทำงานแบบอไจล์พื้นฐานไปใช้เป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่นาที และในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับกระบวนการทำงานแบบอไจล์ที่ซับซ้อนได้เช่นกัน
การใช้มุมมองไวท์บอร์ดในเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการทราบขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนในการจัดลำดับความสำคัญของคำขอและงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดระเบียบสปรินต์ การออกแบบเว็บไซต์ และการประชุมทีมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แม่แบบขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
การขยายขอบเขตงานอาจดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้จัดการโครงการ แต่สำหรับโครงการเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างในแบบฟอร์มขอบเขตงานของ ClickUp นี่จะช่วยให้คุณจัดให้ทุกอย่างที่หน่วยงานของคุณจะทำสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าของคุณ
ช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่โดยเฉพาะ และราคาที่เกี่ยวข้องกับการนั้น. นอกจากนี้ ยังง่ายที่จะมอบหมายผู้ใช้ให้กับความคิดเห็นใน ClickUp Docs ทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปไม่กีดขวางการร่วมมือของทีม.
6. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUpทำหน้าที่เป็นบันทึกสำหรับทุกการดำเนินการที่เกิดขึ้นตลอดการพัฒนาเว็บไซต์ การมอบหมายงานทุกอย่างให้กับเจ้าของกระบวนการที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
ใช้มุมมองกระดานคัมบัง (Kanban Board View) หรือวางแผนงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณในมุมมองรายการ (List View) ด้วย ClickUp คุณมีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของเราทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
ไม่มีใครต้องการเปิดตัวเว็บไซต์เพียงเพื่อพบว่ายังมีรายการข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขไม่รู้จบใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกบันทึก ตรวจสอบ และมอบหมายให้กับนักพัฒนาอย่างเหมาะสมในเครื่องมือการจัดการโครงการเดียว
ClickUp: แอปจัดการโครงการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณอาจกำลังคิดว่า นี่มันง่ายกว่าทำจริงเยอะ—โดยเฉพาะถ้าคุณต้องจัดการโครงการเว็บไซต์ของลูกค้าผ่านเครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัว ความจริงก็คือ เมื่อผู้จัดการโครงการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างClickUp การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จก็ง่ายเหมือนการเปิดแอป ClickUp ของคุณ
เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
อยากลองใช้กับเราไหม? ดาวน์โหลดClickUp ได้ฟรีทั้งหมดวันนี้ หรือเริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตที่มีประโยชน์ที่เราแนะนำข้างต้น!