15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน สำนักงาน หรือเกาะเขตร้อนที่มีพื้นหลัง Zoom ที่เบลอ คุณก็กำลังใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมมีความซับซ้อน ฟังก์ชันการทำงาน และประเภทที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกัน—เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น. แม้ว่าการทำงานจากที่บ้านจะผลักดันให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่พวกมันก็พิสูจน์คุณค่าของตัวเองแล้ว!
ปัจจุบันมากกว่าครึ่งของนายจ้างยังคงใช้เครื่องมือการร่วมมือเพื่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริง คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือแบบ เรียลไทม์ในชีวิตการทำงานประจำวันของคุณอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารยังคงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในการเอาชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน
ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
เนื่องจากการจัดการงานแบบร่วมมือกันอยู่ในหมวดหมู่ที่กว้างและครอบคลุมมาก จึงยิ่งยากขึ้นที่จะหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสไตล์การทำงานของทีมคุณ กรณีการใช้งาน ขนาด ความต้องการของอุตสาหกรรม และกระบวนการทำงานของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว!
เราได้ทำการวิจัยและทดสอบมาแล้วเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด 15 รายการสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ไม่ว่าคุณกำลังมองหาอะไรจากเครื่องมือถัดไปของคุณ เรามีการแยกคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย การจัดอันดับ และบทวิจารณ์เพื่อเริ่มต้นการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณอย่างถูกต้อง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม?
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมไปไกลกว่าการส่งข้อความส่วนตัวหรืออีเมลอย่างรวดเร็ว
นี่หมายความว่า การค้นหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณเริ่มต้นด้วยการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์: ถามตัวเองว่า:
- ทีมทำงานเกี่ยวกับโครงการอะไรบ้าง? เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยทีมบริหารโครงการก่อสร้างนั้นแตกต่างอย่างมากจากเครื่องมือที่วิศวกรซอฟต์แวร์ใช้ และแนวคิดเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับแผนกทรัพยากรบุคคลเมื่อเทียบกับทีมขาย
- ทีมของคุณมีขนาดเท่าไหร่และมีงบประมาณเท่าไร? เครื่องมือหลายอย่างคิดราคาตามจำนวนผู้ใช้ต่อเดือน ดังนั้นหากคุณต้องจ่ายมากกว่า $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผู้คนไม่เต็มใจใช้งานสำหรับมากกว่า 200 คน คุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในทันที
- เครื่องมือนี้จะแก้ปัญหาอะไรโดยเฉพาะ? คุณกำลังมองหาวิธีที่จะติดต่อทีมอย่างรวดเร็วหรือแก้ไขเอกสารพร้อมกันหรือไม่? เครื่องมือที่เหมาะสมของคุณอาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนี้ก็ได้!
คำตอบของคำถามเหล่านี้จะนำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่คุณจะแยกแยะซอฟต์แวร์คุณภาพสูงออกจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างไร? โดยมองหาคุณสมบัติเหล่านี้:
- ความคิดเห็นแบบมีลำดับ, แชท, และการส่งข้อความทันที
- ความคิดเห็นที่มอบหมายหรือการกล่าวถึง
- ภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, หรือการประชุมทางวิดีโอ
- สถานะที่กำหนดเองอย่างละเอียด, หลักไมล์ของโครงการ, และความเกี่ยวข้องของงาน
- การแก้ไขเอกสาร ตาราง งาน และอื่นๆ ร่วมกันแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
- ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือฟีเจอร์สำหรับการระดมความคิด
- การผสานรวมหลายระบบ
และอีกมากมาย!
ใช่, คุณสามารถหาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ในซอฟต์แวร์การร่วมมือของทีมเพียงตัวเดียว. แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ทำหน้าที่เหล่านี้ได้ดีเท่ากัน และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณคัดกรองเครื่องมือที่ไม่เหมาะกับคุณออกไป.
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่มีเคล็ดลับที่ดีที่สุด การวิเคราะห์อย่างละเอียด และทางเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ อยู่ตรงหน้าคุณเพื่อช่วยในการค้นหา!
ใช้รายการรายละเอียดนี้เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิวของซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับทุกทีม
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลางและสามารถทำงานร่วมกันได้ เครื่องมือนี้มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดด้วยชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน หรือดูแลกำหนดการของโครงการ
การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ใน ClickUp โดยมีเครื่องมือในตัวหลายอย่างเพื่อพัฒนาความคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ร่วมกับทีม จากนั้นแสดงความคืบหน้าอย่างชัดเจนขณะที่คุณดำเนินแผนการของคุณ นอกจากนี้ยังมีวิธีดูงานของคุณใน ClickUp มากกว่า 15 วิธี รวมถึงมุมมองแชทที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อรวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่สะดวกเพียงแห่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า1,000 รายการรวมถึง Zoom, Slack,Google Workspace, Microsoft Office และอื่น ๆ อีกมากมาย
- คุณสมบัติเป้าหมายแบบไดนามิกเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับ OKRs และติดตามความคืบหน้าในหลายวิธี
- สถานะที่กำหนดเองและเหตุการณ์สำคัญในโครงการเพื่อแสดงการอัปเดตความคืบหน้าอย่างชัดเจน
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน หรือกระดานไวท์บอร์ด ClickUpใด ๆ
- ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- แหล่งข้อมูลช่วยเหลือฟรีและเข้าถึงได้, เว็บบินาร์, และการสนับสนุนออนไลน์
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน เพื่อการทำงานร่วมกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ...ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (5,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)
2. สแล็ก
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack คือการส่งข้อความที่ปลอดภัยและเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม, คู่ค้าภายนอก, หรือลูกค้า. คุณสมบัติการส่งข้อความโดยตรงของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์เมื่อเผชิญกับกำหนดเวลาหรือพยายามแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน.
ผ่านช่องทางกลุ่ม สมาชิกทีมสามารถสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการได้ แม้จะทำงานจากระยะไกล ผู้คนก็สามารถติดต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน คุณสามารถตั้งค่าช่องทางต่างๆ สำหรับหัวข้อ โครงการ หรือทีมที่แตกต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
บางครั้งช่องใน Slack อาจเต็มไปด้วยข้อมูลที่รกรุงรัง หลายหัวข้อที่พูดคุยเกี่ยวกับโครงการเดียวกันอาจต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม การถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เสียสมาธิในการทำงานที่ต้องการความตั้งใจสูง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้ Slack ควรเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หากคุณต้องการจัดการโครงการและงานต่าง ๆได้โดยตรงใน Slackลองดูการเชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- บทบาทระบบเพื่อจัดประเภทสมาชิกทีมเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชี Slack หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ
- ช่องทางในการสร้างพื้นที่กลางที่ใช้ร่วมกันสำหรับการสนทนา ไฟล์ และผู้คน
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่ออัตโนมัติการกระทำประจำและการสื่อสาร
- การประชุมกลุ่มย่อยและคลิปพร้อมตัวเลือกเสียงและวิดีโอ
ข้อจำกัดของสแล็ก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการตั้งค่าแต่ละรายการ
- การสนับสนุนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลเป็นคุณสมบัติของแผนสำหรับองค์กร
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- แผนโปร: $7.25 ต่อเดือนต่อคน, ชำระรายปี
- แผน ธุรกิจ+: $12.50/เดือนต่อคน, คิดค่าบริการรายปี
- แผนก Grid: ติดต่อ Slack เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- Capterra: 4. 7/5 (22,000+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
3. Google Workspace (เอกสาร, สเปรดชีต, สไลด์)
Google Workspace(เดิมชื่อ G Suite) คือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่นำเสนอโดย Google แอปต่างๆ เช่น Google Docs,Google Sheets และ Google Slides ช่วยให้สมาชิกในทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา
เพื่อร่วมมือใน Google Docs, Sheets, และ Slides คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารได้โดยการแชร์ลิงก์หรือส่งคำเชิญทางอีเมล เมื่อพวกเขาได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว คุณจะสามารถเห็นเคอร์เซอร์ของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่พวกเขาทำในเวลาจริงได้ คุณยังสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานของคุณได้โดยใช้เครื่องมือแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำที่มีอยู่ในระบบ ประวัติการแก้ไขยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลาที่ผ่านมาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)
- การควบคุมการแชร์ที่จัดการได้ง่าย พร้อมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (แก้ไข, ดู, หรือเพิ่มความคิดเห็น)
- แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหรือพันธมิตรภายนอก
- ประวัติการแก้ไขไม่จำกัดเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
- . docx,. pdf,. odt,. rtf,. txt หรือ. html
ข้อจำกัดของ Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)
- เวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่
- แม่แบบและเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำกัดการปรับแต่ง
ราคาของ Google Workspace
- เอกสาร, สเปรดชีต, และสไลด์ฟรีด้วยบัญชี Google
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- Capterra: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว)
4. Zoom
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ทุกคนสามารถใช้จัดการประชุมเสมือนจริง, การสัมมนาออนไลน์, และการแชทวิดีโอได้ มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การแชร์หน้าจอ, การบันทึก, และห้องย่อย และสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเดสก์ท็อป แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันจากระยะไกล ทำให้เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เหมาะอย่างยิ่ง
หนึ่งในประโยชน์หลักของ Zoomคือความง่ายในการใช้งาน Zoom เป็นมิตรกับผู้ใช้ และไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทางในการตั้งค่าและใช้งาน นอกจากนี้ Zoom ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นการประชุมทั้งหมด การวางแผนโครงการ และกิจกรรมเสมือนจริง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แชททีมเพื่อทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการประชุมเสมือนและการโทรศัพท์
- ห้องสมุดพื้นหลังเสมือนจริงที่คัดสรรมาเพื่อปรับแต่งการประชุมของคุณ
- ตลาดแอปพลิเคชันเฉพาะทาง, การเชื่อมต่อ, และ API
- กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับระดมความคิด
ข้อจำกัดของ Zoom
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำกัด แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
- ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารโครงการระยะยาว
ราคาของ Zoom
- Zoom มีแผนการชำระเงินแบบ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของ Zoom ที่ต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Zoom
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)
5. Figma
Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซบนเบราว์เซอร์สำหรับทีมในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการพัฒนาเว็บไซต์ แอปมือถือ และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมออกแบบ ช่วยให้การแชร์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบทำได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและสามารถปรับปรุงได้เร็วขึ้น
ประโยชน์อีกอย่างของ Figma คือการเข้าถึงได้. Figma เป็นระบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ. คุณสามารถทำงานบนการออกแบบของคุณได้จากทุกที่ และแชร์การออกแบบกับทีม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และลูกค้าได้!
ด้วยฟังก์ชันขั้นสูงของ Figma นักออกแบบสามารถสร้างสเปคการออกแบบ, การส่งมอบงานให้ผู้พัฒนา, และการส่งออกโค้ด ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การตั้งค่าการเติม, ทิศทาง, และการเว้นระยะด้วย Auto Layout เพื่อการส่งต่องานให้กับนักพัฒนาอย่างง่ายดาย
- เครื่องมือปากกาสมัยใหม่สำหรับวาดในทิศทางใดก็ได้พร้อมเครือข่ายเวกเตอร์
- ปลั๊กอินและวิดเจ็ตเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- ลิงก์สดสำหรับการแชร์ที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Figma
- ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบเดี่ยว
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับสมาชิกในทีม (และพันธมิตรภายนอกหากจำเป็น)
ราคาของ Figma
- แผนฟรี
- Figma Professional: $12/ผู้แก้ไขต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- Figma องค์กร: $45/บรรณาธิการต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Figma เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Figma
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
6. เพื่อนร่วมงาน
Fellowเป็นเครื่องมือจัดการประชุมด้วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว คุณสามารถสร้างวาระการประชุม มอบหมายบทบาทและทรัพยากร บันทึกการประชุม และอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Fellow คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การประชุมให้เหมาะกับความต้องการของทีมหรือองค์กรของคุณได้
เครื่องมือนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการจดบันทึกและแก้ไข ตัวอย่างเช่น สมาชิกหลายคนสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้พร้อมกัน โดยเห็นการเปลี่ยนแปลงของกันและกันได้ทันทีที่เกิดขึ้น!
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- มีเทมเพลตวาระการประชุมฟรีมากกว่า 80 แบบที่สามารถเข้าถึงได้ทั้ง Word และ Google Docs
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาเอกสารหรืองานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟและอื่นๆ ผ่าน Zapier
- เอกสารและงานไม่จำกัดในแผนฟรี
ข้อจำกัดร่วมกัน
- เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือขั้นสูงเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ข้อดี: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
7. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนเว็บที่มีระบบจัดการงาน ปฏิทิน และการแชร์ไฟล์ สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและไฟล์อื่นๆ ด้วยบริการพิสูจน์อักษร ซึ่งช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
ทุกระดับทักษะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงบทบาทที่กำหนดเอง, การอนุญาต, และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเข้าถึงและแบ่งปันไฟล์สำคัญกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ รวมถึง Google Drive, Slack, และ Dropbox
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาทำงานในปฏิทิน
- การควบคุมระดับสูงต่อทีมและโครงการ
- ฟังก์ชันการทำงานของผู้รับมอบหมายหลายคน
- การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ ProofHub
- จำนวนการผสานรวมกับระบบเดิมที่น้อยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันการทำงานร่วมกันของทีมอื่นๆ
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบアジล
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (70 รีวิว)
8. มิโร
Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกันบนโปรเจกต์เชิงภาพ เช่น แผนผังความคิดแผนผังกระบวนการ เส้นทางผู้ใช้ และโครงร่างเว็บไซต์ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โน้ตแบบติดได้ และเทมเพลตและรูปร่างสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างแผนผังที่สวยงาม
เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Miro ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Miro เพื่อทำงานร่วมกันบนแผนที่การเดินทางของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้พวกเขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและรับข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้า
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตนและการแสดงปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์
- 1,000+ แม่แบบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
- การติดตามเวลาภายในไวท์บอร์ด
- จัดกลุ่มโน้ตแบบติดผนังด้วยการจัดกลุ่มก้อน
ข้อจำกัดของ Miro
- ไม่รองรับทุกแพลตฟอร์ม เช่น Linux
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาทำงาน
ราคาของ Miro
- แผนฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8/สมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: $16/สมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- G2: 4. 8/5 (4,000+ รีวิว)
9. MindMeister
MindMeister เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันแผนภาพแนวคิดและความคิดในรูปแบบภาพได้ ซอฟต์แวร์นี้มักใช้สำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ และการจัดระเบียบข้อมูล
แผนภาพความคิด (Mind maps) เป็นวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลและความคิดอย่างเป็นภาพ และ MindMeister ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพความคิดเหล่านี้ออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันและทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้แก้ไขแผนภาพความคิดของพวกเขาแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม สิ่งนี้ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถทำงานร่วมกันในโครงการและความคิดต่างๆ ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- รูปแบบแผนที่แบบผสมเพื่อสร้างแผนภาพหลายแบบ
- ความคิดเห็นและการแจ้งเตือนเพื่อสร้างการสนทนา
- ฝังสื่อเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแนวคิด
- แม่แบบสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ MindMeister
- ตัวเลือกการส่งออกต่าง ๆ ถูกสงวนไว้สำหรับแผนการชำระเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ อย่างจำกัด
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนบุคคล: $4. 99/เดือน
- ข้อดี: $8. 25/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (30 รีวิว)
10. Microsoft Teams
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์Microsoft Teamsมอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแชร์ไฟล์ในที่เดียว ทีมสามารถสร้างช่องทางสำหรับโครงการเฉพาะ แผนก หรือหัวข้อต่างๆ และสมาชิกสามารถเข้าร่วมและออกจากช่องทางได้ตามต้องการ!
ช่องทางให้สมาชิกสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความ, เสียง, และวิดีโอ, สามารถแชร์และแก้ไขเอกสารได้, และมีตัวเลือกในการนัดหมายและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ ตัวอย่างเช่นทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถใช้ช่องทางเพื่อประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, ที่ซึ่งผู้ร่วมงานจากหลากหลายแผนกสามารถหารือเกี่ยวกับความคิดและร่วมมือกันแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การโทร, ข้อความเสียง, และการโอนสายสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- แอปไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและระดมสมอง
- การซิงค์อัตโนมัติและการติดตามประวัติเวอร์ชัน
- แชท, งาน, และรายการที่ต้องทำร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
- ฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปอาจขัดขวางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Project มีสองโซลูชันการกำหนดราคาแบบชำระเงินให้เลือก ขึ้นอยู่กับทีมและข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของคุณ: ธุรกิจ และ บ้าน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
11. nTask
แพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการ nTask ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญ จัดการ และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว นอกเหนือจากรายการงาน กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติของ nTask ทีมต่างๆ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดส่งงานและการอัปเดตที่สำคัญอื่นๆ อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ส่งออกไปสามวันก่อนถึงกำหนดส่งงาน
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- แผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาของงาน
- การแบ่งปันเอกสารและการจัดการไฟล์
- การประมาณเวลา
- ตอบกลับภายหลัง
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนเท่านั้น
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา
nTask รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
12. เบสแคมป์
Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล เพื่อรวบรวมข้อมูลและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ กำหนดตารางกิจกรรม และแชร์ไฟล์ ทำให้ทีมสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Basecamp ยังมีกระดานข้อความและฟีเจอร์แชทในตัว ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมสามารถใช้กระดานข้อความเพื่อแชร์ความคืบหน้าและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในขณะที่ฟีเจอร์แชทช่วยให้สามารถติดต่อกับสมาชิกคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความคืบหน้าขึ้นเนินหรือลงเนินตามเวลา
- เมนู Hey! ช่วยรวมการแจ้งเตือนไว้ในเมนูเดียว
- เช็คอินด้วยแบบสำรวจอัตโนมัติสำหรับทีม
- ข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มในแอป
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
ราคาของเบสแคมป์
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
- สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
13. Monday.com
Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อทีมในการทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงการสื่อสาร มันมอบความสามารถให้กับผู้จัดการในการมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งกำหนดเวลาและเป้าหมาย กระจายความรับผิดชอบ และติดตามประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมอบให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการทำงานของตนได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับกำหนดเวลา ความคาดหวัง และความคืบหน้า Monday ไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความแชท ดังนั้นการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack, Microsoft Teams หรือ Zoom จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติ
- การติดตามการพึ่งพาเพื่อการจัดการโครงการ
- การจัดการปริมาณงาน
- การจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (6,600+ รีวิว)
14. ฝูง
ทีมสามารถทำงานร่วมกัน, สื่อสาร, และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ Flock แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์. มีเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ใช้ได้แก่ แชท, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, การจัดการโครงการ, และการติดตามงาน.
Flock ยังมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายแม้จะทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน!
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- แบบสำรวจภายในช่องทางที่มีตัวเลือกให้ตอบแบบไม่ระบุตัวตน
- การประชุมทางวิดีโอในแอปสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือแบบทีม
- ปุ่มเลือกไฟล์แนบเพื่อแชร์ไฟล์
- ช่องทางข้อความสาธารณะและส่วนตัว
ข้อจำกัดของฝูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสงวนไว้สำหรับแผนระดับองค์กร
- ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของทีมที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายในแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Flock เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
15. Airtable
Airtableเป็นซอฟต์แวร์บนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีตได้ มันรวมความสามารถของฐานข้อมูลเข้ากับความง่ายในการใช้งานของสเปรดชีต ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการและจัดระเบียบข้อมูล
Airtable ช่วยในการทำงานร่วมกันของทีมโดยการจัดให้มีสถานที่กลางสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยสมาชิกในทีมหลายคน
ใน Airtable ผู้จัดการโครงการสามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของตนได้โดยการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง, แบบฟอร์ม, และมุมมอง ด้วยการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับเก็บสถานะ "ความสำคัญ" ของบันทึก ผู้ใช้สามารถกรองมุมมองและจัดเรียงตารางเพื่อระบุรายการที่มีความสำคัญสูงได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ส่วนขยายสำหรับสร้างแดชบอร์ดของแผนภูมิ กราฟ และตัวชี้วัดหลัก
- การซิงค์ข้อมูลกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
- อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับข้อมูล
- ฟังก์ชันการทำงานของ Javascript เพื่อขยายการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Airtable
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกระบวนการทำงานของทีมที่แยกจากกันและงานส่วนบุคคล (ตรวจสอบทางเลือกของ Airtable)
- คุณสมบัติการติดตามเวลาพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมอื่น ๆ
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี
- บวก: $10/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $20 ต่อที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Airtable เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Airtable
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ช่วยเชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกัน ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน:
- เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม: อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันแนวคิด ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ แบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการประชุมและอีเมลจำนวนมาก
- รวมศูนย์การจัดการโครงการ: ช่วยให้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความรับผิดชอบภายในทีม
- อำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล: ด้วยเครื่องมือบนระบบคลาวด์ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่คำนึงถึงระยะทางทางภูมิศาสตร์
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักได้มากขึ้น
- ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น: เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง
รวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกทีม ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ใดก็ตาม เคล็ดลับคือการค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ทีมต้องเผชิญร่วมกันทุกวัน
