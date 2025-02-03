บล็อก ClickUp
15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
3 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน สำนักงาน หรือเกาะเขตร้อนที่มีพื้นหลัง Zoom ที่เบลอ คุณก็กำลังใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ?

เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมมีความซับซ้อน ฟังก์ชันการทำงาน และประเภทที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกัน—เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น. แม้ว่าการทำงานจากที่บ้านจะผลักดันให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่พวกมันก็พิสูจน์คุณค่าของตัวเองแล้ว!

ปัจจุบันมากกว่าครึ่งของนายจ้างยังคงใช้เครื่องมือการร่วมมือเพื่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริง คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์การร่วมมือแบบ เรียลไทม์ในชีวิตการทำงานประจำวันของคุณอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารยังคงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในการเอาชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว ?

เนื่องจากการจัดการงานแบบร่วมมือกันอยู่ในหมวดหมู่ที่กว้างและครอบคลุมมาก จึงยิ่งยากขึ้นที่จะหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสไตล์การทำงานของทีมคุณ กรณีการใช้งาน ขนาด ความต้องการของอุตสาหกรรม และกระบวนการทำงานของคุณ คุณมาถูกที่แล้ว!

เราได้ทำการวิจัยและทดสอบมาแล้วเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด 15 รายการสำหรับทุกกรณีการใช้งาน ไม่ว่าคุณกำลังมองหาอะไรจากเครื่องมือถัดไปของคุณ เรามีการแยกคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย การจัดอันดับ และบทวิจารณ์เพื่อเริ่มต้นการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณอย่างถูกต้อง

บล็อก ClickUp Whiteboards CTA

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม?

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมไปไกลกว่าการส่งข้อความส่วนตัวหรืออีเมลอย่างรวดเร็ว

นี่หมายความว่า การค้นหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณเริ่มต้นด้วยการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณต้องการอะไรจากผลิตภัณฑ์: ถามตัวเองว่า:

  • ทีมทำงานเกี่ยวกับโครงการอะไรบ้าง? เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยทีมบริหารโครงการก่อสร้างนั้นแตกต่างอย่างมากจากเครื่องมือที่วิศวกรซอฟต์แวร์ใช้ และแนวคิดเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับแผนกทรัพยากรบุคคลเมื่อเทียบกับทีมขาย
  • ทีมของคุณมีขนาดเท่าไหร่และมีงบประมาณเท่าไร? เครื่องมือหลายอย่างคิดราคาตามจำนวนผู้ใช้ต่อเดือน ดังนั้นหากคุณต้องจ่ายมากกว่า $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผู้คนไม่เต็มใจใช้งานสำหรับมากกว่า 200 คน คุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในทันที
  • เครื่องมือนี้จะแก้ปัญหาอะไรโดยเฉพาะ? คุณกำลังมองหาวิธีที่จะติดต่อทีมอย่างรวดเร็วหรือแก้ไขเอกสารพร้อมกันหรือไม่? เครื่องมือที่เหมาะสมของคุณอาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนี้ก็ได้!

คำตอบของคำถามเหล่านี้จะนำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่คุณจะแยกแยะซอฟต์แวร์คุณภาพสูงออกจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างไร? โดยมองหาคุณสมบัติเหล่านี้:

  • ความคิดเห็นแบบมีลำดับ, แชท, และการส่งข้อความทันที
  • ความคิดเห็นที่มอบหมายหรือการกล่าวถึง
  • ภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, หรือการประชุมทางวิดีโอ
  • สถานะที่กำหนดเองอย่างละเอียด, หลักไมล์ของโครงการ, และความเกี่ยวข้องของงาน
  • การแก้ไขเอกสาร ตาราง งาน และอื่นๆ ร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
  • ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือฟีเจอร์สำหรับการระดมความคิด
  • การผสานรวมหลายระบบ

และอีกมากมาย!

ใช่, คุณสามารถหาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ในซอฟต์แวร์การร่วมมือของทีมเพียงตัวเดียว. แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ทำหน้าที่เหล่านี้ได้ดีเท่ากัน และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณคัดกรองเครื่องมือที่ไม่เหมาะกับคุณออกไป.

ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม

ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่มีเคล็ดลับที่ดีที่สุด การวิเคราะห์อย่างละเอียด และทางเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ อยู่ตรงหน้าคุณเพื่อช่วยในการค้นหา!

ใช้รายการรายละเอียดนี้เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิวของซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับทุกทีม

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการกระบวนการทำงาน, และร่วมมือกับทีม, ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลางและสามารถทำงานร่วมกันได้ เครื่องมือนี้มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาดด้วยชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน หรือดูแลกำหนดการของโครงการ

การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ใน ClickUp โดยมีเครื่องมือในตัวหลายอย่างเพื่อพัฒนาความคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ร่วมกับทีม จากนั้นแสดงความคืบหน้าอย่างชัดเจนขณะที่คุณดำเนินแผนการของคุณ นอกจากนี้ยังมีวิธีดูงานของคุณใน ClickUp มากกว่า 15 วิธี รวมถึงมุมมองแชทที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อรวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่สะดวกเพียงแห่งเดียว

การแก้ไขเอกสารเป็นทีมใน ClickUp Docs
สมาชิกทีมหลายคนทำงานร่วมกันในเอกสารโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp Docs

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

เทมเพลตโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp
การรวมทีมข้ามสายงานไม่เคยง่ายขึ้นมาก่อนด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ...ยัง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (5,670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)

2. สแล็ก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
ผ่านทางSlack

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack คือการส่งข้อความที่ปลอดภัยและเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม, คู่ค้าภายนอก, หรือลูกค้า. คุณสมบัติการส่งข้อความโดยตรงของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์เมื่อเผชิญกับกำหนดเวลาหรือพยายามแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน.

ผ่านช่องทางกลุ่ม สมาชิกทีมสามารถสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการได้ แม้จะทำงานจากระยะไกล ผู้คนก็สามารถติดต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน คุณสามารถตั้งค่าช่องทางต่างๆ สำหรับหัวข้อ โครงการ หรือทีมที่แตกต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

บางครั้งช่องใน Slack อาจเต็มไปด้วยข้อมูลที่รกรุงรัง หลายหัวข้อที่พูดคุยเกี่ยวกับโครงการเดียวกันอาจต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม การถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เสียสมาธิในการทำงานที่ต้องการความตั้งใจสูง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้ Slack ควรเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หากคุณต้องการจัดการโครงการและงานต่าง ๆได้โดยตรงใน Slackลองดูการเชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • บทบาทระบบเพื่อจัดประเภทสมาชิกทีมเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชี Slack หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ
  • ช่องทางในการสร้างพื้นที่กลางที่ใช้ร่วมกันสำหรับการสนทนา ไฟล์ และผู้คน
  • เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่ออัตโนมัติการกระทำประจำและการสื่อสาร
  • การประชุมกลุ่มย่อยและคลิปพร้อมตัวเลือกเสียงและวิดีโอ

ข้อจำกัดของสแล็ก

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการตั้งค่าแต่ละรายการ
  • การสนับสนุนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลเป็นคุณสมบัติของแผนสำหรับองค์กร

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $7.25 ต่อเดือนต่อคน, ชำระรายปี
  • แผน ธุรกิจ+: $12.50/เดือนต่อคน, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนก Grid: ติดต่อ Slack เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • Capterra: 4. 7/5 (22,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)

เปรียบเทียบMicrosoft Teams กับ Slack และSlack กับ Asana!

3. Google Workspace (เอกสาร, สเปรดชีต, สไลด์)

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของ Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace(เดิมชื่อ G Suite) คือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่นำเสนอโดย Google แอปต่างๆ เช่น Google Docs,Google Sheets และ Google Slides ช่วยให้สมาชิกในทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา

เพื่อร่วมมือใน Google Docs, Sheets, และ Slides คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารได้โดยการแชร์ลิงก์หรือส่งคำเชิญทางอีเมล เมื่อพวกเขาได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว คุณจะสามารถเห็นเคอร์เซอร์ของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่พวกเขาทำในเวลาจริงได้ คุณยังสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานของคุณได้โดยใช้เครื่องมือแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำที่มีอยู่ในระบบ ประวัติการแก้ไขยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลาที่ผ่านมาได้

ดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Docsได้ที่นี่!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)

  • การควบคุมการแชร์ที่จัดการได้ง่าย พร้อมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (แก้ไข, ดู, หรือเพิ่มความคิดเห็น)
  • แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหรือพันธมิตรภายนอก
  • ประวัติการแก้ไขไม่จำกัดเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  • . docx,. pdf,. odt,. rtf,. txt หรือ. html

ข้อจำกัดของ Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)

  • เวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่
  • แม่แบบและเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำกัดการปรับแต่ง

ราคาของ Google Workspace

  • เอกสาร, สเปรดชีต, และสไลด์ฟรีด้วยบัญชี Google

คะแนนและรีวิว Google Workspace

  • Capterra: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว)

4. Zoom

เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการประชุมผ่าน Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ทุกคนสามารถใช้จัดการประชุมเสมือนจริง, การสัมมนาออนไลน์, และการแชทวิดีโอได้ มันมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การแชร์หน้าจอ, การบันทึก, และห้องย่อย และสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเดสก์ท็อป แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันจากระยะไกล ทำให้เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เหมาะอย่างยิ่ง

หนึ่งในประโยชน์หลักของ Zoomคือความง่ายในการใช้งาน Zoom เป็นมิตรกับผู้ใช้ และไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทางในการตั้งค่าและใช้งาน นอกจากนี้ Zoom ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นการประชุมทั้งหมด การวางแผนโครงการ และกิจกรรมเสมือนจริง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • แชททีมเพื่อทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการประชุมเสมือนและการโทรศัพท์
  • ห้องสมุดพื้นหลังเสมือนจริงที่คัดสรรมาเพื่อปรับแต่งการประชุมของคุณ
  • ตลาดแอปพลิเคชันเฉพาะทาง, การเชื่อมต่อ, และ API
  • กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับระดมความคิด

ข้อจำกัดของ Zoom

  • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำกัด แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
  • ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารโครงการระยะยาว

ราคาของ Zoom

  • Zoom มีแผนการชำระเงินแบบ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของ Zoom ที่ต้องการ

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Zoom

  • Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (50,000+ รีวิว)

5. Figma

เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ของ Figma
ผ่านทางFigma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซบนเบราว์เซอร์สำหรับทีมในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการพัฒนาเว็บไซต์ แอปมือถือ และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมออกแบบ ช่วยให้การแชร์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบทำได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและสามารถปรับปรุงได้เร็วขึ้น

ประโยชน์อีกอย่างของ Figma คือการเข้าถึงได้. Figma เป็นระบบออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ. คุณสามารถทำงานบนการออกแบบของคุณได้จากทุกที่ และแชร์การออกแบบกับทีม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และลูกค้าได้!

ด้วยฟังก์ชันขั้นสูงของ Figma นักออกแบบสามารถสร้างสเปคการออกแบบ, การส่งมอบงานให้ผู้พัฒนา, และการส่งออกโค้ด ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • การตั้งค่าการเติม, ทิศทาง, และการเว้นระยะด้วย Auto Layout เพื่อการส่งต่องานให้กับนักพัฒนาอย่างง่ายดาย
  • เครื่องมือปากกาสมัยใหม่สำหรับวาดในทิศทางใดก็ได้พร้อมเครือข่ายเวกเตอร์
  • ปลั๊กอินและวิดเจ็ตเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  • ลิงก์สดสำหรับการแชร์ที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Figma

  • ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบเดี่ยว
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับสมาชิกในทีม (และพันธมิตรภายนอกหากจำเป็น)

ราคาของ Figma

  • แผนฟรี
  • Figma Professional: $12/ผู้แก้ไขต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • Figma องค์กร: $45/บรรณาธิการต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Figma เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Figma

  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Figma เหล่านี้!

6. เพื่อนร่วมงาน

เครื่องมือการจัดการโครงการ Hugo
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellowเป็นเครื่องมือจัดการประชุมด้วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว คุณสามารถสร้างวาระการประชุม มอบหมายบทบาทและทรัพยากร บันทึกการประชุม และอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Fellow คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การประชุมให้เหมาะกับความต้องการของทีมหรือองค์กรของคุณได้

เครื่องมือนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการจดบันทึกและแก้ไข ตัวอย่างเช่น สมาชิกหลายคนสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้พร้อมกัน โดยเห็นการเปลี่ยนแปลงของกันและกันได้ทันทีที่เกิดขึ้น!

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน

  • มีเทมเพลตวาระการประชุมฟรีมากกว่า 80 แบบที่สามารถเข้าถึงได้ทั้ง Word และ Google Docs
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาเอกสารหรืองานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟและอื่นๆ ผ่าน Zapier
  • เอกสารและงานไม่จำกัดในแผนฟรี

ข้อจำกัดร่วมกัน

การกำหนดราคาแบบเพื่อน

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก

  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

7. พรูฟฮับ

ดูตัวอย่างใน proofhub
ผ่านทางProofHub

ProofHub เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนเว็บที่มีระบบจัดการงาน ปฏิทิน และการแชร์ไฟล์ สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและไฟล์อื่นๆ ด้วยบริการพิสูจน์อักษร ซึ่งช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น

ทุกระดับทักษะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงบทบาทที่กำหนดเอง, การอนุญาต, และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเข้าถึงและแบ่งปันไฟล์สำคัญกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ รวมถึง Google Drive, Slack, และ Dropbox

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาทำงานในปฏิทิน
  • การควบคุมระดับสูงต่อทีมและโครงการ
  • ฟังก์ชันการทำงานของผู้รับมอบหมายหลายคน
  • การติดตามเวลา

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • จำนวนการผสานรวมกับระบบเดิมที่น้อยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์โซลูชันการทำงานร่วมกันของทีมอื่นๆ
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบアジล

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ ProofHub

  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (70 รีวิว)

8. มิโร

ตัวอย่างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับวาดแผนภาพมิโร
ผ่านทางMiro

Miroเป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกันบนโปรเจกต์เชิงภาพ เช่น แผนผังความคิดแผนผังกระบวนการ เส้นทางผู้ใช้ และโครงร่างเว็บไซต์ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โน้ตแบบติดได้ และเทมเพลตและรูปร่างสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างแผนผังที่สวยงาม

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Miro ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Miro เพื่อทำงานร่วมกันบนแผนที่การเดินทางของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้พวกเขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและรับข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความล่าช้า

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • การลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตนและการแสดงปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์
  • 1,000+ แม่แบบที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
  • การติดตามเวลาภายในไวท์บอร์ด
  • จัดกลุ่มโน้ตแบบติดผนังด้วยการจัดกลุ่มก้อน

ข้อจำกัดของ Miro

  • ไม่รองรับทุกแพลตฟอร์ม เช่น Linux
  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาทำงาน

ราคาของ Miro

  • แผนฟรี
  • ผู้เริ่มต้น: $8/สมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: $16/สมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • G2: 4. 8/5 (4,000+ รีวิว)

9. MindMeister

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MindMesiter
ผ่านทางMindMeister

MindMeister เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันแผนภาพแนวคิดและความคิดในรูปแบบภาพได้ ซอฟต์แวร์นี้มักใช้สำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ และการจัดระเบียบข้อมูล

แผนภาพความคิด (Mind maps) เป็นวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลและความคิดอย่างเป็นภาพ และ MindMeister ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพความคิดเหล่านี้ออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันและทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้แก้ไขแผนภาพความคิดของพวกเขาแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีม สิ่งนี้ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถทำงานร่วมกันในโครงการและความคิดต่างๆ ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขา

ค้นพบเพิ่มเติม ทางเลือกอื่นของ MindMeister!

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • รูปแบบแผนที่แบบผสมเพื่อสร้างแผนภาพหลายแบบ
  • ความคิดเห็นและการแจ้งเตือนเพื่อสร้างการสนทนา
  • ฝังสื่อเพื่อเพิ่มบริบทให้กับแนวคิด
  • แม่แบบสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกลยุทธ์

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • ตัวเลือกการส่งออกต่าง ๆ ถูกสงวนไว้สำหรับแผนการชำระเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ อย่างจำกัด

ราคาของ MindMeister

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $4. 99/เดือน
  • ข้อดี: $8. 25/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว MindMeister

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (30 รีวิว)

10. Microsoft Teams

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft Teams
ผ่านทางMicrosoft Teams

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์Microsoft Teamsมอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแชร์ไฟล์ในที่เดียว ทีมสามารถสร้างช่องทางสำหรับโครงการเฉพาะ แผนก หรือหัวข้อต่างๆ และสมาชิกสามารถเข้าร่วมและออกจากช่องทางได้ตามต้องการ!

ช่องทางให้สมาชิกสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความ, เสียง, และวิดีโอ, สามารถแชร์และแก้ไขเอกสารได้, และมีตัวเลือกในการนัดหมายและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ ตัวอย่างเช่นทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถใช้ช่องทางเพื่อประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, ที่ซึ่งผู้ร่วมงานจากหลากหลายแผนกสามารถหารือเกี่ยวกับความคิดและร่วมมือกันแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การโทร, ข้อความเสียง, และการโอนสายสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  • แอปไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและระดมสมอง
  • การซิงค์อัตโนมัติและการติดตามประวัติเวอร์ชัน
  • แชท, งาน, และรายการที่ต้องทำร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
  • ฟังก์ชันการทำงานมากเกินไปอาจขัดขวางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Project มีสองโซลูชันการกำหนดราคาแบบชำระเงินให้เลือก ขึ้นอยู่กับทีมและข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของคุณ: ธุรกิจ และ บ้าน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

11. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

แพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการ nTask ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญ จัดการ และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว นอกเหนือจากรายการงาน กระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติของ nTask ทีมต่างๆ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดส่งงานและการอัปเดตที่สำคัญอื่นๆ อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ส่งออกไปสามวันก่อนถึงกำหนดส่งงาน

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • แผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาของงาน
  • การแบ่งปันเอกสารและการจัดการไฟล์
  • การประมาณเวลา
  • ตอบกลับภายหลัง

ข้อจำกัดของ nTask

  • การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
  • เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนเท่านั้น

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา

nTask รีวิวและคะแนน

  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

12. เบสแคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล เพื่อรวบรวมข้อมูลและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ กำหนดตารางกิจกรรม และแชร์ไฟล์ ทำให้ทีมสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Basecamp ยังมีกระดานข้อความและฟีเจอร์แชทในตัว ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมสามารถใช้กระดานข้อความเพื่อแชร์ความคืบหน้าและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในขณะที่ฟีเจอร์แชทช่วยให้สามารถติดต่อกับสมาชิกคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความคืบหน้าขึ้นเนินหรือลงเนินตามเวลา
  • เมนู Hey! ช่วยรวมการแจ้งเตือนไว้ในเมนูเดียว
  • เช็คอินด้วยแบบสำรวจอัตโนมัติสำหรับทีม
  • ข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มในแอป

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน (ดูทางเลือกอื่นของ Basecampได้ที่นี่)
  • ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด

ราคาของเบสแคมป์

  • ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
  • สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)

13. Monday.com

ตัวอย่างฟีเจอร์การจัดการไฟล์วันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อทีมในการทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงการสื่อสาร มันมอบความสามารถให้กับผู้จัดการในการมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งกำหนดเวลาและเป้าหมาย กระจายความรับผิดชอบ และติดตามประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมอบให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการทำงานของตนได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับกำหนดเวลา ความคาดหวัง และความคืบหน้า Monday ไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความแชท ดังนั้นการผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack, Microsoft Teams หรือ Zoom จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติ
  • การติดตามการพึ่งพาเพื่อการจัดการโครงการ
  • การจัดการปริมาณงาน
  • การจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • ข้อดี: $16/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
  • G2: 4. 7/5 (6,600+ รีวิว)

เปรียบเทียบวันจันทร์กับ ClickUp!

14. ฝูง

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของกลุ่ม
ผ่านทางFlock

ทีมสามารถทำงานร่วมกัน, สื่อสาร, และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ Flock แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์. มีเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ใช้ได้แก่ แชท, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, การจัดการโครงการ, และการติดตามงาน.

Flock ยังมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายแม้จะทำงานจากระยะไกล นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน!

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • แบบสำรวจภายในช่องทางที่มีตัวเลือกให้ตอบแบบไม่ระบุตัวตน
  • การประชุมทางวิดีโอในแอปสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือแบบทีม
  • ปุ่มเลือกไฟล์แนบเพื่อแชร์ไฟล์
  • ช่องทางข้อความสาธารณะและส่วนตัว

ข้อจำกัดของฝูง

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสงวนไว้สำหรับแผนระดับองค์กร
  • ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของทีมที่มั่นคงและสม่ำเสมอภายในแพลตฟอร์ม

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ Flock เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

15. Airtable

ตัวอย่างมุมมองกระดานแคนบานของ Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtableเป็นซอฟต์แวร์บนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีตได้ มันรวมความสามารถของฐานข้อมูลเข้ากับความง่ายในการใช้งานของสเปรดชีต ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการและจัดระเบียบข้อมูล

Airtable ช่วยในการทำงานร่วมกันของทีมโดยการจัดให้มีสถานที่กลางสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยสมาชิกในทีมหลายคน

ใน Airtable ผู้จัดการโครงการสามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของตนได้โดยการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง, แบบฟอร์ม, และมุมมอง ด้วยการสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับเก็บสถานะ "ความสำคัญ" ของบันทึก ผู้ใช้สามารถกรองมุมมองและจัดเรียงตารางเพื่อระบุรายการที่มีความสำคัญสูงได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ส่วนขยายสำหรับสร้างแดชบอร์ดของแผนภูมิ กราฟ และตัวชี้วัดหลัก
  • การซิงค์ข้อมูลกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
  • อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับข้อมูล
  • ฟังก์ชันการทำงานของ Javascript เพื่อขยายการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกระบวนการทำงานของทีมที่แยกจากกันและงานส่วนบุคคล (ตรวจสอบทางเลือกของ Airtable)
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมอื่น ๆ

ราคาของ Airtable

  • แผนฟรี
  • บวก: $10/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $20 ต่อที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Airtable เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Airtable

  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

โบนัส:Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสำหรับทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ช่วยเชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกัน ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน:

  • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม: อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันแนวคิด ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ แบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการประชุมและอีเมลจำนวนมาก
  • รวมศูนย์การจัดการโครงการ: ช่วยให้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความรับผิดชอบภายในทีม
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล: ด้วยเครื่องมือบนระบบคลาวด์ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่คำนึงถึงระยะทางทางภูมิศาสตร์
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ธุรกิจอื่น ๆ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักได้มากขึ้น
  • ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น: เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง

รวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกทีม ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ใดก็ตาม เคล็ดลับคือการค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ทีมต้องเผชิญร่วมกันทุกวัน

ทางออกเดียว? ClickUp. ?

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นงานของคุณและทำงานร่วมกับทีมผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ บอร์ด และแชท

ClickUp เป็นเครื่องมือเดียวในรายการนี้ที่มอบพื้นที่ทำงานที่โปร่งใสและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับทีมในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ วางแผนงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากทุกที่ในโลก

ด้วยระบบแชทในแอปฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการ และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณ ClickUp คือซอฟต์แวร์การสื่อสารทีมที่เหมาะสมที่สุดในทุกด้าน

แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และชมการทำงานร่วมกันของคุณพัฒนาอย่างไม่น่าเชื่อ