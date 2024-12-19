บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Figma ที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
19 ธันวาคม 2567

Figma คืออัญมณีแห่งวงการออกแบบ—ด้วยตัวเลือกสำหรับการออกแบบร่วมกัน การสร้างต้นแบบที่สมจริง และกราฟิกแบบเวกเตอร์ ทำให้ Figma เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพมากมายตั้งแต่กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ไปจนถึงกรอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า Figma ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา

แม้ว่า Figma จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการออกแบบและสร้างต้นแบบแบบร่วมมือที่ดีที่สุดในตลาดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มเดียว—นอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องบางประการอีกด้วย ผู้ใช้บางคนพบว่ามันซับซ้อนเกินไป ในขณะที่บางคนคิดว่ามันมีราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันนำเสนอ

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใดในการมองหาทางเลือกแทน Figma ก็มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ทางเลือก Figma ที่ดีที่สุด พร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานออกแบบของคุณ

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma ที่จะช่วยคุณออกแบบ, ร่วมมือ, และสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย:

  1. ClickUp – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบครบวงจร)
  2. Freehand โดย InVision – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน)
  3. เฟรมเมอร์ – (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบที่มีความละเอียดสูงพร้อมแอนิเมชันแบบโต้ตอบ)
  4. UXPin – (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้างต้นแบบแบบโค้ดและส่วนประกอบแบบโต้ตอบ)
  5. สเก็ตช์ – (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ macOS ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบ UI แบบเวกเตอร์ระดับมืออาชีพ)
  6. ไซต์เตอร์ – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มออกแบบเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
  7. Moqups – (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและโมเดลจำลองในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
  8. Penpot – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือออกแบบแบบโอเพนซอร์สและใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม)
  9. Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกเวกเตอร์แบบเบามากและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์)
  10. Lunacy – (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Windows ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบฟรีพร้อมความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์)

Figma คืออะไรและการออกแบบร่วมกันทำงานอย่างไร?

Figma เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานออกแบบที่มีชีวิตชีวา ต้นแบบ และภาพวาดเวกเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มีจุดเด่นด้านการจัดวางอัตโนมัติ ตัวเลือกการปรับแต่ง ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์

เครื่องมือออกแบบ Figma
ผ่านทางFigma

ทีมมักเลือกใช้ Figma เนื่องจาก คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ที่สนับสนุนให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานจากระยะไกลได้ กระบวนการนี้ทำงานได้เพราะ FigJam ซึ่งเป็น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Figma สำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนภาพ การอภิปรายแนวคิด การพัฒนากลยุทธ์การออกแบบ และการประชุม

ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์ของตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันความสับสนและทำให้ทุกการเคลื่อนไหวได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบโต้ไอเดีย เชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็น และปรับแต่งไวท์บอร์ดให้สอดคล้องกับโครงการของคุณได้ ✨

คุณลักษณะที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Figma คืออะไร?

ตลาดเต็มไปด้วยแอปและแพลตฟอร์มที่นำเสนอตัวเองว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Figma เพื่อเลือกสิ่งที่ถูกต้อง มองหาคุณลักษณะเหล่านี้:

  1. ตัวเลือกการร่วมมือ: แพลตฟอร์มควรมีการให้บริการกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, การบันทึกข้อมูล, การแสดงความคิดเห็น, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ร่วมกันและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เล็กที่สุด
  2. เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบกราฟิก การสร้างพอร์ตโฟลิโอการสร้างแนวทางแบรนด์ การตรวจสอบงานออกแบบ การปรับแต่งโลโก้ เป็นต้น
  3. การจัดการโครงการออกแบบ: เครื่องมือควรให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย กำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย ตั้งลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และรับประกันการส่งมอบงานตรงเวลา
  4. ความสามารถในการขยายตัว: ควรสามารถรองรับความต้องการด้านการออกแบบที่เพิ่มขึ้นของบริษัทของคุณ และฟีเจอร์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการสร้างต้นแบบและจัดการโครงการที่ซับซ้อน
  5. การปรับแต่ง: แพลตฟอร์มควรมีคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อให้คุณสามารถสร้างการออกแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความต้องการของลูกค้า
  6. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เน้นเครื่องมือออกแบบ: ทางเลือกของ Figma ควรมีฟีเจอร์ลากและวางเพื่อเพิ่มลงในดีไซน์ได้อย่างรวดเร็ว, นักออกแบบความสัมพันธ์, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อทีมข้ามโดเมน

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Figma ที่ดีที่สุดในปี 2025

หลังจากวิเคราะห์เครื่องมือออกแบบร่วมกันหลายสิบรายการ เราได้คัดเลือก 10 อันดับแรก พร้อมสรุปคุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อเสียของแต่ละรายการไว้ให้แล้ว ตรวจสอบรายชื่อเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด 🖌️

1.คลิกอัพ

ClickUp Whiteboards
ลองใช้กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Whiteboards 3.0

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma บางส่วนของฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการทำงานร่วมกัน การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบ และการติดตาม ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อ

แพลตฟอร์มนี้เน้นการทำงานเป็นทีม และมาพร้อมกับสิ่งที่นักออกแบบชื่นชอบมากที่สุด—ClickUp Whiteboards แผ่นผ้าใบดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาโซลูชันการออกแบบที่ดีที่สุด ระดมความคิด หารือ แสดงความคิดเห็น และเชื่อมโยงแนวคิดด้วยแถบเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์และมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตใดๆ

ต้องการการออกแบบที่สวยงามแต่ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? เทมเพลตของ ClickUp จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (แต่สามารถปรับแต่งได้) เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเพื่อความอิสระในการสร้างสรรค์สูงสุด แต่คุณสามารถสำรวจคลังเทมเพลตของ ClickUpที่มีมากกว่า 1,000 ตัวเลือกอื่น ๆ ได้ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับสรุปงานออกแบบของ ClickUp!

เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ใช้เทมเพลต Design Brief ของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายของโครงการ, สร้างภาพการเดินทางของการออกแบบ, และระบุโอกาสในการปรับปรุงการออกแบบ

การจัดการโครงการออกแบบอาจเป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน แต่ ClickUp ทำให้เป็นเรื่องง่าย—แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานของคุณ และดูการออกแบบของคุณเป็นรูปเป็นร่างทีละชิ้น

เนื่องจาก ClickUp ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000+(รวมถึง Figma!) คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรวมกระบวนการของคุณไว้ที่ศูนย์กลางได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแผนการใช้งานฟรี (เพิ่มฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง) และรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นประโยชน์ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดทีมและความต้องการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ไวท์บอร์ดที่มาพร้อมกับตัวสร้างภาพ AI ในตัว ซึ่งขับเคลื่อนโดยClickUp Brain
  • กระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดอย่างง่ายดาย
  • ClickUp Formsสำหรับการรวบรวมคำขอการออกแบบและข้อเสนอแนะ
  • มุมมองแชทสำหรับการสนทนาทันที
  • เทมเพลตที่ออกแบบได้ง่าย
  • คลิกที่แดชบอร์ด ClickUp เพื่อดูขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบ
  • พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
  • สามารถปรับขนาดได้สูง
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
  • คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่ออนุมัติการออกแบบอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอาจใช้เวลาสักครู่
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ฟรีแฮนด์ โดย อินวิชั่น

ฟรีแฮนด์
ผ่านทาง:InVision

ยกระดับทักษะการออกแบบของคุณด้วย Freehand byInVision—แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านภาพ ชั้นนำที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Freehand คือ ผืนผ้าใบอัจฉริยะ ที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด, การหารือเกี่ยวกับไอเดีย, และการทำงานออกแบบ. ผืนผ้าใบประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วนที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณราบรื่นขึ้น:

  1. วัตถุอัจฉริยะ: วัตถุที่มีข้อมูลซึ่งสามารถโต้ตอบกับวัตถุอื่น ๆ บนผืนผ้าใบได้
  2. ตัวเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อวัตถุและช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ
  3. การผสานข้อมูลแบบสองทิศทาง: ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Freehand และมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนผืนผ้าใบจะไม่ตกหล่น

Freehand ยังมีตัวเลือกการจัดการโครงการขั้นสูง—ลากและวางการ์ดบุคคลเพื่อมอบหมายงาน ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อจัดการความสามารถ และใช้ประโยชน์จากมุมมองหลายแบบเพื่อสังเกตโครงการของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติหลัก เช่น กระดานผู้นำ, กระดิ่งและวงล้อ, และการ์ดพลิก กระตุ้นการทำงานร่วมกันของทีมและทำให้การทำงานสนุก 🥰

คุณสมบัติเด่นของ Freehand โดย InVision

  • ผ้าใบอัจฉริยะ
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • มุมมองหลายด้าน
  • เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม

ข้อจำกัดของ Freehand โดย InVision

  • การทำงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ อาจทำให้เครื่องทำงานช้าลง
  • ขาดตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง

ราคาของ Freehand โดย InVision

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Freehand โดย InVision คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

3. ผู้ทำกรอบ

ออกแบบและเผยแพร่เว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์ด้วย Framer
ผ่านทาง:Framer

ต้องการออกแบบเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริงใช่ไหม? Framer คือคำตอบ! 💪

หนึ่งในเหตุผลที่ Framer ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ตัวเลือกการออกแบบและเลย์เอาต์ คุณสามารถเลือกใช้เลย์เอาต์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณผ่านผืนผ้าใบแบบอิสระของแพลตฟอร์ม

หากคุณเคยทำงานใน Figma มาก่อน คุณจะดีใจที่ทราบว่าคุณสามารถ คัดลอกและวางการออกแบบของคุณ ไปยัง Framer และทำงานต่อได้ทันที

ใช้จุดหยุดของ Framer เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ ตัวเลือกการจัดวางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่หลากหลายช่วยให้คุณปรับแต่งแถบนำทาง, ป้าย, แถบด้านข้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ตามต้องการ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เติมชีวิตชีวาให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วยแอนิเมชันการปรากฏและการเลื่อน พร้อมปรับแต่งทุกองค์ประกอบให้ดึงดูดผู้เข้าชมได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยคุณสมบัติ SEO และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Framer จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น

สร้างเมตาดาต้า, ใช้แท็กเชิงความหมาย, และดูว่าเว็บไซต์ของคุณมีอันดับอย่างไรบนเครื่องมือค้นหาด้วยเครื่องมือออกแบบนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer

  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ตัวเลือกการออกแบบและเลย์เอาต์ขั้นสูง
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Figma
  • คุณสมบัติ SEO และประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของเฟรมเมอร์

  • ไม่มีการปรับแต่งหมวดหมู่
  • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

การกำหนดราคาสำหรับผู้สร้างกรอบ

  • ฟรี
  • มินิ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของเฟรมเมอร์

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

4. UXPin

UXPin
ผ่านทาง:UXPin

ด้วยตัวเลือกอันทรงพลังสำหรับการสร้างต้นแบบ การออกแบบ UX และ UI การสร้างโครงร่าง และการทำโมเดลจำลอง UXPin คือสุดยอดของแอปออกแบบอย่างแท้จริง 🎩

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ UXPin Merge ซึ่งคุณสามารถออกแบบโดยใช้ React และรับประกันความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนได้ ตัวเลือกนี้ให้คุณใช้คอมโพเนนต์เดียวกันสำหรับการออกแบบและพัฒนา—สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกแหล่งของไอเท็ม UI และสร้างต้นแบบที่ตรงกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ UXPin ช่วยให้คุณสร้างระบบออกแบบได้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่คุณยังสามารถนำเข้าเทมเพลตจาก Material Design หรือ Bootstrap หรือซิงค์ไลบรารีระบบออกแบบที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

ทางเลือกนี้แทน Figma ให้ความสำคัญกับการร่วมมือ—แชร์ผลงานของคุณกับผู้อื่นเพื่อรับคำแนะนำหรือการอนุมัติได้ในไม่กี่คลิก และทำงานบนการออกแบบของคุณแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin

  • สนับสนุนกระบวนการออกแบบทั้งหมด
  • การรวม UXPin เพื่อความสอดคล้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เครื่องมือระบบออกแบบขั้นสูง
  • เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ UXPin

  • ปัญหาการบันทึกอัตโนมัติเป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชันเว็บ
  • เอกสารจำกัดสำหรับปัญหาบางประการในกระบวนการทำงาน

ราคาของ UXPin

  • ฟรี
  • ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้แก้ไข
  • มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • บริษัท: $119/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ UXPin

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)

5. วาดแบบร่าง

ร่าง
ผ่าน:Sketch

หากคุณเป็นผู้ใช้ macOS ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานได้จริง ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Sketch คือคำตอบ!

แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมแถบเครื่องมือและทางลัดที่ปรับแต่งได้ รองรับ Touch Bar และมีตัวตรวจสอบการสะกดในตัว เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น

Sketch เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มแก้ไขเวกเตอร์ และยังคงมีตัวเลือกเช่น ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบบย่อ และการแก้ไขหลายขอบเขตได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่ทีมของคุณสามารถหารือเกี่ยวกับไอเดียได้ในเวลาจริง ไม่สามารถหาแรงบันดาลใจได้ใช่ไหม? ใช้เทมเพลตและอาร์ตบอร์ดเป็นจุดเริ่มต้นได้เลย!

สัญลักษณ์ที่ตอบสนองพร้อมเลย์เอาต์อัจฉริยะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น—สร้างคอมโพเนนต์ ใช้ซ้ำในภายหลัง และมั่นใจได้ว่าสัญลักษณ์จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับเนื้อหา

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงด้วย เครื่องมือสร้างต้นแบบ ของแพลตฟอร์ม—ใช้ Overlays และ UI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดสอบการออกแบบของคุณและดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรบน Mac หรือ iPhone ของคุณด้วยทางเลือกแทน Figma นี้

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เป็นของดั้งเดิมในระบบ macOS
  • ผ้าใบไร้ขอบเขต
  • แม่แบบและกระดานงานศิลป์หลายร้อยแบบ
  • เครื่องมือต้นแบบขั้นสูง

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น
  • ตัวเลือกปลั๊กอินมีจำกัด

ราคาเบื้องต้น

  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 ต่อใบอนุญาต

ร่างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)

6. ผู้ดูแลเว็บไซต์

ไซต์
ผ่านทาง:Siter.io

สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ Siter คือ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของหน้าจอช่วยให้คุณเข้าถึงตัวเลือกมากมายได้เพียงคลิกเดียวหรือสองคลิก

ด้วย Siter คุณสามารถจัดระเบียบเลเยอร์ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น ล็อก ซ่อน และย้ายกลุ่มต่างๆ เพื่อรักษาโครงร่างที่ต้องการและป้องกันความสับสน

แพลตฟอร์มนี้มีไอคอนสำเร็จรูปให้คุณเลือกนับพันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และยังให้คุณสร้างระบบออกแบบของคุณเองได้อีกด้วย คุณสามารถ:

  • ปรับแต่งลิงก์และตัวเลือกบนเว็บไซต์
  • เพิ่มการตกแต่งที่น่าสนใจเพื่อให้หน้าดูโดดเด่น
  • บันทึกและนำสไตล์และสีของฟอนต์กลับมาใช้ซ้ำในหลายหน้าเพื่อความสม่ำเสมอ

ขอบคุณ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน (หรือรัฐเดียวกัน—หรือทวีปเดียวกัน!)

หากคุณได้เริ่มโปรเจกต์ของคุณใน Figma แล้ว คุณจะยินดีที่ทราบว่า Siter มี ปลั๊กอิน ที่ช่วยให้คุณนำเข้าได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณสมบัติเด่นของเว็บไซต์

  • อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับทางเลือก Figma ชั้นนำ
  • จัดเรียงเลเยอร์เป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต์หรือโครงการสร้างสรรค์
  • รองรับการนำเข้าจาก Figma
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม

ข้อจำกัดของเว็บไซต์

  • ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงและมีราคาต่อเดือนสูงกว่าแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน

ราคาเว็บไซต์

  • ส่วนตัว: $12/เดือน สำหรับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคน
  • มืออาชีพ: $19/เดือน สำหรับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดห้าคน
  • หน่วยงาน: $39/เดือน, ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวเว็บไซต์

  • Trustpilot: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • ทางเลือก: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

7. โมคัพส์

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Moqups
ผ่านทาง:Moqups

ก่อนที่คุณจะแนะนำเว็บไซต์ของคุณสู่สายตาชาวโลก คุณจำเป็นต้องสร้างไวร์เฟรมและต้นแบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดี Moqups คือแพลตฟอร์มที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้—ช่วยให้คุณมองเห็นและตรวจสอบการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อย้ายองค์ประกอบต่าง ๆ และสร้างเลย์เอาต์ที่สมบูรณ์แบบ

Moqups นำเสนอคลังไอคอนที่น่าประทับใจ ชุดไอคอน วิดเจ็ต และรูปร่างอัจฉริยะ สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ ใช้ส่วนขยายแผนผังและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างแผนผังและแผนผังงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกฟอนต์หลายร้อยแบบให้เลือก และการผสานรวมกับ Google Fonts ยังเปิดโอกาสให้คุณเลือกใช้ฟอนต์ได้อีกมากมาย

แพลตฟอร์มนี้มีไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกัน เพิ่มไฟล์ วางแผนกลยุทธ์ ให้และรับข้อเสนอแนะ และมองเห็นภาพโครงการของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups

  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • สนับสนุนการสร้างแผนภาพและแผนผังงาน
  • กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
  • คลังสินทรัพย์ที่หลากหลายและสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Moqups

  • ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
  • บางครั้งอาจมีการโหลดหน้าเว็บช้าลง

ราคาของ Moqups

  • ฟรี
  • รายบุคคล: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีม: $15/เดือน ต่อห้าที่นั่ง
  • ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับที่นั่งไม่จำกัด

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Moqups คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

8. กระปุกดินสอ

กระถางดินสอ
ผ่านทาง:Penpot

ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม, แพ็กเกจราคาแพง, และการติดตั้งซอฟต์แวร์หนัก ๆ ใช่ไหม? ลองดู Penpot, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบนเว็บ สำหรับการสร้างต้นแบบและออกแบบเว็บไซต์ 😍

Penpot ใช้ กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ (SVG) ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาการจัดรูปแบบอีกต่อไป ด้วย Penpot คุณสามารถ:

  • เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • สร้างอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับมาตรฐาน CSS
  • อัปโหลดฟอนต์ที่ต้องการเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูงสุด

กำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับการออกแบบของคุณ สร้างการเปลี่ยนผ่านที่ดึงดูดสายตา และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้พื้นที่วาดภาพแบบไร้ขีดจำกัด ให้จินตนาการของคุณโลดแล่นได้อย่างอิสระ

หากคุณต้องการป้องกันการเสียสมาธิ ให้ใช้โหมดโฟกัสเพื่อเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการทำงานและซ่อนส่วนที่เหลือ

Penpot รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมตัวเลือกในการแชร์การนำเสนอภายในองค์กร, การแสดงความคิดเห็น, และการส่งออกวัตถุและไฟล์เพื่อแชร์กับผู้ร่วมงานภายนอก

คุณสมบัติเด่นของ Penpot

  • โอเพนซอร์สและเว็บเบส
  • อิงจาก SVG
  • โหมดโฟกัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ตัวเลือกการแชร์ไฟล์ที่สะดวก

ข้อจำกัดของปากกา

  • บางครั้งอินเทอร์เฟซอาจมีปัญหาขัดข้อง
  • ไม่มีโหมดมืด

ราคาปากกา

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ Penpot

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

คอร์เอล เวกเตอร์
ผ่านทาง:CorelDRAW

Corel Vector (เดิมชื่อ Gravit Designer Pro) เป็น แอปกราฟิกเวกเตอร์ บนเว็บ คุณสามารถใช้มันสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกและการออกแบบเกือบทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างโลโก้ไปจนถึงสื่อการตลาด การออกแบบต้นแบบ และเว็บไซต์

แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านตัวเลือกการแก้ไขเวกเตอร์ สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูปทรงพื้นฐานอัจฉริยะพร้อมจุดควบคุมเวทมนตร์ ใช้เครื่องมือปากกา มีด Bezigon และ Lasso เพื่อจัดการเส้นทางเวกเตอร์ ใช้มุมแบบเรียลไทม์และเครื่องมือเวกเตอร์แบบวาดอิสระเพื่อควบคุมการออกแบบอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังควรกล่าวถึงว่าคุณสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์

ด้วยชุดสีที่หลากหลาย, เอฟเฟกต์และการปรับแต่งแบบสดมากกว่า 35 รายการที่ไม่ทำลายต้นฉบับ และการรองรับรูปแบบไฟล์อย่างกว้างขวาง Corel Vector สามารถช่วยให้คุณก้าวสู่ระดับใหม่ของการออกแบบได้

คุณสมบัติเด่นของ Corel Vector

  • โหมดออนไลน์และออฟไลน์
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • 35+ เอฟเฟกต์และการปรับแต่งแบบสดที่ไม่ทำลายต้นฉบับ
  • ตัวเลือกการจัดการเวกเตอร์ที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Corel Vector

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหลังจากรีแบรนด์

ราคา Corel Vector

  • 69.99 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิว Corel Vector

  • ทางเลือก: 3. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. ความบ้าคลั่ง

ความบ้าคลั่ง
ผ่านทาง:ความบ้าคลั่ง

หากคุณต้องการ แอปออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมตัวเลือกขั้นสูง คุณจะหลงรัก Lunacy (เล่นคำกับคำว่า crazy) อย่างแน่นอน!

แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกที่คุณคาดหวังได้จากแอปออกแบบที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ—การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, ตัวแปรสี, และการสร้างต้นแบบได้อย่างง่ายดาย

แต่ Lunacy ก้าวไปอีกขั้นและนำเสนอตัวเลือกพิเศษบางอย่าง คุณจะได้รับ ไลบรารีกราฟิกในตัว ที่อุดมไปด้วยไอคอนมากกว่า 1,000,000 รายการ ภาพประกอบมากกว่า 70,000 รายการ และภาพถ่ายมากกว่า 140,000 รายการ—คุณจะต้องพบสิ่งที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ ได้เช่นกัน หรือที่เรียกว่าตัวเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยทำภารกิจซ้ำ ๆ ให้คุณเสร็จสิ้น ลองใช้ AI Background Remover, Avatar Generator, และ AI Upscaler ให้พวกมันทำงานที่น่าเบื่อแทนคุณ

ใช้ ต้นไม้ชั้นฉลาด เพื่อปิดการใช้งานชั้นที่คุณไม่เห็น, ปรับสีรูปร่างโดยอัตโนมัติ, และอัปเดตเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ!

คุณสมบัติเด่นของ Lunacy

  • ไลบรารีกราฟิกในตัวที่ครอบคลุม
  • ฆาตกรเงียบในชีวิตประจำวัน
  • ต้นไม้ชั้นฉลาด
  • การอัปเดตอัตโนมัติของเนื้อหาที่สร้างขึ้น

ข้อจำกัดแห่งความวิกลจริต

  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าพวกเขาถูกออกจากระบบเป็นครั้งคราว
  • สามารถใช้ส่วนขยายเพิ่มเติมได้

ราคาไร้เหตุผล

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวความบ้าคลั่ง

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)

ยกระดับการออกแบบของคุณด้วยทางเลือก Figma ที่เหมาะสม

ทางเลือก Figma ที่ระบุไว้ช่วยให้คุณ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังในการออกแบบเว็บไซต์ แอป โลโก้ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อื่นๆ

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการร่วมมือสร้างสรรค์และมอบตัวเลือกการจัดการโครงการออกแบบที่แข็งแกร่ง เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนใช้ ClickUp!