10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Figma ที่ดีที่สุดในปี 2025

Figma คืออัญมณีแห่งวงการออกแบบ—ด้วยตัวเลือกสำหรับการออกแบบร่วมกัน การสร้างต้นแบบที่สมจริง และกราฟิกแบบเวกเตอร์ ทำให้ Figma เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพมากมายตั้งแต่กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ไปจนถึงกรอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า Figma ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา
แม้ว่า Figma จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการออกแบบและสร้างต้นแบบแบบร่วมมือที่ดีที่สุดในตลาดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มเดียว—นอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องบางประการอีกด้วย ผู้ใช้บางคนพบว่ามันซับซ้อนเกินไป ในขณะที่บางคนคิดว่ามันมีราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันนำเสนอ
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใดในการมองหาทางเลือกแทน Figma ก็มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 ทางเลือก Figma ที่ดีที่สุด พร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานออกแบบของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma ที่จะช่วยคุณออกแบบ, ร่วมมือ, และสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย:
- ClickUp – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบครบวงจร)
- Freehand โดย InVision – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน)
- เฟรมเมอร์ – (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบที่มีความละเอียดสูงพร้อมแอนิเมชันแบบโต้ตอบ)
- UXPin – (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้างต้นแบบแบบโค้ดและส่วนประกอบแบบโต้ตอบ)
- สเก็ตช์ – (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ macOS ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบ UI แบบเวกเตอร์ระดับมืออาชีพ)
- ไซต์เตอร์ – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มออกแบบเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
- Moqups – (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและโมเดลจำลองในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
- Penpot – (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือออกแบบแบบโอเพนซอร์สและใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม)
- Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกเวกเตอร์แบบเบามากและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์)
- Lunacy – (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Windows ที่ต้องการเครื่องมือออกแบบฟรีพร้อมความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์)
Figma คืออะไรและการออกแบบร่วมกันทำงานอย่างไร?
Figma เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานออกแบบที่มีชีวิตชีวา ต้นแบบ และภาพวาดเวกเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มีจุดเด่นด้านการจัดวางอัตโนมัติ ตัวเลือกการปรับแต่ง ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์
ทีมมักเลือกใช้ Figma เนื่องจาก คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ที่สนับสนุนให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานจากระยะไกลได้ กระบวนการนี้ทำงานได้เพราะ FigJam ซึ่งเป็น กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Figma สำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนภาพ การอภิปรายแนวคิด การพัฒนากลยุทธ์การออกแบบ และการประชุม
ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์ของตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันความสับสนและทำให้ทุกการเคลื่อนไหวได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบโต้ไอเดีย เชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็น และปรับแต่งไวท์บอร์ดให้สอดคล้องกับโครงการของคุณได้ ✨
คุณลักษณะที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Figma คืออะไร?
ตลาดเต็มไปด้วยแอปและแพลตฟอร์มที่นำเสนอตัวเองว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Figma เพื่อเลือกสิ่งที่ถูกต้อง มองหาคุณลักษณะเหล่านี้:
- ตัวเลือกการร่วมมือ: แพลตฟอร์มควรมีการให้บริการกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, การบันทึกข้อมูล, การแสดงความคิดเห็น, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ร่วมกันและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เล็กที่สุด
- เทมเพลต: ควรมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบกราฟิก การสร้างพอร์ตโฟลิโอการสร้างแนวทางแบรนด์ การตรวจสอบงานออกแบบ การปรับแต่งโลโก้ เป็นต้น
- การจัดการโครงการออกแบบ: เครื่องมือควรให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย กำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย ตั้งลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และรับประกันการส่งมอบงานตรงเวลา
- ความสามารถในการขยายตัว: ควรสามารถรองรับความต้องการด้านการออกแบบที่เพิ่มขึ้นของบริษัทของคุณ และฟีเจอร์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการสร้างต้นแบบและจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- การปรับแต่ง: แพลตฟอร์มควรมีคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อให้คุณสามารถสร้างการออกแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและความต้องการของลูกค้า
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เน้นเครื่องมือออกแบบ: ทางเลือกของ Figma ควรมีฟีเจอร์ลากและวางเพื่อเพิ่มลงในดีไซน์ได้อย่างรวดเร็ว, นักออกแบบความสัมพันธ์, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อทีมข้ามโดเมน
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Figma ที่ดีที่สุดในปี 2025
หลังจากวิเคราะห์เครื่องมือออกแบบร่วมกันหลายสิบรายการ เราได้คัดเลือก 10 อันดับแรก พร้อมสรุปคุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อเสียของแต่ละรายการไว้ให้แล้ว ตรวจสอบรายชื่อเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจำกัด 🖌️
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma บางส่วนของฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการทำงานร่วมกัน การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบ และการติดตาม ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อ
แพลตฟอร์มนี้เน้นการทำงานเป็นทีม และมาพร้อมกับสิ่งที่นักออกแบบชื่นชอบมากที่สุด—ClickUp Whiteboards แผ่นผ้าใบดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาโซลูชันการออกแบบที่ดีที่สุด ระดมความคิด หารือ แสดงความคิดเห็น และเชื่อมโยงแนวคิดด้วยแถบเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์และมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตใดๆ
ต้องการการออกแบบที่สวยงามแต่ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? เทมเพลตของ ClickUp จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (แต่สามารถปรับแต่งได้) เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเพื่อความอิสระในการสร้างสรรค์สูงสุด แต่คุณสามารถสำรวจคลังเทมเพลตของ ClickUpที่มีมากกว่า 1,000 ตัวเลือกอื่น ๆ ได้ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับสรุปงานออกแบบของ ClickUp!
การจัดการโครงการออกแบบอาจเป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน แต่ ClickUp ทำให้เป็นเรื่องง่าย—แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานของคุณ และดูการออกแบบของคุณเป็นรูปเป็นร่างทีละชิ้น
เนื่องจาก ClickUp ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000+(รวมถึง Figma!) คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรวมกระบวนการของคุณไว้ที่ศูนย์กลางได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแผนการใช้งานฟรี (เพิ่มฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง) และรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นประโยชน์ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดทีมและความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ไวท์บอร์ดที่มาพร้อมกับตัวสร้างภาพ AI ในตัว ซึ่งขับเคลื่อนโดยClickUp Brain
- กระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดอย่างง่ายดาย
- ClickUp Formsสำหรับการรวบรวมคำขอการออกแบบและข้อเสนอแนะ
- มุมมองแชทสำหรับการสนทนาทันที
- เทมเพลตที่ออกแบบได้ง่าย
- คลิกที่แดชบอร์ด ClickUp เพื่อดูขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบ
- พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
- สามารถปรับขนาดได้สูง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่ออนุมัติการออกแบบอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอาจใช้เวลาสักครู่
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ฟรีแฮนด์ โดย อินวิชั่น
ยกระดับทักษะการออกแบบของคุณด้วย Freehand byInVision—แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านภาพ ชั้นนำที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Freehand คือ ผืนผ้าใบอัจฉริยะ ที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด, การหารือเกี่ยวกับไอเดีย, และการทำงานออกแบบ. ผืนผ้าใบประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วนที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณราบรื่นขึ้น:
- วัตถุอัจฉริยะ: วัตถุที่มีข้อมูลซึ่งสามารถโต้ตอบกับวัตถุอื่น ๆ บนผืนผ้าใบได้
- ตัวเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อวัตถุและช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ
- การผสานข้อมูลแบบสองทิศทาง: ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Freehand และมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนผืนผ้าใบจะไม่ตกหล่น
Freehand ยังมีตัวเลือกการจัดการโครงการขั้นสูง—ลากและวางการ์ดบุคคลเพื่อมอบหมายงาน ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อจัดการความสามารถ และใช้ประโยชน์จากมุมมองหลายแบบเพื่อสังเกตโครงการของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติหลัก เช่น กระดานผู้นำ, กระดิ่งและวงล้อ, และการ์ดพลิก กระตุ้นการทำงานร่วมกันของทีมและทำให้การทำงานสนุก 🥰
คุณสมบัติเด่นของ Freehand โดย InVision
- ผ้าใบอัจฉริยะ
- การออกแบบแบบลากและวาง
- มุมมองหลายด้าน
- เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม
ข้อจำกัดของ Freehand โดย InVision
- การทำงานบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ อาจทำให้เครื่องทำงานช้าลง
- ขาดตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง
ราคาของ Freehand โดย InVision
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Freehand โดย InVision คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
3. ผู้ทำกรอบ
ต้องการออกแบบเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตาและใช้งานได้จริงใช่ไหม? Framer คือคำตอบ! 💪
หนึ่งในเหตุผลที่ Framer ได้รับความนิยมอย่างมากคือ ตัวเลือกการออกแบบและเลย์เอาต์ คุณสามารถเลือกใช้เลย์เอาต์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณผ่านผืนผ้าใบแบบอิสระของแพลตฟอร์ม
หากคุณเคยทำงานใน Figma มาก่อน คุณจะดีใจที่ทราบว่าคุณสามารถ คัดลอกและวางการออกแบบของคุณ ไปยัง Framer และทำงานต่อได้ทันที
ใช้จุดหยุดของ Framer เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ ตัวเลือกการจัดวางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่หลากหลายช่วยให้คุณปรับแต่งแถบนำทาง, ป้าย, แถบด้านข้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ตามต้องการ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เติมชีวิตชีวาให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วยแอนิเมชันการปรากฏและการเลื่อน พร้อมปรับแต่งทุกองค์ประกอบให้ดึงดูดผู้เข้าชมได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยคุณสมบัติ SEO และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Framer จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น
สร้างเมตาดาต้า, ใช้แท็กเชิงความหมาย, และดูว่าเว็บไซต์ของคุณมีอันดับอย่างไรบนเครื่องมือค้นหาด้วยเครื่องมือออกแบบนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตัวเลือกการออกแบบและเลย์เอาต์ขั้นสูง
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Figma
- คุณสมบัติ SEO และประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเฟรมเมอร์
- ไม่มีการปรับแต่งหมวดหมู่
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาสำหรับผู้สร้างกรอบ
- ฟรี
- มินิ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของเฟรมเมอร์
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
4. UXPin
ด้วยตัวเลือกอันทรงพลังสำหรับการสร้างต้นแบบ การออกแบบ UX และ UI การสร้างโครงร่าง และการทำโมเดลจำลอง UXPin คือสุดยอดของแอปออกแบบอย่างแท้จริง 🎩
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ UXPin Merge ซึ่งคุณสามารถออกแบบโดยใช้ React และรับประกันความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนได้ ตัวเลือกนี้ให้คุณใช้คอมโพเนนต์เดียวกันสำหรับการออกแบบและพัฒนา—สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกแหล่งของไอเท็ม UI และสร้างต้นแบบที่ตรงกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ UXPin ช่วยให้คุณสร้างระบบออกแบบได้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่คุณยังสามารถนำเข้าเทมเพลตจาก Material Design หรือ Bootstrap หรือซิงค์ไลบรารีระบบออกแบบที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ทางเลือกนี้แทน Figma ให้ความสำคัญกับการร่วมมือ—แชร์ผลงานของคุณกับผู้อื่นเพื่อรับคำแนะนำหรือการอนุมัติได้ในไม่กี่คลิก และทำงานบนการออกแบบของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin
- สนับสนุนกระบวนการออกแบบทั้งหมด
- การรวม UXPin เพื่อความสอดคล้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือระบบออกแบบขั้นสูง
- เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ UXPin
- ปัญหาการบันทึกอัตโนมัติเป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชันเว็บ
- เอกสารจำกัดสำหรับปัญหาบางประการในกระบวนการทำงาน
ราคาของ UXPin
- ฟรี
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- บริษัท: $119/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ UXPin
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
5. วาดแบบร่าง
หากคุณเป็นผู้ใช้ macOS ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้งานได้จริง ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Sketch คือคำตอบ!
แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมแถบเครื่องมือและทางลัดที่ปรับแต่งได้ รองรับ Touch Bar และมีตัวตรวจสอบการสะกดในตัว เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
Sketch เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มแก้ไขเวกเตอร์ และยังคงมีตัวเลือกเช่น ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบบย่อ และการแก้ไขหลายขอบเขตได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่ทีมของคุณสามารถหารือเกี่ยวกับไอเดียได้ในเวลาจริง ไม่สามารถหาแรงบันดาลใจได้ใช่ไหม? ใช้เทมเพลตและอาร์ตบอร์ดเป็นจุดเริ่มต้นได้เลย!
สัญลักษณ์ที่ตอบสนองพร้อมเลย์เอาต์อัจฉริยะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น—สร้างคอมโพเนนต์ ใช้ซ้ำในภายหลัง และมั่นใจได้ว่าสัญลักษณ์จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับเนื้อหา
เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงด้วย เครื่องมือสร้างต้นแบบ ของแพลตฟอร์ม—ใช้ Overlays และ UI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดสอบการออกแบบของคุณและดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรบน Mac หรือ iPhone ของคุณด้วยทางเลือกแทน Figma นี้
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เป็นของดั้งเดิมในระบบ macOS
- ผ้าใบไร้ขอบเขต
- แม่แบบและกระดานงานศิลป์หลายร้อยแบบ
- เครื่องมือต้นแบบขั้นสูง
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น
- ตัวเลือกปลั๊กอินมีจำกัด
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 ต่อใบอนุญาต
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
6. ผู้ดูแลเว็บไซต์
สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ Siter คือ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายของหน้าจอช่วยให้คุณเข้าถึงตัวเลือกมากมายได้เพียงคลิกเดียวหรือสองคลิก
ด้วย Siter คุณสามารถจัดระเบียบเลเยอร์ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น ล็อก ซ่อน และย้ายกลุ่มต่างๆ เพื่อรักษาโครงร่างที่ต้องการและป้องกันความสับสน
แพลตฟอร์มนี้มีไอคอนสำเร็จรูปให้คุณเลือกนับพันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และยังให้คุณสร้างระบบออกแบบของคุณเองได้อีกด้วย คุณสามารถ:
- ปรับแต่งลิงก์และตัวเลือกบนเว็บไซต์
- เพิ่มการตกแต่งที่น่าสนใจเพื่อให้หน้าดูโดดเด่น
- บันทึกและนำสไตล์และสีของฟอนต์กลับมาใช้ซ้ำในหลายหน้าเพื่อความสม่ำเสมอ
ขอบคุณ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน (หรือรัฐเดียวกัน—หรือทวีปเดียวกัน!)
หากคุณได้เริ่มโปรเจกต์ของคุณใน Figma แล้ว คุณจะยินดีที่ทราบว่า Siter มี ปลั๊กอิน ที่ช่วยให้คุณนำเข้าได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของเว็บไซต์
- อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับทางเลือก Figma ชั้นนำ
- จัดเรียงเลเยอร์เป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซต์หรือโครงการสร้างสรรค์
- รองรับการนำเข้าจาก Figma
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม
ข้อจำกัดของเว็บไซต์
- ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีจริงและมีราคาต่อเดือนสูงกว่าแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน
ราคาเว็บไซต์
- ส่วนตัว: $12/เดือน สำหรับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคน
- มืออาชีพ: $19/เดือน สำหรับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดห้าคน
- หน่วยงาน: $39/เดือน, ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวเว็บไซต์
- Trustpilot: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- ทางเลือก: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
7. โมคัพส์
ก่อนที่คุณจะแนะนำเว็บไซต์ของคุณสู่สายตาชาวโลก คุณจำเป็นต้องสร้างไวร์เฟรมและต้นแบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดี Moqups คือแพลตฟอร์มที่เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้—ช่วยให้คุณมองเห็นและตรวจสอบการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อย้ายองค์ประกอบต่าง ๆ และสร้างเลย์เอาต์ที่สมบูรณ์แบบ
Moqups นำเสนอคลังไอคอนที่น่าประทับใจ ชุดไอคอน วิดเจ็ต และรูปร่างอัจฉริยะ สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ ใช้ส่วนขยายแผนผังและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างแผนผังและแผนผังงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกฟอนต์หลายร้อยแบบให้เลือก และการผสานรวมกับ Google Fonts ยังเปิดโอกาสให้คุณเลือกใช้ฟอนต์ได้อีกมากมาย
แพลตฟอร์มนี้มีไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกัน เพิ่มไฟล์ วางแผนกลยุทธ์ ให้และรับข้อเสนอแนะ และมองเห็นภาพโครงการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- สนับสนุนการสร้างแผนภาพและแผนผังงาน
- กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
- คลังสินทรัพย์ที่หลากหลายและสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Moqups
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
- บางครั้งอาจมีการโหลดหน้าเว็บช้าลง
ราคาของ Moqups
- ฟรี
- รายบุคคล: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $15/เดือน ต่อห้าที่นั่ง
- ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับที่นั่งไม่จำกัด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
8. กระปุกดินสอ
ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม, แพ็กเกจราคาแพง, และการติดตั้งซอฟต์แวร์หนัก ๆ ใช่ไหม? ลองดู Penpot, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบนเว็บ สำหรับการสร้างต้นแบบและออกแบบเว็บไซต์ 😍
Penpot ใช้ กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ (SVG) ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาการจัดรูปแบบอีกต่อไป ด้วย Penpot คุณสามารถ:
- เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- สร้างอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับมาตรฐาน CSS
- อัปโหลดฟอนต์ที่ต้องการเพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูงสุด
กำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับการออกแบบของคุณ สร้างการเปลี่ยนผ่านที่ดึงดูดสายตา และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้พื้นที่วาดภาพแบบไร้ขีดจำกัด ให้จินตนาการของคุณโลดแล่นได้อย่างอิสระ
หากคุณต้องการป้องกันการเสียสมาธิ ให้ใช้โหมดโฟกัสเพื่อเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการทำงานและซ่อนส่วนที่เหลือ
Penpot รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมตัวเลือกในการแชร์การนำเสนอภายในองค์กร, การแสดงความคิดเห็น, และการส่งออกวัตถุและไฟล์เพื่อแชร์กับผู้ร่วมงานภายนอก
คุณสมบัติเด่นของ Penpot
- โอเพนซอร์สและเว็บเบส
- อิงจาก SVG
- โหมดโฟกัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ตัวเลือกการแชร์ไฟล์ที่สะดวก
ข้อจำกัดของปากกา
- บางครั้งอินเทอร์เฟซอาจมีปัญหาขัดข้อง
- ไม่มีโหมดมืด
ราคาปากกา
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ Penpot
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)
Corel Vector (เดิมชื่อ Gravit Designer Pro) เป็น แอปกราฟิกเวกเตอร์ บนเว็บ คุณสามารถใช้มันสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกและการออกแบบเกือบทุกประเภท ตั้งแต่การสร้างโลโก้ไปจนถึงสื่อการตลาด การออกแบบต้นแบบ และเว็บไซต์
แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านตัวเลือกการแก้ไขเวกเตอร์ สร้างรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูปทรงพื้นฐานอัจฉริยะพร้อมจุดควบคุมเวทมนตร์ ใช้เครื่องมือปากกา มีด Bezigon และ Lasso เพื่อจัดการเส้นทางเวกเตอร์ ใช้มุมแบบเรียลไทม์และเครื่องมือเวกเตอร์แบบวาดอิสระเพื่อควบคุมการออกแบบอย่างเต็มที่
นอกเหนือจากการมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังควรกล่าวถึงว่าคุณสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์
ด้วยชุดสีที่หลากหลาย, เอฟเฟกต์และการปรับแต่งแบบสดมากกว่า 35 รายการที่ไม่ทำลายต้นฉบับ และการรองรับรูปแบบไฟล์อย่างกว้างขวาง Corel Vector สามารถช่วยให้คุณก้าวสู่ระดับใหม่ของการออกแบบได้
คุณสมบัติเด่นของ Corel Vector
- โหมดออนไลน์และออฟไลน์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- 35+ เอฟเฟกต์และการปรับแต่งแบบสดที่ไม่ทำลายต้นฉบับ
- ตัวเลือกการจัดการเวกเตอร์ที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Corel Vector
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหลังจากรีแบรนด์
ราคา Corel Vector
- 69.99 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิว Corel Vector
- ทางเลือก: 3. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. ความบ้าคลั่ง
หากคุณต้องการ แอปออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมตัวเลือกขั้นสูง คุณจะหลงรัก Lunacy (เล่นคำกับคำว่า crazy) อย่างแน่นอน!
แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกที่คุณคาดหวังได้จากแอปออกแบบที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ—การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, ตัวแปรสี, และการสร้างต้นแบบได้อย่างง่ายดาย
แต่ Lunacy ก้าวไปอีกขั้นและนำเสนอตัวเลือกพิเศษบางอย่าง คุณจะได้รับ ไลบรารีกราฟิกในตัว ที่อุดมไปด้วยไอคอนมากกว่า 1,000,000 รายการ ภาพประกอบมากกว่า 70,000 รายการ และภาพถ่ายมากกว่า 140,000 รายการ—คุณจะต้องพบสิ่งที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ ได้เช่นกัน หรือที่เรียกว่าตัวเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยทำภารกิจซ้ำ ๆ ให้คุณเสร็จสิ้น ลองใช้ AI Background Remover, Avatar Generator, และ AI Upscaler ให้พวกมันทำงานที่น่าเบื่อแทนคุณ
ใช้ ต้นไม้ชั้นฉลาด เพื่อปิดการใช้งานชั้นที่คุณไม่เห็น, ปรับสีรูปร่างโดยอัตโนมัติ, และอัปเดตเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ!
คุณสมบัติเด่นของ Lunacy
- ไลบรารีกราฟิกในตัวที่ครอบคลุม
- ฆาตกรเงียบในชีวิตประจำวัน
- ต้นไม้ชั้นฉลาด
- การอัปเดตอัตโนมัติของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
ข้อจำกัดแห่งความวิกลจริต
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าพวกเขาถูกออกจากระบบเป็นครั้งคราว
- สามารถใช้ส่วนขยายเพิ่มเติมได้
ราคาไร้เหตุผล
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวความบ้าคลั่ง
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
ยกระดับการออกแบบของคุณด้วยทางเลือก Figma ที่เหมาะสม
ทางเลือก Figma ที่ระบุไว้ช่วยให้คุณ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังในการออกแบบเว็บไซต์ แอป โลโก้ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อื่นๆ
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการร่วมมือสร้างสรรค์และมอบตัวเลือกการจัดการโครงการออกแบบที่แข็งแกร่ง เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนใช้ ClickUp!