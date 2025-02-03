10 เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด (เครื่องมือออกแบบกราฟิก) สำหรับปี 2025

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมีรสนิยมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงหากคุณมีเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย
โชคดีที่ภูมิทัศน์ของการออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ นี่เป็นเพราะมีเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ให้เลือกมากมายอย่างไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละชนิดล้วนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในเรื่องของทักษะและความรู้เฉพาะทาง
จากข้อสมมตินี้ อาจเป็นเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยในการเลือกเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ในบทความนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ และเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือของนักออกแบบเว็บไซต์?
เมื่อพิจารณาจำนวนเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีอยู่ในตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ แล้วคุณควรมองหาอะไรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาของคุณให้มากที่สุด?
เทมเพลต
ข้อแรกคือความพร้อมใช้งานของเทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง คุณต้องการเครื่องมือที่มีเทมเพลตเพียงพอ เพราะจะช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและเห็นภาพรวมว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเสร็จสมบูรณ์
ศูนย์กลางเทมเพลตที่ดีที่สุดศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUpเต็มไปด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์สำหรับทีมออกแบบ ผู้จัดการโครงการ และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
การปรับแต่ง
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสนใจคือการปรับแต่ง.คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมออกแบบของคุณสามารถปรับแต่งการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้. การปรับแต่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณไม่เหมือนกับคู่แข่งของคุณ. ด้วยคุณสมบัติการปรับแต่ง คุณสามารถทำงานเกี่ยวกับการจดจำแบรนด์และเอกลักษณ์ทางสายตาของคุณได้ง่ายขึ้น.
การผสานรวม
นอกเหนือจากนี้ คุณต้องการเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีการผสานระบบ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหาปัจจุบันของคุณได้ เพราะจะทำให้การนำเข้าเนื้อหาใหม่ ๆ ง่ายขึ้น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณลดลง
ตัวเลือก
นอกจากนี้ ให้ระวังเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับฟอนต์และกราฟิก นี่เป็นเพราะการออกแบบตัวอักษรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างเอกลักษณ์ทางสายตาให้กับเว็บไซต์ของคุณ ด้วยตัวเลือกมากมาย จะทำให้คุณสามารถแสดงสไตล์ของคุณได้ค่อนข้างง่าย และอาจทำให้คุณโดดเด่นได้
อินเตอร์เฟซ
สุดท้ายนี้ คุณต้องการเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือ
10 เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ปี 2024 เป็นปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของคุณ
ในอดีต นักออกแบบเว็บไซต์ต้องเขียนและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองโดยใช้โค้ด HTML, CSS และ JavaScript อย่างละเอียด โชคดีที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด คุณจะสามารถนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตได้อย่างง่ายดาย
นี่คือการรวบรวมแหล่งข้อมูลและเครื่องมือการออกแบบเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งคุณจะพบว่ามีประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการการออกแบบแบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยในการแบ่งปันความคิดเห็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของทีมคุณ ClickUp คือเครื่องมือสำหรับนักออกแบบเว็บที่เหมาะสำหรับคุณ
ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถดูโครงการออกแบบทั้งหมดของคุณ ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมออกแบบของคุณ ทำให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น และผสานรวมเครื่องมือออกแบบที่คุณชื่นชอบทั้งหมด
ClickUp ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของตน และผสานรวมกับเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมออกแบบอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติ:
- มุมมองแบบแสดงทุกอย่างที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่อยู่ในลำดับชั้น
- พื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการที่ทีมออกแบบและแผนกต่างๆ สามารถจัดระเบียบได้
- งานที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมด้วยงานย่อยแบบซ้อนและรายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการที่สมบูรณ์แบบ
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และรูปภาพ
- ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาด้วยการใช้สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมากกว่า 50 รายการ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไข
- แผนภาพความคิดช่วยให้คุณสร้างโครงร่างที่สวยงามจากผืนผ้าใบเปล่าหรือจากงานที่มีอยู่แล้ว
- แม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับทีมใช้งาน
- การผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบกว่า 1,000 รายการ
ข้อดี:
- ClickUpรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า1,000+ รายการ
- การฝึกอบรมฟรี
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- การปรับแต่งระดับสูง
- โหมดออฟไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- แอปมือถือ ClickUpช่วยให้คุณนำงานของคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อเสีย:
- การปรับแต่งที่สูงอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคา:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Figma
Figma เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทุกคนในกระบวนการออกแบบ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บของมันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างต้นแบบและระบบออกแบบ
เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Figma แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ชื่อว่า FIGJAM ได้ เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ซึ่งทีมออกแบบสามารถทำงานร่วมกันและวางแผนกระบวนการออกแบบได้
เมื่อมองย้อนกลับไป ดูเหมือนว่า Figma ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตของเว็บ
คุณสมบัติ:
- API
- แอนิเมชัน
- เครื่องมือ CAD
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ความคิดเห็น/บันทึก
- การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
- การจัดการการออกแบบ
- แม่แบบการออกแบบ
- การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียว
- การแก้ไขภาพ
- การทดสอบประสิทธิภาพ
- การทดสอบการใช้งาน
ข้อดี:
- ศักยภาพไร้ขีดจำกัด
- Figma สามารถใช้สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันและโมเดลจำลองสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักเบา
- มีวิดเจ็ตมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดเวิร์กช็อปที่น่าจดจำ
- การสนับสนุนสำหรับสภาพแวดล้อมการออกแบบแบบร่วมมือ
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
การกำหนดราคา:
- ฟรีสำหรับผู้แก้ไขสูงสุด 2 คนและโครงการ 3 โครงการ
- ระดับมืออาชีพ: $12 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายปี) และ $15 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
- องค์กร: $45 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (729 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (549 รีวิว)
3. Canva
Canva มอบความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหมวดหมู่กราฟิกและเทมเพลตที่สร้างโดยมืออาชีพหลายพันแบบให้กับนักออกแบบเว็บ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแม้ไม่มีประสบการณ์ และด้วย Canva Website Builder คุณสามารถสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวสำหรับงานอีเวนต์, พอร์ตโฟลิโอ, เว็บไซต์ร้านค้า และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้ฟรี
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ยังถูกโฮสต์บนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่โดยใช้ทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ Canva ได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์หรือเป็นแอปที่ดาวน์โหลดได้สำหรับ Mac, PC, Chromebook, iOS หรือ Android
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์สำหรับการแก้ไขภาพและวิดีโออย่างรวดเร็ว หรือการสร้างเว็บไซต์หน้าเดียว Canva คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้ Canva Insights ได้เช่นกัน ซึ่งจะให้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นฐานแก่คุณ
คุณสมบัติ:
- ห้องสมุดของเทมเพลตที่มีให้ใช้ในตัวสำหรับทีม
- การออกแบบที่ตอบสนอง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับเว็บไซต์ที่ออกแบบเฉพาะ
- การวิเคราะห์ด้วย Canva Pro
ข้อดี:
- การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ที่สร้างขึ้นแล้วรวดเร็วและเชื่อถือได้
- ผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตและเริ่มแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความล่าช้า
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบ
- ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือออกแบบและระบบออกแบบทั่วไป
- ชุดเครื่องมือใหม่ที่น่าประทับใจ เช่น Canva Website Builder
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ออกแบบมือสมัครเล่นทำงานได้ง่ายขึ้น
- ประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
ข้อเสีย:
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำที่ห้ามผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือแก้ไขการออกแบบเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน ระบบจะบีบอัดไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์ zip ให้โดยอัตโนมัติ
- อาจมีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เนื่องจาก Canva เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บเต็มรูปแบบ
การกำหนดราคา:
- ฟรี
- Canva Pro: 12.99 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 119.99 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva for Team: 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 149.90 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (3,771 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 10,833 รีวิว)
4. WordPress
WordPress ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นโซลูชันอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ โดยขับเคลื่อนเว็บไซต์เกือบครึ่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง WordPress.org หรือ WordPress.com ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ใช้เครื่องมือพื้นฐานเดียวกันในการออกแบบเว็บไซต์ โดยมีเพียงความแตกต่างสำคัญเพียงไม่กี่ประการ
แพลตฟอร์มแรกเป็นแพลตฟอร์มที่คุณโฮสต์เอง หมายความว่าคุณจะต้องใช้ผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ ในทางกลับกัน WordPress.com ถูกโฮสต์โดย Automattic
เมื่อมองย้อนกลับไป WordPress โดดเด่นเป็นซอฟต์แวร์บล็อกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น
คุณสมบัติ:
- ความเป็นจริงเสริม
- ออกแบบตามสั่ง
- การค้นหาด้วยเสียง
- โหมดการเข้าถึงสำหรับวิดเจ็ต
- ประเภทเนื้อหาที่กำหนดเอง
- การโพสต์ข่าวและบล็อกแบบบูรณาการ
- การจัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์
- การสนับสนุน PHP 8
- โหมดมืด
ข้อดี:
- ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเริ่มต้นได้ง่าย
- เว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ต่างๆ
- มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมปลั๊กอินและธีมให้เลือกนับพัน
- ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เกือบทุกประเภท
- WordPress ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
- เป็นมิตรกับ SEOโดยค่าเริ่มต้น
ข้อเสีย:
- ปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์
- ค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแต่ง
- ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- การปรับความเร็วของเว็บไซต์ให้เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
การกำหนดราคา:
ราคาสำหรับ WordPress.org จะแตกต่างจาก WordPress.com. WordPress.org นั้นฟรี. อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการซื้อแพ็กเกจโฮสติ้งต่าง ๆ สำหรับเครื่องมือการออกแบบของมัน.
WordPress.com มีแผนราคา 5 แบบ
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $4 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $8 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $25 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (2387 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,414 รีวิว)
5. Adobe
แม้ว่า Adobe จะเป็นผู้เล่นใหม่ในวงการซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ แต่ก็ได้กลายเป็นตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับนักออกแบบกราฟิกและเว็บไปแล้ว โมเดลจำลองการออกแบบเว็บไซต์และเครื่องมือสร้างต้นแบบนี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถคิดสร้างสรรค์และร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ ได้
ด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ ความนิยมในหมู่นักออกแบบทำให้มีบทเรียนและแหล่งข้อมูลมากมายบนเว็บที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Adobe Photoshop สำหรับเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้
เครื่องมือพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือออกแบบนี้ยังช่วยผู้ที่ต้องการสร้างการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติ:
- ความร่วมมือ
- การออกแบบระบบด้วยไวร์เฟรม
- ต้นแบบแบบโต้ตอบสำหรับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์
- ออกแบบใหม่, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย, ที่มีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น และไม่มีสิ่งรบกวน
- การเข้าถึงคำแนะนำโค้ด
- รองรับการใช้งานหลายหน้าจอสำหรับ Windows
- สื่อการมองเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดและเร่งการพัฒนาไซต์
- การสนับสนุน Git
ข้อดี:
- มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในฐานะเครื่องมือออกแบบ UXแบบครบวงจร
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ประสิทธิภาพดีแม้กับไฟล์ขนาดใหญ่
ข้อเสีย:
- Adobe มีเพียงตัวเลือกทดลองใช้ฟรีสำหรับเครื่องมือพัฒนาเว็บเท่านั้น
- ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันในการออกแบบเว็บไซต์แบบเรียลไทม์
การกำหนดราคา:
- ฟรี: 1 ผู้ใช้ต่อเดือน
- Adobe Dreamweaver แอปเดียว: $20.99/เดือน
- ธุรกิจ:$35.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Creative Cloud ทุกแอป: $54.99/เดือน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (34,327 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,733 รีวิว)
6. Wix
Wix เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ จัดการ และขยายการมีตัวตนออนไลน์ของคุณได้ตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ ในฐานะนักพัฒนาเว็บ คุณมีตัวเลือกสามทางสำหรับการสร้างเว็บไซต์: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) และ Velo by Wix
ด้วย Wix Editor คุณจะได้รับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการลากและวาง และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในการออกแบบเว็บไซต์
ในทางกลับกัน ADI เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบอัตโนมัติที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดหลังจากผู้ใช้ส่งความต้องการของผู้ใช้ แต่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์นี้มีความสำคัญสำหรับ WYSIWYG พร้อมคุณสมบัติการลากและวาง
ในที่สุด ด้วย Velo by Wix ผู้ใช้จะได้รับแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันการพัฒนาเว็บที่ซับซ้อนได้ แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเว็บอิสระที่ต้องการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ปรับแต่งเอง
หากคุณต้องการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่สะดวกพร้อมแผนราคาที่หลากหลายในราคาที่จับต้องได้ Wix คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ คุณมีตัวเลือกมากกว่า 500 เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติ:
- การชำระเงินออนไลน์แบบบูรณาการ
- การขายหลายช่องทางเหมาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
- โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่เป็นมิตรกับ SEOสำหรับการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือการเข้าถึงที่ติดตั้งมาในตัว
- เครื่องมือจัดกลุ่มฟรี
- การวิเคราะห์และรายงานด้วยเครื่องมือออกแบบ
ข้อดี:
- Wix ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บหรือการเขียนโค้ด
- แผนราคาประหยัดพร้อมโปรแกรมเครื่องมือฟรี
- เว็บไซต์ Wix มีเวลาโหลดที่เร็วที่สุดในระบบนิเวศ ทำให้เครื่องมือออกแบบนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในการสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนอง
- Wix's SEO Wizard ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์มือใหม่หรือมืออาชีพ
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการปรับแต่งมีจำกัดเนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโค้ดของเว็บไซต์ได้
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดทำให้ Wix ไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบล็อกหรือร้านค้าออนไลน์
- ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนธีมได้โดยไม่สูญเสียเนื้อหาของตนก่อน
การกำหนดราคา:
- คอมโบ: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: 23 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: 28 ดอลลาร์ต่อเดือน
- VIP: 47 ดอลลาร์ต่อเดือน
Wix ยังมีแผนธุรกิจและอีคอมเมิร์ซให้เลือกอีกไม่กี่แผน ซึ่งได้แก่:
- พื้นฐานธุรกิจ: 28 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจไม่จำกัด: 33 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ VIP: 56 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: 500 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (9. 159 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,545 รีวิว)
7. มาร์เวล
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ที่ให้การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การทดสอบ และการส่งมอบสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว Marvel คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ ในบรรดาผู้สร้างเว็บไซต์ในรายการนี้ เครื่องมือนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการสร้างต้นแบบที่ทำให้การสร้างโครงร่าง การออกแบบ และการสร้างต้นแบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทีมออกแบบสามารถสร้างสเปคการออกแบบได้ทันทีและเชื่อมต่อระบบบูรณาการที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของพวกเขา
ไม่มีเส้นทางการเรียนรู้ และไม่ต้องการซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ Marvel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์. ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดของเทมเพลตและสินทรัพย์ที่เข้าถึงได้ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนจากกระบวนการออกแบบ.
Marvel ทำให้การเปลี่ยนแบบจำลองการออกแบบให้กลายเป็นต้นแบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบได้เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมากโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณสมบัติ:
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายในเครื่องมือออกแบบ
- แม่แบบการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์ประกอบเว็บต่างๆ
- ไอคอนพรีเมียมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้ในงานออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้
- สามารถใส่ฟอนต์ภายในข้อความได้ภายในรูปภาพ
ข้อดี:
- กระบวนการทำงานระหว่างภาพหน้าจอ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย พร้อมองค์ประกอบเว็บที่มีการจัดวางอัตโนมัติ
- ผู้ใช้สามารถส่งลิงก์ไปยังโปรเจ็กต์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงต้นแบบได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ฟรี ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบมือใหม่ นักเรียน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
- เว็บเบสเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อเสีย:
- ความท้าทายในการสร้างกลุ่มภายในต้นแบบ
- แอนิเมชันบน Marvel ไม่ลื่นไหลหรือเนียนเท่าบนแพลตฟอร์มอื่น
- ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ไม่มีตัวเลือกแบบออฟไลน์
- ไม่มีตัวเลือกการบันทึกคำอธิบาย
- ฟังก์ชันแอนิเมชันแบบจำกัดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์
การกำหนดราคา:
เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์มีตัวเลือก 5 แบบ พร้อมโอกาสให้คุณเริ่มต้นทดลองใช้งานฟรีด้วย
- ฟรี (1 ผู้ใช้, 2 โครงการที่ใช้งานอยู่): $0
- โปร (1 ผู้ใช้, โครงการไม่จำกัด): $12 ต่อเดือน
- ทีม (ผู้ใช้ 3 คน, โครงการไม่จำกัด): $42 ต่อเดือน
- บริษัท (ผู้ใช้ 6 คน, โครงการไม่จำกัด): $84 ต่อเดือน
- องค์กร (ผู้ใช้ไม่จำกัด + โครงการ): ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (1,168 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (83 รีวิว)
8. Trello
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ของคุณTrelloคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การร่างอีเมลและสเปรดชีตเป็นเรื่องง่ายและจัดการได้สะดวก อีกทั้งยังสามารถรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อย้ายงานไปมาได้อย่างง่ายดาย
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบKanban นี้ช่วยให้หัวหน้าทีมออกแบบสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละสมาชิกในทีมออกแบบได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบกระจาย
อาจใช้สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ได้ แต่ Trello ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะโซลูชันการจัดการงาน
คุณสมบัติ:
- ปกการ์ดที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีสีสัน
- คีย์ลัดมากมายที่อาจเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รายการตรวจสอบขั้นสูงที่ช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มพลังปฏิทินเพื่อดูรายการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น
- โหมดมืดในแอป Trello สำหรับ iOS และ Android
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แผนฟรีมีคุณสมบัติมากมาย
- ตัวแก้ไขแบบลากและวางพร้อมการ์ด
- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดได้อย่างง่ายดายพร้อมไอเดียสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
- สามารถสร้างเลนการว่ายน้ำหลายเลนเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของตั๋วหลายประเภทได้
ข้อเสีย:
- หลายฟีเจอร์ต้องใช้ส่วนเสริม
- มีข้อจำกัดขนาดสำหรับไฟล์ที่แนบได้ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในกรณีส่วนใหญ่
- การผสานรวมกับ MS Teams และ Google Chat สามารถทำได้ดีขึ้น
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานมากกว่า
การกำหนดราคา:
Trello มีโครงสร้างราคาสี่แบบพร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรีในแผนชำระเงิน
- ฟรี
- มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นสำหรับ 250 ผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 12,993 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,289 รีวิว)
9. Webflow
Webflow เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งมีแพลตฟอร์มแก้ไขภาพออนไลน์ที่คุณสามารถออกแบบ สร้าง และเปิดตัวเว็บไซต์ได้ แผ่นภาพแบบเห็นภาพช่วยให้คุณควบคุม CSS3, HTML5 และ JavaScript และแปลโค้ดเชิงความหมายให้เป็นเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ HTML ที่ไม่มีการจัดรูปแบบเพื่อควบคุมได้มากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถใช้ชิ้นส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อออกแบบองค์ประกอบที่ซับซ้อน รวมถึงวิดีโอพื้นหลังและองค์ประกอบอื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติ:
- แอนิเมชันแบบเลื่อน
- แอนิเมชันหลายขั้นตอน
- การควบคุม SEO
- แดชบอร์ดกิจกรรม
- การจัดการปฏิทิน
- การจัดการแคมเปญ
- อัปเดตอัตโนมัติ
- การติดตามกิจกรรม
ข้อดี:
- นักออกแบบเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวและแอนิเมชันกับตำแหน่งของเคอร์เซอร์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
- การทำงานร่วมกันค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากสามารถเชิญนักออกแบบหลายคนให้ทำงานบนเว็บไซต์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้
- เว็บไซต์สามารถทำให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นได้โดยการนำเอาแผงแสดงผล, โมดัล, และองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่มาใช้
- มีแอนิเมชันและปฏิสัมพันธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 20 แบบ ทำให้การเพิ่มฟีเจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจ
ข้อเสีย:
- รูปภาพสามารถบีบอัดได้เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจใช้เวลา
- ขีดจำกัดของ CMS ยังคงค่อนข้างต่ำในบางแผน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้สร้างเว็บไซต์
การกำหนดราคา:
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- CMS: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: แผนตามใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (401 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/4 (193 รีวิว)
10. Designmodo
Designmodo เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์แบบครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์และจดหมายข่าวได้ เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือช่วยสร้างหน้าเว็บแบบคงที่ เว็บไซต์แบบลากและวาง หรือเทมเพลตอีเมล
Designmodo มอบเครื่องมือสร้างเว็บไซต์สองแบบให้กับนักออกแบบเว็บไซต์: Slides และ Startup ด้วยเครื่องมือทั้งสองนี้ ผู้สร้างสามารถออกแบบเว็บไซต์สองแบบได้ตามต้องการและเปิดตัวผ่านโฮสต์ ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์นี้ใช้ฟีเจอร์ลากและวาง ซึ่งง่ายมากและปรับแต่งได้หลากหลาย เครื่องมือออกแบบนี้ทำให้กระบวนการทั้งหมดค่อนข้างไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติ:
- 100 องค์ประกอบโมดูลสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ
- กระดานงาน
- แม่แบบจดหมายข่าว
ข้อดี:
- เอกสารประกอบของ Designmodo มีรายละเอียดครบถ้วน
- การลากและวางสำหรับโมดูลเนื้อหาได้รับการออกแบบอย่างดี
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและกระชับตลอดทั้งเครื่องมือออกแบบ
- ลำดับชั้นของโครงการอย่างง่าย
- ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์
- Designmodo ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี
- การปรับแต่งโมดูลควรไปไกลกว่าความลึกที่มีอยู่
การกำหนดราคา:
- แผนธุรกิจ: 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
- แผนสำหรับเอเจนซี่: $29/เดือน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 3. 4/5 (10 รีวิว)
จัดการโครงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณในที่เดียว
การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทีมออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่ามีคนหลายคนทำงานในภารกิจที่คล้ายกันในเวลาเดียวกัน จัดระเบียบโครงการของคุณโดยใช้ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ, การเพิ่มผลผลิต, และการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ต้องการดูว่าทีมออกแบบเว็บไซต์ของคุณจะทำงานใน ClickUp อย่างไรหรือไม่? เชิญสมาชิกในทีมของคุณและ เริ่มต้นใช้งานฟรี!