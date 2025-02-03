บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด (เครื่องมือออกแบบกราฟิก) สำหรับปี 2025

Alex York
3 กุมภาพันธ์ 2568

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างมีรสนิยมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะตัดสินใจซื้อมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงหากคุณมีเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างสวยงาม เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย

โชคดีที่ภูมิทัศน์ของการออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ นี่เป็นเพราะมีเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ให้เลือกมากมายอย่างไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละชนิดล้วนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในเรื่องของทักษะและความรู้เฉพาะทาง

จากข้อสมมตินี้ อาจเป็นเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยในการเลือกเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ในบทความนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ และเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

มาเริ่มกันเลย

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือของนักออกแบบเว็บไซต์?

เมื่อพิจารณาจำนวนเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีอยู่ในตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ แล้วคุณควรมองหาอะไรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาของคุณให้มากที่สุด?

เทมเพลต

ข้อแรกคือความพร้อมใช้งานของเทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง คุณต้องการเครื่องมือที่มีเทมเพลตเพียงพอ เพราะจะช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและเห็นภาพรวมว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ศูนย์กลางเทมเพลตที่ดีที่สุดศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUpเต็มไปด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์สำหรับทีมออกแบบ ผู้จัดการโครงการ และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

การปรับแต่ง

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสนใจคือการปรับแต่ง.คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมออกแบบของคุณสามารถปรับแต่งการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้. การปรับแต่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณไม่เหมือนกับคู่แข่งของคุณ. ด้วยคุณสมบัติการปรับแต่ง คุณสามารถทำงานเกี่ยวกับการจดจำแบรนด์และเอกลักษณ์ทางสายตาของคุณได้ง่ายขึ้น.

การผสานรวม

นอกเหนือจากนี้ คุณต้องการเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีการผสานระบบ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหาปัจจุบันของคุณได้ เพราะจะทำให้การนำเข้าเนื้อหาใหม่ ๆ ง่ายขึ้น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณลดลง

ตัวเลือก

นอกจากนี้ ให้ระวังเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับฟอนต์และกราฟิก นี่เป็นเพราะการออกแบบตัวอักษรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างเอกลักษณ์ทางสายตาให้กับเว็บไซต์ของคุณ ด้วยตัวเลือกมากมาย จะทำให้คุณสามารถแสดงสไตล์ของคุณได้ค่อนข้างง่าย และอาจทำให้คุณโดดเด่นได้

อินเตอร์เฟซ

สุดท้ายนี้ คุณต้องการเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือ

10 เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ปี 2024 เป็นปีแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สุดของคุณ

ในอดีต นักออกแบบเว็บไซต์ต้องเขียนและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองโดยใช้โค้ด HTML, CSS และ JavaScript อย่างละเอียด โชคดีที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด คุณจะสามารถนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตได้อย่างง่ายดาย

นี่คือการรวบรวมแหล่งข้อมูลและเครื่องมือการออกแบบเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งคุณจะพบว่ามีประโยชน์ในการใช้งานต่อไป

1.คลิกอัพ

ใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพใน ClickUp
สามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพภายใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย และทิ้งหรือมอบหมายความคิดเห็นให้กับทีมออกแบบของคุณ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการการออกแบบแบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยในการแบ่งปันความคิดเห็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของทีมคุณ ClickUp คือเครื่องมือสำหรับนักออกแบบเว็บที่เหมาะสำหรับคุณ

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถดูโครงการออกแบบทั้งหมดของคุณ ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมออกแบบของคุณ ทำให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น และผสานรวมเครื่องมือออกแบบที่คุณชื่นชอบทั้งหมด

ClickUp ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของตน และผสานรวมกับเครื่องมือการร่วมมือในโครงการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมออกแบบอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติ:

  • มุมมองแบบแสดงทุกอย่างที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่อยู่ในลำดับชั้น
  • พื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการที่ทีมออกแบบและแผนกต่างๆ สามารถจัดระเบียบได้
  • งานที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมด้วยงานย่อยแบบซ้อนและรายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการที่สมบูรณ์แบบ
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และรูปภาพ
  • ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาด้วยการใช้สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมากกว่า 50 รายการ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไข
  • แผนภาพความคิดช่วยให้คุณสร้างโครงร่างที่สวยงามจากผืนผ้าใบเปล่าหรือจากงานที่มีอยู่แล้ว
  • แม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับทีมใช้งาน
  • การผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบกว่า 1,000 รายการ

ข้อดี:

  • ClickUpรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า1,000+ รายการ
  • การฝึกอบรมฟรี
  • บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
  • การปรับแต่งระดับสูง
  • โหมดออฟไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • แอปมือถือ ClickUpช่วยให้คุณนำงานของคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อเสีย:

  • การปรับแต่งที่สูงอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น

การกำหนดราคา:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Figma

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ Figma ขนาดฟีเจอร์
ผ่านทางFigma

Figma เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทุกคนในกระบวนการออกแบบ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บของมันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างต้นแบบและระบบออกแบบ

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Figma แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ชื่อว่า FIGJAM ได้ เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ซึ่งทีมออกแบบสามารถทำงานร่วมกันและวางแผนกระบวนการออกแบบได้

เมื่อมองย้อนกลับไป ดูเหมือนว่า Figma ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตของเว็บ

คุณสมบัติ:

  • API
  • แอนิเมชัน
  • เครื่องมือ CAD
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ความคิดเห็น/บันทึก
  • การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
  • การจัดการการออกแบบ
  • แม่แบบการออกแบบ
  • การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียว
  • การแก้ไขภาพ
  • การทดสอบประสิทธิภาพ
  • การทดสอบการใช้งาน

ข้อดี:

  • ศักยภาพไร้ขีดจำกัด
  • Figma สามารถใช้สร้างต้นแบบแอปพลิเคชันและโมเดลจำลองสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนักเบา
  • มีวิดเจ็ตมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดเวิร์กช็อปที่น่าจดจำ
  • การสนับสนุนสำหรับสภาพแวดล้อมการออกแบบแบบร่วมมือ

ข้อเสีย:

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

การกำหนดราคา:

  • ฟรีสำหรับผู้แก้ไขสูงสุด 2 คนและโครงการ 3 โครงการ
  • ระดับมืออาชีพ: $12 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายปี) และ $15 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
  • องค์กร: $45 ต่อบรรณาธิการ/เดือน (เรียกเก็บรายปี)

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (729 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (549 รีวิว)

3. Canva

ตัวอย่างเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Canva
Canva เว็บไซต์บิลเดอร์

Canva มอบความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ในหมวดหมู่กราฟิกและเทมเพลตที่สร้างโดยมืออาชีพหลายพันแบบให้กับนักออกแบบเว็บ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแม้ไม่มีประสบการณ์ และด้วย Canva Website Builder คุณสามารถสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวสำหรับงานอีเวนต์, พอร์ตโฟลิโอ, เว็บไซต์ร้านค้า และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้ฟรี

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ยังถูกโฮสต์บนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่โดยใช้ทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ Canva ได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์หรือเป็นแอปที่ดาวน์โหลดได้สำหรับ Mac, PC, Chromebook, iOS หรือ Android

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์สำหรับการแก้ไขภาพและวิดีโออย่างรวดเร็ว หรือการสร้างเว็บไซต์หน้าเดียว Canva คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้ Canva Insights ได้เช่นกัน ซึ่งจะให้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นฐานแก่คุณ

คุณสมบัติ:

ข้อดี:

  • การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ที่สร้างขึ้นแล้วรวดเร็วและเชื่อถือได้
  • ผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตและเริ่มแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความล่าช้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบ
  • ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือออกแบบและระบบออกแบบทั่วไป
  • ชุดเครื่องมือใหม่ที่น่าประทับใจ เช่น Canva Website Builder
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ออกแบบมือสมัครเล่นทำงานได้ง่ายขึ้น
  • ประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย

ข้อเสีย:

  • เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำที่ห้ามผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือแก้ไขการออกแบบเพิ่มเติม
  • ดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน ระบบจะบีบอัดไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์ zip ให้โดยอัตโนมัติ
  • อาจมีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เนื่องจาก Canva เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บเต็มรูปแบบ

การกำหนดราคา:

  • ฟรี
  • Canva Pro: 12.99 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 119.99 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • Canva for Team: 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 149.90 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (3,771 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 10,833 รีวิว)

เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกอื่นของ Canva เพิ่มเติม!

4. WordPress

ตัวอย่างแพลตฟอร์มการแก้ไขโพสต์บน WordPress
ผ่านทางWordPress.org

WordPress ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นโซลูชันอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ โดยขับเคลื่อนเว็บไซต์เกือบครึ่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง WordPress.org หรือ WordPress.com ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ใช้เครื่องมือพื้นฐานเดียวกันในการออกแบบเว็บไซต์ โดยมีเพียงความแตกต่างสำคัญเพียงไม่กี่ประการ

แพลตฟอร์มแรกเป็นแพลตฟอร์มที่คุณโฮสต์เอง หมายความว่าคุณจะต้องใช้ผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ ในทางกลับกัน WordPress.com ถูกโฮสต์โดย Automattic

เมื่อมองย้อนกลับไป WordPress โดดเด่นเป็นซอฟต์แวร์บล็อกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

คุณสมบัติ:

  • ความเป็นจริงเสริม
  • ออกแบบตามสั่ง
  • การค้นหาด้วยเสียง
  • โหมดการเข้าถึงสำหรับวิดเจ็ต
  • ประเภทเนื้อหาที่กำหนดเอง
  • การโพสต์ข่าวและบล็อกแบบบูรณาการ
  • การจัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การสนับสนุน PHP 8
  • โหมดมืด

ข้อดี:

  • ราคาถูกเมื่อเทียบกับ
  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเริ่มต้นได้ง่าย
  • เว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ต่างๆ
  • มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมปลั๊กอินและธีมให้เลือกนับพัน
  • ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เกือบทุกประเภท
  • WordPress ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น
  • เป็นมิตรกับ SEOโดยค่าเริ่มต้น

ข้อเสีย:

  • ปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์
  • ค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแต่ง
  • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
  • การปรับความเร็วของเว็บไซต์ให้เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การกำหนดราคา:

ราคาสำหรับ WordPress.org จะแตกต่างจาก WordPress.com. WordPress.org นั้นฟรี. อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการซื้อแพ็กเกจโฮสติ้งต่าง ๆ สำหรับเครื่องมือการออกแบบของมัน.

WordPress.com มีแผนราคา 5 แบบ

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $4 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $8 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $25 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (2387 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,414 รีวิว)

5. Adobe

ตัวอย่าง Adobe Site Manager
ผ่านทางAdobe

แม้ว่า Adobe จะเป็นผู้เล่นใหม่ในวงการซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ แต่ก็ได้กลายเป็นตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับนักออกแบบกราฟิกและเว็บไปแล้ว โมเดลจำลองการออกแบบเว็บไซต์และเครื่องมือสร้างต้นแบบนี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถคิดสร้างสรรค์และร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ ได้

ด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ ความนิยมในหมู่นักออกแบบทำให้มีบทเรียนและแหล่งข้อมูลมากมายบนเว็บที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Adobe Photoshop สำหรับเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้

เครื่องมือพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือออกแบบนี้ยังช่วยผู้ที่ต้องการสร้างการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ:

  • ความร่วมมือ
  • การออกแบบระบบด้วยไวร์เฟรม
  • ต้นแบบแบบโต้ตอบสำหรับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบใหม่, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย, ที่มีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น และไม่มีสิ่งรบกวน
  • การเข้าถึงคำแนะนำโค้ด
  • รองรับการใช้งานหลายหน้าจอสำหรับ Windows
  • สื่อการมองเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดและเร่งการพัฒนาไซต์
  • การสนับสนุน Git

ข้อดี:

  • มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในฐานะเครื่องมือออกแบบ UXแบบครบวงจร
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ประสิทธิภาพดีแม้กับไฟล์ขนาดใหญ่

ข้อเสีย:

  • Adobe มีเพียงตัวเลือกทดลองใช้ฟรีสำหรับเครื่องมือพัฒนาเว็บเท่านั้น
  • ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันในการออกแบบเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

การกำหนดราคา:

  • ฟรี: 1 ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Adobe Dreamweaver แอปเดียว: $20.99/เดือน
  • ธุรกิจ:$35.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • Creative Cloud ทุกแอป: $54.99/เดือน

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 6/5 (34,327 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,733 รีวิว)

6. Wix

Wix Editor X ดีไซน์
ผ่านทางWix Editor X Design

Wix เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ จัดการ และขยายการมีตัวตนออนไลน์ของคุณได้ตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ ในฐานะนักพัฒนาเว็บ คุณมีตัวเลือกสามทางสำหรับการสร้างเว็บไซต์: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) และ Velo by Wix

ด้วย Wix Editor คุณจะได้รับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการลากและวาง และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในการออกแบบเว็บไซต์

ในทางกลับกัน ADI เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบอัตโนมัติที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดหลังจากผู้ใช้ส่งความต้องการของผู้ใช้ แต่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์นี้มีความสำคัญสำหรับ WYSIWYG พร้อมคุณสมบัติการลากและวาง

ในที่สุด ด้วย Velo by Wix ผู้ใช้จะได้รับแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันการพัฒนาเว็บที่ซับซ้อนได้ แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเว็บอิสระที่ต้องการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ปรับแต่งเอง

หากคุณต้องการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่สะดวกพร้อมแผนราคาที่หลากหลายในราคาที่จับต้องได้ Wix คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ คุณมีตัวเลือกมากกว่า 500 เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้

คุณสมบัติ:

  • การชำระเงินออนไลน์แบบบูรณาการ
  • การขายหลายช่องทางเหมาะสำหรับอีคอมเมิร์ซ
  • โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่เป็นมิตรกับ SEOสำหรับการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • เครื่องมือการเข้าถึงที่ติดตั้งมาในตัว
  • เครื่องมือจัดกลุ่มฟรี
  • การวิเคราะห์และรายงานด้วยเครื่องมือออกแบบ

ข้อดี:

  • Wix ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บหรือการเขียนโค้ด
  • แผนราคาประหยัดพร้อมโปรแกรมเครื่องมือฟรี
  • เว็บไซต์ Wix มีเวลาโหลดที่เร็วที่สุดในระบบนิเวศ ทำให้เครื่องมือออกแบบนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในการสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนอง
  • Wix's SEO Wizard ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ
  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์มือใหม่หรือมืออาชีพ

ข้อเสีย:

  • ความสามารถในการปรับแต่งมีจำกัดเนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโค้ดของเว็บไซต์ได้
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดทำให้ Wix ไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบล็อกหรือร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนธีมได้โดยไม่สูญเสียเนื้อหาของตนก่อน

การกำหนดราคา:

  • คอมโบ: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: 23 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ข้อดี: 28 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • VIP: 47 ดอลลาร์ต่อเดือน

Wix ยังมีแผนธุรกิจและอีคอมเมิร์ซให้เลือกอีกไม่กี่แผน ซึ่งได้แก่:

  • พื้นฐานธุรกิจ: 28 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจไม่จำกัด: 33 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ VIP: 56 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: 500 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (9. 159 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,545 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Wix เหล่านี้!

7. มาร์เวล

ตัวอย่างแอป Marvel Design
ผ่านถนนมาร เวล

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ที่ให้การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การทดสอบ และการส่งมอบสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว Marvel คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ ในบรรดาผู้สร้างเว็บไซต์ในรายการนี้ เครื่องมือนี้มาพร้อมกับการออกแบบที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการสร้างต้นแบบที่ทำให้การสร้างโครงร่าง การออกแบบ และการสร้างต้นแบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ทีมออกแบบสามารถสร้างสเปคการออกแบบได้ทันทีและเชื่อมต่อระบบบูรณาการที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของพวกเขา

ไม่มีเส้นทางการเรียนรู้ และไม่ต้องการซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ Marvel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์. ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดของเทมเพลตและสินทรัพย์ที่เข้าถึงได้ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนจากกระบวนการออกแบบ.

Marvel ทำให้การเปลี่ยนแบบจำลองการออกแบบให้กลายเป็นต้นแบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบได้เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมากโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

คุณสมบัติ:

  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่ายในเครื่องมือออกแบบ
  • แม่แบบการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์ประกอบเว็บต่างๆ
  • ไอคอนพรีเมียมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้ในงานออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้
  • สามารถใส่ฟอนต์ภายในข้อความได้ภายในรูปภาพ

ข้อดี:

  • กระบวนการทำงานระหว่างภาพหน้าจอ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและเรียบง่าย พร้อมองค์ประกอบเว็บที่มีการจัดวางอัตโนมัติ
  • ผู้ใช้สามารถส่งลิงก์ไปยังโปรเจ็กต์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงต้นแบบได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ฟรี ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบมือใหม่ นักเรียน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  • เว็บเบสเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ข้อเสีย:

  • ความท้าทายในการสร้างกลุ่มภายในต้นแบบ
  • แอนิเมชันบน Marvel ไม่ลื่นไหลหรือเนียนเท่าบนแพลตฟอร์มอื่น
  • ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ไม่มีตัวเลือกแบบออฟไลน์
  • ไม่มีตัวเลือกการบันทึกคำอธิบาย
  • ฟังก์ชันแอนิเมชันแบบจำกัดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์

การกำหนดราคา:

เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์มีตัวเลือก 5 แบบ พร้อมโอกาสให้คุณเริ่มต้นทดลองใช้งานฟรีด้วย

  • ฟรี (1 ผู้ใช้, 2 โครงการที่ใช้งานอยู่): $0
  • โปร (1 ผู้ใช้, โครงการไม่จำกัด): $12 ต่อเดือน
  • ทีม (ผู้ใช้ 3 คน, โครงการไม่จำกัด): $42 ต่อเดือน
  • บริษัท (ผู้ใช้ 6 คน, โครงการไม่จำกัด): $84 ต่อเดือน
  • องค์กร (ผู้ใช้ไม่จำกัด + โครงการ): ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (1,168 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (83 รีวิว)

8. Trello

ตัวอย่างเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการสำหรับ Trello
ผ่านทางTrello

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ของคุณTrelloคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การร่างอีเมลและสเปรดชีตเป็นเรื่องง่ายและจัดการได้สะดวก อีกทั้งยังสามารถรวมทีมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อย้ายงานไปมาได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบKanban นี้ช่วยให้หัวหน้าทีมออกแบบสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละสมาชิกในทีมออกแบบได้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบกระจาย

อาจใช้สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ได้ แต่ Trello ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะโซลูชันการจัดการงาน

คุณสมบัติ:

  • ปกการ์ดที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีสีสัน
  • คีย์ลัดมากมายที่อาจเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • รายการตรวจสอบขั้นสูงที่ช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มพลังปฏิทินเพื่อดูรายการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น
  • โหมดมืดในแอป Trello สำหรับ iOS และ Android

ข้อดี:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติมากมาย
  • ตัวแก้ไขแบบลากและวางพร้อมการ์ด
  • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์
  • ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดได้อย่างง่ายดายพร้อมไอเดียสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
  • สามารถสร้างเลนการว่ายน้ำหลายเลนเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของตั๋วหลายประเภทได้

ข้อเสีย:

  • หลายฟีเจอร์ต้องใช้ส่วนเสริม
  • มีข้อจำกัดขนาดสำหรับไฟล์ที่แนบได้ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในกรณีส่วนใหญ่
  • การผสานรวมกับ MS Teams และ Google Chat สามารถทำได้ดีขึ้น
  • ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานมากกว่า

การกำหนดราคา:

Trello มีโครงสร้างราคาสี่แบบพร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรีในแผนชำระเงิน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นสำหรับ 250 ผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 12,993 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,289 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

9. Webflow

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Webflow
ผ่านทางWebflow

Webflow เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งมีแพลตฟอร์มแก้ไขภาพออนไลน์ที่คุณสามารถออกแบบ สร้าง และเปิดตัวเว็บไซต์ได้ แผ่นภาพแบบเห็นภาพช่วยให้คุณควบคุม CSS3, HTML5 และ JavaScript และแปลโค้ดเชิงความหมายให้เป็นเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ HTML ที่ไม่มีการจัดรูปแบบเพื่อควบคุมได้มากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถใช้ชิ้นส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อออกแบบองค์ประกอบที่ซับซ้อน รวมถึงวิดีโอพื้นหลังและองค์ประกอบอื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ:

  • แอนิเมชันแบบเลื่อน
  • แอนิเมชันหลายขั้นตอน
  • การควบคุม SEO
  • แดชบอร์ดกิจกรรม
  • การจัดการปฏิทิน
  • การจัดการแคมเปญ
  • อัปเดตอัตโนมัติ
  • การติดตามกิจกรรม

ข้อดี:

  • นักออกแบบเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวและแอนิเมชันกับตำแหน่งของเคอร์เซอร์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
  • การทำงานร่วมกันค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากสามารถเชิญนักออกแบบหลายคนให้ทำงานบนเว็บไซต์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้
  • เว็บไซต์สามารถทำให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นได้โดยการนำเอาแผงแสดงผล, โมดัล, และองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่มาใช้
  • มีแอนิเมชันและปฏิสัมพันธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 20 แบบ ทำให้การเพิ่มฟีเจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจ

ข้อเสีย:

  • รูปภาพสามารถบีบอัดได้เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจใช้เวลา
  • ขีดจำกัดของ CMS ยังคงค่อนข้างต่ำในบางแผน
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้สร้างเว็บไซต์

การกำหนดราคา:

  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • CMS: 16 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: แผนตามใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (401 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/4 (193 รีวิว)

10. Designmodo

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Designmodo
ผ่านทางDesignmodo

Designmodo เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์แบบครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์และจดหมายข่าวได้ เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือช่วยสร้างหน้าเว็บแบบคงที่ เว็บไซต์แบบลากและวาง หรือเทมเพลตอีเมล

Designmodo มอบเครื่องมือสร้างเว็บไซต์สองแบบให้กับนักออกแบบเว็บไซต์: Slides และ Startup ด้วยเครื่องมือทั้งสองนี้ ผู้สร้างสามารถออกแบบเว็บไซต์สองแบบได้ตามต้องการและเปิดตัวผ่านโฮสต์ ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์นี้ใช้ฟีเจอร์ลากและวาง ซึ่งง่ายมากและปรับแต่งได้หลากหลาย เครื่องมือออกแบบนี้ทำให้กระบวนการทั้งหมดค่อนข้างไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติ:

  • 100 องค์ประกอบโมดูลสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว
  • การออกแบบที่เหมาะกับมือถือ
  • กระดานงาน
  • แม่แบบจดหมายข่าว

ข้อดี:

  • เอกสารประกอบของ Designmodo มีรายละเอียดครบถ้วน
  • การลากและวางสำหรับโมดูลเนื้อหาได้รับการออกแบบอย่างดี
  • อินเตอร์เฟซที่สะอาดและกระชับตลอดทั้งเครื่องมือออกแบบ
  • ลำดับชั้นของโครงการอย่างง่าย
  • ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์

ข้อเสีย:

  • ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์
  • Designmodo ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี
  • การปรับแต่งโมดูลควรไปไกลกว่าความลึกที่มีอยู่

การกำหนดราคา:

  • แผนธุรกิจ: 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
  • แผนสำหรับเอเจนซี่: $29/เดือน

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 2/5 (18 รีวิว)
  • Capterra: 3. 4/5 (10 รีวิว)

จัดการโครงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณในที่เดียว

การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทีมออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่ามีคนหลายคนทำงานในภารกิจที่คล้ายกันในเวลาเดียวกัน จัดระเบียบโครงการของคุณโดยใช้ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ, การเพิ่มผลผลิต, และการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพ

ต้องการดูว่าทีมออกแบบเว็บไซต์ของคุณจะทำงานใน ClickUp อย่างไรหรือไม่? เชิญสมาชิกในทีมของคุณและ เริ่มต้นใช้งานฟรี!