10 แม่แบบหนึ่งหน้าฟรีสำหรับการเขียนข้อเสนอธุรกิจ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือเทมเพลต One-Pager?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตหนึ่งหน้าคือเอกสารหน้าเดียวที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรุปธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณอย่างมืออาชีพ " } } ] }
เคยรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลาเพื่อสร้างเอกสารหนึ่งหน้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอหรือข้อเสนอของคุณหรือไม่?
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฉันเข้าใจ! แต่ถึงเวลาที่จะเลิกกังวลเหล่านั้นได้แล้ว! เทมเพลตหน้าเดียวสามารถทำให้การเขียนนำเสนอเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้กังวล และยอดเยี่ยม✨
ฉันรู้ว่าการเขียนบทนำสำหรับบริษัทอาจดูน่ากลัว ดังนั้นฉันจึงได้ทำงานหนักแทนคุณแล้วและรวบรวมตัวอย่างบทนำแบบหนึ่งหน้าฟรี 10 ตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นกับลูกค้าหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพ
อะไรคือเทมเพลตแบบหน้าเดียว?
เทมเพลตหนึ่งหน้าคือเอกสารหน้าเดียวที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรุปแบบมืออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
มีเทมเพลตเว็บไซต์แบบหน้าเดียวให้คุณเลือกใช้เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งหรือหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย การเสริมสร้างตัวตนออนไลน์ของคุณจะช่วยให้คุณกลายเป็นผลลัพธ์อันดับต้น ๆ บนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google!
ประเภทและรูปแบบของเอกสารหนึ่งหน้าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้อย่างไรและใครจะเป็นผู้อ่าน
เมื่อคุณต้องการสร้างการนำเสนอที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทหรือใช้เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ เอกสารหนึ่งหน้าจะเป็นพิมพ์เขียวที่ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่น่าสนใจ
คุณสามารถใช้เอกสารหนึ่งหน้าเพื่อสร้างการนำเสนอที่แตกต่างกันได้ รวมถึง:
- สรุปประจำปี
- สรุปผลิตภัณฑ์
- ข้อเสนอโครงการ
- ข้อเสนอการบริการ
- ข้อเสนอโครงการ
- การนำเสนอความร่วมมือทางธุรกิจ
- สรุปผู้บริหาร
- แผนธุรกิจ
ตรวจสอบเทมเพลตแบบหน้าเดียวหลายแบบ เช่นตัวอย่างด้านล่าง ก่อนเลือกแบบที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตหนึ่งหน้าที่ดี?
เอกสารหนึ่งหน้าที่ดีช่วยให้คุณนำเสนอประเด็นสำคัญในรูปแบบที่มีโครงสร้างและอ่านง่าย พวกเขาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณ, โปรแกรม, โครงการ, หรือบริการของคุณโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้น
นี่คือห้าสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแผ่นข้อมูลหนึ่งหน้า:
- ความเรียบง่าย: สร้างการนำเสนอที่ชัดเจนและอ่านง่าย
- โครงสร้าง: ช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- สไตล์: แสดงจุดสำคัญในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ ดึงดูดสายตา และอ่านง่ายสำหรับการดูผ่านอย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการขยาย: เหมาะกับทุกขนาดของโครงการ
- ความสามารถในการแชร์: ส่งออกเป็นรูปแบบที่ทีมของคุณและผู้อ่านเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตหน้าเดียวที่ดียังมีช่องสำหรับใส่ข้อมูลมาตรฐานของบริษัทและรายละเอียดส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย และข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการ
เอกสารหนึ่งหน้าที่ดีที่สุดช่วยให้คุณพัฒนาการนำเสนอธุรกิจหรือข้อเสนอทางธุรกิจที่ชัดเจน มีระเบียบ และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้อ่านเป้าหมายของคุณ
เอกสารหน้าเดียวเหล่านี้จะช่วยให้คุณส่งเสริมประเด็นสำคัญที่คุณต้องการนำเสนอในข้อเสนอหรือการขายของคุณ
10 แม่แบบหน้าเดียวฟรี
นี่คือเทมเพลตสำหรับเอกสารหนึ่งหน้าจำนวน 10 แบบ คุณสามารถปรับแต่งแต่ละเทมเพลตเพื่อสร้างการนำเสนอ แนวคิดหลัก ข้อเสนอ และสรุปสำหรับโครงการเกือบทุกประเภท
คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตต่าง ๆ เพื่อเน้นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดในเอกสารหนึ่งหน้าของคุณได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ฟรี
1. เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp
เน้นจุดสำคัญของโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต Project Management One Pager จาก ClickUp ⚡
เทมเพลตหน้าเดียวนี้ประกอบด้วยทุกแง่มุมและส่วนสำคัญที่คุณต้องการในการพัฒนาการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลา ผลงานหลัก งานสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญ
มุมมองที่กำหนดเองและหมวดหมู่สถานะภายในหน้าธุรกิจแบบหนึ่งหน้าช่วยให้คุณติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- มุมมองขั้นตอนการวางแผน: ช่วยให้คุณระดมความคิดและจัดตั้งงาน
- มุมมองปฏิทิน: ช่วยให้คุณวางแผนเวลาที่งานควรเสร็จสิ้น
- มุมมองแผนโครงการ: ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งงานได้
- สถานะ: สถานะ "ดำเนินการอยู่", "ต้องทำ", หรือ "เสร็จสมบูรณ์" แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
เอกสารสรุปการจัดการโครงการแบบหนึ่งหน้าใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และสามารถแชร์กับทุกคนที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
2. เทมเพลตหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp
แม่แบบเอกสารประจำปีแบบหน้าเดียวโดย ClickUpเป็นเอกสารหน้าเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสรุปเป้าหมายประจำปีของบริษัทคุณให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตาม และดูสวยงามบนอุปกรณ์มือถือ
ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญประจำปีและเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอีกแล้วความสับสนหรือข้อมูลกระจัดกระจาย! เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าฉบับฟรีนี้จะมอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ และอื่นๆ ของบริษัทคุณ
มันยังมีส่วนแยกต่างหากสำหรับ 우선순위ระดับโลกและระดับแผนก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างภาพรวมได้
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยการรวมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)สำหรับแต่ละลำดับความสำคัญ
บอกลาเอกสารรายงานที่ท่วมท้น และต้อนรับภาพรวมที่กระชับและสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเทมเพลตฟรีเช่นนี้ 👋
เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจ "เหตุผล" เบื้องหลังเป้าหมายของคุณ ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกัน
เนื่องจากคุณกำลังตรวจสอบตัวเลขยอดขายประจำปีอยู่แล้ว นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการปรับปรุง กลยุทธ์การจัดการแบรนด์หรือแผนธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณในปีหน้า
3. แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จยิ่งขึ้น
มันยังสามารถช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!
หากคุณกำลังจะนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการเลือกซอฟต์แวร์ CRM Marketingที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลลูกค้าได้เมื่อคุณเติบโตขึ้น
เอกสารหน้าเดียวของบริษัทฟรีช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้การปรับแต่งรูปแบบทันที เช่น การฝังลิงก์และการแท็กเอกสาร เพื่อให้ทีมการตลาดและทีมขายเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายจากหน้าเดียวนี้
และด้วยการแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายให้แสดงความคิดเห็น ทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติกับหน้าเดียวนี้เสมือนเป็นสำนักงานใหญ่ในขณะที่พวกเขาทำงานผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความร่วมมือ และเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
เริ่มต้นวันนี้และสัมผัสพลังของการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ!
ต้องการยกระดับกระบวนการรายงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณหรือไม่? ลองใช้เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าควบคู่กับเทมเพลตรายงานการขายเพื่อแนวทางแบบครบวงจรที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp
แบบฟอร์มโครงการการตลาดโดย ClickUpทำงานเป็นเอกสารหน้าเดียวของบริษัทที่ช่วยให้คุณสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อให้โครงการการตลาดของคุณประสบความสำเร็จ
ใช้เพื่อสื่อสารเป้าหมายของโครงการ, วัตถุประสงค์, และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย. ยังติดตามงานและงานย่อย.
สร้างเอกสารสรุปโครงการการตลาดแบบหน้าเดียวด้วยแม่แบบอเนกประสงค์นี้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแผนก, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, กลุ่มเป้าหมาย, และเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ
หากคุณชอบสไตล์เทมเพลตนี้ ลองดูเทมเพลตสรุปโครงการอื่นๆ ของเรา เพื่อช่วยให้การสร้างหน้าเดียวสำหรับธุรกิจหรือโครงร่างโครงการครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จ
5. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
เสริมสร้างคุณภาพและความเชี่ยวชาญของบริการของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอการบริการจาก ClickUp เอกสารหน้าเดียวนี้ฟรีและจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจกับลูกค้า
ตัวอย่างเช่น เอกสารหนึ่งหน้าอย่างเทมเพลตนี้จะให้พื้นที่เฉพาะสำหรับใส่รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติบริษัท คำอธิบายโครงการ ขอบเขตของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องที่ต้องพึ่งพา และวิธีการชำระเงิน
เครื่องมือแบบฟอร์มข้อเสนอการบริการฟรี ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ด้วยภาพที่ฝังไว้และการเปลี่ยนแบบอักษร
การใช้เทมเพลตข้อเสนอการใช้บริการ ClickUp ช่วยให้คุณร่างข้อเสนอที่ชัดเจน กระชับ และน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้รับสัญญาเพิ่มเติม! 🎉
6. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดย ClickUpช่วยให้คุณสรุปข้อมูลและข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอโครงการถัดไปของคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างจดหมายข่าวธุรกิจที่อธิบายโปรแกรม วัตถุประสงค์ และงบประมาณของคุณ และแบ่งปันภาพของสื่อส่งเสริมการขาย เช่น ใบปลิว เสื้อยืด หรือโฆษณา
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเขียนสรุปที่มีการวางแผนอย่างดี มีทรัพยากรเพียงพอ และดำเนินการอย่างดีเพื่อแบ่งปันกับนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจสนใจ. เอกสารสรุปหนึ่งหน้าไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน.
7. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
กำลังมองหาโอกาสในการนำเสนอความร่วมมือกับบริษัทอื่นอยู่หรือไม่?แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์โดย ClickUpสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเอกสารนำเสนอแบบสั้นทุกฉบับ
เทมเพลตฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อใช้เสนอความร่วมมือทางธุรกิจ ใช้เพื่อแสดงจุดเด่นของคุณ! ให้บริษัทอื่นๆ รู้ว่าทำไมคุณและทีมของคุณจึงคุ้มค่ากับการลงทุน
เอกสารหน้าเดียวให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจ, ทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจ, และได้รับการร่วมมือที่สำคัญ.
8. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
พัฒนาข้อเสนอได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการเตรียมข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการขององค์กร
เน้นจุดสำคัญของคุณและแสดงผลงานของทีมทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลไวท์บอร์ดหน้าเดียวสำหรับธุรกิจ
รูปแบบไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมสามารถถามและตอบคำถามภายในเอกสารได้ และคุณจะชื่นชอบการออกแบบโน้ตแบบติดที่ช่วยให้รายละเอียดของโปรแกรมและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสนุก!
บริษัทระดับองค์กรอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับองค์กรที่สามารถจัดการข้อมูลและการสื่อสารสำหรับทีมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น
เอกสารหน้าเดียวเช่นนี้มอบพื้นที่ที่ทีมของคุณต้องการเพื่อพัฒนาข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณติดตามการวางแผนสปรินต์, คิดค้นแนวคิด, และร่วมมือทำงานกับทีมทั้งหมดได้
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำให้ผู้ชมของคุณประทับใจด้วยเอกสารที่จัดทำอย่างดีซึ่งเน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณจะตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างไร
9. แม่แบบกรณีศึกษาธุรกิจหน้าเดียว Word
เผยแพร่สรุปผู้บริหารที่สวยงามโดยใช้เทมเพลตกรณีธุรกิจแบบหน้าเดียวของ Word โดย Template.net
คุณสามารถพิมพ์เอกสารธุรกิจหน้าเดียวนี้หรือดาวน์โหลดเอกสารของคุณในรูปแบบ Word, Google doc หรือ Apple page ได้
ในแง่ของเทมเพลตหน้าเดียวของ Template.net นี้มีให้เฉพาะสมาชิก Pro เท่านั้น
10. เทมเพลต Powerpoint แบบหน้าเดียว โดย SlideModel
ทำให้การแนะนำสตาร์ทอัพของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต PowerPoint แบบ One Pager โดย SlideModel
เมื่อพูดคุยกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ทุกวินาทีมีความสำคัญ การพัฒนาเอกสารหนึ่งหน้าที่ชัดเจนและกระชับแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาของพวกเขา นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับคุณอย่างจริงจัง
สไลด์ PowerPoint แบบหน้าเดียวฉบับนี้ ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ ประกอบด้วยรูปแบบสามส่วนที่ช่วยให้คุณสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างครบถ้วน และสไลด์หน้าเดียวนี้จะรวบรวมทุกสิ่งไว้ในการนำเสนอที่ดูน่าสนใจ อ่านง่าย และมีความเป็นมืออาชีพ
ในบรรดาเทมเพลตแบบหน้าเดียวนี้ แบบนี้ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อช่วยให้คุณแสดงจุดสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพของคุณรวมถึงการแนะนำทีม ภาพรวมธุรกิจ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย การเงิน ผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จ
คุณสามารถรวมเทมเพลต PowerPointกับเทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อครอบคลุมทุกด้านของคุณได้
ใครต้องการเทมเพลตหนึ่งหน้า?
ในโลกที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม่แบบหน้าเดียวจึงเข้ามาช่วยได้ทันท่วงที
เทมเพลตหนึ่งหน้าช่วยแนะนำ โครงสร้าง และทำให้การนำเสนอและข้อเสนอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะต้องการสรุปผู้บริหารที่กระชับ บทสรุปผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุประสงค์ประจำปี เราหวังว่าตัวอย่างหนึ่งหน้าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
เลือกเทมเพลตเพื่อช่วยคุณสร้างเอกสารหนึ่งหน้าที่คุณต้องการตามสิ่งที่คุณวางแผนจะนำเสนอและผู้ที่คุณจะนำเสนอให้พวกเขา จำไว้ว่าเทมเพลตเอกสารหนึ่งหน้าที่ดีที่สุดนั้นเรียบง่าย มีโครงสร้าง และง่ายต่อการแชร์
การนำเสนอหนึ่งหน้าที่ประสบความสำเร็จครั้งต่อไปของคุณอาจอยู่ห่างออกไปเพียงแค่เทมเพลตเดียว ทำไมต้องรอ? เตรียมตัวให้พร้อมและเริ่มต้น ด้วยเทมเพลต ClickUpวันนี้!