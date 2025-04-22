บล็อก ClickUp

10 แม่แบบหนึ่งหน้าฟรีสำหรับการเขียนข้อเสนอธุรกิจ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2568

เคยรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลาเพื่อสร้างเอกสารหนึ่งหน้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอหรือข้อเสนอของคุณหรือไม่?

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฉันเข้าใจ! แต่ถึงเวลาที่จะเลิกกังวลเหล่านั้นได้แล้ว! เทมเพลตหน้าเดียวสามารถทำให้การเขียนนำเสนอเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไร้กังวล และยอดเยี่ยม✨

ฉันรู้ว่าการเขียนบทนำสำหรับบริษัทอาจดูน่ากลัว ดังนั้นฉันจึงได้ทำงานหนักแทนคุณแล้วและรวบรวมตัวอย่างบทนำแบบหนึ่งหน้าฟรี 10 ตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นกับลูกค้าหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพ

อะไรคือเทมเพลตแบบหน้าเดียว?

เทมเพลตหนึ่งหน้าคือเอกสารหน้าเดียวที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรุปแบบมืออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ

มีเทมเพลตเว็บไซต์แบบหน้าเดียวให้คุณเลือกใช้เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งหรือหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย การเสริมสร้างตัวตนออนไลน์ของคุณจะช่วยให้คุณกลายเป็นผลลัพธ์อันดับต้น ๆ บนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google!

ประเภทและรูปแบบของเอกสารหนึ่งหน้าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้อย่างไรและใครจะเป็นผู้อ่าน

เมื่อคุณต้องการสร้างการนำเสนอที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทหรือใช้เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ เอกสารหนึ่งหน้าจะเป็นพิมพ์เขียวที่ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่น่าสนใจ

คุณสามารถใช้เอกสารหนึ่งหน้าเพื่อสร้างการนำเสนอที่แตกต่างกันได้ รวมถึง:

ตรวจสอบเทมเพลตแบบหน้าเดียวหลายแบบ เช่นตัวอย่างด้านล่าง ก่อนเลือกแบบที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตหนึ่งหน้าที่ดี?

เอกสารหนึ่งหน้าที่ดีช่วยให้คุณนำเสนอประเด็นสำคัญในรูปแบบที่มีโครงสร้างและอ่านง่าย พวกเขาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณ, โปรแกรม, โครงการ, หรือบริการของคุณโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้น

นี่คือห้าสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแผ่นข้อมูลหนึ่งหน้า:

  • ความเรียบง่าย: สร้างการนำเสนอที่ชัดเจนและอ่านง่าย
  • โครงสร้าง: ช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • สไตล์: แสดงจุดสำคัญในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ ดึงดูดสายตา และอ่านง่ายสำหรับการดูผ่านอย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการขยาย: เหมาะกับทุกขนาดของโครงการ
  • ความสามารถในการแชร์: ส่งออกเป็นรูปแบบที่ทีมของคุณและผู้อ่านเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตหน้าเดียวที่ดียังมีช่องสำหรับใส่ข้อมูลมาตรฐานของบริษัทและรายละเอียดส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย และข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการ

เอกสารหนึ่งหน้าที่ดีที่สุดช่วยให้คุณพัฒนาการนำเสนอธุรกิจหรือข้อเสนอทางธุรกิจที่ชัดเจน มีระเบียบ และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้อ่านเป้าหมายของคุณ

เอกสารหน้าเดียวเหล่านี้จะช่วยให้คุณส่งเสริมประเด็นสำคัญที่คุณต้องการนำเสนอในข้อเสนอหรือการขายของคุณ

10 แม่แบบหน้าเดียวฟรี

นี่คือเทมเพลตสำหรับเอกสารหนึ่งหน้าจำนวน 10 แบบ คุณสามารถปรับแต่งแต่ละเทมเพลตเพื่อสร้างการนำเสนอ แนวคิดหลัก ข้อเสนอ และสรุปสำหรับโครงการเกือบทุกประเภท

คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตต่าง ๆ เพื่อเน้นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดในเอกสารหนึ่งหน้าของคุณได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้ได้ฟรี

1. เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตหน้าเดียวสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp

เน้นจุดสำคัญของโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต Project Management One Pager จาก ClickUp

เทมเพลตหน้าเดียวนี้ประกอบด้วยทุกแง่มุมและส่วนสำคัญที่คุณต้องการในการพัฒนาการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลา ผลงานหลัก งานสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญ

มุมมองที่กำหนดเองและหมวดหมู่สถานะภายในหน้าธุรกิจแบบหนึ่งหน้าช่วยให้คุณติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • มุมมองขั้นตอนการวางแผน: ช่วยให้คุณระดมความคิดและจัดตั้งงาน
  • มุมมองปฏิทิน: ช่วยให้คุณวางแผนเวลาที่งานควรเสร็จสิ้น
  • มุมมองแผนโครงการ: ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งงานได้
  • สถานะ: สถานะ "ดำเนินการอยู่", "ต้องทำ", หรือ "เสร็จสมบูรณ์" แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ

เอกสารสรุปการจัดการโครงการแบบหนึ่งหน้าใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และสามารถแชร์กับทุกคนที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

2. เทมเพลตหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp

แม่แบบเอกสารประจำปีแบบหน้าเดียวโดย ClickUpเป็นเอกสารหน้าเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสรุปเป้าหมายประจำปีของบริษัทคุณให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตาม และดูสวยงามบนอุปกรณ์มือถือ

ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญประจำปีและเชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอีกแล้วความสับสนหรือข้อมูลกระจัดกระจาย! เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าฉบับฟรีนี้จะมอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ และอื่นๆ ของบริษัทคุณ

มันยังมีส่วนแยกต่างหากสำหรับ 우선순위ระดับโลกและระดับแผนก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างภาพรวมได้

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบโดยการรวมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)สำหรับแต่ละลำดับความสำคัญ

บอกลาเอกสารรายงานที่ท่วมท้น และต้อนรับภาพรวมที่กระชับและสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเทมเพลตฟรีเช่นนี้ 👋

เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจ "เหตุผล" เบื้องหลังเป้าหมายของคุณ ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกัน

เนื่องจากคุณกำลังตรวจสอบตัวเลขยอดขายประจำปีอยู่แล้ว นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการปรับปรุง กลยุทธ์การจัดการแบรนด์หรือแผนธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณในปีหน้า

3. แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp

แม่แบบสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จยิ่งขึ้น

มันยังสามารถช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!

หากคุณกำลังจะนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการเลือกซอฟต์แวร์ CRM Marketingที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลลูกค้าได้เมื่อคุณเติบโตขึ้น

เอกสารหน้าเดียวของบริษัทฟรีช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้การปรับแต่งรูปแบบทันที เช่น การฝังลิงก์และการแท็กเอกสาร เพื่อให้ทีมการตลาดและทีมขายเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายจากหน้าเดียวนี้

และด้วยการแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายให้แสดงความคิดเห็น ทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติกับหน้าเดียวนี้เสมือนเป็นสำนักงานใหญ่ในขณะที่พวกเขาทำงานผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความร่วมมือ และเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

เริ่มต้นวันนี้และสัมผัสพลังของการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ!

ต้องการยกระดับกระบวนการรายงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณหรือไม่? ลองใช้เอกสารสรุปธุรกิจแบบหนึ่งหน้าควบคู่กับเทมเพลตรายงานการขายเพื่อแนวทางแบบครบวงจรที่ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp

แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp
แม่แบบสรุปโครงการการตลาด ClickUp

แบบฟอร์มโครงการการตลาดโดย ClickUpทำงานเป็นเอกสารหน้าเดียวของบริษัทที่ช่วยให้คุณสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อให้โครงการการตลาดของคุณประสบความสำเร็จ

ใช้เพื่อสื่อสารเป้าหมายของโครงการ, วัตถุประสงค์, และรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย. ยังติดตามงานและงานย่อย.

สร้างเอกสารสรุปโครงการการตลาดแบบหน้าเดียวด้วยแม่แบบอเนกประสงค์นี้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแผนก, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, กลุ่มเป้าหมาย, และเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ

หากคุณชอบสไตล์เทมเพลตนี้ ลองดูเทมเพลตสรุปโครงการอื่นๆ ของเรา เพื่อช่วยให้การสร้างหน้าเดียวสำหรับธุรกิจหรือโครงร่างโครงการครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จ

5. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp

เสริมสร้างคุณภาพและความเชี่ยวชาญของบริการของคุณด้วยเทมเพลตข้อเสนอการบริการจาก ClickUp เอกสารหน้าเดียวนี้ฟรีและจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจกับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น เอกสารหนึ่งหน้าอย่างเทมเพลตนี้จะให้พื้นที่เฉพาะสำหรับใส่รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติบริษัท คำอธิบายโครงการ ขอบเขตของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องที่ต้องพึ่งพา และวิธีการชำระเงิน

เครื่องมือแบบฟอร์มข้อเสนอการบริการฟรี ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ด้วยภาพที่ฝังไว้และการเปลี่ยนแบบอักษร

การใช้เทมเพลตข้อเสนอการใช้บริการ ClickUp ช่วยให้คุณร่างข้อเสนอที่ชัดเจน กระชับ และน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณได้รับสัญญาเพิ่มเติม! 🎉

6. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดย ClickUpช่วยให้คุณสรุปข้อมูลและข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอโครงการถัดไปของคุณ

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างจดหมายข่าวธุรกิจที่อธิบายโปรแกรม วัตถุประสงค์ และงบประมาณของคุณ และแบ่งปันภาพของสื่อส่งเสริมการขาย เช่น ใบปลิว เสื้อยืด หรือโฆษณา

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเขียนสรุปที่มีการวางแผนอย่างดี มีทรัพยากรเพียงพอ และดำเนินการอย่างดีเพื่อแบ่งปันกับนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจสนใจ. เอกสารสรุปหนึ่งหน้าไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน.

7. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp

กำลังมองหาโอกาสในการนำเสนอความร่วมมือกับบริษัทอื่นอยู่หรือไม่?แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์โดย ClickUpสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเอกสารนำเสนอแบบสั้นทุกฉบับ

เทมเพลตฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อใช้เสนอความร่วมมือทางธุรกิจ ใช้เพื่อแสดงจุดเด่นของคุณ! ให้บริษัทอื่นๆ รู้ว่าทำไมคุณและทีมของคุณจึงคุ้มค่ากับการลงทุน

เอกสารหน้าเดียวให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจ, ทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจ, และได้รับการร่วมมือที่สำคัญ.

8. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

พัฒนาข้อเสนอได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการโดย ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการเตรียมข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการขององค์กร

เน้นจุดสำคัญของคุณและแสดงผลงานของทีมทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัลไวท์บอร์ดหน้าเดียวสำหรับธุรกิจ

รูปแบบไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมสามารถถามและตอบคำถามภายในเอกสารได้ และคุณจะชื่นชอบการออกแบบโน้ตแบบติดที่ช่วยให้รายละเอียดของโปรแกรมและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสนุก!

บริษัทระดับองค์กรอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับองค์กรที่สามารถจัดการข้อมูลและการสื่อสารสำหรับทีมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น

เอกสารหน้าเดียวเช่นนี้มอบพื้นที่ที่ทีมของคุณต้องการเพื่อพัฒนาข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสุดเจ๋งที่ช่วยให้คุณติดตามการวางแผนสปรินต์, คิดค้นแนวคิด, และร่วมมือทำงานกับทีมทั้งหมดได้

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำให้ผู้ชมของคุณประทับใจด้วยเอกสารที่จัดทำอย่างดีซึ่งเน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณจะตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างไร

9. แม่แบบกรณีศึกษาธุรกิจหน้าเดียว Word

เทมเพลต One Pager สำหรับ Microsoft Word
สร้างหน้าสรุปผู้บริหารที่ปรับแต่งเองด้วยเทมเพลตกรณีธุรกิจแบบหน้าเดียวของ Word

เผยแพร่สรุปผู้บริหารที่สวยงามโดยใช้เทมเพลตกรณีธุรกิจแบบหน้าเดียวของ Word โดย Template.net

คุณสามารถพิมพ์เอกสารธุรกิจหน้าเดียวนี้หรือดาวน์โหลดเอกสารของคุณในรูปแบบ Word, Google doc หรือ Apple page ได้

ในแง่ของเทมเพลตหน้าเดียวของ Template.net นี้มีให้เฉพาะสมาชิก Pro เท่านั้น

10. เทมเพลต Powerpoint แบบหน้าเดียว โดย SlideModel

เทมเพลต PowerPoint สำหรับสตาร์ทอัพแบบหน้าเดียว
ผ่านทาง SlideModel

ทำให้การแนะนำสตาร์ทอัพของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต PowerPoint แบบ One Pager โดย SlideModel

เมื่อพูดคุยกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ทุกวินาทีมีความสำคัญ การพัฒนาเอกสารหนึ่งหน้าที่ชัดเจนและกระชับแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาของพวกเขา นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับคุณอย่างจริงจัง

สไลด์ PowerPoint แบบหน้าเดียวฉบับนี้ ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ ประกอบด้วยรูปแบบสามส่วนที่ช่วยให้คุณสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างครบถ้วน และสไลด์หน้าเดียวนี้จะรวบรวมทุกสิ่งไว้ในการนำเสนอที่ดูน่าสนใจ อ่านง่าย และมีความเป็นมืออาชีพ

ในบรรดาเทมเพลตแบบหน้าเดียวนี้ แบบนี้ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อช่วยให้คุณแสดงจุดสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพของคุณรวมถึงการแนะนำทีม ภาพรวมธุรกิจ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย การเงิน ผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จ

คุณสามารถรวมเทมเพลต PowerPointกับเทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อครอบคลุมทุกด้านของคุณได้

ใครต้องการเทมเพลตหนึ่งหน้า?

ในโลกที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม่แบบหน้าเดียวจึงเข้ามาช่วยได้ทันท่วงที

เทมเพลตหนึ่งหน้าช่วยแนะนำ โครงสร้าง และทำให้การนำเสนอและข้อเสนอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะต้องการสรุปผู้บริหารที่กระชับ บทสรุปผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุประสงค์ประจำปี เราหวังว่าตัวอย่างหนึ่งหน้าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

เลือกเทมเพลตเพื่อช่วยคุณสร้างเอกสารหนึ่งหน้าที่คุณต้องการตามสิ่งที่คุณวางแผนจะนำเสนอและผู้ที่คุณจะนำเสนอให้พวกเขา จำไว้ว่าเทมเพลตเอกสารหนึ่งหน้าที่ดีที่สุดนั้นเรียบง่าย มีโครงสร้าง และง่ายต่อการแชร์

การนำเสนอหนึ่งหน้าที่ประสบความสำเร็จครั้งต่อไปของคุณอาจอยู่ห่างออกไปเพียงแค่เทมเพลตเดียว ทำไมต้องรอ? เตรียมตัวให้พร้อมและเริ่มต้น ด้วยเทมเพลต ClickUpวันนี้!