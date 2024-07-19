15 แม่แบบแนะนำทีมฟรีในรูปแบบ Word, สไลด์ และ ClickUp

คุณได้สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้บริษัทของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และตอนนี้ถึงเวลาที่จะแนะนำพวกเขาให้กับสมาชิกใหม่ในทีม ลูกค้า หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแล้ว คุณจะแนะนำพวกเขาอย่างรวดเร็วและไม่พร้อมกันได้อย่างไร?
วิธีที่ง่ายสำหรับผู้จัดการในการจัดการกับงานนี้คือการใช้เทมเพลต "Meet the Team" สำหรับการนำเสนอหรือเอกสารเพื่อแนะนำทุกคนได้รวดเร็วขึ้น เราจะสอนคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เทมเพลตเหล่านี้สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแนะนำทีมที่แข็งแกร่ง และจากนั้นเราจะแบ่งปัน 15 เทมเพลตฟรีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อแนะนำสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมของคุณได้ 🤩
เทมเพลตแนะนำทีมคืออะไร?
แม่แบบแนะนำทีมเป็นอินโฟกราฟิกหรือแผนผังองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งใช้แนะนำบุคคลสำคัญภายในองค์กรหรือทีมแผนกของคุณ มักใช้เป็นแม่แบบสำหรับการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำสมาชิกทีมที่มีอยู่ให้กับพนักงานใหม่หรือผู้ที่มาจากแผนกอื่น
แม่แบบที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถแสดงชื่อตำแหน่งงาน, ทักษะ, ประสบการณ์, และข้อมูลติดต่อของทุกคนได้ในที่เดียวที่ง่ายต่อการชม. แม่แบบนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับบุคคลในการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สมาชิกทีมต่าง ๆ ทำ, พวกเขาเป็นใคร, และวิธีการติดต่อพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว.
เทมเพลตที่แก้ไขได้เหล่านี้สามารถใช้เป็นสไลด์ทีมในเทมเพลตการนำเสนอหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดนำเสนอสำหรับลูกค้าได้ คุณยังสามารถใช้อินโฟกราฟิกทีมในการนำเสนอทางธุรกิจการประชุมทีม หรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดการแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เขียนแนะนำทีมให้น่าสนใจด้วยผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI. เรียนรู้วิธีการ. 👇🏼
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มแนะนำทีมที่ดี?
เมื่อพูดถึงการแนะนำทีมของคุณ คุณต้องการเทมเพลตที่มีคุณภาพ แต่สิ่งใดที่ทำให้เทมเพลตแนะนำทีมมีความแข็งแกร่ง? เมื่อคุณกำลังสร้างหรือดาวน์โหลดเทมเพลตแนะนำทีมครั้งต่อไป ให้มองหาเทมเพลตแนะนำทีมที่ดีซึ่งจะ:
- ใหญ่พอที่จะรองรับทุกคนในทีมของคุณ
- มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ (ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย, กล่องข้อความขนาดเท่ากัน ฯลฯ)
- รวมข้อมูลพื้นฐานไว้ในลักษณะที่กระชับ ไม่ละเอียดเกินไป (คุณไม่ต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อความยาว ๆ)
- รวมรูปภาพคุณภาพสูงความละเอียดสูงของสมาชิกทีมแต่ละคน
- ระบุชื่อของแต่ละบุคคล, ตำแหน่งงาน, คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับทักษะของพวกเขา, และข้อมูลติดต่อ เช่นอีเมลหรือลิงก์โซเชียลมีเดีย
- สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงแบบอักษรและชุดสีให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
คุณยังสามารถเน้นคุณค่าหลักควบคู่ไปกับบุคลิกหรือความสนใจของแต่ละคนได้ หากสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
15 แบบฟอร์มแนะนำทีมงานฟรี
เราเข้าใจ—คุณงานล้นมือ 📚
แม้ว่าเอกสารแนะนำทีมจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่บ่อยครั้งก็มักถูกละเลยเมื่อต้องจัดเตรียมงานต้อนรับพนักงานใหม่ในส่วนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การสละเวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อจัดทำทรัพยากรนี้ จะช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นี่คือ 15 แบบฟอร์มแนะนำทีมงานที่คุณสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
1. แม่แบบ ClickUp พบปะทีมงาน
หากทีมของคุณใช้ชีวิตอยู่ใน Docs แม่แบบนี้เหมาะสำหรับคุณแม่แบบแนะนำทีมโดย ClickUpช่วยให้คุณแนะนำพนักงานใหม่หรือลูกค้าที่คาดหวังให้รู้จักกับสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมของคุณได้อย่างง่ายดาย เป็นแม่แบบClickUp Docที่มีรูปภาพของสมาชิกทีมและช่องข้อความที่คุณสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ทักษะ และความสนใจของพวกเขาได้
ลากและวางส่วนต่าง ๆ เพื่อแบ่งทีมออกเป็นแผนกหรือจัดกลุ่มพนักงานตามทีม คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ของคุณ เปลี่ยนแบบอักษร และสร้างชุดสีเพื่อใช้ในงานนำเสนอที่มีแบรนด์ของคุณ
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลข้อมูลบริษัท คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังข้อมูลติดต่อของสมาชิกแต่ละทีม รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
2. เทมเพลตอีเมลแนะนำทีมสำหรับการประชุม ClickUp
ต้องการวิธีการส่วนตัวให้ผู้คนได้รู้จักสมาชิกทีมใหม่ของคุณมากขึ้นหรือไม่? ใช้เทมเพลตอีเมลแนะนำทีมของ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตอีเมลนี้เพื่อแนะนำทีมทั้งหมดของคุณให้กับลูกค้าใหม่ หรือเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบหากมีใครบางคนได้เปลี่ยนไปรับตำแหน่งใหม่ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีผู้ติดต่อใหม่สำหรับพวกเขา
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่และแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับทีมที่พวกเขาจะทำงานร่วมกันในโครงการ คุณอยู่ในอีเมลทั้งวันอยู่แล้ว ดังนั้นอาจเริ่มการแนะนำตัวที่นั่นเลยก็ได้
3. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp
แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUpเป็นตัวเลือกที่น่าทึ่งในการแนะนำผู้คนให้รู้จักกับทีมของคุณ ✨
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพ และทำให้การนำสีและแบบอักษรของแบรนด์คุณมาใช้เป็นเรื่องง่าย
มีเทมเพลตสีสันสดใสให้คุณสามารถใส่รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบทบาทของสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปกับซอฟต์แวร์ออกแบบที่ซับซ้อน: ทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยในเทมเพลตนี้
4. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถของทีม ClickUp
ต้องการแบ่งปันระดับทักษะที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีมของคุณในหมวดหมู่ต่างๆ หรือไม่? ใช้แม่แบบ ClickUp Team Capability Matrixสำหรับแผนผังองค์กรแนะนำทีมของคุณ
ทางด้านซ้ายของเทมเพลต คุณจะอัปโหลดรูปภาพและชื่อของแต่ละคนในทีม ที่ด้านบนของแผนภูมิ คุณสามารถแบ่งคอลัมน์ออกเป็นทักษะเฉพาะและกำหนดตัวเลข (โดยทั่วไปใช้มาตราส่วน 1 ถึง 5) เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
แผนภูมิแนะนำทีมประเภทนี้ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถเห็นได้ง่ายว่าควรติดต่อใครเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการนอกจากนี้ยังช่วยให้ทีม HRของคุณสามารถติดตามการพัฒนาทักษะของสมาชิกแต่ละคนได้ตลอดเวลา
5. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp (ขั้นสูง)
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจ้างงานและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในทีม คุณคงทราบดีว่าพวกเขามีข้อมูลมากมายที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันกับงาน วิธีที่มีประสิทธิภาพในการแนะนำทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้คือการใช้แม่แบบคู่มือพนักงานของ ClickUp หน้าแรกของแม่แบบนี้ถูกจัดไว้สำหรับการแนะนำบริษัทและข้อความต้อนรับจากหัวหน้าทีม
ในหน้าเพิ่มเติม คุณสามารถรวมอินโฟกราฟิกแนะนำทีมและแนวทางพื้นฐาน กฎระเบียบ และขั้นตอนที่พนักงานใหม่ควรปฏิบัติตามคู่มือพนักงานนี้สามารถใช้เป็นแผนที่นำทางให้บุคคลนั้นในการเข้าร่วมทีมและผ่านกระบวนการต่างๆ ได้
6. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
ต้องการให้กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาหรือไม่?
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ใน ClickUpช่วยให้การจัดการงานปฐมนิเทศทั่วไปเป็นเรื่องง่ายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวก คุณสามารถมอบหมายงานให้กับแผนกต่างๆ ได้ เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการการตั้งค่าบัญชีอีเมลและการลงทะเบียนเงินเดือน ในขณะที่ทีมไอทีสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ได้
หนึ่งในงานที่คุณสามารถมอบหมายให้กับพนักงานใหม่คือการทบทวนโครงสร้างทีม ให้ลิงก์ไปยังเทมเพลต "รู้จักทีม" ในงานเพื่อให้พวกเขาสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครอยู่ในทีมแล้ว อย่าลืมสร้างงานให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มพนักงานใหม่เข้าไปในเทมเพลตด้วย!
7. แม่แบบภาพรวมบริษัท ClickUp
หากคุณมีแผนผังองค์กรขนาดใหญ่ การมีศูนย์กลางที่สมาชิกทีมสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากแม่แบบภาพรวมบริษัทของ ClickUpช่วยแบ่งปันข้อมูลทีมระหว่างแผนกและส่วนธุรกิจต่างๆ
ใช้เวอร์ชันที่เรียบง่ายของเทมเพลตนี้เพื่อสร้างภาพรวมของบริษัทของแผนกต่าง ๆ รวมถึงการตลาดดิจิทัล, ไอที, ทรัพยากรบุคคล, การขาย, และอื่น ๆ รายการโครงการหลักที่แต่ละแผนกกำลังดำเนินการอยู่ และรวมคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนภายในแผนก
คุณสามารถรวมสไลด์ภาพรวมของบริษัทในการนำเสนอทีมผู้บริหาร หรือใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามโครงการและงานย่อยที่กำลังดำเนินอยู่ในแต่ละแผนกได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ
8. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
การพบปะกับทีมไม่ใช่แค่การเรียนรู้ชื่อและตำแหน่งงานของทุกคนเท่านั้น แต่ยังเป็นการค้นพบแบรนด์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของบริษัทอีกด้วยใช้เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรจาก ClickUpเพื่อแนะนำคุณค่าของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ พร้อมกับหน้าตาใหม่ที่พวกเขาจะได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ในส่วนเกี่ยวกับเรา คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ "รู้จักทีมงาน" ที่มีรูปถ่ายและข้อมูลพื้นฐานของทุกคนในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงแพ็คเกจค่าตอบแทนหากคุณใช้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการจ้างงาน
9. เทมเพลต Google Slides แนะนำทีมโดย SlideTeam
เทมเพลตGoogle Slide"Meet the Team" โดย SlideTeamนี้ เป็นอินโฟกราฟิกที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้แนะนำทีมของคุณในสไลด์ PowerPoint หรือบน Google Slides ได้ คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด และตำแหน่งของตำแหน่งที่วางไว้และรูปร่างให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไอคอนและอัปโหลดรูปภาพสำหรับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย 🙌
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ให้รู้จักกับทีม หรือแบ่งปันความเชี่ยวชาญของสมาชิกทีมแต่ละคนให้กับลูกค้าเป้าหมาย
10. เทมเพลต PowerPoint แนะนำทีมโดย SlideChef
อินโฟกราฟิกเทมเพลต PowerPoint ของ SlideChefช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์และแสดงสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทคุณได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า และวงกลมแบบคลาสสิก ไปจนถึงรูปทรงสนุกๆ และการจัดวางแบบศิลปะ มีตัวเลือกสำหรับทุกประเภทธุรกิจในเทมเพลต PPT สำหรับทีมนี้
เช่นเดียวกับการออกแบบสไลด์นำเสนอ PPT อื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมได้ ตั้งแต่โทนสีและแบบอักษร ไปจนถึงการจัดวางและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แอนิเมชันและกราฟ
เพื่อเริ่มต้น ให้ดาวน์โหลดแบบออกแบบ ปรับแต่งเลย์เอาต์และพื้นที่ข้อความ และเริ่มสร้างเทมเพลต PowerPoint สำหรับทีมของคุณ คุณสามารถเพิ่มสไลด์ลงในพรีเซนเทชัน PowerPoint หรือใส่ลิงก์ไปยังเทมเพลตในคู่มือทีมของคุณได้
11. เทมเพลตแนะนำทีมใน Microsoft Word โดย Creately
แม่แบบแนะนำทีมของ Microsoft Word โดย Creately นำเสนอแนวทางที่สะอาดและมืออาชีพสำหรับการแนะนำทีม ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย แม่แบบนี้ช่วยให้สามารถนำเสนอสมาชิกในทีม บทบาท ข้อมูลติดต่อ และชุดทักษะได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Word เนื่องจากสามารถส่งออกได้อย่างราบรื่นไปยังเอกสาร Word ที่มีอยู่ของคุณ จึงมั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ที่ต้องการ คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบได้อย่างง่ายดาย เช่น การปรับสีและแบบอักษรให้เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ สิ่งนี้ทำให้เทมเพลต Creately เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเอกสารแนะนำทีมที่สอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นหรือการผนวกเข้ากับคู่มือบริษัทที่มีอยู่แล้ว!
12. แม่แบบแนะนำสมาชิกทีม PowerPoint โดย SlideModel
เทมเพลตแนะนำสมาชิกทีม PowerPoint ของ SlideModel มอบวิธีการนำเสนอสมาชิกทีมและบทบาทของพวกเขาในรูปแบบที่น่าสนใจ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย การปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เข้ากับแบรนด์และสไตล์ขององค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยรูปแบบที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบ พร้อมช่องสำหรับใส่รูปภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคน ตำแหน่งงาน และคำอธิบายสั้น ๆ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแต่ละคนเพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงในทีมได้อีกด้วย ด้วยการผสมผสานความเป็นมืออาชีพเข้ากับความเป็นส่วนตัว เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศ การนำเสนอให้กับลูกค้าหรือการประชุมทั่วทั้งบริษัท
13. แบบฟอร์มโปรไฟล์สมาชิกทีม PowerPoint โดย SlideModel
เทมเพลตโปรไฟล์สมาชิกทีม PowerPoint ของ SlideModel นำเสนอวิธีการแนะนำสมาชิกแต่ละคนในทีมอย่างมีความโต้ตอบและเน้นภาพสูง เทมเพลต PowerPoint ที่ครอบคลุมนี้มีสไลด์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถเน้นสมาชิกแต่ละคนในทีมพร้อมกับบทบาท คุณสมบัติ ทักษะเฉพาะตัว และข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้
ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับรูปภาพโปรไฟล์ที่ดูทันสมัยและส่วนข้อความหลายส่วนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับสไตล์และโทนสีของแบรนด์คุณ แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพนักงานของคุณเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนภายในทีมและดึงดูดลูกค้าหรือพนักงานใหม่ให้มีส่วนร่วมในแบบที่เป็นมนุษย์และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
14. เทมเพลตสไลด์ PowerPoint แนะนำทีม โดย SlideModel
แนะนำผู้เล่นหลักภายในองค์กรของคุณอย่างมีสไตล์ด้วยเทมเพลตสไลด์ PowerPoint "Meet the Team" โดย SlideModel. รูปแบบที่สดใสและออกแบบมาอย่างดีให้คุณมีโอกาสแสดงรูปถ่าย, ตำแหน่ง, ทักษะ, และสาขาความเชี่ยวชาญของสมาชิกทีมแต่ละคนในแบบที่น่าสนใจและชัดเจน.
ปรับแต่งทุกองค์ประกอบ รวมถึงสี แบบอักษร และเค้าโครง เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีมการนำเสนอผลงานต่อลูกค้า หรือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
15. แม่แบบ PowerPoint สำหรับแนะนำพนักงานเด่น โดย SlideModel
เทมเพลต PowerPoint Employee Spotlight ของ SlideModel มอบวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเน้นสมาชิกในทีมแต่ละคน เทมเพลตนี้มีสไลด์เฉพาะสำหรับสร้างโปรไฟล์สมาชิกแต่ละคนอย่างละเอียด ฉลองความสำเร็จในอาชีพ ทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสนใจของพวกเขา
รูปแบบสามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถผสานแบรนด์ของธุรกิจคุณเข้ากับการเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ของทีมคุณได้ เทมเพลต Spotlight สร้างประสบการณ์ทางการมองเห็นที่น่าประทับใจซึ่งเหมาะสำหรับการแบ่งปันในระหว่างการนำเสนอ การประชุมทีมงาน การแนะนำลูกค้าหรือบนระบบอินทราเน็ตของบริษัทคุณ แพร่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นของทีมงานคุณผ่านเทมเพลตที่สวยงามนี้จาก SlideModel
ใช้เครื่องมือเพื่อแนะนำสมาชิกในทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังแนะนำสมาชิกใหม่ในทีมให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ หรือต้องการวิธีที่น่าสนใจในการแบ่งปันโครงสร้างทีมและความเชี่ยวชาญของคุณกับลูกค้าที่มีศักยภาพ เทมเพลต "แนะนำทีม" จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน ✅
ClickUpมีห้องสมุดเทมเพลต ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการทีมและเพิ่มโครงสร้างให้กับองค์กรของคุณได้ลองดูหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อค้นหาหมวดหมู่ที่ทำให้ทีมของคุณโดดเด่น