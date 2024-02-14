สร้างการนำเสนอที่ชนะใจลูกค้า: เคล็ดลับ, เทคนิค, และกลยุทธ์

การนำเสนอผลงานต่อลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่น่าหวั่นใจ
คุณต้องโน้มน้าวลูกค้าว่าคุณเหมาะสมกับแบรนด์ของพวกเขาและมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้
เมื่อมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน การสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกลายเป็นเรื่องท้าทาย
เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จโดยใช้กลยุทธ์ในคู่มือนี้
ความสำคัญของการนำเสนอผลงานต่อลูกค้า
การนำเสนอสำหรับลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้เห็นภาพรวมของความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าการทำงานร่วมกับคุณจะเป็นอย่างไร และคุณจะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับพวกเขาได้อย่างไร
หากวางแผนและดำเนินการอย่างดี การนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าสามารถช่วยให้คุณ:
- พูดถึงงานของคุณในรูปแบบของเรื่องราวที่น่าสนใจ
- สื่อสารคุณค่าของคุณให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าใจ
- สื่อสารความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้วให้กับลูกค้าปัจจุบัน
- สรุปโครงการและวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล
การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับนักขายหรือผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในปัจจุบัน
5 ขั้นตอนสำคัญสำหรับการนำเสนอผลงานต่อลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จ
การสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดสำหรับลูกค้าเป็นงานที่ยาก ไม่ว่าคุณจะกำลังจะนำเสนอการขายหรือสไลด์โชว์เชิงสร้างสรรค์
ใช้รายการตรวจสอบห้าขั้นตอนนี้เมื่อสร้างงานนำเสนอและเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาของลูกค้าของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1. วิจัยและวางแผนการนำเสนอ
คุณอาจเข้าใจงานของคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง แต่ลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณยังไม่ได้เปิดใจที่จะร่วมงานกับคุณ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมส่วนที่สำคัญที่สุดของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต่อหน้าลูกค้าจึงเริ่มต้นด้วยการวิจัยและการวางแผน
ดูเพิ่มเติม:
- กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร (สำหรับการนำเสนอ) และเป้าหมายของพวกเขาเป็นอย่างไร
- ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ รวมถึงปัญหา แรงบันดาลใจ ความสนใจ และอื่นๆ
- วิธีตอบคำถามเป้าหมายใหญ่ อุปสรรค และปัญหาของลูกค้า
- ธุรกิจของพวกเขา ขนาดทีม และอุตสาหกรรม (รวมถึงวิธีที่ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของพวกเขา)
คำถามคือ คุณจะหาข้อมูลนี้ได้จากที่ไหน?
อย่าลืมตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- หน้า LinkedIn และเว็บไซต์ของลูกค้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการปัจจุบันของพวกเขา
- การนำเสนอผลงานในอดีตของคุณที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเคยให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- หน้า 'เกี่ยวกับเรา' ของลูกค้าและวิดีโอออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโทนเสียงและหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอของคุณ
เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าของคุณสนใจแล้ว ให้ช่วยพวกเขาทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้น—จัดโครงสร้างและรูปแบบของประเด็นสำคัญที่คุณวางแผนจะนำเสนอโดยใช้ClickUp AI
ใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้เพื่อสร้างการนำเสนอที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น
ต่อไป คุณควรใช้การประชุมกับลูกค้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลที่แบรนด์ของคุณเหมาะสมกับพวกเขา:
- เริ่มต้นด้วยการยอมรับปัญหาของพวกเขา แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจพวกเขา และสร้างความไว้วางใจในกระบวนการ
- ต่อไปให้ถามคำถามและดูว่าพวกเขามีปัญหาเร่งด่วนใด ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่
- แนะนำสิ่งที่คุณนำเสนอว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของลูกค้า และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับความต้องการเร่งด่วนของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 2 สร้างช่องทางการตลาดจากงานนำเสนอของคุณ
การนำเสนอของคุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นและทิศทาง คุณต้องการให้ลูกค้าเซ็นสัญญาหรือไม่? หรือคุณต้องการให้พวกเขาลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน
ไม่ว่าจะทางใด คุณต้องรู้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้พวกเขาดำเนินการอะไร
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการเปลี่ยนการนำเสนอของคุณให้เป็นช่องทางการตลาด:
- สร้างเรื่องราวของคุณโดยใช้เรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชม
- อย่าให้ข้อมูลมากเกินไปแก่ลูกค้าเป้าหมาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนำเสนอของคุณตรงประเด็น และหลีกเลี่ยงการพูดวกวน
- ควบคุมการประชุมของคุณและทำให้ลูกค้าของคุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่
- ออกแบบสไลด์ของคุณด้วย: ต้นเรื่อง: แนะนำสิ่งที่กำลังนำเสนอ เหตุผลที่คุณนำเสนอ และสิ่งที่ลูกค้าควรคาดหวังเมื่อทำงานร่วมกัน กลางเรื่อง: เพิ่มภาพประกอบให้กับเรื่องราวของคุณและสร้างคุณค่าทางสุนทรียภาพ ท้ายเรื่อง: บอกลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและเพิ่มการเรียกร้องให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpที่เตรียมไว้แล้วและปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของการนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักก่อนการนำเสนอครั้งสุดท้าย
- ติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอไว้ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 3. ใช้เนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตาเพื่อสื่อสารเรื่องราวของคุณ
ข้อความบนสไลด์ของคุณมากเกินไปจะทำให้ดูน่าเบื่อและทำให้ผู้ชมรู้สึกท่วมท้น
ดังนั้น เมื่อนำเสนอ ควรพิจารณาใช้สื่อภาพประกอบ เช่น อินโฟกราฟิก แผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง ภาพถ่าย ภาพวาดด้วยมือ เป็นต้น เป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ของคุณ
ภาพเหล่านี้มีข้อดี เช่น:
- การดึงดูดและรักษาความสนใจของลูกค้า
- การจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์/บริการของแบรนด์—ในเชิงภาพลักษณ์
- การแยกสไลด์ที่มีข้อความหนาแน่นเพื่อเพิ่มความชัดเจน
- แปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ใช้ClickUp Whiteboardsเป็นผืนผ้าใบเพื่อสร้างการนำเสนอแบบภาพสำหรับการประชุมของคุณ และแสดงคุณค่าของคุณให้ลูกค้าเห็น
ขั้นตอนที่ 4. ส่งเสริมการสนทนาแบบสองทาง
ไม่ว่าจะเป็นคำเสนอขายหรือการประชุมแนะนำตัว สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสนใจของผู้ฟังไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การนำเสนอของคุณไม่สามารถเป็นเพียงการพูดคนเดียวได้
ดังนั้น เมื่อการนำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการโต้ตอบแบบสองทาง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องไม่สำคัญ และแทนที่ด้วยการย้ำว่าทำไมบัญชีของลูกค้าจึงมีความสำคัญต่อคุณ
- รวบรวมความคิดเห็นโดยการถามคำถามเช่น: คุณมีคำถามใด ๆ สำหรับเราหรือไม่? คุณมองว่าสินค้า/บริการของเราเป็นโซลูชันที่น่าพอใจสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่? เราสามารถทำงานร่วมกันในฐานะคู่ค้าและผลักดันโครงการนี้ไปข้างหน้าได้อย่างไร?
- คุณมีคำถามใด ๆ สำหรับเราหรือไม่
- คุณเห็นผลิตภัณฑ์/บริการของเราเป็นทางออกที่น่าพึงพอใจสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่?
- เราจะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรและผลักดันโครงการนี้ให้ก้าวหน้าได้อย่างไร?
- กระตุ้นให้ผู้ชมของคุณถามคำถามและให้การสนับสนุนสำหรับคำถามของพวกเขา—ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอบเขต ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และอื่น ๆ
- คุณมีคำถามใด ๆ สำหรับเราหรือไม่
- คุณเห็นผลิตภัณฑ์/บริการของเราเป็นทางออกที่น่าพึงพอใจสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่?
- เราจะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรและผลักดันโครงการนี้ให้ก้าวหน้าได้อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 5. กำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนเพื่อปิดการนำเสนอของคุณ
การบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคือการกำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนเมื่อสิ้นสุดการประชุม
หากคุณทิ้งการประชุมไว้แบบไม่มีข้อสรุป คุณอาจไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ฟังของคุณ
นี่คือวิธีตั้งความคาดหวังที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าของคุณในขณะที่ปิดการนำเสนอ:
- สรุปสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำต่อไป
- ให้ตรงไปตรงมาและชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่คุณจะโทรติดตามผล
- ให้ลูกค้าทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจนและแจ้งความคืบหน้าให้พวกเขาทราบอยู่เสมอ
องค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมในการนำเสนอให้กับลูกค้า
ปรับปรุงทักษะการนำเสนอของคุณให้ลูกค้าประทับใจ และเตรียมการนำเสนอของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เหล่านี้:
1. การวิจัยลูกค้าอย่างละเอียด
ใช้วิธีการวิจัยขั้นต้นและขั้นรองเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าของคุณ
รับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ระหว่างการวิจัยของคุณ:
- เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของลูกค้าคืออะไร?
- พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรในอุตสาหกรรมของพวกเขาอยู่ในตอนนี้?
- ลูกค้าวัดความสำเร็จอย่างไร?
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แหล่งข้อมูลเช่นเว็บไซต์ของบริษัท, รายงานประจำปี, สิ่งพิมพ์ทางอุตสาหกรรม, และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด.
ลงทุนในซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่เพื่อจัดระเบียบและนำเสนอการวิจัยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จุดเจ็บปวดของลูกค้า
การแก้ไขปัญหาปัจจุบันของลูกค้าของคุณ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคุณในความต้องการที่เร่งด่วนของพวกเขา และโดยนัยแล้ว ยังช่วยสร้างความเกี่ยวข้องของคุณกับพวกเขาอีกด้วย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดของลูกค้าเพื่อระบุความท้าทายที่พวกเขาอาจกำลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ควรพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาอีกทั้งยังสามารถใช้แม่แบบการเริ่มต้นโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
3. หลักฐาน
จุดพิสูจน์ของคุณช่วยยืนยันคำกล่าวอ้างของคุณและสร้างความน่าเชื่อถือโดยการเน้นย้ำถึงประวัติการทำงานและเรื่องราวความสำเร็จของคุณ. เพื่อที่จะนำเสนอ:
- รวบรวมกรณีศึกษา, คำรับรอง, และข้อมูลประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโซลูชันของคุณในอุตสาหกรรม
- จัดโครงสร้างการนำเสนอของคุณเพื่อรวมจุดพิสูจน์เหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ โดยเน้นย้ำในช่วงเวลาสำคัญเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
- ใช้ภาพประกอบ เช่น แผนภูมิหรือกราฟ เพื่อแสดงจุดพิสูจน์ของคุณและทำให้มีผลกระทบมากขึ้น
4. การเรียกร้องให้ดำเนินการ
การเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนจะนำทางลูกค้าของคุณไปยังขั้นตอนถัดไปที่พวกเขาควรดำเนินการหลังจากการนำเสนอ และชี้นำพวกเขาไปสู่การตัดสินใจ
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขา:
- ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การนัดหมายประชุม การลงนามในสัญญา หรือการเริ่มต้นทดลองใช้งาน
- จัดเตรียมช่องทางหลากหลายให้ลูกค้าสามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ และทำให้สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขาในการดำเนินการต่อไป
- ติดต่อพวกเขาโดยทันทีหลังจากนั้นเพื่อเสริมสร้างการเรียกร้องให้ดำเนินการและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็น
5. การลงทุนที่คาดหวังและระยะเวลา
นำเสนอรายละเอียดการลงทุนที่จำเป็นสำหรับโซลูชันของคุณอย่างละเอียด รวมถึงค่าใช้จ่ายเงื่อนไขการชำระเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นไปได้
เพื่อให้ได้ประมาณการที่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณและระยะเวลาของลูกค้าของคุณ ให้ถามคำถามต่อไปนี้:
- งบประมาณสูงสุดสำหรับโครงการนี้คือเท่าไร?
- มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเฉพาะใดที่ควรทราบหรือไม่?
- งบประมาณของลูกค้ายืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด? พวกเขาเปิดรับการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับค่าใช้จ่ายหรือไม่?
- พวกเขามีกรอบเวลาในการเริ่มและดำเนินโครงการนี้เมื่อใด?
- หากเกิดการขยายขอบเขตงาน กำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร?
4 ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงระหว่างการนำเสนอให้กับลูกค้า
ค้นหาจุดที่ลงตัวในทักษะการนำเสนอของคุณด้วยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้:
1. ไม่ได้เตรียมการอย่างเหมาะสม
การไม่สร้างบริบทที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นการนำเสนอของคุณอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการขาดการมีส่วนร่วมจากลูกค้าของคุณจัดการความคาดหวังของลูกค้าและชี้แจงสิ่งที่ผู้ชมควรคาดหวัง
หากลูกค้าของคุณรู้สึกสับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างเต็มที่
เพื่อ เตรียมการให้เหมาะสม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:
- เข้าใจพื้นฐานของผู้ชมของคุณและปรับการแนะนำของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา
- ระบุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอของคุณอย่างชัดเจน และให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการนำเสนอของคุณ
- เริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้ และตั้งบรรยากาศให้กับการนำเสนอที่เหลือ
2. การตั้งรับหรือป้องกันตัวเอง
การแสดงภาษากายเชิงป้องกัน เช่น การกอดอก หลีกเลี่ยงการสบตา หรือแสดงท่าทางตึงเครียด ส่งสัญญาณถึงความไม่สบายใจต่อลูกค้าของคุณ
สิ่งนี้สามารถบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับพวกเขาได้ทันที
นอกจากนี้ การที่คุณมีท่าทีป้องกันตัวอาจดูเหมือนเป็นการขาดความมั่นใจในสายตาของลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การสื่อสารที่ล้มเหลวและความไว้วางใจที่ลดลง
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:
- โปรดใส่ใจภาษากายของคุณระหว่างการฝึกซ้อม นอกจากนี้ ให้ฝึกรักษาท่าทางที่เปิดกว้างและสบตาเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความเปิดเผย
- หากมีคำถามที่ท้าทายถูกถามขึ้นมา ให้คงความสงบและเปิดใจไว้
- แสดงการฟังอย่างตั้งใจโดยการพยักหน้า ยิ้ม และใช้ท่าทางที่แสดงการเห็นด้วย สิ่งนี้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการสนทนา
- หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่งหรือต้องการคำชี้แจง โปรดถามคำถามอย่างสุภาพและให้เกียรติ สิ่งนี้แสดงถึงความเต็มใจที่จะเข้าใจและแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าของคุณ
3. การกล่าวถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างการนำเสนอเป็นการเสียเวลาของลูกค้า หากไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบริษัท อย่าทำ
ตัวอย่างเช่น หากการนำเสนอของคุณเกี่ยวกับการจัดการบัญชี อย่าพูดถึงประวัติของบริษัทของคุณ เว้นแต่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จของกลยุทธ์การจัดการบัญชีของคุณ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นที่การแสดงผลลัพธ์ของบัญชีเป็นประเด็นหลัก สิ่งนี้จะช่วยให้การนำเสนอของคุณมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังให้ข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าโดยตรง
นี่คือ กลยุทธ์บางประการในการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนำเสนอของคุณ:
- เพิ่มข้อมูลที่ตรงกับปัญหาและความสนใจเฉพาะของลูกค้าของคุณ
- ระบุตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายของคุณ และเชื่อมโยงตัวชี้วัดเหล่านี้กับผลกระทบของโซลูชันของคุณ
- ใช้แผนภูมิ กราฟ และภาพประกอบเพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าสนใจ
- ให้บริบทของข้อมูลที่คุณกำลังนำเสนอ—ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมตัวเลขเหล่านี้จึงมีความสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกำลังเล่า
- ใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริงและกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าโซลูชันของคุณได้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไร
4. ไม่แนะนำแนวทางการปรับปรุง
การจบการนำเสนออย่างสมบูรณ์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของงานคุณ ควรติดตามความต้องการของผู้ฟังของคุณต่อไป โดยเริ่มจากการโทรติดตามผล
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีเช่น ClickUp และให้บริษัทของคุณได้รับข้อมูลตอบกลับจากลูกค้าแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลสำหรับพวกเขาแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าที่ดียังสามารถทำงานอัตโนมัติในหลายๆ งานเหล่านี้ได้อีกด้วย
ด้วยClickUp Formsคุณสามารถรวบรวมคำตอบจากลูกค้าและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแปลงคำตอบจาก Clickup Form ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การบริหารโครงการสำหรับลูกค้า
ปรับระดับเสียงให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงการนำเสนอ การยึดหลักพื้นฐานเป็นสิ่งที่มีเหตุผล อย่างไรก็ตาม ควรนำเสนอแนวคิดหลักในแบบที่ทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจและชนะใจพวกเขาอย่างมั่นคง
ดังนั้น ให้รวมการวิจัยและการเล่าเรื่องเข้าไว้ด้วยกัน และรักษาแนวทางที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเพื่อให้การนำเสนอของคุณโดดเด่น
ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอเช่นClickUpเพื่อส่งมอบการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ!
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะปรับปรุงการนำเสนอให้ผู้ฟังดีขึ้นได้อย่างไร?
นี่คือข้อสรุปสำคัญเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ:
- ใช้เวลาและความพยายามในการค้นคว้าและวางแผนการนำเสนอของคุณ
- เปลี่ยนการนำเสนอของคุณให้เป็นช่องทางการตลาดที่มีโครงสร้างชัดเจน
- ใช้ภาพและรูปภาพเพื่อเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของคุณ
- ปิดการนำเสนอด้วยการสนทนาแบบสองทางและขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
2. ฉันควรรวมอะไรไว้ในงานนำเสนอสำหรับลูกค้า?
คุณสามารถรวมสิ่งต่อไปนี้ไว้ในงานนำเสนอสำหรับลูกค้า:
- การวิจัยลูกค้าอย่างละเอียด
- จุดเจ็บปวดของลูกค้า
- จุดพิสูจน์เชิงกลยุทธ์สำหรับเนื้อหาการนำเสนอของคุณ
- การเรียกร้องให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- รายละเอียดสำคัญ เช่น การลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและกรอบระยะเวลา
3. ClickUp สามารถช่วยในการปรับแต่งการนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างไร?
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น:
- เทมเพลตการนำเสนอ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณ
- ClickUp AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างโครงร่างการนำเสนอได้ภายในไม่กี่วินาที เช่น การสร้างการนำเสนอการขายสำหรับกระบวนการขายของคุณ
- เทมเพลตสรุปผู้บริหารสำหรับการนำเสนอของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยม
ใช้คุณสมบัติเหล่านี้และประหยัดเวลาที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ