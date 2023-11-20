การจัดการความคาดหวังของลูกค้า: 10 เคล็ดลับเพื่อความสอดคล้องกับลูกค้า

การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นงานใหญ่ที่ต้องมีการจัดการงาน การสื่อสารอย่างชาญฉลาด และใส่ใจในรายละเอียด หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุด? การจัดการความคาดหวังของลูกค้า
หากขาดองค์ประกอบสำคัญนี้ คุณอาจประสบปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด ความขัดแย้ง และโครงการล้มเหลว ในทางกลับกัน การจัดการความคาดหวังของลูกค้าอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า การแนะนำต่อที่ดีขึ้น และงานที่ต่อเนื่อง 🤩
ในความเป็นจริง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคาดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 163 พันล้านดอลลาร์ภายในปี2030 นอกจากนี้ รายงานล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อธุรกิจนำประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นมาใช้ พวกเขาจะเพิ่มรายได้
ค้นพบ 10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและเพิ่มผลกำไรของคุณ 🎯
ทำไมการจัดการความคาดหวังของลูกค้าจึงมีความสำคัญ?
การจัดการความคาดหวังของลูกค้าไม่ใช่แค่การป้องกันไม่ให้เสียโปรเจกต์และกำไรเท่านั้น แต่ยังส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการทำงาน การไหลเวียนของงาน และความพึงพอใจของทีมคุณด้วย หากคุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ คุณจะต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นในการพยายามแก้ไขสถานการณ์ 🚢
ทีมของคุณอาจเผชิญกับขวัญกำลังใจที่ต่ำลงเช่นกัน พวกเขาอาจรู้สึกพ่ายแพ้หรือคิดว่างานของพวกเขาไม่ดีพอ แม้ว่าปัญหาอาจเกิดจากข้อคาดหวังของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องก็ตาม ความล้มเหลวสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และสมาชิกในทีมอาจต้องทำสิ่งที่พวกเขาทำเสร็จไปแล้วซ้ำอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้ความมั่นใจลดลง
การจัดการความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ อันที่จริงงานวิจัยโดย Salesforceพบว่า 69% ของลูกค้าที่สำรวจคาดหวังการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยการส่งมอบสิ่งนั้น คุณมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการและวางรากฐานให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ 🙌
เจ้าของธุรกิจทราบดีว่าการบอกต่อปากต่อปากมีความสำคัญเพียงใดการบริหารลูกค้าที่ดีหมายถึงลูกค้าของคุณรู้สึกว่าได้รับการฟังและเข้าใจ ซึ่งสร้างความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะใช้สินค้าหรือบริการของคุณ และแนะนำธุรกิจของคุณให้กับลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
10 กลยุทธ์ในการจัดการความคาดหวังของลูกค้า
พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าหรือไม่? เริ่มต้นด้วยการจัดการความคาดหวังของพวกเขาด้วย 10 กลยุทธ์เหล่านี้ตั้งแต่แอปติดตามเป้าหมายไปจนถึงพอร์ทัลลูกค้าและเทมเพลตเอกสารวิธีการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ช่วยคุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คุ้มค่า ✨
1. ใช้ระบบ CRM เพื่อสร้างฐานข้อมูลของข้อมูลติดต่อของลูกค้า และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
คุณไม่สามารถจัดการความคาดหวังได้หากไม่รู้ว่าควรพูดคุยกับใครและมีลักษณะโปรไฟล์อย่างไร ใช้เครื่องมืออย่างClickUp CRMเพื่อสร้างฐานข้อมูลของข้อมูลติดต่อ จัดเก็บข้อมูลการติดต่อ และสร้างบันทึกการสนทนา
พูดคุยกับลูกค้าในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับการสื่อสารผลลัพธ์ที่คาดหวัง และขอบเขตของโครงการ บันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ลงในโปรไฟล์ของพวกเขาในระบบ CRMหรือใช้เทมเพลต CRMเพื่อเร่งกระบวนการ
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดเช่น ช่องทางการสื่อสารที่พวกเขาต้องการ, รูปแบบการสื่อสาร, และข้อมูลพื้นฐาน. เมื่อโครงการดำเนินไป, ให้เพิ่มการอัปเดตและใช้ระบบ CRM เพื่อบันทึกการหารือและข้อมูลสำคัญที่ได้จากการประชุมและการทบทวน.
ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นโครงการใหม่กับลูกค้า ให้ตรวจสอบข้อมูลของพวกเขาใน CRM เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมตามความต้องการและความชอบของพวกเขา 🤩
2. กำหนดเป้าหมาย และ จุดสำคัญ ที่มีความเป็นจริง สามารถบรรลุได้ และสะท้อนถึง ความคาดหวังที่ชัดเจน
เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จกับลูกค้า คุณต้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีหนึ่งที่จะทำได้คือทำให้เป้าหมายของคุณสามารถวัดผลได้ สมจริง และสามารถบรรลุได้
โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานที่อาจทำให้โครงการล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ 💸
เป้าหมายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน ระบบติดตามความคืบหน้าในตัว และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เพิ่มเป้าหมายที่เป็นตัวเลข เงิน หรือแบบจริง/เท็จให้กับเป้าหมายของคุณเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งทั้งทีมและลูกค้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
แบ่งเป้าหมายออกเป็นโฟลเดอร์เพื่อแยกย่อยให้เป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น
มุมมองสรุปความคืบหน้าในโฟลเดอร์จะแสดงสถานะโครงการพร้อมการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการบรรลุเป้าหมาย ด้านล่างจะมีลิงก์ด่วนไปยังผลลัพธ์สำคัญที่ช่วยให้การอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทำได้ง่ายกว่าที่เคย
3. สร้างแผนการสื่อสารกับลูกค้าที่แข็งแกร่งโดยใช้ เทมเพลต ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ทุกคนสื่อสารแตกต่างกัน และนั่นหมายความว่าคุณต้องปรับแต่งวิธีการของคุณให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน. ลูกค้าบางคนชอบการสื่อสารเป็นประจำผ่านการโทรศัพท์ ในขณะที่บางคนต้องการการอัปเดตทางอีเมลเท่านั้น. 📧
โปรดจำไว้ว่า รูปแบบการสื่อสารไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่องทางการติดต่อที่คุณเลือกใช้เท่านั้น ลูกค้าบางรายอาจต้องการรายงานรายละเอียดในทุกขั้นตอน ขณะที่บางรายอาจต้องการการติดต่อแบบสั้น ๆ ตามความจำเป็นเท่านั้น
ด้วย ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถจัดระเบียบรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ รายงานความคืบหน้าขนาดใหญ่ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามความต้องการของลูกค้าใช้แม่แบบแผนการสื่อสารของClickUp เพื่อประสานงานการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตแผนการสื่อสารอื่น ๆเพื่อปรับแต่งแผนของคุณให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้อีกด้วย ตั้งแต่เมทริกซ์ที่ระบุแผนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไปจนถึงแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เทมเพลตช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอ
4. โปร่งใสกับลูกค้าของคุณและใช้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่โปร่งใสและซื่อสัตย์. ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นไปจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ, แนวทางนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความไว้วางใจ.
หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น อย่ากลัวที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ แต่ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น คุณควรคิดแผนการแก้ไขเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น
พวกเขาอาจไม่ชอบความล้มเหลว แต่พวกเขาจะชื่นชมในความซื่อสัตย์และความริเริ่มของคุณในการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ในสถานการณ์อื่น ๆ คุณอาจต้องการให้ลูกค้าอยู่นอกวงในขณะที่จัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆคุณสมบัติการแชร์สิทธิ์การเข้าถึงของ ClickUpช่วยให้คุณแชร์สิ่งที่คุณต้องการและปกป้องสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้แชร์ได้
ทำให้งานสามารถมองเห็นได้สำหรับลูกค้าหากคุณต้องการความคิดเห็นจากพวกเขาและต้องการให้ข้อมูลอัปเดตที่ไม่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า
5. สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่ช่วยให้การอนุมัติ การให้ข้อเสนอแนะ และการดูสถานะโครงการแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
ลูกค้าบางรายติดตามได้ยาก—และนั่นเป็นปัญหาเมื่อคุณต้องการการอนุมัติหรือการตรวจสอบงานที่ส่งมอบสร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะมีที่สำหรับเข้าถึงงานที่ต้องดำเนินการและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่พร้อมให้อนุมัติ ✅
สร้างงานที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น การแก้ไขโพสต์ SEO หากคุณเป็นเอเจนซี่การตลาดเนื้อหา หรือการอนุมัติสำหรับต้นแบบผลิตภัณฑ์ หากคุณเป็นทีมพัฒนา กำหนดการอนุมัติให้กับลูกค้าพร้อมวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยสร้างความคาดหวังที่เป็นจริงในทุกด้าน
เพิ่มการเชื่อมโยงงานเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเริ่มทำงานเมื่อลูกค้าทำภารกิจเสร็จสิ้น การเชื่อมโยงงานจะช่วยให้การจัดการความคาดหวังของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกันไม่ให้ลูกค้าทำงานล่วงหน้ากับภารกิจบางอย่างที่ยังไม่จำเป็น ทำให้พวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
6. มีความกระตือรือร้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวกับลูกค้า
เช่นเดียวกับที่ทีมสนับสนุนลูกค้าจัดการกับข้อเสนอแนะของลูกค้า คุณควรตอบสนองและปรับตัวเมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ พวกเขาควรรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามและแบ่งปันความกังวลกับคุณ
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการจัดสรรเวลาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าของคุณ สิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นในบริบททางวิชาชีพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการเพียงอย่างเดียว
ในระหว่างการสนทนา พยายามหาว่าคุณมีความสนใจหรือกิจกรรมยามว่างที่คล้ายกันหรือไม่ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการถามคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเขา หรือเล่นเกมละลายพฤติกรรมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา
การเชื่อมต่อในระดับส่วนตัวนำไปสู่ลูกค้าที่ภักดีมากขึ้น—การศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วสร้างรายได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่ใช้แนวทางเฉพาะบุคคลถึง 40% และ 71% ของลูกค้าคาดหวังการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
พัฒนาไปพร้อมกับการตั้งความคาดหวัง
ความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ—แต่การสนทนาที่ดีและการแสดงความใส่ใจสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก นอกจากนี้ การปรับให้เข้ากับบุคคลยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้าและปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการสื่อสารของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มการรักษาลูกค้า และเกินความคาดหวัง
การเข้าใจวิธีคิดและวิธีการทำงานของพวกเขาจะช่วยให้คุณปรับแต่งเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและการโต้ตอบของคุณให้เหมาะสม เพื่อให้พวกเขารู้สึกสบายใจในการทำงานร่วมกับคุณ ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนมักต้องการทำงานกับผู้ที่เข้าใจพวกเขามากกว่าผู้ให้บริการที่เย็นชาและไร้ตัวตน
7. ตั้งเป้าหมาย ที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้ แล้วทำเกินกว่าที่คุณสัญญาไว้
การท้าทายตัวเองและตั้งเป้าหมายที่ผลักดันให้คุณมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งนี้อาจเป็นข้อเสียเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้า
ไม่มีอะไรน่าผิดหวังไปกว่าการมีความคาดหวังสูงแล้วต้องผิดหวัง 🤸
เมื่อพูดถึงงานของลูกค้า ให้สัญญาในสิ่งที่คุณมั่นใจว่าจะทำได้ อย่าบอกว่าคุณจะทำสิ่งใดให้เสร็จหากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จ ให้มุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ทีมของคุณสามารถทำได้แทน
จากนั้น ให้พยายามมากกว่าที่บอกไว้กับลูกค้า เพื่อให้ได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง และมากกว่านั้นด้วย การให้มากกว่าที่สัญญาไว้เสมอ จะดีกว่าการให้ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้เสมอ 🌻
8. ชัดเจนเมื่อพูดถึงราคาและสิ่งที่ลูกค้าสามารถคาดหวังได้
เป้าหมายสุดท้ายที่นี่คือการกำหนดขอบเขตและสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดค่าบริการและสิ่งที่คุณจะส่งมอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ การมีความชัดเจนในสัญญาของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความคาดหวังของลูกค้า
ระบุให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรและไม่ทำอะไร หากคุณเต็มใจที่จะรับงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาเริ่มต้น ให้จัดตั้งระบบสำหรับการจัดการงานที่อยู่นอกขอบเขตของโครงการ
การจัดการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้ชำระเงินอย่างไรและบริการใดที่คุณจะมอบให้เป็นการตอบแทน ตัดสินใจว่าคุณจะรับค่าจ้างเป็นอัตราคงที่สำหรับโครงการ หรือเป็นรายชั่วโมง สร้างแผนสำรองโดยอธิบายว่าคุณคิดค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่ทำงานนอกเหนือจากงานที่ตกลงกันไว้เป็นจำนวนเท่าใด
โดยการกำหนดและตั้งขอบเขตไว้ล่วงหน้า คุณจะช่วยให้ทีมของคุณได้รับการปกป้องจากภาระงานที่มากเกินไป และทำให้พวกเขาสามารถจัดการตารางเวลาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าโดยการปรับแต่งข้อตกลงให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
9. เก็บบันทึกทุกอย่างไว้เพื่อให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารและความคาดหวัง
การตั้งความคาดหวังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณยังต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ขั้นแรก ให้จัดทำสัญญาที่ระบุรายละเอียดทุกอย่างที่คุณได้พูดคุยกันในระหว่างการนำเสนอและช่วงเริ่มต้นการทำงานกับลูกค้ารับการยอมรับจากลูกค้าโดยให้พวกเขาลงนามในข้อตกลงและระบุเงื่อนไขพิเศษใด ๆ ที่ต้องการ ✍️
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถค้นหาและดูเอกสารได้อย่างง่ายดายหากมีคำถาม ส่งการแจ้งเตือนพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและทราบถึงสิ่งที่คาดหวัง
ใช้ClickUp Spacesเพื่อสร้างศูนย์กลางแดชบอร์ดที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสัญญาและเอกสารที่พวกเขาต้องการได้ สร้าง Spaces แยกต่างหากสำหรับทีมภายในของคุณ และใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างวิกิที่มีเอกสารลูกค้าที่สำคัญสำหรับแต่ละโครงการ
อย่าลืมใช้เทมเพลตการจัดการลูกค้าเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อสร้างกระบวนการที่สร้างการสื่อสารที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือกับลูกค้า
10. เชื่อสัญชาตญาณของคุณเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
ในโลกที่สมบูรณ์แบบ ลูกค้าทุกคนจะเป็นความฝันในการทำงานด้วย แต่ในความเป็นจริง บางครั้งลูกค้าบางคนอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ เช่น อาจเรียกร้องมากเกินไป ไม่ตัดสินใจ หรือชอบควบคุมงานทุกอย่าง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปทำธุรกิจกับคนที่ไม่เหมาะสม ให้มองหาสัญญาณเตือนในช่วงเริ่มต้น และเชื่อสัญชาตญาณของคุณหากมันบอกว่าลูกค้าคนนี้ไม่เหมาะสม 🚨
นี่คือสัญญาณบางประการที่ควรสังเกต:
- พวกเขาเรียกร้องการปฏิบัติพิเศษ เช่น บริการที่อยู่นอกขอบเขตงานหรือการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงของคุณ
- พวกเขาไม่มีอะไรดีที่จะพูดเกี่ยวกับธุรกิจที่พวกเขาเคยร่วมงานด้วยในอดีต
- พวกเขาไม่เคารพขอบเขตที่คุณได้กำหนดไว้ระหว่างการปฐมนิเทศ
- พวกเขาไม่สนใจกระบวนการของคุณหรือต้องการเป็นผู้นำเหนือทีมของคุณ
- พวกเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร หรือต้องการให้คุณสร้างเป้าหมายให้พวกเขา
- พวกเขารีบหรือคาดหวังให้งานเสร็จภายในระยะเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับทีมของคุณ
เพียงเพราะลูกค้าตรงกับหนึ่งในข้อความเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถช่วยลูกค้าที่ไม่แน่ใจในเป้าหมายของพวกเขาได้โดยการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ไม่แน่ใจอาจเปลี่ยนเป้าหมายของตนระหว่างโครงการ ซึ่งอาจทำให้ทุกอย่างเกิดความวุ่นวาย
ประเด็นคือให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณและสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกค้าอาจไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ หากคุณเห็นสิ่งต่างๆ เริ่มผิดทางตั้งแต่เนิ่นๆ หรือคิดว่ามันไม่เหมาะสมกัน ก็ควรตัดใจยอมรับความสูญเสียและก้าวต่อไป
จัดการความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ด้วยเคล็ดลับและเทคนิคเหล่านี้ จะช่วยให้การจัดการความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้ราบรื่นง่ายขึ้นมาก อย่าลืมนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปฏิบัติและทบทวนเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าใหม่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเดิมของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ CRM, เป้าหมาย และแผนการสื่อสารที่หลากหลาย การต้อนรับลูกค้าใหม่ การแชร์อัปเดต และการปรับแต่งการสื่อสารให้มีความเป็นส่วนตัวทำได้ง่ายกว่าที่เคย