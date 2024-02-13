10 แม่แบบการจัดการลูกค้าใน PowerPoint & ClickUp

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณ การเข้าใจเป้าหมายของพวกเขาอย่างชัดเจน และการมีแผนการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมในกระบวนการเริ่มต้นและต่อเนื่อง
เมื่อพอร์ตโฟลิโอของคุณเติบโตขึ้น ความท้าทายในการบาลานซ์การจัดการโครงการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้น แม้จะฟังดูน่ากังวล แต่ มีทางแก้ที่ง่ายมาก: เทมเพลตการบริหารลูกค้า! ✨
เราจะมาสำรวจชุดเทมเพลตที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณ เทมเพลตเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างแผนสำหรับการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จ ติดตามข้อมูลสำคัญ และอัปเดตข้อมูลลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ เพียงไม่กี่คลิก
อะไรคือแบบฟอร์มการจัดการลูกค้า?
การจัดการลูกค้า คือกระบวนการดูแลการปฏิสัมพันธ์ของธุรกิจกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการนี้รวมถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและมีการสูญเสียลูกค้าให้น้อยที่สุด
นั่นคือจุดที่เทมเพลตการจัดการลูกค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญ เทมเพลตเหล่านี้เป็นโครงร่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าทั้งที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการรักษาลูกค้า การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ และความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการของลูกค้าผ่านสถานะที่ปรับแต่งได้ ฟิลด์อัตโนมัติ และรายการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ประโยชน์หลักของการใช้แบบฟอร์มการจัดการลูกค้า ประกอบด้วยดังต่อไปนี้:
- ประหยัดเวลา: แม่แบบมาพร้อมกับรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยประหยัดเวลาของคุณเมื่อเทียบกับการสร้างเอกสารหรือแผนงานใหม่ตั้งแต่ต้น
- ความสม่ำเสมอ: พวกเขาทำให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่สม่ำเสมอในการติดต่อกับลูกค้า ทำให้คุณสามารถแบ่งปันภาพรวมความคืบหน้ากับลูกค้าและทีมได้เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุกขั้นตอนของโครงการ
- ประสิทธิภาพ: การใช้เทมเพลตช่วยให้งานประจำเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ เช่น การคิดค้นไอเดียเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ หรือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาของลูกค้าปัจจุบัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการจัดการลูกค้าที่ดี?
เทมเพลตการจัดการลูกค้าคุณภาพสูง ควรมีคุณสมบัติสำคัญบางประการ เช่น:
- ความเรียบง่าย: ควรใช้โครงสร้างที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ทีมของคุณและลูกค้าสามารถเข้าใจและติดตามเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ความยืดหยุ่น: อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าต่าง ๆ และโครงการของพวกเขา ควรปรับตัวให้เข้ากับระยะต่าง ๆ ของความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การติดต่อครั้งแรก การเริ่มต้นใช้งาน การต่ออายุ และการจัดการอย่างต่อเนื่อง
- ความสามารถในการขยายตัว: รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าและ/หรือโครงการของพวกเขา
- ความสามารถในการผสานรวม: ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมเครื่องมืออื่น ๆ เข้ากับเทมเพลต (อีเมล, การจัดการโครงการ, ปฏิทิน) เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร, ติดตามความคืบหน้า, และจัดตารางงาน
- การคุ้มครองข้อมูล: ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวโดยการปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าของคุณได้รับการรักษาความปลอดภัย
10 แม่แบบการจัดการลูกค้าเพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นกับ 10 อันดับเทมเพลตการจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดใน PowerPoint และ ClickUp ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมให้ก้าวไปอีกขั้น⚡
1. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpมุ่งเน้นที่ การส่งเสริมความร่วมมือภายในและระหว่างทีม ในองค์กรของคุณ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างประสบการณ์ที่ไร้ที่ติให้กับลูกค้า เทมเพลตรายการที่ใช้งานง่ายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นตั้งแต่การขายและการต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการผลิต
มุมมองบอร์ดสายงานการรับรอง ของเทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่สะดวกของความสำเร็จในการหาลูกค้าของคุณโดยจัดหมวดหมู่ลูกค้าตามตำแหน่งของพวกเขาในกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถติดตามตำแหน่งของลูกค้าในสายงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าใหม่, กำลังนัดหมาย, กำลังประชุม, และได้รับการรับรอง อัปเดตสถานะได้ง่ายๆ เพียงลากและวางบัตรของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนบอร์ด
เพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในระหว่างขั้นตอนการขายและการลงทะเบียนไว้ใน เอกสารการรับรอง คุณสามารถทำได้โดยการตอบคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้ เช่น:
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักของลูกค้าคืออะไร?
- เราจะช่วยแก้ไขอุปสรรคของลูกค้าได้อย่างไร?
- ลูกค้าจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเรากำลังช่วยเหลืออยู่หรือไม่?
- เราควรใช้ตัวชี้วัดใดในการประเมินว่าลูกค้าพึงพอใจหรือไม่?
- ลูกค้าต้องการรูปแบบการสื่อสารแบบใด?
เพื่อเก็บบันทึกการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้ แบบฟอร์มการรับรองลูกค้าใหม่ ซึ่งคุณจะกรอกข้อมูลหลัก เช่น ชื่อบริษัท ขนาด และภาคส่วน จากนั้นให้ดำเนินการต่อกับรายละเอียดเฉพาะ เช่น วันที่และระยะเวลาของข้อตกลงทางธุรกิจ ชื่อผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า และข้อมูลเพิ่มเติม
2. แม่แบบเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี่/ลูกค้าของ ClickUp
เทมเพลตเอกสารการค้นพบสำหรับเอเจนซี/ลูกค้าของ ClickUpมอบ โซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าไว้ในที่เดียว ในขณะที่ความสัมพันธ์กำลังถูกก่อตัวขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย สคริปต์การโทร ที่ช่วยให้ทีมขายจัดการการโทรกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารนี้เป็นสถานการณ์ที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าในครั้งแรก ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้โทรสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปและถามคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินว่าลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพหรือไม่
ใช้ คลังคำถาม เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแรงจูงใจของลูกค้าที่มีศักยภาพ และพิจารณาว่าพวกเขาเหมาะสมกับบริษัทของคุณหรือไม่
เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมด กรุณากรอก แบบฟอร์มการสนทนาเบื้องต้น สำหรับแต่ละรายแยกกันในขณะที่ติดต่อครั้งแรก ซึ่งรวมถึงชื่อ บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดสำคัญ และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าลูกค้าเหมาะสมหรือไม่
3. แม่แบบความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ด้วยเทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp คุณสามารถติดตามลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดายและจัดการการชำระเงิน งานโครงการ และคะแนนความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ ?
มุมมองการมีส่วนร่วม ของเทมเพลตจะแสดงลูกค้าทั้งหมดของคุณตาม "สุขภาพ" ของพวกเขา (ดีมาก, ปานกลาง, เสี่ยงต่อการสูญเสีย) เพื่อให้คุณสามารถรู้ได้เสมอว่าความสัมพันธ์ใดควรให้ความสำคัญ ลูกค้าของคุณจะถูกจัดเรียงเป็นรายการแยกตามระดับ ระดับที่สูงกว่าจะถูกสงวนไว้สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสุขภาพดีกว่า ในขณะที่ระดับที่ต่ำกว่าแสดงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ต้องการการปรับปรุง
คุณสามารถใช้ มุมมองบอร์ด NPS (Net Promoter Score) เพื่อดูว่าลูกค้าแต่ละรายให้คะแนนความภักดีต่อบริษัทในระดับใด คะแนนนี้คำนวณจากข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละรายกรอกใน แบบฟอร์มความคิดเห็น ของเทมเพลต
นอกจากนี้ยังมีมุมมองรายการแยกต่างหากสำหรับลูกค้าที่อยู่ในสถานะ ต่ออายุ และ หน้าเอกสารคู่มือความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งคุณจะระบุแนวทางปฏิบัติที่แนะนำในระหว่างขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าใหม่ การเพิ่มยอดขาย และการป้องกันการสูญเสียลูกค้า
4. แม่แบบการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะบริหารสำนักงานกฎหมายหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายภายในองค์กรเทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามความคืบหน้าของคดีลูกค้าของคุณ ใช้รายการตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์จะถูกส่งมอบตรงเวลา
เทมเพลตโฟลเดอร์นี้มี มุมมองรายการ ที่แสดงงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณอย่างชัดเจนตาม สถานะที่กำหนดเอง ใช้เพื่อระบุงานที่อยู่ในขั้นตอนลงนาม ร่าง กำลังดำเนินการ หรือขั้นสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับแต่ละงานเพื่อติดตามผู้รับมอบหมาย ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาได้อีกด้วย
มุมมองปฏิทิน ของเทมเพลตจะแสดงงานที่ยังไม่ได้กำหนดและงานที่เลยกำหนด การกำหนดตารางงานเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
คุณยังสามารถติดตามสถานะการชำระเงินและประเภทการชำระเงินใน รายการการชำระเงิน ได้โดยการเพิ่มสถานะที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าแต่ละรายแยกกัน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ มุมมองเอกสาร สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้าแต่ละราย สร้างเอกสารสำหรับลูกค้าแต่ละคนเพื่อติดตามข้อมูลคดี ข้อมูลติดต่อ อีเมล และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมี หน้าแชท ที่เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถใช้พูดคุย หารือ แก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อีกด้วย ?
5. แม่แบบบริการลูกค้า ClickUp
เทมเพลตบริการลูกค้าของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยรายการและเอกสารแยกต่างหากสำหรับการติดตามบัญชีลูกค้า ความคืบหน้าของแต่ละโครงการในพอร์ตโฟลิโอของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
แม้ว่าจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ แต่ เทมเพลตเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาวิธีใช้งาน ClickUp ได้เร็วขึ้น ใช้เอกสารเริ่มต้นและงานฝึกอบรมเพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์ม เอกสารประกอบด้วย รายการเรียนรู้ ClickUp พร้อมคำแนะนำและคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ ทำให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าควรใช้เมื่อใดและอย่างไร
แม่แบบมาพร้อมกับรายการห้ารายการ ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้:
- บัญชีลูกค้า: ให้ภาพรวมของบัญชีลูกค้าทั้งหมดของคุณพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น ใช้งานอยู่, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, อดีตลูกค้า, เสี่ยง, เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายการแยกต่างหากสำหรับดู บัญชีที่เสี่ยง เพื่อช่วยคุณป้องกันการสูญเสียลูกค้า
- คำขอขอบเขต: อนุญาตให้คุณจัดการคำขอขอบเขตทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือทีมขายในการปิดการขาย. เพื่อสร้างคำขอใหม่ ให้กรอก แบบฟอร์มคำขอขอบเขต
- พอร์ตโฟลิโอโครงการ: ติดตามโครงการทั้งหมดของคุณและสถานะของพวกเขาโดยใช้สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง
นอกจากนี้ เทมเพลตยังรวมถึง เอกสารวิกิของทีม ที่มีส่วนต่างๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถและทีมของคุณสามารถบันทึกข้อมูลทีม ทรัพยากร ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (SOPs) และอื่นๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม?
6. แม่แบบเสียงของลูกค้าของ ClickUp
เสียงของลูกค้า (VoC) หรือเมทริกซ์การแปลเสียงของลูกค้า เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น?️
อาศัยเทคนิคนี้,เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUpช่วยเหลือคุณในการ รวบรวม, วิเคราะห์, และจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่คุณได้รวบรวมมาจากการสำรวจ, การวิเคราะห์เว็บไซต์, และคำรับรองจากลูกค้า. มุมมองรายการ ยังมีคอลัมน์สำหรับ ความต้องการของลูกค้า และ ข้อกำหนดของลูกค้า. ที่นี่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้.
เทมเพลตนี้ยังรวมถึง มุมมองคณะกรรมการ ซึ่งให้ภาพรวมของข้อเสนอแนะจากลูกค้า จัดกลุ่มตามแหล่งที่มาของ VoC ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างในข้อเสนอแนะที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น
7. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
การจัดการบัญชี การติดตามโอกาสทางธุรกิจ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้น อาจเป็นภาระที่มากเกินไปหากไม่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่เหมาะสม ⚒️
แทนที่จะสร้างแผ่นงานและรายการจำนวนมาก ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต CRM ของ ClickUp โซลูชันครบวงจรนี้จะช่วยคุณจัดการการขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด
นี่คือเทมเพลตโฟลเดอร์ที่ช่วยให้คุณดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบ:
- มุมมองเอกสารคู่มือการขาย: ช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายการขาย การจัดการเวลา โมดูลบัญชี การกำหนดราคาและส่วนลด การติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองรายการรายละเอียดบัญชี: แสดงบัญชีที่จัดกลุ่มตามสถานะ เช่น ข้อเสนอ, สาธิต, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, และปิด [สูญเสีย]
- มุมมองบอร์ด: ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของบัญชีทั้งหมดบนบอร์ดสไตล์คัมบังที่ดึงดูดสายตา โดยจัดกลุ่มตามสถานะที่กำหนดเอง
- มุมมองปฏิทินตารางเวลา: ติดตามงานที่ยังไม่ได้กำหนดและงานที่เกินกำหนดทางด้านขวาของหน้าจอ
- มุมมองรายการข้อตกลงที่ปิดแล้ว: แสดงบัญชีที่ปิด [ชนะ] ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
8. แม่แบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า PowerPoint โดย SlideTeam
การวิเคราะห์วงจรชีวิตความภักดีของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน คุณสามารถทำสิ่งนี้และอื่น ๆ ได้ด้วยเทมเพลตความสัมพันธ์ลูกค้า PowerPoint โดย SlideTeam
เทมเพลต CRMนี้มีรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและ 50 สไลด์ที่พร้อมใช้งานแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบ สี และแบบอักษรเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้การนำเสนอของคุณเข้าใจง่ายด้วยการเพิ่มสไลด์ที่มีวลีสำคัญและคำคม หรือแสดงแนวคิดของคุณด้วยกราฟ รูปภาพ และรูปร่างต่างๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ของคุณด้วยกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่ายเพื่อนำเสนอเป้าหมาย CRM ของคุณหรืออธิบาย CRM เชิงวิเคราะห์ เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบมาตรฐานและแบบจอกว้าง และใช้งานร่วมกับ Google Slides ได้
9. แบบนำเสนอชุดต้อนรับลูกค้าโดย Poweredtemplate
เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่แรกพบ คุณจะต้องนำเสนอธุรกิจของคุณในแง่มุมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คือจุดที่ เทมเพลตการนำเสนอชุดต้อนรับลูกค้าโดย Poweredtemplate เข้ามาช่วยคุณด้วยสไลด์สำเร็จรูปที่ดูเป็นมืออาชีพถึง 20 สไลด์
ปรับแต่งสไลด์โดยการเพิ่มรูปภาพ, เปลี่ยนสี, และเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรที่คุณชอบเพื่อให้เหมาะกับสไตล์แบรนด์ของคุณ. ช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับที่ทำงานของคุณและแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับสมาชิกทีมโดยการแทรกภาพและคำอธิบายสั้น ๆ.
คุณสามารถเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยแก้ไขสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ จรรยาบรรณการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย เทมเพลตนี้มีให้ในรูปแบบมาตรฐานและใช้งานร่วมกับ Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign และ Adobe Acrobat ได้
10. แม่แบบนำเสนอสำหรับลูกค้า PowerPoint โดย Slidesgo
หากคุณหมดไอเดียในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลตนำเสนอผลงานสำหรับลูกค้า PowerPoint โดย Slidesgo คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยการผสมผสาน ภาพ รูปภาพ และพื้นผิวที่หลากหลาย ช่วยดึงดูดและรักษาความสนใจของผู้ชมขณะที่คุณนำเสนอผ่านสไลด์และนำเสนอแนวคิดของคุณ
โดดเด่นจากฝูงชนด้วยการปรับแต่ง มากกว่า 30 สไลด์ ในแง่ของรูปภาพ รูปร่าง แบบอักษร โทนสี และอื่นๆ อีกมากมาย ย้ายองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามต้องการ ลบสไลด์ที่ไม่เข้ากับเรื่องราวของคุณ และเพิ่มสไลด์ใหม่โดยเลือกเค้าโครงที่เหมาะกับไอเดียของคุณมากที่สุด ?
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือ สไลด์สตอรีเซ็ต ที่คุณจะพบกับภาพประกอบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ ปรับสี เลือกพื้นหลังและชั้นสำหรับแสดง และทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายผ่านแผงอนิเมเตอร์
ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยของขวัญสำหรับลูกค้า!
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลตการจัดการลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะพยายามขยายธุรกิจของคุณด้วยการดึงดูดลูกค้าใหม่หรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เทมเพลตการจัดการลูกค้าเป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายซึ่งจะช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน
เปลี่ยนทุกโครงการให้กลายเป็นความสำเร็จและลดอัตราการสูญเสียลูกค้าให้น้อยที่สุด ด้วยการนำศักยภาพสูงสุดของเทมเพลตอเนกประสงค์บางรายการในรายการของเราไปใช้อย่างเต็มที่ ใช้คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้เพื่อรับประกันการจัดระเบียบที่ไร้ที่ติภายในบริษัทของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณ ?