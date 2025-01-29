10 ระบบซอฟต์แวร์ติดตามการจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ทีมควรมองหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีระบบจัดการงาน, CRM, รายงาน, การจัดตาราง, การติดตามเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม, และการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน" } } ] }
การขยายฐานลูกค้าเป็นสัญญาณที่ดีของความสำเร็จ แต่มาพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการจัดการการสื่อสารและการบรรลุเป้าหมายการเติบโต
ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของงานและกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การให้บริการลูกค้าชั้นหนึ่ง!
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ!
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า?
ทีมควรมองหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีระบบจัดการงาน,กลยุทธ์ CRM, การรายงาน, การจัดตารางเวลา, การติดตามเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม, และการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
ผ่านมุมมองระยะยาวของธุรกิจ การปฏิบัติที่ยั่งยืนช่วยลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ และหากไม่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่เหมาะสม จะทำให้เกิดงานเพิ่มขึ้นในการติดตามการดำเนินงาน ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และกระบวนการขาย
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า:
- การปรับแต่ง เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการสื่อสารและความต้องการของลูกค้า, มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม, และกระบวนการขาย
- การควบคุมความปลอดภัยและการอนุญาต เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเอกสาร ชุดนำเสนอ และสเปรดชีต
- การบริหารงบประมาณ เพื่อจัดสรรทรัพยากร ระบุโอกาสในการสร้างรายได้ และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดการการติดตาม การสื่อสาร วงจรชีวิตของลูกค้า และงานที่ทำซ้ำ
- เครื่องมือติดตามเวลา เพื่อระบุจุดที่ทีมใช้เวลาไปและปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา
- แบบฟอร์มเว็บที่กำหนดเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและปรับแต่งแนวทางการขายให้เหมาะสม
10 แอปซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบงาน บัญชี ข้อตกลง เอกสาร และลูกค้าได้ในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRMฟรีและมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะชอบรายการ ตาราง หรือกระดาน Kanban ClickUp ก็ทำให้การติดตามทุกขั้นตอนของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย!
การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบการจัดการลูกค้าใด ๆ ClickUp ทำให้การร่วมมือในดีลต่าง ๆ การส่งการอัปเดตโครงการให้ลูกค้าและการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติอีเมลที่ติดตั้งไว้ในตัว นอกจากนี้ การเพิ่มลิงก์ความสัมพันธ์ระหว่างงานและเอกสารยังสร้างเส้นทางสองทางเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึก, ป้ายกำกับ, และแท็กสำหรับการจัดเรียงขั้นสูงและการคัดกรอง, และบริบทเพิ่มเติมในทุกการบันทึกเวลา
- การเชื่อมต่อมากกว่า1,000ครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว (เชื่อมต่อ ClickUp กับ Salesforce)
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน, หรือไวท์บอร์ด
- ผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถมอบหมายสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนให้กับงานเดียวกันได้ในแต่ละครั้ง
- รายงานและแดชบอร์ดสำหรับการดูภาพรวมงานในระดับสูงได้ทันที
- สูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
- การประมาณเวลาล่วงหน้าขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
- สร้างและติดตามเป้าหมายการขายและตัวชี้วัด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. HubSpot CRM – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการติดตามลูกค้า
HubSpot CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบกับลูกค้า ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลไปจนถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และนักการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น
ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อHubSpot CRM กับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและตัวประมวลผลการชำระเงิน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม และความสามารถในการผสานรวม HubSpot CRM จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- การติดต่อและการจัดการท่อส่ง
- อีเมลและการติดตามผู้มุ่งหวัง
- กิจกรรมบนเว็บไซต์
- เครื่องมือสร้างแม่แบบอีเมล
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ
- ขาดเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการ
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1,600 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ HubSpot เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
3. Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายลูกค้า
Salesforceเป็นซอฟต์แวร์ CRMบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมการขาย เครื่องมือการจัดการลูกค้านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูล สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ อัตโนมัติกระบวนการทำงาน และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับการตลาดอัตโนมัติ การวิเคราะห์ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วย Salesforce ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของตน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. ด้วยการผสานระบบเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลและระบบที่มีอยู่ ทีมงานสามารถควบคุมระบบการจัดการลูกค้าของตนได้ในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- การจัดการกิจกรรมเพื่อซิงค์อีเมลและกิจกรรมการมีส่วนร่วมเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียว
- การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้า
- การจัดการบัญชี, ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจ
- มุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าทุกคนด้วย Customer 360
- การผสานรวมอีเมลกับ Gmail หรือ Outlook
ข้อจำกัดของ Salesforce
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานประจำวัน
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีให้บริการในแผนที่มีราคาสูงที่สุด (ดูทางเลือกอื่นของ Salesforce ได้ที่นี่!)
การกำหนดราคา Salesforce
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)
4. Freshworks CRM – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
Freshworks CRM ช่วยให้ทีมต่างๆ ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น อัตโนมัติแคมเปญการตลาด แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จัดการข้อมูลลูกค้าในที่เดียว และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มลูกค้า การทำงานอัตโนมัติของงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้และเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือ CRM ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้นโดยให้การรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อของลูกค้า และให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากฎเกณฑ์สำหรับกระบวนการทำงานที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ Freshworks CRM ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม เช่น Google apps, Zapier, และ Mailchimp ทำให้ทีมสามารถนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM
- การจัดการท่อส่งเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายทั้งหมดที่จัดเรียงตามขั้นตอน
- เป้าหมายการขาย ตั้งและติดตามเป้าหมายตามรายได้หรือจำนวนดีล
- ฟังก์ชันการกรอง, การจัดเรียง, และการค้นหาบนแอปพลิเคชันมือถือ
- แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำธุรกรรม
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ Freshworks CRM
- คุณสมบัติการจัดการโครงการมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงเท่านั้น
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัดในการปรับแต่งตัวชี้วัดสำคัญ
ราคาของ Freshworks CRM
- เริ่มต้น: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $199 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Freshworks CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
5. Pipedrive – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปิดการขายได้มากขึ้น ระบบนี้มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามอีเมล การบันทึกการโทร การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การคาดการณ์ยอดขาย และระบบการทำงานอัตโนมัติ
ด้วย Pipedrive ทีมขายสามารถจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญจริง ๆ ได้เต็มที่ แอปจัดการลูกค้ายังช่วยให้ผู้ใช้สร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองและอีเมลอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยดูแลลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ผู้นำกลุ่มเพื่อสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของดีลได้อย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในทีม
- แบบฟอร์มเว็บที่ปรับแต่งได้
- การพยากรณ์รายได้
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าฟรีอื่น ๆ
- ขอบเขตของโครงการและ เครื่องมือจัดการเอกสารเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
6. Drip – เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
Drip เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์ของธุรกิจ โดยมอบเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้าง เปิดตัว และจัดการแคมเปญที่มุ่งเป้าหมายไปยังลูกค้าด้วยอีเมลส่วนบุคคล การแจ้งเตือน หน้าเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของDrip ช่วยให้ทีมเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า ปรับแต่งการโต้ตอบให้เป็นส่วนตัว ระบุและดูแลลูกค้าเป้าหมาย สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และวัดผลกระทบของความพยายามของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับบริการเว็บยอดนิยม เช่น Shopify, Squarespace และ WooCommerce ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อร้านค้าอีคอมเมิร์ซของตนกับแพลตฟอร์ม Drip ได้อย่างง่ายดายและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว!
คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซยอดนิยม รวมถึง Shopify, BigCommerce และ Magento
- การทำการตลาดแบบอัตโนมัติครอบคลุมอีเมล, บนเว็บไซต์, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
- การทดสอบ A/B สำหรับเนื้อหาอีเมลหรือบรรทัดหัวเรื่องได้สูงสุดสี่รูปแบบพร้อมกัน
- 50+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้เต็มที่
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
ข้อจำกัดการหยด
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และฟันเนลจะต้องใช้เวลาในการสร้างและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเอกสาร
การตั้งราคาแบบหยด
- เริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน สำหรับผู้ติดตามในรายชื่ออีเมลสูงสุด 2,500 คน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
7. Zoho CRM – แอปจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด
Zoho CRM นำเสนอชุดเครื่องมือและฟีเจอร์สำหรับธุรกิจในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามโอกาสทางการขาย การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย การตลาดอัตโนมัติ การติดตามบริการลูกค้า การวิเคราะห์ และรายงาน Zoho CRM ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สาม เช่น Zoho Campaigns, Zoho Reports และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ CRM ยังมอบโซลูชันที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับหลายภาคส่วน อาทิ ค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ, การเงิน, และการดูแลสุขภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาค ความต้องการ แหล่งที่มาของลีด และระดับการตอบสนอง
- นำเครื่องสแกนบัตรแอปเพื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRM โดยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มเว็บสู่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ลำดับชั้นเพื่อเชื่อมโยงแคมเปญย่อย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ เพื่อให้เครื่องมือจัดการลูกค้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งกฎมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพง
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
8. Airtable – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบการจัดการลูกค้า
Airtable เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ผสานรวมความสามารถของสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายเข้ากับพลังของฐานข้อมูลและความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ ด้วย Airtable ทีมขนาดเล็กสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความร่วมมือสูงสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ เช่น Slack, Zapier และ Dropbox เพื่อให้ระบบบริหารจัดการลูกค้าครบวงจรสำหรับการจัดการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- การดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายกับฟังก์ชันการทำงานเพื่อปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพ
- แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้เพื่อกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Airtable
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามเหตุการณ์ ทรัพยากร และโครงการ
- การทำงานอัตโนมัติด้วยฟังก์ชัน Javascript
- แบบฟอร์มมุมมองสำหรับการจัดการผู้ติดต่อ
ข้อจำกัดของ Airtable
- ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับลักษณะของพื้นที่ทำงาน (ดูทางเลือกอื่นของ Airtable)
ราคาของ Airtable
- เวอร์ชันฟรี
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ Airtable เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
9. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับทีมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน จัดการ และจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ช่วยทีมในการจัดการโครงการและงานต่าง ๆด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และกระดานงานแบบภาพที่ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามกิจกรรมได้ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม
ด้วยคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ความสามารถในการรายงาน, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม, Monday ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการและงานของตนได้อย่างง่ายดายในลักษณะที่ราบรื่น. นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งบอร์ดโครงการของตนได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลาย และตั้งกฎเฉพาะสำหรับบอร์ดเพื่อให้ทุกคนมีระเบียบ!
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างระบบการทำงานของวงจรการขายและระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การอัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive, Dropbox, Box หรือ OneDrive สำหรับการจัดการเอกสาร
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเอง
- การสื่อสารกับลูกค้าผ่านการผสานระบบอีเมล
- ปรับแต่งแดชบอร์ดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
- ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
10. Nutshell – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสายงาน
Nutshell เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทำงานแบบคลาวด์สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสิ้น มันมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์
ด้วย Nutshell ทีมงานสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน มอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนด สื่อสารกับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตการจัดการโครงการ รายงานและการวิเคราะห์ รวมถึงระบบส่งข้อความเพื่อช่วยทีมในการจัดการลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- เครื่องมือจัดการการติดต่อเพื่อค้นหาทุกการติดต่อ ลูกค้า และการสนทนา
- รูปแบบอัจฉริยะในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากเว็บไซต์
- ระบบอัตโนมัติการขายด้วยการปรับแต่งทริกเกอร์ในกระบวนการขาย
- แผนภูมิรายงานพร้อมสำหรับการนำเสนอ
- เทมเพลตอีเมลสำเร็จรูป
ข้อจำกัดโดยสรุป
- อินเตอร์เฟซไม่ทันสมัยหรือใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ ในรายการนี้
- รายงานและการติดตามประสิทธิภาพมีให้บริการในแผนราคาแพง
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $42 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 370+ รายการ)
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยแอปพลิเคชันการจัดการลูกค้า
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับการจัดการลูกค้าของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ! ด้วยการกำจัดความซ้ำซ้อนและเร่งการสื่อสาร ทุกคนจะอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายรายได้เดียวกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp มีความยืดหยุ่นที่ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการลูกค้าของพวกเขาให้สูงสุดเริ่มใช้งานพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีวันนี้!