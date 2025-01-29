บล็อก ClickUp
10 ระบบซอฟต์แวร์ติดตามการจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025
10 ระบบซอฟต์แวร์ติดตามการจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
29 มกราคม 2568

การขยายฐานลูกค้าเป็นสัญญาณที่ดีของความสำเร็จ แต่มาพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการจัดการการสื่อสารและการบรรลุเป้าหมายการเติบโต

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของงานและกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การให้บริการลูกค้าชั้นหนึ่ง!

ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ!

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า?

ทีมควรมองหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีระบบจัดการงาน,กลยุทธ์ CRM, การรายงาน, การจัดตารางเวลา, การติดตามเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม, และการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อขยายฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

ผ่านมุมมองระยะยาวของธุรกิจ การปฏิบัติที่ยั่งยืนช่วยลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ และหากไม่มีเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่เหมาะสม จะทำให้เกิดงานเพิ่มขึ้นในการติดตามการดำเนินงาน ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และกระบวนการขาย

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า:

  • การปรับแต่ง เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการสื่อสารและความต้องการของลูกค้า, มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม, และกระบวนการขาย
  • การควบคุมความปลอดภัยและการอนุญาต เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเอกสาร ชุดนำเสนอ และสเปรดชีต
  • การบริหารงบประมาณ เพื่อจัดสรรทรัพยากร ระบุโอกาสในการสร้างรายได้ และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
  • ระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดการการติดตาม การสื่อสาร วงจรชีวิตของลูกค้า และงานที่ทำซ้ำ
  • เครื่องมือติดตามเวลา เพื่อระบุจุดที่ทีมใช้เวลาไปและปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา
  • แบบฟอร์มเว็บที่กำหนดเอง เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและปรับแต่งแนวทางการขายให้เหมาะสม

10 แอปซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า

มุมมอง ClickUp เพื่อแสดงภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า
ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานต่างๆ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบงาน บัญชี ข้อตกลง เอกสาร และลูกค้าได้ในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRMฟรีและมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะชอบรายการ ตาราง หรือกระดาน Kanban ClickUp ก็ทำให้การติดตามทุกขั้นตอนของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย!

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบการจัดการลูกค้าใด ๆ ClickUp ทำให้การร่วมมือในดีลต่าง ๆ การส่งการอัปเดตโครงการให้ลูกค้าและการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติอีเมลที่ติดตั้งไว้ในตัว นอกจากนี้ การเพิ่มลิงก์ความสัมพันธ์ระหว่างงานและเอกสารยังสร้างเส้นทางสองทางเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึก, ป้ายกำกับ, และแท็กสำหรับการจัดเรียงขั้นสูงและการคัดกรอง, และบริบทเพิ่มเติมในทุกการบันทึกเวลา
  • การเชื่อมต่อมากกว่า1,000ครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว (เชื่อมต่อ ClickUp กับ Salesforce)
  • ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน, หรือไวท์บอร์ด
  • ผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถมอบหมายสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนให้กับงานเดียวกันได้ในแต่ละครั้ง
  • รายงานและแดชบอร์ดสำหรับการดูภาพรวมงานในระดับสูงได้ทันที
  • สูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
  • การประมาณเวลาล่วงหน้าขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
  • สร้างและติดตามเป้าหมายการขายและตัวชี้วัด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. HubSpot CRM – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการติดตามลูกค้า

เครื่องมือจัดการลูกค้า HubSpot CRM
ผ่านทางHubSpot

HubSpot CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบกับลูกค้า ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลไปจนถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และนักการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น

ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อHubSpot CRM กับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและตัวประมวลผลการชำระเงิน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม และความสามารถในการผสานรวม HubSpot CRM จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • การติดต่อและการจัดการท่อส่ง
  • อีเมลและการติดตามผู้มุ่งหวัง
  • กิจกรรมบนเว็บไซต์
  • เครื่องมือสร้างแม่แบบอีเมล
  • เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ

ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ
  • ขาดเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการ

ราคาของระบบ CRM HubSpot

  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1,600 ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ HubSpot เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

3. Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายลูกค้า

เครื่องมือจัดการลูกค้าของ Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforceเป็นซอฟต์แวร์ CRMบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมการขาย เครื่องมือการจัดการลูกค้านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูล สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ อัตโนมัติกระบวนการทำงาน และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับการตลาดอัตโนมัติ การวิเคราะห์ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วย Salesforce ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของตน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. ด้วยการผสานระบบเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลและระบบที่มีอยู่ ทีมงานสามารถควบคุมระบบการจัดการลูกค้าของตนได้ในที่เดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • การจัดการกิจกรรมเพื่อซิงค์อีเมลและกิจกรรมการมีส่วนร่วมเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียว
  • การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้า
  • การจัดการบัญชี, ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจ
  • มุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าทุกคนด้วย Customer 360
  • การผสานรวมอีเมลกับ Gmail หรือ Outlook

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานประจำวัน
  • บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีให้บริการในแผนที่มีราคาสูงที่สุด (ดูทางเลือกอื่นของ Salesforce ได้ที่นี่!)

การกำหนดราคา Salesforce

  • สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)

4. Freshworks CRM – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย

ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ใน Freshworks CRM
ผ่านทางFreshworks CRM

Freshworks CRM ช่วยให้ทีมต่างๆ ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น อัตโนมัติแคมเปญการตลาด แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จัดการข้อมูลลูกค้าในที่เดียว และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มลูกค้า การทำงานอัตโนมัติของงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้และเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือ CRM ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้นโดยให้การรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อของลูกค้า และให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากฎเกณฑ์สำหรับกระบวนการทำงานที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ Freshworks CRM ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม เช่น Google apps, Zapier, และ Mailchimp ทำให้ทีมสามารถนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM

  • การจัดการท่อส่งเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายทั้งหมดที่จัดเรียงตามขั้นตอน
  • เป้าหมายการขาย ตั้งและติดตามเป้าหมายตามรายได้หรือจำนวนดีล
  • ฟังก์ชันการกรอง, การจัดเรียง, และการค้นหาบนแอปพลิเคชันมือถือ
  • แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำธุรกรรม
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของ Freshworks CRM

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงเท่านั้น
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัดในการปรับแต่งตัวชี้วัดสำคัญ

ราคาของ Freshworks CRM

  • เริ่มต้น: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • การเติบโต: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $199 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Freshworks CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

5. Pipedrive – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปิดการขายได้มากขึ้น ระบบนี้มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามอีเมล การบันทึกการโทร การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การคาดการณ์ยอดขาย และระบบการทำงานอัตโนมัติ

ด้วย Pipedrive ทีมขายสามารถจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญจริง ๆ ได้เต็มที่ แอปจัดการลูกค้ายังช่วยให้ผู้ใช้สร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองและอีเมลอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยดูแลลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการปิดการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ผู้นำกลุ่มเพื่อสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมาย
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่ออัปเดตสถานะของดีลได้อย่างรวดเร็ว
  • การแจ้งเตือนกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในทีม
  • แบบฟอร์มเว็บที่ปรับแต่งได้
  • การพยากรณ์รายได้

ข้อจำกัดของ Pipedrive

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)

6. Drip – เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

Drip สำหรับเครื่องมือ CRM
ผ่านDrip

Drip เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์ของธุรกิจ โดยมอบเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้าง เปิดตัว และจัดการแคมเปญที่มุ่งเป้าหมายไปยังลูกค้าด้วยอีเมลส่วนบุคคล การแจ้งเตือน หน้าเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของDrip ช่วยให้ทีมเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า ปรับแต่งการโต้ตอบให้เป็นส่วนตัว ระบุและดูแลลูกค้าเป้าหมาย สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และวัดผลกระทบของความพยายามของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับบริการเว็บยอดนิยม เช่น Shopify, Squarespace และ WooCommerce ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อร้านค้าอีคอมเมิร์ซของตนกับแพลตฟอร์ม Drip ได้อย่างง่ายดายและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว!

คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด

  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซยอดนิยม รวมถึง Shopify, BigCommerce และ Magento
  • การทำการตลาดแบบอัตโนมัติครอบคลุมอีเมล, บนเว็บไซต์, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
  • การทดสอบ A/B สำหรับเนื้อหาอีเมลหรือบรรทัดหัวเรื่องได้สูงสุดสี่รูปแบบพร้อมกัน
  • 50+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้เต็มที่
  • เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง

ข้อจำกัดการหยด

  • การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และฟันเนลจะต้องใช้เวลาในการสร้างและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเอกสาร

การตั้งราคาแบบหยด

  • เริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน สำหรับผู้ติดตามในรายชื่ออีเมลสูงสุด 2,500 คน

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

7. Zoho CRM – แอปจัดการลูกค้าที่ดีที่สุด

การจัดการลูกค้าด้วย Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM นำเสนอชุดเครื่องมือและฟีเจอร์สำหรับธุรกิจในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามโอกาสทางการขาย การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย การตลาดอัตโนมัติ การติดตามบริการลูกค้า การวิเคราะห์ และรายงาน Zoho CRM ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สาม เช่น Zoho Campaigns, Zoho Reports และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ CRM ยังมอบโซลูชันที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับหลายภาคส่วน อาทิ ค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ, การเงิน, และการดูแลสุขภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาค ความต้องการ แหล่งที่มาของลีด และระดับการตอบสนอง
  • นำเครื่องสแกนบัตรแอปเพื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRM โดยอัตโนมัติ
  • แบบฟอร์มเว็บสู่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • ลำดับชั้นเพื่อเชื่อมโยงแคมเปญย่อย

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ เพื่อให้เครื่องมือจัดการลูกค้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งกฎมีให้บริการในแผนที่มีราคาแพง

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)

8. Airtable – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบการจัดการลูกค้า

ระบบซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้า Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ผสานรวมความสามารถของสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายเข้ากับพลังของฐานข้อมูลและความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ ด้วย Airtable ทีมขนาดเล็กสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่มีความร่วมมือสูงสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ

แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ เช่น Slack, Zapier และ Dropbox เพื่อให้ระบบบริหารจัดการลูกค้าครบวงจรสำหรับการจัดการลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • การดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายกับฟังก์ชันการทำงานเพื่อปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพ
  • แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้เพื่อกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Airtable
  • มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามเหตุการณ์ ทรัพยากร และโครงการ
  • การทำงานอัตโนมัติด้วยฟังก์ชัน Javascript
  • แบบฟอร์มมุมมองสำหรับการจัดการผู้ติดต่อ

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับลักษณะของพื้นที่ทำงาน (ดูทางเลือกอื่นของ Airtable)

ราคาของ Airtable

  • เวอร์ชันฟรี
  • บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Airtable เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิว Airtable

  • G2: 4. 6/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)

9. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างแพลตฟอร์มวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับทีมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน จัดการ และจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ช่วยทีมในการจัดการโครงการและงานต่าง ๆด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และกระดานงานแบบภาพที่ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามกิจกรรมได้ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม

ด้วยคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ความสามารถในการรายงาน, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม, Monday ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการและงานของตนได้อย่างง่ายดายในลักษณะที่ราบรื่น. นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งบอร์ดโครงการของตนได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลาย และตั้งกฎเฉพาะสำหรับบอร์ดเพื่อให้ทุกคนมีระเบียบ!

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างระบบการทำงานของวงจรการขายและระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การอัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive, Dropbox, Box หรือ OneDrive สำหรับการจัดการเอกสาร
  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเอง
  • การสื่อสารกับลูกค้าผ่านการผสานระบบอีเมล
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
  • ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

10. Nutshell – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสายงาน

กระบวนการขายแบบสรุป
ผ่านทางNutshell

Nutshell เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทำงานแบบคลาวด์สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสิ้น มันมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์

ด้วย Nutshell ทีมงานสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน มอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนด สื่อสารกับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตการจัดการโครงการ รายงานและการวิเคราะห์ รวมถึงระบบส่งข้อความเพื่อช่วยทีมในการจัดการลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

คุณสมบัติเด่นโดยสรุป

  • เครื่องมือจัดการการติดต่อเพื่อค้นหาทุกการติดต่อ ลูกค้า และการสนทนา
  • รูปแบบอัจฉริยะในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากเว็บไซต์
  • ระบบอัตโนมัติการขายด้วยการปรับแต่งทริกเกอร์ในกระบวนการขาย
  • แผนภูมิรายงานพร้อมสำหรับการนำเสนอ
  • เทมเพลตอีเมลสำเร็จรูป

ข้อจำกัดโดยสรุป

  • อินเตอร์เฟซไม่ทันสมัยหรือใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าอื่น ๆ ในรายการนี้
  • รายงานและการติดตามประสิทธิภาพมีให้บริการในแผนราคาแพง

ราคาแบบสรุป

  • พื้นฐาน: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $42 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 370+ รายการ)

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยแอปพลิเคชันการจัดการลูกค้า

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับการจัดการลูกค้าของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจ! ด้วยการกำจัดความซ้ำซ้อนและเร่งการสื่อสาร ทุกคนจะอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานไปสู่เป้าหมายรายได้เดียวกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp มีความยืดหยุ่นที่ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการลูกค้าของพวกเขาให้สูงสุดเริ่มใช้งานพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีวันนี้!