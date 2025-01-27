13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zoho สำหรับโครงการและ CRM (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Zoho เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณ ระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครของแอปพลิเคชันมากกว่า 40 ตัวช่วยให้คุณจัดระเบียบ, บริหารจัดการ, และติดตามทุกกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด, การเงิน,หรือการสนับสนุนลูกค้า
หากเรากำลังพูดถึงการจัดการโครงการและลูกค้าZoho Projects และ Zoho CRM คือสองแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายใต้ร่มของ Zoho
ส่วนแรกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมข้ามสายงาน ส่วน Zoho CRM นั้นช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขาย สื่อสารกับลูกค้า และจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย
นั่นเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจทีเดียว แต่ ยังมีเหตุผลมากมายที่ควรสำรวจ ทางเลือกอื่นของ Zoho ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่พอใจกับฟีเจอร์การมองเห็นงานของแพลตฟอร์ม หรือมีปัญหาในการใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อเสนอให้คุณได้พบกับ ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ตัวสำหรับ Zoho ที่มีให้บริการในปัจจุบัน. เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของพวกเขาเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุด!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Zoho?
Zoho เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับแทบทุกด้านของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้ควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- การผสานการทำงาน: ควรทำงานได้ดีกับเครื่องมือสื่อสาร การจัดการ และการทำงานร่วมกันของทีมที่เป็นที่นิยม
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: ควรสามารถวางแผนกระบวนการทำงานสำหรับกลุ่มเฉพาะต่างๆ ขนาดบริษัทที่แตกต่างกัน และโครงการต่างๆได้
- ตัวเลือกการร่วมมือ: ทั้งZoho Projectsและ Zoho CRM มีความสามารถในการร่วมมือที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต้องรองรับการทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่น
- เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน:เครื่องมือ PMที่ดีที่สุดจะนำเสนอภาพรวมโดยละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับโครงการ กระบวนการ การขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การจัดการงานและการตลาดอัตโนมัติ: ควรสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทางเลือกแทน Zoho ควรมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นเพื่อจัดระเบียบโครงการ
- การสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพ: ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Zoho ที่ควรใช้
ลองดู 13 ทางเลือกที่น่าประทับใจที่สุดของ Zoho ที่จะช่วยส่งเสริมโครงการและฐานลูกค้าของคุณ บางตัวเลือกในรายการของเรา เช่น ClickUp ผสานรวม CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ในขณะที่บางตัวเลือกเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น มาดูกันเลย!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อควบคุมทุกแง่มุมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขายหรือ CRM!
หากคุณกำลังทำงานกับแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา ให้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแยกเป้าหมายที่กว้างขวางออกเป็นส่วนย่อยๆได้ด้วยโครงสร้างลำดับชั้น
มอบหมายงานและงานย่อย สร้างการพึ่งพาของงานวางแผนกระบวนการ และกำหนดเส้นตายเพื่อช่วยให้ทีมบริหารโครงการของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น ใช้ 100+ระบบอัตโนมัติของงานบนแพลตฟอร์มเพื่อหยุดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรไปกับงานประจำ
ใช้ประโยชน์จาก ไลบรารีของเทมเพลตโครงการ อันน่าประทับใจของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการประจำวัน คุณจะได้รับเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยคุณวางแผน สร้าง และจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
สมมติว่าคุณกำลังประสบปัญหาในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่—ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจของClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ระบุตลาดเป้าหมาย ระบุความเสี่ยงและวางแผนเส้นทางด้วยKPI ที่สมจริง
ด้วยระบบ CRM ของ ClickUpคุณสามารถ สร้างระบบขาย, จัดระเบียบฐานลูกค้า, สร้าง รายงานการขาย, และจัดการลูกค้าเป้าหมายและบัญชี ได้จากแดชบอร์ดของ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองโครงการแบบเรียลไทม์มากกว่า 15 แบบ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- งานอัตโนมัติที่ง่าย
- 1,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้
- โครงสร้างพื้นฐานแบบลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ (พื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ)
- แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์
- สนับสนุนการทำงานของระบบ CRMและการจัดการทรัพยากรโครงการ
- คู่มือผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม, คำแนะนำ, และการสนับสนุนลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การคุ้นเคยกับแอปอาจใช้เวลา
- ฟังก์ชันลำดับชั้นอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางราย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Salesforce
Salesforce เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Zoho CRM แพลตฟอร์มที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดการข้อมูลติดต่อได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้าและความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย
สิ่งที่ทำให้ Salesforce อยู่ในอันดับต้น ๆ ของพีระมิด CRM คือ ความสามารถในการปรับขนาด ของมัน แพลตฟอร์มนี้มอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง คุณจะไม่มีปัญหาในการเข้าใจลูกค้าของคุณและมอบบริการที่มีคุณภาพ
สำหรับการปรับแต่ง Salesforce อนุญาตให้คุณสร้างฟิลด์และใช้สีและดีไซน์ที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณได้
คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบนิเวศแบบเปิดสำหรับการ พัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเอง ผ่าน Salesforce App Cloud ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งและขยายเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณให้เหมาะสมกับบริษัทของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- Salesforce App Cloud ช่วยให้คุณสร้างแอป CRM ที่กำหนดเองได้
- การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
- เหมาะสำหรับการควบคุมชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน
- รองรับกระบวนการ CRMทั้งหมด
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาสูง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Salesforce
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)
3. Scoro
Scoro ผสานรวมการขาย ข้อมูลทางการเงิน และการส่งมอบโครงการ ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว ช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
ติดตามงานและข้อพึ่งพาแบบเรียลไทม์ จัดการงบประมาณ เปรียบเทียบเป้าหมายที่วางแผนไว้กับเป้าหมายที่บรรลุ และสร้างการคาดการณ์
Scoro ไม่ล้มเหลวในด้าน CRM เช่นกัน มันให้คุณมี มุมมอง 360 องศาของลูกค้า ที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อและประวัติการสื่อสารไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การจัดวางที่เป็นระเบียบทำให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายได้เร็วขึ้น
ใช้ คุณสมบัติการเสนอราคาและการเรียกเก็บเงินที่ทรงพลังของ Scoro เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที มันช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายการขายของทีมและตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายทางการเงินได้ทุกเมื่อ
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- คุณสมบัติของ Comines สำหรับการขาย การออกใบแจ้งหนี้ และ CRM
- การติดตามการพึ่งพาแบบเรียลไทม์
- มุมมอง 360 องศาของลูกค้า
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลังสำหรับการติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- สนับสนุนการวางแผนทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Scoro
- เครื่องมือค้นหาในตัวอาจทำงานช้าในบางครั้ง
- อาจปรากฏหน้าจอที่คับแคบ
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. Pipeliner CRM
ต้องการแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นด้านการขายใช่ไหม? Pipeliner CRM คือคำตอบสำหรับคุณ!
Pipeliner ไม่ใช่เครื่องมือบริหารโครงการแบบครบวงจร แต่ เชี่ยวชาญในการแก้ไข ปัญหา ด้านการขาย ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและบัญชีลูกค้าอัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน จัดระเบียบและจัดการเอกสารการขาย และสร้างรายงานการขาย
การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง เป็นจุดเด่นที่ Pipeliner ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
คุณสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง นำเข้าไฟล์ CSV และแบบฟอร์มเว็บ หรือใช้เว็บคลิปเปอร์เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย เมื่อคุณป้อนข้อมูลแล้ว ให้ใช้ มุมมองลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแชร์ลูกค้าเป้าหมายกับสมาชิกในทีม ระบุโอกาสในการแปลง และปรับแต่งกระบวนการขายของคุณ
Pipeliner CRM มี มุมมอง, แบบฟอร์ม และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ไม่ซ้ำใครและสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณ กำหนดบทบาทผู้ใช้เฉพาะ เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipeliner CRM
- เชี่ยวชาญด้านการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบจัดการกระบวนการขายที่เป็นระบบ
- รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 50 ระบบ
ข้อจำกัดของ Pipeliner CRM
- การอัปเดตแพลตฟอร์มบ่อยครั้งอาจทำให้กระบวนการขัดข้องในบางครั้ง
- ระบบไม่รองรับเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 MB
Pipeliner CRM ราคา
- เริ่มต้น: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Pipeliner CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
5. เน็ตซูอิต
NetSuite โดย Oracle คือชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
โซลูชัน CRM ของเราจะช่วยให้คุณควบคุมวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ การระบุโอกาส ไปจนถึงการดำเนินการและรักษา
ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและกำหนดความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า, ประสิทธิภาพการทำงาน, และประสิทธิภาพโดยรวม
ด้วย NetSuite คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ แม้ว่าค่าใช้จ่ายของโซลูชันอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจของคุณ
หากต้องจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีกำหนดเวลาหลายรายการ ให้ใช้แอป Project 360 Dashboard ของ NetSuite เพื่อสลับระหว่างโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและติดตามและปรับเวิร์กโฟลว์ของแต่ละโครงการ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า มอบหมายทรัพยากร และจัดการงบประมาณภายในแดชบอร์ดของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- อินเตอร์เฟซแบบโต้ตอบและใช้งานง่าย
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง
- แอปแดชบอร์ด Project 360 สำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ NetSuite
- โซลูชันนี้อาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ
- ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถตอบสนองได้มากขึ้น
ราคาของ NetSuite
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
6. การขายของออราเคิล
ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่า NetSuite หรือไม่? คุณอาจต้องการพิจารณาผลิตภัณฑ์อื่นในระบบนิเวศขององค์กรเดียวกันอย่าง Oracle Sales
โซลูชันนี้มอบคุณสมบัติหลักทั้งหมดของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (PM) ที่จัดวางไว้ใน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ด้วย Oracle Sales คุณสามารถ:
- วางแผนโครงการของคุณ
- มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า
- ร่วมมือกับทีมของคุณ
- สร้างแผนงบประมาณโครงการ
- ดำเนินการวิเคราะห์
- สร้างรายงาน
คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการใช้คำสั่งข้อความหรือเสียงเพื่อทำงานให้สำเร็จ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานได้
คุณยังได้รับโซลูชัน CRM ภายใน Oracle Sales อีกด้วย นี่คือชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยขับเคลื่อนกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการเก็บรายได้
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถ ติดตามคู่แข่ง ได้—เพิ่มข้อมูลเช่นชื่อผลิตภัณฑ์และโอกาสต่างๆ เพื่อดูว่าธุรกิจของคุณกำลังเติบโตหรือกำลังสูญเสียแรงในตลาดต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Sales
- ความสามารถในการบริหารโครงการแบบครบวงจร
- คำสั่งข้อความและเสียงสำหรับการทำงานให้สำเร็จ
- คุณสมบัติการวางแผนโครงการที่มีคุณค่า, การติดตาม, การจัดระเบียบ, และการรายงาน
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
- การติดตามคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Oracle Sales
- บางคุณสมบัติอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับสมาชิกทีมขาย
- การทำงานกับโครงการที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาของ Oracle Sales
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการขายของ Oracle
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)
Planview AdaptiveWork (เดิมชื่อ Clarizen) มีทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากโซลูชันการจัดการงานระดับชั้นนำ—แม่แบบ, การเพิ่มเหตุการณ์สำคัญ, การสร้างรายงาน, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ
แต่ในแก่นแท้ของแพลตฟอร์มนี้ คือ การวางแผนที่ปรับตัวได้และการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น คุณสามารถรองรับแนวโน้มและการคาดการณ์ใหม่ ๆ ได้โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยในกระบวนการทำงานที่สำคัญดังนั้นทีม Agileจะชื่นชอบสิ่งนี้!
Planview AdaptiveWork สนับสนุนการทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้ร่วมงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะได้
เราขอแนะนำให้เพิ่มระบบการอนุมัติสำหรับค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มเวลาการทำงานของผู้ร่วมงานภายนอก โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ!
แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่มีตัวเลือก CRM แต่สามารถ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ยอดนิยม เช่น Salesforce ได้ มี อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ดังนั้นการจัดการการเชื่อมต่อและฟีเจอร์อื่นๆ ควรเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- เหมาะสำหรับการวางแผนแบบปรับตัวได้
- จัดการความต้องการด้านการจัดการโครงการขององค์กรขนาดใหญ่
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายนอก
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ระบบติดตามเวลา, ระบบการจัดการองค์กร, และเครื่องมือการร่วมมือต่าง ๆ
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- การสร้างรายงานอาจสร้างความสับสน
- อาจไม่สามารถจ่ายได้สำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Planview AdaptiveWork (Clarizen)
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
8. เซจ
Sage เป็นเครื่องมือสำหรับการบัญชีและการจัดการธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็สามารถรองรับการดำเนินงาน CRM ได้ในระดับที่ดี
ด้วย Sage CRM คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ทำให้กระบวนการที่มีอยู่เรียบง่ายขึ้น และลดระยะเวลาของวงจรการขายด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มอบ ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมทั่วทั้งธุรกิจ เพื่อช่วยให้คุณปรับแคมเปญแบบเรียลไทม์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage คือ การอัตโนมัติของงาน มันดูแลงานที่น่าเบื่อเช่นการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การทำนายยอดขาย, และการสร้างใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าทางปัญญาและเน้นการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
แพลตฟอร์มรองรับ การร่วมมือของทีมข้ามสายงาน, ป้องกันการซ้ำซ้อนของงาน
คุณสมบัติเด่นของ Sage
- ตัวเลือกการอัตโนมัติของงาน CRM ที่แข็งแกร่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันระดับแนวหน้า
- ช่วยลดระยะเวลาในการขาย
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า
- โปรไฟล์ลูกค้าที่ใช้งานง่ายและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเซจ
- เวอร์ชันคลาวด์อาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเพิ่มเติม
- แดชบอร์ดที่มีจำกัดและตัวเลือกการปรับแต่งที่บางครั้งอาจใช้งานยาก
การตั้งราคาแบบชาญฉลาด
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sage
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 5/5 (50+ รีวิว)
9. เบสแคมป์
ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่รก? มาตั้งแคมป์ที่ Basecamp กันเถอะ!
Basecamp อาจดูเรียบง่าย แต่อย่าประเมินต่ำเกินไป! แพลตฟอร์มนี้รองรับการจัดการโครงการสำหรับ ทุกขนาดของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม
ด้วย Basecamp ทุกโครงการเติบโตบนหน้าเดียวด้วยคุณสมบัติเช่น:
- กระดานข้อความ: พื้นที่สำหรับการระดมความคิด, การเสนอไอเดียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, และการอัปเดตความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้ว
- เอกสารและไฟล์: นี่คือที่ที่คุณสามารถแชร์รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และไฟล์สเปรดชีต
- สิ่งที่ต้องทำ: ส่วนที่คุณมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และเฝ้าติดตามกระบวนการทำงานแบบใกล้ชิด
- ตารางเวลา: พื้นที่สำหรับจัดการปริมาณงานของทีมคุณ
- กองไฟ: พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับ "ความสนุก" ของเบสแคมป์ ที่เพื่อนร่วมทีมสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับงานเพื่อผ่อนคลาย
- โต๊ะการ์ด:กระดานที่คล้ายกับคัมบังสำหรับจัดการกระบวนการทำงานทั่วทั้งบริษัท
Basecamp ไม่มีฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าโดยตรง แต่คุณสามารถ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ที่เลือกได้ เช่น Enchant และ Akita
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- คุณสมบัติของ PM บนแดชบอร์ดหน้าเดียว
- กระดานข้อความเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- สามารถปรับขนาดได้สูง
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของบุคคลที่สามบางราย
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- อาจไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ
- ยังไม่มีตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอ
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
10. QuickBooks
ด้วย QuickBooks คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงิน จัดระเบียบใบเสร็จ สร้างรายงาน ติดตามค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย ฟังดูเหมือนโปรแกรมบัญชีทั่วไปใช่ไหม? นั่นก็เพราะมันคือโปรแกรมบัญชีนั่นเอง!
แล้วโปรแกรมบัญชีมาอยู่ในรายการนี้ได้อย่างไร? ไม่ใช่ความผิดพลาดแน่นอน!
เครื่องมือนี้อาจไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ (PM) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อย่างเต็มรูปแบบ แต่มันอาจเป็นสิ่งที่ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการ! เมื่อคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยงบประมาณที่จำกัด คุณอาจลังเลที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มที่หนักหน่วง
หากคุณต้องการเพียงโปรแกรมสำหรับ บริหารจัดการกระแสเงินสด QuickBooks พร้อมสนับสนุนคุณด้วยโซลูชันบัญชีที่ใช้งานง่าย
เมื่อคุณ ออกใบแจ้งหนี้ผ่าน QuickBooks, คุณ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า—เพียงพอสำหรับ ความพยายาม CRM ของคุณ. ต่อมา เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถย้ายไปใช้โซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้นได้.
QuickBooks สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (PM) เช่น Workflow และ Projectworks ได้ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีราคาแพง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- มุ่งเน้นด้านบัญชี
- โซลูชัน CRM ที่ใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจใหม่
- การออกแบบที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด
- เอกสารสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกฟีเจอร์
- ความสามารถในการผสานรวมที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติและอาจใช้งานได้ไม่ราบรื่น
ราคาของ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $194. 40/ปี
- สิ่งจำเป็น: $291. 60/ปี
- บวก: $410. 40/ปี
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
11. เก็บข้อมูล
เดิมชื่อ Infusionsoft, Keap เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีความสามารถสูงและเชี่ยวชาญในด้านการทำงานอัตโนมัติ ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวใช้ Keap เพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อได้หลายพันราย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการติดต่อทุกครั้ง
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การขายและการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาและแรงงาน
- ซอฟต์แวร์นี้ยังมีความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซและการประมวลผลการชำระเงินในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Keap
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าและใช้งานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกบางแห่งอาจมีข้อจำกัด
ราคา Keap
- ข้อดี: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- สูงสุด: $289/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- แม็กซ์ คลาสสิก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,445 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,220 รีวิว)
12. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์บนเว็บที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งพร้อมฟังก์ชันการวางแผน, การร่วมมือ, และการจัดตารางเวลา. ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมองค์ประกอบของการจัดการโครงการ, การจัดการงานร่วมกัน, และการอัตโนมัติกระบวนการ, ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- แผงควบคุมกลางให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพรวมอย่างสมบูรณ์ของโครงการและงาน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การเตือนความจำ, และการอัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูล
- การผสานการทำงานที่ทรงพลังกับเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น Google Workspace, Microsoft 365 และ Slack
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ และอาจมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมใหญ่หรือผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
13. Airtable
Airtable เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มีอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่ง มีมุมมองที่นำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตาราง กริด แกลเลอรี แบบฟอร์ม และปฏิทิน รวมถึงบอร์ดคัมบัง ฟังก์ชันการทำงานที่เน้นฐานข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของพวกเขาได้หลากหลายวิธี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- การกรองขั้นสูง การจัดเรียง และการจัดกลุ่ม ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งมุมมองและกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ
- การเชื่อมโยงข้อมูลช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งาน หรือพนักงานเฉพาะราย รวมถึงการแบ่งปันมุมมองและฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของ Airtable
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างสับสน และเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินมีราคาสูงไปเล็กน้อย
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ และซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าเมื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าใน ClickUp
Zoho เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการสนับสนุน CRM และ PM แต่ตามที่คุณได้เห็นแล้ว มันไม่ใช่เพียงตัวเลือกเดียว จากฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ไปจนถึงโซลูชัน CRM ที่ปรับขนาดได้ของ Salesforce มี ภูมิทัศน์ที่น่าตื่นเต้นของทางเลือกแทน Zoho ให้สำรวจ!
แต่ละตัวเลือกที่เราได้พูดคุยกันมีจุดแข็งและข้อจำกัดเฉพาะตัว ดังนั้นโปรดเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาอย่างรอบคอบเพื่อหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และเลือกทางเลือกอื่นแทน Zoho เพื่อปฏิวัติการจัดการโครงการและระบบ CRM ของคุณในปี 2024 และอนาคตข้างหน้า!