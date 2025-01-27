บล็อก ClickUp

13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zoho สำหรับโครงการและ CRM (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
27 มกราคม 2568

Zoho เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณ ระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใครของแอปพลิเคชันมากกว่า 40 ตัวช่วยให้คุณจัดระเบียบ, บริหารจัดการ, และติดตามทุกกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด, การเงิน,หรือการสนับสนุนลูกค้า

หากเรากำลังพูดถึงการจัดการโครงการและลูกค้าZoho Projects และ Zoho CRM คือสองแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดภายใต้ร่มของ Zoho

ส่วนแรกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมข้ามสายงาน ส่วน Zoho CRM นั้นช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขาย สื่อสารกับลูกค้า และจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย

นั่นเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจทีเดียว แต่ ยังมีเหตุผลมากมายที่ควรสำรวจ ทางเลือกอื่นของ Zoho ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่พอใจกับฟีเจอร์การมองเห็นงานของแพลตฟอร์ม หรือมีปัญหาในการใช้งาน

เราอยู่ที่นี่เพื่อเสนอให้คุณได้พบกับ ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 ตัวสำหรับ Zoho ที่มีให้บริการในปัจจุบัน. เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของพวกเขาเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุด!

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Zoho?

Zoho เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับแทบทุกด้านของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้ควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

  1. การผสานการทำงาน: ควรทำงานได้ดีกับเครื่องมือสื่อสาร การจัดการ และการทำงานร่วมกันของทีมที่เป็นที่นิยม
  2. ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: ควรสามารถวางแผนกระบวนการทำงานสำหรับกลุ่มเฉพาะต่างๆ ขนาดบริษัทที่แตกต่างกัน และโครงการต่างๆได้
  3. ตัวเลือกการร่วมมือ: ทั้งZoho Projectsและ Zoho CRM มีความสามารถในการร่วมมือที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต้องรองรับการทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่น
  4. เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน:เครื่องมือ PMที่ดีที่สุดจะนำเสนอภาพรวมโดยละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับโครงการ กระบวนการ การขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้า
  5. การจัดการงานและการตลาดอัตโนมัติ: ควรสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
  6. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทางเลือกแทน Zoho ควรมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นเพื่อจัดระเบียบโครงการ
  7. การสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพ: ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้

ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Zoho ที่ควรใช้

ลองดู 13 ทางเลือกที่น่าประทับใจที่สุดของ Zoho ที่จะช่วยส่งเสริมโครงการและฐานลูกค้าของคุณ บางตัวเลือกในรายการของเรา เช่น ClickUp ผสานรวม CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ในขณะที่บางตัวเลือกเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น มาดูกันเลย!

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อควบคุมทุกแง่มุมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขายหรือ CRM!

หากคุณกำลังทำงานกับแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา ให้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแยกเป้าหมายที่กว้างขวางออกเป็นส่วนย่อยๆได้ด้วยโครงสร้างลำดับชั้น

มอบหมายงานและงานย่อย สร้างการพึ่งพาของงานวางแผนกระบวนการ และกำหนดเส้นตายเพื่อช่วยให้ทีมบริหารโครงการของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น ใช้ 100+ระบบอัตโนมัติของงานบนแพลตฟอร์มเพื่อหยุดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรไปกับงานประจำ

ใช้ประโยชน์จาก ไลบรารีของเทมเพลตโครงการ อันน่าประทับใจของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการประจำวัน คุณจะได้รับเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยคุณวางแผน สร้าง และจัดการโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

สมมติว่าคุณกำลังประสบปัญหาในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจของClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ระบุตลาดเป้าหมาย ระบุความเสี่ยงและวางแผนเส้นทางด้วยKPI ที่สมจริง

ด้วยระบบ CRM ของ ClickUpคุณสามารถ สร้างระบบขาย, จัดระเบียบฐานลูกค้า, สร้าง รายงานการขาย, และจัดการลูกค้าเป้าหมายและบัญชี ได้จากแดชบอร์ดของ ClickUp!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองโครงการแบบเรียลไทม์มากกว่า 15 แบบ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
  • งานอัตโนมัติที่ง่าย
  • 1,000+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้
  • โครงสร้างพื้นฐานแบบลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ (พื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ)
  • แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์
  • สนับสนุนการทำงานของระบบ CRMและการจัดการทรัพยากรโครงการ
  • คู่มือผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม, คำแนะนำ, และการสนับสนุนลูกค้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การคุ้นเคยกับแอปอาจใช้เวลา
  • ฟังก์ชันลำดับชั้นอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางราย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Salesforce

Salesforce Sales Cloud
ผ่านทาง:Salesforce

Salesforce เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Zoho CRM แพลตฟอร์มที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดการข้อมูลติดต่อได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้าและความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย

สิ่งที่ทำให้ Salesforce อยู่ในอันดับต้น ๆ ของพีระมิด CRM คือ ความสามารถในการปรับขนาด ของมัน แพลตฟอร์มนี้มอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง คุณจะไม่มีปัญหาในการเข้าใจลูกค้าของคุณและมอบบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับการปรับแต่ง Salesforce อนุญาตให้คุณสร้างฟิลด์และใช้สีและดีไซน์ที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณได้

คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบนิเวศแบบเปิดสำหรับการ พัฒนาแอปพลิเคชันของคุณเอง ผ่าน Salesforce App Cloud ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งและขยายเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณให้เหมาะสมกับบริษัทของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • Salesforce App Cloud ช่วยให้คุณสร้างแอป CRM ที่กำหนดเองได้
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
  • เหมาะสำหรับการควบคุมชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • รองรับกระบวนการ CRMทั้งหมด
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาสูง
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถทำให้เรียบง่ายขึ้นได้

การกำหนดราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,500+ รีวิว)

3. Scoro

Scoro
ผ่านทาง:Scoro

Scoro ผสานรวมการขาย ข้อมูลทางการเงิน และการส่งมอบโครงการ ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว ช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

ติดตามงานและข้อพึ่งพาแบบเรียลไทม์ จัดการงบประมาณ เปรียบเทียบเป้าหมายที่วางแผนไว้กับเป้าหมายที่บรรลุ และสร้างการคาดการณ์

Scoro ไม่ล้มเหลวในด้าน CRM เช่นกัน มันให้คุณมี มุมมอง 360 องศาของลูกค้า ที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อและประวัติการสื่อสารไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ การจัดวางที่เป็นระเบียบทำให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายได้เร็วขึ้น

ใช้ คุณสมบัติการเสนอราคาและการเรียกเก็บเงินที่ทรงพลังของ Scoro เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที มันช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายการขายของทีมและตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายทางการเงินได้ทุกเมื่อ

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • คุณสมบัติของ Comines สำหรับการขาย การออกใบแจ้งหนี้ และ CRM
  • การติดตามการพึ่งพาแบบเรียลไทม์
  • มุมมอง 360 องศาของลูกค้า
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ทรงพลังสำหรับการติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
  • สนับสนุนการวางแผนทรัพยากร

ข้อจำกัดของ Scoro

  • เครื่องมือค้นหาในตัวอาจทำงานช้าในบางครั้ง
  • อาจปรากฏหน้าจอที่คับแคบ

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

4. Pipeliner CRM

Pipeliner CRM
ผ่านทาง:Pipeliner Sales

ต้องการแพลตฟอร์ม CRM ที่เน้นด้านการขายใช่ไหม? Pipeliner CRM คือคำตอบสำหรับคุณ!

Pipeliner ไม่ใช่เครื่องมือบริหารโครงการแบบครบวงจร แต่ เชี่ยวชาญในการแก้ไข ปัญหา ด้านการขาย ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและบัญชีลูกค้าอัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน จัดระเบียบและจัดการเอกสารการขาย และสร้างรายงานการขาย

การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง เป็นจุดเด่นที่ Pipeliner ทำได้อย่างยอดเยี่ยม

คุณสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง นำเข้าไฟล์ CSV และแบบฟอร์มเว็บ หรือใช้เว็บคลิปเปอร์เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย เมื่อคุณป้อนข้อมูลแล้ว ให้ใช้ มุมมองลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแชร์ลูกค้าเป้าหมายกับสมาชิกในทีม ระบุโอกาสในการแปลง และปรับแต่งกระบวนการขายของคุณ

Pipeliner CRM มี มุมมอง, แบบฟอร์ม และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ไม่ซ้ำใครและสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณ กำหนดบทบาทผู้ใช้เฉพาะ เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipeliner CRM

  • เชี่ยวชาญด้านการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ระบบจัดการกระบวนการขายที่เป็นระบบ
  • รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 50 ระบบ

ข้อจำกัดของ Pipeliner CRM

  • การอัปเดตแพลตฟอร์มบ่อยครั้งอาจทำให้กระบวนการขัดข้องในบางครั้ง
  • ระบบไม่รองรับเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 MB

Pipeliner CRM ราคา

  • เริ่มต้น: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $150/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Pipeliner CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

5. เน็ตซูอิต

แดชบอร์ดลูกค้า CRM ของ Oracle NetSuite
ผ่านทาง:NetSuite

NetSuite โดย Oracle คือชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

โซลูชัน CRM ของเราจะช่วยให้คุณควบคุมวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ การระบุโอกาส ไปจนถึงการดำเนินการและรักษา

ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและกำหนดความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก

ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า, ประสิทธิภาพการทำงาน, และประสิทธิภาพโดยรวม

ด้วย NetSuite คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ แม้ว่าค่าใช้จ่ายของโซลูชันอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจของคุณ

หากต้องจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีกำหนดเวลาหลายรายการ ให้ใช้แอป Project 360 Dashboard ของ NetSuite เพื่อสลับระหว่างโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและติดตามและปรับเวิร์กโฟลว์ของแต่ละโครงการ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า มอบหมายทรัพยากร และจัดการงบประมาณภายในแดชบอร์ดของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite

  • อินเตอร์เฟซแบบโต้ตอบและใช้งานง่าย
  • ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง
  • แอปแดชบอร์ด Project 360 สำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของ NetSuite

  • โซลูชันนี้อาจไม่เหมาะกับทุกงบประมาณ
  • ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถตอบสนองได้มากขึ้น

ราคาของ NetSuite

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว NetSuite

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)

6. การขายของออราเคิล

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การก่อสร้าง Oracle Primavera
ผ่านทาง:Oracle

ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่า NetSuite หรือไม่? คุณอาจต้องการพิจารณาผลิตภัณฑ์อื่นในระบบนิเวศขององค์กรเดียวกันอย่าง Oracle Sales

โซลูชันนี้มอบคุณสมบัติหลักทั้งหมดของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (PM) ที่จัดวางไว้ใน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ด้วย Oracle Sales คุณสามารถ:

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการใช้คำสั่งข้อความหรือเสียงเพื่อทำงานให้สำเร็จ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานได้

คุณยังได้รับโซลูชัน CRM ภายใน Oracle Sales อีกด้วย นี่คือชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยขับเคลื่อนกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการเก็บรายได้

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถ ติดตามคู่แข่ง ได้—เพิ่มข้อมูลเช่นชื่อผลิตภัณฑ์และโอกาสต่างๆ เพื่อดูว่าธุรกิจของคุณกำลังเติบโตหรือกำลังสูญเสียแรงในตลาดต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Sales

  • ความสามารถในการบริหารโครงการแบบครบวงจร
  • คำสั่งข้อความและเสียงสำหรับการทำงานให้สำเร็จ
  • คุณสมบัติการวางแผนโครงการที่มีคุณค่า, การติดตาม, การจัดระเบียบ, และการรายงาน
  • อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
  • การติดตามคู่แข่ง

ข้อจำกัดของ Oracle Sales

  • บางคุณสมบัติอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับสมาชิกทีมขาย
  • การทำงานกับโครงการที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ

การกำหนดราคาของ Oracle Sales

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการขายของ Oracle

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

แดชบอร์ดเพลนวิว
ผ่าน:Planview AdaptiveWork

Planview AdaptiveWork (เดิมชื่อ Clarizen) มีทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากโซลูชันการจัดการงานระดับชั้นนำ—แม่แบบ, การเพิ่มเหตุการณ์สำคัญ, การสร้างรายงาน, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ

แต่ในแก่นแท้ของแพลตฟอร์มนี้ คือ การวางแผนที่ปรับตัวได้และการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น คุณสามารถรองรับแนวโน้มและการคาดการณ์ใหม่ ๆ ได้โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยในกระบวนการทำงานที่สำคัญดังนั้นทีม Agileจะชื่นชอบสิ่งนี้!

Planview AdaptiveWork สนับสนุนการทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้ร่วมงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะได้

เราขอแนะนำให้เพิ่มระบบการอนุมัติสำหรับค่าใช้จ่ายและแบบฟอร์มเวลาการทำงานของผู้ร่วมงานภายนอก โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ!

แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่มีตัวเลือก CRM แต่สามารถ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ยอดนิยม เช่น Salesforce ได้ มี อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ดังนั้นการจัดการการเชื่อมต่อและฟีเจอร์อื่นๆ ควรเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)

  • เหมาะสำหรับการวางแผนแบบปรับตัวได้
  • จัดการความต้องการด้านการจัดการโครงการขององค์กรขนาดใหญ่
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายนอก
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM, ระบบติดตามเวลา, ระบบการจัดการองค์กร, และเครื่องมือการร่วมมือต่าง ๆ
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)

  • ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
  • การสร้างรายงานอาจสร้างความสับสน
  • อาจไม่สามารถจ่ายได้สำหรับบริษัทขนาดเล็ก

ราคาของ Planview AdaptiveWork (Clarizen)

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Planview AdaptiveWork (Clarizen)

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (150+ รีวิว)

8. เซจ

ภาพหน้าจอของ Sage CRM
ผ่านทาง:Sage

Sage เป็นเครื่องมือสำหรับการบัญชีและการจัดการธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็สามารถรองรับการดำเนินงาน CRM ได้ในระดับที่ดี

ด้วย Sage CRM คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ทำให้กระบวนการที่มีอยู่เรียบง่ายขึ้น และลดระยะเวลาของวงจรการขายด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

แพลตฟอร์มนี้มอบ ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมทั่วทั้งธุรกิจ เพื่อช่วยให้คุณปรับแคมเปญแบบเรียลไทม์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage คือ การอัตโนมัติของงาน มันดูแลงานที่น่าเบื่อเช่นการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การทำนายยอดขาย, และการสร้างใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าทางปัญญาและเน้นการคิดวิเคราะห์มากขึ้น

แพลตฟอร์มรองรับ การร่วมมือของทีมข้ามสายงาน, ป้องกันการซ้ำซ้อนของงาน

คุณสมบัติเด่นของ Sage

  • ตัวเลือกการอัตโนมัติของงาน CRM ที่แข็งแกร่ง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันระดับแนวหน้า
  • ช่วยลดระยะเวลาในการขาย
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • โปรไฟล์ลูกค้าที่ใช้งานง่ายและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของเซจ

  • เวอร์ชันคลาวด์อาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเพิ่มเติม
  • แดชบอร์ดที่มีจำกัดและตัวเลือกการปรับแต่งที่บางครั้งอาจใช้งานยาก

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sage

  • G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 5/5 (50+ รีวิว)

9. เบสแคมป์

การจัดการโครงการแบบเบสแคมป์
ผ่านทาง:Basecamp

ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมา พร้อมฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่ในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่รก? มาตั้งแคมป์ที่ Basecamp กันเถอะ!

Basecamp อาจดูเรียบง่าย แต่อย่าประเมินต่ำเกินไป! แพลตฟอร์มนี้รองรับการจัดการโครงการสำหรับ ทุกขนาดของบริษัทในทุกอุตสาหกรรม

ด้วย Basecamp ทุกโครงการเติบโตบนหน้าเดียวด้วยคุณสมบัติเช่น:

  1. กระดานข้อความ: พื้นที่สำหรับการระดมความคิด, การเสนอไอเดียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, และการอัปเดตความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้ว
  2. เอกสารและไฟล์: นี่คือที่ที่คุณสามารถแชร์รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และไฟล์สเปรดชีต
  3. สิ่งที่ต้องทำ: ส่วนที่คุณมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และเฝ้าติดตามกระบวนการทำงานแบบใกล้ชิด
  4. ตารางเวลา: พื้นที่สำหรับจัดการปริมาณงานของทีมคุณ
  5. กองไฟ: พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับ "ความสนุก" ของเบสแคมป์ ที่เพื่อนร่วมทีมสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับงานเพื่อผ่อนคลาย
  6. โต๊ะการ์ด:กระดานที่คล้ายกับคัมบังสำหรับจัดการกระบวนการทำงานทั่วทั้งบริษัท

Basecamp ไม่มีฟีเจอร์ที่เน้นลูกค้าโดยตรง แต่คุณสามารถ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ที่เลือกได้ เช่น Enchant และ Akita

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • คุณสมบัติของ PM บนแดชบอร์ดหน้าเดียว
  • กระดานข้อความเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
  • สามารถปรับขนาดได้สูง
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของบุคคลที่สามบางราย

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • อาจไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ
  • ยังไม่มีตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอ

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน ต่อผู้ใช้ (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)

10. QuickBooks

QuickBooks
ผ่าน:QuickBooks

ด้วย QuickBooks คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงิน จัดระเบียบใบเสร็จ สร้างรายงาน ติดตามค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย ฟังดูเหมือนโปรแกรมบัญชีทั่วไปใช่ไหม? นั่นก็เพราะมันคือโปรแกรมบัญชีนั่นเอง!

แล้วโปรแกรมบัญชีมาอยู่ในรายการนี้ได้อย่างไร? ไม่ใช่ความผิดพลาดแน่นอน!

เครื่องมือนี้อาจไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ (PM) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อย่างเต็มรูปแบบ แต่มันอาจเป็นสิ่งที่ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการ! เมื่อคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยงบประมาณที่จำกัด คุณอาจลังเลที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มที่หนักหน่วง

หากคุณต้องการเพียงโปรแกรมสำหรับ บริหารจัดการกระแสเงินสด QuickBooks พร้อมสนับสนุนคุณด้วยโซลูชันบัญชีที่ใช้งานง่าย

เมื่อคุณ ออกใบแจ้งหนี้ผ่าน QuickBooks, คุณ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า—เพียงพอสำหรับ ความพยายาม CRM ของคุณ. ต่อมา เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถย้ายไปใช้โซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้นได้.

QuickBooks สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (PM) เช่น Workflow และ Projectworks ได้ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีราคาแพง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks

  • มุ่งเน้นด้านบัญชี
  • โซลูชัน CRM ที่ใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจใหม่
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด
  • เอกสารสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกฟีเจอร์
  • ความสามารถในการผสานรวมที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของ QuickBooks

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติและอาจใช้งานได้ไม่ราบรื่น

ราคาของ QuickBooks

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $194. 40/ปี
  • สิ่งจำเป็น: $291. 60/ปี
  • บวก: $410. 40/ปี

คะแนนและรีวิว QuickBooks

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

11. เก็บข้อมูล

Keap CRM
ผ่านทางKeap

เดิมชื่อ Infusionsoft, Keap เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีความสามารถสูงและเชี่ยวชาญในด้านการทำงานอัตโนมัติ ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวใช้ Keap เพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อได้หลายพันราย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการติดต่อทุกครั้ง
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้การขายและการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาและแรงงาน
  • ซอฟต์แวร์นี้ยังมีความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซและการประมวลผลการชำระเงินในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Keap

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าและใช้งานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกบางแห่งอาจมีข้อจำกัด

ราคา Keap

  • ข้อดี: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • สูงสุด: $289/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • แม็กซ์ คลาสสิก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,445 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,220 รีวิว)

ลองดูทางเลือกเหล่านี้แทน Keap

12. สมาร์ทชีต

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet เป็นซอฟต์แวร์บนเว็บที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งพร้อมฟังก์ชันการวางแผน, การร่วมมือ, และการจัดตารางเวลา. ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมองค์ประกอบของการจัดการโครงการ, การจัดการงานร่วมกัน, และการอัตโนมัติกระบวนการ, ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • แผงควบคุมกลางให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพรวมอย่างสมบูรณ์ของโครงการและงาน
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การเตือนความจำ, และการอัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูล
  • การผสานการทำงานที่ทรงพลังกับเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น Google Workspace, Microsoft 365 และ Slack

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ และอาจมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมใหญ่หรือผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

13. Airtable

ภาพหน้าจอ Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มีอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่ง มีมุมมองที่นำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตาราง กริด แกลเลอรี แบบฟอร์ม และปฏิทิน รวมถึงบอร์ดคัมบัง ฟังก์ชันการทำงานที่เน้นฐานข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของพวกเขาได้หลากหลายวิธี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • การกรองขั้นสูง การจัดเรียง และการจัดกลุ่ม ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งมุมมองและกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ
  • การเชื่อมโยงข้อมูลช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งาน หรือพนักงานเฉพาะราย รวมถึงการแบ่งปันมุมมองและฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างสับสน และเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินมีราคาสูงไปเล็กน้อย
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ และซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าเมื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Airtable

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าใน ClickUp

Zoho เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการสนับสนุน CRM และ PM แต่ตามที่คุณได้เห็นแล้ว มันไม่ใช่เพียงตัวเลือกเดียว จากฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ไปจนถึงโซลูชัน CRM ที่ปรับขนาดได้ของ Salesforce มี ภูมิทัศน์ที่น่าตื่นเต้นของทางเลือกแทน Zoho ให้สำรวจ!

แต่ละตัวเลือกที่เราได้พูดคุยกันมีจุดแข็งและข้อจำกัดเฉพาะตัว ดังนั้นโปรดเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาอย่างรอบคอบเพื่อหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และเลือกทางเลือกอื่นแทน Zoho เพื่อปฏิวัติการจัดการโครงการและระบบ CRM ของคุณในปี 2024 และอนาคตข้างหน้า!