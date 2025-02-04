ซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อติดต่อ 10 อันดับแรกสำหรับบริการมืออาชีพ ปี 2025

กำลังมองหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อช่วยให้หน่วยงานและธุรกิจบริการมืออาชีพจัดการข้อมูลการติดต่อ, จัดเก็บบันทึกการติดต่อ, ติดตามการโต้ตอบกับผู้ติดต่อ,และทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นอัตโนมัติ
ในบทความนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อผู้ติดต่อคืออะไร และแนะนำ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการมืออาชีพในปี 2024
โซลูชันการจัดการการติดต่อเหล่านี้มีคุณสมบัติหลากหลายที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, ทำให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น, และเพิ่มยอดขาย.
ซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจจัดเก็บ, จัดระเบียบ, และติดตามบันทึกการติดต่อหรือข้อมูลสำหรับลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และบุคคลสำคัญอื่น ๆ
ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลติดต่อที่ดีที่สุดสามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลติดต่อพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล คุณยังสามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดมากขึ้นและรายละเอียดบริษัท รวมถึงตำแหน่งงาน การสังกัดบริษัท และประวัติการซื้อ
นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อยังทำงานในลักษณะเดียวกับซอฟต์แวร์ CRM โดยนอกจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อแล้ว ทีมงานยังสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในกระบวนการขาย และบันทึกประวัติการสื่อสาร การโต้ตอบ และการอัปเดตต่างๆ ได้อีกด้วย
ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์จัดการการติดต่อกับ CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ติดต่อและระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ล้วนเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามลูกค้าและผู้ใช้บริการของคุณ แต่ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือการจัดการลูกค้าทั้งสองนี้คืออะไร?
ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลติดต่อคือระบบที่ช่วยเก็บรักษาและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อพื้นฐานของคุณ ได้แก่ ข้อมูลติดต่อของคุณเอง และข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเก็บรวบรวมข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในที่เดียว และทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
ระบบ CRM สำหรับการขายก้าวไปอีกขั้นด้วยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พวกเขาสามารถช่วยคุณติดตามโอกาสทางการขาย, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, และสิ่งอื่น ๆ ในกระบวนการขายของคุณ
ระบบ CRM ยังช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลและการนัดหมาย ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมขายของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่า เช่นการปิดการขายในกระบวนการขายและการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อคืออะไร?
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ธุรกิจบริการมืออาชีพควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อติดต่อ และซอฟต์แวร์จัดการลูกค้า:
- ฐานข้อมูลการติดต่อที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถเก็บรักษาข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าในช่องทางการขาย รวมถึงข้อมูลการติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
- การติดตามการโต้ตอบ เพื่อติดตามการโต้ตอบทั้งหมดของคุณกับผู้ติดต่อ รวมถึงอีเมล การโทรศัพท์ และการประชุม
- การอัตโนมัติของงาน เพื่อทำให้งานพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ เช่น การนัดหมายและการส่งอีเมลติดตามผล—โดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
- รายงานที่ครอบคลุม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อและการโต้ตอบของคุณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการขายของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้หน่วยงานหรือธุรกิจของคุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้น เพิ่มยอดขาย และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของข้อมูลธุรกิจของคุณ
10 เครื่องมือรายงานลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ดิจิทัล
กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อและการนำทางที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการรายงานของเอเจนซีดิจิทัลของคุณให้ราบรื่นขึ้นอยู่หรือไม่? นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการการติดต่อที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี, ธุรกิจ, และทีมขาย.
1. คลิกอัพ
ClickUp CRMเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สามารถช่วยคุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ติดตามกระบวนการขายของคุณ, และปิดการขายได้มากขึ้น.
ใช้ ClickUp Tasks เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณติดตามผลหลังจากการโทรขาย.ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณเขียนอีเมลที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่ง.
เพื่อให้การติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตของ ClickUp เช่นเทมเพลตการจัดการผู้ติดต่อโดย ClickUp,เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp หรือเทมเพลต CRM ClickUp
- การจัดการข้อตกลง
- งานและบันทึก
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp CRM ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp Docs ได้ด้วย ทำให้คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อและดีลของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ด้วยClickUp Project Dashboards
หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ClickUp CRM และเทมเพลต CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ควรพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโต
- มีแผนราคาหลากหลายเพื่อตอบสนองงบประมาณที่แตกต่างกัน
- มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- เลือกจากเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกระบวนการขายของคุณ
- ผสานการทำงานกับ ClickUp Docs เพื่อให้คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อและดีลของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- โปรแกรมที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการฝึกอบรมและความอดทนในการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป (แต่จะเร็ว ๆ นี้!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: เสริม $5 สำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,796+ รายการ)
2. Vcita
Vcita เป็นซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและระบบ CRM บนคลาวด์สำหรับผู้ให้บริการธุรกิจขนาดเล็กช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การนัดหมาย และการเรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลาของคุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นการบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่
Vcita สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การนัดหมาย การส่งใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงิน
ระบบ CRM ยังช่วยให้การลงทะเบียนลูกค้าใหม่เป็นเรื่องง่าย ทำให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมาย ดูข้อมูลบัญชีของตน และชำระใบแจ้งหนี้ได้ผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vcita
- ทีมบริการลูกค้าที่เป็นมิตรและช่วยเหลือดีมาก
- ราคาที่เอื้อมถึงได้และเป็นมิตรกับธุรกิจขนาดเล็ก
- แพลตฟอร์มการจัดการการติดต่อหลักมีการออกแบบที่สะอาดและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Vcita
- ปัญหาทางเทคนิคและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานและการเข้าถึง
- การผสานรวมอีเมลที่จำกัดอาจจำกัดสำหรับบางคน
ราคาของ Vcita
- สิ่งจำเป็น: $24/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: $49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- แพลทินัม: $83/เดือน หนึ่งผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Vcita
- G2: 4. 5/5 (63+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (249+ รีวิว)
3. การเข้าถึงชุมชน
การเข้าถึงลูกค้าช่วยธุรกิจในการทำให้การติดต่อขายเป็นระบบอัตโนมัติและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้า
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมทางการขายและเครื่องมือจัดการการติดต่อนี้สามารถผสานการทำงานกับโซลูชัน CRM B2B ที่ดีที่สุดหลากหลาย เช่น Salesforce, HubSpot CRM และ Zoho CRM ผู้ใช้ Outreach สามารถนำเข้าข้อมูลการติดต่อจากซอฟต์แวร์จัดการการติดต่อของพวกเขาเข้าสู่ Outreach ได้
เมื่อข้อมูลจากระบบการจัดการผู้ติดต่อถูกนำเข้าแล้ว สามารถใช้ Outreach ได้เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อเหล่านั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับบุคคลได้
ในขณะที่ Outreach อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขายและทีมบริการลูกค้า แต่ไม่ใช่ระบบจัดการการติดต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่หรือธุรกิจบริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังผู้มุ่งหวัง
- จัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ลำดับ, แม่แบบ, และชิ้นส่วนสั้น ๆ เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนและท้าทายสำหรับทีมฝึกอบรม ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้
- ผู้ตรวจสอบคิดว่าบางคุณสมบัติ เช่น การปรับแต่งส่วนตัว ไม่ทำงานอย่างราบรื่น
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับลำดับการทำงานที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเทียบกับระบบการจัดการการติดต่ออื่นๆ
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้า
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 3,233+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (289+ รีวิว)
4. เน็กซ์ติวา
Nextiva เปรียบเสมือนศูนย์บริการครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ
โซลูชันการจัดการการติดต่อให้บริการโทรศัพท์ VoIP, การประชุมทางวิดีโอ, การส่งข้อความ, SMS, แชท, แบบสำรวจ,และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณ
Nextiva มีเครื่องมือและฟีเจอร์การจัดการข้อมูลติดต่ออื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลติดต่อ ติดตามการติดต่อสื่อสาร และสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อติดต่อโดยเฉพาะหรือระบบ CRM มีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่นำเสนอฟีเจอร์การจัดการรายชื่อติดต่อที่หลากหลายมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva
- ตัวเลือกเสริมที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- ใช้งานง่ายพร้อมการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
- คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการโทร
ข้อจำกัดของ Nextiva
- บริการอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง มีการหลุดสายและตัดการเชื่อมต่อ
- บริการมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทางเทคนิคในซอฟต์แวร์การจัดการการติดต่อ
- ยากที่จะแก้ไขปัญหาทางเทคนิค แม้จะได้รับการสนับสนุน
ราคาของ Nextiva
- การสื่อสารทางธุรกิจที่จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางธุรกิจ: $31/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจการสื่อสารองค์กร: $41/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Nextiva
- G2: 4. 4/5 (2,496+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิว 229+ รายการ)
5. ActiveCampaign
ActiveCampaign CRM &Sales Automationช่วยเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงวิธีการที่คุณได้มา ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย
ซอฟต์แวร์การจัดการติดต่อช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลติดต่อของลูกค้าทั้งหมดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งอีเมลส่วนตัวไปยังผู้ติดต่อใหม่แต่ละรายได้โดยอัตโนมัติ สร้างการติดตามการนัดหมาย หรือสร้างข้อมูลติดต่อใน Salesforce เมื่อมีการเข้าชมหน้าเว็บ
ActiveCampaign อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ B2C ในการรวมข้อมูลลูกค้าเข้ากับระบบท่อทางการขายและการทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายในซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลติดต่อ
- ฟังก์ชันการทำงานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาธุรกิจ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง สามารถตั้งค่าสถานการณ์ได้หลายแบบ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก และมีสิ่งที่ต้องจดจำมากมาย
- ผสานรวมกับที่อยู่อีเมลหลายรายการสำหรับผู้ที่มีมากกว่าหนึ่งบริษัท
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ActiveCampaign
- บวก: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,254+ รีวิว)
6. Zendesk Sell
Zendesk Sell เป็นโซลูชัน CRM สำหรับพนักงานขายที่ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามการติดต่อ และทำงานอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้บริการหลากหลายฟีเจอร์สำหรับการติดต่อและการจัดการเส้นทางของลูกค้าเช่น ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ การติดตามการโต้ตอบ และการทำงานอัตโนมัติของงาน
หากคุณต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลติดต่อของคุณด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าหรือระบบCRM, Zendesk Sell อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ราคาสามารถจ่ายได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่มอบให้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกซอฟต์แวร์จัดการการติดต่ออื่น ๆ ในรายการนี้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายหรือการสื่อสารกับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลการติดต่อที่กระชับ
- ระบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการผสานรวมแอปอีเมลและโทรศัพท์
- การปรับแต่งและมุมมองที่จำกัดพร้อมกับความยากในการกรอง
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัดสำหรับผู้ดูแลระบบ
ราคาของ Zendesk Sell
- ทีมขาย: $19/เดือน สำหรับ 5 ตัวแทน
- ขายการเติบโต: 55 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 5 ตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: 115 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (477+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. ฮับสปอต
HubSpot เป็นระบบ CRM ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการและมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้
นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลติดต่อฟรีที่ช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดการติดต่อได้ คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย บันทึกกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้อง และดูประวัติการสื่อสารกับลูกค้า
HubSpot CRM ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า อัตโนมัติภารกิจ และสร้างรายงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ผสานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการทำงานอัตโนมัติด้านการขายอย่างไร้รอยต่อ
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมคลังการฝึกอบรมขนาดใหญ่, บล็อก, และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
- ระบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่สร้างได้ง่าย
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการผสานรวมและฟังก์ชันการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการ
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมและการอัปเกรด
- เครื่องมือบางชนิดมีการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,624+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,788+ รีวิว)
8. พีเพอดริฟ
PipeDrive นำเสนอภาพรวมของกระบวนการขายที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขายในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการจัดการงาน การตั้งการแจ้งเตือน และการสร้างรายงาน
PipeDrive มีระบบภาพท่อการขายที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของแต่ละดีลในกระบวนการได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถจัดการงาน ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าของคุณได้
PipeDrive ยังสร้างรายงานที่ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการขายและระบุแนวโน้มได้
โดยรวมแล้ว PipeDrive เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- มอบความคุ้มค่าที่เยี่ยมยอดสำหรับราคา
- แพลตฟอร์มใช้งานง่ายและรวดเร็ว
- วิธีการที่โดดเด่นในการจัดการท่อส่ง
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือต้องปรับปรุง
- ผู้รีวิวหลายคนบ่นว่าลักษณะของมันต้องการการอัปเดต
ราคาของ Pipedrive
- ขั้นสูง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,662+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,866+ รีวิว)
9. Freshworks
ซอฟต์แวร์CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์และAIอย่าง Freshworks ช่วยให้ธุรกิจจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Freshworks ยังมีชุดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดปรับปรุงการบริการลูกค้า การสนับสนุนด้านไอที และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบ CRM ของมันให้บริการคุณสมบัติหลากหลายเพื่อสร้างระบบการจัดการติดต่อ รวมถึงฐานข้อมูลติดต่อ การติดตามการติดต่อ และการอัตโนมัติของงาน
Freshworks เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย ใช้งานง่าย และราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น Gartner, Forrester และ Capterra
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks
- คุณสมบัติการอัตโนมัติช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและรับประกันการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างทันเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Freshworks
- การตอบสนองที่ช้าเป็นครั้งคราวจากทีมบริการลูกค้า
- เวอร์ชันมือถืออาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อใช้แอป Freshworks หลายตัวร่วมกัน
ราคาของ Freshworks
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้แทน
- องค์กรธุรกิจ: $109/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน
คะแนนและรีวิวของ Freshworks
- G2: 4. 5/5 (7,310+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ทองแดง
Copper เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่าย สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ใช้ Google Workspace
เครื่องมือจัดการการติดต่อถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM ก็ตาม
Copper สามารถเชื่อมต่อกับ Gmail, Google Calendar, Google Contacts และ Google Drive ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- ใช้งานง่ายและผสานการทำงานกับเครื่องมือ Google Workspace ทั้งหมด
- สามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลและการนัดหมาย
- ทำงานได้ดีในการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า
ข้อจำกัดของทองแดง
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ตัวเลือกการสร้างรายงานที่จำกัด
- ไม่สามารถจดจำรายชื่อธุรกิจที่ซ้ำกันได้เสมอ
ราคาทองแดง
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (1,111+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (574+ รีวิว)
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการผู้ติดต่อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
เราได้ทบทวนซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อติดต่อที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกข้างต้นแล้ว โดยนำเสนอคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว ลองใช้งานดูด้วยการสมัครทดลองใช้ฟรี เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรจะเหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด
เมื่อพูดถึงความต้องการพื้นฐานในการจัดการข้อมูลติดต่อ ทีมขายและการตลาดมักต้องการมากกว่าแค่ระบบจัดการข้อมูลติดต่อ เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการจัดการข้อมูลติดต่อและการตลาดทางอีเมล สนับสนุนกระบวนการขาย สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน และจัดการข้อมูลและการติดตามข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย ระบบ CRM เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุด
ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่? ลองพิจารณาเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้า, แม่แบบรายงานการขาย, ซอฟต์แวร์ OKR, และแม่แบบรายงานความคืบหน้าเพื่อเสริมสร้างซอฟต์แวร์ CRM หรือเครื่องมือจัดการการติดต่อของคุณ!
ClickUp คือตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการผู้ติดต่อที่ดีที่สุดสำหรับบริการมืออาชีพและเอเจนซี่ที่คาดหวังการเติบโตเมื่อขยายตัว ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และดูว่ามันสามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการผู้ติดต่อและโครงการของคุณได้อย่างไร!