10 เครื่องมืออัตโนมัติการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ทีมขายของคุณทำงานอย่างหนักเพื่อขยายการดำเนินงาน สร้างธุรกิจใหม่ และรักษาท่อการขายให้เต็มไปด้วยลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยภาระงานมากมายในแต่ละวัน รายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันจึงยาวเหยียดเป็นหางว่าว
เพื่อให้สถานการณ์แย่ลง, เมื่อตัวแทนขายประสบความสำเร็จมากขึ้น, ปริมาณงานของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก. ในหลายกรณี, นั่นหมายความว่าโอกาสถูกพลาดไปเพราะทีมไม่สามารถทำงานได้รวดเร็วเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ.
นี่เป็นปัญหาที่ดีและมีวิธีแก้ไขโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการขายที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าโปรแกรมเหล่านี้คืออะไรและพูดถึงประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับแผนกขายของคุณ
จากนั้น เราจะเน้น 10 เครื่องมือการอัตโนมัติการขายที่ดีที่สุด ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติไปจนถึงเครื่องมือการจัดการโครงการ คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขยายทีมขายของคุณ ?
เครื่องมือการอัตโนมัติการขายคืออะไร?
เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดการกับงานที่ใช้เวลานานและซ้ำซากแทนพนักงาน แทนที่พนักงานจะต้องใช้เวลาในการสร้างงานและเอกสารด้วยตนเอง เครื่องมือเหล่านี้จะทำงานแทนทีมขาย ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่เรื่องที่สำคัญกว่าได้
ในกรณีส่วนใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ ทีมขายส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น:
- การจัดตารางการประชุม
- การจัดเตรียมใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
- ติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพ
- การส่งอีเมลเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
- การจัดการงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การรายงาน
- การให้คะแนนลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกระบวนการขาย
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติการขายที่ดีที่สุดถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานที่ยุ่งเหยิง งานประเภทนี้ซ้ำซากจำเจ ใช้พลังสมองน้อย แต่ทำให้แม้แต่พนักงานขายที่ดีที่สุดต้องห่างจากงานที่สำคัญกว่า
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการขาย
การใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการขายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลย พวกมันช่วยประหยัดเวลาและกำจัดงานที่น่าเบื่อหน่ายซึ่งทีมขายไม่อยากทำ
นี่คือประโยชน์อื่น ๆ ของการใช้เครื่องมือการขายอัตโนมัติ:
- การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น: เครื่องมือเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (KPI)โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- การรายงานที่แม่นยำ: เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ทำงานโดยเครื่องจักร ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดจากมนุษย์จึงถูกกำจัดออกไป นั่นหมายความว่าการรายงานจะดีขึ้นและแม่นยำมากขึ้นเมื่อพูดถึงตัวชี้วัดของระบบขาย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์การขายอัตโนมัติหลายตัวเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดกระบวนการขาย
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น:แอปพลิเคชันการขายช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น และมอบหมายตัวแทนขายที่เหมาะสมให้กับบัญชีลูกค้า แอปเหล่านี้ยังช่วยให้ตัวแทนขายสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ก่อนที่ลูกค้าเป้าหมายจะเห็นอีเมลของพวกเขา
10 เครื่องมืออัตโนมัติการขายที่ดีที่สุด
เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับแรกนี้ รายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติการขายที่ดีที่สุดของเราประกอบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โปรแกรม CRM และอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จ ✨
1.คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือในฝันของทีมขาย ด้วยระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเครื่องมือ CRMที่ช่วยจัดการโอกาสทางการขายและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้มีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากมาย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอื่น ๆ ของคุณ
ด้วยClickUp Automations งานที่ยุ่งยากจะถูกทำโดยอัตโนมัติสำหรับทีมขายของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ โอกาสในการทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงไม่มีที่สิ้นสุด ตัวอย่างเช่น สร้างงานเมื่อลูกค้าเป้าหมายนัดหมายการสาธิตบน HubSpot หรือเมื่อลูกค้าสมัครทดลองใช้งาน
หรือส่งอีเมลแสดงความยินดีไปยังทีมขายทั้งหมดเมื่อมีใครปิดการขายได้ และติดตามผลกับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณมาระยะหนึ่งแล้ว คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการตั้งเป้าหมายยอดขาย
เมื่อระบบอัตโนมัติถูกติดตั้งแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการขายทั้งหมดของคุณได้ แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรและระบุจุดติดขัดในกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณในที่เดียวด้วยClickUp Sales การตั้งค่าที่เรียบง่ายช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้ในทันที คุณสามารถติดตามกิจกรรมของบัญชีและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อปิดการขายได้
นอกจากนี้ ใช้ระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลและดูความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารจะรวดเร็วขึ้นด้วยพอร์ทัลการติดต่อลูกค้าที่รวมศูนย์ สร้างฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายและกำหนดลำดับความสำคัญและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ทีมขายสามารถติดต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบรวมถึงเทมเพลตรายงานยอดขายประจำวันจาก ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและแนวโน้มของยอดขายได้อย่างง่ายดาย
- การอัตโนมัติของงานช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีเข้ามาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญที่สุด
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะช่วยติดตามการทำงานอัตโนมัติของอีเมล, แคมเปญแบบหยด, และกิจกรรมการขายออนไลน์ไว้ในที่เดียว
- ทำงานในพื้นที่เดียวด้วยการผสานการทำงานหลายสิบรายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขณะนี้ ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น แต่การเปิดตัวสำหรับมือถือกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายหมายความว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน (ทดลองใช้ฟรี)
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Sales Cloud จาก Salesforce
การผสานรวม AI, ข้อมูล, และระบบ CRM ไว้ในที่เดียว Sales Cloud จากSalesforceช่วยให้ตัวแทนขายทำงานได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติการขายนี้ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกการเดินทางของลูกค้าเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการขายให้ดีขึ้น
เครื่องมือนี้ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการสร้างการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีสินค้าใหม่เปิดตัว และทำให้การส่งอีเมลเป็นไปโดยอัตโนมัติตามเจตนาของผู้ใช้ คุณสมบัติการอัตโนมัติอื่น ๆ ได้แก่ การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง การติดตามการจัดการประสิทธิภาพ และการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sales Cloud
- ระบบ AI สร้างสรรค์และทำนายในตัวช่วยให้การสร้างอีเมลขายและสรุปการโทรที่ปรับแต่งตามบุคคลเป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่วินาที
- คุณสมบัติ Einstein GPT ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทคุณทุกครั้งที่คุณใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างลำดับอีเมล, หน้า landing page, และแคมเปญการตลาดอื่น ๆ
- ระบบ CRM แบบครบวงจรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการขายและนำเสนอเครื่องมือเพื่อเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่มีอยู่
- เสนอทดลองใช้ฟรีซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติด้านการขายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
ข้อจำกัดของ Sales Cloud
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ามีการปรับแต่งมากเกินไป ทำให้ทีมขายต้องใช้เวลามากกว่าที่ควรในการตั้งค่ากระบวนการ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับทีมขายบางทีม และไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป
ราคาของ Sales Cloud
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (15,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,700+ รีวิว)
3. ศูนย์กลางการขายจาก HubSpot
HubSpotเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ แต่ข้อเสนอด้านการขายของมันก็มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน แพลตฟอร์ม CRM นี้ช่วยให้คุณสร้างอีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อส่งไปยังกลุ่มลูกค้าและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณตามสถานะของงาน ✅
ใช้ HubSpot Sales เพื่อปรับปรุงการดูแลลูกค้าเป้าหมาย, ได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการทำนายยอดขาย, และสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ. ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้การรายงานหรือการส่งอีเมลออกไปเป็นไปอย่างราบรื่น, เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แอป CRM บนมือถือช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายได้ทุกที่—แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางระหว่างนัดหมายกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- อัตโนมัติภารกิจเพื่อปลดปล่อยเวลาให้ทีมขายสามารถติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดีขึ้นได้ในเวลาครึ่งเดียว
- การติดตามการโทรบันทึกการโทรขายโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- แผนการกำหนดราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรีสำหรับทีมขาย
- ไม่มีการผสานรวมมากนัก ทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกถูกบังคับให้ใช้เป็นเครื่องมือแบบครบวงจร ทั้งที่พวกเขาต้องการใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกัน
ราคาของ HubSpot
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 1,200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
4. โอเวอร์ลูป
Overloop เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการขายและโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของพนักงานขายง่ายขึ้นกว่าที่เคย จุดมุ่งเน้นหลักของเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายนี้คือการปรับปรุงแคมเปญการขายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายชื่อลูกค้าที่มีศักยภาพและส่งแคมเปญอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ จัดการกระบวนการตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการเริ่มต้นใช้งาน และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Overloop
- การผสานการทำงานกับเครื่องมืออีเมลเช่น Gmail และ Office 365 ทำให้การส่งอีเมลแบบไม่รู้จักผู้รับและติดตามอัตราการเปิดและการตอบกลับเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือค้นหาอีเมลช่วยค้นหาที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีศักยภาพ
- ฟีเจอร์การนำเข้า CSV ช่วยให้คุณสามารถนำอีเมลและข้อมูลติดต่อจากเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot และ Pipedrive มาใช้ได้
ข้อจำกัดของโอเวอร์ลูป
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ไม่สามารถปรับขนาดได้ ทำให้เป็นความท้าทายสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ผู้ใช้รู้สึกว่าควรมีฟีเจอร์การส่งอีเมลเพิ่มเติม
การตั้งราคาเกินจริง
- พื้นฐาน: $99/ผู้ใช้/เดือน
- อัตราค่าบริการของเอเจนซี่: อัตราค่าบริการตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Overloop
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (1+ รีวิว)
5. โกรบอท
Growbots เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ง่ายต่อการค้นหาลูกค้าใหม่ของคุณ การสมัครบัญชีจะให้คุณเข้าถึงรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากกว่า 180 ล้านรายที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถกรองรายชื่อให้แคบลงโดยเลือกจาก 15 เกณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมและรายได้
จากข้อมูลที่คุณกรอก คุณจะได้รับรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพร้อมรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงอีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย และหมายเลขโทรศัพท์ คุณจ่ายเฉพาะสำหรับรายชื่อลูกค้าที่คุณต้องการเท่านั้น จากนั้น ใช้แดชบอร์ดในตัวเพื่อทำการทดสอบ A/B อัตโนมัติอีเมลขาออก และติดตามการตอบกลับ
คุณสมบัติเด่นของ Growbots
- ฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องโดยใช้การตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- ตัวกรองขั้นสูงช่วยให้คุณจำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณเมื่อส่งอีเมลติดต่อ
- ปรับแต่งแคมเปญด้วยการสร้างเทมเพลตอีเมลได้ไม่จำกัด เพิ่มงานต่างๆ เช่น การโทรเข้าลำดับ และกำหนดเวลาการติดต่อตามเขตเวลาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
ข้อจำกัดของ Growbots
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มนั้นสับสน
- ผู้อื่นรู้สึกว่าควรมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อติดต่อกับลูกค้าใหม่
ราคา Growbots
- การประชาสัมพันธ์: $49/เดือน
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $199/เดือน
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Growbots
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. Pipedrive
Pipedrive เป็นระบบ CRM สำหรับการขายที่มีระบบภาพของกระบวนการขายแบบท่อให้เห็นความคืบหน้าและเร่งการเติบโต. คุณสมบัติการร่วมมือในทีมทำให้การทำงานร่วมกับตัวแทนขายคนอื่น ๆ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย. ใช้ Pipedrive เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้น, กำหนดการประชุมอัตโนมัติ, และค้นพบแนวทางใหม่ ๆ สำหรับแคมเปญการขายของคุณ. ???
ตัวกรองแบบกำหนดเองช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น แดชบอร์ดรายงานและการคาดการณ์รายได้ช่วยให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบการผสานการทำงานกับ ClickUp ของ Pipedriveช่วยให้คุณสามารถซิงค์งานโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อ CRM ของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใหญ่กว่าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- เทคโนโลยี AI ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อติดตามกระบวนการขายของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการขายด้วยแคมเปญที่ตรงเวลา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีพนักงานขายใหม่
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่ทุกคุณสมบัติพร้อมใช้งานในแผนราคาถูกกว่า
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $21.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $37.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
7. UpLead
UpLead เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจ B2B ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ อาจดึงข้อมูลอีเมลและข้อมูลจำนวนมากโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การให้รายชื่อลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเท่านั้น—โดยมีความแม่นยำสูงถึง 95% หรือมากกว่า
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- คุณสมบัติการโทรเคลื่อนที่และโทรตรงช่วยให้คุณได้รับข้อมูลโทรศัพท์ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย
- ข้อมูลที่มุ่งเน้นเจตนา หมายถึงการที่คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์และบริการของคุณอยู่แล้ว
- การตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับผู้ที่มีอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานอยู่
ข้อจำกัดของ UpLead
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า UI ล้าสมัย
- การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจำไว้เพื่อยกเลิก
ราคาของ UpLead
- ทดลองใช้ฟรี: $0 สำหรับการทดลองใช้เจ็ดวัน
- สิ่งจำเป็น: $74/เดือน
- เพิ่มเติม: $149/เดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Freshsales โดย Freshworks
Freshsales เป็น CRM อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานขายปิดการขายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือการขายนี้ใช้ AI ในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณระบุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับโครงการอื่น ๆ ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างการแจ้งเตือนและร่างอีเมลติดต่อลูกค้าใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ลำดับการขายที่อิงพฤติกรรมช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งพร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
- ใช้ไซโลเพื่อเจาะลึกเข้าไปในความคิดของลูกค้าและพบพวกเขาในจุดที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางของพวกเขา
- ปัจจัยการให้คะแนนอัตโนมัติช่วยให้มองเห็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ง่ายขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุด
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายอย่างที่พวกเขาต้องการ
- เครื่องมือนี้ไม่ได้กำหนดลูกค้าเป้าหมายอย่างแม่นยำเสมอไป
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- การเติบโต: $18/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $83/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
9. Zendesk Sell
Zendesk Sell เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการขายที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณและทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM คุณภาพสูงนี้ช่วยให้คุณทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงขั้นตอนการจัดการการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้ Zendesk เพื่อดูว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรในแต่ละจุดของช่องทางการขาย รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างแคมเปญการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น จากนั้นก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้ API เพื่อเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีของคุณและผสานการทำงานกับแอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- เครื่องมือจัดการผู้ติดต่อในตัวช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและติดต่อพวกเขาได้อย่างง่ายดายผ่านทาง SMS, โทรศัพท์โดยตรง, และอีเมล
- คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองและส่งอีเมลจำนวนมากได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- การตั้งค่าทริกเกอร์ที่กำหนดเองและงานอัตโนมัติช่วยให้ทีมขาย โดยเฉพาะพนักงานขายประจำ ทำงานตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Zendesk
- คุณสมบัติขั้นสูงมักมีราคาแพง
- มีเส้นทางการเรียนรู้ ทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Zendesk
- ทีมขาย: $25/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
10. เก็บไว้
Keap เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการขยายกระบวนการขายของตน ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อรวบรวมลูกค้าเป้าหมาย สร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อน และส่งข้อความที่น่าสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง ทำให้ทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น
- ด้วยการจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อที่ชัดเจน คุณสามารถติดต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- รายงานแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดหลักช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายยอดขายได้ทันที
ข้อจำกัดของ Keap
- บางการกระทำมีขั้นตอนมากกว่าที่จำเป็น ทำให้กระบวนการขายช้าลง
- เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก ตัวชี้วัดบางอย่างอาจใช้เวลาโหลดนาน
ราคา Keap
- ข้อดี: $199/เดือน
- สูงสุด: $289/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,200+ รีวิว)
ขายได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายอย่าง ClickUp
ด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติการขายที่ดีที่สุด คุณจะพบวิธีให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน ตั้งแต่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ ไปจนถึงเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย มีเครื่องมือในรายการนี้สำหรับทุกเป้าหมายการขายของคุณ ?
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างระบบนำลูกค้าที่มีศักยภาพ และเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณประหยัดเวลาด้วยการสร้างงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำเป็นประจำ และใช้ฟีเจอร์ CRM เพื่อจัดระเบียบลูกค้าของคุณ