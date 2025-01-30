10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังมองหาซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดของปี 2024 อยู่หรือไม่?
การตลาดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยนักการตลาดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มผลผลิต, สร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น, ดูแลลูกค้าผ่านกระบวนการขาย, และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น.
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 10 แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดของปี 2024 เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต และรายได้จากการขายโดยรวมของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ?
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ ให้มองหาปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ พิจารณา UI การผสานรวม ความสามารถในการขยายตัว คุณสมบัติ ตัวเลือกการปรับแต่ง โครงสร้างราคา และชื่อเสียง
- มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติมีความเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ซับซ้อนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- ตรวจสอบความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบสำคัญอื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้ได้อย่างง่ายดาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ: เลือกแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่สามารถขยายตัวตามธุรกิจของคุณได้ ทั้งในแง่ของปริมาณและความซับซ้อนของแคมเปญ
- มองหาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด: ระบุคุณสมบัติที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถมอบสิ่งเหล่านั้นได้
- ค้นหาแผนราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ: เข้าใจโครงสร้างราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติให้คุณค่าคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่าย และอยู่ในงบประมาณของคุณ
- ชื่อเสียงมีความสำคัญ: อ่านรีวิวจากผู้ใช้และคำรับรองบนเว็บไซต์รีวิวที่น่าเชื่อถือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าต่อเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
เก็บรายการนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อช่วยเลือกซอฟต์แวร์การตลาดและเครื่องมืออัตโนมัติทางอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ! ?
10 ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือสิบอันดับซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ทรงพลังและการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เนื่องจาก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม จึงมาพร้อมกับเครื่องมือและคุณสมบัติที่เสริมการทำงานอัตโนมัติทางการตลาด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างมากด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่เตรียมไว้ล่วงหน้ารวมถึงเทมเพลตแคมเปญแบบหยด (drip campaign) หัวข้ออีเมลและข้อความจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp AI
นอกจากนี้ เครื่องมือและแม่แบบการจัดการโครงการยังช่วยให้คุณควบคุมโครงการการตลาดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะครอบคลุมหลายแคมเปญและทีมการตลาดและการขายก็ตาม
ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของคุณ ผู้ใช้ชื่นชอบที่ClickUp Automationsติดตั้งได้ง่ายมาก! เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลในระดับสูงภายในระบบเดียวที่ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานได้อย่างราบรื่น
รายการคุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทำให้งานต่าง ๆ เช่น ลำดับอีเมลและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายผ่านเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า รวมถึงเทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมล และตัวเลือกมากมายของทริกเกอร์และแอ็กชันตามพฤติกรรมของลูกค้า
- รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือการตลาดมากกว่า 200 รายการ รวมถึง Mailchimp, Salesforce และ HubSpot
- ระบบอัตโนมัติการจัดการกระบวนการทำงานทางการตลาดด้วยระบบที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่ามีการแจ้งเตือนมากเกินไป
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่นำเสนอการกำหนดเวลาอีเมลแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและการสร้างเนื้อหาอีเมลด้วย AI นอกจากนี้ยังมี API และ Webhooks และสามารถผสานรวมกับ WooCommerce, Shopify และ BigCommerce ได้
แพลตฟอร์มให้บริการหลายประเภทของสมาชิก, แต่ละประเภทมีโครงสร้างราคาของตัวเอง.
ผู้ใช้รายงานว่า ActiveCampaign ให้การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ยอดเยี่ยมและการทำงานอัตโนมัติของอีเมลที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโครงสร้างราคาที่ไม่แพงและเรียบง่ายหรือการสนับสนุนแชทที่รวดเร็ว ActiveCampaign อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาด คุณสามารถดูรายการทางเลือกของ ActiveCampaignที่ยาวขึ้นได้ที่นี่ หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่คล้ายกันแต่ยังไม่พอใจกับ ActiveCampaign
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ดีสำหรับการตลาดอัตโนมัติ
- ระบบอีเมลอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- โครงสร้างราคาที่ซับซ้อน
- การรอคอยการช่วยเหลือทางแชทนานในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
ราคาของ ActiveCampaign
- การตลาดแบบไลท์: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การตลาดพลัส: $49/เดือน (ผู้ใช้ 3 คน)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด: $149/เดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. มาร์เก็ตโต้
Adobe Marketo Engage เป็นแพลตฟอร์มการตลาดขนาดใหญ่ที่รองรับการตลาดอัตโนมัติ การตลาดตามบัญชี การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการตลาดผ่านอีเมล มันให้บริการเกือบทุกประเภทของการตลาดหรือการอัตโนมัติที่เน้นการมีส่วนร่วมที่คุณสามารถจินตนาการได้
ขับเคลื่อนด้วย AI, Adobe Marketo Engage สามารถช่วยนำข้อมูลลูกค้าของคุณไปใช้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชม, ปรับแต่งหน้าเว็บ, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, SMS, และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, และกระตุ้นกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในเวลาจริง
Marketo ยังให้บริการรายงานอย่างละเอียดเพื่อให้ธุรกิจสามารถติดตามการวิเคราะห์ของแคมเปญของตนได้ และปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
ผู้ใช้ Marketo ชื่นชอบการแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งในระดับสูงของระบบอัตโนมัติทางการตลาด แต่ราคาของ Marketo ค่อนข้างสูงและอาจเกินงบประมาณสำหรับบางราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo
- การแบ่งกลุ่มและการรายงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญอีเมลจำนวนมาก
- การปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและวงจรชีวิตที่ไร้ความยุ่งยาก
ข้อจำกัดของ Marketo
- โปรแกรมที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งต้องการทรัพยากรเฉพาะทางในการจัดการและฝึกอบรม เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอื่น ๆ ในรายการนี้
- อาจขาดความเชื่อมโยงโดยรวม ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- อาจเฉื่อยชา
ราคาของ Marketo
- ติดต่อ Marketo เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Marketo
- G2: 4. 1/5 (2,359+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (667+ รีวิว)
4. Brevo
แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและระบบ CRM Stack Brevo (เดิมชื่อ SendInBlue) เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น
ตั้งแต่การเปลี่ยนแบรนด์ในเดือนพฤษภาคมปี 2024 Brevo ต้องการให้คุณทราบสิ่งหนึ่ง: มันเหมาะสำหรับทุกขนาดของธุรกิจ
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติทางอีเมลที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ความสามารถทางการตลาดของมันยังสามารถช่วยสร้างและจัดการหน้า landing page และแคมเปญทางสื่อสังคมออนไลน์ได้
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของมันประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างผู้ชม การปรับแต่งข้ามช่องทาง การวิเคราะห์ การกระตุ้น และการอื่น ๆ
ด้วยแคตตาล็อก API ที่มีข้อมูลครบถ้วนและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย Brevo อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นมิตร อย่างไรก็ตาม ด้วยการเชื่อมต่อที่จำกัดและกระบวนการติดตั้งที่หลายคนกล่าวว่ายาก แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของ Brevo อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- แคตตาล็อก API ที่มีสินค้าครบถ้วน
- หลากหลายตัวเลือกการปรับแต่งระบบอัตโนมัติทางการตลาดและคุณสมบัติ
- แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Brevo
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งยาก
ราคาของ Brevo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (615+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,732+ รีวิว)
5. Intuit MailChimp
Intuit Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ช่วยให้ธุรกิจสร้างและส่งจดหมายข่าวทางอีเมล จัดการรายชื่ออีเมล ติดตามการเปิดและการคลิกอีเมล และวัดผลลัพธ์ของแคมเปญอีเมล
ผู้รีวิวชื่นชอบระบบอัตโนมัติในการสร้างอีเมลของ MailChimp ที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ยอดเยี่ยม แต่ราคาสำหรับทีมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสำหรับบริษัทใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intuit MailChimp
- ตัวเลือกฟรีที่ใจกว้าง
- การสร้างหน้าแลนดิ้งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ยอดเยี่ยม
- รายการอีเมลและแคมเปญที่สร้างได้ง่าย
- เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
- สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ข้อจำกัดของ Intuit MailChimp
- การเรียกเก็บเงินที่ไม่ชัดเจน (และค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้น)
- จำกัดเฉพาะรูปแบบการออกแบบที่กำหนดเท่านั้น
- โดยรวมแล้วค่อนข้างใช้งานยาก
ราคาของ Intuit MailChimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13+/เดือน
- มาตรฐาน: $20+/เดือน
- พรีเมียม: $350+/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Intuit MailChimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)
6. ฮับสปอต
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล CRM, HubSpot Marketing Hub สามารถใช้เพื่อส่งแคมเปญอีเมล, ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, และสร้างหน้า landing page.
ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติของ HubSpot ประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การบ่มเพาะ และการรายงาน
ด้วย HubSpot คุณสามารถสร้างเทมเพลตอีเมล ติดตามการวิเคราะห์ และทดสอบแคมเปญแบบ A/B ได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของลีดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ จากนั้นสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ส่งเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายตามความสนใจของพวกเขา ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์และบอทช่วยในการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนี้ ทำให้คุณมีเวลาไปทำงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
Hubspot เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการดำเนินแคมเปญการตลาดแบบอินบาวด์อย่างครบวงจรในระดับใหญ่ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและเรียนรู้ได้ยาก อย่างไรก็ตาม แผนการใช้งานฟรีที่ให้มาอย่างเอื้อเฟื้อและคลังการฝึกอบรมขนาดใหญ่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายและความท้าทายในการเริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงมอบลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
- การเชื่อมต่อแบบครบวงจร
- เครื่องมือรายงานและเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่จำกัด
- อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $3,600+/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (9,947+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,641+ รีวิว)
7. นักรณรงค์
Campaigner ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ภารกิจของเราคือช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและดูแลลูกค้าด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องผ่านการตลาดทางอีเมลและ SMS
ลูกค้าผู้สนับสนุนการรณรงค์ต่างชื่นชมการออกแบบที่สวยงามและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับเส้นทางการเรียนรู้ของซอฟต์แวร์อัตโนมัติทางอีเมลอื่น ๆ คุณอาจต้องการลองใช้ Campaigner ดู! อย่างไรก็ตาม ผู้รีวิวหลายคนกล่าวว่าโปรแกรมนี้บางครั้งมีปัญหา และคุณสมบัติการปรับแต่งเทมเพลตและการจัดตารางเวลาอาจรู้สึกจำกัด
คุณสมบัติเด่นของนักรณรงค์
- บล็อกเนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง ทำให้การตั้งค่าแคมเปญอีเมลเป็นเรื่องง่าย
- สร้างเนื้อหาที่มีชีวิตชีวาและปรับแต่งการตลาดของคุณให้เหมาะกับผู้ชมด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ชมขั้นสูงและการกระตุ้นตามพฤติกรรมการซื้อ
- กระบวนการรายงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึก
ข้อจำกัดของผู้รณรงค์
- การปรับแต่งแบบจำกัดบนเทมเพลต
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่จำกัด
- บางครั้งมีปัญหาขัดข้อง
ราคาสำหรับนักรณรงค์
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- จำเป็น: $179/เดือน
- ขั้นสูง: $649/เดือน
- อีคอมเมิร์ซ: $79.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของนักรณรงค์
- G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (427+ รีวิว)
8. หยด
ไม่ว่าคุณจะทำการตลาดสินค้าอีคอมเมิร์ซ บริการ หรือประสบการณ์ Drip มุ่งมั่นที่จะส่งมอบการตลาดอัตโนมัติที่ "ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างเหนือระดับ"
เป็นที่รู้จักจากอีเมลที่มีการแบ่งกลุ่มอย่างละเอียด, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, Drip ช่วยให้คุณปรับแต่งการสนทนาและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
Drip มีแนวโน้มไปทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ แต่ก็ยังมีโปรแกรมบริการและประสบการณ์แยกต่างหากที่เหมาะสำหรับบริษัท B2B
บริการและประสบการณ์นำเสนอการแบ่งกลุ่มตามข้อมูลเชิงลึก, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และกลยุทธ์ พร้อมระบบอัตโนมัติหลายช่องทาง. ในขณะเดียวกัน, Drip สำหรับสินค้าออนไลน์ให้บริการการแบ่งกลุ่มอย่างลึกซึ้ง และการตลาดอัตโนมัติหลายช่องทาง.
ผู้รีวิวชื่นชอบการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Drip และการตลาดอัตโนมัติที่สะดวก อย่างไรก็ตาม หลายคนรายงานถึงความไม่พอใจกับปัญหาขัดข้องและบั๊กที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
คุณสมบัติเด่นของ Drip
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจสูง
- ประสบการณ์การออกแบบอีเมลที่ยอดเยี่ยม
- การอัตโนมัติที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดการหยด
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
- บางครั้งไม่น่าเชื่อถือ
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
การตั้งราคาแบบหยด
- 2,500 รายชื่อ: $39/เดือน
- 5,000 รายชื่อ: $89/เดือน
- 50,000 รายชื่อ: $699/เดือน
- 150,000 รายชื่อ: $1,699/เดือน
- 190,000 + รายชื่อ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 4/5 (453+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (178+ รีวิว)
9. GetResponse
แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล GetResponse มอบวิธีการที่คุ้มค่าในการส่งอีเมลและทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติ
GetResponse ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายชื่อการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร และลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางอีเมลยังให้บริการระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดทางอีเมล, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือของมันประกอบด้วยหน้า landing page, แบบฟอร์ม, การทดสอบ A/B, เนื้อหาแบบไดนามิก, ตัวกระตุ้นเหตุการณ์, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย! นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น การติดแท็กไม่จำกัด, การติดตามคะแนนการมีส่วนร่วม, และการมอบหมายจุดดำเนินการ
ผู้ใช้ชื่นชอบที่ GetResponse ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงได้อย่างง่ายดายและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดบางประการ เช่น เทมเพลตอีเมลที่มีจำกัด และการขาดการเชื่อมต่อกับระบบสำคัญ (เช่น Google Adsense) ซึ่งอาจทำให้บางบริษัทไม่สามารถใช้งานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมากมาย
ข้อจำกัดของ GetResponse
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- มีความสามารถในการปรับแต่งที่ค่อนข้างจำกัด
- ขาดปลั๊กอิน WordPress ที่ใช้งานได้
ราคาของ GetResponse
- ฟรี
- การตลาดผ่านอีเมล: $19/เดือน และสูงกว่า
- การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน และสูงกว่า
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือนขึ้นไป
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 2/5 (887+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (461+ รีวิว)
10. EngageBay
โซลูชันการตลาดอัตโนมัติของ EngageBay ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติแคมเปญอีเมล, กระบวนการทำงาน, และการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ CRM & Sales Bay และ Service Bay ที่คุณสามารถรวมเข้ากับโปรแกรม All-in-One ได้
EngageBay มอบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการขยายตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
ผู้ตรวจสอบกล่าวว่า การใช้ความสามารถในการตลาดอัตโนมัติของ EngageBay เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการได้รับเครื่องมือและคุณสมบัติระดับ HubSpot ในราคาที่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสามารถจ่ายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- ไม่จำกัดผู้ติดต่อ และสูงสุด 50,000 อีเมล/เดือน
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- ราคาประหยัด
ข้อจำกัดของ EngageBay
- การตั้งค่าที่ยากเป็นครั้งคราว
- ฟังก์ชันมือถือที่จำกัด
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $11. 04/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $43.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $67.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 6/5 (198+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (514+ รีวิว)
ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อัตโนมัติของ ClickUp สำหรับแคมเปญการตลาด
การตลาดประกอบด้วยส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย และอาจเป็นเรื่องท้าทายในการจัดการกับผู้คนมากขึ้น ทรัพย์สินทางแบรนด์ และแคมเปญต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มทำการอัตโนมัติและเติบโตเร็วขึ้น
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด เพื่อช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ และคุณสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น
การเรียนรู้วิธีการทำงานให้เร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพจะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วให้กับบริษัทของคุณอีกด้วย นำระบบอัตโนมัติทางการตลาดทางอีเมลที่ดีที่สุดมาใช้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณเพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติทางการตลาดของคุณ
หนึ่งในแพลตฟอร์มที่โดดเด่นคือ ClickUp ซึ่งนำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติที่ครอบคลุมเครื่องมือจัดการแคมเปญ ระบบจัดการงานที่แข็งแกร่ง แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ความสามารถ AI ในตัวการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณไม่สามารถหยุดเวลาจากการเดินได้ แต่คุณสามารถใช้มันอย่างชาญฉลาดขึ้นได้ด้วยแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ดี เริ่มทำการตลาดของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติกับ ClickUp วันนี้!