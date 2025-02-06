บล็อก ClickUp

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน 15 อันดับแรกประจำปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
6 กุมภาพันธ์ 2568

การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น

การจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามงาน การป้อนข้อมูล และการอัปเดตสถานะ อาจทำให้เวลาของทีมคุณหมดไป โดยเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับงานที่มีคุณค่าสูง

นั่นคือเหตุผลที่หลายธุรกิจหันมาใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกแผนก เช่น ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการเงิน

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้ ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาการสื่อสารในทีม

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 15 อันดับแรกของเราสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติงานที่ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการผสานรวมเวิร์กโฟลว์)
  • Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
  • ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติงานในเครื่องมือของไมโครซอฟต์)
  • อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม)
  • Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานด้วยภาพด้วยระบบ Kanban)
  • Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่น)
  • Integromat (ปัจจุบันคือ Make) (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน)
  • Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับ RPA ระดับองค์กร)
  • UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่สามารถขยายได้)
  • IFTTT (If This Then That) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ง่าย)
  • Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)
  • TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงานและเวลา)
  • Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบภาพ)
  • Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI)
  • Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีม)

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน?

การค้นหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆ จะช่วยได้ มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับทีมและเป้าหมายของคุณได้ 👇

  • ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA): เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับ RPA สำหรับการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและมีกฎเกณฑ์ เช่น การป้อนข้อมูลหรือการกรอกแบบฟอร์ม
  • การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำนายผลลัพธ์และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ (เช่น อีเมล, CRM, การจัดการโครงการ) เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ
  • แนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีแนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • การประมวลผลแบบกลุ่ม: เลือกเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลและปรับปรุงงานจำนวนมากพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาเมื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก
  • การจัดการข้อผิดพลาด: มองหาวิธีการที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุด 15 อันดับ

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร มาสำรวจ 15 เครื่องมืออัตโนมัติงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทีมของคุณ โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚙️

ซอฟต์แวร์เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นแพ็กเกจฟรี
คลิกอัพจัดการงานและโครงการ AI ทั้งหมดในที่เดียวกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การจัดการงาน, การติดตามเวลา, และการเชื่อมต่อมีให้บริการ
Zapierการทำให้กระบวนการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันเป็นอัตโนมัติเชื่อมต่อแอปมากกว่า 2,000 แอป รองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน ไม่ต้องเขียนโค้ดมีให้บริการ
ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมตการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสำหรับระบบนิเวศของ Microsoftการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปของ Microsoft, ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI, การออกแบบเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงมีให้บริการ
อาสนะการจัดการโครงการและงานการจัดการงาน, กำหนดเวลา, รายงาน, แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้, และการเชื่อมต่อมีให้บริการ
Trelloการจัดการโครงการด้วยภาพกระดานคัมบัง, พาวเวอร์อัพ (การผสานรวม), การทำงานอัตโนมัติของงานมีให้บริการ
Airtableการจัดการโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่นฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้, แม่แบบ, และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน; ผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัวมีให้บริการ
Integromat (Make)การออกแบบระบบอัตโนมัติทางภาพระบบอัตโนมัติขั้นสูงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ตัวสร้างสถานการณ์ที่ละเอียด, เชื่อมต่อแอปมากกว่า 1,000 แอปมีให้บริการ
ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์ระบบอัตโนมัติระดับองค์กรระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA), การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนไม่มีให้บริการ
UiPathระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ระบบ RPA ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, บอทที่สามารถปรับขนาดได้, ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรในกระบวนการทำงานทางธุรกิจมีให้บริการ
IFTTTการอัตโนมัติงานที่ง่ายแอปเล็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ แอป และบริการต่างๆ กับบริการมากกว่า 600 รายการมีให้บริการ
Wrikeการจัดการโครงการสำหรับทีมการติดตามงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, และแผนภูมิแกนต์มีให้บริการ
ไทม์ฮีโร่การจัดการเวลาและงานการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด, การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, และการวางแผนอย่างชาญฉลาดมีให้บริการ
คิสฟลอว์ระบบการทำงานอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ, การจัดการกระบวนการ, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายประเภทมีให้บริการ
การเคลื่อนไหวประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดตารางเวลาการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การผสานปฏิทินอัจฉริยะ, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติมีให้บริการ
Monday. comการจัดการโครงการและงานของทีมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การติดตามเวลา, การรายงาน, ระบบอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหลายตัวมีให้บริการ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน AI และการผสานการทำงาน)

การจัดการงานสามารถกลายเป็นเรื่องปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่องานซ้ำซากเริ่มสะสมมากขึ้นClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดการงานยุ่งๆ ให้คุณเอง

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp: เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอัตโนมัติตัวแปรที่กำหนดเองด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติของ ClickUp
สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automationsช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นโดยให้คุณกำหนดกฎเฉพาะได้ คุณสามารถทำให้การดำเนินการต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานใน ClickUpให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อโครงการถึงขั้นตอนที่กำหนด หากสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ' คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น

ความสวยงามของมันคือ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ทุกอย่างจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่ ClickUp จัดการงานประจำให้

คลิกอัพ เบรน

ทำให้การอัปเดตงาน การอนุมัติ และการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการโดยใช้ ClickUp Brain
ทำให้การอัปเดตงาน การอนุมัติ และการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp's NLP Automation Builder, ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ในตัว, ทำให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว. เพียงแค่บอกสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา, และ AI จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้คุณโดยอัตโนมัติ.

ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้คนสามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานในภารกิจเหล่านั้นภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม

ClickUp Chat

ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและจัดการการสนทนาให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Chat
ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและจัดการการสนทนาให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Chat

เมื่อคุณได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Chatเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp จัดการงานและแจ้งเตือนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพChat จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลหรือแอปส่งข้อความหลายตัว Chat ช่วยให้คุณสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงใน ClickUp คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกในทีม ถามคำถาม หรือแชร์ความคืบหน้าของงานได้โดยไม่ต้องพลาดข้อมูลสำคัญ

📮 ClickUp Insight: เกี่ยวกับ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่าง ClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที ในแชท การสนทนา งาน และโครงการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกัน—แต่พวกมัน หลอมรวมเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและจัดการงาน: จัดระเบียบงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
  • แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและทีม ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแดชบอร์ด ClickUp
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Zapier, HubSpot, GitHub และ Twilio หรือสร้างเว็บฮุคแบบกำหนดเองเพื่อการซิงค์ข้อมูลที่ง่ายดาย
  • งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้ในClickUpเพียงคลิกเดียวสำหรับโครงการที่ต้องการการทำซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งงานตรงเวลาทุกครั้งโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ตั้งแต่การพึ่งพาของงานไปจนถึงมุมมอง ClickUp ที่กำหนดเอง เพื่อให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิด, การวางแผนกระบวนการทำงาน, หรือการวางแผนโครงการในสภาพแวดล้อมที่มีการโต้ตอบทางภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์หรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปบน Mac หรือ Windows PC

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบมุมมองบอร์ดของ ClickUp และ "โหมดของฉัน" มาก เพราะช่วยให้ฉันติดตามงานทั้งหมดได้ตลอดเวลา ฉันยังสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก

🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่กระบวนการที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ ควรทดสอบและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมได้

2. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)

Zapier เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจทุกขนาดเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 7,000 แอป ผู้ใช้สามารถทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือการสนับสนุนด้านไอที

ด้วย Zapier คุณสามารถ ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ, ผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม, และใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยระดับองค์กร

🧠 เกร็ดความรู้: ลำดับการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อแอปสองแอปหรือมากกว่าผ่าน Zapier เรียกว่า Zap

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Canva, Grammarly และ Dropbox เพื่อรวมศูนย์การดำเนินงานของคุณ
  • ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • ตั้งค่ากระบวนการอนุมัติอัตโนมัติสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายหรือการอนุญาตการเข้าถึง ลดการแทรกแซงด้วยตนเองและความล่าช้า
  • จัดเก็บ แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมรักษาการซิงโครไนซ์ระหว่างแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การตั้งค่า Zaps ต้องใช้เวลาและความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
  • อาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อดึงฟิลด์ เช่น รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าต่างประเทศ หรือการติดแท็กลูกค้า

ราคาของ Zapier

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Zapier คือความง่ายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้จะไม่มีทักษะการเขียนโค้ด การตั้งค่า "Zaps" (เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ) ก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย คำแนะนำทีละขั้นตอนช่วยให้การตั้งค่าราบรื่น แม้แต่กับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zapier ได้ด้วย ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zaps ด้วยตัวกรอง เงื่อนไข และการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3. Microsoft Power Automate (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในเครื่องมือของ Microsoft)

ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต : ซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติการทำงาน
ผ่านทางMicrosoft Power Automate

หากคุณเคยต้องการวิธีที่ง่ายกว่าในการทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด Microsoft Power Automate อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

นี่คือแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ด้วยการใช้ AI, RPA และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการดิจิทัล (DPA) Power Automate ทำให้กระบวนการที่ซ้ำซากและน่าเบื่อที่สุดกลายเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Power Automate

  • ทำให้แอปและบริการบนคลาวด์เป็นอัตโนมัติด้วย DPA เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งในสถานที่และบนคลาวด์
  • ใช้ Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
  • เลือกจากตัวเชื่อมต่อ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 1,000 รายการ หรือสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อระบบหรือแอปพลิเคชันใดก็ได้เกือบทุกประเภท

ข้อจำกัดของ Microsoft Power Automate

  • การทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านใบอนุญาตและการจัดการความเป็นเจ้าของข้อมูลการไหลอาจมีความซับซ้อน
  • คิวงานของ Power Automate ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการปริมาณงานสูง จึงจำกัดการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง

ราคาของ Microsoft Power Automate

  • Power Automate Premium: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Power Automate Process: 150/เดือน ต่อบอท
  • Power Automate Hosted Process: $215/เดือน ต่อบอท

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Power Automate

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

4. อัสตานา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นทีม)

อาสนะ เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและการติดตามความก้าวหน้า : ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน
ผ่านทางAsana

Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เชื่อมโยงงานเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ รวมถึงกฎสำหรับงานที่ซับซ้อนตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Bardeen.ai

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ทำให้การอัตโนมัติรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความรับผิดชอบสำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและขยายกระบวนการที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งองค์กร
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่เลยกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
  • ใช้ Asana AI เพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, คัดกรองคำขอ, และรายงานความคืบหน้า, ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงกว่า
  • ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมขายและสถานะของโครงการเพื่อระบุจุดติดขัดและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • กฎไม่สามารถกำหนดเป้าหมายไปยังงานย่อยได้โดยตรง เว้นแต่จะเชื่อมโยงกับโครงการเดียวกันหลายรายการ ซึ่งทำให้การอัตโนมัติสำหรับงานที่มีหลายระดับย่อยซับซ้อนขึ้น
  • งานหนึ่งสามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้สูงสุดเพียง 60 ฟิลด์เท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการติดตามข้อมูลในโครงการที่ต้องการการปรับแต่งฟิลด์อย่างละเอียด

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่: Asanaก่อตั้งโดย Dustin Moskovitz หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ความเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้ได้ส่งผลต่อแนวทางของ Asana ในการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างแพร่หลาย

5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบภาพด้วย Kanban)

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้กระดานภาพ รายการ และบัตรเพื่อจัดระเบียบและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ : ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน
ผ่านทางTrello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทางสายตา โดยใช้บอร์ด รายการ และบัตรในการจัดระเบียบและติดตามงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการงานประจำวันหรือขยายงานเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ Trello ก็สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย

ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัวผ่านฟีเจอร์ Butler ของ Trello คุณสามารถจัดระเบียบงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกจากนี้ Trello ยังอัปเดตการ์ดที่เชื่อมโยงกันในบอร์ดต่าง ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ทุกทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • กำหนดการอัปเดต, การแจ้งเตือน, หรือเครื่องหมายความคืบหน้าสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อเวลา
  • เปิดใช้งานคำแนะนำการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะจาก Butler สำหรับการกระทำที่ทำซ้ำบ่อย
  • ผสาน Trello กับ Slack, Jira และอีเมล เพื่ออัตโนมัติการแจ้งเตือนและงาน
  • กำหนดตัวกระตุ้นและการดำเนินการ เช่น การย้ายงานหรือการอัปเดตสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ

ข้อจำกัดของ Trello

  • การทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติตามรายการในเช็กลิสต์ของแต่ละบุคคลอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากระบบอัตโนมัติของ Trello อาจไม่รองรับการทริกเกอร์หรือการกระทำในระดับที่ละเอียดเช่นนี้โดยพื้นฐาน
  • แม้ว่าจะเหมาะสำหรับงานที่ตรงไปตรงมา แต่ระบบอัตโนมัติในตัวของ Trello อาจมีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Trello

  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

Trello เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานของฉันสามารถจัดการกับงานมากมายที่เราทำทุกวันได้อย่างเป็นระเบียบ มันสามารถปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายของตนเองได้ ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบคือการมอบหมายงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการสร้างคอลัมน์ได้ไม่จำกัด

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Trello ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา Kanbanซึ่งมีต้นกำเนิดจากโรงงานโตโยต้าในช่วงทศวรรษ1940 เพื่อเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่น)

Airtable: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน
ผ่านทางAirtable

Airtable ผสมผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสามารถสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด

ตรรกะเงื่อนไขช่วยสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก ในขณะที่การบันทึกประวัติการทำงานและการติดตามเวอร์ชันช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับการทำงานอัตโนมัติได้ตามความจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้สูงสุดถึง 25 ขั้นตอนแบบต่อเนื่องในกระบวนการอัตโนมัติเดียว ช่วยให้สามารถประสานงานขั้นสูงระหว่างงานต่าง ๆ ภายในระบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ตัวกระตุ้นเช่นการอัปเดตบันทึก, เงื่อนไขของฟิลด์เฉพาะ, หรือการส่งแบบฟอร์มเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
  • เพิ่มสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ปรับแต่งได้ ขยายขีดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของคุณ
  • ผสานปุ่มคลิกได้เข้ากับฐานของคุณเพื่อกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติทันที เหมาะสำหรับการอัปเดตแบบฉับพลันหรือการมอบหมายงาน

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ในขณะที่ Airtable สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกต่าง ๆ ได้ การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจมีความซับซ้อนในบางครั้ง
  • ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ อาจมีขีดจำกัดจำนวนการรันระบบอัตโนมัติที่อนุญาตในแต่ละเดือน

ราคาของ Airtable

  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

7. Integromat (ปัจจุบันคือ Make) (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน)

Integromat: ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานอัตโนมัติ
ผ่านทางIntegromat (ปัจจุบันคือ Make)

Make ช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรออกแบบ สร้าง และทำให้งาน กระบวนการทำงาน แอปพลิเคชัน และระบบต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเปิดใช้งานกระบวนการทำงานได้ด้วยคลิกเดียว

หากจุดมุ่งหมายของคุณอยู่ที่แคมเปญการตลาด, ระบบอัตโนมัติทางไอที, หรือการนำการตลาดแบบอัตโนมัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( ) ระบบจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มอบความเร็วและความยืดหยุ่น

สร้างจุดเด่นที่ดีที่สุด

  • เข้าถึงบันทึกโดยละเอียดของการทำงานในอดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการ
  • สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพด้วยการสร้างกระบวนการทำงานแบบลากและวาง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสำคัญยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
  • สร้างกระบวนการทำงานด้วยตรรกะการแยกสาขาและสถานการณ์หลายขั้นตอน ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้พร้อมผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลากหลาย

กำหนดขอบเขต

  • ความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดของมนุษย์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัว
  • การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีหลายขั้นตอนหรือการจัดการข้อมูลปริมาณมากอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพช้าลงหรือเกิดการหมดเวลา

กำหนดราคา

  • หลัก: $10.59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $18.82 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $34. 12/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 385 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Make อย่างไรบ้าง?

Make.com เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติและโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ในบริษัทของเรา เรามักใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้างต้นแบบของโซลูชันที่เราจะนำไปพัฒนาต่อด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งแบบเนทีฟในภายหลัง ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานนั้นน่าทึ่งมาก—มากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเครื่องมือในฝันสำหรับนักพัฒนา เพราะสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและยืดหยุ่นสูง

🧠 ความรู้สนุก: อุปกรณ์อัตโนมัติที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกคือ นาฬิกาน้ำ ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวกรีกประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อวัดเวลาโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงของมนุษย์

8. Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับ RPA ระดับองค์กร)

Automation Anywhere: ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานอัตโนมัติ
ผ่านทางAutomation Anywhere

Automation Anywhere เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติ, AI และการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขององค์กร

มันทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยการให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้เร็วขึ้น สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟช่วยให้สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere

  • ทำให้กระบวนการที่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือประสานงานที่มีอยู่ในระบบสำหรับงานที่มีมูลค่าสูง
  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าสำหรับประเภทเอกสารทั่วไป และปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในกระบวนการทำงานโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ฝังไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • รักษาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลระดับองค์กรผ่านการใช้มาตรการป้องกันผู้ใช้ การปกปิดข้อมูล และการติดตามตรวจสอบอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Automation Anywhere

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้เชี่ยวชาญ
  • การประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมักต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมหรือการตั้งค่าที่เกินกว่าความสามารถพื้นฐาน

ราคาของ Automation Anywhere

  • Community Edition: ฟรี
  • แพ็กเกจเริ่มต้นคลาวด์: 750 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้สร้างบอท
  • บอทที่มีผู้ดูแลเพิ่มเติม: 125 ดอลลาร์/เดือน ต่อบอท
  • บอทไร้คนดูแลเพิ่มเติม: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อบอท
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Automation Anywhere

  • G2: 4. 5/5 (5,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (190+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คอยติดตามประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณอยู่เสมอ ปรับแต่งตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความแม่นยำในระยะยาว

9. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้)

UiPath เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยการผสานรวม RPA, AI และเทคโนโลยีคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ : ซอฟต์แวร์อัตโนมัติงาน
ผ่านทางUiPath

UiPath เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยการผสานรวม RPA, AI และเทคโนโลยีคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ

นอกจากนี้ คุณสมบัติขั้นสูงของ UiPath เช่น การสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิก และการมอบหมายงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความร่วมมือ, และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath

  • สร้างหุ่นยนต์ได้โดยตรงใน UiPath Automation Cloud ด้วยตัวเลือกแบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์หรือใช้ Windows พร้อมใช้งานทันทีเพื่อดำเนินการงานต่างๆ
  • ปรับใช้ระบบอัตโนมัติโดยใช้ UiPath Automation Suite ในสภาพแวดล้อมภายในองค์กร, คลาวด์ หรือ Kubernetes พร้อมการผสานการทำงานที่จัดการได้ง่าย
  • ปรับแต่งการตั้งค่า VM สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับแอป Windows เพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ
  • รับประกันความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานด้วยการกู้คืนระบบอัตโนมัติและการกำหนดค่าแบบแอคทีฟ/แอคทีฟเพื่อเพิ่มความทนทาน

ข้อจำกัดของ UiPath

  • การเลือกองค์ประกอบ UI ภายใน iframe ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ iframe ในโครงการอัตโนมัติ
  • มีขีดจำกัดเฉพาะสำหรับขนาดเอกสาร จำนวนหน้า และจำนวนฟิลด์

ราคาของ UiPath

  • ข้อดี: $420/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

UiPath คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?

โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถทำให้ระบบการจำแนกประเภท ระบบการตัดสินใจบางส่วน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สมัครใหม่เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย UiPath Automation Hub บุคลากรจากทุกส่วนของธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยให้ศักยภาพในการอัตโนมัติไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงทีมเทคนิคเท่านั้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุด

10. IFTTT (If This Then That) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ง่าย)

IFTTT: ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานอัตโนมัติ
ผ่านทางMacStories

IFTTT (If This Then That) ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการเชื่อมต่อแอป, อุปกรณ์, และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเรียกว่า Appletsซึ่งจะทำงานอัตโนมัติผ่านตรรกะที่ง่าย ๆ คือ'ถ้าอย่างนี้, ก็ทำอย่างนั้น'

เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 900 แอป รวมถึง Google Calendar, Slack และ Spotify ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ธุรกิจหรือการอัตโนมัติอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหา สรุปการประชุม และสร้างการอัตโนมัติที่กำหนดเองขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT

  • เชื่อมต่อแอปและบริการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง ซึ่งถูกกระตุ้นโดยเวลา สถานที่ หรือเหตุการณ์เฉพาะ
  • ซิงค์อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และกล้อง เพื่อการควบคุมแบบไม่ต้องใช้มือ เช่น การปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากบ้าน
  • เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เช่น ปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อเข้าสู่สำนักงาน
  • รีเฟรชวอลเปเปอร์แอนดรอยด์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยภาพประจำวันจาก NASA หรือซิงค์การอัปเดตฟีด RSS ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ IFTTT

  • การเกินขีดจำกัดอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบริการเฉพาะอาจทำให้แอปเพล็ตทำงานล้มเหลวชั่วคราว
  • แผนฟรีรองรับแอปเพล็ตที่มีเพียงทริกเกอร์และการกระทำเดียวเท่านั้น

ราคาของ IFTTT

  • ข้อดี: $3.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • โปร+: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว IFTTT

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IFTTT อย่างไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว IFTTT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในหลากหลายงาน การตั้งค่าที่ง่าย ความหลากหลายของแอปเพล็ต และความสามารถในการสร้างแอปเพล็ตแบบกำหนดเอง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือบางครั้งอาจไม่น่าเชื่อถือ และขอบเขตของบริการที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้มีจำกัด อย่างไรก็ตาม หากคุณยินดีที่จะยอมรับปัญหาเหล่านี้ IFTTT ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีเพื่อปรับปรุงกระบวนการไอทีให้มีประสิทธิภาพ

11. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)

Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างงานอัตโนมัติ แบบฟอร์มตรรกะเงื่อนไข และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง

นอกจากนี้ Wrike ยังมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญ พร้อมการผสานรวมกับแอปมากกว่า 400 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลและอัตโนมัติการแจ้งเตือน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เข้าถึงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมผ่านแผนภูมิและอินโฟกราฟิกแบบโต้ตอบที่อัปเดตทุก 15 นาที
  • จัดหมวดหมู่และจัดเรียงข้อมูลโดยใช้แท็กและโฟลเดอร์เพื่อให้เข้าถึงและแบ่งปันรายละเอียดโครงการได้ง่าย
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การมอบหมายงาน, และกระบวนการอนุมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • รักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการแท็กข้ามอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และการแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เครื่องมืออัตโนมัติของ Wrike ในปัจจุบันรองรับเพียงทริกเกอร์เดียวต่อหนึ่งกฎ ขาดตรรกะ OR/AND สำหรับการรวมทริกเกอร์หลายตัว
  • ประเภทของรายการที่กำหนดเองบางประเภท เช่น ประเภทที่อิงตามโครงการ ไม่สามารถกำหนดให้เป็นรายการที่เรียกเก็บเงินได้ ซึ่งจำกัดการใช้งานในกระบวนการทำงานเฉพาะ

ราคาของ Wrike

  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

12. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงานและเวลา)

TimeHero เป็นเครื่องมือจัดการงานอัจฉริยะ
ผ่านทางTimeHero

TimeHero เป็นเครื่องมือจัดการงานอัจฉริยะที่วางแผนและปรับแต่งงานประจำวัน โครงการ และงานประจำของคุณโดยอัตโนมัติตามเวลาว่างที่มีอยู่ ระบบจะสร้างตารางเวลาแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาแม้ในสถานการณ์ที่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติประกอบด้วยงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ, แม่แบบเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการผ่าน Zapier ซึ่งช่วยให้การจับงานและการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเองตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ TimeHero

  • จัดตารางงานที่เกิดซ้ำใหม่โดยอัตโนมัติหรือกำหนดให้หมดอายุหลังจากวันที่ครบกำหนดเพื่อป้องกันความยุ่งเหยิง
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่มีอยู่หลังจากคำนึงถึงงานประจำเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวางแผน
  • ติดตามโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการระบุงานที่ล่าช้าและสมาชิกทีมที่มีภาระงานมากเกินไปโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับสมดุลภาระงานได้อย่างรวดเร็ว
  • กำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติตามความพร้อมของทีม ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ TimeHero

  • อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหา TimeHero ไม่อัปเดตการนัดหมายจากปฏิทินของพวกเขา

ราคา TimeHero

  • พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 27 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TimeHero

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี ค.ศ. 1495 เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้ร่าง แบบแผนสำหรับอัศวินกลไกอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนั่ง โบกแขน และแม้แต่ขยับศีรษะได้

13. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบภาพและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ)

Kissflow เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจบนระบบคลาวด์: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติงาน
ผ่านทางKissflow

Kissflow เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การอัตโนมัติกระบวนการง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ได้โดยการรวมตัวแก้ไขแบบภาพกับตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง

ความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kissflow ทำให้โดดเด่นในรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของเราช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่แยกส่วนกันหลายส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • ใช้ตัวแก้ไขภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ทำให้กระบวนการออกแบบเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ทั้งทางธุรกิจและทางเทคนิค
  • สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • แมปฟิลด์และซิงค์ข้อมูลระหว่างเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • ขาดระบบส่งข้อความในตัวภายในโครงการ ทำให้การสื่อสารโดยตรงมีข้อจำกัด
  • พึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สาม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่มีอยู่

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันเกี่ยวกับ Kissflow คือความสามารถในการจัดการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ตามกระบวนการทำงานของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบเวิร์กโฟลว์ต่างๆ จึงสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านการใช้การลากและวาง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เห็นได้ชัดว่าการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Slack ทำให้การทำงานกับข้อมูลสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมของเรา การผสานรวมและความยืดหยุ่นนี้จึงได้รับการตอบสนองด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดเจน

📖 อ่านเพิ่มเติม:การทำงานอัตโนมัติในการป้อนข้อมูลช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้อย่างไร

14. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจัดตารางเวลาด้วย AI)

Motion ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และปรับแต่งงานโดยอัตโนมัติ
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

Motion ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และปรับแต่งงานโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าจะยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ก็ตาม เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ Motion ยังรวมถึงการจัดตารางงานอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณโดยพิจารณาจากความสำคัญและกำหนดเวลา และยังสามารถจัดสรรงานใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณปรับงานได้อย่างราบรื่นเมื่อความสำคัญเปลี่ยนไปโดยไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือความเครียด

คุณสมบัติเด่นของระบบเคลื่อนไหว

  • ซิงค์ปฏิทินส่วนตัวและงาน รวมถึง Google, Outlook และ iCloud เพื่อการนัดหมายที่ราบรื่น
  • ติดตามปริมาณงานเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง โดยตรวจสอบชั่วโมงที่กำหนดไว้และปรับกำหนดส่งงานให้เหมาะสม
  • จัดตารางการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซิงค์เวลาว่างและค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุด

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • ผู้ใช้หลายคนสังเกตเห็นว่าแอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าลงและไม่ตอบสนองเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่มีความเงางามเท่ากับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยตรง

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • บุคคล: 34 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 0/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (50 รีวิว)

15. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีม)

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่หลากหลาย
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอเนกประสงค์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น คุณสมบัติการอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวกระตุ้นและการกระทำสำหรับการจัดการงาน กำหนดเวลา และการมอบหมายงานให้กับทีมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติหลักประกอบด้วย ตัวกระตุ้นตามสถานะ, แม่แบบกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการทำงานอัตโนมัติข้ามบอร์ด ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น

Monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • สร้างงานโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ เหตุการณ์ตามเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดเอง
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนดและสถานะงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตามเสมอ
  • สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการเฉพาะโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติมีผลต่อบัญชีแต่ละบัญชี ดังนั้นอาจจำเป็นต้องอัปเกรดแผนเมื่อขนาดทีมและการใช้งานเพิ่มขึ้น
  • แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม ซึ่งอาจขัดขวางการปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ

Monday.com ราคา

  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?

มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตาอย่างมาก ทำให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ใครก็ตามสามารถเรียนรู้วิธีใช้ Monday ได้อย่างรวดเร็ว ฉันชอบใช้เครื่องมือนี้เพราะมันช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานได้ และช่วยให้ฉันสามารถทำงานที่ต้องทำเสร็จได้โดยอัตโนมัติ

🔍 คุณรู้หรือไม่? Monday.comไม่ได้มีชื่อเดิมว่า monday.com เสมอไป ในตอนแรกเปิดตัวภายใต้ชื่อ 'dapulse' ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สะท้อนถึงภารกิจของเครื่องมือในการเริ่มต้นสัปดาห์การทำงานและช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการทำงานตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์

ชัยชนะที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ทีละงาน

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากประเมินตัวเลือกชั้นนำหลายตัวแล้ว ClickUp พิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจหลายแห่ง เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการจัดการงาน, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง

ClickUp ช่วยให้คุณทำงานทุกอย่างได้อัตโนมัติ ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการอัปเดตสถานะ สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น และปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อการทำงานที่มีความหมาย!