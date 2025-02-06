ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน 15 อันดับแรกประจำปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
การจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามงาน การป้อนข้อมูล และการอัปเดตสถานะ อาจทำให้เวลาของทีมคุณหมดไป โดยเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับงานที่มีคุณค่าสูง
นั่นคือเหตุผลที่หลายธุรกิจหันมาใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกแผนก เช่น ทรัพยากรบุคคล การตลาด และการเงิน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้ ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาการสื่อสารในทีม
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 อันดับแรกของเราสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติงานที่ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการผสานรวมเวิร์กโฟลว์)
- Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
- ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติงานในเครื่องมือของไมโครซอฟต์)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานด้วยภาพด้วยระบบ Kanban)
- Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่น)
- Integromat (ปัจจุบันคือ Make) (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน)
- Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับ RPA ระดับองค์กร)
- UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่สามารถขยายได้)
- IFTTT (If This Then That) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ง่าย)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)
- TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงานและเวลา)
- Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบภาพ)
- Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีม)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน?
การค้นหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆ จะช่วยได้ มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับทีมและเป้าหมายของคุณได้ 👇
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA): เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับ RPA สำหรับการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและมีกฎเกณฑ์ เช่น การป้อนข้อมูลหรือการกรอกแบบฟอร์ม
- การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำนายผลลัพธ์และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ (เช่น อีเมล, CRM, การจัดการโครงการ) เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ
- แนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีแนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การประมวลผลแบบกลุ่ม: เลือกเครื่องมือที่มีความสามารถในการประมวลผลและปรับปรุงงานจำนวนมากพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลาเมื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก
- การจัดการข้อผิดพลาด: มองหาวิธีการที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ดีที่สุด 15 อันดับ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร มาสำรวจ 15 เครื่องมืออัตโนมัติงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทีมของคุณ โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚙️
|ซอฟต์แวร์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|แพ็กเกจฟรี
|คลิกอัพ
|จัดการงานและโครงการ AI ทั้งหมดในที่เดียว
|กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, การจัดการงาน, การติดตามเวลา, และการเชื่อมต่อ
|มีให้บริการ
|Zapier
|การทำให้กระบวนการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันเป็นอัตโนมัติ
|เชื่อมต่อแอปมากกว่า 2,000 แอป รองรับการทำงานแบบหลายขั้นตอน ไม่ต้องเขียนโค้ด
|มีให้บริการ
|ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโต้เมต
|การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปของ Microsoft, ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI, การออกแบบเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
|มีให้บริการ
|อาสนะ
|การจัดการโครงการและงาน
|การจัดการงาน, กำหนดเวลา, รายงาน, แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้, และการเชื่อมต่อ
|มีให้บริการ
|Trello
|การจัดการโครงการด้วยภาพ
|กระดานคัมบัง, พาวเวอร์อัพ (การผสานรวม), การทำงานอัตโนมัติของงาน
|มีให้บริการ
|Airtable
|การจัดการโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่น
|ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้, แม่แบบ, และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน; ผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัว
|มีให้บริการ
|Integromat (Make)
|การออกแบบระบบอัตโนมัติทางภาพ
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, ตัวสร้างสถานการณ์ที่ละเอียด, เชื่อมต่อแอปมากกว่า 1,000 แอป
|มีให้บริการ
|ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์
|ระบบอัตโนมัติระดับองค์กร
|ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA), การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
|ไม่มีให้บริการ
|UiPath
|ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
|ระบบ RPA ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, บอทที่สามารถปรับขนาดได้, ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรในกระบวนการทำงานทางธุรกิจ
|มีให้บริการ
|IFTTT
|การอัตโนมัติงานที่ง่าย
|แอปเล็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ แอป และบริการต่างๆ กับบริการมากกว่า 600 รายการ
|มีให้บริการ
|Wrike
|การจัดการโครงการสำหรับทีม
|การติดตามงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, และแผนภูมิแกนต์
|มีให้บริการ
|ไทม์ฮีโร่
|การจัดการเวลาและงาน
|การจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด, การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, และการวางแผนอย่างชาญฉลาด
|มีให้บริการ
|คิสฟลอว์
|ระบบการทำงานอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
|เครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพ, การจัดการกระบวนการ, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายประเภท
|มีให้บริการ
|การเคลื่อนไหว
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดตารางเวลา
|การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การผสานปฏิทินอัจฉริยะ, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
|มีให้บริการ
|Monday. com
|การจัดการโครงการและงานของทีม
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การติดตามเวลา, การรายงาน, ระบบอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหลายตัว
|มีให้บริการ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน AI และการผสานการทำงาน)
การจัดการงานสามารถกลายเป็นเรื่องปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่องานซ้ำซากเริ่มสะสมมากขึ้นClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดการงานยุ่งๆ ให้คุณเอง
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นโดยให้คุณกำหนดกฎเฉพาะได้ คุณสามารถทำให้การดำเนินการต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานใน ClickUpให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อโครงการถึงขั้นตอนที่กำหนด หากสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ' คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น
ความสวยงามของมันคือ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ทุกอย่างจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่ ClickUp จัดการงานประจำให้
คลิกอัพ เบรน
ClickUp's NLP Automation Builder, ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ในตัว, ทำให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว. เพียงแค่บอกสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา, และ AI จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้คุณโดยอัตโนมัติ.
ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้คนสามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานในภารกิจเหล่านั้นภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
ถึงองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการโครงการของตน ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้คนสามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานในภารกิจเหล่านั้นภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะถูกยึดถืออย่างเคร่งครัด
ClickUp Chat
เมื่อคุณได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Chatเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การทำงานอัตโนมัติใน ClickUp จัดการงานและแจ้งเตือนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพChat จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลหรือแอปส่งข้อความหลายตัว Chat ช่วยให้คุณสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงใน ClickUp คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกในทีม ถามคำถาม หรือแชร์ความคืบหน้าของงานได้โดยไม่ต้องพลาดข้อมูลสำคัญ
📮 ClickUp Insight: เกี่ยวกับ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่าง ClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที ในแชท การสนทนา งาน และโครงการไม่ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกัน—แต่พวกมัน หลอมรวมเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและจัดการงาน: จัดระเบียบงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ความสำคัญ, และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและทีม ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแดชบอร์ด ClickUp
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Zapier, HubSpot, GitHub และ Twilio หรือสร้างเว็บฮุคแบบกำหนดเองเพื่อการซิงค์ข้อมูลที่ง่ายดาย
- งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้ในClickUpเพียงคลิกเดียวสำหรับโครงการที่ต้องการการทำซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งงานตรงเวลาทุกครั้งโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ตั้งแต่การพึ่งพาของงานไปจนถึงมุมมอง ClickUp ที่กำหนดเอง เพื่อให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมความคิด, การวางแผนกระบวนการทำงาน, หรือการวางแผนโครงการในสภาพแวดล้อมที่มีการโต้ตอบทางภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์หรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปบน Mac หรือ Windows PC
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบมุมมองบอร์ดของ ClickUp และ "โหมดของฉัน" มาก เพราะช่วยให้ฉันติดตามงานทั้งหมดได้ตลอดเวลา ฉันยังสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก
ผมยังชื่นชมคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมัน (ClickUpBot) ด้วย ตัวอย่างเช่น หากผมลืมงานบางอย่างจากสปรินต์ก่อนหน้า มันจะเพิ่มงานเหล่านั้นเข้าไปในสปรินต์ปัจจุบันของผมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยในการอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติอีกด้วย
นอกจากนี้ ClickUp ยังให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เมื่อสองสามวันก่อน ฉันประสบปัญหาบางอย่าง แต่ฉันสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างง่ายดายผ่านฟอรัมของมัน
ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบมุมมองบอร์ดของ ClickUp และ "โหมดของฉัน" มาก เพราะมันช่วยให้ฉันตระหนักถึงงานทั้งหมดของฉันตลอดเวลา ฉันยังสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ฉันต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก
ผมยังชื่นชมคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมัน (ClickUpBot) ด้วย ตัวอย่างเช่น หากผมลืมงานบางอย่างจากสปรินต์ก่อนหน้า มันจะเพิ่มงานเหล่านั้นเข้าไปในสปรินต์ปัจจุบันของผมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยในการอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติอีกด้วย
นอกจากนี้ ClickUp ยังให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เมื่อสองสามวันก่อน ฉันประสบปัญหาบางอย่าง แต่ฉันสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างง่ายดายผ่านฟอรัมของมัน
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่กระบวนการที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ ควรทดสอบและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีมได้
2. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Zapier เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจทุกขนาดเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 7,000 แอป ผู้ใช้สามารถทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์หรือการสนับสนุนด้านไอที
ด้วย Zapier คุณสามารถ ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ, ผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม, และใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยระดับองค์กร
🧠 เกร็ดความรู้: ลำดับการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อแอปสองแอปหรือมากกว่าผ่าน Zapier เรียกว่า Zap
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Canva, Grammarly และ Dropbox เพื่อรวมศูนย์การดำเนินงานของคุณ
- ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ตั้งค่ากระบวนการอนุมัติอัตโนมัติสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายหรือการอนุญาตการเข้าถึง ลดการแทรกแซงด้วยตนเองและความล่าช้า
- จัดเก็บ แก้ไข และจัดระเบียบข้อมูลขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมรักษาการซิงโครไนซ์ระหว่างแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Zapier
- การตั้งค่า Zaps ต้องใช้เวลาและความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
- อาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อดึงฟิลด์ เช่น รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าต่างประเทศ หรือการติดแท็กลูกค้า
ราคาของ Zapier
- พื้นฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Zapier คือความง่ายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้จะไม่มีทักษะการเขียนโค้ด การตั้งค่า "Zaps" (เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ) ก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย คำแนะนำทีละขั้นตอนช่วยให้การตั้งค่าราบรื่น แม้แต่กับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zapier ได้ด้วย ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zaps ด้วยตัวกรอง เงื่อนไข และการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Zapier คือความง่ายในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้จะไม่มีทักษะการเขียนโค้ด การตั้งค่า "Zaps" (เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ) ก็เป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา คำแนะนำทีละขั้นตอนช่วยให้การตั้งค่าราบรื่น แม้แต่กับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zapier ได้อีกด้วย ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่ง Zaps ด้วยตัวกรอง เงื่อนไข และการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. Microsoft Power Automate (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในเครื่องมือของ Microsoft)
หากคุณเคยต้องการวิธีที่ง่ายกว่าในการทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด Microsoft Power Automate อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
นี่คือแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ด้วยการใช้ AI, RPA และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการดิจิทัล (DPA) Power Automate ทำให้กระบวนการที่ซ้ำซากและน่าเบื่อที่สุดกลายเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Power Automate
- ทำให้แอปและบริการบนคลาวด์เป็นอัตโนมัติด้วย DPA เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งในสถานที่และบนคลาวด์
- ใช้ Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ด้วยการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
- เลือกจากตัวเชื่อมต่อ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 1,000 รายการ หรือสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อระบบหรือแอปพลิเคชันใดก็ได้เกือบทุกประเภท
ข้อจำกัดของ Microsoft Power Automate
- การทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านใบอนุญาตและการจัดการความเป็นเจ้าของข้อมูลการไหลอาจมีความซับซ้อน
- คิวงานของ Power Automate ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการปริมาณงานสูง จึงจำกัดการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
ราคาของ Microsoft Power Automate
- Power Automate Premium: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Power Automate Process: 150/เดือน ต่อบอท
- Power Automate Hosted Process: $215/เดือน ต่อบอท
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Power Automate
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
4. อัสตานา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นทีม)
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เชื่อมโยงงานเข้ากับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ รวมถึงกฎสำหรับงานที่ซับซ้อนตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น Bardeen.ai
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ทำให้การอัตโนมัติรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความรับผิดชอบสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและขยายกระบวนการที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งองค์กร
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่เลยกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
- ใช้ Asana AI เพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, คัดกรองคำขอ, และรายงานความคืบหน้า, ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงกว่า
- ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมขายและสถานะของโครงการเพื่อระบุจุดติดขัดและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- กฎไม่สามารถกำหนดเป้าหมายไปยังงานย่อยได้โดยตรง เว้นแต่จะเชื่อมโยงกับโครงการเดียวกันหลายรายการ ซึ่งทำให้การอัตโนมัติสำหรับงานที่มีหลายระดับย่อยซับซ้อนขึ้น
- งานหนึ่งสามารถมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้สูงสุดเพียง 60 ฟิลด์เท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการติดตามข้อมูลในโครงการที่ต้องการการปรับแต่งฟิลด์อย่างละเอียด
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่: Asanaก่อตั้งโดย Dustin Moskovitz หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ความเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้ได้ส่งผลต่อแนวทางของ Asana ในการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างแพร่หลาย
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานแบบภาพด้วย Kanban)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทางสายตา โดยใช้บอร์ด รายการ และบัตรในการจัดระเบียบและติดตามงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการงานประจำวันหรือขยายงานเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ Trello ก็สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัวผ่านฟีเจอร์ Butler ของ Trello คุณสามารถจัดระเบียบงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกจากนี้ Trello ยังอัปเดตการ์ดที่เชื่อมโยงกันในบอร์ดต่าง ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ทุกทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กำหนดการอัปเดต, การแจ้งเตือน, หรือเครื่องหมายความคืบหน้าสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อเวลา
- เปิดใช้งานคำแนะนำการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะจาก Butler สำหรับการกระทำที่ทำซ้ำบ่อย
- ผสาน Trello กับ Slack, Jira และอีเมล เพื่ออัตโนมัติการแจ้งเตือนและงาน
- กำหนดตัวกระตุ้นและการดำเนินการ เช่น การย้ายงานหรือการอัปเดตสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของ Trello
- การทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติตามรายการในเช็กลิสต์ของแต่ละบุคคลอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากระบบอัตโนมัติของ Trello อาจไม่รองรับการทริกเกอร์หรือการกระทำในระดับที่ละเอียดเช่นนี้โดยพื้นฐาน
- แม้ว่าจะเหมาะสำหรับงานที่ตรงไปตรงมา แต่ระบบอัตโนมัติในตัวของ Trello อาจมีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Trello
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
Trello เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานของฉันสามารถจัดการกับงานมากมายที่เราทำทุกวันได้อย่างเป็นระเบียบ มันสามารถปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายของตนเองได้ ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบคือการมอบหมายงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการสร้างคอลัมน์ได้ไม่จำกัด
Trello เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยให้ฉันและเพื่อนร่วมงานของฉันจัดการกับงานมากมายที่เราทำทุกวันได้อย่างเป็นระเบียบ มันสามารถปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายของตนเองได้ คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการมอบหมายงาน, การทำงานอัตโนมัติ, และการสร้างคอลัมน์ได้ไม่จำกัด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Trello ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา Kanbanซึ่งมีต้นกำเนิดจากโรงงานโตโยต้าในช่วงทศวรรษ1940 เพื่อเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและข้อมูลที่ยืดหยุ่น)
Airtable ผสมผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสามารถสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
ตรรกะเงื่อนไขช่วยสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิก ในขณะที่การบันทึกประวัติการทำงานและการติดตามเวอร์ชันช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับการทำงานอัตโนมัติได้ตามความจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้สูงสุดถึง 25 ขั้นตอนแบบต่อเนื่องในกระบวนการอัตโนมัติเดียว ช่วยให้สามารถประสานงานขั้นสูงระหว่างงานต่าง ๆ ภายในระบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ตัวกระตุ้นเช่นการอัปเดตบันทึก, เงื่อนไขของฟิลด์เฉพาะ, หรือการส่งแบบฟอร์มเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- เพิ่มสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ปรับแต่งได้ ขยายขีดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของคุณ
- ผสานปุ่มคลิกได้เข้ากับฐานของคุณเพื่อกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติทันที เหมาะสำหรับการอัปเดตแบบฉับพลันหรือการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ Airtable
- ในขณะที่ Airtable สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกต่าง ๆ ได้ การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจมีความซับซ้อนในบางครั้ง
- ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ อาจมีขีดจำกัดจำนวนการรันระบบอัตโนมัติที่อนุญาตในแต่ละเดือน
ราคาของ Airtable
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
7. Integromat (ปัจจุบันคือ Make) (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน)
Make ช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรออกแบบ สร้าง และทำให้งาน กระบวนการทำงาน แอปพลิเคชัน และระบบต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเปิดใช้งานกระบวนการทำงานได้ด้วยคลิกเดียว
หากจุดมุ่งหมายของคุณอยู่ที่แคมเปญการตลาด, ระบบอัตโนมัติทางไอที, หรือการนำการตลาดแบบอัตโนมัติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( ) ระบบจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มอบความเร็วและความยืดหยุ่น
สร้างจุดเด่นที่ดีที่สุด
- เข้าถึงบันทึกโดยละเอียดของการทำงานในอดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการ
- สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพด้วยการสร้างกระบวนการทำงานแบบลากและวาง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสำคัญยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- สร้างกระบวนการทำงานด้วยตรรกะการแยกสาขาและสถานการณ์หลายขั้นตอน ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้พร้อมผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลากหลาย
กำหนดขอบเขต
- ความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดของมนุษย์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัว
- การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีหลายขั้นตอนหรือการจัดการข้อมูลปริมาณมากอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพช้าลงหรือเกิดการหมดเวลา
กำหนดราคา
- หลัก: $10.59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $18.82 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $34. 12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 385 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Make อย่างไรบ้าง?
Make.com เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติและโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ในบริษัทของเรา เรามักใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้างต้นแบบของโซลูชันที่เราจะนำไปพัฒนาต่อด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งแบบเนทีฟในภายหลัง ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานนั้นน่าทึ่งมาก—มากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเครื่องมือในฝันสำหรับนักพัฒนา เพราะสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและยืดหยุ่นสูง
Make.com เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติและโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ในบริษัทของเรา เรามักใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้างต้นแบบของโซลูชันที่เราจะนำไปพัฒนาต่อด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งแบบเนทีฟในภายหลัง ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานนั้นน่าทึ่งมาก—มากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเครื่องมือในฝันสำหรับนักพัฒนา เพราะสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและยืดหยุ่นสูง
🧠 ความรู้สนุก: อุปกรณ์อัตโนมัติที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกคือ นาฬิกาน้ำ ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวกรีกประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อวัดเวลาโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงของมนุษย์
8. Automation Anywhere (เหมาะที่สุดสำหรับ RPA ระดับองค์กร)
Automation Anywhere เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติ, AI และการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานขององค์กร
มันทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยการให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้เร็วขึ้น สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟช่วยให้สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere
- ทำให้กระบวนการที่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนกต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือประสานงานที่มีอยู่ในระบบสำหรับงานที่มีมูลค่าสูง
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าสำหรับประเภทเอกสารทั่วไป และปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในกระบวนการทำงานโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ฝังไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รักษาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลระดับองค์กรผ่านการใช้มาตรการป้องกันผู้ใช้ การปกปิดข้อมูล และการติดตามตรวจสอบอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Automation Anywhere
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้เชี่ยวชาญ
- การประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมักต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมหรือการตั้งค่าที่เกินกว่าความสามารถพื้นฐาน
ราคาของ Automation Anywhere
- Community Edition: ฟรี
- แพ็กเกจเริ่มต้นคลาวด์: 750 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้สร้างบอท
- บอทที่มีผู้ดูแลเพิ่มเติม: 125 ดอลลาร์/เดือน ต่อบอท
- บอทไร้คนดูแลเพิ่มเติม: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อบอท
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Automation Anywhere
- G2: 4. 5/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คอยติดตามประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติของคุณอยู่เสมอ ปรับแต่งตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความแม่นยำในระยะยาว
9. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้)
UiPath เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยการผสานรวม RPA, AI และเทคโนโลยีคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ
นอกจากนี้ คุณสมบัติขั้นสูงของ UiPath เช่น การสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิก และการมอบหมายงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความร่วมมือ, และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- สร้างหุ่นยนต์ได้โดยตรงใน UiPath Automation Cloud ด้วยตัวเลือกแบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์หรือใช้ Windows พร้อมใช้งานทันทีเพื่อดำเนินการงานต่างๆ
- ปรับใช้ระบบอัตโนมัติโดยใช้ UiPath Automation Suite ในสภาพแวดล้อมภายในองค์กร, คลาวด์ หรือ Kubernetes พร้อมการผสานการทำงานที่จัดการได้ง่าย
- ปรับแต่งการตั้งค่า VM สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับแอป Windows เพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ
- รับประกันความต่อเนื่องของกระบวนการทำงานด้วยการกู้คืนระบบอัตโนมัติและการกำหนดค่าแบบแอคทีฟ/แอคทีฟเพื่อเพิ่มความทนทาน
ข้อจำกัดของ UiPath
- การเลือกองค์ประกอบ UI ภายใน iframe ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ iframe ในโครงการอัตโนมัติ
- มีขีดจำกัดเฉพาะสำหรับขนาดเอกสาร จำนวนหน้า และจำนวนฟิลด์
ราคาของ UiPath
- ข้อดี: $420/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
UiPath คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถทำให้ระบบการจำแนกประเภท ระบบการตัดสินใจบางส่วน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สมัครใหม่เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย UiPath Automation Hub บุคลากรจากทุกส่วนของธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยให้ศักยภาพในการอัตโนมัติไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงทีมเทคนิคเท่านั้น
โซลูชันนี้สามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถทำให้ระบบการจำแนกประเภท ระบบการตัดสินใจบางส่วน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สมัครใหม่เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย UiPath Automation Hub บุคลากรจากทุกส่วนของธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยให้ศักยภาพในการอัตโนมัติไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงทีมเทคนิคเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุด
10. IFTTT (If This Then That) (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ง่าย)
IFTTT (If This Then That) ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการเชื่อมต่อแอป, อุปกรณ์, และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเรียกว่า Appletsซึ่งจะทำงานอัตโนมัติผ่านตรรกะที่ง่าย ๆ คือ'ถ้าอย่างนี้, ก็ทำอย่างนั้น'
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 900 แอป รวมถึง Google Calendar, Slack และ Spotify ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ธุรกิจหรือการอัตโนมัติอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหา สรุปการประชุม และสร้างการอัตโนมัติที่กำหนดเองขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFTTT
- เชื่อมต่อแอปและบริการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเอง ซึ่งถูกกระตุ้นโดยเวลา สถานที่ หรือเหตุการณ์เฉพาะ
- ซิงค์อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และกล้อง เพื่อการควบคุมแบบไม่ต้องใช้มือ เช่น การปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากบ้าน
- เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เช่น ปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อเข้าสู่สำนักงาน
- รีเฟรชวอลเปเปอร์แอนดรอยด์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยภาพประจำวันจาก NASA หรือซิงค์การอัปเดตฟีด RSS ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ IFTTT
- การเกินขีดจำกัดอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบริการเฉพาะอาจทำให้แอปเพล็ตทำงานล้มเหลวชั่วคราว
- แผนฟรีรองรับแอปเพล็ตที่มีเพียงทริกเกอร์และการกระทำเดียวเท่านั้น
ราคาของ IFTTT
- ข้อดี: $3.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- โปร+: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว IFTTT
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IFTTT อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว IFTTT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในหลากหลายงาน การตั้งค่าที่ง่าย ความหลากหลายของแอปเพล็ต และความสามารถในการสร้างแอปเพล็ตแบบกำหนดเอง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือบางครั้งอาจไม่น่าเชื่อถือ และขอบเขตของบริการที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้มีจำกัด อย่างไรก็ตาม หากคุณยินดีที่จะยอมรับปัญหาเหล่านี้ IFTTT ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
โดยรวมแล้ว IFTTT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติในหลากหลายงาน การตั้งค่าที่ง่าย ความหลากหลายของแอปเพล็ต และความสามารถในการสร้างแอปเพล็ตแบบกำหนดเอง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือบางครั้งอาจไม่น่าเชื่อถือ และขอบเขตของบริการที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้มีจำกัด อย่างไรก็ตาม หากคุณยินดีที่จะยอมรับปัญหาเหล่านี้ IFTTT ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
11. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์)
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างงานอัตโนมัติ แบบฟอร์มตรรกะเงื่อนไข และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง
นอกจากนี้ Wrike ยังมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญ พร้อมการผสานรวมกับแอปมากกว่า 400 แอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลและอัตโนมัติการแจ้งเตือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เข้าถึงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมผ่านแผนภูมิและอินโฟกราฟิกแบบโต้ตอบที่อัปเดตทุก 15 นาที
- จัดหมวดหมู่และจัดเรียงข้อมูลโดยใช้แท็กและโฟลเดอร์เพื่อให้เข้าถึงและแบ่งปันรายละเอียดโครงการได้ง่าย
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การมอบหมายงาน, และกระบวนการอนุมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- รักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการแท็กข้ามอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และการแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Wrike
- เครื่องมืออัตโนมัติของ Wrike ในปัจจุบันรองรับเพียงทริกเกอร์เดียวต่อหนึ่งกฎ ขาดตรรกะ OR/AND สำหรับการรวมทริกเกอร์หลายตัว
- ประเภทของรายการที่กำหนดเองบางประเภท เช่น ประเภทที่อิงตามโครงการ ไม่สามารถกำหนดให้เป็นรายการที่เรียกเก็บเงินได้ ซึ่งจำกัดการใช้งานในกระบวนการทำงานเฉพาะ
ราคาของ Wrike
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
12. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงานและเวลา)
TimeHero เป็นเครื่องมือจัดการงานอัจฉริยะที่วางแผนและปรับแต่งงานประจำวัน โครงการ และงานประจำของคุณโดยอัตโนมัติตามเวลาว่างที่มีอยู่ ระบบจะสร้างตารางเวลาแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาแม้ในสถานการณ์ที่ลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติประกอบด้วยงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ, แม่แบบเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการผ่าน Zapier ซึ่งช่วยให้การจับงานและการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเองตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- จัดตารางงานที่เกิดซ้ำใหม่โดยอัตโนมัติหรือกำหนดให้หมดอายุหลังจากวันที่ครบกำหนดเพื่อป้องกันความยุ่งเหยิง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่มีอยู่หลังจากคำนึงถึงงานประจำเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวางแผน
- ติดตามโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการระบุงานที่ล่าช้าและสมาชิกทีมที่มีภาระงานมากเกินไปโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับสมดุลภาระงานได้อย่างรวดเร็ว
- กำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติตามความพร้อมของทีม ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ TimeHero
- อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหา TimeHero ไม่อัปเดตการนัดหมายจากปฏิทินของพวกเขา
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 27 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี ค.ศ. 1495 เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้ร่าง แบบแผนสำหรับอัศวินกลไกอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนั่ง โบกแขน และแม้แต่ขยับศีรษะได้
13. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบภาพและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ)
Kissflow เป็นเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การอัตโนมัติกระบวนการง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ได้โดยการรวมตัวแก้ไขแบบภาพกับตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
ความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kissflow ทำให้โดดเด่นในรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของเราช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ที่แยกส่วนกันหลายส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ใช้ตัวแก้ไขภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ทำให้กระบวนการออกแบบเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ทั้งทางธุรกิจและทางเทคนิค
- สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- แมปฟิลด์และซิงค์ข้อมูลระหว่างเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ขาดระบบส่งข้อความในตัวภายในโครงการ ทำให้การสื่อสารโดยตรงมีข้อจำกัด
- พึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สาม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่มีอยู่
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันเกี่ยวกับ Kissflow คือความสามารถในการจัดการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ตามกระบวนการทำงานของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบเวิร์กโฟลว์ต่างๆ จึงสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านการใช้การลากและวาง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด เห็นได้ชัดว่าการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Slack ทำให้การทำงานกับข้อมูลสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมของเรา การผสานรวมและความยืดหยุ่นนี้จึงได้รับการตอบสนองด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดเจน
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับฉันเกี่ยวกับ Kissflow คือความสามารถในการจัดการและอัตโนมัติการทำงานที่แตกต่างกันตามกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการทำงานต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้ระบบลากและวาง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม ปรากฏว่าการผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Workspace และ Slack ทำให้การทำงานกับข้อมูลสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีของทีมเรา การผสานรวมและความยืดหยุ่นนี้ได้รับการตอบรับด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
14. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจัดตารางเวลาด้วย AI)
Motion ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และปรับแต่งงานโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าจะยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ก็ตาม เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ Motion ยังรวมถึงการจัดตารางงานอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณโดยพิจารณาจากความสำคัญและกำหนดเวลา และยังสามารถจัดสรรงานใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณปรับงานได้อย่างราบรื่นเมื่อความสำคัญเปลี่ยนไปโดยไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือความเครียด
คุณสมบัติเด่นของระบบเคลื่อนไหว
- ซิงค์ปฏิทินส่วนตัวและงาน รวมถึง Google, Outlook และ iCloud เพื่อการนัดหมายที่ราบรื่น
- ติดตามปริมาณงานเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง โดยตรวจสอบชั่วโมงที่กำหนดไว้และปรับกำหนดส่งงานให้เหมาะสม
- จัดตารางการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซิงค์เวลาว่างและค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุด
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ผู้ใช้หลายคนสังเกตเห็นว่าแอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าลงและไม่ตอบสนองเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่มีความเงางามเท่ากับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยตรง
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: 34 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 0/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50 รีวิว)
15. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีม)
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานอเนกประสงค์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น คุณสมบัติการอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวกระตุ้นและการกระทำสำหรับการจัดการงาน กำหนดเวลา และการมอบหมายงานให้กับทีมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย ตัวกระตุ้นตามสถานะ, แม่แบบกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการทำงานอัตโนมัติข้ามบอร์ด ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- สร้างงานโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ เหตุการณ์ตามเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนดและสถานะงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตามเสมอ
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยกำหนดทริกเกอร์และการดำเนินการเฉพาะโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติมีผลต่อบัญชีแต่ละบัญชี ดังนั้นอาจจำเป็นต้องอัปเกรดแผนเมื่อขนาดทีมและการใช้งานเพิ่มขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม ซึ่งอาจขัดขวางการปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ
Monday.com ราคา
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,600+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตาอย่างมาก ทำให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ใครก็ตามสามารถเรียนรู้วิธีใช้ Monday ได้อย่างรวดเร็ว ฉันชอบใช้เครื่องมือนี้เพราะมันช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานได้ และช่วยให้ฉันสามารถทำงานที่ต้องทำเสร็จได้โดยอัตโนมัติ
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตาอย่างมาก ทำให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ใครก็ตามสามารถเรียนรู้วิธีใช้ Monday ได้อย่างรวดเร็ว ฉันชอบใช้เครื่องมือนี้เพราะมันช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ และช่วยให้ฉันสามารถทำให้งานที่ต้องทำเสร็จสมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ
🔍 คุณรู้หรือไม่? Monday.comไม่ได้มีชื่อเดิมว่า monday.com เสมอไป ในตอนแรกเปิดตัวภายใต้ชื่อ 'dapulse' ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สะท้อนถึงภารกิจของเครื่องมือในการเริ่มต้นสัปดาห์การทำงานและช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการทำงานตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์
ชัยชนะที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ทีละงาน
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หลังจากประเมินตัวเลือกชั้นนำหลายตัวแล้ว ClickUp พิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจหลายแห่ง เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการจัดการงาน, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
ClickUp ช่วยให้คุณทำงานทุกอย่างได้อัตโนมัติ ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการอัปเดตสถานะ สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น และปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และปลดปล่อยเวลาของคุณเพื่อการทำงานที่มีความหมาย!