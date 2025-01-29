10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีเพื่อปรับปรุงกระบวนการไอทีในปี 2025

ในปี 2024 ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติด้านไอทีได้ปฏิวัติวิธีการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ด้วยองค์กรทั่วโลกที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ การให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทีมไอทีและมืออาชีพที่ต้องการเปลี่ยนงานที่ทำด้วยมือให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ คู่มือนี้จะสำรวจซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอที 10 อันดับแรกที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทางธุรกิจ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอที?
การเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความง่ายในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA): มองหาแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่รองรับ RPA เพื่อทำงานซ้ำๆ หรืองานที่มีกฎเกณฑ์เป็นพื้นฐานให้เป็นอัตโนมัติ มันเปรียบเสมือนผู้ช่วยดิจิทัลที่สามารถเลียนแบบการกระทำของมนุษย์บนคอมพิวเตอร์ เช่น การป้อนข้อมูลหรือการกรอกแบบฟอร์ม
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่คุณเลือกสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- การจัดการการกำหนดค่าและการแพตช์: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีที่ช่วยให้ระบบของคุณทันสมัยและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยการอัตโนมัติการติดตั้งแพตช์และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- การจัดการสินทรัพย์และจุดสิ้นสุด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการงานอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ IT และจุดสิ้นสุดทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับการจัดการและรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล
- การอัตโนมัติของงานและปริมาณงาน: คัดเลือกเครื่องมืออัตโนมัติของ ShortlistIT ที่สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทำให้คุณสามารถรับมือกับปริมาณงานที่หนักได้อย่างง่ายดาย
- การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ: เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาความสามารถของซอฟต์แวร์ในการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจหลักของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์: มุ่งหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีที่ผสานรวม AI เพื่อทำนายผลลัพธ์และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์อัตโนมัติงานที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น และรองรับการอัตโนมัติงานบนหลายแพลตฟอร์ม
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านไอทีที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024
ท่ามกลางตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ เครื่องมือบางชิ้นได้โดดเด่นขึ้นมาเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ต่อไปนี้คือ 10 เครื่องมือชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
1. ClickUp
เปลี่ยนการดำเนินงานของคุณด้วยโซลูชันครบวงจรของ ClickUp สำหรับ IT และ PMO ซึ่งช่วยให้การจัดการงานประจำและการตรวจสอบและบริหารโครงการที่ซับซ้อนจากระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันนี้ช่วยให้ทีม ITสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ การมอบหมายงาน และการอัปเดตต่างๆ ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ด้วยความสามารถในการติดตามกระบวนการทำงาน ระบุเหตุการณ์ และตั้งค่าเงื่อนไขที่แม่นยำเพื่อกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ ClickUp ช่วยให้ทีมไอทีสามารถ สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของโครงการโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตไอทีที่ปรับแต่งได้ ซึ่งรวมถึงเทมเพลตกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการและงานด้านไอที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีของคุณได้ด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับแอปภายนอกกว่า 1,000 แอป นำ เครื่องมือทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
ผู้จัดการโครงการ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณโดยสร้างรายงานความคืบหน้าและการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ และสร้างงานและงานย่อย (รวมถึงคำอธิบายงาน) ตามรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมสแตนด์อัพ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานนี้สามารถจัดการการกำหนดเวลา การกระจายงาน การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการกระบวนการอัตโนมัตินี้จะช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ IT และรับรองว่างานและการมอบหมายอื่นๆ จะถูกสร้างและจัดการด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เลือกจากมากกว่า 100แอโต้เมชั่นที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะเป็นงาน สถานะ การมอบหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอที
- ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาข้อมูลได้ทันทีจากงาน เอกสาร แอปที่เชื่อมต่อ และความรู้ของบริษัทของคุณ และทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ไม่มีใครเทียบได้
- ปรับแต่งตรรกะการทำงานอัตโนมัติของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและเงื่อนไขเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติแต่ละอย่างตรงกับกระบวนการทำงานและความต้องการของทีมคุณอย่างแม่นยำ
- ใช้ประโยชน์จากงาน, สปรินต์, และเป้าหมายเพื่อจัดการโครงการไอทีตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณสมบัติเช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนและติดตามความคืบหน้า
- ดำเนินการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล เพราะโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC2 และ GDPR นอกจากนี้ ClickUp ยังปกป้องข้อมูลทั้งหมดในระหว่างการส่งผ่านด้วย TLS 1.2 และข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ด้วย AES-256 การเข้ารหัสจาก Amazon KMS
- วางแผนและมองเห็นภาพโครงการ IT ที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงานด้วยClickUp Mind Mapsและ Whiteboards ช่วยให้การระดมความคิดและการประชุมกลยุทธ์เป็นไปอย่างราบรื่นและแสดงกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดในรูปแบบภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนในตอนแรก
- มุมมองและฟีเจอร์บางอย่างยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้การเข้าถึงขณะเดินทางมีข้อจำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Atera
Atera เป็นผู้นำด้านระบบอัตโนมัติทางไอทีด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้งานของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การสร้างจุดคืนค่าระบบ การจัดการการรีบูตเซิร์ฟเวอร์ การตรวจสอบระยะไกล ไปจนถึงการรันกระบวนการจัดเรียงข้อมูลในดิสก์อย่างครอบคลุม ชุดเครื่องมือของ Atera ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยการผสานความสามารถในการเขียนสคริปต์ที่ทรงพลัง ทีมไอทีสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า ทำให้การดำเนินงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Atera
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติด้วยความสามารถในการเขียนสคริปต์ที่แข็งแกร่งสำหรับการเรียกใช้สคริปต์ด้วยตนเองหรือตามกำหนดเวลา
- ปรับปรุงการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านไอทีให้ราบรื่นยิ่งขึ้นผ่านเครื่องมืออัตโนมัติที่ครอบคลุมสำหรับทุกอุปกรณ์
- ประหยัดเวลาและรับประกันความสมบูรณ์ของระบบด้วยการจัดการแพตช์โดยอัตโนมัติสำหรับช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
- เข้าถึงไลบรารีสคริปต์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อโซลูชันการอัตโนมัติไอทีที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- ผสานรวม PowerShell สำหรับงานอัตโนมัติขั้นสูง ผสมผสานประสิทธิภาพของบรรทัดคำสั่งกับพลังของเครื่องมือ GUI
ข้อจำกัดของ Atera
- แม้ว่าคลังสคริปต์ที่ใช้ร่วมกันจะมีขนาดใหญ่ แต่กรณีการใช้งานเฉพาะอาจต้องการการปรับแต่งสคริปต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อย
ราคาของ Atera
- มืออาชีพ: $169/เดือนต่อช่างเทคนิค (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้เชี่ยวชาญ: $229/เดือนต่อช่างเทคนิค (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาสเตอร์: $269/เดือน ต่อช่างเทคนิค (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองตามแต่ละแผนก
คะแนนและรีวิวของ Atera
- G2: 3. 3/5 (88 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (344 รีวิว)
3. ProcessMaker
ProcessMaker ช่วยให้สามารถทำงานกระบวนการแบบกลุ่มได้อย่างชาญฉลาด โดยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานและปรับใช้กระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างง่ายดายไม่เคยมีมาก่อน แพลตฟอร์มที่ใช้โค้ดน้อยนี้ผสมผสาน AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
มันมอบเครื่องมือที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้พัฒนาเพื่อปรับแต่งโครงการอัตโนมัติที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- ใช้แพลตฟอร์มแบบ low-code เพื่อสร้างและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
- เข้าถึงโซลูชันอุตสาหกรรมที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับธนาคาร การศึกษา และการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทำงานเฉพาะแผนกสำหรับฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงานเป็นอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้และการลดต้นทุน
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยายขนาดตามความจำเป็นด้วยการดำเนินการที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- การผสานรวม ProcessMaker กับระบบที่มีอยู่เพื่อความราบรื่นในการไหลของข้อมูลอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (287 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (175 รีวิว)
4. ระบบอัตโนมัติตามกระแสน้ำ
Tidal โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัย สามารถปรับขนาดได้ และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านระบบอัตโนมัติขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะใช้งานภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ Tidal ช่วยให้การดำเนินงานอัตโนมัติของเวิร์กโหลดเป็นไปอย่างราบรื่นบนโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย พร้อมทั้งช่วยให้การประสานงานของแอปพลิเคชัน มิดเดิลแวร์ และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของระบบอัตโนมัติสำหรับงานตามรอบน้ำ
- รับประกันการดำเนินงานของงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งภายในองค์กรและบนคลาวด์
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 60 แบบเพื่อการอัตโนมัติแอปพลิเคชันอย่างครอบคลุม
- ใช้การจัดตารางเวลาตามเวลาและเหตุการณ์เพื่อการควบคุมที่แม่นยำในการดำเนินการงาน
- ติดตามกิจกรรมการจัดตารางงานอย่างเชิงรุกพร้อมการแจ้งเตือนและการดำเนินการกู้คืนโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรผ่านการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ
- อำนวยความสะดวกในการผสานรวมและการบำรุงรักษาของนักพัฒนาด้วยการสนับสนุน API และ CLI อย่างเต็มรูปแบบ
ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติสำหรับงานตามกระแสน้ำ
- การพึ่งพาฝ่ายสนับสนุนลูกค้าบ่อยครั้งสำหรับปัญหาเล็กน้อยหรือข้อบกพร่อง
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นที่ยาวนานต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
ราคาการอัตโนมัติของปริมาณงานตามกระแสน้ำ
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวระบบอัตโนมัติสำหรับงานตามรอบน้ำ
- G2: 4. 7/5 (57 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (32 รีวิว)
5. NinjaOne
หัวใจสำคัญของข้อเสนอของ NinjaOne คือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่ทรงพลัง NinjaOne มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมไอทีในการจัดการอุปกรณ์ปลายทางจำนวนมาก ติดตั้งและจัดการแพตช์ รวมถึงทำงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในการช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับงานบริหารจัดการไอทีได้หลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติเด่นของ NinjaOne
- รวมศูนย์การตรวจสอบทรัพย์สินไอทีทั้งหมดด้วยการจัดการจุดสิ้นสุด
- ระบุและแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็วผ่านการจัดการแพตช์
- ให้การสนับสนุนระยะไกลอย่างไร้รอยต่อด้วยการเข้าถึงเพียงคลิกเดียว
- ดำเนินการติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแบบครอบคลุมสำหรับจุดเชื่อมต่อที่กระจายอยู่
- ประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำๆ ด้วยการอัตโนมัติงาน IT ที่ใช้บ่อย
- ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีและจัดการแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ด้วยโซลูชันความปลอดภัยแบบครบวงจร
- บริหารจัดการสุขภาพของจุดสิ้นสุดเชิงรุกด้วยความสามารถในการตรวจสอบและแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ NinjaOne
- การขาดการสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลด้วย SCIM กับ Azure
- การขาดการรองรับ SAML กับ Azure และการรองรับการใช้งานแบบหลายองค์กร (multi-tenancy) ทำให้ตัวเลือก SSO สำหรับลูกค้าที่ใช้ Azure tenant ของตนเองมีจำกัด
ราคาของ NinjaOne
- ใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจของแต่ละบุคคล
คะแนนและรีวิวของ NinjaOne
- G2: 4. 8/5 (1102 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (204 รีวิว)
6. Pipefy
Pipefy โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอัตโนมัติกระบวนการที่เสริมด้วย AI อย่างทรงพลัง ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและข้อกำหนดด้านทรัพยากร IT ได้อย่างมีนัยสำคัญ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เน้นการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขจัดปัญหาความซับซ้อนของระบบด้วยเครื่องมือเดียวที่ครอบคลุมทุกด้าน
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- รวมศูนย์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานบริการ เพื่อการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
- ลดความซับซ้อนในการสร้างกระบวนการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคด้วย AI co-pilot ครอบคลุมการสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ถึง 85%
- เชื่อมต่อกับแอปและระบบมากกว่า 300 รายการเพื่อการผสานการทำงานที่ไร้รอยต่อ
- รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2, ISO 27001, SSO และ MFA
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ด้วยการมองเห็นกระบวนการแบบครบวงจร บันทึกการตรวจสอบ และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและความต้องการทรัพยากรด้านไอที, ปรับปรุงประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายโดยรวม
- บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วด้วยการปรับใช้ที่รวดเร็วและเสริมด้วย AI
ข้อจำกัดของ Pipefy
- อีเมลอัตโนมัติบางฉบับอาจถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมของผู้รับ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คนและ 5 กระบวนการ
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipefy
- G2: 4. 6/5 (223 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (305 รีวิว)
7. ไดนาเทรซ
Dynatrace นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการสังเกตการณ์และความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของระบบคลาวด์และส่งเสริมนวัตกรรมที่ปลอดภัยด้วยระบบวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้มอบการมองเห็นที่ครอบคลุมทั่วทั้งเทคโนโลยีสแต็กทั้งหมด ส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynatrace
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการมองเห็นที่ครอบคลุมในสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ผ่านการสังเกตการณ์โครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยการสังเกตการณ์แอปพลิเคชัน
- ปกป้องแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานด้วยการตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยการตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัล
- ขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจจากเมตริกดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ
- ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการตรวจจับและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
- ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้วยโซลูชันการสังเกตการณ์และความปลอดภัยที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Dynatrace
- ผลตอบรับบ่งชี้ถึงความท้าทายในการได้รับการตอบกลับการสนับสนุนที่ทันเวลาและความยากลำบากในการเข้าถึงการสนับสนุนแบบเรียลไทม์สำหรับปัญหาเร่งด่วน
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเครื่องมือนี้ยากต่อการเรียนรู้และช้าในการนำทาง
ราคาของ Dynatrace
- ราคาพิเศษตามโมดูลที่เลือก
คะแนนและรีวิวของ Dynatrace
- G2: 4. 5/5 (1242 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (51 รีวิว)
8. ActiveBatch
ActiveBatch นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการด้านไอทีไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจ ด้วยขั้นตอนงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด การจัดตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ และการผสานรวมที่หลากหลาย จึงออกแบบมาเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
ความสามารถของมันในด้านการอัตโนมัติของงาน, การโอนถ่ายไฟล์, และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์, รวมถึงอื่น ๆ, แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของมันในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายขององค์กรสมัยใหม่.
คุณสมบัติเด่นของ ActiveBatch
- เข้าถึงขั้นตอนการทำงานสำเร็จรูปหลายร้อยรายการด้วยคลังขั้นตอนงาน ช่วยขจัดความจำเป็นในการเขียนสคริปต์เองและลดเวลาในการพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองและความคล่องตัวในการดำเนินงานด้วยฟีเจอร์การจัดตารางงานขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิกผ่านการจัดการและการจัดเตรียมทรัพยากรบนคลาวด์
- รับประกันความน่าเชื่อถือของบริการและป้องกันการล้มเหลวด้วยการจัดการ SLA อย่างเชิงรุก
- ปกป้องระบบและข้อมูลด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การตรวจสอบ และการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ ActiveBatch
- ไม่สามารถสร้างตารางเวลาที่รวมวินาทีได้ ซึ่งอาจจำกัดงานที่ต้องการการจับเวลาอย่างแม่นยำ
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์การรายงานไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ว่าควรมีการปรับปรุงในด้านการแสดงข้อมูลและการรายงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ข้อจำกัดในการกำหนดปฏิทินวันหยุดตามวันที่และช่วงเวลาอาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการจัดตารางงานในช่วงเวลาทำงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน
ราคาของ ActiveBatch
- ราคาตามสั่ง
คะแนนและรีวิวของ ActiveBatch
- G2: 4. 6/5 (191 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (56 รีวิว)
9. Nintex
Nintex เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ตั้งแต่การระบุและจัดการกระบวนการไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการวิเคราะห์
มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านระบบอัตโนมัติที่หลากหลายในองค์กรต่างๆ โดยนำเสนอเครื่องมือสำหรับการทำงานอัตโนมัติของแบบฟอร์ม ระบบอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA) การสร้างเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ความหลากหลายนี้ทำให้ Nintex เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- เชื่อมต่อผู้คน กระบวนการ และข้อมูลอย่างไร้รอยต่อด้วยแอปพลิเคชันบนคลาวด์ผ่านระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- บันทึกหรือแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มดิจิทัล
- เพิ่มเวลาที่มีค่าสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ด้วยการทำให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA)
- ทำให้การจัดการวงจรชีวิตของเอกสารง่ายขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของ Salesforce
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Nintex
- Nintex อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ต้องการการแยกวิเคราะห์ไฟล์ CSV หรือการจัดการข้อมูลปริมาณมาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ
- อาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการปรับแต่งอินเทอร์เฟซเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่อนุญาตให้มีการออกแบบที่หนาแน่นและปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ Nintex
- ข้อดี: $25,000 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $50,000 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กำหนดเอง: ราคาที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้
คะแนนและรีวิวของ Nintex
- G2: 4. 3/5 (1021 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (82 รีวิว)
10. ซลูรี
แพลตฟอร์มของ Zluri มอบการมองเห็นที่ไม่มีใครเทียบได้ในโครงสร้าง SaaS ขององค์กร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน การเข้าถึงของผู้ใช้ และการใช้จ่าย ช่วยให้ทีม IT สามารถควบคุมแอปพลิเคชัน SaaS ของตนได้อีกครั้งด้วยการดำเนินการและเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ SaaS ที่พบบ่อย
จากการป้องกันระบบ IT ที่ไม่ได้รับการควบคุมไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการจัดการสินทรัพย์Zluri ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้าน IT ที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Zluri
- ติดตามระบบ IT ที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างต่อเนื่อง, จัดการสัญญา, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ใบอนุญาตเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน SaaS
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการของสิทธิขั้นต่ำที่สุด โดยมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้เป็นประจำ
- ใช้แคตตาล็อกที่ครอบคลุมกว่า 800 การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับสภาพแวดล้อม IT ได้เกือบทุกประเภท
- ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว และสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองภายในไม่กี่สัปดาห์ผ่าน API แบบเปิดและ iPaaS ที่สามารถขยายได้
ข้อจำกัดของ Zluri
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สับสนและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- การนำไปใช้ในระยะแรกอาจใช้เวลานานและซับซ้อน
ราคาของ Zluri
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zluri
- G2: 4. 7/ 5 (123 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (24 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีของคุณด้วย ClickUp
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลดล็อกประสิทธิภาพและนวัตกรรมในระดับใหม่ภายในทีมไอที แพลตฟอร์มแต่ละตัวในรายการของเรามีจุดเด่นเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของการทำงานอัตโนมัติด้านไอทีและกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดการงานและการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ไปจนถึงการจัดการ SaaS และความปลอดภัย
เมื่อคุณพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานขององค์กร การก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นขั้นตอนสำคัญ สำรวจตัวเลือกเหล่านี้และดูว่ามันสามารถเข้ากับกลยุทธ์ด้านไอทีของคุณได้อย่างไรเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้และค้นพบความแตกต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการทำให้กระบวนการด้านไอทีของคุณเป็นอัตโนมัติ