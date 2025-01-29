10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการด้านไอทีที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เฮ้ เหล่าแชมป์ไอที! พวกคุณคือผู้กอบกู้ของเราจริง ๆ ทุกครั้งที่อินเทอร์เน็ตในออฟฟิศมีปัญหา การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์รวน หรือแอปพลิเคชันล่มโดยไม่ทราบสาเหตุ พวกเราก็ต้องพึ่งพาคุณเสมอ ดูเหมือนว่าปัญหาทุกอย่างจะมีทางแก้ในสายตาคุณเสมอ
แต่?
แต่มันคงยากที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ มากมายในแต่ละวันใช่ไหม?
แม้ว่าเราจะไม่สามารถแบ่งเบาภาระทั้งหมดของคุณได้ แต่เราสามารถแนะนำซอฟต์แวร์โซลูชันที่จะช่วยคุณได้ นี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการด้านไอทีที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 แต่ก่อนอื่น...
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการไอที?
นี่คือรายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการไอทีที่ดีที่สุด:
- ฟังก์ชันการทำงาน: เลือกเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติการไอทีที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ตรงกับความต้องการและเป้าหมายการปฏิบัติการไอทีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือข่าย ให้ค้นหาเครื่องมือการจัดการการปฏิบัติการไอทีที่สามารถให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และรายงาน
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือการดำเนินงานด้านไอทีควรติดตั้ง กำหนดค่า และใช้งานได้ง่าย เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การนำทางที่เข้าใจง่ายเอกสารประกอบที่ชัดเจน และสามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้ดี
- ความสามารถในการปรับขนาด: โซลูชันการจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดควรสามารถรองรับการเติบโตและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม IT ของคุณ โดยปรับขนาดขึ้นหรือลงตามความต้องการของการดำเนินงาน IT และทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังควรสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น คลาวด์, IoT, AI และ 5G
- ความปลอดภัย: ที่สำคัญที่สุด โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณต้องได้รับการปกป้องจากการโจมตีทางไซเบอร์และภัยคุกคามต่างๆ ควรมองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัส การยืนยันตัวตน การอนุญาต และการตรวจสอบ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย เช่น GDPR, HIPAA และ PCI DSS
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้อยู่ในสภาพที่ดี
10 ซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการด้านไอทีที่ดีที่สุด
1. คลิกอัพ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ช่วยให้คุณวางแผน ติดตามและจัดการการดำเนินงานด้านไอทีของคุณจากระยะไกล
พร้อมด้วย ClickApps มากกว่า 35 รายการและเทมเพลตการจัดการการดำเนินงานด้านไอทีหลายร้อยแบบที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการของคุณ ClickUp นำเสนอหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานด้านไอทีแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
สร้างงานใน ClickUpและกำหนดหมวดหมู่เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์, ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์, และความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์.สื่อสารกับทีมไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณผ่านการแชท, ความคิดเห็น, และการแชร์ไฟล์.
อะไรเพิ่มเติมอีก? บันทึกกระบวนการ IT ของคุณ เช่น การรับพนักงานใหม่, การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง, การทดสอบการปล่อย, และอื่น ๆ ในClickUp Docsเพื่อให้ทุกคนมีบริบทที่ชัดเจน. คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่าง ๆ ได้เพื่อดำเนินกระบวนการทำงานและปรับปรุงการจัดการเหตุการณ์ร่วมกับทีมของคุณ. เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตกระบวนการทำงาน,เปลี่ยนสถานะโครงการ, และอื่น ๆ ได้ทั้งหมดภายในตัวแก้ไขของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวม, กระบวนการทำงาน, และตัวกระตุ้นเพื่อทำให้กระบวนการรายงานข้อผิดพลาดของคุณเป็นอัตโนมัติและง่ายขึ้น
- เลือกจากมุมมอง ClickUp กว่า15 แบบ เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และอื่นๆ เพื่อให้คุณมองเห็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างครบถ้วน รวมถึงเครือข่าย อุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ
- สร้างและแบ่งปันเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ที่เป็นระเบียบด้วยClickUp Docs
- เทมเพลต ClickUpและSOPสำหรับรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และปัญหาอื่นๆลองใช้เทมเพลตรายงานเหตุการณ์ IT ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาและความพยายามในการตั้งค่าและปรับแต่ง
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: $5 ต่อสมาชิก (มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงิน)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Connecteam
Connecteam เป็นโซลูชันการจัดการการดำเนินงานแบบครบวงจร ซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์ของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดำเนินงานด้านไอทีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการจัดการงานและการจัดการทีมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานและรายการตรวจสอบ กำหนดวันที่ครบกำหนด และสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานได้
นอกจากนี้ยังช่วยลดการพึ่งพา IT สำหรับบริษัทโดยการให้การเข้าถึงโดยตรงต่อความรู้ของบริษัท, ทรัพยากร, และผู้ติดต่อในที่เดียว โดยไม่มีความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดความปลอดภัย
ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สูงสำหรับธุรกิจทุกขนาด Connecteam เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้จัดการทีมที่กระจายอยู่หลายแห่งและทำงานข้ามสายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและรักษาผลผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สื่อสารกับสมาชิกทีมไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการแชทสด การอัปเดตของบริษัท แบบสำรวจ และอื่นๆ
- จัดระเบียบการดำเนินงานด้านไอทีประจำวันของคุณ เช่น การสร้างและมอบหมายงาน การกรอกแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบ และการรายงานปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าและสถานะของแต่ละงานและแบบฟอร์ม พร้อมรับรายงานแบบเรียลไทม์จากภาคสนาม
- สร้างและส่งตารางเวลา ติดตามชั่วโมงการทำงานพร้อมตำแหน่ง GPS และรั้วเสมือน และส่งออกใบลงเวลาทำงานสำหรับการจ่ายเงินเดือน
- อบรมและพัฒนาทักษะและความรู้ของทีม IT ของคุณด้วยคุณสมบัติการเติบโตของพนักงาน รวมถึงหลักสูตรบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก (น้อยกว่า 30 ผู้ใช้)
- ไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือจัดการบริการไอทีที่ได้รับความนิยม เช่น Jira, Zendesk หรือ ServiceNow
ราคาของ Connecteam
- ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
- แผนการชำระเงินทั้งหมดมีส่วนลดสำหรับผู้ใช้ 30 คนขึ้นไป
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
3. ServiceNow
ซอฟต์แวร์ServiceNowเปรียบเสมือนกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ⚒️ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหลากหลายฟังก์ชันสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการปฏิบัติการด้านไอที การบริหารจัดการบริการไอที การบริหารจัดการบริการลูกค้า การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากมาย
โซลูชันการจัดการปฏิบัติการไอทีของ ServiceNow ใช้ประโยชน์จาก AI ในการระบุและแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามทีม ก่อนที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่การสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและการจัดการพนักงานกะไปจนถึงการอัตโนมัติการจัดสรรเหตุการณ์และการสร้างรายงานวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์นี้มอบโซลูชันไฮเปอร์แคร์สำหรับการจัดการการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเครื่องมือและกระบวนการทำงานภายในซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย ServiceNow มีผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงอย่าง Microsoft, Adobe และ NASA!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- มองเห็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณได้อย่างครบถ้วน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เสมือนจริง บนคลาวด์ และแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
- ตรวจสอบสุขภาพและประสิทธิภาพของบริการ IT และแอปพลิเคชันของคุณ, ระบุและแก้ไขปัญหา, และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความน่าเชื่อถือ
- ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ลดสัญญาณรบกวน และคาดการณ์ปัญหา
- ใช้การวางแผนสถานการณ์จำลองและการวิเคราะห์แบบสมมติเพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ผสานรวมกับระบบไอทีที่คุณมีอยู่ รวมถึงเครื่องมือการตรวจสอบ แพลตฟอร์มคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ไม่มีความเข้ากันได้กับระบบเก่าหรือระบบที่กำหนดเองบางระบบ ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมและการมองเห็นเพื่อจัดการกับความซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงของระบบคลาวด์และ DevOps บางระบบ
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
4. โซลาร์วินด์
SolarWinds เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ช่วยให้คุณเร่งกระบวนการแก้ไขปัญหาและหาทางออกได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดที่ทรงพลังของมันช่วยให้คุณสามารถซ้อนทับตัวชี้วัดประสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้—เครือข่าย, การเสมือน, และการจัดเก็บข้อมูล—เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นสถานะและประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมไอทีของคุณได้แบบเรียลไทม์
จากการติดตามประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานบนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งในกลุ่ม Fortune 500
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds
- ตรวจสอบและจัดการแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานในสถาปัตยกรรมแบบหลายคลาวด์และหลายสถานที่
- ทำให้ การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีของคุณง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่มีการมองเห็นสถานะและแจ้งเตือนแบบครบวงจร
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล, แอปพลิเคชันเว็บ, เซิร์ฟเวอร์, คอนเทนเนอร์, ระบบจัดเก็บข้อมูล, และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของคุณด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำนายอนาคตได้พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ปกป้องเครือข่ายจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกโดยการเชื่อมโยงบันทึกและเหตุการณ์, ปรับปรุงซอฟต์แวร์, และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์
ข้อจำกัดของ SolarWinds
- การผสานการทำงานที่จำกัดสำหรับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เลือก
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการขยายตัว เช่น เวลาตอบสนองช้า การใช้ทรัพยากรสูง หรือขีดความสามารถที่จำกัด
ราคาของ SolarWinds
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SolarWinds
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (560+ รีวิว)
5. ซลูรี
กำลังมองหาเครื่องมือบริหารจัดการปฏิบัติการด้านไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน SaaS ของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล Zluri คือคำตอบ
Zluri ช่วยให้ทีมไอทีค้นพบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย และควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS ทั้งหมดในองค์กรได้จากแดชบอร์ดเดียว
ประโยชน์? ลดการขยายตัวของ SaaS ที่ไม่จำเป็น, ไม่มีระบบ IT ที่ไม่ได้รับการควบคุมและการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น, และการจัดการการเข้าถึงที่ปลอดภัย
Zluri ยังให้บริการโซลูชันการจัดการตัวตนสำหรับองค์กร ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจัดซื้อ การรับเข้า การออกจากงาน และการตรวจสอบการเข้าถึง Zluri ช่วยประหยัดเวลาของทีมไอทีจากงานที่ซ้ำซาก
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือความสามารถในการสร้าง "คู่มือปฏิบัติการ" ของเวิร์กโฟลว์ที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อมาตรฐานการดำเนินการซ้ำๆ
คุณสมบัติเด่นของ Zluri
- ค้นพบและติดตามแอปพลิเคชัน SaaS ทั้งหมดที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร
- วิเคราะห์และปรับปรุงสัญญาของแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆ เพื่อระบุการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้และโอกาสในการรวมระบบ
- ระบบอัตโนมัติการจัดเตรียมและการยกเลิกการเข้าถึง SaaS สำหรับผู้ใช้ และบังคับใช้นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆ เช่น Asana, Webex และ Todoist พร้อมมอบแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์และระบบรายงานที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Zluri
- การนำไปใช้ที่กินเวลาและท้าทายในทรัพย์สินซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ที่ซับซ้อน
- ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เช่น JIRA และ GIT เป็นต้น
- การเริ่มต้นใช้งานที่ซับซ้อนและบางครั้งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Zluri
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Zluri
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. สปลังก์
Splunk เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่ใช้ AIOps สำหรับการคาดการณ์ การตรวจจับ และการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบเรียลไทม์ เช่น บันทึกเหตุการณ์ เหตุการณ์ เมตริก และการแจ้งเตือน ฟีเจอร์เด่นของ Splunk ได้แก่ แดชบอร์ดที่เน้นบริการ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการจัดการเหตุการณ์อัจฉริยะ
นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับข้อมูลทุกประเภทและปริมาณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, เซ็นเซอร์, และอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk
- แอปพลิเคชัน, ปลั๊กอิน, และเนื้อหาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองกรณีการใช้งานการดำเนินงาน IT ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการเชิงคาดการณ์ หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์
- มุมมองการคัดแยกตาม KPI เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
- ชุดเครื่องมือและกรอบการทำงานสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างและปรับใช้โมเดลที่กำหนดเองหรือใช้โมเดลที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Splunk
ข้อจำกัดของ Splunk
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่
- อาจมีความซับซ้อนในการปรับให้เหมาะสมเพื่อความเร็ว เนื่องจาก Splunk ใช้ภาษาค้นหาที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะชื่อว่า SPL (Search Processing Language) ในการค้นหาและจัดการข้อมูล คุณจึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนคำสั่ง SPL
ราคา Splunk
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Splunk
- G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
7. โอโด
Odoo เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่นำเสนอแอปพลิเคชันธุรกิจแบบโอเพนซอร์สครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลายด้าน เช่น การบัญชี การขาย บริการ การเงิน การตลาด และอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่ง Odoo ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เข้าถึงซอร์สโค้ด และแก้ไขเพื่อผสานรวมกับเครื่องมือและระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ชุดแอปพลิเคชันบัญชีของ Odoo ให้บริการเฉพาะด้านการเงินของการจัดการสินทรัพย์ไอทีขั้นพื้นฐานเท่านั้น หากคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันการจัดการการดำเนินงานไอทีแบบครบวงจร คุณจะต้องดาวน์โหลดโมดูลหรือแอปเพิ่มเติมจากระบบนิเวศแอปของ Odoo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณ เช่น คอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์, เครื่องพิมพ์, เป็นต้น
- มอบสินทรัพย์ให้กับพนักงาน สถานที่ หรือแผนกต่าง ๆ และติดตามสถานะ การรับประกัน และการเสื่อมราคา
- กำหนดเวลาและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขสำหรับอุปกรณ์ไอทีของคุณ
- จัดการคำขอบริการ IT จากพนักงานหรือลูกค้าของคุณ สร้างตั๋วงาน, มอบหมายตัวแทน, และติดตามเวลาการแก้ไขและระดับความพึงพอใจของแต่ละคำขอ
- บริหารโครงการไอทีด้วยวิธีการแบบアジล เช่น Scrum หรือ Kanban
ข้อจำกัดของ Odoo
- การติดตั้งที่ซับซ้อนและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน คุณอาจจำเป็นต้องจ้างนักพัฒนาหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการตั้งค่าและปรับแต่ง Odoo
- แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้ แต่ Odoo ไม่ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขมุมมองและแบบจำลองที่มีอยู่ได้ และประสบปัญหาการขาดการสนับสนุนสำหรับการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ราคาของ Odoo
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (870++ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
8. ManageEngine OpManager
ManageEngine OpManager เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แนวทาง AIOps เพื่อช่วยคุณในการจัดการเครือข่าย การจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การจัดการศูนย์ข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพ
OpManager สามารถบอกคุณได้ว่าเครือข่ายของคุณมีความเร็วเท่าใด ข้อมูลถูกส่งและรับมากเพียงใด พื้นที่ว่างบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเหลืออยู่เท่าใด และหากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆ
มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยพร้อมกลไกการตรวจจับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและการวิเคราะห์บันทึกทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งเตือนการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpManager
- รับการมองเห็นสถานะและประสิทธิภาพของเครือข่ายแบบเรียลไทม์ด้วยตัวชี้วัดมากกว่า 2000 รายการ พร้อมแดชบอร์ด กราฟ และรายงานที่ใช้งานง่าย ตรวจจับและแก้ไขปัญหาเครือข่ายด้วยระบบแจ้งเตือน การเตือนภัย และการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเครือข่ายของคุณและวางแผนสำหรับความจุด้วยการวิเคราะห์การจราจรในเครือข่าย การจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์ และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
- การติดตั้งด้วยตนเองพร้อมเครื่องมือตั้งค่าที่ใช้งานง่ายและคำแนะนำ
- ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ ManageEngine อื่น ๆ และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ OpManager
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในสภาพแวดล้อมไอทีแบบคลาวด์หรือแบบไฮบริด
- การผสานระบบ API แบบจำกัดกับอุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ในตัว
ราคา OpManager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OpManager
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
9. SafetyCulture
SafetyCulture (เดิมชื่อ iAuditor) เป็นแพลตฟอร์มการดำเนินงานในสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้นการให้บริการหลักสี่ด้าน ได้แก่ การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ช่วยให้คุณสามารถสร้างและดำเนินการรายการตรวจสอบดิจิทัล การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์การทำงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรของคุณ
ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์นี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อความปลอดภัย, การเข้าถึง, ความสามารถในการขยายตัว, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด. คุณยังสามารถใช้เซ็นเซอร์, การผสานระบบ, และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณได้.
คุณสมบัติเด่นของ SafetyCulture
- ค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย, คุณภาพ, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประสิทธิภาพการผลิตของคุณเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการ IT ของคุณและลดต้นทุน
- มอบหมายงาน รายงานปัญหา จัดการสินทรัพย์ ฝึกอบรมทีมของคุณ และสื่อสารกับพวกเขาผ่านแพลตฟอร์ม
- ตรวจสอบทรัพย์สินด้านไอที อุปกรณ์ และระบบของคุณโดยใช้เซ็นเซอร์และเทเลเมติกส์เพื่อการตรวจจับและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ SafetyCulture
- ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยและอาจไม่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการการดำเนินงานด้านไอที
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ราคาของ SafetyCulture
- พรีเมียม: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ SafetyCulture
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
10. Scoro
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงาน Scoro ได้รับการยกย่องว่าเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดของคุณ
มันช่วยให้คุณวางแผนและติดตามโครงการ งาน เวลา งบประมาณ ใบแจ้งหนี้ และรายงานทั้งหมดในที่เดียว คุณยังสามารถติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ในรายละเอียด และตรวจสอบการใช้งานและความสามารถของทีมของคุณได้
คุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การขายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการต้นทุนได้ด้วยระบบการจัดการงานแบบครบวงจรของ Scoro
Scoro ส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับทีมและลูกค้าของคุณเพื่อจัดระเบียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกันและแผนภูมิแกนต์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนการชำระเงิน
- รายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยคาดการณ์ทรัพยากร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Scoro
- ซับซ้อนเกินไปและมีฟีเจอร์มากเกินความจำเป็นสำหรับโครงการขนาดเล็ก
- การขาดการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Slack, Asana และ Trello
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ทุกแผนต้องมีผู้ใช้ขั้นต่ำ 5 คน
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
ทำให้การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
การบริหารจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่ราบรื่นต้องอาศัยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความทุ่มเทของทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น ควรให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น ขยายขนาดได้ และมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp
ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการธรรมดาทั่วไป แต่เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการยกระดับการบริหารจัดการงาน IT ของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงงาน (Dependencies), แท็ก (Tags), การมอบหมายงานหลายบุคคล (Multiple Assignees) และระดับความสำคัญ (Priorities) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความรับผิดชอบสำหรับทุกปัญหา IT ที่เกิดขึ้น
ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รูปแบบ ระบบของเราสามารถผสานเข้ากับระบบไอทีที่คุณมีอยู่ได้ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการจัดการระบบไอทีของบริษัทคุณ
โดยการรวมศูนย์การติดตามสินทรัพย์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนการตรวจสอบ เอกสาร และอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นเช่น ClickUp ผู้นำด้านไอทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาได้ถึง 35%ส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามทีม และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เชื่อถือได้มากขึ้น