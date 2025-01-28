บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

ความท้าทายเช่น การขาดแคลนแรงงาน, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, ความยั่งยืน, และการโลกาภิวัตน์ ได้ทำให้การบริหารจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจกลายเป็นงานที่ยากลำบากมากกว่าที่เคยเป็นมา

บริษัททุกขนาดจำเป็นต้องปรับตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการมีกลยุทธ์ กระบวนการ และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อรองรับความท้าทายเหล่านี้

เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ เราได้รีวิวซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดไว้ด้านล่างนี้

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการ?

ในโลกธุรกิจ ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและลดต้นทุนการดำเนินงาน

แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะหาสิ่งที่เหมาะสมได้อย่างไร? และค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร?

นี่คือรายการตรวจสอบสำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของธุรกิจที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการ:

  • แพลตฟอร์มครบวงจร: ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน คุณกำลังจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่มากมาย หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและเวลาในการสลับแอปและทำซ้ำขั้นตอนการทำงานโดยมองหาโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมแอปที่สำคัญที่สุดเข้าด้วยกัน
  • การจัดการงานที่ครอบคลุม: กำหนดขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสูงสุดผ่านการวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
  • การนำเสนอข้อมูลและการรายงาน: แผนภูมิและกราฟที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
  • ความร่วมมือและการสื่อสาร: ช่องทางที่รวมศูนย์และการแบ่งปันเอกสารส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  • ความเข้ากันได้ของการผสานรวม: หาการผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปที่คุณมีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นของระบบการจัดการการดำเนินงานของคุณ
  • การบริหารจัดการพนักงาน, การมีส่วนร่วม, และการฝึกอบรม: มองหาเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการพนักงาน, การมีส่วนร่วม, และการฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจ

โดยการพิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและผลักดันให้ประสบความสำเร็จ!

ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

ในรายการด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดของปี 2024 เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ราคา และความยืดหยุ่นในการขยายระบบเมื่อทำการแนะนำ

เราจะให้ภาพรวมสั้น ๆ ของเครื่องมือซอฟต์แวร์แต่ละตัวแก่คุณด้วย เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบและแยกแยะตัวเลือกต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจทุกขนาด

จัดระเบียบ ขยาย และเพิ่มขนาดธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการสำนักงาน การจัดการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ และความสามารถในการจัดการทีม

จัดการธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามงานการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการพนักงาน การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลแม่แบบ SOP การจัดการเอกสาร การจัดการผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ ClickUp มอบระบบการจัดการการดำเนินงานที่มั่นคงสำหรับทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
  • การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกหงุดหงิด
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนอุปกรณ์มือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,334+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,739 รายการ)

2. Connecteam

แดชบอร์ด Connecteam
ผ่านทางConnecteam

Connecteamเป็นโซลูชันการจัดการพนักงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจประสานงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสำหรับทีมที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะทำงาน

ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานของเรามีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารกับพนักงาน, ระบบบันทึกเวลา, การจัดตารางงาน, รายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม, การจัดการงานของพนักงาน, และการจัดการทรัพยากรบุคคลและบุคลากร

Connecteam เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย! อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจสูง
  • การสื่อสารแชทบนมือถือแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม
  • รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติที่มีประโยชน์ เช่น รายงานสิ้นกะ

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • จำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติทั้งหมด
  • ผู้รีวิวหลายคนรู้สึกว่าแผนราคาอาจมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผลมากขึ้น

ราคาของ Connecteam

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: $49/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Connecteam รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 39+ รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (294+ รีวิว)

3. เน็ตสูท

แดชบอร์ด Netsuite
ผ่านทางNetsuite

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานที่เน้นด้านการเงินเป็นหลัก ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ช่วยให้ธุรกิจจัดการด้านการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันให้บริการคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการบัญชี, CRM, การจัดการสินค้าคงคลัง, อีคอมเมิร์ซ, และอื่น ๆ. NetSuite เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับขนาดได้และยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้ได้โดยธุรกิจทุกขนาด.

NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหา ระบบการจัดการการดำเนินงานแบบคลาวด์หรือซอฟต์แวร์ภายในระบบ ERP แบบครบวงจรที่ช่วยให้พวกเขาจัดการการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้า NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Netsuite

  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการมองเห็นธุรกิจของคุณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
  • สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโต
  • สามารถจัดการการวางแผนทางการเงิน, การรายงาน, และการรวมบัญชี

ข้อจำกัดของ Netsuite

  • ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า
  • จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเนื่องจากความซับซ้อนของซอฟต์แวร์
  • การปรับแต่งอาจต้องใช้การฝึกอบรมขั้นสูงหรือทักษะเฉพาะ

ราคาของ Netsuite

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Netsuite

  • G2: 4. 0/5 (2,618+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,346+ รีวิว)

4. SafetyCulture

แดชบอร์ด SafetyCulture
ผ่านทางSafetyCulture

SafetyCulture, เดิมชื่อ iAuditor,เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบและรายงาน

คุณสมบัติที่หลากหลายของมันประกอบด้วยการจัดการการตรวจสอบ, การระบุอันตราย, การจัดการเหตุการณ์, การจัดการการฝึกอบรม, เครื่องมือสื่อสาร, และความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง

ในฐานะโซลูชันบนระบบคลาวด์ SafetyCulture รับประกันการเข้าถึงได้จากทุกที่ และพร้อมสำหรับการขยายตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต มุ่งเน้นการเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น การปฏิบัติตามข้อกำหนด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ SafetyCulture

  • ใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์
  • สร้างรายงานการตรวจสอบในทันที
  • ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา

ข้อจำกัดของ SafetyCulture

  • ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  • ผู้ตรวจสอบรายงานข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
  • ผู้วิจารณ์บางท่านต้องการตัวเลือกแบบ If/And แทนที่จะเป็น If/Then เท่านั้น

ราคาของ SafetyCulture

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ SafetyCulture

  • G2: 4. 4/5 (47+ รีวิว)
  • Capterra (iAuditor):4. 6/5 (193+ รีวิว)

5. Scoro

แดชบอร์ด Scoro
ผ่านทางScoro

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงาน Scoro เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจของเรารวบรวมเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการจัดการโครงการหลายโครงการหรือติดตามทุกอย่างตั้งแต่การขายไปจนถึงการเงิน Scoro ก็พร้อมให้บริการคุณ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลัง Scoro ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ติดตามโครงการของคุณอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยโซลูชันครบวงจรของ Scoro

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นใช้งานของ Scoro ช่วยให้คุณตั้งค่า ปรับแต่ง และฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความสดใหม่ สะอาด และใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับการวางแผนงบประมาณและการวางแผนอนาคต

ข้อจำกัดของ Scoro

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
  • ต้องการการฝึกอบรมเนื่องจากความซับซ้อนในการเรียนรู้
  • คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 386+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (223+ รีวิว)

6. โอโด

แดชบอร์ด Odoo
ผ่านทางOdoo

Odoo เป็นโมเดลการพัฒนาแบบโอเพนซอร์สที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการการดำเนินงาน โดยให้บริการชุดแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

ครอบคลุมหลากหลายด้านการทำงาน รวมถึงการขาย, CRM, สินค้าคงคลัง, การผลิต, การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ

แนวทางแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้ของ Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกและผสานรวมโมดูลเฉพาะที่ต้องการได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจร Odoo ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo

  • รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในภูมิภาคและตลาดที่หลากหลาย
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและผสานรวมแอปพลิเคชันเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของตนได้
  • ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Odoo

  • การออกแบบแบบโมดูลาร์อาจทำให้การปรับแต่งทำได้ยาก
  • ผู้ใช้รายงานว่างานที่ทำซ้ำๆ อาจใช้เวลามาก
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Odoo

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: $37/เดือน ต่อผู้ใช้

Odoo รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (98+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (703+ รีวิว)

7. Pipefy

แดชบอร์ด Pipefy
ผ่านทางPipefy

Pipefy เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทุกขนาด

Pipefy สามารถใช้เพื่ออัตโนมัติการจัดการงานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดซื้อ, บริการลูกค้า IT, ทรัพยากรบุคคล, และการขาย.

อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การผสานรวม, และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Pipefy ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการการดำเนินงาน

คุณสมบัติเด่นของ Pipefy

  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ของทีม
  • กระบวนการลงทะเบียนที่ใช้เวลานาน
  • ใช้งานง่ายมาก โดยเฉพาะสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง

ข้อจำกัดของ Pipefy

  • ไม่มีระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ระดับโลก หมายถึงการทำงานเพิ่มเติมเล็กน้อยในขั้นตอนการอนุมัติ
  • ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าไม่ทุกฟิลด์สามารถค้นหาได้
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือมีความซับซ้อนในการตั้งค่า

ราคาของ Pipefy

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Pipefy

  • G2: 4. 6/5 (212+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 304+ รายการ)

8. Zoho Creator

แดชบอร์ด Zoho Creator
ผ่านทางZoho Creator

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-codeเพื่อช่วยคุณสร้างซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ Zoho Creator อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

Zoho Creator สามารถใช้สร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการที่กำหนดเองได้

มันนำเสนอคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดิจิทัลและจัดการการดำเนินงานและกระบวนการทำงานได้ รวมถึงการผสานรวมกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่

ตั้งแต่การสร้างแบบฟอร์มไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การรายงาน, และการร่วมมือ, เครื่องมือการจัดการการดำเนินงานของ Zoho มอบคุณสมบัติที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการบริการลูกค้า, และตัดสินใจได้ดีขึ้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator

  • เรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยห้องสมุดบทเรียน
  • ระบบอัตโนมัติที่มั่นคงและขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
  • การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho

ข้อจำกัดของ Zoho Creator

  • ผู้รีวิวหลายคนบ่นเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าที่ช้า
  • ทรัพยากรช่วยเหลือที่จำกัดสำหรับการเริ่มต้น
  • การบริหารจัดการต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ Zoho Creator

  • มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปรับแต่งตามความต้องการ: ติดต่อเพื่อขอราคา

Zoho Creator คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (155+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (149+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกของ Zoho เหล่านี้!

9. ฮับสปอต ออปเปอร์เรชั่นส์ ฮับ

แดชบอร์ดศูนย์กลางการดำเนินงานของ Hubspot
ผ่านทางHubspot Operations Hub

หากคุณเป็นผู้ใช้ HubSpot คุณอาจต้องการตรวจสอบ HubSpot Operations Hub สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ที่ทีมสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อแอป ซิงค์และทำความสะอาดข้อมูลลูกค้า และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์การดำเนินงานถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดปรับปรุงการจัดการข้อมูล, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และขยายการดำเนินงานของพวกเขา. มันเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ HubSpot, ดังนั้นคุณจะต้องใช้ CRM ร่วมกับมัน.

หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการจัดการข้อมูล, อัตโนมัติการทำงานของคุณ, และขยายการดำเนินงานของคุณ, HubSpot Operations Hub อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่คุณควรพิจารณา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Operations Hub

  • บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแชท โทรศัพท์ หรืออีเมล
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,400 รายการ
  • เว็บฮุคและการทำงานอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมได้และบอท

ข้อจำกัดของ Hubspot Operations Hub

  • คุณต้องใช้แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Hubspot ด้วย
  • มีแผนฟรี แต่แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีค่าใช้จ่ายสูง
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมาก

ราคาของ Hubspot Operations Hub

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $45/เดือน
  • มืออาชีพ: 720 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $2,000/เดือน

Hubspot Operations Hub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 365+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 8/5 (263+ รีวิว)

10. พรูฟฮับ

แดชบอร์ดของ ProofHub
ผ่านทางProofHub

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เข้าใจง่าย ProofHubซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันนำเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ใช้งานง่าย

แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังของมันช่วยในการวางแผนและดำเนินการโครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติช่วยให้งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือแชร์ไฟล์และตรวจสอบงานยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ของ ProofHub ช่วยให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและการดำเนินงานที่ราบรื่น

ด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ธุรกิจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทำให้ ProofHub เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับการจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม
  • โซลูชันครบวงจรสำหรับทุกขนาดทีม

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • ผู้ใช้กล่าวว่ามันขาดคุณสมบัติการบันทึกแบบขั้นสูง, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือในทีมเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้มีจำกัด เว้นแต่คุณจะใช้งานระบบเชื่อมต่อ
  • ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพจำกัด

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $150/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (82+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (82+ รีวิว)

การเลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุด

เมื่อเลือกระบบการจัดการการดำเนินงานสำหรับทีมของคุณ ให้มองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถปรับขนาดได้ พร้อมการจัดการงานที่ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การแสดงข้อมูลและการรายงาน และการเครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ยังเรียนรู้วิธีการมอบหมายงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารหลายทีม ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตได้

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการการดำเนินงานแบบครบวงจรที่สามารถขยายได้ ให้พิจารณา ClickUp!ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเครื่องมือการจัดการงานการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงข้อมูลและการรายงาน และการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

