10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ความท้าทายเช่น การขาดแคลนแรงงาน, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, ความยั่งยืน, และการโลกาภิวัตน์ ได้ทำให้การบริหารจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจกลายเป็นงานที่ยากลำบากมากกว่าที่เคยเป็นมา
บริษัททุกขนาดจำเป็นต้องปรับตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการมีกลยุทธ์ กระบวนการ และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อรองรับความท้าทายเหล่านี้
เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ เราได้รีวิวซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดไว้ด้านล่างนี้
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการ?
ในโลกธุรกิจ ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและลดต้นทุนการดำเนินงาน
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะหาสิ่งที่เหมาะสมได้อย่างไร? และค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร?
นี่คือรายการตรวจสอบสำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของธุรกิจที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการ:
- แพลตฟอร์มครบวงจร: ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน คุณกำลังจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่มากมาย หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและเวลาในการสลับแอปและทำซ้ำขั้นตอนการทำงานโดยมองหาโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมแอปที่สำคัญที่สุดเข้าด้วยกัน
- การจัดการงานที่ครอบคลุม: กำหนดขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสูงสุดผ่านการวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
- การนำเสนอข้อมูลและการรายงาน: แผนภูมิและกราฟที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
- ความร่วมมือและการสื่อสาร: ช่องทางที่รวมศูนย์และการแบ่งปันเอกสารส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ความเข้ากันได้ของการผสานรวม: หาการผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปที่คุณมีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นของระบบการจัดการการดำเนินงานของคุณ
- การบริหารจัดการพนักงาน, การมีส่วนร่วม, และการฝึกอบรม: มองหาเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการพนักงาน, การมีส่วนร่วม, และการฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจ
โดยการพิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและผลักดันให้ประสบความสำเร็จ!
ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ในรายการด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดของปี 2024 เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ราคา และความยืดหยุ่นในการขยายระบบเมื่อทำการแนะนำ
เราจะให้ภาพรวมสั้น ๆ ของเครื่องมือซอฟต์แวร์แต่ละตัวแก่คุณด้วย เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบและแยกแยะตัวเลือกต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
1.คลิกอัพ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
จัดระเบียบ ขยาย และเพิ่มขนาดธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการสำนักงาน การจัดการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ และความสามารถในการจัดการทีม
จัดการธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามงานการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการพนักงาน การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลแม่แบบ SOP การจัดการเอกสาร การจัดการผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ ClickUp มอบระบบการจัดการการดำเนินงานที่มั่นคงสำหรับทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โซลูชันครบวงจรที่ทรงพลังพร้อมการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
- สามารถจัดการทุกด้านของการบริหารงาน ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงทรัพยากรบุคคลและการจัดการโครงการตามตัวชี้วัด KPI
- เครื่องมือจัดการงานที่ปรับแต่งได้สำหรับฟังก์ชันธุรกิจที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
- การแจ้งเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกหงุดหงิด
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,334+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,739 รายการ)
2. Connecteam
Connecteamเป็นโซลูชันการจัดการพนักงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจประสานงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสำหรับทีมที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะทำงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานของเรามีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารกับพนักงาน, ระบบบันทึกเวลา, การจัดตารางงาน, รายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม, การจัดการงานของพนักงาน, และการจัดการทรัพยากรบุคคลและบุคลากร
Connecteam เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย! อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจสูง
- การสื่อสารแชทบนมือถือแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม
- รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติที่มีประโยชน์ เช่น รายงานสิ้นกะ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- จำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติทั้งหมด
- ผู้รีวิวหลายคนรู้สึกว่าแผนราคาอาจมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผลมากขึ้น
ราคาของ Connecteam
- ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Connecteam รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 39+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (294+ รีวิว)
3. เน็ตสูท
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานที่เน้นด้านการเงินเป็นหลัก ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ช่วยให้ธุรกิจจัดการด้านการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้บริการคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการบัญชี, CRM, การจัดการสินค้าคงคลัง, อีคอมเมิร์ซ, และอื่น ๆ. NetSuite เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับขนาดได้และยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้ได้โดยธุรกิจทุกขนาด.
NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหา ระบบการจัดการการดำเนินงานแบบคลาวด์หรือซอฟต์แวร์ภายในระบบ ERP แบบครบวงจรที่ช่วยให้พวกเขาจัดการการเงิน การดำเนินงาน และความสัมพันธ์กับลูกค้า NetSuite อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Netsuite
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการมองเห็นธุรกิจของคุณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโต
- สามารถจัดการการวางแผนทางการเงิน, การรายงาน, และการรวมบัญชี
ข้อจำกัดของ Netsuite
- ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า
- จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเนื่องจากความซับซ้อนของซอฟต์แวร์
- การปรับแต่งอาจต้องใช้การฝึกอบรมขั้นสูงหรือทักษะเฉพาะ
ราคาของ Netsuite
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Netsuite
- G2: 4. 0/5 (2,618+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,346+ รีวิว)
4. SafetyCulture
SafetyCulture, เดิมชื่อ iAuditor,เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบและรายงาน
คุณสมบัติที่หลากหลายของมันประกอบด้วยการจัดการการตรวจสอบ, การระบุอันตราย, การจัดการเหตุการณ์, การจัดการการฝึกอบรม, เครื่องมือสื่อสาร, และความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง
ในฐานะโซลูชันบนระบบคลาวด์ SafetyCulture รับประกันการเข้าถึงได้จากทุกที่ และพร้อมสำหรับการขยายตัวเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต มุ่งเน้นการเพิ่มความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น การปฏิบัติตามข้อกำหนด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ SafetyCulture
- ใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์
- สร้างรายงานการตรวจสอบในทันที
- ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
ข้อจำกัดของ SafetyCulture
- ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- ผู้ตรวจสอบรายงานข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
- ผู้วิจารณ์บางท่านต้องการตัวเลือกแบบ If/And แทนที่จะเป็น If/Then เท่านั้น
ราคาของ SafetyCulture
- ฟรี
- พรีเมียม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ SafetyCulture
- G2: 4. 4/5 (47+ รีวิว)
- Capterra (iAuditor):4. 6/5 (193+ รีวิว)
5. Scoro
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงาน Scoro เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบครบวงจร
ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจของเรารวบรวมเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการจัดการโครงการหลายโครงการหรือติดตามทุกอย่างตั้งแต่การขายไปจนถึงการเงิน Scoro ก็พร้อมให้บริการคุณ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลัง Scoro ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ติดตามโครงการของคุณอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยโซลูชันครบวงจรของ Scoro
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเริ่มต้นใช้งานของ Scoro ช่วยให้คุณตั้งค่า ปรับแต่ง และฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความสดใหม่ สะอาด และใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับการวางแผนงบประมาณและการวางแผนอนาคต
ข้อจำกัดของ Scoro
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
- ต้องการการฝึกอบรมเนื่องจากความซับซ้อนในการเรียนรู้
- คุณสมบัติจำกัดบนแอปมือถือ
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 386+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (223+ รีวิว)
6. โอโด
Odoo เป็นโมเดลการพัฒนาแบบโอเพนซอร์สที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการการดำเนินงาน โดยให้บริการชุดแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
ครอบคลุมหลากหลายด้านการทำงาน รวมถึงการขาย, CRM, สินค้าคงคลัง, การผลิต, การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ
แนวทางแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้ของ Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกและผสานรวมโมดูลเฉพาะที่ต้องการได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจร Odoo ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในภูมิภาคและตลาดที่หลากหลาย
- การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและผสานรวมแอปพลิเคชันเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของตนได้
- ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Odoo
- การออกแบบแบบโมดูลาร์อาจทำให้การปรับแต่งทำได้ยาก
- ผู้ใช้รายงานว่างานที่ทำซ้ำๆ อาจใช้เวลามาก
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Odoo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (98+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (703+ รีวิว)
7. Pipefy
Pipefy เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทุกขนาด
Pipefy สามารถใช้เพื่ออัตโนมัติการจัดการงานที่หลากหลาย รวมถึงการจัดซื้อ, บริการลูกค้า IT, ทรัพยากรบุคคล, และการขาย.
อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การผสานรวม, และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Pipefy ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ของทีม
- กระบวนการลงทะเบียนที่ใช้เวลานาน
- ใช้งานง่ายมาก โดยเฉพาะสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดของ Pipefy
- ไม่มีระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ระดับโลก หมายถึงการทำงานเพิ่มเติมเล็กน้อยในขั้นตอนการอนุมัติ
- ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าไม่ทุกฟิลด์สามารถค้นหาได้
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ไม่จำกัด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (212+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 304+ รายการ)
8. Zoho Creator
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-codeเพื่อช่วยคุณสร้างซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ Zoho Creator อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
Zoho Creator สามารถใช้สร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการที่กำหนดเองได้
มันนำเสนอคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดิจิทัลและจัดการการดำเนินงานและกระบวนการทำงานได้ รวมถึงการผสานรวมกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่
ตั้งแต่การสร้างแบบฟอร์มไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การรายงาน, และการร่วมมือ, เครื่องมือการจัดการการดำเนินงานของ Zoho มอบคุณสมบัติที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการบริการลูกค้า, และตัดสินใจได้ดีขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator
- เรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยห้องสมุดบทเรียน
- ระบบอัตโนมัติที่มั่นคงและขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
- การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho
ข้อจำกัดของ Zoho Creator
- ผู้รีวิวหลายคนบ่นเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าที่ช้า
- ทรัพยากรช่วยเหลือที่จำกัดสำหรับการเริ่มต้น
- การบริหารจัดการต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Zoho Creator
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปรับแต่งตามความต้องการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Zoho Creator คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (155+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (149+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกของ Zoho เหล่านี้!
9. ฮับสปอต ออปเปอร์เรชั่นส์ ฮับ
หากคุณเป็นผู้ใช้ HubSpot คุณอาจต้องการตรวจสอบ HubSpot Operations Hub สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ที่ทีมสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อแอป ซิงค์และทำความสะอาดข้อมูลลูกค้า และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์การดำเนินงานถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดปรับปรุงการจัดการข้อมูล, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และขยายการดำเนินงานของพวกเขา. มันเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ HubSpot, ดังนั้นคุณจะต้องใช้ CRM ร่วมกับมัน.
หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการจัดการข้อมูล, อัตโนมัติการทำงานของคุณ, และขยายการดำเนินงานของคุณ, HubSpot Operations Hub อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่คุณควรพิจารณา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Operations Hub
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านแชท โทรศัพท์ หรืออีเมล
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,400 รายการ
- เว็บฮุคและการทำงานอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมได้และบอท
ข้อจำกัดของ Hubspot Operations Hub
- คุณต้องใช้แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Hubspot ด้วย
- มีแผนฟรี แต่แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีค่าใช้จ่ายสูง
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมาก
ราคาของ Hubspot Operations Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- มืออาชีพ: 720 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $2,000/เดือน
Hubspot Operations Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 365+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (263+ รีวิว)
10. พรูฟฮับ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เข้าใจง่าย ProofHubซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันนำเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ใช้งานง่าย
แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังของมันช่วยในการวางแผนและดำเนินการโครงการ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติช่วยให้งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น นอกจากนี้เครื่องมือแชร์ไฟล์และตรวจสอบงานยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ของ ProofHub ช่วยให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและการดำเนินงานที่ราบรื่น
ด้วยการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ธุรกิจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทำให้ ProofHub เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับการจัดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม
- โซลูชันครบวงจรสำหรับทุกขนาดทีม
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ผู้ใช้กล่าวว่ามันขาดคุณสมบัติการบันทึกแบบขั้นสูง, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือในทีมเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้มีจำกัด เว้นแต่คุณจะใช้งานระบบเชื่อมต่อ
- ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพจำกัด
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- G2: 4. 5/5 (82+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (82+ รีวิว)
การเลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุด
เมื่อเลือกระบบการจัดการการดำเนินงานสำหรับทีมของคุณ ให้มองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถปรับขนาดได้ พร้อมการจัดการงานที่ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การแสดงข้อมูลและการรายงาน และการเครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ยังเรียนรู้วิธีการมอบหมายงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารหลายทีม ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตได้
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการการดำเนินงานแบบครบวงจรที่สามารถขยายได้ ให้พิจารณา ClickUp!ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเครื่องมือการจัดการงานการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงข้อมูลและการรายงาน และการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ลองใช้ ClickUp วันนี้!