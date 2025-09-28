บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบในปี 2025

28 กันยายน 2568

เคยลองขอความคิดเห็นจากคนห้าคนเกี่ยวกับไฟล์ออกแบบเดียวกันไหม? มันวุ่นวายมาก ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน, หัวข้อที่หายไป, และการโต้ตอบที่ไม่จบสิ้นสามารถทำลายความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า83% ของผู้ทำงานด้านความรู้ยังคงพึ่งพาอีเมลและแชทสำหรับการสื่อสารในทีม และเกือบ 60% ของเวลาในแต่ละวันของพวกเขาหายไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือหรือการค้นหาข้อมูล ไม่แปลกใจเลยที่การให้ข้อเสนอแนะรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา

ผลลัพธ์คือ? ความคิดเห็นที่พลาดไป, การสับสนของเวอร์ชัน, และการส่งงานที่ล่าช้าหรือด้อยคุณภาพ

สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่รวบรวมข้อเสนอแนะ จัดระเบียบคำขอแก้ไข และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ในบทความนี้ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณลดความวุ่นวายและปิดโครงการได้เร็วขึ้น

เครื่องมือพิสูจน์อักษร 10 อันดับแรกในพริบตา

นี่คือวิธีการใช้งาน, คุณสมบัติ, และราคาสำหรับซอฟต์แวร์การตรวจสอบแต่ละตัว:

เครื่องมือ เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น ราคา
คลิกอัพทุกขนาดของทีม (บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่)เอกสารแบบร่วมมือที่มีกลไกการให้ข้อเสนอแนะและการใส่หมายเหตุ, แชทในตัว, การจัดการงาน, และคำแนะนำการตรวจทานที่ขับเคลื่อนด้วย AIฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
มาร์คเกอร์. ioบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่การทำเครื่องหมายด้วยภาพและการจับภาพหน้าจอ รายงานข้อบกพร่องโดยตรงจากเว็บไซต์สด การส่งข้อเสนอแนะในรูปแบบกระทู้ไม่มีแผนฟรี; มีแผนชำระเงินสามแบบพร้อมการปรับแต่งสำหรับองค์กร
โกวิซิว얼เอเจนซี่สร้างสรรค์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การติดตามการอนุมัติแบบเรียลไทม์, การควบคุมเวอร์ชันอย่างครอบคลุม, และเครื่องมือเปรียบเทียบก่อน/หลังไม่มีแผนฟรี; มีแผนชำระเงินสามแบบพร้อมการปรับแต่งสำหรับองค์กร
เพจพรูฟเอเจนซี่สร้างสรรค์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และนักออกแบบอิสระเกณฑ์การตัดสินใจ, ตัวเลื่อนเปรียบเทียบ, แผ่นแยกสีไม่มีแผนฟรี; มีแผนชำระเงินสามแบบพร้อมการปรับแต่งสำหรับองค์กร
ไฟล์สเตจเอเจนซี่การตลาดที่ดูแลโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหลายโครงการกระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติ, ฟีดสดของงานพิสูจน์อักษร, ตัวกรองและคำสั่งขั้นสูง, และการติดตามประสิทธิภาพและการใช้งานมีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ProofHubทีมออกแบบระยะไกลและแบบผสมผสานการสร้างหลายเวอร์ชัน, ความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง, หมายเหตุ, และการเน้นข้อความสองแผนราคาคงที่; ไม่สามารถปรับแต่งได้
ซิลโฟว์บริษัทการตลาดขนาดใหญ่และองค์กรธุรกิจการกำหนดเส้นทางและระบบอัตโนมัติ, การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย, และคำแนะนำการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AIมีแผนฟรีให้บริการ; แผนสำหรับทีมพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Wrikeเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กและฟรีแลนซ์แดชบอร์ดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดสรรทรัพยากร, การอัปเดตอีเมลอัตโนมัติ, และเทมเพลตสำหรับการตรวจสอบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนโปรพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
บนฝั่งเอเจนซี่สร้างสรรค์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางการควบคุมเวอร์ชัน, การเชื่อมโยงบริบท, รองรับหลายภาษา (อังกฤษและสเปน), และปลั๊กอินของ Adobeมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม
รีวิวสตูดิโอองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาโน้ตติดผนัง, ปากกาไฮไลท์, ปากกาเขียนมือ, การตรวจสอบเว็บไซต์สดและแคมเปญอีเมล, และการตรวจสอบไฟล์ PDFมีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือตรวจสอบการพิสูจน์อักษร?

เครื่องมือตรวจสอบงานออนไลน์สามารถเร่งกระบวนการตรวจสอบ เสริมสร้างความร่วมมือ และช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านั้น เครื่องมือที่คุณเลือกใช้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญบางประการ เช่น:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้ผู้ตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็ก และแนะนำการแก้ไขได้แบบสด ๆ โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามเวอร์ชันของไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่พลาดความคืบหน้าหรือการแก้ไขใดๆ
  • เครื่องมือมาร์กอัป: มีฟีเจอร์เน้นข้อความและวาดภาพด้วยมือ ช่วยให้คุณปักหมุดความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์ออกแบบ เอกสาร PDF และวิดีโอ พร้อมทั้งเน้นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ
  • กระบวนการอนุมัติ: ช่วยให้คุณมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเส้นตายการตรวจสอบ และติดตามสถานะการอนุมัติสำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหา
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: ส่งการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการแท็กใครบางคน มีการเพิ่มความคิดเห็นใหม่ หรือใกล้ถึงกำหนดเวลา
  • รองรับหลายรูปแบบ: รองรับไฟล์หลายประเภท เช่น เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และแม้กระทั่งเนื้อหาเว็บ
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อกับ Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva และเครื่องมือการสื่อสารและการจัดการโครงการ
  • เส้นทางการตรวจสอบ: บันทึกความคิดเห็น การดำเนินการ และการอนุมัติทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเก็บรักษาข้อมูล
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบและอนุมัติไฟล์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของพวกเขาได้
  • ความปลอดภัยและการอนุญาต: ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดู, แสดงความคิดเห็น, และอนุมัติไฟล์แต่ละไฟล์ได้

10 เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ดีที่สุด

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์ที่สมบูรณ์แบบควรมีลักษณะอย่างไร ต่อไปนี้คือรายการเครื่องมือตรวจพิสูจน์ที่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว เราจะพูดถึงคุณสมบัติ ข้อเสีย ราคา และคะแนนผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการประเมินและปรับปรุงผลงานสร้างสรรค์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการตรวจสอบในแพลตฟอร์มเดียว)

ความคิดเห็นที่กระจัดกระจายเป็นปัญหาใหญ่ในโครงการพิสูจน์อักษร คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นใน Google Doc อีกคนส่งข้อเสนอแนะทางอีเมล และอีกไม่กี่คนก็ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Slack

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณกำลังจัดการกับแท็บหลายหน้า คัดลอกและวางความคิดเห็น และพยายามหาว่าอะไรต้องเปลี่ยนแปลงและใครเป็นคนรับผิดชอบ

เข้าสู่ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบงาน Leverage คุณสมบัติของมันสำหรับการบันทึกไฟล์, การจัดการงานแบบบูรณาการ, การติดตามเวอร์ชัน, การร่วมมือทีมอย่างราบรื่น, รองรับหลายรูปแบบ (รูปภาพ, PDF, วิดีโอ, และเอกสารสด), และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบตรวจสอบงานในตัวมันทำงานได้โดยตรงภายในงานและเอกสาร, ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบภายนอก

เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานได้ในคลิกเดียว และทำให้โครงการทั้งหมดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในที่เดียวผ่าน ClickUp Docs
ลองใช้ ClickUp Docs ฟรี
ตรวจสอบโครงการ, เพิ่มความคิดเห็น, และรักษาทุกคำแนะนำให้เชื่อมต่อและเป็นระเบียบด้วย ClickUp Docs

รักษาความคิดเห็นให้ชัดเจนและโครงการให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Docs. แทนที่จะต้องไล่ตามข้อมูลที่กระจัดกระจายในไฟล์และแชทต่างๆ ความคิดเห็น การแก้ไข และงานทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว—ง่ายต่อการตรวจสอบ ดำเนินการ และติดตาม.

คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มอบหมายความคิดเห็นในตัวเอกสาร และแท็กเพื่อนร่วมทีมโดยตรงในจุดที่ต้องการแก้ไข เอกสารยังสามารถใช้เป็นคู่มือตรวจสอบความถูกต้องได้อีกด้วย: จัดระเบียบเอกสารเป็นโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานความรู้ร่วมกัน มาตรฐานขั้นตอนการตรวจสอบ และรักษาความสอดคล้องในโครงการต่างๆ ด้วยประวัติเวอร์ชัน การติดตามกิจกรรม และการควบคุมการเข้าถึง ทีมงานของคุณจะทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางและรับผิดชอบต่อผลงาน

คลิกอัพ แชท
เชื่อมต่อกับทีมออกแบบของคุณและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องดำเนินการผ่าน ClickUp Chat

ทำให้ข้อเสนอแนะสามารถนำไปปฏิบัติได้แทนที่จะปล่อยให้หายไปในแชท ด้วย ClickUp Chat ทีมงานของคุณจะเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการรีวิว ระบุชื่อเพื่อนร่วมทีม ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีในที่ทำงานเดียวกัน ตัวแทน AI ในตัวจะช่วยให้คุณได้รับบริบทและสรุปข้อมูลทันที—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

เมื่อถึงเวลาที่จะนำความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ ClickUp Tasks จะช่วยปิดวงจรการทำงาน เปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร หรือเชื่อมโยงข้อความกับงานโดยตรงเพื่อให้บริบท ความรับผิดชอบ และกำหนดเวลาสอดคล้องกันอยู่เสมอ

งานใน ClickUp
เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำโดยตรงจากเอกสารด้วย ClickUp Tasks

ต้องการนักออกแบบเพื่ออัปเดตภาพหรือนักเขียนคำโฆษณาเพื่อเขียนใหม่บางส่วนใช่ไหม? เพียงไฮไลต์ข้อความ สร้างงาน และมอบหมายได้ทันที คุณสามารถมอบหมายให้เพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสม เพิ่มแท็กความสำคัญและคุณสมบัติที่กำหนดเอง และฝังรายการตรวจสอบและงานย่อยเพื่อรักษาความแม่นยำในการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้ClickUp Clipsและฝังความคิดเห็นที่บันทึกไว้เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทมากขึ้น ClickUp Clips ยังรองรับการบันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบ ทำให้การให้คำแนะนำการตรวจสอบรายละเอียดเป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกจากนี้ClickUp Brainยังยกระดับการตรวจทานให้เหนือกว่าแค่การแสดงความคิดเห็น โดยสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจายให้อยู่ในรายการแก้ไขที่เรียบร้อย แสดงบันทึกที่ยังต้องการความสนใจ ตรวจจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และเปลี่ยนคำอธิบายประกอบให้กลายเป็นงาน เพื่อให้งานได้รับการดำเนินการจริง

ดูว่า ClickUp Brain สามารถจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และสร้างงานแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียวได้อย่างไร!
ดูวิธีที่ ClickUp Brain จับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และสร้างงานแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียว!

และด้วย ClickUp Brain MAX การตรวจทานจะราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถ บอกการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ด้วยTalk to Text ให้ AI จัดการและแก้ไขอัตโนมัติตามที่คุณพูด ไม่จำเป็นต้องหยุดเพื่อพิมพ์—ความคิดของคุณจะถูกแปลงเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ที่ความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งสำคัญและเวลาจำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (ผ่านส่วนขยายในตัว), Figma และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อระบบตรวจสอบงานโครงการแบบศูนย์กลาง
  • ติดตามเวอร์ชันของโครงการในตัวติดตามกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา
  • ติดตามการพึ่งพาของงานด้วยClickUp Whiteboards
  • กำหนดเวลาการตรวจสอบงานด้วยบริบทที่ถูกต้องบนปฏิทิน ClickUp
  • ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดเสียงการสนทนาและใส่คำอธิบายประกอบข้อเสนอแนะด้วยการจดจำผู้พูดอย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ
  • การตรวจทานงานโดยตรงภายในงานด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายสำหรับรูปภาพ, PDF และวิดีโอ
  • สรุปการตรวจพิสูจน์ด้วย AI เพื่อระบุข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่ Lulu Press กล่าวว่า:

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวิธีที่คุณให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน และปรับปรุงระบบการประเมินผลของคุณให้ดียิ่งขึ้น

2. Marker. io (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรกับนักพัฒนาโดยตรงจากเว็บไซต์สด)

มาร์คเกอร์.ไอโอ
ผ่านทางMarker.io

36% ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายงานว่าพวกเขาใช้เวลานานเกินไปในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่างๆ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็นของคุณกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ Marker.io ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ทีมสามารถรายงานข้อบกพร่องได้โดยตรงจากเว็บไซต์ใดๆ พร้อมด้วยภาพหน้าจอ ข้อมูลเมตา ข้อความอธิบายประกอบ และบันทึกจากคอนโซล

คอนโซลจะบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นฝั่งลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบ UI/UX บนเว็บไซต์ก่อนเปิดตัว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องทั้งด้านภาพและการทำงานได้รับการระบุบริบทอย่างครบถ้วน

คุณสามารถควบคุมวิดเจ็ตการรายงานได้ด้วย JavaScript SDK และส่งผ่านข้อมูลเมตาดาตาแบบกำหนดเองที่สอดคล้องกับผู้ใช้และสภาพแวดล้อมทางเทคนิคของคุณได้

Marker. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้การทำเครื่องหมายด้วยภาพและการจับภาพหน้าจอที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  • ย้อนกลับและดูการกระทำของลูกค้า จากนั้นส่งข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
  • ประเมินปัญหาเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บ และขนาดหน้าจอโดยอัตโนมัติ
  • รักษาการสื่อสารกับลูกค้าให้สอดคล้องกับบริบทและเป็นระเบียบด้วยการสื่อสารแบบหัวข้อสำหรับแต่ละประเด็น
  • แสดงปัญหาที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้กับลูกค้าและนักพัฒนาภายนอกผ่านพอร์ทัลสำหรับแขก
  • บันทึกภาพหน้าจอสั้นพร้อมคำอธิบายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Trello, Asana, ClickUp และ GitHub ทำให้การตรวจสอบข้อเสนอแนะกลายเป็นงานที่ติดตามได้ทันที

ข้อจำกัดของ Marker. io

  • คุณอาจเผชิญกับปัญหาใหญ่ ๆ ระหว่างการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกำหนดค่าวิดเจ็ตและการตั้งค่าเมตาดาต้า

Marker. io ราคา

  • เริ่มต้น: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $199/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Marker. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (50+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? 86% ของพนักงานมองว่าการขาดความร่วมมือเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวในที่ทำงาน การส่งข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจทานโดยตรงเข้าสู่ระบบจัดการงานของคุณ Marker. io ช่วยป้องกันความไม่สอดคล้องนี้

3. GoVisually (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการการให้ข้อเสนอแนะทางภาพและการตรวจทานวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ)

โกวิซิว얼
ผ่านทางGoVisually

หากคุณบริหารบริษัทสร้างสรรค์ คุณต้องรู้ดีว่าการได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ชัดเจนและตรงเวลาเป็นเรื่องยากเพียงใด ระหว่างการติดตามผลหลายครั้งและความคิดเห็นคลุมเครือว่า "ไม่ชอบ" โครงการของคุณก็ล่าช้าและทำให้ตารางงานทั้งหมดของคุณเสียไป

GoVisually ทำตามชื่ออย่างแท้จริง โดยมอบเครื่องมือตรวจสอบภาพที่ครบครันให้กับคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์ของคุณแบบเคียงข้างกัน ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้อย่างแม่นยำ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนเห็นตรงกัน นอกจากนี้ยังรองรับผู้ตรวจสอบได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และติดตามเวอร์ชันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้เอเจนซี่จัดการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายรายได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยผู้ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ และทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงบนโปรเจ็กต์วิดีโอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoVisually

  • ทำให้กระบวนการอนุมัติง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือการตัดสินใจที่ชัดเจนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยการใช้ @mentions
  • ดูไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติ, เสร็จสมบูรณ์, และต้องการแก้ไขได้ทันทีด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์
  • แสดงความคิดเห็นโดยตรงในส่วนใดก็ได้ของการออกแบบ วิดีโอ หรือเอกสารของคุณ พร้อมข้อเสนอแนะแบบภาพเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังจุดที่ต้องการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
  • ใช้การควบคุมเวอร์ชันเอกสารอย่างครอบคลุมเพื่อดำเนินการแก้ไขหลายฉบับ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า
  • มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบก่อน/หลังที่ใช้งานง่าย
  • เครื่องหมายระบุเวลาสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำในเนื้อหาวิดีโอ

ข้อจำกัดของ GoVisually

  • ข้อจำกัดที่เข้มงวดของโครงการในแผนการกำหนดราคาเป็นอุปสรรคสำหรับทีมที่รับผิดชอบโครงการใหญ่หลายโครงการ
  • ความเร็วในการอัปโหลด PDF ช้า

ราคา GoVisually

  • ไลท์: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว GoVisually

  • G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 115 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในโค้ดของ NASAทำให้ยานอวกาศ Mariner 1 ระเบิด ความผิดพลาดนี้ทำให้สูญเสียเงินถึง 18.5 ล้านดอลลาร์! มักถูกขนานนามว่าเป็น 'ขีดกลางที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์'

4. PageProof (เหมาะสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการกระบวนการตรวจทานขั้นสูงและการอนุมัติหลายระดับ)

เพจพรูฟ
ผ่านทางPageProof

ในขณะที่เครื่องมือพิสูจน์อักษรหลายชนิดให้บริการการพิสูจน์เอกสารและรูปภาพ แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องมือที่ให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์แบบเรียลไทม์และเพิ่มเครื่องหมายกำกับได้ PageProof เป็นหนึ่งในเครื่องมือดังกล่าว

จากภาพ, โบรชัวร์, และบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์, เว็บไซต์สด, และสำเนาอีเมล คุณสามารถตรวจทานทรัพย์สินสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ, ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง, และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันได้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติการเปรียบเทียบอัจฉริยะจะคำนวณความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบและมาตรฐานสำหรับกระบวนการพิสูจน์เพื่อรักษาความสม่ำเสมอได้ การมุ่งเน้นที่องค์กรของมันรวมถึงการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย การเข้ารหัส และเส้นทางการตรวจสอบที่ปลอดภัย ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด

คุณสมบัติเด่นของ PageProof

  • กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อระบุจำนวนการตัดสินใจที่จำเป็นก่อนที่หลักฐานจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป เพื่อลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด
  • ตรวจสอบประวัติเวอร์ชันเพื่อเข้าถึงเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุมของการตัดสินใจและการดำเนินการ
  • ใช้แผ่นแยกสีเพื่อประเมินการปกคลุมของหมึกและการแยกสี
  • ใช้การเปรียบเทียบอัจฉริยะและแถบเลื่อนเพื่อคำนวณความแตกต่างโดยอัตโนมัติและดูการเปลี่ยนแปลงทางภาพเคียงข้างกัน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและตรงตามกำหนดเวลา
  • รองรับการตรวจทานเว็บไซต์แบบเรียลไทม์พร้อมการใส่คำอธิบายประกอบสำหรับการตรวจสอบทั้งด้านภาพและฟังก์ชันการทำงาน

ข้อจำกัดของ PageProof

  • คุณสมบัติการอัตโนมัติไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอเมื่อจัดการกับโครงการหลายโครงการ
  • คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการเปรียบเทียบอัจฉริยะสำหรับไฟล์ที่มีมิติต่างกันได้

ราคาของ PageProof

  • ทีม: $249/ผู้ใช้ต่อเดือนต่อทีม
  • ทีมพลัส: $399/ผู้ใช้ต่อเดือนต่อทีม
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ PageProof

  • G2: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง PageProof อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบที่ทีมของฉันสามารถทำเครื่องหมายบนต้นฉบับสำหรับบรรณาธิการ/นักออกแบบได้อย่างง่ายดาย และตรวจสอบต้นฉบับที่ผ่านมาได้พร้อมกัน ฉันชอบที่ฉันสามารถติดตามหลายเส้นทางและมีมุมมองที่ชัดเจนว่าแต่ละเส้นทางอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ

📮 ClickUp Insight:เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการสื่อสารอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความรวดเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปจนเกิดความสับสนได้เช่นกัน

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น

5. Filestage (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่จัดการโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหลายโครงการ)

ไฟล์สเตจ
ผ่านทางFilestage

ทีมของคุณอาจคิดว่าพวกเขาได้ตรวจสอบโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการอนุมัติแล้ว แต่รายละเอียดการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่างอาจถูกมองข้ามไป ตัวอย่างเช่น หากมีใครบางคนลืมเปลี่ยนคำปฏิเสธความรับผิดชอบที่ล้าสมัย อาจทำให้โครงการทั้งหมดของคุณล้มเหลว ทำให้ลูกค้าของคุณประสบปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำลายชื่อเสียงของคุณได้

Filestage โดดเด่นด้วยผู้ช่วย AI ในตัวที่ช่วยตรวจจับเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์และข้อบังคับของอุตสาหกรรมได้ทันที ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง รองรับไฟล์ทุกประเภทหลักและรวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียวที่สามารถติดตามได้

ด้วยคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง,ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารนี้ช่วยให้กระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนที่สุดกลายเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage

  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสถานะการตรวจสอบและย้ายไฟล์จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง
  • เพิ่มระบบอัตโนมัติให้กับเทมเพลตโครงการของคุณเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเมื่อสร้างโครงการใหม่
  • รับชมการถ่ายทอดสดของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกโครงการของคุณ
  • ค้นหาโครงการก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยตัวกรองขั้นสูงและคำสั่ง
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลง, การใช้งาน, และประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบของคุณ
  • การสแกนความสอดคล้องของ AI สำหรับแนวทางแบรนด์และกฎหมาย

ข้อจำกัดของ Filestage

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และอาจต้องการการแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้การตรวจสอบเอกสารใหม่
  • ซอฟต์แวร์ตรวจสอบออนไลน์นี้มีข้อจำกัดข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งทำให้การตรวจสอบวิดีโอเป็นเรื่องยุ่งยาก

ราคาของ Filestage

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $129/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $369/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage

  • G2: 4. 6/5 ดาว (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 ดาว (100+ รีวิว)

6. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการตรวจสอบเอกสารในตัวภายในเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง)

ProofHub: เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์
ผ่านทางProofHub

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการล้มเหลวของโครงการถึง 56% แม้ว่าซอฟต์แวร์ระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือสำหรับการตรวจสอบงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจมีราคาสูงเกินงบประมาณของเอเจนซีออกแบบขนาดเล็ก

ProofHub นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ของซอฟต์แวร์การตรวจพิสูจน์งานในราคาแบบเหมาจ่ายที่คุ้มค่า คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการกับเพื่อนร่วมทีม ส่งความคิดเห็นผ่านการแชทแบบมีหัวข้อ และดูไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์

นอกจากนี้ยังให้รายงานที่ค่อนข้างละเอียดและสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Workspace และ Dropbox ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการตรวจสอบเอกสาร รูปภาพ และไฟล์ PDF พร้อมเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องหมายและแสดงความคิดเห็นแบบมีลำดับเหตุการณ์เพื่อการตรวจสอบที่มีบริบทครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • สร้างเอกสารฉบับเดียวกันหลายเวอร์ชันเพื่อแบ่งปันกับทีมเฉพาะและติดตามประวัติเวอร์ชัน
  • แชร์ความคิดเห็นที่มีบริบทสูงผ่านความคิดเห็นแบบมีลำดับ
  • เชิญผู้ร่วมงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบงานในโครงการของคุณ
  • ใส่คำอธิบายประกอบ, ไฮไลต์, และเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์ และใช้การอนุมัติแบบคลิกเดียวเพื่อประหยัดเวลา

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การแจ้งเตือนทางอีเมลไม่ได้รับตรงเวลาเสมอไป
  • คุณสมบัติของงานที่ทำซ้ำยังไม่ได้พัฒนาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 ดาว (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 ดาว (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ไม่ว่างานของฉันจะมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใด ProofHub ก็มอบเครื่องมือที่ฉันต้องการเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามขั้นตอนสำคัญในแคมเปญการตลาดของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ทีมของฉันทำงานเป็นระบบและประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้ มันใช้งานง่ายและต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย ทุกคนในทีมของฉันจึงสามารถใช้ได้

7. Ziflow (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบ).

Ziflow: เครื่องมือตรวจทาน
ผ่านทางZiflow

การได้รับข้อเสนอแนะผิดพลาดเนื่องจากความกดดันจากงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและกำหนดเวลาที่เร่งด่วน? Ziflow ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดและทีมเนื้อหาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้พวกเขาขยายผลงานโดยไม่ลดทอนคุณภาพของเนื้อหา

มันทำให้แน่ใจว่าสายตาที่เหมาะสมเห็นเนื้อหาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมผ่านการแจ้งเตือน, สัญญาณข้อผิดพลาด, และการย้ายงานอัตโนมัติ. นอกจากนี้, เครื่องมือตรวจสอบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะทำให้การเปิดตัวล้มเหลว. เครื่องมือตรวจสอบนี้รองรับมากกว่า 1,200 ประเภทของสื่อ และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Adobe, Slack, และ Asana ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ziflow

  • ตั้งค่าการกำหนดเส้นทางและระบบอัตโนมัติเพื่อแนะนำแต่ละขั้นตอนของการตรวจทานและประหยัดเวลา
  • ทำงานร่วมกับทีมภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์ พร้อมการใส่คำอธิบายประกอบ การเน้นข้อความ และความคิดเห็น
  • ปรับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอก
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยขั้นตอนการตรวจสอบที่แตกต่างกันสำหรับทีมคัดลอก ทีมออกแบบ ทีมการตลาด และทีมลูกค้า
  • รับคำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับกระบวนการตรวจสอบด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • การกำหนดเส้นทางแบบมีเงื่อนไขสำหรับประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน (เช่น สำเนา vs การออกแบบ)

ข้อจำกัดของ Ziflow

  • คุณสมบัติการตรวจทานขั้นสูงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
  • คุณอาจพบกับความล่าช้าขณะทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาของ Ziflow

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $399/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Ziflow

  • G2: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่?55% ของพนักงานใช้เวลาถึงสองชั่วโมงต่อวันเพียงเพื่อชี้แจงข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารโครงการ)

Wrike: เครื่องมือตรวจทานงาน
ผ่านทางWrike

เกือบ 42% ของผู้ทำงานด้านความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่มันมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่ส่งถึงเพื่อนร่วมทีมเพียงบางคนเท่านั้น ความรู้จึงกระจัดกระจาย ทำให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก สิ่งนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและทำให้โครงการของคุณล่าช้า เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้ใช้ระบบการตรวจสอบแก้ไขที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณต้องปรับปรุงตรงไหน

Wrike เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ผสานรวมการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโดยตรง คุณสามารถเข้าถึงการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และแม้แต่ขอคำแนะนำจากแชทบอทได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เริ่มต้นการตรวจทานและจัดระเบียบโครงการสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำหรับการตรวจทาน
  • วางแผนและจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมข้อมูลที่โหลดเร็วและรายงานแบบเรียลไทม์
  • เชิญผู้ร่วมงานมาเปรียบเทียบสินทรัพย์เคียงข้างกัน แก้ไขตามบริบท และจัดเก็บทุกเวอร์ชันไว้ในที่เดียว
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตทางอีเมลและการแชร์ไฟล์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติรวดเร็ว
  • เชื่อมโยงความคืบหน้าการตรวจสอบลิงก์โดยตรงกับหมุดหมายของโครงการเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณอาจพบความล่าช้าในเครื่องมือพิสูจน์นี้เมื่อมีผู้ใช้หลายคนกำลังทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
  • มุมมองโฟลเดอร์และการนำทางอาจดูสับสนในตอนแรก

ราคาของ Wrike

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $10/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 4,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบมากที่ Wrike ช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันในหลายโครงการและหลายกำหนดส่ง งานแดชบอร์ดและมุมมองงานที่ปรับแต่งได้ทำให้เห็นได้ง่ายว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีในตัว (เช่น ความคิดเห็นและการแชร์ไฟล์) ช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังช่วยได้มากที่เราสามารถติดตามเวลาและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมเรา – ลดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ทำให้ทำงานเสร็จได้มากขึ้น

9. บนฝั่ง (เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานที่ต้องการพอร์ทัลการตรวจทานสำหรับลูกค้า)

บนฝั่ง: เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่านทางฝั่ง

Ashore นำเสนอเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติไฟล์ โดยสามารถส่งไฟล์เพื่อขออนุมัติ รวบรวมข้อเสนอแนะผ่านหน้าจอรีวิวที่มีแบรนด์ของคุณเอง และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นในรูปแบบข้อความ หรือแนบวิดีโอคลิปพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยให้เข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก่อนการอนุมัติ เพื่อความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อทุกการเปลี่ยนแปลง การปรับแต่งแบรนด์แบบไม่มีโลโก้ช่วยให้เอเจนซี่สามารถนำเสนอพอร์ทัลรีวิวที่ดูเป็นมืออาชีพและเหมาะสมสำหรับการนำเสนอกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดบนฝั่ง

  • ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของคุณแบบเรียลไทม์หรือเน้นให้เห็นการกระทำของพวกเขา
  • เชื่อมต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิสูจน์อักษรทั้งหมดกับบริบทเฉพาะของโครงการ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดการตรวจทานของคุณด้วยโลโก้บริษัทเพื่อรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ที่มืออาชีพกับลูกค้า
  • เพิ่มข้อความวิดีโอด้วย Loom เพื่อสื่อสารบริบทและวิสัยทัศน์ของคุณอย่างชัดเจน
  • ตั้งค่าภาษาที่ต้องการระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาสเปน
  • ใช้ปลั๊กอินเพื่อสร้างหลักฐาน, อัปโหลดเวอร์ชันใหม่, และดูคำแนะนำจาก Adobe Creative Cloud

ข้อจำกัดบนฝั่ง

  • การรองรับภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรมีจำกัดเพียงไม่กี่ภาษาเท่านั้น ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับทีมที่มีสมาชิกจากทั่วโลก
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจทำให้ทีมที่ทำงานกับโครงการง่ายรู้สึกสับสนได้

ราคาบนฝั่ง

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: 18 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $33/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวบนฝั่ง

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 เกร็ดความรู้: ฉบับพิมพ์ครั้งแรกที่หายากของ Harry Potter and the Philosopher's Stone เพิ่งถูกประมูลไปในราคา 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์บนหน้าปก

10. ReviewStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบหลายแผนกที่มีขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ)

ReviewStudio: เครื่องมือตรวจทาน
ผ่านทางReviewStudio

โครงการสร้างสรรค์มักต้องการข้อมูลจากนักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา ทีมกฎหมาย และลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้บริการการตลาดแบบครบวงจร การทำงานแบบหลายขั้นตอนช่วยให้แต่ละคนเห็นงานเมื่อถึงเวลาของพวกเขา ลดความสับสน และ ReviewStudio สามารถช่วยคุณสร้างระบบดังกล่าวได้

คุณสามารถรวบรวมและจัดระเบียบเวอร์ชันได้ไม่จำกัดสำหรับการตรวจสอบของทีมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกเหนือจากการตรวจสอบแบบพิสูจน์อักษรการออกแบบแล้ว คุณยังสามารถอัปโหลด URL จากเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงเพื่อตรวจสอบและบันทึกหน้าเว็บเป็นรูปภาพหรือเนื้อหา HTML แบบสดสำหรับการอ้างอิงในอนาคตได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ ReviewStudio

  • ใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้, ปากกาไฮไลท์, ปากกาเขียนมือ, และรูปทรงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคำแนะนำ
  • เพิ่มกำหนดเวลาการรีวิว, ดาวน์โหลดไฟล์, ป้ายกำกับโครงการ, ทีม, และอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ตรวจสอบวิดีโอพร้อมการทำเครื่องหมายบนเฟรม, การเล่นซ้ำ, การเลือกช่วง, ตัวเล่นเต็มหน้าจอ และการควบคุมความเร็วในการเล่น
  • ตรวจสอบแคมเปญอีเมล, แบนเนอร์บนเว็บไซต์, และแม้กระทั่งเว็บไซต์ทั้งหมด, ไม่ว่าจะโดยการระบุ URL หรือโดยการอัปโหลดไฟล์
  • ทบทวนเอกสารทางวิชาการผ่านการบันทึกคำอธิบาย, การตรวจสอบไวยากรณ์/การตรวจสอบการสะกดผ่านเครื่องมือที่เป็นของระบบหรือเครื่องมือที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของ ReviewStudio

  • การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • การเพิ่มผู้ใช้ใหม่และกระบวนการชำระเงินก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน

ราคาของ ReviewStudio

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ReviewStudio

  • G2: 4. 7/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ReviewStudio อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันใช้ ReviewStudio เพื่อให้สมาชิกในทีมของเรา 10 คนขึ้นไปอยู่ในหน้าเดียวกันขณะที่เราสร้างใบปลิวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งองค์กรของเรา เราเคยใช้ PDF ในอีเมล แต่สิ่งนี้ได้ทำให้กระบวนการของเราเป็นระเบียบมากขึ้นและอนุญาตให้หลายคนอยู่ในซอฟต์แวร์พร้อมกันได้ มันลดเวลาที่เราใช้ในการทำกระบวนการนี้อย่างมาก

