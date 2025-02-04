10 เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการของนักเขียนในปี 2025

นักเขียนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ กับศิลปะแห่งการเขียน
ในแง่หนึ่ง มันคือสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณถนัด ในอีกแง่หนึ่ง—มันยากมากจริงๆ
ข่าวดีก็คือ แม้ว่าการเขียนจะไม่มีวันง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถง่ายขึ้นได้ ด้วยปาฏิหาริย์ในยุคแรกเริ่มของเครื่องมือดิจิทัลอย่าง Microsoft Word ไปจนถึงยุคใหม่ของเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI นักเขียนสร้างสรรค์ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์การเขียนอย่างมาก—ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการเขียนกำลังกลายเป็นสิ่งที่หาง่ายมาก มันยากที่จะบอกได้ว่าเครื่องมือการเขียนใดจะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่นั่นคือเหตุผลที่เรามีอยู่!
เราขอนำเสนอรายการเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้ในปี 2023 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่กับหน้ากระดาษเปล่าและส่งมอบเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย ก่อนอื่น มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือการเขียนยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกเริ่ม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการเขียน?
เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมมีหลากหลายรูปแบบและขนาด บางอย่างช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ ในขณะที่บางอย่างเน้นที่การรักษาบทเขียนอันยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นักเขียนสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายในเครื่องมือการเขียนออนไลน์
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณควรรวบรวมชุดซอฟต์แวร์การเขียนที่ครบถ้วนเพื่อช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียน ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือการเขียนใดก็ตาม คุณควรจับตาดูสองสามแง่มุมที่เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดมีร่วมกัน เช่น:
- ความสามารถในการผสานรวม: ไม่มีเครื่องมือการเขียนใดที่จะทำทุกอย่างให้คุณได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือการเขียนสองสามตัวและซอฟต์แวร์แก้ไขที่ทำงานร่วมกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อให้แต่ละเครื่องมือทำให้เครื่องมืออื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ราคาถูก: คุณไม่ได้มีเงินมากมาย! หากคุณจะลงทุนซื้อเครื่องมือเขียนสักสองสามชิ้น คุณต้องแน่ใจว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ก็มีตัวเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณต้องการ—และมากกว่านั้น!
การเขียนซอฟต์แวร์ควรเป็นไปควบคู่กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ—เพราะคุณค่าของนักเขียนที่ไม่มีประสิทธิภาพคืออะไร?
เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุด 10 อย่าง
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนนวนิยายหรือบล็อกโพสต์ง่ายๆ เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเขียนคำ ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่เชื่อถือได้ และช่วยให้คุณไม่เสียสมาธิ มาดูเครื่องมือการเขียนและแก้ไขที่เราชื่นชอบซึ่งคุณต้องลองใช้กัน
1.คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมายเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในตลาดอีกด้วย และแม้ว่าเราจะรู้ว่าเรากำลังจัดให้ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้—แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียว! ClickUp ยังครองอันดับ 1 ในรายชื่อเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดประจำปี 2023จาก G2อีกด้วย!
นักเขียนสามารถใช้ ClickUp เป็นที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขา—ในพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนหรือเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับนักเขียนคนอื่น ๆ ด้วยการติดแท็กผู้ใช้หรืองาน การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ และฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ClickUp ทำงานเป็นเครื่องมือการเขียนหลักของคุณสำหรับการสร้างเนื้อหาทุกประเภท
ที่แกนกลางของทุกฟีเจอร์ของ ClickUp คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และด้วยเครื่องมือผู้ช่วยเขียน AI ใหม่ใน ClickUp Docs คุณสามารถใช้พลังของเครื่องมือเขียน AI (เช่น Writesonic) ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มของเรา!
การผสานรวม AI นี้ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่สามารถสร้างข้อความและคัดลอกสำหรับหัวข้อใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เนื้อหาสั้นหรือยาวขึ้น และตรวจสอบไวยากรณ์ได้ในพริบตา เครื่องมือที่สะดวกนี้สามารถช่วยทีมคอนเทนต์ในการนำเสนอไอเดียบทความบล็อก หรือทีมผลิตภัณฑ์ในการสร้างเอกสารความต้องการของผลิตภัณฑ์และออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ได้ในไม่กี่วินาที!
คุณสมบัติของ ClickUp:
- แม่แบบสำเร็จรูปและเครื่องมือจัดระเบียบทำให้กรณีศึกษา การสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายมาก
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือช่วยให้การระดมความคิดแบบเรียลไทม์ง่ายขึ้นมาก
- เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ
ข้อดีของ ClickUp:
- สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับบุคคลเดียวหรือทั้งองค์กรในการมอบหมายงานหรือแสดงความคิดเห็น
- เริ่มต้นฟรีพร้อมเข้าถึงเทมเพลตนับพัน
- ให้คุณตั้งเป้าหมายการเขียนเพื่อช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของคุณ
- เครื่องมือ AIแบบบูรณาการเพื่อสร้างเอกสารเฉพาะทีมและใช้การตรวจสอบไวยากรณ์
ข้อเสียของ ClickUp:
- ไม่ทุกคุณสมบัติได้ถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- ฟังก์ชัน AI ขณะนี้อยู่ในรายการรอ (สำหรับตอนนี้!)
ค่าใช้จ่ายของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
ClickUp การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Grammarly
Grammarly เป็นชุดเครื่องมือตรวจแก้ไขไวยากรณ์และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่ช่วยให้นักเขียนขัดเกลาต้นฉบับให้มีความเป็นมืออาชีพ นักเขียนจะได้รับประโยชน์จาก Grammarly เพราะช่วยให้พวกเขาสร้างงานเขียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือการเขียนนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ วลีที่ฟังดูแปลกๆ และการคัดลอกผลงาน
คุณสมบัติหลักของ Grammarly ได้แก่ ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน ระบบตรวจจับการลอกผลงาน และข้อเสนอแนะส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกคำที่เหมาะสมแทนคำที่ใช้บ่อยเกินไป ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทกวีสำหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือOKRs สำหรับโครงการล่าสุดของคุณ Grammarly เป็นเครื่องมือที่นักเขียนทุกคนควรพิจารณาเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของตน
เปรียบเทียบ Grammarly กับ Wordtune!
คุณสมบัติของ Grammarly:
- รับความคิดเห็นที่สองเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงของคุณด้วยตัวแก้ไขอัจฉริยะ
- ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์และไวยากรณ์ด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ
ข้อดีของ Grammarly:
- ใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในตัวแก้ไขของพวกเขา
- ข้อเสนอแนะครอบคลุมข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด และการละเว้นที่พบได้ทั่วไปในวงกว้าง
- เวอร์ชันฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน
ข้อเสียของ Grammarly:
- ข้อเสนอแนะบางอย่างซ้ำซากและรู้สึกว่าไม่ช่วย
- การจัดรูปแบบอาจเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อย้ายงานเขียนของคุณระหว่างตัวแก้ไขของ Grammarly และแอปเขียนที่คุณชื่นชอบ
ค่าใช้จ่ายของ Grammarly:
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- ธุรกิจ: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมที่มีมากกว่า 10 คน)
คะแนนและรีวิวของ Grammarly:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
โบนัส:เครื่องมือการตลาดด้วย AI
3. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
Hemingway Editor เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการอ่านของงานเขียนของคุณ โดยทำเช่นนี้ได้ด้วยการให้ผู้เขียนเข้าถึงแอปเขียนฟรีที่วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและให้ข้อเสนอแนะที่เข้าใจง่าย
ตัวอย่างเช่น แอป Hemingway จะเน้นประโยคที่มันคิดว่าซับซ้อนเกินไปเป็นสีแดง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ผลงานของคุณเข้าไปและแก้ไขประโยคที่เป็นสีแดงจนกว่างานของคุณจะชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้คะแนนความสามารถในการอ่านแก่การเขียนของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานเขียนของคุณเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
Hemingway Editor เป็นเครื่องมือที่น่าประทับใจสำหรับการเขียน เพราะการแก้ไขงานเขียนของตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะปัญหาด้านสไตล์ เช่น การใช้คำวิเศษณ์มากเกินไปหรือการใช้ประโยคแบบถูกกระทำ ด้วย Hemingway Editor คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงร่างแรกที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะการเขียนของคุณให้เก่งขึ้น
คุณสมบัติของเฮมิงเวย์:
- คำแนะนำการแก้ไขที่แสดงด้วยสีช่วยให้คุณสามารถอ่านผ่านบทความของคุณได้อย่างง่ายดาย
- โปรแกรมตรวจจับประโยคที่อ่านยากเพื่อให้คุณสามารถทำให้การเขียนของคุณชัดเจน
- ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลแบบง่ายช่วยให้แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนจากที่ไหนก็ตาม
ข้อดีของเฮมิงเวย์:
- ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายหมายความว่าใครก็สามารถใช้งานได้
- ช่วยให้คุณลดปัญหาที่สังเกตได้ยาก เช่น ความซับซ้อนของประโยคและการใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป
ข้อเสียของเฮมิงเวย์:
- ขาดคุณสมบัติมากมายที่คุณจะพบในโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ เช่น Grammarly
- ไม่มีวิธีที่จะผสานรวมกับเครื่องมือเขียนของคุณจริง ๆ เช่น Microsoft Word
- ไม่เหมาะสำหรับการเขียนไอเดีย
เฮมิงเวย์ คอสต์:
- ฟรี
- เวอร์ชันชำระเงิน: $19.99 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์:
- G2: 4. 4/5 (46 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (10 รีวิว)
โบนัส:เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI
4. พจนานุกรมคำศัพท์เสริม
พาวเวอร์ธีซอรัส เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเหลือผู้คนในการค้นหาคำต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในงานเขียนของพวกเขาได้. เครื่องมือการเขียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพจนานุกรมคำที่มีความสะดวกและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล. ด้วยฟังก์ชันการค้นหา คุณสามารถค้นหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อได้ในรูปแบบใหม่และน่าสนใจ.
นอกจากนี้ Power Thesaurus ยังให้คำตรงข้ามเพื่อให้ผู้เขียนสามารถเพิ่มความหลากหลายและความแตกต่างให้กับเรื่องราวของพวกเขาได้ Power Thesaurus อาจไม่ใช่เครื่องมือการเขียนที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่คุณเคยเห็น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีน่าจะเหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่และอาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณติดขัดในการค้นหาคำที่ตรงกับที่คุณต้องการในขณะนั้น
คุณสมบัติของพจนานุกรมคำศัพท์:
- แถบค้นหาแบบง่ายช่วยให้คุณป้อนคำและรับรายการคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม และอื่นๆ
- รวมถึงส่วนขยายโครมและแอปพลิเคชันมือถือ
- เริ่มต้นอย่างเต็มกำลังด้วยตัวเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามอย่างไม่สิ้นสุด
ข้อดีของพจนานุกรมคำศัพท์เสริม:
- UI ที่เรียบง่ายที่ใครก็สามารถใช้ได้
- ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน
- ดำเนินการโดยชุมชน
ข้อเสียของพจนานุกรมคำพ้องความหมาย:
- ไม่มีฟีเจอร์มากมาย
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
พาวเวอร์ธีเซอรัส คัสต์:
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 49/เดือน (เมื่อซื้อรายปี)
พาวเวอร์ธีซอรัส การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
- Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
โบนัส:ซอฟต์แวร์เขียนจดหมายข่าว!
5. Google Docs
Google Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสาร จัดเก็บออนไลน์ และแชร์กับผู้อื่นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนจดหมาย เรื่องราว บันทึก และอื่น ๆ อีกมากมาย!
Google Suite มีความสำคัญสำหรับนักเขียนเนื่องจากความสะดวกและความยืดหยุ่นของมัน ประการแรก การใช้งานออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานเขียนของคุณเมื่อคุณอยู่ห่างจากบ้านหรือต้องการแบ่งปันบางสิ่งกับใครบางคนอย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานบนเอกสารกับหลายคนพร้อมกันได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งและติดตามเวอร์ชันต่าง ๆ ของไฟล์เดียวกัน
โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนทุกคนที่ต้องการโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย แม้แต่ในระดับการสมัครสมาชิกฟรี
คุณสมบัติของ Google:
- โปรแกรมประมวลผลคำเต็มรูปแบบ
- ผสานการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google เช่น Google Drive หรือ Sheets
- ออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและการทำงานร่วมกับทีม
ข้อดีของ Google Docs:
- ใช้งานง่ายและเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย
- อัปเดตบ่อยครั้งโดย Google
- เวอร์ชันฟรีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อเสียของ Google Docs:
- การจัดระเบียบเอกสารของคุณไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
- จำนวนแม่แบบมีจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบดั้งเดิม
ค่าใช้จ่ายของ Google Docs:
ราคาเหล่านี้สำหรับการสมัครสมาชิก Google Workspace และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Google เช่น Gmail และ Drive
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $5. 40/ เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $10. 80/ เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Google Docs การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
6. ความคิด
Notionเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน โดยมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การจัดระเบียบและเขียนงานเป็นเรื่องง่าย ด้วย Notion นักเขียนสามารถสร้างเอกสาร จัดเก็บไว้ในคลาวด์ และแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวหรือโครงการเขียนต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ Notion ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือนี้ได้ทันที มีเทมเพลตสำหรับโครงการเขียนที่แตกต่างกัน รวมถึงสมุดบันทึกสำหรับจดบันทึกความคิดและไอเดียของคุณ Notion ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการทำงานร่วมกัน นักเขียนสามารถแชร์เอกสารและบันทึกได้อย่างง่ายดาย และรองรับการแก้ไขเอกสารเดียวกันโดยผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน
โดยรวมแล้ว Notion เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักเขียนที่ต้องการจัดระเบียบและใช้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการเขียนของพวกเขา ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการทำงานร่วมกันและอื่นๆ Notion มีสิ่งที่เหมาะสำหรับทุกคน
คุณสมบัติของ Notion:
- ระบบบันทึกและเอกสารช่วยให้คุณสามารถเขียนและจัดเก็บสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- Notion AI ให้คุณเข้าถึงผู้ช่วยเขียน AIที่สามารถช่วยคุณทำความสะอาดบันทึกของคุณหรือเขียนประโยคที่ซับซ้อนใหม่
- ระบบ Wiki ทำให้คุณจัดระเบียบและแบ่งปันงานเขียนของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
ข้อดีของ Notion:
- ระบบครบวงจรที่ช่วยให้การเขียน จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาชิ้นงานเขียนที่คุณต้องการได้ตรงตามต้องการ
- คุณสมบัติมากมายและการผสานรวมเพื่อช่วยคุณในทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ข้อเสียของ Notion:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถกลายเป็นยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Microsoft Word ที่พื้นฐานกว่า
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่มีประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากใช้งานยากเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
ต้นทุนแนวคิด:
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Notion Ratings and Reviews:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
7. ไลเนอร์
LINER คือผู้ช่วยค้นหาที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณต้องการ ในฐานะนักเขียน คุณใช้เวลาในการเขียนเกือบเท่ากับเวลาที่ใช้ในการค้นคว้า ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการเครื่องมือเฉพาะทางที่จะทำให้การค้นคว้าของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
LINER สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอน
LINER ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ของคุณและทำให้การค้นหาใน Google ของคุณมีประโยชน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถามคำถามกับ Google LINER จะใช้ AI เพื่อให้คำตอบอย่างรวดเร็ว หรือหากคุณพบบทความที่มีประโยชน์ คุณสามารถใช้ LINER เพื่อเน้นส่วนที่สำคัญและบันทึกไว้สำหรับภายหลังในฐานความรู้ของคุณเอง ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณใช้เวลาในการค้นคว้าลดลงและมีเวลามากขึ้นในการเขียนงานของคุณให้เสร็จ
คุณสมบัติของ LINER:
- ผู้ช่วยค้นหาแนะนำเนื้อหาเมื่อคุณค้นหาบางสิ่ง
- AI สรุปคำค้นหาของคุณและแนะนำการค้นหาใหม่เพื่อการวิจัยที่ดีขึ้น
- ไฮไลต์ข้อความใดก็ได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง
ข้อดีของ LINER:
- ช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าหัวข้อด้วยการให้คำตอบที่สร้างโดย AI อย่างง่ายสำหรับคำถามพื้นฐาน
- วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเก็บบทความไว้อ่านในภายหลัง
- ให้คุณเน้นบทความ วิดีโอ YouTube และอื่นๆ
ข้อเสียของ LINER:
- คำตอบของ AI อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในบางครั้ง
- คุณสมบัติอาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
ค่าใช้จ่ายของ LINER:
- ฟรี
- จำเป็น: $8. 83/ เดือน
- มืออาชีพ: $10. 49/ เดือน
- พื้นที่ทำงาน: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา
LINER คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
- Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
8. Reedsy Book Editor
Reedsy Book Editor ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นชุมชนมากกว่า นักเขียนที่ยอดเยี่ยมหลายคนมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับหนังสือ แต่พวกเขามิได้รู้ว่าจะทำอย่างไรให้หนังสือของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์จริง ๆ Reedsy ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เขียนที่มีความทะเยอทะยานให้สามารถตีพิมพ์ผลงานของพวกเขาได้ มันทำเช่นนี้โดยการมอบโอกาสให้นักเขียนได้เข้าถึงเครือข่ายของบรรณาธิการ นักออกแบบ และนักการตลาดมืออาชีพ
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรต่างๆ เช่น บทความในบล็อก, สัมมนาออนไลน์, และบทเรียนที่ช่วยให้นักเขียนสามารถสร้างหนังสือที่ดีที่สุดได้ เครื่องมือนี้เองเป็นโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การจัดรูปแบบหนังสือสำหรับ Amazon Kindle หรือบริการพิมพ์ตามคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปโหลดต้นฉบับของคุณได้อย่างรวดเร็วและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ โดยรวมแล้ว Reedsy Book Editor เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการยกระดับงานเขียนของตนไปอีกขั้น
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยในการเริ่มต้นและทำให้หนังสือของคุณดำเนินไปได้หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตวางแผนหนังสือฟรีของเราเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น!
คุณสมบัติของ Reedsy:
- รวมคอร์สเรียนฟรี 10 วันเกี่ยวกับวิธีการตีพิมพ์หนังสือ
- Reedsy Marketplace ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทในอุตสาหกรรมการพิมพ์
- เครื่องมือสร้างโครงเรื่องและเนื้อหาช่วยให้คุณก้าวข้ามภาวะตันทางความคิดในการเขียน
- โปรแกรมแก้ไขหนังสือแบบง่ายช่วยให้การสร้างผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเรื่องง่าย
ข้อดีของ Reedsy:
- ที่เดียวสำหรับคุณในการค้นหาบรรณาธิการ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณสร้างหนังสือ
- หนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่สามารถใช้ได้ฟรี
- เนื้อหาและเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยคุณเขียน
ข้อเสียของ Reedsy:
- มุ่งเน้นหลักในการช่วยคุณสร้างหนังสือเล่มใหม่หรือเรื่องสั้น
ค่าใช้จ่ายของ Reedsy:
- ฟรี
เรดส์ซี เรตติ้ง และรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
9. หมี
Bear เป็นเครื่องมือจดบันทึกของ Apple ที่ช่วยให้คุณเขียนและติดตามไอเดียเรื่องราวและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ที่ Bear โดดเด่นจากเครื่องมือเขียนที่ดีที่สุดในรายการนี้คือ UI ที่สวยงาม มันถูกจัดระเบียบในลักษณะที่เข้าใจง่าย และการออกแบบที่เรียบง่ายนั้นเข้ากับกระบวนการเขียนได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ Bear ยังมีเครื่องมือสำหรับติดแท็กมากมายที่ช่วยให้การจัดระเบียบโน้ตและไอเดียของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณจึงสามารถติดตามทุกสิ่งที่คุณเขียนหรือวางแผนจะเขียนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกวุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักเขียนมืออาชีพ หรือเพียงแค่คนที่รักการเขียนและการระดมความคิด Bear ก็เป็นซอฟต์แวร์การเขียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรมีไว้ในคลังเครื่องมือของคุณ
คุณสมบัติของหมี:
- ใช้แฮชแท็กและลิงก์เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณ
- การเข้ารหัสช่วยให้บันทึกของคุณเป็นส่วนตัว
- โปรแกรมแก้ไขมาร์กอัปช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 150 ภาษา
ข้อดีของหมี:
- ดูสวยงามมาก
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทางหรือเขียนเรียงความล่าสุดของคุณ
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถทำงานบน iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณได้
ข้อเสียของหมี:
- รองรับเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติการเขียนขั้นสูงหรือการจัดระเบียบ
ค่าใช้จ่ายหมี:
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Bear:
- G2: 4. 5/5 (42 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Bear App เหล่านี้!
10. อีเวอร์โน้ต
Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับนักเขียน เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึกไอเดีย เอกสาร และบันทึกต่างๆ ไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ Evernote ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการเขียนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ Evernote ยังมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การจัดระเบียบงานเขียนของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ระบบแท็กเพื่อค้นหาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันการค้นหาของ Evernote ยังช่วยให้การค้นหาคำสำคัญเฉพาะภายในเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย สุดท้าย Evernote ยังทำหน้าที่เป็นคลังเอกสารสำหรับเอกสารที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
Evernote อาจไม่ใช่เครื่องมือที่สวยงามหรือใหม่ที่สุดในรายการนี้ แต่แน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุด หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการเขียนที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและเข้าถึงงานเขียนของคุณได้อย่างง่ายดาย Evernote เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างแน่นอน
คุณสมบัติของ Evernote:
- เครื่องมืองานช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง Evernote ได้ทุกที่
- ผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณ
ข้อดีของ Evernote:
- ไฟล์สามารถค้นหาได้ ไม่ว่าจะเป็นในโน้ตหรือไฟล์ PDF
- ง่ายต่อการเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ
- คุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้น
ข้อเสียของ Evernote:
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น การเพิ่มวันครบกำหนดหรือการเชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ไม่เหมาะสำหรับซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ
ค่าใช้จ่ายของ Evernote:
- ฟรี
- ส่วนตัว: $8. 99/ เดือน
- มืออาชีพ: $10.99/เดือน
- ทีม: $14.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote:
- G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7000 รายการ)
ค้นหาเครื่องมือการเขียนที่คุณชื่นชอบวันนี้
การเขียนเป็นส่วนสำคัญของชีวิต และมีซอฟต์แวร์การเขียนให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะมองหา AI ผู้ช่วยค้นหา บรรณาธิการหนังสือ หรือผู้จดบันทึก บางสิ่งบางอย่างในรายการนี้จะทำงานได้ดีสำหรับคุณเพื่อให้คุณไม่มีสิ่งรบกวน
วิธีหนึ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนของคุณในวันนี้คือการใช้ ClickUp. ClickUp สามารถช่วยนักเขียนทุกคนได้ด้วยการมอบที่เดียวให้คุณสร้าง, จัดเก็บ, และจัดระเบียบผลงานสร้างสรรค์และเอกสารของคุณ. มันคือหนึ่งในเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีม, ได้รับคำแนะนำ, และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณ.
