10 เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการของนักเขียนในปี 2025

Alex York
Alex York
4 กุมภาพันธ์ 2568

นักเขียนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ กับศิลปะแห่งการเขียน

ในแง่หนึ่ง มันคือสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณถนัด ในอีกแง่หนึ่ง—มันยากมากจริงๆ

ข่าวดีก็คือ แม้ว่าการเขียนจะไม่มีวันง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถง่ายขึ้นได้ ด้วยปาฏิหาริย์ในยุคแรกเริ่มของเครื่องมือดิจิทัลอย่าง Microsoft Word ไปจนถึงยุคใหม่ของเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI นักเขียนสร้างสรรค์ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์การเขียนอย่างมาก—ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการเขียนกำลังกลายเป็นสิ่งที่หาง่ายมาก มันยากที่จะบอกได้ว่าเครื่องมือการเขียนใดจะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่นั่นคือเหตุผลที่เรามีอยู่!

เราขอนำเสนอรายการเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้ในปี 2023 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่กับหน้ากระดาษเปล่าและส่งมอบเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย ก่อนอื่น มาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือการเขียนยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกเริ่ม

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการเขียน?

เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมมีหลากหลายรูปแบบและขนาด บางอย่างช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ ในขณะที่บางอย่างเน้นที่การรักษาบทเขียนอันยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นักเขียนสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายในเครื่องมือการเขียนออนไลน์

เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณควรรวบรวมชุดซอฟต์แวร์การเขียนที่ครบถ้วนเพื่อช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียน ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือการเขียนใดก็ตาม คุณควรจับตาดูสองสามแง่มุมที่เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดมีร่วมกัน เช่น:

  • ความสามารถในการผสานรวม: ไม่มีเครื่องมือการเขียนใดที่จะทำทุกอย่างให้คุณได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือการเขียนสองสามตัวและซอฟต์แวร์แก้ไขที่ทำงานร่วมกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อให้แต่ละเครื่องมือทำให้เครื่องมืออื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ราคาถูก: คุณไม่ได้มีเงินมากมาย! หากคุณจะลงทุนซื้อเครื่องมือเขียนสักสองสามชิ้น คุณต้องแน่ใจว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ก็มีตัวเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณต้องการ—และมากกว่านั้น!

การเขียนซอฟต์แวร์ควรเป็นไปควบคู่กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ—เพราะคุณค่าของนักเขียนที่ไม่มีประสิทธิภาพคืออะไร?

เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุด 10 อย่าง

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนนวนิยายหรือบล็อกโพสต์ง่ายๆ เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเขียนคำ ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่เชื่อถือได้ และช่วยให้คุณไม่เสียสมาธิ มาดูเครื่องมือการเขียนและแก้ไขที่เราชื่นชอบซึ่งคุณต้องลองใช้กัน

1.คลิกอัพ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเขียนที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมายเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในตลาดอีกด้วย และแม้ว่าเราจะรู้ว่าเรากำลังจัดให้ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้—แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียว! ClickUp ยังครองอันดับ 1 ในรายชื่อเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดประจำปี 2023จาก G2อีกด้วย!

นักเขียนสามารถใช้ ClickUp เป็นที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขา—ในพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนหรือเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับนักเขียนคนอื่น ๆ ด้วยการติดแท็กผู้ใช้หรืองาน การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ และฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ClickUp ทำงานเป็นเครื่องมือการเขียนหลักของคุณสำหรับการสร้างเนื้อหาทุกประเภท

ที่แกนกลางของทุกฟีเจอร์ของ ClickUp คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และด้วยเครื่องมือผู้ช่วยเขียน AI ใหม่ใน ClickUp Docs คุณสามารถใช้พลังของเครื่องมือเขียน AI (เช่น Writesonic) ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มของเรา!

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

การผสานรวม AI นี้ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่สามารถสร้างข้อความและคัดลอกสำหรับหัวข้อใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เนื้อหาสั้นหรือยาวขึ้น และตรวจสอบไวยากรณ์ได้ในพริบตา เครื่องมือที่สะดวกนี้สามารถช่วยทีมคอนเทนต์ในการนำเสนอไอเดียบทความบล็อก หรือทีมผลิตภัณฑ์ในการสร้างเอกสารความต้องการของผลิตภัณฑ์และออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ได้ในไม่กี่วินาที!

คุณสมบัติของ ClickUp:

ข้อดีของ ClickUp:

  • สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับบุคคลเดียวหรือทั้งองค์กรในการมอบหมายงานหรือแสดงความคิดเห็น
  • เริ่มต้นฟรีพร้อมเข้าถึงเทมเพลตนับพัน
  • ให้คุณตั้งเป้าหมายการเขียนเพื่อช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของคุณ
  • เครื่องมือ AIแบบบูรณาการเพื่อสร้างเอกสารเฉพาะทีมและใช้การตรวจสอบไวยากรณ์

ข้อเสียของ ClickUp:

  • ไม่ทุกคุณสมบัติได้ถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันมือถือ
  • ฟังก์ชัน AI ขณะนี้อยู่ในรายการรอ (สำหรับตอนนี้!)

ค่าใช้จ่ายของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

ClickUp การให้คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Grammarly

ภาพหน้าจอของ Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นชุดเครื่องมือตรวจแก้ไขไวยากรณ์และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่ช่วยให้นักเขียนขัดเกลาต้นฉบับให้มีความเป็นมืออาชีพ นักเขียนจะได้รับประโยชน์จาก Grammarly เพราะช่วยให้พวกเขาสร้างงานเขียนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือการเขียนนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ วลีที่ฟังดูแปลกๆ และการคัดลอกผลงาน

คุณสมบัติหลักของ Grammarly ได้แก่ ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน ระบบตรวจจับการลอกผลงาน และข้อเสนอแนะส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกคำที่เหมาะสมแทนคำที่ใช้บ่อยเกินไป ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทกวีสำหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือOKRs สำหรับโครงการล่าสุดของคุณ Grammarly เป็นเครื่องมือที่นักเขียนทุกคนควรพิจารณาเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของตน

คุณสมบัติของ Grammarly:

  • รับความคิดเห็นที่สองเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงของคุณด้วยตัวแก้ไขอัจฉริยะ
  • ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์และไวยากรณ์ด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำ

ข้อดีของ Grammarly:

  • ใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในตัวแก้ไขของพวกเขา
  • ข้อเสนอแนะครอบคลุมข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด และการละเว้นที่พบได้ทั่วไปในวงกว้าง
  • เวอร์ชันฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน

ข้อเสียของ Grammarly:

  • ข้อเสนอแนะบางอย่างซ้ำซากและรู้สึกว่าไม่ช่วย
  • การจัดรูปแบบอาจเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อย้ายงานเขียนของคุณระหว่างตัวแก้ไขของ Grammarly และแอปเขียนที่คุณชื่นชอบ

ค่าใช้จ่ายของ Grammarly:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $30/เดือน
  • ธุรกิจ: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมที่มีมากกว่า 10 คน)

คะแนนและรีวิวของ Grammarly:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

3. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์

ตัวอย่างแอปเขียนงานแบบเฮมิงเวย์
ผ่านทางเฮมิงเวย์

Hemingway Editor เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการอ่านของงานเขียนของคุณ โดยทำเช่นนี้ได้ด้วยการให้ผู้เขียนเข้าถึงแอปเขียนฟรีที่วิเคราะห์โครงสร้างประโยคและให้ข้อเสนอแนะที่เข้าใจง่าย

ตัวอย่างเช่น แอป Hemingway จะเน้นประโยคที่มันคิดว่าซับซ้อนเกินไปเป็นสีแดง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ผลงานของคุณเข้าไปและแก้ไขประโยคที่เป็นสีแดงจนกว่างานของคุณจะชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้คะแนนความสามารถในการอ่านแก่การเขียนของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานเขียนของคุณเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

Hemingway Editor เป็นเครื่องมือที่น่าประทับใจสำหรับการเขียน เพราะการแก้ไขงานเขียนของตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะปัญหาด้านสไตล์ เช่น การใช้คำวิเศษณ์มากเกินไปหรือการใช้ประโยคแบบถูกกระทำ ด้วย Hemingway Editor คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงร่างแรกที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะการเขียนของคุณให้เก่งขึ้น

คุณสมบัติของเฮมิงเวย์:

  • คำแนะนำการแก้ไขที่แสดงด้วยสีช่วยให้คุณสามารถอ่านผ่านบทความของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • โปรแกรมตรวจจับประโยคที่อ่านยากเพื่อให้คุณสามารถทำให้การเขียนของคุณชัดเจน
  • ตัวช่วยนำเข้าข้อมูลแบบง่ายช่วยให้แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนจากที่ไหนก็ตาม

ข้อดีของเฮมิงเวย์:

  • ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน
  • อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายหมายความว่าใครก็สามารถใช้งานได้
  • ช่วยให้คุณลดปัญหาที่สังเกตได้ยาก เช่น ความซับซ้อนของประโยคและการใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป

ข้อเสียของเฮมิงเวย์:

  • ขาดคุณสมบัติมากมายที่คุณจะพบในโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ เช่น Grammarly
  • ไม่มีวิธีที่จะผสานรวมกับเครื่องมือเขียนของคุณจริง ๆ เช่น Microsoft Word
  • ไม่เหมาะสำหรับการเขียนไอเดีย

เฮมิงเวย์ คอสต์:

  • ฟรี
  • เวอร์ชันชำระเงิน: $19.99 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์:

  • G2: 4. 4/5 (46 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (10 รีวิว)

4. พจนานุกรมคำศัพท์เสริม

เครื่องมือเขียนพจนานุกรมคำศัพท์เชิงพลัง ตัวอย่าง
ผ่านพจนานุกรมคำพ้องความหมาย

พาวเวอร์ธีซอรัส เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเหลือผู้คนในการค้นหาคำต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในงานเขียนของพวกเขาได้. เครื่องมือการเขียนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพจนานุกรมคำที่มีความสะดวกและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล. ด้วยฟังก์ชันการค้นหา คุณสามารถค้นหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อได้ในรูปแบบใหม่และน่าสนใจ.

นอกจากนี้ Power Thesaurus ยังให้คำตรงข้ามเพื่อให้ผู้เขียนสามารถเพิ่มความหลากหลายและความแตกต่างให้กับเรื่องราวของพวกเขาได้ Power Thesaurus อาจไม่ใช่เครื่องมือการเขียนที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่คุณเคยเห็น อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีน่าจะเหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่และอาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณติดขัดในการค้นหาคำที่ตรงกับที่คุณต้องการในขณะนั้น

คุณสมบัติของพจนานุกรมคำศัพท์:

  • แถบค้นหาแบบง่ายช่วยให้คุณป้อนคำและรับรายการคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม และอื่นๆ
  • รวมถึงส่วนขยายโครมและแอปพลิเคชันมือถือ
  • เริ่มต้นอย่างเต็มกำลังด้วยตัวเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามอย่างไม่สิ้นสุด

ข้อดีของพจนานุกรมคำศัพท์เสริม:

  • UI ที่เรียบง่ายที่ใครก็สามารถใช้ได้
  • ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน
  • ดำเนินการโดยชุมชน

ข้อเสียของพจนานุกรมคำพ้องความหมาย:

  • ไม่มีฟีเจอร์มากมาย
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา

พาวเวอร์ธีเซอรัส คัสต์:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $2. 49/เดือน (เมื่อซื้อรายปี)

พาวเวอร์ธีซอรัส การให้คะแนนและรีวิว:

  • G2: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
  • Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน

5. Google Docs

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เอกสารกูเกิล
ผ่านทางGoogle

Google Docsเป็นโปรแกรมประมวลผลคำดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสาร จัดเก็บออนไลน์ และแชร์กับผู้อื่นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนจดหมาย เรื่องราว บันทึก และอื่น ๆ อีกมากมาย!

Google Suite มีความสำคัญสำหรับนักเขียนเนื่องจากความสะดวกและความยืดหยุ่นของมัน ประการแรก การใช้งานออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำงานเขียนของคุณเมื่อคุณอยู่ห่างจากบ้านหรือต้องการแบ่งปันบางสิ่งกับใครบางคนอย่างรวดเร็ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานบนเอกสารกับหลายคนพร้อมกันได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการส่งและติดตามเวอร์ชันต่าง ๆ ของไฟล์เดียวกัน

โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนทุกคนที่ต้องการโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย แม้แต่ในระดับการสมัครสมาชิกฟรี

คุณสมบัติของ Google:

  • โปรแกรมประมวลผลคำเต็มรูปแบบ
  • ผสานการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google เช่น Google Drive หรือ Sheets
  • ออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและการทำงานร่วมกับทีม

ข้อดีของ Google Docs:

  • ใช้งานง่ายและเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย
  • อัปเดตบ่อยครั้งโดย Google
  • เวอร์ชันฟรีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อเสียของ Google Docs:

  • การจัดระเบียบเอกสารของคุณไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
  • จำนวนแม่แบบมีจำกัด
  • ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบดั้งเดิม

ค่าใช้จ่ายของ Google Docs:

ราคาเหล่านี้สำหรับการสมัครสมาชิก Google Workspace และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Google เช่น Gmail และ Drive

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $5. 40/ เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $10. 80/ เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Google Docs การให้คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

6. ความคิด

ผ่านทางNotion

Notionเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน โดยมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การจัดระเบียบและเขียนงานเป็นเรื่องง่าย ด้วย Notion นักเขียนสามารถสร้างเอกสาร จัดเก็บไว้ในคลาวด์ และแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวหรือโครงการเขียนต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ Notion ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือนี้ได้ทันที มีเทมเพลตสำหรับโครงการเขียนที่แตกต่างกัน รวมถึงสมุดบันทึกสำหรับจดบันทึกความคิดและไอเดียของคุณ Notion ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการทำงานร่วมกัน นักเขียนสามารถแชร์เอกสารและบันทึกได้อย่างง่ายดาย และรองรับการแก้ไขเอกสารเดียวกันโดยผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน

โดยรวมแล้ว Notion เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักเขียนที่ต้องการจัดระเบียบและใช้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการเขียนของพวกเขา ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการทำงานร่วมกันและอื่นๆ Notion มีสิ่งที่เหมาะสำหรับทุกคน

คุณสมบัติของ Notion:

  • ระบบบันทึกและเอกสารช่วยให้คุณสามารถเขียนและจัดเก็บสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • Notion AI ให้คุณเข้าถึงผู้ช่วยเขียน AIที่สามารถช่วยคุณทำความสะอาดบันทึกของคุณหรือเขียนประโยคที่ซับซ้อนใหม่
  • ระบบ Wiki ทำให้คุณจัดระเบียบและแบ่งปันงานเขียนของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีของ Notion:

  • ระบบครบวงจรที่ช่วยให้การเขียน จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติการค้นหาช่วยให้คุณค้นหาชิ้นงานเขียนที่คุณต้องการได้ตรงตามต้องการ
  • คุณสมบัติมากมายและการผสานรวมเพื่อช่วยคุณในทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ข้อเสียของ Notion:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถกลายเป็นยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Microsoft Word ที่พื้นฐานกว่า
  • ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่มีประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากใช้งานยากเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

ต้นทุนแนวคิด:

  • ฟรี
  • บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Notion Ratings and Reviews:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)

7. ไลเนอร์

ตัวอย่างเครื่องมือเขียน Liner
ผ่านทางLINER

LINER คือผู้ช่วยค้นหาที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณต้องการ ในฐานะนักเขียน คุณใช้เวลาในการเขียนเกือบเท่ากับเวลาที่ใช้ในการค้นคว้า ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องการเครื่องมือเฉพาะทางที่จะทำให้การค้นคว้าของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

LINER สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแน่นอน

LINER ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ของคุณและทำให้การค้นหาใน Google ของคุณมีประโยชน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถามคำถามกับ Google LINER จะใช้ AI เพื่อให้คำตอบอย่างรวดเร็ว หรือหากคุณพบบทความที่มีประโยชน์ คุณสามารถใช้ LINER เพื่อเน้นส่วนที่สำคัญและบันทึกไว้สำหรับภายหลังในฐานความรู้ของคุณเอง ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณใช้เวลาในการค้นคว้าลดลงและมีเวลามากขึ้นในการเขียนงานของคุณให้เสร็จ

คุณสมบัติของ LINER:

  • ผู้ช่วยค้นหาแนะนำเนื้อหาเมื่อคุณค้นหาบางสิ่ง
  • AI สรุปคำค้นหาของคุณและแนะนำการค้นหาใหม่เพื่อการวิจัยที่ดีขึ้น
  • ไฮไลต์ข้อความใดก็ได้ทุกที่บนอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง

ข้อดีของ LINER:

  • ช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าหัวข้อด้วยการให้คำตอบที่สร้างโดย AI อย่างง่ายสำหรับคำถามพื้นฐาน
  • วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเก็บบทความไว้อ่านในภายหลัง
  • ให้คุณเน้นบทความ วิดีโอ YouTube และอื่นๆ

ข้อเสียของ LINER:

  • คำตอบของ AI อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในบางครั้ง
  • คุณสมบัติอาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

ค่าใช้จ่ายของ LINER:

  • ฟรี
  • จำเป็น: $8. 83/ เดือน
  • มืออาชีพ: $10. 49/ เดือน
  • พื้นที่ทำงาน: ติดต่อเพื่อสอบถามราคา

LINER คะแนนและรีวิว:

  • G2: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน
  • Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน

8. Reedsy Book Editor

ตัวอย่างเครื่องมือการเขียนของ Reedsy
ผ่านทางReedsy

Reedsy Book Editor ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นชุมชนมากกว่า นักเขียนที่ยอดเยี่ยมหลายคนมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับหนังสือ แต่พวกเขามิได้รู้ว่าจะทำอย่างไรให้หนังสือของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์จริง ๆ Reedsy ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เขียนที่มีความทะเยอทะยานให้สามารถตีพิมพ์ผลงานของพวกเขาได้ มันทำเช่นนี้โดยการมอบโอกาสให้นักเขียนได้เข้าถึงเครือข่ายของบรรณาธิการ นักออกแบบ และนักการตลาดมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรต่างๆ เช่น บทความในบล็อก, สัมมนาออนไลน์, และบทเรียนที่ช่วยให้นักเขียนสามารถสร้างหนังสือที่ดีที่สุดได้ เครื่องมือนี้เองเป็นโปรแกรมแก้ไขออนไลน์ที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การจัดรูปแบบหนังสือสำหรับ Amazon Kindle หรือบริการพิมพ์ตามคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปโหลดต้นฉบับของคุณได้อย่างรวดเร็วและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ โดยรวมแล้ว Reedsy Book Editor เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการยกระดับงานเขียนของตนไปอีกขั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยในการเริ่มต้นและทำให้หนังสือของคุณดำเนินไปได้หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตวางแผนหนังสือฟรีของเราเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น!

คุณสมบัติของ Reedsy:

  • รวมคอร์สเรียนฟรี 10 วันเกี่ยวกับวิธีการตีพิมพ์หนังสือ
  • Reedsy Marketplace ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทในอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • เครื่องมือสร้างโครงเรื่องและเนื้อหาช่วยให้คุณก้าวข้ามภาวะตันทางความคิดในการเขียน
  • โปรแกรมแก้ไขหนังสือแบบง่ายช่วยให้การสร้างผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเรื่องง่าย

ข้อดีของ Reedsy:

  • ที่เดียวสำหรับคุณในการค้นหาบรรณาธิการ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณสร้างหนังสือ
  • หนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกของซอฟต์แวร์เขียนหนังสือที่สามารถใช้ได้ฟรี
  • เนื้อหาและเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยคุณเขียน

ข้อเสียของ Reedsy:

  • มุ่งเน้นหลักในการช่วยคุณสร้างหนังสือเล่มใหม่หรือเรื่องสั้น

ค่าใช้จ่ายของ Reedsy:

  • ฟรี

เรดส์ซี เรตติ้ง และรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวปัจจุบัน

9. หมี

แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลแอปพลิเคชัน bear
ผ่านทางหมี

Bear เป็นเครื่องมือจดบันทึกของ Apple ที่ช่วยให้คุณเขียนและติดตามไอเดียเรื่องราวและรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ที่ Bear โดดเด่นจากเครื่องมือเขียนที่ดีที่สุดในรายการนี้คือ UI ที่สวยงาม มันถูกจัดระเบียบในลักษณะที่เข้าใจง่าย และการออกแบบที่เรียบง่ายนั้นเข้ากับกระบวนการเขียนได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ Bear ยังมีเครื่องมือสำหรับติดแท็กมากมายที่ช่วยให้การจัดระเบียบโน้ตและไอเดียของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณจึงสามารถติดตามทุกสิ่งที่คุณเขียนหรือวางแผนจะเขียนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกวุ่นวาย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักเขียนมืออาชีพ หรือเพียงแค่คนที่รักการเขียนและการระดมความคิด Bear ก็เป็นซอฟต์แวร์การเขียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรมีไว้ในคลังเครื่องมือของคุณ

คุณสมบัติของหมี:

  • ใช้แฮชแท็กและลิงก์เพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณ
  • การเข้ารหัสช่วยให้บันทึกของคุณเป็นส่วนตัว
  • โปรแกรมแก้ไขมาร์กอัปช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 150 ภาษา

ข้อดีของหมี:

  • ดูสวยงามมาก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทางหรือเขียนเรียงความล่าสุดของคุณ
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถทำงานบน iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณได้

ข้อเสียของหมี:

  • รองรับเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น
  • ขาดคุณสมบัติการเขียนขั้นสูงหรือการจัดระเบียบ

ค่าใช้จ่ายหมี:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Bear:

  • G2: 4. 5/5 (42 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6 รีวิว)

10. อีเวอร์โน้ต

แอปโน้ตเอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับนักเขียน เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึกไอเดีย เอกสาร และบันทึกต่างๆ ไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ Evernote ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันในโครงการเขียนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ Evernote ยังมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การจัดระเบียบงานเขียนของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ระบบแท็กเพื่อค้นหาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันการค้นหาของ Evernote ยังช่วยให้การค้นหาคำสำคัญเฉพาะภายในเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย สุดท้าย Evernote ยังทำหน้าที่เป็นคลังเอกสารสำหรับเอกสารที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

Evernote อาจไม่ใช่เครื่องมือที่สวยงามหรือใหม่ที่สุดในรายการนี้ แต่แน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุด หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการเขียนที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและเข้าถึงงานเขียนของคุณได้อย่างง่ายดาย Evernote เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างแน่นอน

คุณสมบัติของ Evernote:

  • เครื่องมืองานช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง Evernote ได้ทุกที่
  • ผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณ

ข้อดีของ Evernote:

  • ไฟล์สามารถค้นหาได้ ไม่ว่าจะเป็นในโน้ตหรือไฟล์ PDF
  • ง่ายต่อการเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ
  • คุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้น

ข้อเสียของ Evernote:

  • เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น การเพิ่มวันครบกำหนดหรือการเชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ไม่เหมาะสำหรับซอฟต์แวร์เขียนหนังสือ

ค่าใช้จ่ายของ Evernote:

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $8. 99/ เดือน
  • มืออาชีพ: $10.99/เดือน
  • ทีม: $14.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote:

  • G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7000 รายการ)

ค้นหาเครื่องมือการเขียนที่คุณชื่นชอบวันนี้

การเขียนเป็นส่วนสำคัญของชีวิต และมีซอฟต์แวร์การเขียนให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะมองหา AI ผู้ช่วยค้นหา บรรณาธิการหนังสือ หรือผู้จดบันทึก บางสิ่งบางอย่างในรายการนี้จะทำงานได้ดีสำหรับคุณเพื่อให้คุณไม่มีสิ่งรบกวน

วิธีหนึ่งในการเริ่มต้นปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนของคุณในวันนี้คือการใช้ ClickUp. ClickUp สามารถช่วยนักเขียนทุกคนได้ด้วยการมอบที่เดียวให้คุณสร้าง, จัดเก็บ, และจัดระเบียบผลงานสร้างสรรค์และเอกสารของคุณ. มันคือหนึ่งในเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีม, ได้รับคำแนะนำ, และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณ.

ClickUp สามารถทดลองใช้ได้ฟรีเริ่มต้นวันนี้และดูว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนของคุณได้อย่างไร