ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025

เคยเผลอลบหรือทำเอกสารเวอร์ชันล่าสุดเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างไหม? เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่รอบคอบที่สุด
ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร คือตาข่ายนิรภัยของคุณในกรณีเช่นนี้ หากเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้เสมอ คืนค่าเอกสาร และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ "อุ๊ย" เหล่านั้น
หากไม่มีซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่มีการควบคุมเวอร์ชัน ทุกคนจะมีสำเนาของตัวเอง และคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าใครมีเวอร์ชันล่าสุด ซอฟต์แวร์ควบคุมเอกสารจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร!) โดยการจัดการกับเวอร์ชันต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณ
มาทบทวนซอฟต์แวร์ควบคุมเอกสารเวอร์ชันยอดนิยม 10 อันดับสำหรับปี 2024 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร?
เมื่อเลือกระบบการควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณสามารถค้นหาได้:
- การติดตามประวัติเวอร์ชัน: ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งจะเก็บบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสารอย่างละเอียด แสดงเจ้าของแต่ละคนและการแก้ไขของพวกเขา คุณสมบัตินี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และช่วยให้สามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้เมื่อจำเป็น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:การเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
- การควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น: การจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้นั้นสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีการควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขเอกสารเฉพาะได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ความสามารถในการผสานรวม: ความสามารถในการผสานรวมที่ช่วยให้แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารทำงานร่วมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสมบัติการสำรองข้อมูล: ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติการสำรองข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล และทำให้เอกสารที่มีความสำคัญของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ แม้ในกรณีที่ไม่คาดคิด
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น ระบบจัดการเอกสารของคุณก็ควรเติบโตไปพร้อมกัน ความสามารถในการปรับขนาดช่วยให้ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารสามารถรองรับข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- การฝึกอบรม: การที่หลายคนทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ โดยเฉพาะหากพวกเขาไม่ทราบวิธีการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติของมัน ดังนั้น เครื่องมือควรมีเอกสารการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้การนำไปใช้ซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จ
ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์จัดการเอกสารให้เลือกใช้มากมายในท้องตลาด แต่บางโปรแกรมอาจยังขาดคุณสมบัติที่สำคัญอยู่ เราได้พิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ และตรวจสอบข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรม เพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณ มาดูกันว่าใครติดโผบ้าง!
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด
นี่คือแอปที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิกิของบริษัทเอกสารทางเทคนิคและการบันทึกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานของแผนก และงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันของClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถปกป้องเอกสารของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและการควบคุมการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดความเป็นเจ้าของโดยการเพิ่มเจ้าของและผู้มีส่วนร่วม สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เฉพาะกับทีม แขก หรือสมาชิกสาธารณะที่กำหนดโดยการเชิญพวกเขา
ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารหรือกู้คืนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
ด้วยฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpทุกคนในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้, แสดงรายการข้อมูล, เพิ่มแท็ก, งาน, และคำอธิบายเป้าหมาย,รวมถึงจัดการการเปลี่ยนแปลงได้. ยิ่งไปกว่านั้น, แพลตฟอร์มยังอัปเดตทุกอย่างแบบเรียลไทม์ทันที.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มหัวข้อ, ตาราง, แบนเนอร์, แท็ก, ความคิดเห็น, บุ๊กมาร์ก, รูปภาพ, วิดีโอ, และลิงก์,ช่วยให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพ
- แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ใช้เทมเพลตเพื่อให้เอกสารของคุณดูสม่ำเสมอ
- ประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้นด้วยโหมดโฟกัส, รายละเอียดหน้า, และคุณสมบัติการเก็บถาวร
- ทำสำเนาเอกสารที่แชร์แบบสาธารณะ
- ปกป้องเอกสารของคุณจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการด้วยการเลือกแผนธุรกิจพลัส
- สร้างแท็กเอกสารเพื่อให้ค้นหาเอกสารได้ง่าย
- เขียน จัดรูปแบบ สรุป และแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Adobe Acrobat
Adobe Acrobat เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดการไฟล์ PDF ได้ คุณสามารถแปลงเอกสารจากรูปแบบต่างๆ เป็นไฟล์ PDF และเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น รหัสผ่านหรือสิทธิ์การลงนาม เพื่อปกป้องไฟล์ของคุณ
คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันจะอัปเดตหมายเลขเวอร์ชันทุกครั้งที่มีการแก้ไขเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเวอร์ชันที่แตกต่างกันได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขเอกสาร PDF ได้อย่างครอบคลุมโดยใช้เครื่องมือแก้ไขของ Adobe Acrobat ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อความ รูปภาพ และการจัดรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Acrobat
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างเวอร์ชันของเอกสารและเปรียบเทียบการแก้ไข
- พิมพ์ความคิดเห็น เพิ่มภาพวาดด้วยมือ และไฮไลต์ข้อความเพื่อให้ความคิดเห็น
- ทำการแก้ไขอย่างละเอียด เช่น เพิ่มข้อความและหน้า ตัดและหมุนหน้า แก้ไขรูปภาพ และแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์
- เพิ่ม, ลบ, และจัดเรียงลำดับหน้าใหม่โดยใช้คุณสมบัติลากและวางที่ง่าย
- แปลงไฟล์เป็น PDF และกลับเป็นไฟล์เดิม พร้อมคงรูปแบบการจัดวางไว้
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยการบีบอัดไฟล์โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Adobe Acrobat
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ผู้ใช้รายงานปัญหาความเข้ากันได้เป็นครั้งคราว
ราคาของ Adobe Acrobat
- Acrobat Reader: ฟรี
- Acrobat Standard: $12.99/เดือน
- Acrobat Pro: $19.99/เดือน
- Acrobat สำหรับทีม: เริ่มต้นที่ $22.19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Adobe Acrobat
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
3. QT9 QMS
QT9 QMS คือซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพที่มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารและการควบคุมเอกสาร. คุณสามารถแชร์เอกสารที่ควบคุมกับทีมของคุณและผู้ใช้อื่น ๆ เช่น ผู้จัดหาและลูกค้าได้.
คุณสมบัติสำเนาหลักและสำเนาแสดงผลช่วยให้คุณสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ชื่นชอบคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
QT9 QMS ช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสาร แก้ไขปัญหา ดำเนินการตรวจสอบ และบริหารจัดการซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกระบวนการ ปรับปรุงการทำงาน และติดตามข้อมูลคุณภาพเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QT9 QMS
- เชื่อมต่อเอกสารบันทึกข้อมูลจากหลายสถานที่เข้าด้วยกันในจุดศูนย์กลาง
- ใช้เครื่องมือหลายชนิดที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ดูไทม์ไลน์อิเล็กทรอนิกส์ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารใด ๆ
- ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
- ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้เอกสารได้รับการตรวจสอบ
- กำหนดผู้อนุมัติและเปิดใช้งานการปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ข้อจำกัดของ QT9 QMS
- อาจมีความท้าทายในการผสานรวมกับระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย
QT9 การกำหนดราคา QMS
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว QT9 QMS
- G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. MasterControl
MasterControl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพแบบครบวงจร ช่วยให้งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ซอฟต์แวร์การจัดการการแก้ไขเอกสารของบริษัทช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมการแก้ไขเอกสารและรักษาเวอร์ชันที่อัปเดตไว้ในระบบออนไลน์ของตนได้ เอกสารเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เครื่องมือนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการฝึกอบรม การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังชื่นชอบกระบวนการอนุมัติที่ช่วยลดความล่าช้าอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ MasterControl
- ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
- ค้นหาเอกสารทั้งหมดในที่เดียวและรับเส้นทางการตรวจสอบที่มีการประทับเวลา
- ใช้เครื่องมือเพื่อติดตาม, จัดการ, และปรับปรุงคุณภาพด้วยแพลตฟอร์มกลาง
- ติดตามการตรวจสอบและการตรวจเช็คด้วยการอัปเดตอย่างทันเวลา
- รักษาเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบันผ่านการควบคุมเอกสาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ MasterControl
- การนำไปใช้ อาจมีความท้าทายและใช้เวลานาน เนื่องจากความซับซ้อน
- การปรับแต่งต้องใช้ทักษะพิเศษ ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ MasterControl
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MasterControl
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
5. Sierra QMS
Sierra QMS เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยจัดการงานด้านคุณภาพสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเน้นการควบคุมเอกสาร การดำเนินการแก้ไข และการจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติการควบคุมเอกสารของมันช่วยให้คุณสามารถควบคุมการมองเห็นและสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทุกคนได้ นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ช่วยให้คุณทราบว่าจะเพิ่มเนื้อหาที่ไหนเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Sierra QMS
- มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ พร้อมการเข้าถึง SOP และนโยบายได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามสถานะเอกสารด้วยการแจ้งเตือนและรายงานที่กำหนดเอง
- จัดระเบียบและจัดการเอกสารด้วยระบบบันทึกข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- อัปโหลดเทมเพลตเพื่อให้เอกสารของคุณมีความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Sierra QMS
- อาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำงานอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยู่นอกระบบของมัน
- อาจไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ราคาของ Sierra QMS
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sierra QMS
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
6. HotDocs
HotDocs เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ด้วยปลั๊กอิน HotDocs Author คุณสามารถติดตามเวอร์ชันต่างๆ ของเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งปันบทบาทในการพัฒนาเทมเพลตกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ และรักษาคลังไฟล์เทมเพลตทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ
HotDocs ใช้การควบคุมเวอร์ชันสองประเภท: แบบรวมศูนย์และแบบกระจาย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของที่เก็บไฟล์
คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาหรือแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำด้วยการลดการทำงานด้วยมือเมื่อสร้างเอกสารที่ซ้ำกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HotDocs
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแบบฟอร์มหรือสัญญาประเภทต่างๆ
- เชื่อมโยงที่เก็บการควบคุมเวอร์ชันกับพื้นที่ทำงานของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์แม่แบบได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน
- สร้างเทมเพลตโดยอัตโนมัติในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ภายในและข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ลดข้อผิดพลาดในเอกสารทางกฎหมายด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HotDocs
- อาจต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเทมเพลตที่ซับซ้อนบางประเภท
- ความเข้ากันได้จำกัดกับระบบปฏิบัติการบางระบบหรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่า
ราคาของ HotDocs
- ติดต่อเพื่อขอราคา
HotDocs ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. แผ่นดินไหว
Seismic เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้านการขายและการตลาดของพวกเขา โดยรวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมด เช่น การนำเสนอ เอกสาร และวิดีโอ พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันวัสดุเหล่านี้
Seismic มีระบบควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการควบคุมและการอนุญาตได้ คุณสามารถดูได้ว่าไฟล์ถูกอัปโหลดเมื่อใด และส่วนใดเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีการเก็บถาวรและรักษาเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าไว้ และรักษาประวัติการตรวจสอบ (audit trail) ไว้ด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบแผ่นดินไหว
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับการตลาดและการขาย
- จัดระเบียบและบริหารจัดการวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับระบบหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแบ่งปันข้อมูลได้
- ใช้ LiveDocs เพื่อทำให้เนื้อหาเป็นอัตโนมัติและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้
ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
- การตั้งค่าใช้เวลานาน
การกำหนดราคาตามแรงสั่นสะเทือน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การประเมินและรีวิวความทนทานต่อแผ่นดินไหว
- G2: 4. 7/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
8. Google Docs
Google Docs เป็นเครื่องมือประมวลผลคำออนไลน์จาก Google ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ ที่คล้ายกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม
เครื่องมือบนระบบคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติเช่นการบันทึกอัตโนมัติและการเข้าถึงง่ายจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสมบัติการควบคุมเอกสารช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าในรูปแบบของเวลาที่บันทึกไว้
การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Google Workspace และความสามารถในการส่งออกเอกสารในรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของมันให้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- ทำงานร่วมกันในเอกสารกับผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์
- ระบุว่าใครได้ทำการอัปเดตเอกสารตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ดูเอกสารนี้
- สร้างเอกสารประเภทต่างๆ ด้วยไลบรารีแม่แบบ
- ระบุชื่อได้สูงสุด 40 เวอร์ชันในเอกสารใดก็ได้เพื่อการระบุตัวตนที่ง่าย
ข้อจำกัดของ Google Docs
- เวอร์ชันออฟไลน์มีขีดความสามารถที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงและฟีเจอร์การแก้ไข
- มีคุณสมบัติการจัดรูปแบบขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิมบางประเภท
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
9. Microsoft Word
Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขเอกสารที่มีเนื้อหาเป็นข้อความ เช่น จดหมาย รายงาน หรือประวัติย่อ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจเลือกใช้สำหรับการจัดทำเอกสารและรายงาน
Microsoft Word ช่วยให้คุณควบคุมเวอร์ชันของเอกสารได้ โดยให้คุณเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดในรูปแบบอ่านอย่างเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของข้อความ, แทรกภาพ, และสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชร์เอกสาร
- เข้าถึงเวอร์ชันหลักหรือเวอร์ชันย่อยตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- ต้องอัปเดตเป็นประจำ
- การเข้าถึงแอปพลิเคชัน Microsoft Office ทั้งหมด รวมถึง Word อาจจำเป็นต้องซื้อชุด Office แบบครบถ้วน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Microsoft Word
- เวอร์ชันฟรีระยะเวลาจำกัด
- ใบอนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับบุคคลและธุรกิจ
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word
- G2: 4. 7/5 (1790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. monday. com
monday.com เป็นระบบบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการขั้นตอนการทำงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างร่วมมือกัน มีอินเทอร์เฟซแบบภาพที่สามารถปรับแต่งบอร์ด ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดได้ตามต้องการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
monday.com ควบคุมและจัดการเวอร์ชันของเอกสาร และเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งทำให้การตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการติดตามเอกสารหลายฉบับผ่านอีเมล
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ดูตัวอย่าง, ดาวน์โหลด และเพิ่มคำอธิบายประกอบในแต่ละเวอร์ชัน
- ลบเวอร์ชันเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรก
- ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- สร้างและปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
- ติดตามและบริหารโครงการแบบเรียลไทม์
monday.com ข้อจำกัด
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน
- ผู้ใช้อาจต้องการแผนที่สูงขึ้นเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง
monday.com ราคา
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900+)
- Capterra: 4. 6/5 (4580+ รีวิว)
ควบคุมเวอร์ชันเพื่อควบคุมคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างแม่นยำ มันสร้างศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถทำงานบนเอกสารล่าสุดได้ ดังนั้นจึงไม่มีความสับสนจากการแก้ไขที่ขัดแย้งกันและข้อมูลที่สูญหาย เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและปราศจากความวุ่นวาย
