ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

เคยเผลอลบหรือทำเอกสารเวอร์ชันล่าสุดเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างไหม? เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่รอบคอบที่สุด

ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร คือตาข่ายนิรภัยของคุณในกรณีเช่นนี้ หากเกิดข้อผิดพลาด คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้เสมอ คืนค่าเอกสาร และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ "อุ๊ย" เหล่านั้น

หากไม่มีซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่มีการควบคุมเวอร์ชัน ทุกคนจะมีสำเนาของตัวเอง และคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าใครมีเวอร์ชันล่าสุด ซอฟต์แวร์ควบคุมเอกสารจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร!) โดยการจัดการกับเวอร์ชันต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานทางธุรกิจของคุณ

มาทบทวนซอฟต์แวร์ควบคุมเอกสารเวอร์ชันยอดนิยม 10 อันดับสำหรับปี 2024 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละโปรแกรม และสำรวจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร?

เมื่อเลือกระบบการควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณสามารถค้นหาได้:

  1. การติดตามประวัติเวอร์ชัน: ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งจะเก็บบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสารอย่างละเอียด แสดงเจ้าของแต่ละคนและการแก้ไขของพวกเขา คุณสมบัตินี้ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และช่วยให้สามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้เมื่อจำเป็น
  2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:การเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
  3. การควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น: การจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้นั้นสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีการควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขเอกสารเฉพาะได้
  4. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  5. ความสามารถในการผสานรวม: ความสามารถในการผสานรวมที่ช่วยให้แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารทำงานร่วมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  6. คุณสมบัติการสำรองข้อมูล: ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติการสำรองข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล และทำให้เอกสารที่มีความสำคัญของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ แม้ในกรณีที่ไม่คาดคิด
  7. ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น ระบบจัดการเอกสารของคุณก็ควรเติบโตไปพร้อมกัน ความสามารถในการปรับขนาดช่วยให้ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารสามารถรองรับข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
  8. การฝึกอบรม: การที่หลายคนทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ โดยเฉพาะหากพวกเขาไม่ทราบวิธีการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติของมัน ดังนั้น เครื่องมือควรมีเอกสารการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้การนำไปใช้ซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จ

ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์จัดการเอกสารให้เลือกใช้มากมายในท้องตลาด แต่บางโปรแกรมอาจยังขาดคุณสมบัติที่สำคัญอยู่ เราได้พิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ และตรวจสอบข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรม เพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับคุณ มาดูกันว่าใครติดโผบ้าง!

1. คลิกอัพ

แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้การสร้าง ติดตาม และบรรลุเป้าหมายงานเป็นเรื่องง่าย

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด

นี่คือแอปที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิกิของบริษัทเอกสารทางเทคนิคและการบันทึกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานของแผนก และงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันของClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถปกป้องเอกสารของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและการควบคุมการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดความเป็นเจ้าของโดยการเพิ่มเจ้าของและผู้มีส่วนร่วม สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เฉพาะกับทีม แขก หรือสมาชิกสาธารณะที่กำหนดโดยการเชิญพวกเขา

ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารหรือกู้คืนเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น

คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับเอกสารได้เพื่อให้คุณมีทุกอย่างในที่เดียว!

ด้วยฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpทุกคนในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้, แสดงรายการข้อมูล, เพิ่มแท็ก, งาน, และคำอธิบายเป้าหมาย,รวมถึงจัดการการเปลี่ยนแปลงได้. ยิ่งไปกว่านั้น, แพลตฟอร์มยังอัปเดตทุกอย่างแบบเรียลไทม์ทันที.

การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp Live
ติดตามสมาชิกทีมหลายคนแก้ไขพร้อมกันแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขแบบสดของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เพิ่มหัวข้อ, ตาราง, แบนเนอร์, แท็ก, ความคิดเห็น, บุ๊กมาร์ก, รูปภาพ, วิดีโอ, และลิงก์,ช่วยให้การแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ใช้เทมเพลตเพื่อให้เอกสารของคุณดูสม่ำเสมอ
  • ประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้นด้วยโหมดโฟกัส, รายละเอียดหน้า, และคุณสมบัติการเก็บถาวร
  • ทำสำเนาเอกสารที่แชร์แบบสาธารณะ
  • ปกป้องเอกสารของคุณจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการด้วยการเลือกแผนธุรกิจพลัส
  • สร้างแท็กเอกสารเพื่อให้ค้นหาเอกสารได้ง่าย
  • เขียน จัดรูปแบบ สรุป และแก้ไขเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp AI

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Adobe Acrobat

Adobe Acrobat เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ได้รับความนิยม
ผ่านทางAdobe Acrobat

Adobe Acrobat เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดการไฟล์ PDF ได้ คุณสามารถแปลงเอกสารจากรูปแบบต่างๆ เป็นไฟล์ PDF และเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น รหัสผ่านหรือสิทธิ์การลงนาม เพื่อปกป้องไฟล์ของคุณ

คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันจะอัปเดตหมายเลขเวอร์ชันทุกครั้งที่มีการแก้ไขเอกสาร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเวอร์ชันที่แตกต่างกันได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขเอกสาร PDF ได้อย่างครอบคลุมโดยใช้เครื่องมือแก้ไขของ Adobe Acrobat ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อความ รูปภาพ และการจัดรูปแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Acrobat

  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างเวอร์ชันของเอกสารและเปรียบเทียบการแก้ไข
  • พิมพ์ความคิดเห็น เพิ่มภาพวาดด้วยมือ และไฮไลต์ข้อความเพื่อให้ความคิดเห็น
  • ทำการแก้ไขอย่างละเอียด เช่น เพิ่มข้อความและหน้า ตัดและหมุนหน้า แก้ไขรูปภาพ และแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์
  • เพิ่ม, ลบ, และจัดเรียงลำดับหน้าใหม่โดยใช้คุณสมบัติลากและวางที่ง่าย
  • แปลงไฟล์เป็น PDF และกลับเป็นไฟล์เดิม พร้อมคงรูปแบบการจัดวางไว้
  • แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยการบีบอัดไฟล์โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

ข้อจำกัดของ Adobe Acrobat

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาความเข้ากันได้เป็นครั้งคราว

ราคาของ Adobe Acrobat

  • Acrobat Reader: ฟรี
  • Acrobat Standard: $12.99/เดือน
  • Acrobat Pro: $19.99/เดือน
  • Acrobat สำหรับทีม: เริ่มต้นที่ $22.19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Adobe Acrobat

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)

3. QT9 QMS

QT9 QMS
ผ่านทางQT9 QMS

QT9 QMS คือซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพที่มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารและการควบคุมเอกสาร. คุณสามารถแชร์เอกสารที่ควบคุมกับทีมของคุณและผู้ใช้อื่น ๆ เช่น ผู้จัดหาและลูกค้าได้.

คุณสมบัติสำเนาหลักและสำเนาแสดงผลช่วยให้คุณสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้ชื่นชอบคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

QT9 QMS ช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสาร แก้ไขปัญหา ดำเนินการตรวจสอบ และบริหารจัดการซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกระบวนการ ปรับปรุงการทำงาน และติดตามข้อมูลคุณภาพเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QT9 QMS

  • เชื่อมต่อเอกสารบันทึกข้อมูลจากหลายสถานที่เข้าด้วยกันในจุดศูนย์กลาง
  • ใช้เครื่องมือหลายชนิดที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ดูไทม์ไลน์อิเล็กทรอนิกส์ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารใด ๆ
  • ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
  • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้เอกสารได้รับการตรวจสอบ
  • กำหนดผู้อนุมัติและเปิดใช้งานการปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจำกัดของ QT9 QMS

  • อาจมีความท้าทายในการผสานรวมกับระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • การปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย

QT9 การกำหนดราคา QMS

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว QT9 QMS

  • G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. MasterControl

MasterControl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพและการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร
ผ่านทางMasterControl

MasterControl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพแบบครบวงจร ช่วยให้งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ซอฟต์แวร์การจัดการการแก้ไขเอกสารของบริษัทช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมการแก้ไขเอกสารและรักษาเวอร์ชันที่อัปเดตไว้ในระบบออนไลน์ของตนได้ เอกสารเหล่านี้สามารถทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เครื่องมือนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการฝึกอบรม การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังชื่นชอบกระบวนการอนุมัติที่ช่วยลดความล่าช้าอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ MasterControl

  • ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • ค้นหาเอกสารทั้งหมดในที่เดียวและรับเส้นทางการตรวจสอบที่มีการประทับเวลา
  • ใช้เครื่องมือเพื่อติดตาม, จัดการ, และปรับปรุงคุณภาพด้วยแพลตฟอร์มกลาง
  • ติดตามการตรวจสอบและการตรวจเช็คด้วยการอัปเดตอย่างทันเวลา
  • รักษาเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบันผ่านการควบคุมเอกสาร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ MasterControl

  • การนำไปใช้ อาจมีความท้าทายและใช้เวลานาน เนื่องจากความซับซ้อน
  • การปรับแต่งต้องใช้ทักษะพิเศษ ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ MasterControl

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MasterControl

  • G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

5. Sierra QMS

Sierra QMS เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ได้รับความนิยม
ผ่านทางSierra QMS

Sierra QMS เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคุณภาพที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยจัดการงานด้านคุณภาพสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเน้นการควบคุมเอกสาร การดำเนินการแก้ไข และการจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติการควบคุมเอกสารของมันช่วยให้คุณสามารถควบคุมการมองเห็นและสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทุกคนได้ นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ช่วยให้คุณทราบว่าจะเพิ่มเนื้อหาที่ไหนเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Sierra QMS

  • มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ พร้อมการเข้าถึง SOP และนโยบายได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามสถานะเอกสารด้วยการแจ้งเตือนและรายงานที่กำหนดเอง
  • จัดระเบียบและจัดการเอกสารด้วยระบบบันทึกข้อมูลที่แข็งแกร่ง
  • อัปโหลดเทมเพลตเพื่อให้เอกสารของคุณมีความสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ Sierra QMS

  • อาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำงานอย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยู่นอกระบบของมัน
  • อาจไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ราคาของ Sierra QMS

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sierra QMS

  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน

6. HotDocs

ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร Hotdocs สำหรับทีมกฎหมาย
ผ่านทางHotDocs

HotDocs เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ด้วยปลั๊กอิน HotDocs Author คุณสามารถติดตามเวอร์ชันต่างๆ ของเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแบ่งปันบทบาทในการพัฒนาเทมเพลตกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ และรักษาคลังไฟล์เทมเพลตทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ

HotDocs ใช้การควบคุมเวอร์ชันสองประเภท: แบบรวมศูนย์และแบบกระจาย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของที่เก็บไฟล์

คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาหรือแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำด้วยการลดการทำงานด้วยมือเมื่อสร้างเอกสารที่ซ้ำกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HotDocs

  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแบบฟอร์มหรือสัญญาประเภทต่างๆ
  • เชื่อมโยงที่เก็บการควบคุมเวอร์ชันกับพื้นที่ทำงานของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์แม่แบบได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน
  • สร้างเทมเพลตโดยอัตโนมัติในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ภายในและข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ลดข้อผิดพลาดในเอกสารทางกฎหมายด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ HotDocs

  • อาจต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเทมเพลตที่ซับซ้อนบางประเภท
  • ความเข้ากันได้จำกัดกับระบบปฏิบัติการบางระบบหรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่เก่ากว่า

ราคาของ HotDocs

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

HotDocs ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว
ผ่านทางSeismic

Seismic เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้านการขายและการตลาดของพวกเขา โดยรวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมด เช่น การนำเสนอ เอกสาร และวิดีโอ พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันวัสดุเหล่านี้

Seismic มีระบบควบคุมเวอร์ชันเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการควบคุมและการอนุญาตได้ คุณสามารถดูได้ว่าไฟล์ถูกอัปโหลดเมื่อใด และส่วนใดเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีการเก็บถาวรและรักษาเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าไว้ และรักษาประวัติการตรวจสอบ (audit trail) ไว้ด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบแผ่นดินไหว

  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับการตลาดและการขาย
  • จัดระเบียบและบริหารจัดการวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่อกับระบบหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแบ่งปันข้อมูลได้
  • ใช้ LiveDocs เพื่อทำให้เนื้อหาเป็นอัตโนมัติและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้

ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว

  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
  • การตั้งค่าใช้เวลานาน

การกำหนดราคาตามแรงสั่นสะเทือน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การประเมินและรีวิวความทนทานต่อแผ่นดินไหว

  • G2: 4. 7/5 (1400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

8. Google Docs

เอกสาร Google
ผ่านทางGoogle Docs

Google Docs เป็นเครื่องมือประมวลผลคำออนไลน์จาก Google ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ ที่คล้ายกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม

เครื่องมือบนระบบคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติเช่นการบันทึกอัตโนมัติและการเข้าถึงง่ายจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสมบัติการควบคุมเอกสารช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าในรูปแบบของเวลาที่บันทึกไว้

การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Google Workspace และความสามารถในการส่งออกเอกสารในรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของมันให้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • ทำงานร่วมกันในเอกสารกับผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์
  • ระบุว่าใครได้ทำการอัปเดตเอกสารตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ดูเอกสารนี้
  • สร้างเอกสารประเภทต่างๆ ด้วยไลบรารีแม่แบบ
  • ระบุชื่อได้สูงสุด 40 เวอร์ชันในเอกสารใดก็ได้เพื่อการระบุตัวตนที่ง่าย

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • เวอร์ชันออฟไลน์มีขีดความสามารถที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงและฟีเจอร์การแก้ไข
  • มีคุณสมบัติการจัดรูปแบบขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิมบางประเภท

ราคาของ Google Docs

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2: 4. 6/5 (42,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)

9. Microsoft Word

ไมโครซอฟต์ เวิร์ด
ผ่านทางMicrosoft

Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขเอกสารที่มีเนื้อหาเป็นข้อความ เช่น จดหมาย รายงาน หรือประวัติย่อ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจเลือกใช้สำหรับการจัดทำเอกสารและรายงาน

Microsoft Word ช่วยให้คุณควบคุมเวอร์ชันของเอกสารได้ โดยให้คุณเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดในรูปแบบอ่านอย่างเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของข้อความ, แทรกภาพ, และสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์แชร์เอกสาร
  • เข้าถึงเวอร์ชันหลักหรือเวอร์ชันย่อยตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • ต้องอัปเดตเป็นประจำ
  • การเข้าถึงแอปพลิเคชัน Microsoft Office ทั้งหมด รวมถึง Word อาจจำเป็นต้องซื้อชุด Office แบบครบถ้วน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Microsoft Word

  • เวอร์ชันฟรีระยะเวลาจำกัด
  • ใบอนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับบุคคลและธุรกิจ

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word

  • G2: 4. 7/5 (1790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

10. monday. com

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางMonday.com

monday.com เป็นระบบบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการขั้นตอนการทำงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างร่วมมือกัน มีอินเทอร์เฟซแบบภาพที่สามารถปรับแต่งบอร์ด ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดได้ตามต้องการ เพื่อให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

monday.com ควบคุมและจัดการเวอร์ชันของเอกสาร และเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งทำให้การตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการติดตามเอกสารหลายฉบับผ่านอีเมล

monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ดูตัวอย่าง, ดาวน์โหลด และเพิ่มคำอธิบายประกอบในแต่ละเวอร์ชัน
  • ลบเวอร์ชันเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรก
  • ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • สร้างและปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
  • ติดตามและบริหารโครงการแบบเรียลไทม์

monday.com ข้อจำกัด

  • อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ผู้ใช้อาจต้องการแผนที่สูงขึ้นเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง

monday.com ราคา

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4580+ รีวิว)

ควบคุมเวอร์ชันเพื่อควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างแม่นยำ มันสร้างศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถทำงานบนเอกสารล่าสุดได้ ดังนั้นจึงไม่มีความสับสนจากการแก้ไขที่ขัดแย้งกันและข้อมูลที่สูญหาย เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและปราศจากความวุ่นวาย

หากคุณยังไม่ได้เลือก ลองใช้ ClickUp ดูสิ!

ซอฟต์แวร์ขั้นสูงของ ClickUp มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลง รักษาประวัติเวอร์ชันอย่างละเอียด อนุญาตให้ย้อนกลับเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย และอีกมากมาย!

นอกเหนือจากระบบการควบคุมเวอร์ชันเอกสารแล้ว ClickUp ยังนำเสนอฟีเจอร์การจัดการงานและการจัดการโครงการเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่น

ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและการร่วมมือของทีมคุณ