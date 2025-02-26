10 เครื่องมือแสดงผลตอบกลับที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้นในปี 2025

ลองนึกภาพนี้: นักออกแบบของคุณส่งร่างหน้าแลนดิ้งเพจใหม่มาให้ คุณสังเกตเห็นบางอย่างที่ต้องปรับเล็กน้อย—สีของปุ่มดูไม่เข้ากัน ระยะห่างดูแปลกๆ และภาพแบนเนอร์ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
ตอนนี้คุณกำลังติดอยู่กับการพิมพ์อีเมลยาวเหยียด พยายามอธิบายอย่างละเอียดว่าต้องแก้ไขอะไร
นี่คือจุดที่เครื่องมือให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ ตั้งแต่เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องไปจนถึงเครื่องมือรับข้อเสนอแนะสำหรับเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบ นักพัฒนา หรือผู้จัดการโครงการสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงได้เพียงไม่กี่คลิก ช่วยประหยัดเวลาให้กับทุกคน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติหลักและราคาของเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะทางภาพที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือให้คำติชมทางภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- MarkUp. io: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะร่วมกันบนสินทรัพย์ดิจิทัล
- พาสเทล: เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์
- Filestage: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติที่เรียบง่าย
- InVision: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ
- Usersnap: เหมาะที่สุดสำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้และการติดตามข้อบกพร่อง
- Ziflow: เหมาะที่สุดสำหรับการเร่งรอบการตรวจสอบงานสร้างสรรค์
- Hotjar: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
- BugHerd: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการงานในรูปแบบภาพ
- Frame. io: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะทางภาพ?
เครื่องมือแสดงผลตอบกลับแบบภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาได้โดยตรงบนงานออกแบบ ภาพหน้าจอ ซอฟต์แวร์ หรือหน้าเว็บ แทนที่จะต้องตีความคำอธิบายที่คลุมเครือ เช่น 'ปุ่มด้านบนขวาไม่ทำงาน' คุณจะได้รับสัญญาณภาพที่ชัดเจนซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ใช้กับทีม ทำให้การทำงานร่วมกันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ:
🖌️ ความง่ายในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
⏱️ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เครื่องมือที่ดีควรให้คุณสามารถแชร์และดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้ทันที ช่วยลดความล่าช้าในการตัดสินใจ
🔗 การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เครื่องมือแสดงผลภาพควรมีความสามารถในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เครื่องมือออกแบบ และแอปพลิเคชันสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการทำงานของโครงการหรือการออกแบบกราฟิกที่ราบรื่น
📊การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเช่น แผนที่ความร้อน, แนวโน้มความคิดเห็น, และพฤติกรรมผู้ใช้สามารถช่วยคุณเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นการปรับปรุงที่สามารถทำได้จริงได้อย่างรวดเร็ว
🔒 ความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง: ข้อเสนอแนะมักมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ปกป้องข้อมูลผู้ใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ฟรีที่ลองใช้ได้
10 เครื่องมือแสดงผลตอบกลับทางภาพที่ดีที่สุด
มาดู 10 เครื่องมือแสดงผลตอบกลับทางภาพที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
คุณส่งข้อความยาวเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น แต่สมาชิกในทีมของคุณกลับสับสนและถามคำถามเพิ่มเติม ตอนนี้คุณต้องถ่ายภาพหน้าจอ พยายามชี้แจงรายละเอียด และก่อนที่คุณจะรู้ตัว กระบวนการให้ข้อเสนอแนะก็ยืดเยื้อไปหลายวันแล้ว
ด้วยClickUp คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดต่อกลับไปกลับมา นี่คือแอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ, การสื่อสารทางภาพ, และการจัดการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp สำหรับทีมออกแบบช่วยให้คุณระดมความคิด, แชร์แบบจำลอง, และรับข้อเสนอแนะทันที ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลายที่สนับสนุนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการโครงการออกแบบ
เริ่มต้นด้วยการมอบหมายงานสำหรับโครงการออกแบบหรือความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ โดยใช้ClickUp Tasks เมื่อโมเดลจำลองพร้อมแล้ว นักออกแบบสามารถแนบไฟล์เพื่อขอความคิดเห็นได้
ผ่านฟีเจอร์การมอบหมายความคิดเห็นและการกล่าวถึง(@mentions) สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์ออกแบบ ทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะรวดเร็วและราบรื่น
เพื่อให้การให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ฟีเจอร์Proofing ของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณ เพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เปิดไฟล์แนบจากส่วนกิจกรรมของงาน เลือก เพิ่มความคิดเห็น จากมุมขวาบน แล้วแชร์ข้อเสนอแนะของคุณ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบ
ส่วนที่ดีที่สุด?คุณสามารถมองเห็นไอเดีย วางแผนกลยุทธ์ และรวบรวมความคิดเห็นจากทีมได้แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards แบบโต้ตอบได้ คลิกที่องค์ประกอบเฉพาะบนไวท์บอร์ดเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถฝังงานและเอกสารได้โดยตรงเพื่อให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะตามบริบทได้
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainใน Whiteboards เพื่อสร้างภาพ AI และแชร์ข้อมูลอ้างอิงทางภาพได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกวิดีโอหน้าจอสั้นเพื่อแชร์ความคิดเห็นอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Clips
- รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับโครงการออกแบบโดยใช้ClickUp Forms ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมซอฟต์แวร์หรือบริษัทที่ปรึกษา
- รับสรุปโครงการและอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ พร้อมวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วยClickUp Brain
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการออกแบบเส้นทางและดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตงานออกแบบกราฟิก
- นำเข้าและส่งออกไฟล์ออกแบบได้อย่างง่ายดายโดยการผสานรวมซอฟต์แวร์ออกแบบอื่น ๆ เช่นFigmaและ Adobe ผ่านClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่ายมากในตอนนี้ที่ทุกทีมทำงานจากระยะไกล การแชร์ข้อมูลอัปเดตของโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมทำได้ง่ายมาก เราสามารถติดตามงานและโครงการข้ามทีมได้ และให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
การแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่ายมากในตอนนี้ที่ทุกทีมทำงานจากระยะไกล การแชร์ข้อมูลอัปเดตของโครงการและการให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีมก็ทำได้ง่ายมาก เราสามารถติดตามงานและโครงการต่าง ๆ ได้ข้ามทีม และให้ข้อมูลอัปเดตได้แบบเรียลไทม์
เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp Clips เพื่อแชร์ความคิดเห็นโดยละเอียด!👇
2. MarkUp. io (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะร่วมกันบนสินทรัพย์ดิจิทัล)
MarkUp. io เป็นแพลตฟอร์มแสดงความคิดเห็นแบบภาพที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์และรูปภาพสดได้ รองรับการใส่คำอธิบายประกอบสำหรับไฟล์ 30 ประเภท รวมถึงเว็บไซต์ รูปภาพ PDF และวิดีโอ ช่วยให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และทีมการตลาดง่ายขึ้น
คุณสามารถป้อน URL, อัปโหลดเนื้อหา, หรือลากและวางไฟล์เพื่อเพิ่มความคิดเห็นได้ MarkUp. io ยังมีส่วนขยาย Chrome ให้บริการเพื่อทำเครื่องหมายบนหน้าเว็บใน Google Chrome
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarkUp. io
- เชิญผู้ร่วมงานได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมหรือผู้เยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
- แสดงความคิดเห็นตามบริบทโดยตรงบนเนื้อหาผ่านหัวข้อสนทนาและการกล่าวถึง (@mentions)
- กรองหรือค้นหาความคิดเห็นเพื่อค้นหาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ข้อจำกัดของ MarkUp. io
- ผู้ใช้รายงานว่ามีกรณีของการโหลดช้าและไม่ตอบสนอง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะหยุดชะงัก
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความไม่พอใจกับการที่ Markup.io ไม่รองรับไฟล์ fig จาก Figma
ราคาของ MarkUp. io
- ฟรี
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
MarkUp. io การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MarkUp.io อย่างไรบ้าง?
ความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะด้านการประกันคุณภาพ (QA) สำหรับโครงการสร้างสรรค์ การใส่คำอธิบายประกอบและการจับภาพหน้าจอ/หน้าต่างทำงานได้ดีมาก และข้อมูลทางเทคนิคก็มีประโยชน์ สภาพแวดล้อมแบบหลายผู้ใช้ก็ดีเช่นกัน ฉันชอบที่เป็นการตั้งค่าแบบบริการตนเองและไม่มีกระบวนการขายที่ยืดเยื้อ ข้อมูลถูกล็อกไว้ในแพลตฟอร์มและไม่สามารถส่งออกได้
ความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ (QA) สำหรับโครงการสร้างสรรค์ การใส่คำอธิบายประกอบและการจับภาพหน้าจอ/หน้าต่างทำงานได้ดีมาก และข้อมูลทางเทคนิคก็มีประโยชน์ สภาพแวดล้อมแบบหลายผู้ใช้ก็ดี ฉันชอบที่เป็นการตั้งค่าแบบบริการตนเองและไม่มีกระบวนการขายที่ยืดเยื้อ ข้อมูลถูกล็อกไว้ในแพลตฟอร์มและไม่สามารถส่งออกได้
3. พาสเทล (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์)
Pastel เป็นเครื่องมือแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติของทีมการตลาดที่ทำงานกับเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถ แปลงเว็บไซต์ใด ๆ ให้เป็นผืนผ้าใบแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนสินทรัพย์ดิจิทัล
Pastel ยังช่วยให้คุณสามารถปักหมุดแต่ละคำอธิบายประกอบไว้กับองค์ประกอบเฉพาะได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลเช่นความละเอียดหน้าจอและประเภทของเบราว์เซอร์เพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ได้ ด้วย Pastel คุณยังสามารถหยุดการแสดงความคิดเห็นชั่วคราวและควบคุมเวลาที่คุณต้องการรับคำติชมได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของพาสเทล
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนเว็บไซต์สดผ่านทุกอุปกรณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- ผสานงานต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อด้วยการสร้างตั๋วอัตโนมัติในเครื่องมือเช่น Trello และ Asana
- เพิ่มป้ายกำกับ เช่น 'ข้อบกพร่อง' หรือ 'กำลังดำเนินการ' ลงในความคิดเห็นเพื่อจัดระเบียบและติดตามข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของสีพาสเทล
- ราคาของ Pastel อาจถือว่าสูงเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่มีให้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแพลตฟอร์มอย่างกว้างขวาง
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนในตอนแรก
ราคาแบบพาสเทล
- ฟรี
- เดี่ยว: $35/เดือน
- สตูดิโอ: $119/เดือน
- องค์กร: $450/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบพาสเทล:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pastel อย่างไรบ้าง?
Pastel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาอย่างดี และมีหน้าตาผู้ใช้ที่สวยงามและเรียบง่าย ราคาแพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ และเราไม่ได้ใช้มันมากนักในตอนท้าย
Pastel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาอย่างดี และมีหน้าตาผู้ใช้ที่สวยงามและเรียบง่าย ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ และในที่สุดเราก็ไม่ได้ใช้งานมันมากนัก
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แนวทางการให้ข้อเสนอแนะแบบ 'เป็นชั้น' โดยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเพิ่มข้อเสนอแนะในแต่ละชั้นหรือขั้นตอน แทนที่จะให้ทั้งหมดในคราวเดียว วิธีนี้จะช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของการออกแบบหรือโครงการได้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเป้าหมายและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
4. Filestage (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติที่เรียบง่าย)
Filestage เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการตรวจสอบงานที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นในเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ และไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น และแนบไฟล์ความคิดเห็นเพื่อแชร์ข้อมูลอ้างอิง
Filestage ยังรวมระบบควบคุมเวอร์ชันที่แข็งแกร่งไว้ด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบไฟล์หลายเวอร์ชันได้พร้อมกัน ระบบจะเน้นการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันใหม่ให้เด่นชัดโดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของโครงการได้ให้คำแนะนำแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage
- เปิดใช้งานความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบที่แม่นยำพร้อมเวลาที่บันทึกไว้โดยตรงบนเนื้อหาภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกข้อเสนอแนะมีบริบทและเชื่อมโยงกับส่วนเฉพาะของไฟล์
- กำหนดกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอน โดยไฟล์จะถูกตรวจสอบตามลำดับที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนได้
- อัปโหลดไฟล์หลายเวอร์ชันและเปรียบเทียบกันแบบเห็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการแก้ไขและจัดการการเปลี่ยนแปลง
- ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ การอัปเดต และการเปลี่ยนแปลงสถานะการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานทำงานสอดคล้องกันและไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญ
- รองรับไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึงวิดีโอ, รูปภาพ, เอกสาร, เว็บไซต์, HTML แบบโต้ตอบ, และไฟล์เสียง ทำให้มีความหลากหลายสำหรับความต้องการของโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของ Filestage
- Filestage ไม่รองรับการแก้ไขไฟล์โดยตรง
ราคาของ Filestage
- ฟรี
- พื้นฐาน: 129 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $369/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Filestage อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Filestage. io คือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงที่จุดเฉพาะในวิดีโอ ซึ่งทำให้กระบวนการแก้ไขง่ายขึ้นอย่างมาก เนื่องจากฉันสามารถทำงานทีละขั้นตอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในฐานะบรรณาธิการโดยไม่หลงทาง การเน้นจุดที่ระบุด้วยภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความคิดเห็นใดถูกมองข้าม ลูกค้าของเราที่ไม่เคยทำงานกับแพลตฟอร์มนี้มาก่อนมักจะรู้สึกสับสนและประสบปัญหาในการนำทางฟีเจอร์ต่างๆ
สิ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Filestage. io คือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงที่จุดเฉพาะในวิดีโอ ซึ่งทำให้กระบวนการแก้ไขง่ายขึ้นอย่างมาก เนื่องจากฉันสามารถทำงานทีละขั้นตอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในฐานะบรรณาธิการโดยไม่หลงทาง การเน้นจุดที่ระบุด้วยภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีความคิดเห็นใดถูกมองข้าม ลูกค้าของเราซึ่งไม่เคยทำงานกับแพลตฟอร์มนี้มาก่อน มักจะรู้สึกสับสนและประสบปัญหาในการนำทางฟีเจอร์ต่างๆ ในตอนแรก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ)
Miro เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้ผืนผ้าใบของ Miroเพื่อสร้างบรีฟการออกแบบสร้างต้นแบบ และแชร์กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณแชร์วิดีโอหรือเสียงตอบกลับที่บันทึกไว้ ซึ่งทุกคนสามารถเล่นได้บนกระดาน Miro ของคุณ ต้องการความคิดเห็นทันทีหรือไม่? เริ่มการโทรสดบนผืนผ้าใบได้เลย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างบันทึกภาพและลากเนื้อหาบนกระดานมาวางในบันทึกเพื่อแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอย่างละเอียดได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นเอกสารข้อความที่มีโครงสร้าง
- รับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนโดยใช้การโหวตด้วยจุด, การสำรวจความคิดเห็น, และเครื่องมือการประมาณการ
- เพิ่มโน้ตติดบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแบ่งปันความคิดหรือข้อเสนอแนะ
- ผสานการทำงานกับ Jira หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อเสนอแนะให้เป็นงาน
ข้อจำกัดของ Miro
- มีการใช้แล้วได้ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและเวลาในการโหลดที่ช้า
- ระบบการจัดการเวอร์ชันของแพลตฟอร์มอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเสมอไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาดในกระบวนการออกแบบ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน
- ธุรกิจ: $16/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (5700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Miro ในการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รูปภาพหน้าจอ ลิงก์ แผนผังขั้นตอน รายละเอียดคู่แข่ง ไทม์ไลน์ – ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ที่ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันใช้ Miro ในการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รูปภาพหน้าจอ ลิงก์ แผนผังขั้นตอน รายละเอียดคู่แข่ง ไทม์ไลน์ – ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในบอร์ด Miro ขนาดใหญ่ที่ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและแชร์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
6. Usersnap (เหมาะที่สุดสำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้และการติดตามข้อบกพร่อง)
Usersnap เป็นเครื่องมือสำหรับรับข้อเสนอแนะจากเว็บไซต์ที่ช่วยให้รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ใช้ในรูปแบบของภาพหน้าจอ บันทึกคำอธิบายประกอบ และวิดีโอหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
ฝังวิดเจ็ตแสดงความคิดเห็นของ Usersnap บนเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ให้ผู้ใช้สามารถจับภาพหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอและแชร์ปัญหาได้อย่างง่ายดาย ช่วยสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความถูกต้องของฟีเจอร์ และการติดตามปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Usersnap
- รวบรวมข้อมูลป้อนกลับทางภาพได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ รวมถึงภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบหรือการบันทึกหน้าจอ
- สร้างและเปิดตัวแบบสำรวจพร้อมคำถามแบบมีเงื่อนไขเพื่อคำนวณคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิและรับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
- ดำเนินการทดสอบผู้ใช้ข้ามเบราว์เซอร์โดยการจับภาพหน้าจอและเปรียบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้มีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์มบนคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ข้อจำกัดของ Usersnap
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งปุ่มและวิดเจ็ตสำหรับแสดงความคิดเห็นนั้นค่อนข้างซับซ้อน
- ราคาของ Usersnap อาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ โดยฟีเจอร์ขั้นสูงจะมีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Usersnap
- เริ่มต้น: $51. 19/เดือน (€49/เดือน)
- การเติบโต: $113.87/เดือน (€109/เดือน)
- มืออาชีพ: $207. 89/เดือน (€199/เดือน)
- พรีเมียม: $406. 38/เดือน (€389/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ Usersnap
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Usersnap อย่างไรบ้าง?
วิดเจ็ตในแอปของ Usersnap เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อความจากผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Slack ยังมีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งหมายความว่ารายงานข้อบกพร่องและข้อความความคิดเห็นอื่นๆ จะส่งถึงคุณทันที
วิดเจ็ตในแอปของ Usersnap เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อความจากผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Slack ยังมีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งหมายความว่ารายงานข้อบกพร่องและข้อความความคิดเห็นอื่น ๆ จะส่งถึงคุณทันที
7. Ziflow (เหมาะที่สุดสำหรับการเร่งรอบการตรวจสอบงานสร้างสรรค์)
Ziflow ช่วยให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติสำหรับทีมสร้างสรรค์ง่ายขึ้น โดยสามารถทำเครื่องหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเฟรมและระดับพิกเซล มีเครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบที่หลากหลาย กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันสร้างสรรค์มากมาย ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
Ziflow นำเสนอ 'โหมดเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน' สำหรับการเปรียบเทียบด้วยตนเอง หรือ 'โหมดเปรียบเทียบแบบพิกเซลต่อพิกเซล' เพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่างๆ พร้อมตัวเลือกสีที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถใช้รูปร่างสำหรับใส่คำอธิบายประกอบหลากหลายรูปแบบ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม ลูกศร เส้นตรง วาดอิสระ และเลือกข้อความ เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ziflow
- ใส่คำอธิบายประกอบวิดีโอด้วยความคิดเห็นที่มีรหัสเวลาที่แม่นยำเพื่อการทำงานร่วมกันและการตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอได้ง่ายขึ้น
- ทำให้ความคิดเห็นของคุณเป็นส่วนตัวหรือให้ผู้ตรวจสอบที่เลือกไว้เท่านั้นที่สามารถเห็นได้ในขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความลับ
- ให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบสามารถอัปโหลดเวอร์ชันใหม่และควบคุมเวอร์ชันตลอดกระบวนการตรวจสอบ
- เชื่อมต่อกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox และ Google Drive และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในกระบวนการตรวจสอบของคุณ
ข้อจำกัดของ Ziflow
- ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
- กระบวนการตั้งค่าของ Ziflow อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากนัก
ราคาของ Ziflow
- ฟรี
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Ziflow
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ziflow อย่างไรบ้าง?
การจดบันทึก เพิ่มความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมงาน และอัปโหลด/ตรวจสอบงานตัวอย่างนั้นราบรื่นและมีคุณค่าอย่างยิ่ง แทบจะไม่เคยพบปัญหาการแสดงผลเมื่ออัปโหลดไฟล์งานพิมพ์หรือไฟล์ PPT เลย บางครั้งไฟล์งานพิมพ์อาจแสดงผลทับซ้อนกัน หรือไฟล์ PPT อาจอัปโหลดไม่สมบูรณ์หากคุณฝังฟอนต์ไว้
การจดบันทึก เพิ่มความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมงาน และอัปโหลด/ตรวจสอบงานตัวอย่างนั้นราบรื่นและมีคุณค่าอย่างยิ่ง แทบจะไม่เคยพบปัญหาการแสดงผลเมื่ออัปโหลดไฟล์งานพิมพ์หรือไฟล์ PPT เลย บางครั้งไฟล์งานพิมพ์อาจแสดงผลทับซ้อนกัน หรือไฟล์ PPT อาจอัปโหลดไม่สมบูรณ์หากคุณฝังฟอนต์ไว้
8. Hotjar (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึก)
Hotjar ช่วยให้คุณ มองเห็นกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ด้วยแผนที่ความร้อน แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้คลิก เลื่อน หรือเคลื่อนไหวไปที่ใดบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ต่างจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ติดตามเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น Hotjar ยังเจาะลึกถึง 'เหตุผล' เบื้องหลังการกระทำของผู้ใช้ผ่านฟีเจอร์ Rage Clicks Maps
ผ่านการผสมผสานของฮีตแมป, การบันทึกเซสชั่น, แบบสำรวจ, และคำแนะนำจากผู้ใช้, Hotjar ช่วยคุณวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่านวิดเจ็ตแสดงความคิดเห็นที่ติดตั้งง่าย และรับข้อมูลเชิงลึกเมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบเฉพาะของเว็บไซต์ของคุณ
- ดูการบันทึกเซสชันแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ระบุจุดที่ก่อให้เกิดความขัดข้องซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พึงพอใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- เปิดแบบสำรวจอย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า โดยมั่นใจว่าคุณเข้าใจความคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Hotjar
- การบันทึกเซสชันอาจโหลดช้า
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งมุมมองแดชบอร์ด
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $39/เดือน
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับ: 213 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)
ผู้ใช้แบบเรียลไทม์กำลังพูดถึง Hotjar ว่าอย่างไรบ้าง?
Hotjar เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ มอบแผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา บางครั้งการบันทึกเซสชันอาจใช้เวลาโหลดนาน
Hotjar เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ มอบแผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา บางครั้งการบันทึกเซสชันอาจใช้เวลาโหลดนาน
9. BugHerd (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามข้อบกพร่องทางภาพและการจัดการงาน)
BugHerd เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อเสนอแนะทางภาพและการติดตามข้อบกพร่องสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเว็บและนักออกแบบที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ในบริบทจากผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ลูกค้าสามารถง่ายในการวางหมุดเพื่อเพิ่มความคิดเห็นได้โดยการเข้าถึงลิงก์โครงการโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ ระบบจะจับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มรายละเอียดทางเทคนิคและเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความคิดเห็นจะถูกสร้างเป็นงานโดยอัตโนมัติบนกระดานคัมบังเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BugHerd
- ผสานการทำงานกับ LambdaTest เพื่อรายงานข้อบกพร่องอย่างไร้รอยต่อ
- รวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์สร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือพิสูจน์อักษร
- รวบรวมความคิดเห็นจากสาธารณชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ เช่น ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้หรือข้อผิดพลาดของหน้าเว็บ
ข้อจำกัดของ BugHerd
- มันไม่มีตัวเลือกให้กรองความคิดเห็น
ราคาของ BugHerd
- มาตรฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 สมาชิก
- สตูดิโอ: $79/เดือน สำหรับสมาชิก 10 คน
- พรีเมียม: $149/เดือน สำหรับสมาชิก 25 คน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ BugHerd
- G2: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BugHerd อย่างไรบ้าง?
Bugherd ทำให้การป้อนข้อมูลการแก้ไขเว็บไซต์จำนวนมากเป็นเรื่องง่าย และในฐานะผู้จัดการโครงการ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างคำขอของลูกค้าและการพัฒนา มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการจับภาพหน้าจอที่ไม่ถูกบันทึกเมื่อเพิ่มการแก้ไขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งที่หมุดที่ถูกปักไว้ไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อส่งงาน นอกจากนี้ ส่วนขยายบางครั้งก็ขัดข้อง ทำให้คุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ
Bugherd ทำให้การป้อนข้อมูลการแก้ไขเว็บไซต์จำนวนมากเป็นเรื่องง่าย และในฐานะผู้จัดการโครงการ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างคำขอของลูกค้าและการพัฒนา มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการจับภาพหน้าจอที่ไม่ถูกบันทึกเมื่อเพิ่มการแก้ไขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งที่หมุดที่ถูกปักไว้ไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อส่งงาน นอกจากนี้ ส่วนขยายบางครั้งก็ขัดข้อง ทำให้คุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ Wireframe ฟรีสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
10. Frame. io (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์)
ถูกซื้อกิจการโดย Adobe, Frame. io เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์การออกแบบที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การเพิ่มความคิดเห็นในเฟรมวิดีโอทำได้ง่ายขึ้น สมาชิกทีมสามารถ เพิ่มความคิดเห็น, อัปโหลดภาพและวิดีโออ้างอิง, และใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น
Frame.io ยังช่วยให้สามารถดูแบบเต็มหน้าจอ, ซูม, และควบคุมการเล่นเพื่อกระบวนการตรวจสอบที่สมจริง คุณสามารถจัดกลุ่มสินทรัพย์, มอบหมายผู้ตรวจสอบเฉพาะ, และแจ้งเตือนผู้คนเพื่อให้ได้คำแนะนำอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frame.io
- เพิ่มความคิดเห็นในบริบทและทำบันทึกบนหน้าจอด้วย Frame.io เพื่อการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบการตรวจสอบโดยการซ้อนเวอร์ชันของสินทรัพย์โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
- จัดการข้อเสนอแนะได้อย่างราบรื่นด้วยการตอบกลับความคิดเห็นในเธรดโดยตรงภายในแอปพลิเคชัน Creative Cloud ที่ผสานรวมกับ Frame.io
- ปกป้องสินทรัพย์ของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น SSO/2FA, Storage Connect และสิทธิ์การเข้าถึงที่แม่นยำสำหรับการอัปโหลด/ดาวน์โหลด, แสดงความคิดเห็นเท่านั้น หรือดูเท่านั้น
ข้อจำกัดของ Frame.io
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าในการเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าจำเป็นต้องสร้างบัญชี
- มีข้อจำกัดในการจัดเก็บและขาดตัวเลือกการส่งออกจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ Frame.io
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือนต่อสมาชิก
- ทีม: $25/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (สำหรับหลายทีม)
Frame. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/ 5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Frame.io อย่างไรบ้าง?
Frame.io ช่วยให้เรารวบรวมบันทึก รับความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง และมีระเบียบมากขึ้น ใช้งานง่ายมากและใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการอธิบายให้คนที่ยังไม่คุ้นเคยใช้งาน แอป Transfer ของพวกเขายังทำให้การอัปโหลดและดาวน์โหลดรวดเร็วและง่ายดาย ฉันใช้ทุกวัน! ฉันอยากได้วิธีสร้างทางลัดของโปรเจกต์ เหมือนกับที่ Finder/File Explorer มีวิธีปักหมุดโปรเจกต์ปัจจุบัน
Frame.io ช่วยให้เรารวบรวมบันทึก รับความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง และมีระเบียบมากขึ้น ใช้งานง่ายมากและใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการอธิบายให้คนที่ไม่คุ้นเคยใช้งาน แอป Transfer ของพวกเขายังทำให้การอัปโหลดและดาวน์โหลดรวดเร็วและง่ายดาย ฉันใช้ทุกวัน! ฉันอยากได้วิธีสร้างทางลัดของโปรเจกต์ เหมือนกับที่ Finder/File Explorer มีวิธีปักหมุดโปรเจกต์ปัจจุบัน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านฟีเจอร์การให้ข้อเสนอแนะแบบภาพของ ClickUp
การเลือกเครื่องมือแสดงผลภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการทำงานที่วุ่นวายกับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp
ด้วย ClickUp คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ, PDF, และวิดีโอ พร้อมแชร์ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่มีปัญหา นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงสมาชิกในทีม สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้—เหมาะสำหรับทีมยุคใหม่
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณด้วยการรวมการจัดการงาน เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
พร้อมที่จะยกระดับการรับฟังความคิดเห็นของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!