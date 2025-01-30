7 แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ฟรีที่ควรลองใช้ในปี 2025

การประเมินซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ยาวนานแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมิน สร้างแผนการประเมิน ทำการวิจัยตลาด ให้ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือผู้ใช้จริงตรวจสอบซอฟต์แวร์ รวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา และจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ลองนึกภาพการติดตามและจัดการแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณอาจพลาดขั้นตอนและข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเปิดตัวล่าช้า
แบบประเมินซอฟต์แวร์สามารถช่วยคุณจัดโครงสร้างกระบวนการประเมินของคุณได้ดีขึ้น. พวกมันมอบกรอบมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพ, การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้, และการทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย.
ค้นพบองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับแม่แบบฟรี 7 แบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการเปิดตัวหรือการนำซอฟต์แวร์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น!
อะไรคือแบบประเมินซอฟต์แวร์?
แบบประเมินซอฟต์แวร์เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างหรือกรอบการทำงานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และความสามารถในการใช้งานของโซลูชันซอฟต์แวร์ พวกมันมอบแนวทางที่เป็นระบบสำหรับผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมประกันคุณภาพ และนักวิเคราะห์ธุรกิจในการประเมินแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และรับรองว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้
สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ แบบประเมินซอฟต์แวร์จะให้รายการตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นทั้งหมดหรือไม่?
- อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายแค่ไหน?
- ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ได้ดีหรือไม่?
- สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้หรือไม่?
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของโซลูชันคืออะไร?
- ซอฟต์แวร์นี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่?
- ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้บริการลูกค้าในระดับใด?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบประเมินซอฟต์แวร์ดี?
การสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2024โดย Capterra เปิดเผยว่า 58% ของธุรกิจในสหรัฐฯ รู้สึกเสียใจกับการซื้อซอฟต์แวร์ในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณประเมินฟังก์ชันการทำงานทางเทคนิคและมั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่หมายถึงการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ ต่อไปนี้คือความสามารถหลักที่คุณควรพิจารณาในแบบประเมินซอฟต์แวร์:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ต้องสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
- โครงสร้างและความชัดเจน: แม่แบบต้องประกอบด้วยส่วนที่ชัดเจนครอบคลุมแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินซอฟต์แวร์ ควรเข้าใจง่าย, แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ระบบการให้คะแนน: แบบประเมินซอฟต์แวร์ควรมีระบบการให้คะแนนที่สม่ำเสมอเพื่อประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น UI, การผสานระบบ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เกณฑ์รายละเอียด: ควรมีหัวข้อ/คำถามเฉพาะสำหรับแต่ละปัจจัยการประเมินเพื่อให้การประเมินมีความครอบคลุม
- จุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: แม่แบบต้องมีส่วนสำหรับตรวจสอบความสอดคล้องของซอฟต์แวร์กับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ตรวจสอบว่าเทมเพลตนี้รองรับการทำงานร่วมกันและการขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ใช้ปลายทาง
- การควบคุมเวอร์ชัน: แม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ควรมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงพร้อมรายละเอียดของสมาชิกทีมที่ทำการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ช่วยในการติดตามคุณสมบัติใหม่และการแก้ไขข้อบกพร่อง
10 แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ฟรี
นี่คือแม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ฟรี 7 แบบ เพื่อช่วยให้การเปรียบเทียบโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย ⬇️
1. แม่แบบการประเมินแบบฮิวริสติกของ ClickUp
ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสามารถรบกวนกระบวนการทำงาน นำไปสู่ข้อผิดพลาด ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สูง ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรทดสอบก่อนปล่อยซอฟต์แวร์ของคุณคือ—มันใช้งานง่ายและปรับตัวได้ง่ายหรือไม่? ในการประเมินคุณภาพของอินเทอร์เฟซ คุณสามารถดำเนินการประเมินแบบฮิวริสติก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้แนวทางที่กำหนดไว้เพื่อระบุข้อบกพร่องในการใช้งานที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
เทมเพลตการประเมินแบบฮิวริสติกของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยมอบ รายการตรวจสอบการประเมินซอฟต์แวร์ ที่ละเอียดให้กับทีมของคุณ สำหรับการตรวจสอบอินเทอร์เฟซของแอปและคุณภาพ—โดยอิงตามหลักการการใช้งาน, มาตรฐานอุตสาหกรรม, และข้อกำหนดของลูกค้า.
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุปัญหาการขัดแย้งของผู้ใช้, ความท้าทายในการนำทาง, และความไม่สอดคล้องอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์. จัดระเบียบข้อมูลการประเมินทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสร้างงานทดสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุง.
มันช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการประเมินแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการใช้งาน เช่น:
- การเข้าถึง: อินเทอร์เฟซสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทั้งที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและไม่มีทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงผู้ที่มีความพิการหรือไม่?
- ประสิทธิภาพ: ผู้ใช้สามารถทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วเพียงใด?
- ความชัดเจน: อินเทอร์เฟซชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือไม่?
- ข้อเสนอแนะ: มีพื้นที่สำหรับความคิดเห็นของลูกค้าหรือไม่?
- เส้นทางการเรียนรู้: อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?
- การนำทาง: การนำทางนั้นง่ายหรือไม่?
- การป้องกันข้อผิดพลาด: มีมาตรการใดบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำผิดพลาด?
- ความยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
2. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบ และการทดสอบให้ราบรื่นลองใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมประเมินคุณภาพ (QA) สามารถทำงานร่วมกัน สร้างผลิตภัณฑ์ประเมินโครงการ และติดตามKPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ ออกแบบแผนที่ผลิตภัณฑ์, จัดการสปรินต์, ตอบสนองคำขอคุณสมบัติ, และติดตามการปล่อยผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวทาง Agile, Scrum, หรือ Kanban
นี่คือวิธีที่เทมเพลตช่วย:
- แผนงานผลิตภัณฑ์และงานค้าง: ดูผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์และสถานะปัจจุบัน สร้างแผนงาน รับคำขอฟีเจอร์และรายงานข้อบกพร่อง จัดการงานค้าง แสดงการพึ่งพา และติดตามไทม์ไลน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- โฟลเดอร์การออกแบบ: ทำงานร่วมกับนักออกแบบในพื้นที่การทำงานร่วมกันที่พวกเขาสามารถเพิ่มและจัดการงาน เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma ดำเนินการรอบการตรวจสอบ สร้างแง่มุมการทำงานและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และบันทึกบันทึกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอน
- ทีม 1 (สครัมสปรินต์): ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผน ติดตาม จัดการ และวนรอบสปรินต์ พึ่งพาเอกสารของทีมเพื่อมาตรฐานข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบันทึกบทบาทและความรับผิดชอบ
- ทีม 2 (คัมบัง): จัดระเบียบรายการงานค้างและอัปเดตความคืบหน้าด้วยการลากและวางการ์ด จัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันด้วยมุมมองบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า และบันทึกข้อกำหนดของกระบวนการและโครงการ
- สถานการณ์ทดสอบและกรณีทดสอบ: สร้างรายการงานสำหรับทีม QA ของคุณเพื่อสร้างและตรวจสอบกรณีทดสอบและสถานการณ์ทดสอบ เพื่อติดตามการทดสอบและบันทึกการทดสอบของคุณ
- แฟ้มข้อมูลทางเทคนิค: ใช้แบบฟอร์มข้อบกพร่องที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ข้อจำกัด และรายการวิธีแก้ไขชั่วคราว เพื่อมาตรฐานกระบวนการรายงานข้อบกพร่อง
3. แม่แบบการผสานรวมซอฟต์แวร์โดย ClickUp
เทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่วางแผนจะผสานรวมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มันช่วยให้กระบวนการผสานรวมง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณ มองเห็นภาพการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
แม่แบบการผสานรวมซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโค้ดการผสานรวมที่จำเป็นทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและอัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ ทำงานร่วมกับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ ได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงต้นทุนและคุณภาพของโครงการโดยรวม นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มที่:
- เพิ่มเทมเพลตไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ
- สร้างโปรเจ็กต์สำหรับแต่ละเป้าหมายการผสานระบบ
- มอบหมายและจัดระเบียบงานโดยใช้สถานะ 15 แบบ
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระดมความคิด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด
- ติดตามงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. แม่แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดย ClickUp
คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มหรือแก้ไขคุณสมบัติในซอฟต์แวร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการใช้งาน การบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ได้พัฒนาไปอย่างไรในระหว่างการทดสอบการใช้งาน
เทมเพลตบันทึกการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกกิจกรรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด เทมเพลตนี้สามารถเป็นบันทึกกลางสำหรับการอัปเดต การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับเปลี่ยนต่างๆ ของโครงการทดสอบของคุณ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลกลาง, ประวัติการจัดระเบียบ, และไทม์ไลน์แบบภาพเพื่อช่วยจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของการทดสอบการใช้งาน
ใช้เพื่อ:
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทีละขั้นตอนโดยการสร้างสถานะงานที่กำหนดเอง
- จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ด้วยป้ายกำกับและคุณลักษณะเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นได้ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยใช้ความคิดเห็น, อัตโนมัติการสร้างงานทดสอบ, และอื่น ๆ
5. แบบทดสอบการใช้งานโดย ClickUp
ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมสำหรับการเปิดตัวเบต้าแล้วหรือยัง?คุณสามารถทำให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการทดสอบการใช้งานของ ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณ รวบรวมและจัดระเบียบข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ในการทดสอบการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งานและวางแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมตามความจำเป็น
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยในการประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้เร็วขึ้น
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ด้วยงานเฉพาะใน ClickUp
- รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จโดยรวมของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
6. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งานโดย ClickUp
หากคุณกำลังทำงานกับต้นแบบและต้องการทราบว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไรก่อนการเปิดตัวเวอร์ชันสุดท้าย ถึงเวลาแล้วที่คุณควรพัฒนาแผนการทดสอบการใช้งาน แผนนี้จะช่วยระบุความต้องการของผู้ใช้ จุดที่อาจเป็นปัญหา และความคาดหวังตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้
ด้วยเทมเพลตแผนการทดสอบการใช้งานของ ClickUp คุณสามารถ วางแผนและจัดระเบียบการทดสอบผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อโครงการและคำอธิบาย ทีมงาน วิธีการทดสอบ ผู้นำการทดสอบ และความคืบหน้าของการทดสอบ เพื่อจัดเรียงข้อมูลและมุ่งเน้นที่ความสำคัญ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การทดสอบ เตรียมทรัพยากร ตั้งค่าระบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานข้อเสนอแนะจากลูกค้า
7. แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ Excel โดย pdfFiller
เทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์ Excel ของ pdfFillerช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
สมมติว่าคุณกำลังทดสอบเครื่องมือตรวจสอบโค้ดกับกลุ่มทดสอบที่นำโดยผู้ใช้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ในการประเมินโซลูชัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าซอฟต์แวร์ทำงานตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่
เทมเพลตนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มรูปภาพ, ไฮไลต์ข้อความ, และทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้ว ให้แชร์เทมเพลตนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเน้นย้ำคำแนะนำ นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินของคุณ
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- กำหนดเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ
- ทดสอบแต่ละเกณฑ์กับผู้ใช้
- สรุปผลการค้นพบและเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงกระบวนการประเมินซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญและการลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เร็วขึ้น เป็นสองลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดในโครงการซอฟต์แวร์ใด ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีระบบการประเมินซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยจัดการความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าจะฟังดูน่ากลัว แต่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ด้วยเทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์ของ ClickUp ตั้งแต่การปรับปรุงการพัฒนาและการทดสอบผู้ใช้ไปจนถึงรายการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูล เทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยในทุกแง่มุมของการประเมินซอฟต์แวร์
ลงทะเบียนฟรีบนClickUp เพื่อประเมินซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้ใช้