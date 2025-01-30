บล็อก ClickUp

7 แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ฟรีที่ควรลองใช้ในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2568

การประเมินซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ยาวนานแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมิน สร้างแผนการประเมิน ทำการวิจัยตลาด ให้ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือผู้ใช้จริงตรวจสอบซอฟต์แวร์ รวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา และจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

ลองนึกภาพการติดตามและจัดการแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณอาจพลาดขั้นตอนและข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเปิดตัวล่าช้า

แบบประเมินซอฟต์แวร์สามารถช่วยคุณจัดโครงสร้างกระบวนการประเมินของคุณได้ดีขึ้น. พวกมันมอบกรอบมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพ, การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้, และการทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย.

ค้นพบองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับแม่แบบฟรี 7 แบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการเปิดตัวหรือการนำซอฟต์แวร์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น!

อะไรคือแบบประเมินซอฟต์แวร์?

แบบประเมินซอฟต์แวร์เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างหรือกรอบการทำงานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และความสามารถในการใช้งานของโซลูชันซอฟต์แวร์ พวกมันมอบแนวทางที่เป็นระบบสำหรับผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมประกันคุณภาพ และนักวิเคราะห์ธุรกิจในการประเมินแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และรับรองว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้

สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ แบบประเมินซอฟต์แวร์จะให้รายการตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

  • ซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นทั้งหมดหรือไม่?
  • อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายแค่ไหน?
  • ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ได้ดีหรือไม่?
  • สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้หรือไม่?
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของโซลูชันคืออะไร?
  • ซอฟต์แวร์นี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่?
  • ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้บริการลูกค้าในระดับใด?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบประเมินซอฟต์แวร์ดี?

การสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2024โดย Capterra เปิดเผยว่า 58% ของธุรกิจในสหรัฐฯ รู้สึกเสียใจกับการซื้อซอฟต์แวร์ในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณประเมินฟังก์ชันการทำงานทางเทคนิคและมั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่หมายถึงการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ ต่อไปนี้คือความสามารถหลักที่คุณควรพิจารณาในแบบประเมินซอฟต์แวร์:

  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ต้องสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
  • โครงสร้างและความชัดเจน: แม่แบบต้องประกอบด้วยส่วนที่ชัดเจนครอบคลุมแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินซอฟต์แวร์ ควรเข้าใจง่าย, แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • ระบบการให้คะแนน: แบบประเมินซอฟต์แวร์ควรมีระบบการให้คะแนนที่สม่ำเสมอเพื่อประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น UI, การผสานระบบ, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • เกณฑ์รายละเอียด: ควรมีหัวข้อ/คำถามเฉพาะสำหรับแต่ละปัจจัยการประเมินเพื่อให้การประเมินมีความครอบคลุม
  • จุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: แม่แบบต้องมีส่วนสำหรับตรวจสอบความสอดคล้องของซอฟต์แวร์กับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ตรวจสอบว่าเทมเพลตนี้รองรับการทำงานร่วมกันและการขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ใช้ปลายทาง
  • การควบคุมเวอร์ชัน: แม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ควรมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงพร้อมรายละเอียดของสมาชิกทีมที่ทำการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ช่วยในการติดตามคุณสมบัติใหม่และการแก้ไขข้อบกพร่อง

10 แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ฟรี

นี่คือแม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ฟรี 7 แบบ เพื่อช่วยให้การเปรียบเทียบโซลูชันซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย ⬇️

1. แม่แบบการประเมินแบบฮิวริสติกของ ClickUp

ประเมินความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลตการประเมินฮิวริสติกของ ClickUp
ประเมินความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลตการประเมินฮิวริสติกของ ClickUp

ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสามารถรบกวนกระบวนการทำงาน นำไปสู่ข้อผิดพลาด ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สูง ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรทดสอบก่อนปล่อยซอฟต์แวร์ของคุณคือ—มันใช้งานง่ายและปรับตัวได้ง่ายหรือไม่? ในการประเมินคุณภาพของอินเทอร์เฟซ คุณสามารถดำเนินการประเมินแบบฮิวริสติก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้แนวทางที่กำหนดไว้เพื่อระบุข้อบกพร่องในการใช้งานที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้

เทมเพลตการประเมินแบบฮิวริสติกของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยมอบ รายการตรวจสอบการประเมินซอฟต์แวร์ ที่ละเอียดให้กับทีมของคุณ สำหรับการตรวจสอบอินเทอร์เฟซของแอปและคุณภาพ—โดยอิงตามหลักการการใช้งาน, มาตรฐานอุตสาหกรรม, และข้อกำหนดของลูกค้า.

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุปัญหาการขัดแย้งของผู้ใช้, ความท้าทายในการนำทาง, และความไม่สอดคล้องอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์. จัดระเบียบข้อมูลการประเมินทั้งหมดไว้ในที่เดียว และสร้างงานทดสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือการปรับปรุง.

มันช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการประเมินแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการใช้งาน เช่น:

  • การเข้าถึง: อินเทอร์เฟซสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทั้งที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและไม่มีทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงผู้ที่มีความพิการหรือไม่?
  • ประสิทธิภาพ: ผู้ใช้สามารถทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วเพียงใด?
  • ความชัดเจน: อินเทอร์เฟซชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือไม่?
  • ข้อเสนอแนะ: มีพื้นที่สำหรับความคิดเห็นของลูกค้าหรือไม่?
  • เส้นทางการเรียนรู้: อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?
  • การนำทาง: การนำทางนั้นง่ายหรือไม่?
  • การป้องกันข้อผิดพลาด: มีมาตรการใดบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำผิดพลาด?
  • ความยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายหรือไม่?

2. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย ClickUp

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
สร้างและจัดการแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขข้อบกพร่องด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบ และการทดสอบให้ราบรื่นลองใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมประเมินคุณภาพ (QA) สามารถทำงานร่วมกัน สร้างผลิตภัณฑ์ประเมินโครงการ และติดตามKPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ ออกแบบแผนที่ผลิตภัณฑ์, จัดการสปรินต์, ตอบสนองคำขอคุณสมบัติ, และติดตามการปล่อยผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวทาง Agile, Scrum, หรือ Kanban

นี่คือวิธีที่เทมเพลตช่วย:

  • แผนงานผลิตภัณฑ์และงานค้าง: ดูผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์และสถานะปัจจุบัน สร้างแผนงาน รับคำขอฟีเจอร์และรายงานข้อบกพร่อง จัดการงานค้าง แสดงการพึ่งพา และติดตามไทม์ไลน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
  • โฟลเดอร์การออกแบบ: ทำงานร่วมกับนักออกแบบในพื้นที่การทำงานร่วมกันที่พวกเขาสามารถเพิ่มและจัดการงาน เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma ดำเนินการรอบการตรวจสอบ สร้างแง่มุมการทำงานและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และบันทึกบันทึกที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอน
  • ทีม 1 (สครัมสปรินต์): ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผน ติดตาม จัดการ และวนรอบสปรินต์ พึ่งพาเอกสารของทีมเพื่อมาตรฐานข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบันทึกบทบาทและความรับผิดชอบ
  • ทีม 2 (คัมบัง): จัดระเบียบรายการงานค้างและอัปเดตความคืบหน้าด้วยการลากและวางการ์ด จัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันด้วยมุมมองบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า และบันทึกข้อกำหนดของกระบวนการและโครงการ
  • สถานการณ์ทดสอบและกรณีทดสอบ: สร้างรายการงานสำหรับทีม QA ของคุณเพื่อสร้างและตรวจสอบกรณีทดสอบและสถานการณ์ทดสอบ เพื่อติดตามการทดสอบและบันทึกการทดสอบของคุณ
  • แฟ้มข้อมูลทางเทคนิค: ใช้แบบฟอร์มข้อบกพร่องที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ข้อจำกัด และรายการวิธีแก้ไขชั่วคราว เพื่อมาตรฐานกระบวนการรายงานข้อบกพร่อง

3. แม่แบบการผสานรวมซอฟต์แวร์โดย ClickUp

เทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUp
ผสานรวมซอฟต์แวร์หลายตัวได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ ClickUp

เทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่วางแผนจะผสานรวมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มันช่วยให้กระบวนการผสานรวมง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณ มองเห็นภาพการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ

แม่แบบการผสานรวมซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโค้ดการผสานรวมที่จำเป็นทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและอัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณ ทำงานร่วมกับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ ได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงต้นทุนและคุณภาพของโครงการโดยรวม นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มที่:

  • เพิ่มเทมเพลตไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ
  • สร้างโปรเจ็กต์สำหรับแต่ละเป้าหมายการผสานระบบ
  • มอบหมายและจัดระเบียบงานโดยใช้สถานะ 15 แบบ
  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระดมความคิด
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด
  • ติดตามงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4. แม่แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดย ClickUp

เทมเพลตรายการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ClickUp
ติดตามการแก้ไขซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มหรือแก้ไขคุณสมบัติในซอฟต์แวร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการใช้งาน การบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ได้พัฒนาไปอย่างไรในระหว่างการทดสอบการใช้งาน

เทมเพลตบันทึกการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกกิจกรรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด เทมเพลตนี้สามารถเป็นบันทึกกลางสำหรับการอัปเดต การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับเปลี่ยนต่างๆ ของโครงการทดสอบของคุณ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลกลาง, ประวัติการจัดระเบียบ, และไทม์ไลน์แบบภาพเพื่อช่วยจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของการทดสอบการใช้งาน

ใช้เพื่อ:

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทีละขั้นตอนโดยการสร้างสถานะงานที่กำหนดเอง
  • จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ด้วยป้ายกำกับและคุณลักษณะเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นได้ดีขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยใช้ความคิดเห็น, อัตโนมัติการสร้างงานทดสอบ, และอื่น ๆ

5. แบบทดสอบการใช้งานโดย ClickUp

เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUp
วางแผนการทดสอบผู้ใช้ รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และรับรองความสำเร็จของการทดสอบด้วยเทมเพลตการทดสอบการใช้งานของ ClickUp

ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมสำหรับการเปิดตัวเบต้าแล้วหรือยัง?คุณสามารถทำให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการทดสอบการใช้งานของ ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณ รวบรวมและจัดระเบียบข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ในการทดสอบการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งานและวางแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยในการประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้:

  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้เร็วขึ้น
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ด้วยงานเฉพาะใน ClickUp
  • รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จโดยรวมของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ

อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างการทดสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์

6. แม่แบบแผนการทดสอบการใช้งานโดย ClickUp

แบบแผนการทดสอบการใช้งานโดย ClickUp
ประเมินความสามารถในการใช้งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทมเพลตแผนการทดสอบการใช้งานของ ClickUp

หากคุณกำลังทำงานกับต้นแบบและต้องการทราบว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไรก่อนการเปิดตัวเวอร์ชันสุดท้าย ถึงเวลาแล้วที่คุณควรพัฒนาแผนการทดสอบการใช้งาน แผนนี้จะช่วยระบุความต้องการของผู้ใช้ จุดที่อาจเป็นปัญหา และความคาดหวังตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้

ด้วยเทมเพลตแผนการทดสอบการใช้งานของ ClickUp คุณสามารถ วางแผนและจัดระเบียบการทดสอบผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อโครงการและคำอธิบาย ทีมงาน วิธีการทดสอบ ผู้นำการทดสอบ และความคืบหน้าของการทดสอบ เพื่อจัดเรียงข้อมูลและมุ่งเน้นที่ความสำคัญ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์การทดสอบ เตรียมทรัพยากร ตั้งค่าระบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานข้อเสนอแนะจากลูกค้า

7. แบบฟอร์มประเมินซอฟต์แวร์ Excel โดย pdfFiller

แบบฟอร์มการประเมินซอฟต์แวร์ Excel โดย pdfFiller
ผ่านทางpdfFiller

เทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์ Excel ของ pdfFillerช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์

สมมติว่าคุณกำลังทดสอบเครื่องมือตรวจสอบโค้ดกับกลุ่มทดสอบที่นำโดยผู้ใช้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ในการประเมินโซลูชัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าซอฟต์แวร์ทำงานตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

เทมเพลตนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มรูปภาพ, ไฮไลต์ข้อความ, และทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ เมื่อคุณได้รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้ว ให้แชร์เทมเพลตนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเน้นย้ำคำแนะนำ นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินของคุณ
  • รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • กำหนดเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ
  • ทดสอบแต่ละเกณฑ์กับผู้ใช้
  • สรุปผลการค้นพบและเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงกระบวนการประเมินซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญและการลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เร็วขึ้น เป็นสองลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดในโครงการซอฟต์แวร์ใด ๆ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีระบบการประเมินซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยจัดการความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่าจะฟังดูน่ากลัว แต่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ด้วยเทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์ของ ClickUp ตั้งแต่การปรับปรุงการพัฒนาและการทดสอบผู้ใช้ไปจนถึงรายการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูล เทมเพลตการประเมินซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยในทุกแง่มุมของการประเมินซอฟต์แวร์

