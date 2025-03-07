10 แม่แบบ Wireframe ฟรีสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

การสร้างแอป เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประเภทอื่นที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ใช้ไวร์เฟรมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกคนทราบดีว่าไวร์เฟรมที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณมองเห็นภาพสิ่งที่คาดหวังได้ก่อนการพัฒนาส่วนใหญ่
แน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่า การทำไวร์เฟรมต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมาก. ท้ายที่สุดแล้ว การทำไวร์เฟรมควรจะช่วย ประหยัด เวลา และไม่เพิ่มปัญหาให้คุณในกระบวนการพัฒนา.
นั่นคือจุดที่เทมเพลตไวร์เฟรมสามารถช่วยได้
อะไรคือ Wireframe Template?
เทมเพลตไวร์เฟรมคือแบบแปลนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณร่างออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณได้ แทนที่จะเริ่มต้นจากกระดาษเปล่า คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มและกระดานไวท์บอร์ดที่มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
เทมเพลตไวร์เฟรมพร้อมสำหรับการนำเสนอแล้ว พวกมันทำหน้าที่เป็นเอกสารวางแผนภายในและสามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์และผู้ตัดสินใจเข้าใจทิศทางของผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท้ก่อนที่จะลงทุนทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนา
เป้าหมายของเทมเพลตไวร์เฟรมคือการทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือหลายชิ้นก็ตาม โดยเริ่มจากข้อมูลและพารามิเตอร์ที่มีอยู่ในเทมเพลตแล้ว คุณจะใช้เวลาในการจัดการด้านโลจิสติกส์น้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการสร้างไวร์เฟรมที่ตอบสนองความต้องการของคุณและกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด
ลักษณะที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเทมเพลต ผลิตภัณฑ์ของคุณ และฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ ตัวเลือกเทมเพลตไวร์เฟรมด้านล่างจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านรูปลักษณ์ ฟังก์ชันการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้
อย่างไรก็ตาม เทมเพลตไวร์เฟรมแต่ละแบบจะผสานเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณโดยตรง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตไวร์เฟรมดี?
แม้ว่าลักษณะเฉพาะของเทมเพลตไวร์เฟรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละโครงการ แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดล้วนมีจุดร่วมสำคัญที่ควรพิจารณาเหมือนกัน ได้แก่:
- ความง่ายในการใช้งาน: เทมเพลตของคุณควรมีความเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณใช้เวลาในการสร้างน้อยลง และใช้เวลาในการคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
- การปรับเป้าหมายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง: แม่แบบที่แตกต่างกันจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์และโครงการที่แตกต่างกัน ค้นหาแม่แบบที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาที่คุณมีอยู่
- การผสานรวม: เทมเพลตของคุณควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการและแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ ได้ และมีความสามารถในการฝังสินทรัพย์จากซอฟต์แวร์เช่น Envato Elements
- ความสามารถในการแชร์: ยิ่งเทมเพลตของคุณแชร์ได้ง่ายกับสมาชิกทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมากเท่าไร ก็ยิ่งใช้งานได้มากขึ้นเท่านั้น
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์: ไวร์เฟรมควรปรับเปลี่ยนตามข้อมูลหรือการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมและไม่ควรเป็นแบบคงที่ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ: หากเป้าหมายของการสร้างแบบร่างคือเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ค้นหาเทมเพลตแบบร่างที่ฟรี. เทมเพลตเหล่านี้มักจะมีประโยชน์มากที่สุด
10 แม่แบบโครงร่าง
เมื่อคำนึงถึงพารามิเตอร์เหล่านี้แล้ว มาเจาะลึกถึงเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณกัน เทมเพลต 10 แบบนี้เป็นแบบที่เราชื่นชอบที่สุด ซึ่งรวมคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้นเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ
1. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ เทมเพลตแบบครบวงจรนี้มอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลให้คุณสามารถมองเห็นและวางแผนผังส่วนติดต่อผู้ใช้ การจัดวางหน้าเว็บ ตำแหน่งเนื้อหา และระบบนำทางของโครงการได้แบบเรียลไทม์
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้ช่วยให้กระบวนการสร้างแบบร่างเป็นไปอย่างสนุกสนาน ร่วมมือกัน และไร้ความยุ่งยาก โดยผสมผสานอิสระทางความคิดสร้างสรรค์เข้ากับระเบียบวินัยในการออกแบบ
เทมเพลตไวร์เฟรมนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถร่าง แก้ไข แสดงความคิดเห็น และอนุมัติไวร์เฟรมได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และการประสานงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการโครงการ นักออกแบบ และนักพัฒนา
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังผสานการทำงานกับคุณสมบัติและเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงไวร์เฟรมกับงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
2. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลต ClickUp User Flowสามารถระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหาในเส้นทางการใช้งาน ออกแบบเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่ใช้งานง่ายและราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถกลายเป็นเครื่องมือออกแบบ UXที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณทั้งหมด
นี่ไม่ใช่เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป เทมเพลตนี้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือเพื่อรักษาโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่ในกรอบงานและที่สำคัญกว่านั้นคือมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้สร้างขึ้นจากไวท์บอร์ดพื้นฐาน ช่วยให้คุณสร้างแผนผังการไหลที่ตรงกับผู้ใช้ของคุณได้ เป็นเทมเพลตไวร์เฟรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้งาน แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ดีไซเนอร์ก็ตาม!
ที่ดีที่สุดคือ มันผสานรวมเข้ากับอินเทอร์เฟซของ ClickUp ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การผสานรวมนี้จะเชื่อมโยงงานแต่ละรายการเข้ากับเทมเพลต ทำให้ทีมของคุณทราบขั้นตอนถัดไปเสมอ และโครงการของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
3. แม่แบบแผนโครงการ UX ของ ClickUp
ทุก wireframe ที่ดีควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการที่ดีกว่า ClickUp UX Project Plan Templateสามารถกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณตลอดกระบวนการวางแผนทั้งหมด
เป้าหมายของเทมเพลตนี้คือ UX การออกแบบของมันช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบถึงขั้นตอนที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำเพื่อสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ตรงและเกินความต้องการหลักของผู้ใช้ของคุณ
นอกเหนือจากการกำหนดขอบเขตและการพัฒนาบุคลิกผู้ใช้แล้ว ยังรวมถึงไวร์เฟรมและต้นแบบสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่นๆ เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะทำงานอย่างไรก่อนที่จะเริ่มการพัฒนา
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองรายการที่มีการจัดระเบียบตามหมวดหมู่สำหรับขั้นตอนต่างๆ เช่น การจัดการขอบเขตและการสร้างแบบร่างโครงสร้างเบื้องต้น มุมมองทางเลือกช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบแต่ละงานและวิธีที่งานต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน
เทมเพลตนี้สามารถเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการจัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ClickUp ที่ใหญ่กว่า
4. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
สร้างหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแผนโครงการเว็บไซต์โดยใช้รายการงานและฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการประชุมเริ่มต้น, หลักชัยการออกแบบ, การเขียนเนื้อหา, และ—แน่นอน—การสร้างโครงร่างงาน การมอบหมายงานและงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นช่วยให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แม้ในขณะที่คำนึงถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า
มันไม่ใช่เทมเพลตไวร์เฟรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม มันช่วยจัดระเบียบองค์ประกอบไวร์เฟรมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. แม่แบบ ClickUp Sitemap Whiteboard
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์ของ ClickUpโดดเด่นด้วยความใช้งานง่าย เข้าใจได้ว่าทำไมจึงเป็นหนึ่งในเทมเพลตไวท์บอร์ดและเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฐานข้อมูลของ ClickUp
Wireframes ต้องการแผนผังเว็บไซต์เพื่อวางรากฐานในบริบทที่ใหญ่ขึ้น หากคุณสร้าง wireframe สำหรับหน้าเว็บหรือแอปเพียงหน้าเดียว คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าเว็บหรือแอปก่อนหน้านั้นเชื่อมโยงกับหน้าดังกล่าวอย่างไร และลิงก์ที่นำไปยังหน้าอื่นจะพาผู้ใช้ไปที่ใด
นั่นคือสิ่งที่ทำให้ไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์นี้มีคุณค่ามาก
คุณสามารถมองเห็นโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวผ่านระบบลากและวางที่ง่าย ระบบนี้ช่วยให้การนำทางและการจัดลำดับชั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองแบบรายการและกระดานเพื่อแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแผนผังเว็บไซต์ของคุณ ตัวเลือกการดูที่ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เหล่านี้สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการหลายส่วนและข้อมูลจากผู้อื่น
6. แม่แบบแผนการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpคือสิ่งที่ชื่อของมันสัญญาไว้: วิธีที่ง่ายในการรักษาโครงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้อยู่ในกรอบและตรงเวลา ภาพรวมเริ่มต้นประกอบด้วยส่วนหลักเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมใหญ่ รวมถึง:
- รายการที่ต้องทำสำหรับชุดแบบร่างโครงสร้าง
- รายการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ
- รายการที่ต้องการข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
- รายการที่อยู่ในสถานะพักชั่วคราว
- รายการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของลูกค้า
- รายการที่กำลังแก้ไขอยู่ในขณะนี้
- รายการที่ได้รับการอนุมัติพร้อมสำหรับการดำเนินการ
สมาชิกในทีมโครงการสามารถดูความคืบหน้าของงานและเป้าหมายปัจจุบันและอนาคตได้ตลอดเวลา ฟังก์ชันหลักยังคงเหมือนเดิม ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความเรียบง่ายสำหรับการออกแบบ เช่น อินทราเน็ตและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
แน่นอนว่านั่นไม่ใช่มุมมองเดียวที่เป็นไปได้ ข้อกำหนดของรายการ เช่น ความซับซ้อน ความสามารถของนักออกแบบ คำขอออกแบบใหม่ และอื่นๆ สามารถทำให้การจัดเรียงเป็นเรื่องง่าย ผู้จัดการโครงการยังสามารถใช้ความสามารถในการติดตามเวลา แท็ก และคุณสมบัติการพึ่งพาของงานตลอดกระบวนการได้อีกด้วย
7. แม่แบบคำขอข้อเสนอการพัฒนาเว็บ ClickUp
ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องมีคำขอเสนอราคา (RFP) หากคุณไม่ได้พัฒนาเว็บไซต์ของคุณเองภายในองค์กร คุณจะต้องส่งคำขอที่เหมาะสมออกไปเพื่อค้นหาผู้ให้บริการที่เหมาะสม
เทมเพลต RFP สำหรับการพัฒนาเว็บด้วย ClickUpสามารถช่วยในสถานการณ์นี้ได้
เทมเพลตนี้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ในกระบวนการ RFP ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณกรอกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวมถึงภาพรวมของบริษัท รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ข้อกำหนดของข้อเสนอ และอื่น ๆ คุณสามารถใช้ส่วนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำให้ข้อเสนอของคุณตรงกับความต้องการของคุณได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน. ยิ่งข้อกำหนดในเอกสาร RFP ชัดเจนมากเท่าใด คุณก็สามารถประเมินการเสนอราคาการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้นโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน.
แน่นอนว่ากระบวนการนั้นยังรวมถึงการระบุความต้องการของ wireframe สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย หากคุณระบุว่าเป็นความต้องการที่สำคัญใน RFP โอกาสในการทำงานร่วมกับ wireframe ที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
8. แผนภาพการไหลของข้อมูล ClickUp
ด้วยเทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูล ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถระบุการไหลเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและกระชับเพื่อให้ทีมของคุณดูและจัดการได้
แผนภาพการไหลของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ทีมเข้าใจกระบวนการข้อมูลที่ซับซ้อน เมื่อคุณวาดเส้นแสดงการไหลของข้อมูล คุณจะเข้าใจสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ดีขึ้น และทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูลของคุณเมื่อมีการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการค้นหาจุดที่อาจเกิดการติดขัดและจุดอ่อน
เทมเพลต ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ด ทำให้กระบวนการสร้างภาพง่ายขึ้นแม้กับกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุด การเพิ่มส่วนต่อขยายในกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้านั้นทำได้ง่ายด้วยคำอธิบายที่ชัดเจน และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงร่างของคุณ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นเลย์เอาต์หน้าเว็บที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้
9. แม่แบบโครงร่างหน้าแลนดิ้งเพจโดย Moqups
หากคุณต้องการสร้างไวร์เฟรมอย่างรวดเร็วเท่านั้น Moqups Landing Page Wireframe Template เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม หน้า Landing Page กำลังกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างโครงร่างของหน้าที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ชมของคุณได้อย่างง่ายดาย
หน้า landing page ที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม, สร้างการมีส่วนร่วม, และกระตุ้นให้พวกเขาโต้ตอบ. Moqups Wireframe Template ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม, ต้องการการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ.
การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม หน้าแลนดิ้งเพจยังคงต้องตรงกับความต้องการของคุณ เทมเพลตไวร์เฟรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพอย่างลงตัว เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
10. เทมเพลตคำแบบโลกแบบโครงร่างโดย PoweredTemplate
เราจะทำให้ทุกอย่างง่ายเพื่อให้เสร็จสิ้น การออกแบบของ PoweredTemplate's Wireframe Globe Word Template ไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แต่เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างรายงานหลายหน้าที่ช่วยให้คุณ, ธุรกิจของคุณ, และหัวข้อการนำเสนอของคุณโดดเด่นในทางที่ดีที่สุด
ประกอบด้วยปกที่ใช้พื้นที่เพื่อความลึกและภาพประกอบมากมาย เนื้อหามีความน่าสนใจและอ่านง่ายโดยใช้รูปแบบสองคอลัมน์ ในขณะที่ส่วนท้ายหน้าจะแสดงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญไว้ด้านหน้าและตรงกลาง
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นสำหรับ Microsoft Word เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานร่วมกับเครื่องมือประมวลผลคำหลักทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หมายความว่าคุณสามารถเริ่มสร้างโครงร่างสำหรับรายงานที่ครอบคลุมของคุณได้ทันทีโดยไม่ล่าช้า
ยกระดับการสร้างแบบร่างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
การค้นหาเทมเพลตไวร์เฟรมที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว นี่คือองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาซึ่งมีตัวแปรและข้อมูลที่ต้องได้รับจากสมาชิกภายในทีมของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรี ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราให้บริการเทมเพลตข้างต้น โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการร่วมมือ และการจัดการงานที่จะกลายเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ สำรวจเทมเพลตของเรา เชิญทีมของคุณ และเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณ!