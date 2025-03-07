10 เครื่องมือ Wireframe สำหรับการวางแผน UX และ UI ในปี 2025

Wireframes เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการออกแบบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ ในฐานะต้นแบบสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงร่าง พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตามผู้ใช้ เครื่องมือนำเสนอ และอื่นๆ เมื่อต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการของคุณ
และใช่ พวกมันยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการอีกด้วย เนื่องจากความสามารถในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่กระบวนการพัฒนาที่เข้มข้นกว่าจะเริ่มต้นขึ้น
น่าเสียดายที่ความนิยมมักมีข้อเสีย: มีเครื่องมือสร้างแบบร่างมากมายบนอินเทอร์เน็ตจนทำให้ยากที่จะหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ คู่มือนี้เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) จะช่วยให้คุณหาซอฟต์แวร์สร้างแบบร่างที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแบบร่าง?
แม้กระทั่งกระบวนการที่ง่ายอย่างการสร้างไวร์เฟรม คุณอาจพบว่าความหลากหลายของเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุดนั้นน่าประหลาดใจ ตัวแปรสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามหาซอฟต์แวร์ไวร์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ ได้แก่:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือสร้าง wireframe แบบใดก็ตาม ควรมาพร้อมกับ UI ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: คุณสามารถแก้ไขไวร์เฟรมบนอุปกรณ์มือถือและผ่านเว็บแอปได้หรือไม่? แล้วการย้ายไปยังซอฟต์แวร์ต้นแบบขั้นสูงหรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่นผู้สร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการนำเข้าไวร์เฟรมเว็บไซต์ของคุณจากซอฟต์แวร์แผนภาพล่ะ?
- เทมเพลตไวร์เฟรม: แอปไวร์เฟรมที่ดีที่สุดมาพร้อมกับเทมเพลตที่มีอยู่มากมายซึ่งช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการแชร์เสมือนจริง: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและความสามารถในการแชร์กับแอปต่างๆ เช่น Microsoft Teams เป็นองค์ประกอบสำคัญของซอฟต์แวร์สร้างแบบร่าง โดยเฉพาะสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกล
- คุณสมบัติขั้นสูง: นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว คุณควรมองหาเครื่องมือขั้นสูง เช่น องค์ประกอบต้นแบบแบบโต้ตอบและไวร์เฟรมที่สามารถคลิกได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์และการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
เครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ถึงเวลาเจาะลึกกันแล้ว! นี่คือเครื่องมือสร้างไวร์เฟรมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งผสานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ UI และ UX ไว้อย่างครบถ้วน
1.คลิกอัพ
ในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งหมด มันน่าแปลกใจจริงหรือที่ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดในรายการนี้?
ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้ดีในฐานะซอฟต์แวร์ออกแบบ UXเพราะมันรวมการทำงานร่วมกัน ทางภาพกับการจัดการโครงการเว็บไซต์ ไว้ด้วยกันเมื่อเพิ่มไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายเข้าไปด้วย ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ClickUp ถึงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ใช้เทมเพลตการออกแบบเว็บของ ClickUpเป็นตัวอย่าง มันเป็นเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการออกแบบทั้งหมด รวมถึงกลยุทธ์และการออกแบบจากนั้นมีเทมเพลตโครงร่างมากมายที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าที่ในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันในการสร้าง UI ของเว็บไซต์ของคุณ
ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมระดับแนวหน้า เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Docs, Chat และอื่นๆ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสร้าง UI ที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ ClickUp คือเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์ การสร้างแบบร่าง และการจัดการโครงการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบหลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันบนองค์ประกอบกราฟิกแต่ละส่วนและกระบวนการสร้างโครงร่างโดยรวม
- เวอร์ชันฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์และเริ่มใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือสร้างแบบร่างได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก
- มุมมอง ClickUp ซึ่งให้ตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจส่วนประกอบ UI และโครงร่างต่างๆ ภายในโครงการเดียวกัน
- กระดานไวท์บอร์ดของClickUp ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อเริ่มต้นสร้างแบบจำลองของคุณได้ทันที เริ่มต้นใช้งานกับเทมเพลต Wireframing ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การสร้างแบบร่าง ซึ่งอาจทำให้สมาชิกในทีมหลายคนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหากต้องการสร้างต้นแบบขององค์ประกอบ UX และ UI ของพวกเขา
- ไม่มีแบบจำลองแบบโต้ตอบที่อาจทำให้เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบของหน้าเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. MockFlow
MockFlow อาจเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดในรายการนี้ ความเรียบง่ายคือจุดเด่นหลัก ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่แม้แต่ผู้ออกแบบมือใหม่ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที เพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงเข้าไปอีกสักหน่อย คุณก็จะได้เครื่องมือทรงพลังสำหรับโปรเจกต์ UI ครั้งต่อไปของคุณแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MockFlow
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม (โดยเฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน) พร้อมการซิงค์แบบเรียลไทม์และตัวเลือกการแชทผ่านวิดีโอ
- แดชบอร์ดที่สะอาดและเป็นระเบียบซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานกับหลายโปรเจกต์พร้อมกันได้
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของไอคอนแผนผังเว็บไซต์และองค์ประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การสร้างโครงร่างเว็บไซต์จากศูนย์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- คุณสมบัติของ AI ที่สร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ UX ได้โดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ MockFlow
- ไม่มีต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้สำหรับฟังก์ชันการทดสอบผู้ใช้ ทำให้แอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังเฉพาะเท่านั้น
- แผนฟรีที่มีข้อจำกัดมาก ซึ่งอนุญาตให้ทำโปรเจกต์ออกแบบ UI ได้เพียงหนึ่งโปรเจกต์และมีองค์ประกอบ UI ที่จำกัด
ราคาของ MockFlow
- พื้นฐาน: ฟรี
- การวาดโครงร่าง: $14/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- การออกแบบผลิตภัณฑ์: $19/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $160/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MockFlow
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. Figma
หากเรากำลังพูดถึงเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุด เราต้องรวม Figma ไว้ด้วย มันเป็นเครื่องมือออกแบบครบวงจรที่มีแอปสร้างแบบร่าง กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการออกแบบ และการสร้างต้นแบบ
ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมนี้มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สำคัญ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือออกแบบเวกเตอร์นี้แล้ว คุณจะเข้าใจว่าทำไมมันสมควรได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติในบรรดาเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดในตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- การผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือไวท์บอร์ดของมัน, รวมความสามารถของมันในฐานะแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแผนภาพกับจุดแข็งของมันในฐานะซอฟต์แวร์ออกแบบ
- ชุดคุณสมบัติที่มอบประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายรายงานว่าใช้ Figma ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือออกแบบเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพถ่ายอีกด้วย
- ความสามารถในการทดสอบอย่างครอบคลุมสำหรับทุกองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้ในสภาพแวดล้อมต้นแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถตรวจสอบได้
- แผนฟรีที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีข้อจำกัดน้อยกว่าทางเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้
ข้อจำกัดของ Figma
- ไม่มีคลังส่วนประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างกว้างขวาง; คุณจะต้องสร้างหรืออัปโหลดของคุณเอง
- เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจมีความชันสูงสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Figma
- ฟรี
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $45/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้แก้ไข
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)
4. Adobe XD
ความสามารถของ Adobe XD ในการพาคุณจากไวร์เฟรมที่มีความละเอียดต่ำไปสู่ต้นแบบที่มีความละเอียดสูงในไฟล์เดียวและกระบวนการเดียวกัน ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในรายการเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุด ความสามารถในการส่งไฟล์ให้กับนักออกแบบได้โดยตรงภายใน Adobe Creative Cloud ทำให้ซอฟต์แวร์ออกแบบที่ทรงพลังนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการออกแบบทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe XD
- การผสานการทำงานโดยตรงกับซอฟต์แวร์ออกแบบขั้นสูงที่มีอยู่ใน Adobe Creative Cloud ช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์ออกแบบไอคอนเวกเตอร์ไปยัง XD หรือต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์จาก XD เป็นไปอย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการพรีวิวแบบบูรณาการที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินและแชร์ไวร์เฟรมและต้นแบบบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ตารางซ้ำและสแต็ก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น
- คำสั่งต้นแบบเสียงเพื่อกระตุ้นแอนิเมชัน นำทางผู้ใช้ผ่านเส้นทางต่างๆ และช่วยให้ผู้ใช้สร้างไวร์เฟรมแบบโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Adobe XD
- Adobe XD ได้เปลี่ยนเป็นโหมดบำรุงรักษา ซึ่งหมายความว่า Adobe จะไม่สนับสนุนการอัปเดตผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะยังคงให้การแก้ไขข้อบกพร่องและการสนับสนุนผู้ใช้ต่อไป
- อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการและเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ซึ่งคุ้นเคยกับ Creative Cloud
ราคาของ Adobe XD
- บุคคล: $9.99/เดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
- แอปพลิเคชันเดียว (เฉพาะ XD): $33.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Adobe Creative Cloud: $79.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวของ Adobe XD
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
5. วาดแบบร่าง
เครื่องมือสร้างแบบร่างส่วนใหญ่ในรายการนี้มีความโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย แต่ Sketch มุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตน แผ่นงานศิลปะที่ใช้งานง่ายและอิงตามพิกเซลช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างแนวคิดของพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้แอปสร้างแบบร่างนี้โดดเด่นและไม่เหมือนใคร
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ช่วยให้การสร้างโครงร่างจากศูนย์เป็นเรื่องง่าย
- กระดานงานศิลปะแบบร่วมมือกันที่มีเคอร์เซอร์แยกสีช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัด ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการออกแบบได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บเพจเดียว เว็บไซต์ที่ซับซ้อน หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ความสามารถในการสร้างระบบออกแบบที่มีสัญลักษณ์, สี, และสไตล์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกแบบร่างและโครงการต่าง ๆ
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- เครื่องมือสำหรับ Mac เท่านั้น พร้อมโครงร่างเว็บไซต์ที่แสดงผลแบบอ่านอย่างเดียวบนแอปเว็บ
- ไม่มีองค์ประกอบ UI ที่มีอยู่หรือสร้างไว้ล่วงหน้า; ผู้ใช้ต้องสร้างคอมโพเนนต์จากศูนย์
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- เฉพาะ Mac: $120 ต่อใบอนุญาต
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. InVision
คุณอาจคิดว่าเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด แต่ InVision พร้อมพิสูจน์ว่าคุณคิดผิด! แม้จะมีราคาถูก แต่ InVision ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ InVision จะกลายเป็นที่ชื่นชอบของทีมคุณอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ InVision
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างแบบร่างที่มีประสิทธิภาพและโต้ตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ความสามารถในการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้โดยตรงในต้นแบบเพื่อปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น
- ไลบรารีรูปร่าง UI ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสร้างแบบร่างและรวมถึงรูปร่างพื้นฐาน เมนูขั้นสูง และแอนิเมชัน
- เวอร์ชันฟรีที่มีฟังก์ชันการทำงานอย่างครอบคลุม ช่วยให้บุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องมือสร้างแบบร่างเว็บไซต์ที่ทรงพลังได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ InVision
- ข้อจำกัดเอกสารสามฉบับในแผนฟรี ทำให้ยากต่อการใช้งานสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อน
- การนำทางระหว่างโครงการต่างๆ เป็นเรื่องยาก
ราคาของ InVision
- ฟรี
- ข้อดี: $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ InVision
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
7. Justinmind
Justinmind ควรอยู่ในรายชื่อเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีทุกแห่ง เพราะมันรวมการสร้างต้นแบบทางเทคนิคเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UX และ UI ไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ มันใช้การลากและวางอินเทอร์เฟซ แต่ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ตรงที่แบบร่างจะสร้างขึ้นเป็นต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ Justinmind แทบจะไม่มีคู่แข่ง (โดยเฉพาะเวอร์ชันฟรี)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justinmind
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือทดสอบผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไวร์เฟรมและต้นแบบของคุณ
- ระบบเวอร์ชันขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย หากการออกแบบหลุดออกจากแนวทางที่ต้องการ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับการออกแบบขั้นสุดท้ายมากกว่าการใช้เครื่องมือสร้างแบบร่างลวดอื่นๆ ในรายการนี้ เนื่องจากการผสานรวมระหว่างแบบร่างลวดกับต้นแบบโดยตรง
- แทบไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้สามารถกระโดดเข้ามาและเริ่มออกแบบในเครื่องมือสร้างโครงร่างได้ทันที
ข้อจำกัดของ Justinmind
- ไม่รองรับเบราว์เซอร์. คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปมือถือหรือเดสก์ท็อปเพื่อใช้งาน.
- ไม่สามารถแก้ไขไวร์เฟรมที่คุณสร้างขึ้นในแผนชำระเงินได้หากคุณย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันฟรี
ราคาของ Justinmind
- ฟรี
- มาตรฐาน: $9/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- มืออาชีพ: $19/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Justinmind
- G2: 4. 0/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. ยูไอซาด
แม้ว่า Uizard จะโปรโมตตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์แนวคิดมากกว่าเครื่องมือสำหรับสร้างไวร์เฟรม แต่ Uizard ก็ยังคงสมควรอยู่ในรายชื่อเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ นั่นเป็นเพราะการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการสร้างต้นแบบแบบลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร ซึ่งมอบตัวเลือกให้กับทั้งนักออกแบบขั้นสูงและผู้เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- ความสามารถในการนำเข้าภาพหน้าจอหรือภาพวาดด้วยมือเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนให้เป็นไวร์เฟรมที่สามารถแก้ไขได้
- Autodesigner, เครื่องมือสร้างแบบร่างด้วยเส้นโครงแบบ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบร่างแบบไดนามิกได้เพียงไม่กี่คำสั่ง
- ความสามารถในการส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อแบ่งปันแบบจำลองของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักออกแบบคนอื่น ๆ
- การสร้างต้นแบบที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งเชื่อมโยงจากไวร์เฟรมหนึ่งไปยังไวร์เฟรมอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การจำลองที่ครอบคลุมมากขึ้น
ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด
- เครื่องมือออกแบบ AI ที่ให้ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ
- มีความยากลำบากกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนขนาดหรือชนิดของตัวอักษร ในอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
ราคาของ Uizard
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Uizard ratings and reviews
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
9. โมคัพส์
Moqups เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เครื่องมือนี้รวมการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด การสร้างแผนภาพ และการสร้างโครงร่างไว้ในกระบวนการที่เรียบง่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการจัดวางเลยก็สามารถเริ่มต้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- การมุ่งเน้นอย่างจริงจังในด้านความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบร่างอื่นๆ ในรายการนี้
- เครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ไม่จำกัดอุปกรณ์ ซึ่งจัดเก็บไฟล์แยกจากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
- ความสามารถในการเชื่อมต่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณโดยตรงกับ Google Drive เพื่อใช้ในสไลด์นำเสนอ, Google Docs, และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google
- มีเทมเพลตโครงร่างมากมายให้เลือกใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณสร้างแบบจำลองการออกแบบใหม่
ข้อจำกัดของ Moqups
- ชุดคุณสมบัติที่มีข้อจำกัดมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- เครื่องมือสร้างโครงร่างแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น
ราคาของ Moqups
- ฟรี
- โซโล: $9/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- ทีม: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน
- ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
10. UXPin
หากคุณให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมเอกสารที่เพียงพอสำหรับนักออกแบบของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถนำม็อกอัพของคุณไปต่อยอดได้ UXPin อาจเป็นเครื่องมือสร้างไวร์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มันมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างต้นแบบและเอกสารส่งต่ออัตโนมัติ รวมถึงสเปคการออกแบบ, CascadingStyle Sheets และคู่มือสไตล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin
- มุ่งเน้นที่การออกแบบอย่างเข้มข้น โดยทุกองค์ประกอบที่คุณสร้างขึ้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงโค้ด HTML สำหรับการใช้งานในอนาคต
- ห้องสมุดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุมขององค์ประกอบ UI ที่คุณสามารถนำมาวางได้โดยตรงในแบบจำลองของคุณ
- ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นโดยตรงไปยังไวร์เฟรมและต้นแบบของคุณเพื่อทำงานร่วมกับทีมระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
- ทดลองใช้งานฟรีไม่จำกัดพร้อมฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญา
ข้อจำกัดของ UXPin
- มีให้ทดลองใช้ฟรีเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น; หลังจากหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีราคาสูงสำหรับการสร้างไวร์เฟรม
- เครื่องมือที่มีความชันของการเรียนรู้ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้สร้างได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในระดับสูง
ราคาของ UXPin
- ฟรี
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- บริษัท: $119/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ UXPin
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
สร้างไวร์เฟรมสุดเจ๋งด้วย ClickUp
รายการเครื่องมือ wireframe ที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นด้วย ClickUp เนื่องจากมีคลังเทมเพลตที่หลากหลายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน รวมถึงการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการแบบครบวงจรผ่านไวท์บอร์ด
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ไม่มีช่วงทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดเวลาเพื่อจำกัดการใช้งานของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้ ClickUp ได้ฟรีเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับคุณหรือไม่
หากคุณพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้ เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!