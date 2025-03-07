บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ Wireframe สำหรับการวางแผน UX และ UI ในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
7 มีนาคม 2568

Wireframes เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการออกแบบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ ในฐานะต้นแบบสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงร่าง พวกมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตามผู้ใช้ เครื่องมือนำเสนอ และอื่นๆ เมื่อต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการของคุณ

และใช่ พวกมันยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการอีกด้วย เนื่องจากความสามารถในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่กระบวนการพัฒนาที่เข้มข้นกว่าจะเริ่มต้นขึ้น

น่าเสียดายที่ความนิยมมักมีข้อเสีย: มีเครื่องมือสร้างแบบร่างมากมายบนอินเทอร์เน็ตจนทำให้ยากที่จะหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ คู่มือนี้เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) จะช่วยให้คุณหาซอฟต์แวร์สร้างแบบร่างที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแบบร่าง?

แม้กระทั่งกระบวนการที่ง่ายอย่างการสร้างไวร์เฟรม คุณอาจพบว่าความหลากหลายของเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุดนั้นน่าประหลาดใจ ตัวแปรสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามหาซอฟต์แวร์ไวร์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ ได้แก่:

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องมือสร้าง wireframe แบบใดก็ตาม ควรมาพร้อมกับ UI ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวาง: คุณสามารถแก้ไขไวร์เฟรมบนอุปกรณ์มือถือและผ่านเว็บแอปได้หรือไม่? แล้วการย้ายไปยังซอฟต์แวร์ต้นแบบขั้นสูงหรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่นผู้สร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการนำเข้าไวร์เฟรมเว็บไซต์ของคุณจากซอฟต์แวร์แผนภาพล่ะ?
  • เทมเพลตไวร์เฟรม: แอปไวร์เฟรมที่ดีที่สุดมาพร้อมกับเทมเพลตที่มีอยู่มากมายซึ่งช่วยให้คุณสร้างไวร์เฟรมพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการแชร์เสมือนจริง: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและความสามารถในการแชร์กับแอปต่างๆ เช่น Microsoft Teams เป็นองค์ประกอบสำคัญของซอฟต์แวร์สร้างแบบร่าง โดยเฉพาะสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกล
  • คุณสมบัติขั้นสูง: นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว คุณควรมองหาเครื่องมือขั้นสูง เช่น องค์ประกอบต้นแบบแบบโต้ตอบและไวร์เฟรมที่สามารถคลิกได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์และการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ

เครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

ถึงเวลาเจาะลึกกันแล้ว! นี่คือเครื่องมือสร้างไวร์เฟรมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งผสานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ UI และ UX ไว้อย่างครบถ้วน

1.คลิกอัพ

เครื่องมือสร้างโครงร่างและตัวเลือกการจัดการโครงการจาก ClickUp

ในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งหมด มันน่าแปลกใจจริงหรือที่ ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดในรายการนี้?

ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้ดีในฐานะซอฟต์แวร์ออกแบบ UXเพราะมันรวมการทำงานร่วมกัน ทางภาพกับการจัดการโครงการเว็บไซต์ ไว้ด้วยกันเมื่อเพิ่มไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายเข้าไปด้วย ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ClickUp ถึงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีสำหรับทีมซอฟต์แวร์

ใช้เทมเพลตการออกแบบเว็บของ ClickUpเป็นตัวอย่าง มันเป็นเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการออกแบบทั้งหมด รวมถึงกลยุทธ์และการออกแบบจากนั้นมีเทมเพลตโครงร่างมากมายที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าที่ในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันในการสร้าง UI ของเว็บไซต์ของคุณ

ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมระดับแนวหน้า เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Docs, Chat และอื่นๆ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสร้าง UI ที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ ClickUp คือเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์ การสร้างแบบร่าง และการจัดการโครงการ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบหลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันบนองค์ประกอบกราฟิกแต่ละส่วนและกระบวนการสร้างโครงร่างโดยรวม
  • เวอร์ชันฟรีที่ช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์และเริ่มใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือสร้างแบบร่างได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก
  • มุมมอง ClickUp ซึ่งให้ตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจส่วนประกอบ UI และโครงร่างต่างๆ ภายในโครงการเดียวกัน
  • กระดานไวท์บอร์ดของClickUp ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อเริ่มต้นสร้างแบบจำลองของคุณได้ทันที เริ่มต้นใช้งานกับเทมเพลต Wireframing ของ ClickUp
เทมเพลต Wireframe ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต Wireframe ของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือที่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การสร้างแบบร่าง ซึ่งอาจทำให้สมาชิกในทีมหลายคนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหากต้องการสร้างต้นแบบขององค์ประกอบ UX และ UI ของพวกเขา
  • ไม่มีแบบจำลองแบบโต้ตอบที่อาจทำให้เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบของหน้าเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. MockFlow

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก MockFlow
ผ่านทางMockFlow

MockFlow อาจเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดในรายการนี้ ความเรียบง่ายคือจุดเด่นหลัก ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่แม้แต่ผู้ออกแบบมือใหม่ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที เพิ่มฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงเข้าไปอีกสักหน่อย คุณก็จะได้เครื่องมือทรงพลังสำหรับโปรเจกต์ UI ครั้งต่อไปของคุณแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MockFlow

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม (โดยเฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน) พร้อมการซิงค์แบบเรียลไทม์และตัวเลือกการแชทผ่านวิดีโอ
  • แดชบอร์ดที่สะอาดและเป็นระเบียบซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานกับหลายโปรเจกต์พร้อมกันได้
  • ห้องสมุดขนาดใหญ่ของไอคอนแผนผังเว็บไซต์และองค์ประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การสร้างโครงร่างเว็บไซต์จากศูนย์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติของ AI ที่สร้างเนื้อหาเพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ UX ได้โดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ MockFlow

  • ไม่มีต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้สำหรับฟังก์ชันการทดสอบผู้ใช้ ทำให้แอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังเฉพาะเท่านั้น
  • แผนฟรีที่มีข้อจำกัดมาก ซึ่งอนุญาตให้ทำโปรเจกต์ออกแบบ UI ได้เพียงหนึ่งโปรเจกต์และมีองค์ประกอบ UI ที่จำกัด

ราคาของ MockFlow

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • การวาดโครงร่าง: $14/เดือน ต่อผู้แก้ไข
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์: $19/เดือน ต่อผู้แก้ไข
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $160/เดือน

คะแนนและรีวิวของ MockFlow

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. Figma

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Figma
ผ่านทางFigma

หากเรากำลังพูดถึงเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุด เราต้องรวม Figma ไว้ด้วย มันเป็นเครื่องมือออกแบบครบวงจรที่มีแอปสร้างแบบร่าง กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการออกแบบ และการสร้างต้นแบบ

ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมนี้มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สำคัญ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือออกแบบเวกเตอร์นี้แล้ว คุณจะเข้าใจว่าทำไมมันสมควรได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติในบรรดาเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดในตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • การผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือไวท์บอร์ดของมัน, รวมความสามารถของมันในฐานะแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแผนภาพกับจุดแข็งของมันในฐานะซอฟต์แวร์ออกแบบ
  • ชุดคุณสมบัติที่มอบประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายรายงานว่าใช้ Figma ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือออกแบบเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขภาพถ่ายอีกด้วย
  • ความสามารถในการทดสอบอย่างครอบคลุมสำหรับทุกองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้ในสภาพแวดล้อมต้นแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถตรวจสอบได้
  • แผนฟรีที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีข้อจำกัดน้อยกว่าทางเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้

ข้อจำกัดของ Figma

  • ไม่มีคลังส่วนประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างกว้างขวาง; คุณจะต้องสร้างหรืออัปโหลดของคุณเอง
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่อาจมีความชันสูงสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็ว

ราคาของ Figma

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $45/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: $75/เดือน ต่อผู้แก้ไข

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)

4. Adobe XD

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Adobe XD
ผ่านทางAdobe XD

ความสามารถของ Adobe XD ในการพาคุณจากไวร์เฟรมที่มีความละเอียดต่ำไปสู่ต้นแบบที่มีความละเอียดสูงในไฟล์เดียวและกระบวนการเดียวกัน ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในรายการเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุด ความสามารถในการส่งไฟล์ให้กับนักออกแบบได้โดยตรงภายใน Adobe Creative Cloud ทำให้ซอฟต์แวร์ออกแบบที่ทรงพลังนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการออกแบบทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe XD

  • การผสานการทำงานโดยตรงกับซอฟต์แวร์ออกแบบขั้นสูงที่มีอยู่ใน Adobe Creative Cloud ช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์ออกแบบไอคอนเวกเตอร์ไปยัง XD หรือต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์จาก XD เป็นไปอย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการพรีวิวแบบบูรณาการที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินและแชร์ไวร์เฟรมและต้นแบบบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ตารางซ้ำและสแต็ก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น
  • คำสั่งต้นแบบเสียงเพื่อกระตุ้นแอนิเมชัน นำทางผู้ใช้ผ่านเส้นทางต่างๆ และช่วยให้ผู้ใช้สร้างไวร์เฟรมแบบโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อจำกัดของ Adobe XD

  • Adobe XD ได้เปลี่ยนเป็นโหมดบำรุงรักษา ซึ่งหมายความว่า Adobe จะไม่สนับสนุนการอัปเดตผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะยังคงให้การแก้ไขข้อบกพร่องและการสนับสนุนผู้ใช้ต่อไป
  • อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการและเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ซึ่งคุ้นเคยกับ Creative Cloud

ราคาของ Adobe XD

  • บุคคล: $9.99/เดือน (ผู้ใช้คนเดียว)
  • แอปพลิเคชันเดียว (เฉพาะ XD): $33.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • Adobe Creative Cloud: $79.99/เดือน ต่อใบอนุญาต

คะแนนและรีวิวของ Adobe XD

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

5. วาดแบบร่าง

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Sketch
ผ่านทางSketch

เครื่องมือสร้างแบบร่างส่วนใหญ่ในรายการนี้มีความโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย แต่ Sketch มุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตน แผ่นงานศิลปะที่ใช้งานง่ายและอิงตามพิกเซลช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างแนวคิดของพวกเขาได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้แอปสร้างแบบร่างนี้โดดเด่นและไม่เหมือนใคร

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ช่วยให้การสร้างโครงร่างจากศูนย์เป็นเรื่องง่าย
  • กระดานงานศิลปะแบบร่วมมือกันที่มีเคอร์เซอร์แยกสีช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัด ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการออกแบบได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บเพจเดียว เว็บไซต์ที่ซับซ้อน หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • ความสามารถในการสร้างระบบออกแบบที่มีสัญลักษณ์, สี, และสไตล์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกแบบร่างและโครงการต่าง ๆ

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • เครื่องมือสำหรับ Mac เท่านั้น พร้อมโครงร่างเว็บไซต์ที่แสดงผลแบบอ่านอย่างเดียวบนแอปเว็บ
  • ไม่มีองค์ประกอบ UI ที่มีอยู่หรือสร้างไว้ล่วงหน้า; ผู้ใช้ต้องสร้างคอมโพเนนต์จากศูนย์

ราคาเบื้องต้น

  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • เฉพาะ Mac: $120 ต่อใบอนุญาต

ร่างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

6. InVision

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก InVision
ผ่านทางInVision

คุณอาจคิดว่าเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด แต่ InVision พร้อมพิสูจน์ว่าคุณคิดผิด! แม้จะมีราคาถูก แต่ InVision ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ InVision จะกลายเป็นที่ชื่นชอบของทีมคุณอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ InVision

  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างแบบร่างที่มีประสิทธิภาพและโต้ตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • ความสามารถในการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้โดยตรงในต้นแบบเพื่อปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น
  • ไลบรารีรูปร่าง UI ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสร้างแบบร่างและรวมถึงรูปร่างพื้นฐาน เมนูขั้นสูง และแอนิเมชัน
  • เวอร์ชันฟรีที่มีฟังก์ชันการทำงานอย่างครอบคลุม ช่วยให้บุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องมือสร้างแบบร่างเว็บไซต์ที่ทรงพลังได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ InVision

  • ข้อจำกัดเอกสารสามฉบับในแผนฟรี ทำให้ยากต่อการใช้งานสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อน
  • การนำทางระหว่างโครงการต่างๆ เป็นเรื่องยาก

ราคาของ InVision

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ InVision

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

7. Justinmind

เครื่องมือสร้างแบบร่างจาก Justinmind
ผ่านทางJustinmind

Justinmind ควรอยู่ในรายชื่อเครื่องมือสร้างแบบร่างฟรีทุกแห่ง เพราะมันรวมการสร้างต้นแบบทางเทคนิคเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UX และ UI ไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ มันใช้การลากและวางอินเทอร์เฟซ แต่ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ตรงที่แบบร่างจะสร้างขึ้นเป็นต้นแบบที่สามารถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ Justinmind แทบจะไม่มีคู่แข่ง (โดยเฉพาะเวอร์ชันฟรี)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justinmind

  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือทดสอบผู้ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไวร์เฟรมและต้นแบบของคุณ
  • ระบบเวอร์ชันขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย หากการออกแบบหลุดออกจากแนวทางที่ต้องการ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับการออกแบบขั้นสุดท้ายมากกว่าการใช้เครื่องมือสร้างแบบร่างลวดอื่นๆ ในรายการนี้ เนื่องจากการผสานรวมระหว่างแบบร่างลวดกับต้นแบบโดยตรง
  • แทบไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้สามารถกระโดดเข้ามาและเริ่มออกแบบในเครื่องมือสร้างโครงร่างได้ทันที

ข้อจำกัดของ Justinmind

  • ไม่รองรับเบราว์เซอร์. คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปมือถือหรือเดสก์ท็อปเพื่อใช้งาน.
  • ไม่สามารถแก้ไขไวร์เฟรมที่คุณสร้างขึ้นในแผนชำระเงินได้หากคุณย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันฟรี

ราคาของ Justinmind

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $9/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • มืออาชีพ: $19/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Justinmind

  • G2: 4. 0/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

8. ยูไอซาด

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Uizard
ผ่านทางUizard

แม้ว่า Uizard จะโปรโมตตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์แนวคิดมากกว่าเครื่องมือสำหรับสร้างไวร์เฟรม แต่ Uizard ก็ยังคงสมควรอยู่ในรายชื่อเครื่องมือไวร์เฟรมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ นั่นเป็นเพราะการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการสร้างต้นแบบแบบลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร ซึ่งมอบตัวเลือกให้กับทั้งนักออกแบบขั้นสูงและผู้เริ่มต้น

คุณสมบัติเด่นของ Uizard

  • ความสามารถในการนำเข้าภาพหน้าจอหรือภาพวาดด้วยมือเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนให้เป็นไวร์เฟรมที่สามารถแก้ไขได้
  • Autodesigner, เครื่องมือสร้างแบบร่างด้วยเส้นโครงแบบ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบร่างแบบไดนามิกได้เพียงไม่กี่คำสั่ง
  • ความสามารถในการส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพและไฟล์ PDF เพื่อแบ่งปันแบบจำลองของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักออกแบบคนอื่น ๆ
  • การสร้างต้นแบบที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งเชื่อมโยงจากไวร์เฟรมหนึ่งไปยังไวร์เฟรมอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การจำลองที่ครอบคลุมมากขึ้น

ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด

  • เครื่องมือออกแบบ AI ที่ให้ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ
  • มีความยากลำบากกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนขนาดหรือชนิดของตัวอักษร ในอินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย

ราคาของ Uizard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Uizard ratings and reviews

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

9. โมคัพส์

เครื่องมือสร้างโครงร่างจาก Moqups
ผ่านทางMoqups

Moqups เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เครื่องมือนี้รวมการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด การสร้างแผนภาพ และการสร้างโครงร่างไว้ในกระบวนการที่เรียบง่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการจัดวางเลยก็สามารถเริ่มต้นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups

  • การมุ่งเน้นอย่างจริงจังในด้านความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบร่างอื่นๆ ในรายการนี้
  • เครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ไม่จำกัดอุปกรณ์ ซึ่งจัดเก็บไฟล์แยกจากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
  • ความสามารถในการเชื่อมต่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณโดยตรงกับ Google Drive เพื่อใช้ในสไลด์นำเสนอ, Google Docs, และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google
  • มีเทมเพลตโครงร่างมากมายให้เลือกใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณสร้างแบบจำลองการออกแบบใหม่

ข้อจำกัดของ Moqups

  • ชุดคุณสมบัติที่มีข้อจำกัดมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
  • เครื่องมือสร้างโครงร่างแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น

ราคาของ Moqups

  • ฟรี
  • โซโล: $9/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
  • ทีม: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน
  • ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

Moqups คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

10. UXPin

เครื่องมือสร้างแบบร่างจาก UXPin
ผ่านทางUXPin

หากคุณให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมเอกสารที่เพียงพอสำหรับนักออกแบบของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถนำม็อกอัพของคุณไปต่อยอดได้ UXPin อาจเป็นเครื่องมือสร้างไวร์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มันมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างต้นแบบและเอกสารส่งต่ออัตโนมัติ รวมถึงสเปคการออกแบบ, CascadingStyle Sheets และคู่มือสไตล์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin

  • มุ่งเน้นที่การออกแบบอย่างเข้มข้น โดยทุกองค์ประกอบที่คุณสร้างขึ้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงโค้ด HTML สำหรับการใช้งานในอนาคต
  • ห้องสมุดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุมขององค์ประกอบ UI ที่คุณสามารถนำมาวางได้โดยตรงในแบบจำลองของคุณ
  • ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นโดยตรงไปยังไวร์เฟรมและต้นแบบของคุณเพื่อทำงานร่วมกับทีมระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
  • ทดลองใช้งานฟรีไม่จำกัดพร้อมฟังก์ชันเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญา

ข้อจำกัดของ UXPin

  • มีให้ทดลองใช้ฟรีเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น; หลังจากหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีราคาสูงสำหรับการสร้างไวร์เฟรม
  • เครื่องมือที่มีความชันของการเรียนรู้ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้สร้างได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในระดับสูง

ราคาของ UXPin

  • ฟรี
  • ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้แก้ไข
  • มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • บริษัท: $119/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ UXPin

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)

สร้างไวร์เฟรมสุดเจ๋งด้วย ClickUp

รายการเครื่องมือ wireframe ที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นด้วย ClickUp เนื่องจากมีคลังเทมเพลตที่หลากหลายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน รวมถึงการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการแบบครบวงจรผ่านไวท์บอร์ด

ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ไม่มีช่วงทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดเวลาเพื่อจำกัดการใช้งานของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้ ClickUp ได้ฟรีเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

หากคุณพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างแบบร่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้ เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!