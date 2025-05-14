10 ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

อาจมียูนิคอร์นบางตัวที่สามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่ได้ยินเกี่ยวกับบางสิ่ง. แต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนทางสายตา. เราต้องเห็นบางสิ่งอยู่ตรงหน้าเพื่อให้เข้าใจอย่างเต็มที่.
เมื่อคุณเริ่มนำเสนอแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบภาพ—เช่น การทำแผนผังความคิด การสร้างแผนภูมิ หรือการวาดไดอะแกรม—คุณจะสามารถดึงความร่วมมือจากทั้งทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อกระบวนการบางอย่างซับซ้อนขึ้น ไดอะแกรมก็จะกลายเป็นแหล่งอ้างอิงที่รวดเร็ว ซึ่งทีมงานของคุณจะนำไปใช้จริง (ซึ่งดีกว่าคู่มือหนาเป็นร้อยหน้าที่แทบไม่มีใครหยิบมาเปิดดูเสียอีก) 📔
ด้วยซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างภาพที่ช่วยให้ทั้งทีมของคุณเข้าใจได้ทันทีว่า "อ๋อ เข้าใจแล้ว" และคุณสามารถทำงานร่วมกัน ระดมความคิด แก้ไข และจัดระเบียบใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ค้นหาสิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์สร้างแผนผัง และค้นพบ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้งานได้ทันที
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพ?
เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุดมีบางสิ่งที่เหมือนกันอยู่ไม่กี่อย่าง คุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำอธิบายของซอฟต์แวร์ที่เราจะนำเสนอด้านล่าง และนั่นก็เพราะว่าฟีเจอร์บางอย่างถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลย
หากเครื่องมือสร้างแผนภาพไม่สามารถทำสามสิ่งนี้ได้ ถือว่าไม่ผ่านสำหรับเรา:
- เทมเพลต: เทมเพลตแผนภาพจะช่วยให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ และให้คุณเริ่มใช้ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่คุณเลือกได้ทันที คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ เริ่มใส่ข้อมูลของคุณ และสร้างแผนภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
- องค์ประกอบแบบลากและวาง: เมื่อคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุดหรือขยายการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ คุณจะต้องจัดระเบียบและจัดเรียงแผนผังของคุณใหม่หลายครั้งก่อนที่คุณจะได้มันอย่างถูกต้อง ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้คุณย้ายองค์ประกอบไปรอบๆ และขยายแผนผังของคุณเพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่คุณ (อุ๊ย!) ลืม
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: การระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่, การสร้างโครงร่าง, การสร้างแผนผังองค์กร, และการบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้—เหล่านี้คือโครงการของทีม คุณสมบัติเช่นการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขโดยผู้ใช้หลายคนช่วยให้คุณสามารถใช้พลังสมองของทีมทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุด
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสร้างแผนผังของคุณ! ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าฟีเจอร์ใดที่จะช่วยให้การสร้างแผนผังเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ลองดู 10 เครื่องมือเหล่านี้ที่มอบสิ่งจำเป็นและมากกว่านั้น
1.คลิกอัพ
มีเครื่องมือสร้างแผนภาพมากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการ และอย่าเข้าใจผิด: ที่ ClickUp เรา พร้อม สำหรับผู้จัดการโครงการทั่วโลก แต่เรายังพร้อมสำหรับนักพัฒนา นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน พนักงานขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีกด้วย
ท้ายที่สุดแล้ว ClickUp คือแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว ปรับให้เข้ากับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณได้ ด้วยความสามารถในการรวมงาน โครงการ เอกสาร แผนผัง และการแชทของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง!
นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์การสร้างแผนภาพของเราสามารถปรับให้เข้ากับทุกกรณีการใช้งานได้ 💪
ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรได้ ทีมพัฒนาของคุณสามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้ ทีมขายของคุณสามารถสร้างแผนภาพของกระบวนการขายได้ ทีมปฏิบัติการของคุณสามารถแสดงภาพการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ได้ และทีมการตลาดของคุณสามารถระดมความคิดสำหรับแคมเปญถัดไปได้
ทีมทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดของเราเพื่อทำงานร่วมกันบนแผนผังแบบเรียลไทม์จากทุกที่ทั่วโลก เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นรูปร่าง สัญลักษณ์ กล่องความคิด และแผนงานที่เป็นรูปธรรมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส—ใช่แล้ว ไวท์บอร์ดนี้รองรับการสัมผัส! นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังแผนงานของคุณลงใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อแบ่งปันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ไวท์บอร์ด: พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวาดรูป ใส่รูปร่างสร้างแผนผัง แผนภูมิ และกราฟ รวมถึงลากและวางองค์ประกอบต่างๆ เพื่อจัดเรียงแผนผังของคุณใหม่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบในแผนผังกับงานต่างๆ ได้โดยตรง ช่วยให้คุณวางแผนและลงมือทำได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ และสิ่งพิเศษสุดคือ คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวของ ClickUp เพื่อสร้างภาพจากข้อความบนไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย!
- แผนผังความคิด: เครื่องมือสุดยอดสำหรับการวาดแผนผังการทำงานClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเชื่อมโยงแผนผังความคิดกับงานต่าง ๆ หรือลากและวางโหนดเพื่อจัดเรียงใหม่ได้ตามต้องการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายการเชื่อมโยงกันอย่างไร
- เทมเพลต:ด้วยเทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายพันแบบ คุณสามารถค้นหาแผนผังทุกประเภทและเริ่มแก้ไขได้ทันทีสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ แผนภาพบริบท แผนภูมิแกนต์ แผนภาพการไหลของข้อมูล แผนภาพสนามแรงแผนภาพคลาส UML แผนภาพก้างปลาแผนภาพกระบวนการทำงาน แผนภาพเวนน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัด
- เนื่องจาก ClickUp สามารถปรับแต่งได้หลากหลายและมีฟีเจอร์มากมาย จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และค้นหาวิธีใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ในขณะที่ ClickUp มีให้บริการในรูปแบบแอปเว็บสำหรับสร้างแผนผังออนไลน์ แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows และ Linux และแอปมือถือสำหรับ iPhone และ Android แต่แอปมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดเหมือนกับแอปบนเว็บและแอปเดสก์ท็อป
การกำหนดราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,750 รายการ)
2. มิโร
Miroเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการโครงการบนไวท์บอร์ด ช่วยให้ทุกคนในทีมที่มีไอเดียสร้างสรรค์สามารถแบ่งปันความคิดของตนได้อย่างเต็มที่ 🧠
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์ของคุณบนไวท์บอร์ดจริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในออฟฟิศด้วยกันหรือทำงานจากที่บ้านแยกกัน
ทุกคนสามารถหยิบปากกาเปรียบเสมือนขึ้นมาและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ และด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โน้ตดิจิทัลแบบ Post-It และฟังก์ชันวาดด้วยมือ กระบวนการสร้างแผนภาพจะให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกันจริงๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณและสมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความคิดเห็น บันทึก และองค์ประกอบต่างๆ หรือลากและวางองค์ประกอบที่มีอยู่เพื่อจัดเรียงไดอะแกรมของคุณใหม่แบบเรียลไทม์
- ห้องสมุด Miro ขององค์ประกอบประกอบด้วยรูปทรง, ไอคอน, ตัวเชื่อมต่อ, และแผนผังการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดรูปแบบแผนภาพของคุณง่ายและเข้าใจได้สำหรับความคิดที่ซับซ้อน
- เมื่อคุณได้วางแผนกระบวนการของคุณแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการตามแผนผังการทำงานของคุณได้ Miro สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการของ Atlassian ได้ รวมถึง Jira และ Confluence ตลอดจนเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น ClickUp
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการนำเข้าภาพกราฟิก และเมื่อนำเข้าแล้ว ภาพกราฟิกมักจะไม่ปรับขนาดอย่างถูกต้อง
- แม้ว่า Miro จะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่เวอร์ชันนี้ขาดคุณสมบัติที่ดีที่สุดหลายอย่างของโปรแกรม ผู้ใช้บางรายบ่นว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินในราคาสูงเมื่อใช้เพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติขั้นสูงเท่านั้น
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (4,850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,250+ รีวิว)
3. Draw. io
หากคุณเคยพูดว่า "ถ้าฟรี ก็ต้องของฉัน" แล้วล่ะก็ Draw. io อาจเหมาะกับคุณ
ด้วยแพลตฟอร์มการสร้างแผนภาพแบบโอเพนซอร์สนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเดสก์ท็อปของแพลตฟอร์มฟรีนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของงานของคุณมากขึ้นเมื่อสร้างแผนผังการทำงาน 🕵️
ด้วยเวอร์ชันออนไลน์ คุณสามารถแชร์โฟลว์ผู้ใช้หรือแผนผังของคุณกับทีมของคุณและทำงานร่วมกันได้พร้อมกัน ตัวเลือกการแชร์ทำงานผ่าน Google Drive ดังนั้นจะเป็นอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยสำหรับคนส่วนใหญ่ในทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสามารถเลือกจากผืนผ้าสามแบบสำหรับแผนภาพ, องค์ประกอบแบบลากและวางหลายสิบรายการ, และเครื่องมือวาดภาพด้วยมือที่ช่วยให้การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่าย องค์ประกอบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับแผนภาพหลากหลายประเภท รวมถึงแผนผังองค์กร, แผนภาพเครือข่าย, และแม้แต่แผนผังพื้นที่
- เมื่อคุณแชร์พื้นที่แผนผังของคุณแล้ว คุณสามารถเห็นเคอร์เซอร์ของสมาชิกในทีมของคุณ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไข และทำงานร่วมกันได้
- แพลตฟอร์มนี้ไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้, อนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าการกำกับดูแลข้อมูลของคุณเอง, และมีเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้คุณเพื่อให้คุณมีการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าอาจมีความยากลำบากในการปรับขนาดองค์ประกอบให้เหมาะกับขนาดของแคนバスหรือขนาดที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์
- ผู้ใช้ส่วนใหญ่ระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสร้างแผนผังอื่น ๆ
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (385+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Draw.io เหล่านี้!
4. Microsoft Visio
Visio เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแผนภาพสำหรับบริษัทที่ใช้งานระบบของ Microsoft อยู่แล้ว
เครื่องมือนี้รวมอยู่ใน Microsoft 365 แล้ว แต่ผู้ใช้ Mac และ Linux ยังสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบแอปบนเว็บ โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณหรือทำงานคนเดียวก็ได้ 🦅
Visio ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพจากแม่แบบคลาสสิกหลากหลายรูปแบบ หรือออกแบบแผนผังการทำงานในจินตนาการของคุณเองโดยใช้ทุกองค์ประกอบที่ต้องการ โปรแกรมนี้ยังสามารถให้คุณวาดด้วยนิ้วบนอุปกรณ์ที่รองรับระบบสัมผัสได้อีกด้วย 🎨
เมื่อคุณทำแผนภาพเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเองผ่านแอปเดสก์ท็อป หรือบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ผ่านแอปเว็บ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Visio มีองค์ประกอบให้เลือกหลากหลาย และจะแนะนำรูปร่างที่คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
- มีแม่แบบมากมายหลายสิบแบบสำหรับการสร้างแผนภาพคลาสสิก เช่น แผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย และแผนผังพื้นที่—ทั้งหมดนี้ยังสามารถเลือกใช้เป็นแผนผังความคิดได้อีกด้วย
- Visio สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Excel, Powerpoint และ OneDrive ดังนั้นหากคุณใช้โปรแกรมเหล่านี้อยู่แล้ว จะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัด
- ไมโครซอฟท์ไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องการร่วมมือกับผู้อื่น ดังนั้นอาจไม่น่าแปลกใจที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Visio ไม่มีให้ใช้บน Mac หรือ Linux
- Visio ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปสร้างโครงร่างส่วนใหญ่ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถย้ายจากการระดมความคิดด้วยแผนผังไปยังการสร้างในแพลตฟอร์มโครงร่างที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น
การกำหนดราคา
- รวมอยู่ใน Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Visio Plan 2: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,050 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Visio เหล่านี้!
5. Creately
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบภาพ แต่ Creately มุ่งเน้นเป็นพิเศษในการใช้แผนภาพเพื่อแบ่งปันความรู้ของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นโปรแกรมที่ดีสำหรับการจัดการกระบวนการ
มันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแผนผังการทำงานของคุณกับแผนโครงการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่างานของคุณสอดคล้องกัน สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน และคุณสามารถเพิ่มโน้ต Post-It เพื่อระดมความคิด แสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมไอเดียได้ 💡
การออกแบบระบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนผังองค์กร, การวาดแผนผังการไหล, หรือการสร้างต้นไม้การตัดสินใจภายในเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสามารถเพิ่มลิงก์, ไฟล์, และข้อมูลอื่น ๆ ได้ในองค์ประกอบทางภาพใด ๆ ในแผนภาพของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถให้บริบทเพิ่มเติมหรือเชื่อมต่อไปยังขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- ในขณะที่โปรแกรมหลายรายการในรายการนี้ต้องการให้คุณล็อกองค์ประกอบไว้หากไม่ต้องการให้สมาชิกในทีมแก้ไข แต่ด้วย Creately คุณสามารถอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก้ไขได้ และสมาชิกทีมคนอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือดูได้เท่านั้น
- Creately สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมมากมาย รวมถึงโปรแกรม Microsoft 365, Github และ Slack
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าฟังก์ชันการทำงานแบบโต้ตอบไม่ตอบสนองอย่างถูกต้องเสมอไป และอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดวางองค์ประกอบของคุณให้เรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบ
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าเมื่อพวกเขาพยายามเข้าถึงแอปบนเว็บนี้ผ่านอุปกรณ์มือถือ เว็บไซต์ไม่ตอบสนองอย่างสมบูรณ์และขาดคุณสมบัติบางอย่าง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: อัตราเหมาจ่าย 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (825+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
6. Lucidchart
Lucidchartขาดฟีเจอร์น่ารัก ๆ ของโปรแกรมสร้างแผนผังบางตัว เช่น สติกเกอร์และอีโมจิ และเลือกใช้แนวทางที่ดูเป็นทางการมากกว่า 👔
แต่วิธีการนั้นทำให้โปรแกรมนี้เข้ากันได้กับผู้ที่มีวิจารณญาณและผู้ที่ชอบเข้าประเด็นโดยตรง แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เทมเพลตและไลบรารีขององค์ประกอบเพื่อสร้างแผนภูมิประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการ แต่ Lucidchart มุ่งเน้นอย่างมากไปที่แผนภูมิสำหรับทีม IT และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โปรแกรมนี้มีความโดดเด่นในการบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ กระบวนการทางธุรกิจ และการกำหนดค่าเครือข่าย ทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเรียบร้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ด้วย Lucidchart คุณสามารถบันทึกคลังขององค์ประกอบที่คุณชื่นชอบและสร้างเทมเพลตของคุณเองตามแผนผังที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- เมื่อคุณไม่ได้สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง Lucidchart มีห้องสมุดเทมเพลตในตัวเพื่อช่วยให้คุณเริ่มสร้างแผนภาพได้อย่างรวดเร็ว
- ในขณะที่ Lucidchart สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ได้หลากหลาย การผสานกับ Google Workspace นั้นราบรื่นเป็นพิเศษ คุณสามารถจัดเก็บแผนผังของคุณไว้ใน Google Drive และเพิ่มลงในประชุมใน Google Calendar ได้
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าเมื่อแผนผังของพวกเขามีความซับซ้อนมากขึ้น โปรแกรมก็ทำงานช้าลง ซึ่งอาจทำให้การสร้างแผนผังเครือข่ายและแผนผังโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนอื่น ๆ เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากขึ้น
- หากคุณชอบวิธีการวาดแผนผังแบบอิสระและไม่เป็นทางการมากขึ้น คุณจะทำไม่ได้ในซอฟต์แวร์สร้างแผนผังฟรีของ Lucidchart คุณจะต้องเพิ่ม Lucidspark—โปรแกรมไวท์บอร์ดของ Lucid—ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีให้ทดลอง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,450+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,950+ รีวิว)
เปรียบเทียบ Lucidchart กับ Visio!
7. Cacoo
Cacoo เป็นหนึ่งในแอปที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบและนักพัฒนาเพื่อนักออกแบบและนักพัฒนาโดยเฉพาะ 🤝
นักออกแบบชื่นชอบ Cacoo เพราะคุณสมบัติการวาดภาพและเค้าโครงที่เรียบง่าย ส่วนนักพัฒนามักเลือกใช้เพราะฟีเจอร์การสร้างโครงร่างที่แข็งแกร่ง รวมถึงเทมเพลตโครงร่างที่มีมาให้ในตัว
โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายและคุณสามารถใช้เวลาได้นานกับฟังก์ชันการสร้างแผนภาพที่สนุกมากขึ้น เช่น การใส่รหัสสี การสลับรูปร่าง และการเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมในระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือนี้มีห้องสมุดเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นการสร้างแผนผังได้อย่างรวดเร็ว พร้อมตัวเลือกสำหรับการวางแผนโครงร่าง (wireframes), การทบทวนโครงการ (project retrospectives), บุคลิกผู้ใช้ (user personas), แผนผังเครือข่าย (network diagrams), แผนผังการตัดสินใจ (decision flowcharts), แผนงานผลิตภัณฑ์ (product roadmaps) และอื่น ๆ อีกมากมาย
- Cacoo ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud ทำให้คุณสามารถอัปโหลดสินทรัพย์สร้างสรรค์ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น โลโก้ กราฟิก และภาพประกอบ
- ไม่ว่าสมาชิกทีมจะเพิ่ม แก้ไข หรือจัดเรียงแผนผังของคุณใหม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถอ้างอิงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าเครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูงไม่สามารถเข้าถึงได้จากแผนฟรี
- ในขณะที่ Cacoo ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ SVG และ PDF ได้ดี แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพลดลงเมื่อส่งออกเป็น PNG และผู้ใช้บางรายไม่ชอบที่ไฟล์ที่ส่งออกไปยัง PowerPoint เป็นรูปแบบ ppt แทนที่จะเป็น pptx
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $6 ต่อเดือน
- ทีม: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
8. EdrawMax
เครื่องมือสร้างแผนภาพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Microsoft Visio ดังนั้น หากคุณมีประสบการณ์กับ Visio มาก่อน การเรียนรู้ EdrawMax จะเป็นเรื่องง่าย 🧑🏫
พวกเขามีโซลูชันการสร้างแผนผังสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และนักการศึกษา (พูดถึงครู) และเช่นเดียวกับโปรแกรมส่วนใหญ่ในรายการนี้ พวกเขามีชุดแม่แบบเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและองค์ประกอบสำหรับการสร้างแผนผังจำนวนมากที่ช่วยให้คุณออกแบบเลย์เอาต์ของคุณเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ด้วยเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ คุณสามารถใช้ EdrawMax เพื่อสร้างแผนผังเครือข่ายเฉพาะทาง เช่น ระบบไฟฟ้า, แบบ P&ID, และแผนผังพื้น รวมถึงแผนผังองค์กรแบบคลาสสิกและแผนผังความคิด
- EdrawMax ช่วยให้คุณส่งออกและแชร์แผนภาพของคุณในรูปแบบไฟล์ TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS หรือ CSV ได้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกฟอร์แมตที่เข้ากันได้มากที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ Mac, Microsoft หรือ Linux
- ไฟล์ทั้งหมดที่เก็บไว้และการถ่ายโอนไฟล์ของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส SSL พร้อมแผนภาพกระบวนการของคุณ
ข้อจำกัด
- องค์ประกอบ กราฟิก และรูปภาพภายในโปรแกรมอาจปรับขนาดให้พอดีกับแผนภาพของคุณได้ยาก และผู้ใช้บางคนไม่ชอบที่ไม่มีวิธีในการปรับขนาดข้อความหรือขนาดรูปภาพสำหรับแผนภาพทั้งหมด—คุณจะต้องอัปเดตแต่ละองค์ประกอบทีละรายการ
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าได้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแต่ไม่ได้รับคำตอบหรือต้องติดตามหลายครั้งก่อนที่จะได้รับการตอบกลับเกี่ยวกับแอปแผนผัง
การกำหนดราคา
- แผนการสมัครสมาชิก: $99 ต่อปี
- แผนตลอดชีพ: $198
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (195+ รีวิว)
9. สมาร์ทดรอว์
สำหรับธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมสร้างแผนผังใหม่ SmartDraw ทำให้การเลิกใช้โปรแกรมเก่าเป็นเรื่องง่ายด้วยการนำเข้าแผนผังที่มีอยู่จาก Visio หรือ Lucidchart
โปรแกรมมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้เลือกใช้แน่นอนว่ามีตัวอย่างแผนผังความคิดหลากหลายรูปแบบ และหากคุณต้องการจัดการขนาดอย่างชาญฉลาด SmartDraw สามารถช่วยให้คุณได้สัดส่วนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ระบบจะปรับขนาดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากับแผนผังของคุณโดยอัตโนมัติ จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนผังทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 🏗️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสามารถนำเข้าข้อมูลและแปลงเป็นแผนภาพและกราฟได้โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตแผนภาพที่มีอยู่เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือสร้างแผนภาพส่วนใหญ่ในรายการนี้เน้นการสร้างแผนภาพข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการทำงาน ความคิด และขั้นตอนต่างๆ แต่ SmartDraw ยังมีกราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลมสำหรับแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ยอดขายรายไตรมาสหรืออัตราการตีกลับของเว็บไซต์ของคุณ
- โปรแกรมนี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้งานอยู่แล้ว รวมถึง Google Workspace,Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira และ Dropbox
ข้อจำกัด
- แม้ว่าตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้จะเสนอเวอร์ชันฟรีที่ให้คุณใช้ฟีเจอร์การสร้างแผนผังขั้นพื้นฐานของโปรแกรมได้อย่างน้อย แต่ SmartDraw ไม่มีเวอร์ชันฟรี อย่างไรก็ตาม พวกเขามีช่วงทดลองใช้ฟรีเพื่อให้คุณได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของโปรแกรมก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าซอฟต์แวร์เกิดการขัดข้องและจำเป็นต้องรีสตาร์ทเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียงานบางส่วนได้
การกำหนดราคา
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95 ต่อเดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $8. 25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (235+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ SmartDraw เหล่านี้!
10. UpDiagram
นี่คือน้องใหม่ในวงการ! UpDiagram ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย โปรแกรมนี้รวมเครื่องมือการสร้างแผนภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายเดียว: การสร้างกระบวนการทำงาน
คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อร่างแผนโครงการหรือกระบวนการทำงานของบริษัทของคุณได้ คุณจะสามารถสร้างเอกสารอ้างอิงแบบภาพที่นำทีมของคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้ทีละขั้นตอน 👣
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ด้วยคุณสมบัติของไทม์ไลน์ คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับโครงการของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่างานใดสามารถทำพร้อมกันได้ และงานใดที่ต้องทำตามลำดับ
- คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบในระหว่างกระบวนการวางแผนเบื้องต้น คุณสามารถแบ่งงาน จัดเรียงตามแผนก สมาชิกในทีม หรือไทม์ไลน์ และวางแผนผังการทำงานของโครงการทั้งหมดของคุณได้
- UpDiagram เป็นโปรแกรมจัดการโครงการที่มีต้นทุนต่ำพร้อมเครื่องมือสร้างแผนภาพในตัว
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าการตั้งค่าพื้นที่ทำงานและการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์นั้นยาก
- เนื่องจาก UpDiagram เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีรีวิวไม่มากนัก หากคุณสมัครใช้งาน คุณจะเป็นผู้ใช้กลุ่มแรก ซึ่งมักหมายความว่าคุณจะต้องระบุและรายงานข้อบกพร่องต่างๆ
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: 3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 5+ รายการ)
สิ่งที่ผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนภาพที่ดีที่สุดบน Reddit
การได้ยินจากผู้ใช้จริงสามารถเป็นประโยชน์เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์แผนภาพ การสำรวจกระทู้ใน Reddit ที่อุทิศให้กับซอฟต์แวร์แผนภาพสามารถให้มุมมองที่มีค่าและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นี่คือห้ากระทู้ใน Reddit ที่น่าสนใจซึ่งเจาะลึกการสนทนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนภาพที่ดีที่สุด:
- r/dataengineering: การอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายล่าสุดในสายงานข้อมูล ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลไปจนถึงการกำกับดูแลข้อมูล ซับเรดดิตนี้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับวิศวกรข้อมูล
- r/devops: ศูนย์กลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขา DevOps ที่ซึ่งการพัฒนาและการดำเนินงานมาบรรจบกันเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพ และการอัตโนมัติในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- r/software: พูดคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เรียนรู้ว่าผู้ใช้จริงคิดอย่างไรกับเครื่องมือสร้างแผนภาพต่างๆ
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการด้วยซอฟต์แวร์แผนภาพ
ซอฟต์แวร์แผนภาพส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวางแผนและบันทึกกระบวนการ ซึ่งอาจฟังดูไม่น่าสนุก แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะสนุกมากจนอยากเริ่มบันทึกทุกอย่าง
ที่ ClickUp แผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลตแผนภาพของเราทำให้การระดมสมองเป็นเรื่องสนุกเริ่มใช้งานฟรี