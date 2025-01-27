10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้างแผนภาพ UML ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

แผนภาพ UML สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน เช่น การออกแบบระบบหรือการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ✨
พวกเขาทำหน้าที่เป็นแบบแปลนสากลสำหรับโครงการต่างๆ โดยให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสร้าง วิธีการทำงาน และวิธีที่ส่วนประกอบต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน การแสดงภาพด้านต่างๆ ของระบบและกระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
ในแง่ของสิ่งนั้น เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ 10 ซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ที่เราชื่นชอบในปัจจุบัน
เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก, รูปแบบการกำหนดราคา, ข้อจำกัด, และรีวิวจากผู้ใช้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพ UML?
แผนภาพ Unified Modeling Language (UML) คือกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างและทำซ้ำเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อคุณเลือกเครื่องมือสร้างแผนภาพ UML ครั้งต่อไปของคุณ:
- มาตรฐาน: ซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ที่เหมาะสมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ความหลากหลาย: ควรรองรับแผนภาพ UML หลากหลายประเภท เช่น แผนภาพคลาส แผนภาพออบเจ็กต์ และแผนภาพลำดับ
- การปรับแต่ง: ต้องสามารถปรับแต่งแผนภาพให้ตรงกับความต้องการของคุณและเพิ่มแบรนด์ของคุณได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่รู้สึกใช้งานง่ายและช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขแผนภาพ UML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ในรูปแบบที่เข้ากันได้ และผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
- การเข้าถึง: หากคุณวางแผนที่จะทำงานกับแผนภาพ UML ขณะเดินทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและมือถือ
เครื่องมือและซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพ UML ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เครื่องมือ UML ที่สะดวก 10 อย่างนี้จะช่วยให้คุณนำความคิดใด ๆ มาเป็นรูปเป็นร่างได้ในเวลาไม่นานผ่านแผนภาพ UML ที่ซับซ้อน. แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสียเงิน แต่บางตัวก็มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ ให้คุณได้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ.
ลองดูเครื่องมือสร้างไดอะแกรม UML ที่ดีที่สุดของเรา และ ตัดสินใจว่าเครื่องมือใดคุ้มค่ากับเวลาและเงินของคุณ! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ ที่สามารถช่วยคุณวางแผนได้ทุกอย่างตั้งแต่ปาร์ตี้พิซซ่าเล็กๆ ไปจนถึงการลงจอดบนดวงจันทร์ ?
มันมาพร้อมกับคอลเลกชันคุณสมบัติและโหมดการดูที่น่าประทับใจ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "มุมมอง" (Views) ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกับแง่มุมเฉพาะของโครงการจากหลากหลายมุมมอง ตัวอย่างเช่น แผนผังความคิด (Mind Map) และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpสำหรับระดมความคิดและสร้างแผนผัง, มุมมองแกนต์ (Gantt) และปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา, รวมถึงมุมมองแบบฟอร์ม (Form View) สำหรับการเก็บข้อมูล
เมื่อพูดถึงแผนภาพ UML, ClickUp ไม่ทำให้คุณผิดหวัง. การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเองด้วยClickUp Mind Maps. เพิ่มและปรับแต่งโหนดได้ในคลิกเดียว หรือจัดเรียงใหม่โดยการลากและวาง.
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และแทรกภาพ วิดีโอ ภาพวาด เอกสาร บัตรเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน
คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสองโหมดแผนที่ความคิดที่แตกต่างกัน:
- แบบใช้โหนด: เป็นภาพล้วน; โหนดคือรูปร่าง และพวกมันแทนความคิด
- อิงตามงาน: แบบโต้ตอบ; โหนดคืองาน และคุณสามารถจัดการได้ในมุมมองอื่น
อีกหนึ่งข้อดีที่ ClickUp มอบให้คือการมีแม่แบบแผนผัง UML ให้เลือกหลากหลาย เครื่องมือนี้เสนอแผนผัง UML แบบมืออาชีพผ่าน Workspaces และ Lists ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบแผนผังคลาส UML ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลาย, มุมมอง และเทมเพลต
- มุมมองแผนผังความคิดเชิงสัญชาตญาณ
- ฟังก์ชันการลากและวาง
- แผนภาพแบบโหนดหรือแบบงาน
- ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และสื่ออื่น ๆ
- การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
- พร้อมใช้งานบนมือถือและเว็บ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นหากไม่เคยใช้เครื่องมือส่งข้อความส่วนตัวมาก่อน
- เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Gleek. io
หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยอมรับคีย์บอร์ดเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของมือ Gleek.io คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา! ⌨️
เครื่องมือนี้ เปลี่ยนข้อความให้เป็นแผนภาพโดยใช้ไวยากรณ์เฉพาะตัว ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพ UML ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก คุณสามารถใช้เพียงแป้นพิมพ์เท่านั้น เนื่องจาก Gleek จะทำงานที่ต้องใช้มือส่วนใหญ่ให้คุณ
คุณเพียงแค่ต้องเขียนคำอธิบายของโหนด และในตอนท้าย ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างโหนดโดยใช้คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Gleek จะจัดเรียงโหนดโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำของคุณ
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ ควบคุมเวอร์ชัน และใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
Gleek. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือแปลงข้อความเป็นแผนผังอย่างง่าย
- ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์
- การสร้างแผนภาพอัตโนมัติตามคำอธิบายของคุณ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การควบคุมเวอร์ชัน
- แม่แบบที่มีรูปทรง UML เฉพาะสำหรับการสร้างที่รวดเร็วขึ้น
- การผสานรวมฟรีกับ Confluence และ Azure DevOps
Gleek. ข้อจำกัดของ io
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อย
- แผนฟรีมาพร้อมกับแผนผังเพียงห้าแบบ วัตถุ 40 ชิ้น และการส่งออกไฟล์ PNG เท่านั้น
Gleek. io ราคา
- ฟรี
- พรีเมียมรายเดือน: $9.95/เดือน
- พรีเมียมรายปี: $83. 40/ปี
- ทีม (ผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป): ปรับแต่งเอง
- นักเรียน: แบบกำหนดเอง (ลด 50% สำหรับนักเรียนและครู)
Gleek. io คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Astah
Astah เป็น ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองที่ประกอบด้วยเครื่องมือสี่ตัว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ทีมงาน และทางวิชาการ:
- มืออาชีพ: เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร
- UML:เครื่องมือUML และแผนผังความคิดแบบง่าย
- SysML: เครื่องมือสร้างแบบจำลองอย่างง่ายสำหรับวิศวกรระบบ
- ความปลอดภัยของระบบ: เครื่องมือ MBSE สำหรับวิศวกรด้านความปลอดภัย
เครื่องมือ UML ของ Astah มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อช่วยคุณในการสร้างไดอะแกรม UML ซึ่งรวมถึงการสร้างไดอะแกรมคลาสอัตโนมัติ การปรับแต่งคีย์ลัด และการรวมไฟล์โครงการ ด้วยส่วนเสริมและตัวเลือกการผสานรวมมากมาย คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรพิจารณาใช้ Astah UML คือ ฟีเจอร์การสร้างโค้ดและการวิศวกรรมย้อนกลับ คุณสามารถเขียนโค้ดโดยอัตโนมัติจากโมเดลที่มีอยู่ หรือสร้างโมเดลจากโค้ด (ในภาษา Java, C# และ C++)
คุณสมบัติเด่นของ Astah UML
- ใช้งานง่ายและสร้างแผนภาพ UML อย่างมืออาชีพ
- คุณสมบัติเฉพาะของ UML ต่างๆ
- การสร้างโค้ดและการวิศวกรรมย้อนกลับ
- คลังปลั๊กอินขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับ Confluence, yUML, และ Freemind หรือ ผ่าน: API
- เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์
- ตัวเลือกการส่งออกมากมาย
ข้อจำกัดของ Astah UML
- การแทรกข้อมูลในแผนภาพอาจทำให้เป็นระบบมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดการใบอนุญาตเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
ราคาของ Astah UML
- รายบุคคล: $5.99/เดือน
- ทีม: ใบอนุญาตแบบลอยตัว: $1,110/ปี (สำหรับ 10 ผู้ใช้) ใบอนุญาตองค์กร: $790/ปี (สำหรับ 10 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิว Astah UML
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (เจ็ดรีวิว)
4. Creately
ตามชื่อของมัน Creately เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้—แม้กระทั่งกับสิ่งของที่น่าเบื่ออย่างแผนภาพ UML! ?
ด้วยความสามารถในการสร้างแผนภาพและการออกแบบที่ครอบคลุม มัน ปฏิวัติการร่วมมือทางภาพ ด้วยทักษะการเขียนโค้ดเป็นศูนย์ คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่แผนภาพ UML, แผนภาพคลาส, แผนภาพลำดับ,และแผนผังการทำงานไปจนถึงแผนภาพ BPMNและแผนที่กระบวนการ
เริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตและจินตนาการระบบหรือกิจกรรมใด ๆ โดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง เพื่อประหยัดเวลา เริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่มากมาย
Creately ยังทำให้การ ทำงานร่วมกันบนแผนผัง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงและปราศจากปัญหา ด้วยการรองรับหลายเคอร์เซอร์ การซิงค์ตัวอย่างที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และการแชทวิดีโอในแอป
เช่นเดียวกับ ClickUp, Creately นำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยคุณจัดการงาน—มันทำหน้าที่เป็นวิกิของโครงการของคุณ ใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน, กฎ, และการเข้าถึงตามบทบาท และจัดข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- คุณสมบัติการสร้างแผนภาพที่ครอบคลุม
- การทำงานร่วมกันของทีมที่รวดเร็วและสมจริงด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- การซิงค์ตัวอย่างและการแชทวิดีโอ
- มีตัวเลือกเทมเพลตไดอะแกรม UML และไดอะแกรมลำดับมากมาย
- การผสานรวมกับ Drive, Slack, Confluence และ Teams
- มีเวอร์ชันมือถือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความคล่องตัว
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าในฟีเจอร์บางรายการ
- ปัญหาการจัดรูปแบบข้อความ
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Visio ช่วยให้คุณ สร้างแผนภาพได้มากกว่า 70 ประเภท พร้อมเทมเพลตสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว
กระบวนการสร้างแผนภาพนั้นมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ด้วย เครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดตำแหน่งรูปร่างได้ตามต้องการ โดยมั่นใจได้ว่าส่วนที่เหลือของแผนภาพจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการจัดเรียงใหม่โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแผนภาพของคุณจะดูเป็นมืออาชีพผ่านการเว้นระยะอัตโนมัติ การจัดตำแหน่ง และการจัดสี ?
เครื่องมือนี้รองรับการทำงานร่วมกัน—คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแชร์ไฟล์และเพิ่มความคิดเห็น บันทึก และไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปร่างใดก็ได้
ด้วย ส่วนขยายที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า SmartDraw จะสร้างแผนภาพให้คุณจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนเข้าไป เช่น Gleek. io มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพจากโค้ดที่มีอยู่แล้วจาก GitHub หรือที่เก็บในเครื่องของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- มากกว่า 70ประเภทของเทมเพลตแผนภาพตั้งแต่แผนภาพบริบทไปจนถึงUML
- เครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะ
- ส่วนขยายสำหรับการสร้างแผนผังอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์, บันทึก, และความคิดเห็น พร้อมคุณสมบัติการลากและวาง
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับโปรแกรมและชุดโปรแกรมยอดนิยมกว่า 10 รายการ
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ
- ไม่มีการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- ต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย
ราคาของ SmartDraw
- รายบุคคล: $9.95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามคน)
- ไซต์: $2,995
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
6. มิโร
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีมระยะไกล10 คน Miro ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่น่าทึ่งเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณและ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Miro ทำให้การสร้างแผนผังเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับทุกคน ?
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในบอร์ดเดียว. สร้างแผนภาพจากศูนย์โดยใช้ตัวเลือกรูปร่างมากกว่า 2,000 แบบ หรือเริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตมากมายแล้วเริ่มสร้างด้วยการลากและวาง.
ด้วยความช่วยเหลือจาก Miro AI คุณสามารถสร้างแผนภาพ UML ได้ภายในไม่กี่วินาทีจากข้อความที่คุณป้อน คุณยังสามารถแปลงโค้ดให้เป็นแผนภาพ UML ได้ด้วยแอป Mermaid และ PlantUML ของ Miro
นอกจากการสร้างแผนภาพแล้ว Miro ยังมีฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือเสมือนจริง การวางแผนกลยุทธ์ และกิจกรรม Scrum สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ใช้งานง่าย
- แม่แบบแผนผังสำเร็จรูป
- มากกว่า 2,000 รูปทรง
- การสร้างแผนภาพอัตโนมัติจากข้อความหรือโค้ด
- ตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 100+
- มีเวอร์ชันมือถือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องทำงานนอกสถานที่
ข้อจำกัดของ Miro
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจดูน่ากลัวในตอนแรก
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเอกสารการฝึกอบรมไม่เพียงพอ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
7. Microsoft Visio
จากความคิดสร้างสรรค์ของทีมไมโครซอฟท์ Visio คือ เครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพและแผนผัง
หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานใน Office 365 แล้ว Microsoft Visio จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ไม่เพียงแต่ UX จะคุ้นเคยกับคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรม Office อื่น ๆ ที่คุณใช้ได้มากมาย
Visio มีแม่แบบสำเร็จรูปหลายสิบแบบ แม่แบบลายฉลุ และรูปร่างที่ปรับแต่งได้นับพันรูปแบบ แผนภาพของ Visio มีความสะอาดตาและเข้าใจง่าย
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่แอปสำหรับสร้างแผนภาพที่มี คุณสมบัติการเข้าถึง ด้วย Narrator, Accessibility Checker และโหมดความคมชัดสูง เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความครอบคลุม
สำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขแผนภาพ UML ได้แบบเรียลไทม์, แชร์กับทีมของคุณ, และเชิญผู้อื่นให้แสดงความคิดเห็นในความคิดเห็นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- แผนภาพที่สะอาดและเข้าใจง่าย
- คุณสมบัติการเข้าถึง
- แม่แบบและแผ่นลายฉลุหลายสิบแบบ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft
- เวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
- พร้อมใช้งานฟรีสำหรับแผน Microsoft 365 Commercial และ Education ทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Visio
- การจัดตำแหน่งอัตโนมัติอาจต้องปรับปรุง
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด
ราคาของ Visio
- แผนการสมัครสมาชิก: แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- การซื้อครั้งเดียว: มาตรฐาน 2021: $369.99 สำหรับหนึ่งเครื่อง มืออาชีพ 2021: $719.99 สำหรับหนึ่งเครื่อง
- มาตรฐาน 2021: $369.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
- มืออาชีพ 2021: $719.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
คะแนนและรีวิวของ Visio
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. EdrawMax
EdrawMax เป็นเครื่องมือที่สามารถ ยกระดับการสร้างแผนภาพของคุณไปอีกขั้น ☝️
มันคือระบบคลาวด์แบบไม่จำกัดพื้นที่ อนุญาตให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและสร้างแผนภาพที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้
EdrawMax มีหนึ่งในคลังแม่แบบที่ครอบคลุมที่สุดในธุรกิจนี้ โดยมีคุณสมบัติ:
- มากกว่า 1,500 แม่แบบมืออาชีพ
- แผนภาพอื่น ๆ อีกมากมายที่สร้างโดยชุมชน
ในการสร้างแผนภาพของคุณ ให้เพิ่มรูปทรงและสัญลักษณ์ โดยเลือกจากตัวเลือกกว่า 26,000 รายการ รูปทรงจะเชื่อมต่อและจัดเรียงโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์และบันทึก คุณสามารถสร้างสไลด์ PowerPoint ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
หนึ่งในคุณสมบัติล่าสุดของ EdrawMax คือ Edraw AI ผู้ช่วยสร้างแผนภาพ มันช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้เพียงคลิกเดียว ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำงานด้วยตนเองทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- คุณสมบัติการสร้างแผนภาพขั้นสูง
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงาน
- แผนภาพคลิกเดียวด้วย Edraw AI
- การสร้างสไลด์ PowerPoint ภายในแอป
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
- มีราคาสูงกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่
- ไม่มีการร่วมมือแบบสดโดยตรง
ราคาของ EdrawMax
- แผนการสมัครสมาชิก: $99*
- แผนตลอดชีพ: ชำระครั้งเดียว $298
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ (แม็กซ์, มายด์, และโปรเจ็กต์): ชำระครั้งเดียว $245
*ราคาที่ระบุไว้หมายถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
9. โมคัพส์
เพื่อให้เห็นไอเดียของคุณกลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นความจริง ลองใช้ Moqups ดูสิ! นี่คือซอฟต์แวร์ออกแบบบนคลาวด์ที่ให้คุณ สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ไวร์เฟรมและม็อกอัพแบบง่าย ไปจนถึงต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างแผนภาพ โดยมีแม่แบบแผนภาพสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ และชุดแม่แบบเฉพาะสำหรับแผนภาพ UML
ด้วย คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง ของ Moqups คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของไดอะแกรมได้อย่างละเอียด มีองค์ประกอบแบบลากและวาง พร้อมด้วยฟอนต์หลากหลาย รูปแบบต่างๆ และชุดไอคอนมากมาย เครื่องมือที่โดดเด่นบางประการ ได้แก่ การย้อนกลับและทำซ้ำหลายระดับ การล็อกวัตถุ ไม้บรรทัดและกริด และการซูมแบบเวกเตอร์เพื่อการปรับขนาดที่ง่ายดาย ⚖️
คุณยังสามารถอัปโหลดแบบดีไซน์ที่เตรียมไว้แล้วไปยัง Moqups และเปลี่ยนให้เป็นต้นแบบแบบโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว
Moqups เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบ ออกแบบ ให้และรับข้อเสนอแนะ และนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- ต้นแบบเชิงโต้ตอบและแผนภาพ
- คุณสมบัติการแก้ไขและจัดรูปแบบขั้นสูง
- ชุดแม่แบบไดอะแกรม UML
- การแปลงภาพเป็นแผนภาพเชิงโต้ตอบ
- การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- 10 ตัวเลือกการผสานรวม
ข้อจำกัดของ Moqups
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- ตัวเชื่อมต่อแผนผังการไหลยากที่จะจัดวาง
ราคาของ Moqups
- ฟรี
- โซโล: $9/เดือน สำหรับที่นั่งเดียว
- ทีม: $15/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง
- ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับที่นั่งไม่จำกัด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Draw. io
เดิมรู้จักในชื่อ Diagrams.net, Draw.io เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในโลกของเครื่องมือสร้างแผนภาพ มันมี คุณสมบัติการวาดที่ล้ำหน้าที่สุดบางประการ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน ?
เรียกดูคลังเทมเพลตและเทมเพลตอัจฉริยะมากมาย ซึ่งสร้างแผนภาพให้คุณตามคำอธิบายข้อความ การวาดทั้งหมดทำบนกริดที่ปรับแต่งได้ พร้อมเส้นแนะนำการจัดวางเพื่อช่วยให้คุณจัดเรียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ทั้งหมด ต่อไปนี้คือคุณสมบัติของ Draw.io ที่ควรพิจารณา:
- รูปทรงห้องสมุด, วาดด้วยมือ, และรูปทรงกำหนดเอง
- เลเยอร์และแท็ก
- การแปล, ลิงก์, และการกระทำแบบโต้ตอบ
- การจัดวางอัตโนมัติ
- ตารางและแผนผังแบบว่ายน้ำ
- การสร้างข้อความแผนผังโดยอิงจากโค้ดหรือข้อมูลในสเปรดชีต
คุณสามารถปรับแต่งตัวแก้ไขและเปลี่ยนธีมหรือภาษาได้อีกด้วย Draw.io ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพ UML แบบโอเพนซอร์สและฟรี
- มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง
- ตัวแก้ไขและตารางที่สามารถปรับแต่งได้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟ 5 ระบบ และการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามอีกมากมาย
- สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บ, เดสก์ท็อป, และมือถือ
ข้อจำกัดของ Draw.io
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเลือกเทมเพลตมีจำกัด
- แผนภูมิที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาในการโหลด
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างมาก
ราคา Draw.io
- โอเพนซอร์ส/ฟรี
คะแนนและรีวิว Draw. io
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
สร้างภาพในใจสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์แผนภาพ UML
เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่การสร้างแผนภาพ UML ครั้งต่อไป เครื่องมือเหล่านี้จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ตั้งแต่การสร้างแผนภาพอัตโนมัติไปจนถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น
คุณไม่มีทางผิดพลาดกับซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ใด ๆ ที่คุณเลือก ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ยกระดับประสบการณ์การสร้างแผนภาพของคุณ, อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน, และขับเคลื่อนความเป็นเลิศของโครงการ ?