10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้างแผนภาพ UML ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

27 มกราคม 2568

แผนภาพ UML สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน เช่น การออกแบบระบบหรือการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ✨

พวกเขาทำหน้าที่เป็นแบบแปลนสากลสำหรับโครงการต่างๆ โดยให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสร้าง วิธีการทำงาน และวิธีที่ส่วนประกอบต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน การแสดงภาพด้านต่างๆ ของระบบและกระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ

ในแง่ของสิ่งนั้น เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ 10 ซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ที่เราชื่นชอบในปัจจุบัน

เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก, รูปแบบการกำหนดราคา, ข้อจำกัด, และรีวิวจากผู้ใช้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพ UML?

แผนภาพ Unified Modeling Language (UML) คือกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างและทำซ้ำเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อคุณเลือกเครื่องมือสร้างแผนภาพ UML ครั้งต่อไปของคุณ:

  1. มาตรฐาน: ซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ที่เหมาะสมต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  2. ความหลากหลาย: ควรรองรับแผนภาพ UML หลากหลายประเภท เช่น แผนภาพคลาส แผนภาพออบเจ็กต์ และแผนภาพลำดับ
  3. การปรับแต่ง: ต้องสามารถปรับแต่งแผนภาพให้ตรงกับความต้องการของคุณและเพิ่มแบรนด์ของคุณได้
  4. ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่รู้สึกใช้งานง่ายและช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขแผนภาพ UML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ความเข้ากันได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ในรูปแบบที่เข้ากันได้ และผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
  6. การเข้าถึง: หากคุณวางแผนที่จะทำงานกับแผนภาพ UML ขณะเดินทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและมือถือ

เครื่องมือและซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพ UML ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เครื่องมือ UML ที่สะดวก 10 อย่างนี้จะช่วยให้คุณนำความคิดใด ๆ มาเป็นรูปเป็นร่างได้ในเวลาไม่นานผ่านแผนภาพ UML ที่ซับซ้อน. แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสียเงิน แต่บางตัวก็มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ ให้คุณได้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ.

ลองดูเครื่องมือสร้างไดอะแกรม UML ที่ดีที่สุดของเรา และ ตัดสินใจว่าเครื่องมือใดคุ้มค่ากับเวลาและเงินของคุณ! ?

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ
ใน ClickUp คุณสามารถวาดแผนผังความคิด แผนผังขั้นตอน หรือแผนภาพ UML ได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ ที่สามารถช่วยคุณวางแผนได้ทุกอย่างตั้งแต่ปาร์ตี้พิซซ่าเล็กๆ ไปจนถึงการลงจอดบนดวงจันทร์ ?

มันมาพร้อมกับคอลเลกชันคุณสมบัติและโหมดการดูที่น่าประทับใจ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "มุมมอง" (Views) ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกับแง่มุมเฉพาะของโครงการจากหลากหลายมุมมอง ตัวอย่างเช่น แผนผังความคิด (Mind Map) และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpสำหรับระดมความคิดและสร้างแผนผัง, มุมมองแกนต์ (Gantt) และปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา, รวมถึงมุมมองแบบฟอร์ม (Form View) สำหรับการเก็บข้อมูล

เมื่อพูดถึงแผนภาพ UML, ClickUp ไม่ทำให้คุณผิดหวัง. การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเองด้วยClickUp Mind Maps. เพิ่มและปรับแต่งโหนดได้ในคลิกเดียว หรือจัดเรียงใหม่โดยการลากและวาง.

ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และแทรกภาพ วิดีโอ ภาพวาด เอกสาร บัตรเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน

คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสองโหมดแผนที่ความคิดที่แตกต่างกัน:

  1. แบบใช้โหนด: เป็นภาพล้วน; โหนดคือรูปร่าง และพวกมันแทนความคิด
  2. อิงตามงาน: แบบโต้ตอบ; โหนดคืองาน และคุณสามารถจัดการได้ในมุมมองอื่น

อีกหนึ่งข้อดีที่ ClickUp มอบให้คือการมีแม่แบบแผนผัง UML ให้เลือกหลากหลาย เครื่องมือนี้เสนอแผนผัง UML แบบมืออาชีพผ่าน Workspaces และ Lists ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบแผนผังคลาส UML ของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลาย, มุมมอง และเทมเพลต
  • มุมมองแผนผังความคิดเชิงสัญชาตญาณ
  • ฟังก์ชันการลากและวาง
  • แผนภาพแบบโหนดหรือแบบงาน
  • ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และสื่ออื่น ๆ
  • การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
  • พร้อมใช้งานบนมือถือและเว็บ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นหากไม่เคยใช้เครื่องมือส่งข้อความส่วนตัวมาก่อน
  • เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Gleek. io

Gleek.io
ผ่านทาง:Gleek.io

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยอมรับคีย์บอร์ดเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของมือ Gleek.io คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา! ⌨️

เครื่องมือนี้ เปลี่ยนข้อความให้เป็นแผนภาพโดยใช้ไวยากรณ์เฉพาะตัว ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพ UML ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก คุณสามารถใช้เพียงแป้นพิมพ์เท่านั้น เนื่องจาก Gleek จะทำงานที่ต้องใช้มือส่วนใหญ่ให้คุณ

คุณเพียงแค่ต้องเขียนคำอธิบายของโหนด และในตอนท้าย ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างโหนดโดยใช้คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Gleek จะจัดเรียงโหนดโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำของคุณ

นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ ควบคุมเวอร์ชัน และใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

Gleek. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือแปลงข้อความเป็นแผนผังอย่างง่าย
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์
  • การสร้างแผนภาพอัตโนมัติตามคำอธิบายของคุณ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การควบคุมเวอร์ชัน
  • แม่แบบที่มีรูปทรง UML เฉพาะสำหรับการสร้างที่รวดเร็วขึ้น
  • การผสานรวมฟรีกับ Confluence และ Azure DevOps

Gleek. ข้อจำกัดของ io

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อย
  • แผนฟรีมาพร้อมกับแผนผังเพียงห้าแบบ วัตถุ 40 ชิ้น และการส่งออกไฟล์ PNG เท่านั้น

Gleek. io ราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียมรายเดือน: $9.95/เดือน
  • พรีเมียมรายปี: $83. 40/ปี
  • ทีม (ผู้ใช้ 10 คนขึ้นไป): ปรับแต่งเอง
  • นักเรียน: แบบกำหนดเอง (ลด 50% สำหรับนักเรียนและครู)

Gleek. io คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Astah

อาสตาห์
ผ่านทาง:Astah

Astah เป็น ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองที่ประกอบด้วยเครื่องมือสี่ตัว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ทีมงาน และทางวิชาการ:

  1. มืออาชีพ: เครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร
  2. UML:เครื่องมือUML และแผนผังความคิดแบบง่าย
  3. SysML: เครื่องมือสร้างแบบจำลองอย่างง่ายสำหรับวิศวกรระบบ
  4. ความปลอดภัยของระบบ: เครื่องมือ MBSE สำหรับวิศวกรด้านความปลอดภัย

เครื่องมือ UML ของ Astah มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อช่วยคุณในการสร้างไดอะแกรม UML ซึ่งรวมถึงการสร้างไดอะแกรมคลาสอัตโนมัติ การปรับแต่งคีย์ลัด และการรวมไฟล์โครงการ ด้วยส่วนเสริมและตัวเลือกการผสานรวมมากมาย คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย

อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรพิจารณาใช้ Astah UML คือ ฟีเจอร์การสร้างโค้ดและการวิศวกรรมย้อนกลับ คุณสามารถเขียนโค้ดโดยอัตโนมัติจากโมเดลที่มีอยู่ หรือสร้างโมเดลจากโค้ด (ในภาษา Java, C# และ C++)

คุณสมบัติเด่นของ Astah UML

  • ใช้งานง่ายและสร้างแผนภาพ UML อย่างมืออาชีพ
  • คุณสมบัติเฉพาะของ UML ต่างๆ
  • การสร้างโค้ดและการวิศวกรรมย้อนกลับ
  • คลังปลั๊กอินขนาดใหญ่
  • การผสานรวมกับ Confluence, yUML, และ Freemind หรือ ผ่าน: API
  • เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์
  • ตัวเลือกการส่งออกมากมาย

ข้อจำกัดของ Astah UML

  • การแทรกข้อมูลในแผนภาพอาจทำให้เป็นระบบมากขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดการใบอนุญาตเป็นเรื่องยาก
  • ไม่มีเวอร์ชันมือถือ

ราคาของ Astah UML

  • รายบุคคล: $5.99/เดือน
  ทีม: ใบอนุญาตแบบลอยตัว: $1,110/ปี (สำหรับ 10 ผู้ใช้) ใบอนุญาตองค์กร: $790/ปี (สำหรับ 10 ผู้ใช้)
  • ใบอนุญาตแบบลอย: $1,110/ปี (สำหรับผู้ใช้ 10 คน)
  • ใบอนุญาตองค์กร $790/ปี (สำหรับผู้ใช้ 10 คน)
  • ใบอนุญาตแบบลอย: $1,110/ปี (สำหรับผู้ใช้ 10 คน)
  • ใบอนุญาตองค์กร $790/ปี (สำหรับผู้ใช้ 10 คน)

การให้คะแนนและรีวิว Astah UML

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 4/5 (เจ็ดรีวิว)

4. Creately

ครีเทลลี
ผ่านทาง:Creately

ตามชื่อของมัน Creately เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้—แม้กระทั่งกับสิ่งของที่น่าเบื่ออย่างแผนภาพ UML! ?

ด้วยความสามารถในการสร้างแผนภาพและการออกแบบที่ครอบคลุม มัน ปฏิวัติการร่วมมือทางภาพ ด้วยทักษะการเขียนโค้ดเป็นศูนย์ คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่แผนภาพ UML, แผนภาพคลาส, แผนภาพลำดับ,และแผนผังการทำงานไปจนถึงแผนภาพ BPMNและแผนที่กระบวนการ

เริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตและจินตนาการระบบหรือกิจกรรมใด ๆ โดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง เพื่อประหยัดเวลา เริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่มากมาย

Creately ยังทำให้การ ทำงานร่วมกันบนแผนผัง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงและปราศจากปัญหา ด้วยการรองรับหลายเคอร์เซอร์ การซิงค์ตัวอย่างที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และการแชทวิดีโอในแอป

เช่นเดียวกับ ClickUp, Creately นำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยคุณจัดการงาน—มันทำหน้าที่เป็นวิกิของโครงการของคุณ ใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน, กฎ, และการเข้าถึงตามบทบาท และจัดข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • คุณสมบัติการสร้างแผนภาพที่ครอบคลุม
  • การทำงานร่วมกันของทีมที่รวดเร็วและสมจริงด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
  • การซิงค์ตัวอย่างและการแชทวิดีโอ
  • มีตัวเลือกเทมเพลตไดอะแกรม UML และไดอะแกรมลำดับมากมาย
  • การผสานรวมกับ Drive, Slack, Confluence และ Teams
  • มีเวอร์ชันมือถือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความคล่องตัว

ข้อจำกัดของ Creately

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าในฟีเจอร์บางรายการ
  • ปัญหาการจัดรูปแบบข้อความ

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $89/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

5. สมาร์ทดรอว์

สมาร์ทดรอว์
ผ่าน:SmartDraw

SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Visio ช่วยให้คุณ สร้างแผนภาพได้มากกว่า 70 ประเภท พร้อมเทมเพลตสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว

กระบวนการสร้างแผนภาพนั้นมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ด้วย เครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดตำแหน่งรูปร่างได้ตามต้องการ โดยมั่นใจได้ว่าส่วนที่เหลือของแผนภาพจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการจัดเรียงใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแผนภาพของคุณจะดูเป็นมืออาชีพผ่านการเว้นระยะอัตโนมัติ การจัดตำแหน่ง และการจัดสี ?

เครื่องมือนี้รองรับการทำงานร่วมกัน—คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแชร์ไฟล์และเพิ่มความคิดเห็น บันทึก และไฮเปอร์ลิงก์ไปยังรูปร่างใดก็ได้

ด้วย ส่วนขยายที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า SmartDraw จะสร้างแผนภาพให้คุณจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนเข้าไป เช่น Gleek. io มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพจากโค้ดที่มีอยู่แล้วจาก GitHub หรือที่เก็บในเครื่องของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • มากกว่า 70ประเภทของเทมเพลตแผนภาพตั้งแต่แผนภาพบริบทไปจนถึงUML
  • เครื่องมือจัดรูปแบบอัจฉริยะ
  • ส่วนขยายสำหรับการสร้างแผนผังอัตโนมัติ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์, บันทึก, และความคิดเห็น พร้อมคุณสมบัติการลากและวาง
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับโปรแกรมและชุดโปรแกรมยอดนิยมกว่า 10 รายการ

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • ไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ
  • ไม่มีการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
  • ต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย

ราคาของ SmartDraw

  • รายบุคคล: $9.95/เดือน
  • ทีม: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามคน)
  • ไซต์: $2,995

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

6. มิโร

มิโร
ผ่านทาง:Miro

ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีมระยะไกล10 คน Miro ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่น่าทึ่งเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณและ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Miro ทำให้การสร้างแผนผังเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับทุกคน ?

เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในบอร์ดเดียว. สร้างแผนภาพจากศูนย์โดยใช้ตัวเลือกรูปร่างมากกว่า 2,000 แบบ หรือเริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตมากมายแล้วเริ่มสร้างด้วยการลากและวาง.

ด้วยความช่วยเหลือจาก Miro AI คุณสามารถสร้างแผนภาพ UML ได้ภายในไม่กี่วินาทีจากข้อความที่คุณป้อน คุณยังสามารถแปลงโค้ดให้เป็นแผนภาพ UML ได้ด้วยแอป Mermaid และ PlantUML ของ Miro

นอกจากการสร้างแผนภาพแล้ว Miro ยังมีฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือเสมือนจริง การวางแผนกลยุทธ์ และกิจกรรม Scrum สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ใช้งานง่าย
  • แม่แบบแผนผังสำเร็จรูป
  • มากกว่า 2,000 รูปทรง
  • การสร้างแผนภาพอัตโนมัติจากข้อความหรือโค้ด
  • ตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 100+
  • มีเวอร์ชันมือถือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องทำงานนอกสถานที่

ข้อจำกัดของ Miro

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจดูน่ากลัวในตอนแรก
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าเอกสารการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

7. Microsoft Visio

วิสิโอ
ผ่าน:Visio

จากความคิดสร้างสรรค์ของทีมไมโครซอฟท์ Visio คือ เครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพและแผนผัง

หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานใน Office 365 แล้ว Microsoft Visio จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ไม่เพียงแต่ UX จะคุ้นเคยกับคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรม Office อื่น ๆ ที่คุณใช้ได้มากมาย

Visio มีแม่แบบสำเร็จรูปหลายสิบแบบ แม่แบบลายฉลุ และรูปร่างที่ปรับแต่งได้นับพันรูปแบบ แผนภาพของ Visio มีความสะอาดตาและเข้าใจง่าย

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่แอปสำหรับสร้างแผนภาพที่มี คุณสมบัติการเข้าถึง ด้วย Narrator, Accessibility Checker และโหมดความคมชัดสูง เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความครอบคลุม

สำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขแผนภาพ UML ได้แบบเรียลไทม์, แชร์กับทีมของคุณ, และเชิญผู้อื่นให้แสดงความคิดเห็นในความคิดเห็นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio

  • แผนภาพที่สะอาดและเข้าใจง่าย
  • คุณสมบัติการเข้าถึง
  • แม่แบบและแผ่นลายฉลุหลายสิบแบบ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft
  • เวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
  • พร้อมใช้งานฟรีสำหรับแผน Microsoft 365 Commercial และ Education ทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Visio

  • การจัดตำแหน่งอัตโนมัติอาจต้องปรับปรุง
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด

ราคาของ Visio

  แผนการสมัครสมาชิก: แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้ แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  การซื้อครั้งเดียว: มาตรฐาน 2021: $369.99 สำหรับหนึ่งเครื่อง มืออาชีพ 2021: $719.99 สำหรับหนึ่งเครื่อง
  • มาตรฐาน 2021: $369.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มืออาชีพ 2021: $719.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
  • แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน 2021: $369.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มืออาชีพ 2021: $719.99 สำหรับหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์

คะแนนและรีวิวของ Visio

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. EdrawMax

EdrawMax
ผ่านทาง:Edrawmax

EdrawMax เป็นเครื่องมือที่สามารถ ยกระดับการสร้างแผนภาพของคุณไปอีกขั้น ☝️

มันคือระบบคลาวด์แบบไม่จำกัดพื้นที่ อนุญาตให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและสร้างแผนภาพที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้

EdrawMax มีหนึ่งในคลังแม่แบบที่ครอบคลุมที่สุดในธุรกิจนี้ โดยมีคุณสมบัติ:

  1. มากกว่า 1,500 แม่แบบมืออาชีพ
  2. แผนภาพอื่น ๆ อีกมากมายที่สร้างโดยชุมชน

ในการสร้างแผนภาพของคุณ ให้เพิ่มรูปทรงและสัญลักษณ์ โดยเลือกจากตัวเลือกกว่า 26,000 รายการ รูปทรงจะเชื่อมต่อและจัดเรียงโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์และบันทึก คุณสามารถสร้างสไลด์ PowerPoint ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป

หนึ่งในคุณสมบัติล่าสุดของ EdrawMax คือ Edraw AI ผู้ช่วยสร้างแผนภาพ มันช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้เพียงคลิกเดียว ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำงานด้วยตนเองทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax

  • คุณสมบัติการสร้างแผนภาพขั้นสูง
  • คลังแม่แบบที่หลากหลาย สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงาน
  • แผนภาพคลิกเดียวด้วย Edraw AI
  • การสร้างสไลด์ PowerPoint ภายในแอป
  • พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

ข้อจำกัดของ EdrawMax

  • ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
  • มีราคาสูงกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่
  • ไม่มีการร่วมมือแบบสดโดยตรง

ราคาของ EdrawMax

  • แผนการสมัครสมาชิก: $99*
  • แผนตลอดชีพ: ชำระครั้งเดียว $298
  • แพ็กเกจแบบตลอดชีพ (แม็กซ์, มายด์, และโปรเจ็กต์): ชำระครั้งเดียว $245

*ราคาที่ระบุไว้หมายถึงรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

EdrawMax คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

9. โมคัพส์

Moqups
ผ่านทาง:Moqups

เพื่อให้เห็นไอเดียของคุณกลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นความจริง ลองใช้ Moqups ดูสิ! นี่คือซอฟต์แวร์ออกแบบบนคลาวด์ที่ให้คุณ สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ไวร์เฟรมและม็อกอัพแบบง่าย ไปจนถึงต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างแผนภาพ โดยมีแม่แบบแผนภาพสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ และชุดแม่แบบเฉพาะสำหรับแผนภาพ UML

ด้วย คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง ของ Moqups คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของไดอะแกรมได้อย่างละเอียด มีองค์ประกอบแบบลากและวาง พร้อมด้วยฟอนต์หลากหลาย รูปแบบต่างๆ และชุดไอคอนมากมาย เครื่องมือที่โดดเด่นบางประการ ได้แก่ การย้อนกลับและทำซ้ำหลายระดับ การล็อกวัตถุ ไม้บรรทัดและกริด และการซูมแบบเวกเตอร์เพื่อการปรับขนาดที่ง่ายดาย ⚖️

คุณยังสามารถอัปโหลดแบบดีไซน์ที่เตรียมไว้แล้วไปยัง Moqups และเปลี่ยนให้เป็นต้นแบบแบบโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว

Moqups เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบ ออกแบบ ให้และรับข้อเสนอแนะ และนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups

  • ต้นแบบเชิงโต้ตอบและแผนภาพ
  • คุณสมบัติการแก้ไขและจัดรูปแบบขั้นสูง
  • ชุดแม่แบบไดอะแกรม UML
  • การแปลงภาพเป็นแผนภาพเชิงโต้ตอบ
  • การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
  • 10 ตัวเลือกการผสานรวม

ข้อจำกัดของ Moqups

  • ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
  • ตัวเชื่อมต่อแผนผังการไหลยากที่จะจัดวาง

ราคาของ Moqups

  • ฟรี
  • โซโล: $9/เดือน สำหรับที่นั่งเดียว
  • ทีม: $15/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง
  • ไม่จำกัด: $40/เดือน สำหรับที่นั่งไม่จำกัด

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Moqups คะแนนและรีวิว

10. Draw. io

Draw.io
ผ่าน:Draw.io

เดิมรู้จักในชื่อ Diagrams.net, Draw.io เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในโลกของเครื่องมือสร้างแผนภาพ มันมี คุณสมบัติการวาดที่ล้ำหน้าที่สุดบางประการ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน ?

เรียกดูคลังเทมเพลตและเทมเพลตอัจฉริยะมากมาย ซึ่งสร้างแผนภาพให้คุณตามคำอธิบายข้อความ การวาดทั้งหมดทำบนกริดที่ปรับแต่งได้ พร้อมเส้นแนะนำการจัดวางเพื่อช่วยให้คุณจัดเรียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ทั้งหมด ต่อไปนี้คือคุณสมบัติของ Draw.io ที่ควรพิจารณา:

  • รูปทรงห้องสมุด, วาดด้วยมือ, และรูปทรงกำหนดเอง
  • เลเยอร์และแท็ก
  • การแปล, ลิงก์, และการกระทำแบบโต้ตอบ
  • การจัดวางอัตโนมัติ
  • ตารางและแผนผังแบบว่ายน้ำ
  • การสร้างข้อความแผนผังโดยอิงจากโค้ดหรือข้อมูลในสเปรดชีต

คุณสามารถปรับแต่งตัวแก้ไขและเปลี่ยนธีมหรือภาษาได้อีกด้วย Draw.io ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ด้วยเคอร์เซอร์ที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io

  • ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพ UML แบบโอเพนซอร์สและฟรี
  • มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย
  • เครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง
  • ตัวแก้ไขและตารางที่สามารถปรับแต่งได้
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟ 5 ระบบ และการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามอีกมากมาย
  • สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บ, เดสก์ท็อป, และมือถือ

ข้อจำกัดของ Draw.io

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการเลือกเทมเพลตมีจำกัด
  • แผนภูมิที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาในการโหลด
  • ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างมาก

ราคา Draw.io

  • โอเพนซอร์ส/ฟรี

คะแนนและรีวิว Draw. io

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

สร้างภาพในใจสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์แผนภาพ UML

เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่การสร้างแผนภาพ UML ครั้งต่อไป เครื่องมือเหล่านี้จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ตั้งแต่การสร้างแผนภาพอัตโนมัติไปจนถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น

คุณไม่มีทางผิดพลาดกับซอฟต์แวร์แผนภาพ UML ใด ๆ ที่คุณเลือก ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ยกระดับประสบการณ์การสร้างแผนภาพของคุณ, อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน, และขับเคลื่อนความเป็นเลิศของโครงการ ?